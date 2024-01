Hình ảnh Sài Gòn, bên Đường Sách, sáng Thứ Tư 3/1/2024, chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán.

- Lần đầu tiên ứng viên Tổng Thống Cộng Hòa Nikki Haley dám tố Trump: "con cháu sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta" vì Trump làm Mỹ nợ thêm 8 nghìn tỷ USD khi cắt thuế cho tỷ phú

- Dân Biểu Cộng Hòa Scott Perry bị kiện, đòi Bộ trưởng Hành chánh Pennsylvania xóa tên Perry trên lá phiếu vì giúp Trump lật ngược bầu cử 2020

- Hạ Viện: Cộng hòa cuối tháng này còn hơn Dân Chủ 2 phiếu

- Tòa đồng ý cho hồ sơ dân sự kiện cựu Trump từ bạn tình 1 cố cảnh sát sẽ được xét xử nửa phần.

- Viện Trưởng Đại Học Harvard, Claudine Gay, là chiến thắng lớn của bảo thủ: tinh thần "Đa dạng, Bình đẳng và Bao dung" bị Cộng Hòa đè bẹp

- Một nhóm cử tri Colorado kêu gọi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ trả lời gấp: xóa tên Trump trên lá phiếu hay không?

- Phe Trump kháng cáo phán quyết của Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Maine, đòi ghi tên Trump trên phiếu bầu Maine

- Công tố đặc biệt Jack Smith nộp hồ sơ: nếu cho Trump quyền miễn tố thì các Tổng thống tương lai sẽ bạo loạn bám ghế, và chính Trump từng viết trong vụ án New York là rời Bạch Ốc là hết miễn tố

- TNS Robert Menendez bị cáo buộc hình sự mới, nhận những món quà hối lộ có giá trị

- Lãnh đạo đa số Hạ viện Steve Scalise tuyên bố rằng ủng hộ Trump tranh cử tổng thống năm 2024

- Ken Block (người được Trump thuê để điều tra tìm gian lận bầu cử 2020): tìm ra kết quả chung kết là hoàn toàn không có gian lận,

- Bộ trưởng Hành chánh Colorado: tố Trump quậy và các dân cử Cộng hòa im lặng là xúi giục bạo lực phi dân chủ

- Mark Meadows mời thêm 1 luật sư nổi tiếng vào ban biện hộ

- Doanh số bán xe điện sản xuất tại Trung Quốc của Tesla Inc. đạt 94.139 chiếc trong tháng 12, tăng 68,7%. Hãng xe BYD Auto (của TQ) bán tới tới 341.043 chiếc, tăng 45%

- Nhật: động đất mạnh 7,5 độ richter xác định được 64 người chết. Còn người bị chôn vùi dưới đống đổ nát. TQ đề nghị hỗ trợ.

- Iran: 2 vụ nổ, ít nhất 73 người đã chết và 170 người bị thương

- Israel mật đàm với Congo, về kế hoạch đưa cư dân rời Đất Thánh Gaza để sang Châu Phi định cư. Congo đồng ý, Mỹ không đồng ý.

- Số người Palestine chết lên tới 22.313 người. Trong 24 giờ qua thêm 128 thường dân chết, 261 người bị thương vì 10 cuộc tấn công từ quân Israel

- Iran: Israel ám sát Tư Lệnh Phó Hamas là một "tội ác"

- Liên Âu: toàn bộ Trung Đông có thể "cháy trong biển lửa" nếu cuộc chiến giữa Israel và Hamas không dừng lại.

- Houthi: sẽ đáp trả Mỹ bất kỳ cuộc tấn công nào

- Lebanon khiếu nại khẩn cấp lên Hội đồng Bảo an LHQ tố Israel không kích, dẫn đến cái chết của Tư Lệnh Phó Hamas.

- Hamas ngưng toàn bộ đàm phán về lệnh ngừng bắn và thả con tin vì Israel đã ám sát Tư Lệnh Phó Hamas

- Hezbollah: sẽ trả thù Israel vì vụ ám sát Tư Lệnh Phó Hamas

- Israel: vụ ám sát Tư Lệnh Phó Hamas không phải là chống lại Lebanon hay Hezbollah.

- Một tay súng xông vào tòa nhà Tòa án Tối cao Colorado bắn lung tung, bị bắt

- Châu Phi cận Sahara cần cây lương thực mới để nuôi sống dân số đang tăng nhanh: hiện đã tới 1,2 tỷ người.

- Chicago: Một phụ nữ 29 tuổi bị bắt vi để 4 trẻ em từ 11 tuổi trở xuống không ai chăm sóc trong đêm giao thừa

- Mức lương tối thiểu sẽ tăng ở 22 tiểu bang từ năm 2024

- Hiệp hội Luật sư California (CLA) chọn Chris Nguyễn làm Giám đốc điều hành mới.

- Texas: Tin Phan bị bắt sau 5 giờ đối đầu vũ trang với cảnh sát.

- TIN VN. EVN lý giải vì sao giá điện chỉ tăng, không giảm.

- TIN VN. Nhận 2,25 triệu USD tiền "cảm ơn", cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói "tôi đã sai, tôi xin lỗi".

- TIN VN. Hối lộ cả trăm tỉ, tổng giám đốc Việt Á nói chỉ là 'chia sẻ lợi nhuận vì cảm kích'.

- TIN VN. Bắc Giang: Nam thanh niên hiếp dâm bà cụ 84 tuổi.

- HỎI 1: Trong 20 năm, tỷ lệ tự tử ở Mỹ tăng vọt ở dân số da đỏ và da trắng? ĐÁP 1: Tăng 65% ở phụ nữ Mỹ da đỏ/thổ dân Alaska, tăng 29% ở nam giới Da trắng.

- HỎI 2: Kỹ năng lái xe của cao niên sẽ giảm nếu dùng thuốc an thần? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-3/1/2024) ⚪ ---- Hiệp hội Xe khách Trung Quốc (CPCA: China Passenger Car Association) chia sẻ trong một báo cáo sơ bộ hôm thứ Tư rằng doanh số bán xe điện sản xuất tại Trung Quốc của Tesla Inc. đạt 94.139 chiếc trong tháng 12, tăng 68,7% so với mức hàng năm. So với tháng trước, con số này tăng 14,2%.

.

Trong khi đó, trong tháng được báo cáo, lượng giao xe chở khách của công ty BYD Auto Co., Ltd. lên tới 341.043 chiếc, ghi nhận mức tăng trưởng hàng năm là 45% và mức tăng trưởng hàng tháng là 13%. Nhìn chung, doanh số bán xe sử dụng năng lượng mới ở Trung Quốc vào năm 2023 đạt 8,88 triệu chiếc, tăng 38% so với năm trước.

.

⚪ ---- Đảng Cộng hòa sẽ chứng kiến thế đa số của họ tại Hạ viện còn giảm sút hơn nữa khi Dân Biểu Bill Johnson (Cộng hòa, Ohio) từ chức sớm hơn dự kiến để nhận việc tại Đại học Youngstown State University và ông sẽ rời đi vào giữa tháng 3, nhưng văn phòng của ông hôm thứ Ba đã thông báo rằng ông sẽ từ chức trong tháng này, vào ngày 21 tháng 1, theo The Hill đưa tin.

.

Sau khi Kevin McCarthy từ chức và George Santos bị trục xuất, đảng Cộng hòa hiện có đủ khả năng để mất chỉ ba phiếu bầu theo đường lối đảng phái. Sau khi Johnson rời đi, sẽ có 219 thành viên Đảng Cộng hòa và 213 thành viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện, cộng với 3 ghế trống, có nghĩa là Đảng Cộng hòa sẽ hơn Dân Chủ 2 phiếu trong kịch bản bỏ phiếu cho các dự luật có đầy đủ người tham dự.

.

Mặc dù vậy, theo báo cáo của AP, dự kiến sẽ có nhiều người nghỉ hưu hơn trong thời gian dài hơn và thực tế là Cộng Hòa hiện đang có lợi thế hơn. Khoảng hai chục đảng viên Đảng Dân chủ sẽ không tái tranh cử vào năm 2024, trong khi chỉ có 14 đảng viên Đảng Cộng hòa quyết định không tái tranh cử. (Và ít nhất một đảng viên Đảng Dân chủ cũng sẽ nghỉ hưu vào đầu tháng tới.) Trong khi đó, một cuộc bầu cử đặc biệt sẽ được tổ chức cho ghế của DB Santos vào ngày 13 tháng 2 (hiện tại nó được đánh giá là cuộc đua ngang ngửa giữa các ứng cử viên Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa).

.

⚪ ---- Một hồ sơ dân sự kiện cựu Tổng Thống Trump sẽ được nửa phần tiến hành, nửa phần bị Tòa bác bỏ. Một thẩm phán liên bang ở Washington, D.C., đã ra phán quyết rằng chỉ một phần của vụ kiện chống lại Trump về cái chết của cảnh sát Điện Capitol Brian Sicknick có thể được tiến hành, đưa ra quyết định chia rẽ trong vụ kiện do bạn tình lâu năm của Sicknick đứng tên kiện Trump.

.

Thẩm phán Tòa án Hoa Kỳ Amit Mehta đã ra phán quyết hôm thứ Ba rằng bạn tình của Sicknick, bà Sandra Garza, có thể tiến hành vụ kiện dân sự chống lại Trump về cái chết của viên cảnh sát này sau ngày 6/1/2021, nhưng chỉ về hai tội danh. Mehta bác bỏ cái chết oan uổng và sơ suất chống lại Trump, nhưng sẽ cho phép các tuyên bố của bà Garza chống lại Trump theo Đạo luật Sinh tồn (The Survival Act) của thủ đô D.C. được tiếp tục. Đạo luật Sinh tồn cho phép người đại diện hợp pháp của một cá nhân thực hiện hành động pháp lý thay mặt họ sau khi họ qua đời. Bà Garza là người đại diện cho gia sản của cảnh sát Sicknick.

.

Bà Garza đã đệ đơn kiện Trump, cũng như các bị cáo ngày 6 tháng 1 là George Tanios và Julian Khater. Khater bị kết án hơn 6 năm tù sau khi anh ta thừa nhận đã xịt thuốc vào viên cảnh sát. Tanios đã nhận tội với mức tội nhẹ hơn. Cả hai người đàn ông đều không bị buộc tội hình sự về cái chết của Sicknick.

.

Mark Zaid, một trong những luật sư đại diện cho Garza cho biết: "Chúng tôi rất vui khi thấy rằng vụ kiện đòi công lý cho cố cảnh sát Capitol Brian Sicknick, người đã chết sau cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1, đã được phép tiếp tục. Chúng tôi hiện đang xem xét các lựa chọn bước tiếp theo, bao gồm cả lôi cựu Tổng thống Trump ra tòa để trả lời các câu hỏi."

.

Văn phòng giám định y tế D.C. trước đây cho biết Sicknick chết vì nguyên nhân tự nhiên sau khi bị hai cơn đột quỵ ở đáy thân não do cục máu đông trong động mạch gây ra và lưu ý rằng "tất cả những gì diễn ra đều có vai trò trong tình trạng của anh ấy", ám chỉ đến trải nghiệm của Sicknick khi bảo vệ Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1/2021.

.

⚪ ---- Việc từ chức của Viện Trưởng Đại Học Harvard, Claudine Gay, hôm thứ Ba sau một danh mục dài các cáo buộc về tội đạo văn dường như đã làm giảm dần sự ủng hộ của bà đối với các giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên của trường đại học. Nhưng đối với nhiều người chỉ trích Gay, sự ra đi của bà cũng là một chiến thắng ủy nhiệm trong cuộc chiến ý thức hệ đang leo thang về giáo dục đại học Mỹ.

.

Hạ gục bà Gay là một “con dao khổng lồ” trong “cuộc chiến vì sự tỉnh táo của nền văn minh”, Josh Hammer, một người dẫn chương trình trò chuyện và nhà văn bảo thủ, đã viết trên nền tảng truyền thông xã hội X.

.

Nhà bình luận bảo thủ Liz Wheeler viết: “Một sự mất mát nặng nề đối với D.E.I., chủ nghĩa thức tỉnh, chủ nghĩa bài Do Thái và chủ nghĩa tinh hoa của trường đại học”.

(Lời người dịch: D.E.I. là những người theo khuynh hướng "Diversity, equity, and inclusion" Đa dạng [màu da, tính phái...], Bình đẳng và Bao dung. Còn chủ nghĩa thức tỉnh là wokeism, khuynh hướng cấp tiến vì ý thức về các bất công xã hội.)

“Đây là sự khởi đầu cho sự kết thúc của D.E.I. trong các tổ chức của Mỹ,” nhà hoạt động bảo thủ Christopher Rufo, người đã giúp công khai về các cáo buộc đạo văn, cho biết.

.

Cho đến tháng trước, những nỗ lực lấy cảm hứng từ phe bảo thủ để cải tổ giáo dục đại học đã diễn ra chủ yếu tại các trường đại học công lập ở các tiểu bang thiên về cánh hữu như Florida và Texas, nơi các nhà lập pháp và quan chức tiểu bang của Đảng Cộng hòa có thể thực thi quyền lập pháp và hành pháp của mình để cấm các khuynh hướng đa dạng, và yêu cầu thay đổi chương trình giảng dạy. Nhưng việc Gay từ chức hôm thứ Ba đã đảm bảo cho phong trào bảo thủ một chiến thắng vang dội tại trường đại học tư thục nổi tiếng nhất đất nước, nơi đã chống lại những lời kêu gọi thay đổi lãnh đạo trong nhiều tuần.

.

Những người bảo vệ bà Gay dường như đồng ý, cảnh báo rằng việc từ chức của bà sẽ khuyến khích sự can thiệp bảo thủ vào các trường đại học và gây nguy hiểm cho quyền tự do học thuật (mặc dù một số chuyên gia đã đánh giá bản thân Đại Học Harvard đã kém về quyền tự do ngôn luận trong khuôn viên trường trong nhiệm kỳ lãnh đạo của Gay).

.

Khalil Gibran Muhammad, giáo sư lịch sử, chủng tộc và chính sách công tại Trường Harvard Kennedy, cho biết: “Đây là một thời điểm khủng khiếp. Các nhà lãnh đạo quốc hội của Đảng Cộng hòa đã tuyên chiến với sự độc lập của các trường cao đẳng và đại học, giống như Thống đốc DeSantis đã làm ở Florida. Họ sẽ chỉ được khuyến khích bởi sự từ chức của bà Gay.”

​.

Hôm thứ Ba, những người chống bà Gay đã giành công, đôi khi ca ngợi tính hiệu quả của sân khấu chính trị của chính họ. Dân biểu Elise Stefanik của New York, một đảng viên Đảng Cộng hòa từng học ở Harvard, đã tuyên bố rằng cuộc thẩm vấn bà Gay của Dân Biểu này tại phiên điều trần vào tháng trước đã “làm nên lịch sử khi trở thành cuộc điều trần quốc hội được xem nhiều nhất trong lịch sử Quốc hội Hoa Kỳ”. DB Stefanik hứa rằng các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa sẽ “tiếp tục tiến tới vạch trần sự thối nát trong các cơ sở giáo dục đại học ‘có uy tín’ nhất của chúng ta”.

.

⚪ ---- Một nhóm cử tri Colorado đang tìm cách loại cựu Tổng thống Donald Trump khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở Colorado đã kêu gọi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ can thiệp và quyết định xem Trump có đủ điều kiện tranh cử tổng thống hay không theo hiến pháp. Trong hồ sơ nộp lên các thẩm phán hôm thứ Ba, luật sư của 4 cử tri thuộc đảng Cộng hòa và 2 cử tri không thuộc đảng nào cho biết vụ kiện trước tòa án cao nhất quốc gia là “hết sức quan trọng”. Họ cho biết vấn đề này đòi hỏi phải hành động nhanh chóng nên câu hỏi liệu Trump có bị loại theo điều khoản hiến pháp 155 năm tuổi hay không sẽ được quyết định khi họ bỏ phiếu sơ bộ.

.

Các cử tri kêu gọi Tòa án Tối cao tiếp nhận kháng cáo từ Đảng Cộng hòa Colorado, nhưng yêu cầu các thẩm phán chỉ quyết định xem liệu điều khoản được gọi là nổi dậy của Hiến pháp có áp dụng cho các cựu tổng thống hay không và liệu các tiểu bang có thẩm quyền thực thi điều khoản này khi không có luật liên bang hay không. Họ lập luận: “Tiền lệ đã được giải quyết của tòa án này cho rằng Hiến pháp không có quyền gây nhầm lẫn cho cử tri và làm xáo trộn lá phiếu với những ứng cử viên không đủ điều kiện giữ chức vụ mà họ tìm kiếm.”

.

Đảng Cộng hòa Colorado vào tuần trước đã yêu cầu Tòa án Tối cao xem xét lại phán quyết ngày 19 tháng 12 của Tòa án Tối cao Colorado, một phán quyết chia rẽ 4-3 khi cho rằng Trump không đủ tư cách nắm giữ chức vụ công do hành vi của Trump xung quanh vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 trên Điện Capitol của Hoa Kỳ.

.

Tòa án tối cao Colorado tạm dừng quyết định cho đến ngày 4 tháng 1 (tức là ngày mai Thứ Năm) để cho phép Trump hoặc Đảng Cộng hòa Colorado yêu cầu Tòa án tối cao xem xét lại. Quyết định mang tính bước ngoặt của Tòa án Tối cao Colorado đánh dấu lần đầu tiên một ứng cử viên tổng thống bị coi là không đủ tư cách vào Bạch Ốc theo Mục 3 của Tu chính án thứ 14. Tòa án Colorado là tòa án duy nhất cho đến nay xóa tên Trump trên lá phiếu sơ bộ tổng thống, mặc dù hơn hai chục tiểu bang đã đưa ra những thách thức pháp lý đối với việc ứng cử của Trump.

​.

⚪ ---- Một ứng cử viên Tổng Thống Cộng Hòa nói thẳng: chính Trump làm Hoa Kỳ gánh thêm nợ 8 ngàn tỷ đôla trong khi ngồi ỏ Bạch Ốc bằng cách giảm thuế cho các tỷ phú. Cựu Đại sứ Liên hợp quốc và Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley đang tranh phiếu với cựu Tổng thống Donald Trump bằng một quảng cáo mới chỉ trích Trump.

.

Haley công kích Trump vì cách Trump điều hành nền kinh tế, nói rằng điều kiện làm việc có thể rất "tuyệt vời", nhưng "con cái chúng ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta" vì 8 nghìn tỷ USD đã được bổ sung vào khoản nợ quốc gia dưới thời Trump để giúp tiếp tục mức tăng trưởng đó: “Bạn không thể giả vờ có một nền kinh tế tốt bằng cách khiến chúng tôi mắc nợ.”

.

Trong những tuần gần đây, Haley ngày càng trở thành tâm điểm chú ý của các đảng viên Cộng hòa, những người muốn có một giải pháp thay thế cho một đề cử khác của Trump, khi Thống đốc Florida Ron DeSantis, từng được coi là người thay thế Trump mạnh mẽ nhất, dường như đang hướng tới sự sụp đổ trong chiến dịch tranh cử. Nhưng bất chấp điều này, Trump vẫn thống trị lĩnh vực này, với tổng hợp FiveThirtyEight mới nhất cho thấy Trump dẫn trước cả Haley và DeSantis 50 điểm.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump không phải là ứng cử viên duy nhất phải đối mặt với hành động pháp lý nhằm loại ông khỏi cuộc bỏ phiếu theo Điều khoản nổi loạn của Tu chính án thứ 14 - Dân Biểu cực hữu Scott Perry (R-PA) cũng bị như vậy. Nhà hoạt động khu vực Harrisburg và cựu ứng cử viên quốc hội Gene Stilp đã đệ đơn kiện nhằm yêu cầu Bộ trưởng Hành chánh Pennsylvania Al Schmidt xóa tên Perry trên lá phiếu vào ghế Dân Biểu.

.

ABC đưa tin: “Vụ kiện cáo buộc DB Perry đã giúp thúc đẩy các thuyết âm mưu rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp và thúc đẩy các nỗ lực nhằm thay thế Bộ trưởng Tư pháp bằng một người trung thành với Trump. Chính DB 'Scott Perry là người hàng đầu đề xướng việc sử dụng quy trình chứng nhận bầu cử tổng thống của Quốc hội ngày 6/1/2021 để phá vỡ việc chuyển giao quyền điều hành tổng thống từ Trump sang Biden," theo đơn kiện cho biết, [trích dẫn] việc FBI thu giữ hồ sơ điện thoại di động của DB Perry và các cáo buộc khác chống lại DB Perry sau vụ tấn công ngày 6 tháng 1."

.

Stilp cũng đang tìm cách gửi bất kỳ thông tin nào về hoạt động tội phạm có thể xảy ra “của DB Scott Perry hoặc bất kỳ bên nào khác được phát hiện trong vụ án này” tới Bộ trưởng Tư pháp Pennsylvania để có khả năng sẽ truy tố Perry.

.

Các bản tin gần đây đã tiết lộ mức độ của các phiên họp chiến lược của DB Perry về việc ngăn chặn việc chứng nhận cuộc bầu cử với những nhân vật như cựu quan chức Bộ Tư Pháp Jeffrey Clark, người đã bị truy tố cùng với cựu tổng thống trong vụ truy tố về gian lận bởi Biện Lý Quận Fulton, Georgia Fani Willis.

.

Trump cho đến nay đã bị loại khỏi các cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở Colorado và Maine, mặc dù cả hai quyết định đều được giữ nguyên. Tòa án Tối cao gần như chắc chắn sẽ đưa ra câu hỏi về việc làm thế nào để thực thi lệnh cấm của Tu chính án thứ 14 đối với các ứng cử viên tham gia nổi dậy.

​.

⚪ ---- Theo một thư ký tại Tòa Thượng thẩm Quận Kennebec, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã kháng cáo phán quyết gần đây của Bộ trưởng Hành chánh Maine Shena Bellows, cấm Trump tham gia cuộc bầu cử tổng thống của tiểu bang Maine. Bellows trước đây đã cấm Trump xuất hiện trên lá phiếu tổng thống ở Maine và bảo vệ quyết định của mình, nói rằng nó dựa trên "bằng chứng sâu rộng" và theo luật của tiểu bang.

.

Trump bị cấm theo Mục 3 của Tu chính án thứ 14 được sử dụng không thường xuyên, cấm bất kỳ người nào "tham gia nổi dậy" giữ chức vụ. Trước khi nộp đơn kháng cáo hôm thứ Ba lên Tòa án Thượng thẩm Quốc gia Kennebec, chiến dịch tranh cử của Trump đã nhấn mạnh rằng quyết định này là một phần của "cố gắng đánh cắp" cuộc bầu cử và "tước quyền bầu cử" của cử tri.

.

⚪ ---- Trong hồ sơ mới về truy tố Trump vì đã lật ngược bầu cử 2020, Công tố đặc biệt Jack Smith trích dẫn lập luận trước đó của Trump rằng quyền miễn trừ truy tố kết thúc với nhiệm kỳ tổng thống. Hồ sơ của Smith gửi lên tòa kháng án thủ đô D.C., được công bố vào thứ Bảy, là bản tóm tắt rõ ràng nhất từ trước đến nay về vụ công tố chống lại việc cấp quyền miễn trừ truy tố cho Trump. Các cuộc tranh luận bằng miệng dự kiến sẽ được xét xử vào ngày 9 tháng 1/2024.

.

Nhóm luật sư của Trump tuyên bố rằng Trump có quyền miễn trừ rộng rãi khỏi bị truy tố vì vai trò của Tổng thống trong việc ngăn chặn việc chứng nhận cuộc bầu cử năm 2020 và kích động bạo loạn tại Điện Capitol của Hoa Kỳ. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Tanya Chutkan trước đây đã bác bỏ yêu cầu miễn tố của Trump trước khi tạm dừng vụ án cho đến khi câu hỏi về quyền miễn tố được giải quyết.

.

Lập luận của bên công tố trích dẫn nỗ lực trước đây của Trump nhằm yêu cầu quyền miễn tố trong một vụ án khác. Trong hồ sơ Trump vs. Vance, Biện lý quận Manhattan lúc bấy giờ là Cyrus Vance đã tìm cách lấy hồ sơ thuế của cựu tổng thống trong cuộc điều tra về cáo buộc thanh toán tiền bịt miệng cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels. Trump lập luận rằng Trump có quyền miễn trừ tuyệt đối "sẽ hết hạn khi tổng thống rời nhiệm sở."

.

“Thật vậy, Cơ quan hành pháp và nhiều tổng thống, bao gồm cả bị cáo, đã nhất quán thừa nhận rằng mọi quyền miễn tố hình sự sẽ chấm dứt sau khi tổng thống rời nhiệm sở,” theo hồ sơ của Smith viết.

.

Cơ quan công tố tiếp tục cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn khi trao cho Trump hoặc bất kỳ tổng thống nào quyền miễn tố rộng rãi như vậy. Nó lập luận rằng điều này sẽ mở ra cơ hội bảo vệ một tổng thống nhận hối lộ để đổi lấy "các hợp đồng béo bở của chính phủ - miễn là nó được thực hiện dưới hình thức trao đổi thư từ với một quan chức tiểu bang về một vấn đề liên quan đến lợi ích liên bang."

Cơ quan công tố viết: Nó cũng có thể bảo vệ tổng thống khỏi bị truy tố nếu họ chỉ thị cho giám đốc FBI đưa ra bằng chứng buộc tội kẻ thù chính trị. Hồ sơ Smith viết: “Theo khuôn khổ của bị cáo, quốc gia sẽ không có biện pháp nào để ngăn cản một tổng thống kích động những người ủng hộ ông ta trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang để giết các nhà lập pháp đối lập – do đó cản trở bất kỳ thủ tục luận tội nào – để đảm bảo rằng Tổng thống vẫn tại vị một cách bất hợp pháp.”

.

Nhóm luật sư của Trump có thời hạn đến thứ Tư 3/1/2024 để trả lời hồ sơ của Smith. Thời điểm đưa ra quyết định của tòa kháng án có thể khiến ngày bắt đầu phiên tòa dự kiến là ngày 4 tháng 3/2024 có thể bị câu giờ.

.

⚪ ---- Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ New Jersey Robert Menendez đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự mới, theo một bản cáo trạng liên bang mở rộng được công bố ngày 2 tháng 1, theo ABC đưa tin hôm thứ Ba. Menendez, người trước đây đã không nhận tội đối với mọi cáo buộc, hiện bị truy tố tội trao đổi những bình luận tích cực về Qatar để lấy những món quà có giá trị, bao gồm cả đồng hồ đeo tay sang trọng. Diễn biến hiện nay làm tăng thêm áp lực pháp lý lên thượng nghị sĩ, người vốn đang bị giám sát chặt chẽ trong một vụ hối lộ cấp cao.

.

⚪ ---- Lãnh đạo đa số Hạ viện Hoa Kỳ Steve Scalise hôm thứ Ba tuyên bố rằng ông ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024: “Tôi tự hào ủng hộ Donald Trump làm tổng thống vào năm 2024." Sự ủng hộ của Scalise diễn ra chỉ hai tuần trước cuộc họp kín bầu sơ bộ quan trọng ở Iowa, điều này thúc đẩy đáng kể chiến dịch tranh cử của Trump.

.

⚪ ---- Ken Block, người được ban vận động tranh cử của Trump thuê vào năm 2020 để phát hiện hành vi gian lận cử tri trong cuộc bầu cử, đã viết một bài báo hôm thứ Ba tuyên bố rõ ràng rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 không bị đánh cắp và không có bằng chứng nào về hành vi gian lận cử tri đủ để thay đổi kết quả của cuộc bầu cử.

.

Block viết trên USA Today: “Hồi tháng 11 năm 2020, cựu Tổng thống Donald Trump khẳng định rằng gian lận cử tri đã làm thay đổi kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Một ngày sau cuộc bầu cử, ban vận động tranh cử của Trump đã thuê một chuyên gia về dữ liệu cử tri để cố gắng chứng minh những cáo buộc của Trump và đưa Trump trở lại Bạch Ốc.” Block viết: “Tôi là chuyên gia được chiến dịch tranh cử của Trump thuê."

.

Block, người sở hữu Simpatico Software Systems, cho biết những phát hiện của công ty ông đã được thông báo trực tiếp tới Chánh văn phòng Bạch Ốc lúc đó là Mark Meadows, và bản ghi lời khai do ủy ban tuyển chọn ngày 6 tháng 1 thực hiện điều tra vụ tấn công vào Điện Capitol “cho thấy ban vận động đã tìm thấy không có bằng chứng gian lận cử tri nào đủ để thay đổi kết quả của bất kỳ cuộc bầu cử nào.”

.

Bài xã luận của Block được đưa ra khi Trump tiếp tục tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 là bất hợp pháp trong khi Trump nỗ lực trở lại Bạch Ốc vào năm 2024. Sự nổi tiếng của Trump đã tăng lên trong những tháng gần đây - cũng như tỷ lệ người trưởng thành ở Mỹ nói rằng Tổng thống Biden không được bầu một cách hợp pháp.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Hành chánh Colorado Jena Griswold (D) hôm thứ Ba đã chỉ trích cựu Tổng thống Trump và các đảng viên Cộng hòa cấp cao khác vì không lên án mạnh mẽ hơn những lời lẽ cường điệu về bạo lực chính trị, mà bà cho rằng thường dẫn đến bạo lực thực sự và đàn áp cử tri.

.

Trong một cuộc phỏng vấn với John Berman của CNN hôm thứ Ba, Griswold nhắc lại cam kết không bị đe dọa bởi những lời đe dọa bạo lực chống lại cô, điều mà cô cho rằng đã tăng vọt kể từ khi Tòa án Tối cao Colorado ra phán quyết Trump không đủ điều kiện xuất hiện trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2024 ở tiểu bang này, theo “điều khoản nổi loạn” của Tu chính án thứ 14.Trong khi Griswold không tự mình đưa ra quyết định cấm Trump tham gia cuộc bỏ phiếu - như Bộ trưởng Hành chánh Maine Shenna Bellows (D) đã làm ngay sau phán quyết của Colorado - Griswold đã thẳng thắn ủng hộ phán quyết và ca ngợi Bellows về quyết định của cô này.Trong một cuộc thảo luận về việc ai là người chịu trách nhiệm cho những mối đe dọa mà cô và Bellows gần đây phải đối mặt cũng như về tình trạng bạo lực chính trị gia tăng trên diện rộng, Griswold đã đổ lỗi hoàn toàn cho Trump và những người thuộc Đảng Cộng hòa, những người giữ im lặng. Griswold nói khi được hỏi ai là người chịu trách nhiệm về bạo lực chính trị: “Tôi sẽ nói rằng Donald Trump và các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội cũng như các đảng viên Cộng hòa cấp cao trên toàn quốc đã không đứng lên lên án những lời lẽ bạo lực."⚪ ---- Theo hồ sơ tòa án, Mark Meadows đã bổ sung vào nhóm pháp lý của mình một luật sư “súng lớn”, người đã từng từ chối đại diện cho Donald Trump và có kiến thức chuyên môn sâu rộng về Tòa án Tối cao, cho thấy cựu chánh văn phòng sẽ cố gắng một lần nữa muốn cắt đứt vụ án của ông với Trump.Cựu Tổng luật sư Hoa Kỳ Paul Clement sẽ đại diện cho Meadows với tư cách là một trong 14 đồng phạm trong vụ truy tố về lật ngược bầu cử Georgia năm 2020 do Biện lý quận Fulton Fani Willis khởi tố. Hồ sơ xuất hiện tại Tòa phúc thẩm khu vực 11, vào tháng trước tòa án này đã bác bỏ nỗ lực của Meadow trong việc chuyển vụ truy tố hình sự của anh lên tòa án liên bang.Có khả năng sẽ có một kháng cáo sắp tới đối với quyết định đó. LS Clement nổi tiếng từ lâu vì đại diện cho một số người bảo thủ có tên tuổi tại tòa án cao nhất quốc gia và từ chối đại diện cho những người khác. Trở lại năm 2017, khi chiến dịch tranh cử năm 2016 của Trump phải đối mặt với cuộc điều tra của FBI về cáo buộc có quan hệ với Nga, công ty của Clement được cho là một trong bốn công ty đã từ chối yêu cầu của Bạch Ốc để đại diện cho Trump.Một nguồn tin giấu tên của Bạch Ốc nói với Yahoo News vào thời điểm đó: “Mối lo ngại là ‘Trump sẽ quỵt tiền và Trump sẽ không lắng nghe’”.Clement từng là Tổng luật sư dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush từ năm 2004 đến năm 2008, sau đó tạo dựng danh tiếng khi tranh luận các vụ án bảo thủ trước Tòa Tối cao. Clement đã tranh luận thành công về quyền của Hobby Lobby không cung cấp biện pháp tránh thai cho nữ nhân viên và bảo vệ Đạo luật Bảo vệ Hôn nhân.⚪ ---- Cảnh sát tiểu bang và địa phương ở Colorado đang điều tra sau khi họ cho biết một nghi phạm đã xông vào tòa nhà Tòa án Tối cao Colorado vào sáng sớm thứ Ba, chĩa súng vào một nhân viên bảo vệ và bắn nhiều phát súng vào bên trong tòa nhà. Cảnh sát nói, điều tra sơ bộ kết luận vụ bắn này có thể không liên quan đến những lời đe dọa được báo cáo nhằm vào các thẩm phán sau khi tiểu bang này xóa tên Trump trên phiếu bầu sơ bộ tổng thống năm 2024.Nghi phạm đã chỉa súng vào người bảo vệ, lấy chìa khóa để vào tòa nhà, rồi lên tầng bảy, nơi chính quyền cho biết y đã bắn thêm nhiều phát súng vào bên trong tòa nhà. Bị bao vây, vào khoảng 3 giờ sáng, nghi phạm đã gọi điện cho 911 và “tự nguyện đầu hàng cảnh sát”. Không có thương tích nào được báo cáo, nhưng tòa nhà vẫn chịu "thiệt hại đáng kể và trên diện rộng". Nghi phạm đã bị bắt giữ và đưa đến bệnh viện để được nhân viên y tế khám nghiệm.⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin hôm thứ Tư đề nghị TQ chung tay giúp Nhật giải quyết hậu quả động đất mạnh 7,5 độ richter mới xảy ra hồi đầu tuần. Nói tại một cuộc họp báo, Vương nhấn mạnh Bắc Kinh sẵn sàng giúp đỡ Tokyo trong bất cứ điều gì họ cần. Ông nói thêm rằng thảm họa không cướp đi sinh mạng của người TQ nào. Số người chết liên quan đến trận động đất cho đến nay được báo cáo là 64.⚪ ---- Nikkei Asia đưa tin hôm thứ Tư, trận động đất mạnh 7,5 độ richter xảy ra ở Nhật Bản vào ngày đầu năm mới đã khiến 64 người chết. Thiệt hại về kết cấu, đống đổ nát và những con đường bị cắt đứt xảy ra sau trận động đất, cản trở các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ mở rộng. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đã chuyển hàng tiếp tế đến các khu vực bị cô lập bằng trực thăng, với quy mô của thảm họa khiến thêm 1.000 chiến binh SDF được triển khai.Chính quyền thành phố cho biết họ đã nhận được báo cáo về việc có người vẫn bị chôn vùi dưới đống đổ nát và những ngôi nhà bị sập, trong khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thừa nhận thông tin này và kêu gọi thận trọng do có thể xảy ra dư chấn.⚪ ---- Theo truyền thông nhà nước Iran, ít nhất 73 người đã chết hôm thứ Tư và 170 người bị thương tại thành phố Kerman của Iran sau 2 vụ nổ gần nơi chôn cất cố chỉ huy quân đội Qasem Soleimani, trong cái mà các quan chức gọi là một cuộc tấn công khủng bố. IRNA cho biết thêm, vụ nổ đầu tiên cách mộ của Soleimani 700 mét và vụ thứ hai cách đó một km (0,6 dặm) khi những người hành hương đến thăm địa điểm này. Soleimani đã bị giết bởi một cuộc không kích của Mỹ do cựu Tổng thống Donald Trump ra lệnh tại Sân bay Quốc tế Baghdad bốn năm trước.⚪ ---- Người phát ngôn của phong trào Houthi Yahya Saree nói hôm thứ Tư rằng nhóm này sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào mà Hoa Kỳ tiến hành chống lại họ, rằng người Houthis, theo cách nói của ông, đã nhắm mục tiêu vào CMA CGM Tage, một tàu container được đăng ký ở Malta, đang băng qua Biển Đỏ và hướng tới Israel. Đó sẽ là vụ mới nhất trong chuỗi các cuộc tấn công của phong trào nhằm vào các tàu nước ngoài ở Biển Đỏ. Các sự kiện đã dẫn đến việc Hội đồng Bảo an LHQ đã kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp.⚪ ---- Asharq Al-Awsat dẫn lời người đứng đầu Liên Âu nói hôm thứ Tư, Đại diện cấp cao của Liên Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell cảnh báo rằng toàn bộ Trung Đông có thể "cháy trong biển lửa" nếu cuộc chiến giữa Israel và Hamas không dừng lại. Nói tại sự kiện ở Lisbon, Borrell nhấn mạnh sự cần thiết của cộng đồng quốc tế để đạt được giải pháp giúp giải quyết cuộc chiến ở Gaza vì Israel và Hamas “sẽ không bao giờ có thể đạt được thỏa thuận”.Trước đó, Borrell tiết lộ rằng các quốc gia thuộc Liên Âu có chung quan điểm khác về cuộc khủng hoảng Gaza và kêu gọi các quốc gia thành viên đi đến một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Ông cũng tiết lộ rằng khối sẽ xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người Israel định cư "cực đoan" vì tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng đối với người Palestine ở Bờ Tây.⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza hôm thứ Tư cho biết số người Palestine chết trong cuộc chiến đang diễn ra giữa Hamas và Israel lên tới 22.313 người. Con số này tăng lên do 128 thường dân thiệt mạng trong 24 giờ qua trong bối cảnh có 10 cuộc tấn công từ quân Israel khiến 261 người bị thương trong ngày qua. Ở một góc khác của cuộc xung đột, căng thẳng gia tăng sau cái chết của Tư Lệnh Phó Hamas ở Lebanon, khiến Iran đổ lỗi cho Mỹ vì đã can thiệp vào Trung Đông.⚪ ---- Tổng thống Iran Ebrahim Raisi mô tả vụ ám sát Phó Chủ tịch Bộ Chính trị Hamas Saleh al-Arouri là một "tội ác" hôm thứ Tư, trong một cuộc họp của chính phủ. Ông lên án vụ tấn công, cáo buộc Israel thực hiện nó và nói thêm rằng Al-Arouri "là một trong những chiến binh kháng chiến nổi bật nhất của người Palestine." Trước đó, Hamas xác nhận rằng Al-Aurori đã bị giết ở Beirut của Lebanon và Israel bị cáo buộc đứng sau vụ tấn công. Cho đến nay, Israel vẫn chưa chính thức xác nhận họ đứng sau vụ tấn công khiến quan chức Hamas thiệt mạng.⚪ ---- Israel có kế hoạch đưa cư dân Gaza ra khỏi Đất Thánh Gaza để sang Châu Phi: Israel được cho là đã tổ chức các cuộc đàm phán bí mật với Congo về khả năng chấp nhận người dân từ Dải Gaza, theo Zman Yisrael đưa tin hôm thứ Tư. Một người trong nội các an ninh nói: “Congo sẽ sẵn sàng tiếp nhận người di cư và chúng tôi đang đàm phán với những nước khác”.Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trước đó đã chỉ trích những lời kêu gọi của Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir ủng hộ việc tái định cư tiềm năng của người Palestine, coi những tuyên bố như vậy là "kích động" và "vô trách nhiệm".Trong phiên họp Knesset ngày hôm Thứ Ba, Bộ trưởng Tình báo Israel Gila Gamliel nhấn mạnh rằng vào cuối chiến tranh "Quyền cai trị của Hamas sẽ sụp đổ, sẽ không có chính quyền thành phố và người dân thường sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo. Sẽ không có việc làm và 60% đất nông nghiệp của Gaza sẽ trở thành vùng đệm an ninh," theo truyền thông Israel dẫn lời bà nói.⚪ ---- Lebanon đã quyết định nộp đơn khiếu nại khẩn cấp lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chống lại Israel về vụ tấn công được cho là của Israel vào quận Dahyeh ở phía nam Beirut nhắm vào các địa điểm của Hamas và dẫn đến cái chết của Tư Lệnh Phó Saleh al-Arouri của nhóm. Trước đó, Thủ tướng Lebanon Najib Mikati nói rằng Israel nhằm mục đích "lôi kéo Lebanon vào một giai đoạn đối đầu mới sau các cuộc tấn công hàng ngày đang diễn ra ở miền nam đất nước", nhấn mạnh rằng Israel đang tìm cách xuất khẩu "những thất bại của Israel ở Gaza sang biên giới phía nam để áp đặt những sự thật mới trên thực địa.”⚪ ---- Hamas nói với các nhà hòa giải rằng họ quyết định đình chỉ các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn và thả con tin sau cuộc tấn công được cho là của Israel vào thủ đô Beirut của Lebanon, dẫn đến việc Tư Lệnh Phó Saleh al-Arouri của nhóm này thiệt mạng, theo Haaretz đưa tin hôm thứ Ba, dẫn lời nhà ngoại giao Ả Rập. Các nguồn tin nói với hãng truyền thông này rằng "vụ ám sát đã thay đổi tình hình và hiện tại không thể tiến triển được nữa." Ngoài ra, các nguồn tin giải thích rằng các cuộc đàm phán hiện đang tập trung vào việc tránh leo thang, đặc biệt là ở miền bắc Israel.⚪ ---- Hezbollah hôm thứ Ba tuyên bố sẽ trả thù Israel vì vụ ám sát Tư Lệnh Phó Hamas Saleh al-Arouri ở Beirut. Trong một thông điệp do nhóm đưa ra. Ngoài ra, họ tuyên bố rằng "cuộc kháng chiến kiên định, trung thành với các nguyên tắc và cam kết của mình, trong tay đã đặt sẵn cò súng và các chiến binh của họ đang ở mức sẵn sàng cao nhất". Tuyên bố nói thêm rằng “vụ ám sát al-Arouri và những người bạn tử đạo của ông ta” ở Beirut cấu thành “một cuộc xâm lược nghiêm trọng chống lại Lebanon”. Nhận xét được đưa ra vài phút sau khi chính phủ Israel, tuy không chính thức thừa nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng nói rằng mục tiêu của cuộc tấn công không phải là Lebanon hay Hezbollah.⚪ ---- Người phát ngôn của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Mark Regev, hôm thứ Ba nói rằng vụ ám sát Tư Lệnh Phó Hamas Saleh al-Arouri không phải là cuộc tấn công chống lại Lebanon hay Hezbollah. Regev nói trên MSNBC: “Tại Lebanon, có nhiều mục tiêu của Hezbollah, nhưng bất cứ ai thực hiện cuộc tấn công này đều rất tinh vi và nhắm vào mục tiêu của Hamas vì Israel đang có chiến tranh… Bất cứ ai thực hiện điều này đều bất bình với Hamas”. Bất chấp những nhận xét đó, Israel vẫn chưa nhận trách nhiệm về vụ ám sát lãnh tụ Hamas trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Beirut.⚪ ---- Theo một nghiên cứu mới của Đại học Leeds, nông dân trên khắp châu Phi cận Sahara sẽ phải chuyển từ bắp (ngô) sang các loài cây lương thực mới có giá trị dinh dưỡng cao hơn nếu hy vọng có thể nuôi sống dân số đang tăng nhanh. Châu Phi cận Sahara là nơi sinh sống của hàng chục quốc gia khác nhau và có dân số ước tính khoảng 1,2 tỷ người. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, dân số sẽ tăng thêm 740 triệu người vào năm 2050.Nghiên cứu do Tiến sĩ Stewart Jennings từ Đại học Leeds dẫn đầu, cho biết việc đa dạng hóa trái cây, rau và cây trồng như sắn, kê và lúa miến sẽ cải thiện an ninh dinh dưỡng trong nước. Theo báo cáo gần đây nhất của Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng kinh tế trong khu vực đã chậm lại trong vài năm qua do xung đột, bạo lực và các cú sốc về khí hậu gia tăng có thể làm trầm trọng thêm vấn đề. Khoảng 462 triệu người trong khu vực vẫn sống trong tình trạng nghèo cùng cực vào năm 2023. Điều đó có thể dẫn tới năng suất cây trồng giảm, trong đó năng suất bắp trung bình giảm 25% vào năm 2050.⚪ ---- Một phụ nữ 29 tuổi ở Chicago đã bị cáo buộc về tội gây nguy hiểm cho trẻ em vì để 4 đứa trẻ ở nhà một mình vào đêm giao thừa, cảnh sát cho biết. Dominique Bishop-Smith bị truy tố sau khi đứa trẻ lớn nhất trong nhóm, 11 tuổi, báo cảnh sát rằng cậu bé đã được giao phụ trách ba đứa trẻ khác, NBC Chicago đưa tin. Cảnh sát cho biết họ tìm thấy một bé trai 1 tuổi, một bé gái 4 tuổi và một bé trai 7 tuổi tại nhà. Cả bốn đứa trẻ đã được kiểm tra tại một bệnh viện địa phương để đề phòng. Không rõ mối quan hệ của Bishop-Smith với bọn trẻ là gì.⚪ ---- Mức lương tối thiểu sẽ tăng ở 22 tiểu bang vào năm 2024, trong khi hơn chục tiểu bang vẫn giữ nguyên mức lương tối thiểu ở mức liên bang là 7,25 USD kể từ năm 2009. Theo báo cáo của Viện Chính sách Kinh tế, khoảng 10 triệu công nhân sẽ được tăng mức lương tối thiểu có hiệu lực từ đầu năm mới hôm thứ Hai 1/1/2024.Công nhân gốc Tây Ban Nha chiếm khoảng 19,6% lực lượng lao động ở các tiểu bang tăng mức lương tối thiểu. Tuy nhiên, họ lại chiếm 37,9% số công nhân sẽ được tăng lương. Công nhân da đen chiếm 9% trong số lực lượng lao động đó và chiếm hơn 11% số người ảnh hưởng.Các tiểu bang đang tăng mức lương tối thiểu đang thực hiện việc này thông qua luật pháp hoặc các biện pháp bỏ phiếu. Mười ba tiểu bang có chính sách điều chỉnh mức lương tối thiểu dựa trên lạm phát. Điều này bao gồm việc tăng lương cho người làm việc theo giờ và những người có tiền lương bao gồm tiền boa (tiền tip).Trong số 22 tiểu bang ban hành mức tăng lương, Hawaii là tiểu bang có tỷ lệ phần trăm và đô la lớn nhất - từ 12 USD lên 14 USD. Sự gia tăng của Hawaii cũng sẽ là một trong những điều có tác động mạnh nhất. Theo báo cáo của Viện Chính sách Kinh tế, 21,8% lực lượng lao động của Hawaii sẽ bị ảnh hưởng, cùng với 28,4% trẻ em. Sự gia tăng của California, New York và New Jersey cũng sẽ ảnh hưởng đến 19% lực lượng lao động của họ trở lên.⚪ ---- Hiệp hội Luật sư California (CLA: California Lawyers Association) thông báo việc lựa chọnlàm Giám đốc điều hành mới. CLA là một trong những hiệp hội luật sư tự nguyện lớn nhất trong nước và là tổ chức đi đầu trên toàn tiểu bang trong việc thúc đẩy sự xuất sắc, đa dạng và hòa nhập vào nghề luật. Nguyễn cũng sẽ giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Quỹ Luật sư California (CLF: California Lawyers Foundation), tổ chức từ thiện của CLA. CLF chia sẻ sứ mệnh chung với CLA và thực hiện các mục tiêu của mình thông qua giáo dục công dân, tiếp cận công lý và các chương trình khác.Nguyễn gia nhập CLA từ Đại học Sofia ở Palo Alto, nơi ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hành chính và Giám đốc Tài chính. Trước đó, ông làm việc cho trường Cao đẳng San Joaquin Delta ở Stockton với tư cách là Phó Chủ tịch Dịch vụ Hành chính, cũng như cho SUNY Ulster ở New York với tư cách là Phó Chủ tịch Dịch vụ Hành chính. Ông Nguyễn có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài với một số cơ sở giáo dục có uy tín cao trong cả lĩnh vực quản lý điều hành và giáo sư luật. Ông có bằng Cử nhân Khoa học về Tài chính của Đại học Santa Clara, bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Trường Kinh doanh Frank G. Zarb tại Đại học Hofstra và bằng Tiến sĩ Luật của Trường Luật New York.Nguyen nói: "Tôi rất vui mừng được chọn làm lãnh đạo Hiệp hội Luật sư California và Hiệp hội Luật sư California. Tôi mong muốn được làm việc với các nhân viên, lãnh đạo và Ban đại diện để đưa CLA trở thành hiệp hội luật sư tự nguyện hàng đầu trong nước, tập trung vào việc phục vụ các thành viên của mình trong khi thúc đẩy sự xuất sắc, toàn diện và đa dạng. Tôi cũng rất vui mừng được cộng tác với CLF và hội đồng quản trị của tổ chức này để tác động hơn nữa đến cộng đồng California của chúng ta.”⚪ ---- Texas:, 26 tuổi, cư dân thị trấn Palestine (Texas) đã bị bắt hôm thứ Hai sau 5 giờ đối đầu vũ trang với cảnh sát. Cảnh sát đã đến khu nhà số 100 trên đường St. Andrews vào khoảng 4:40 giờ chiều hôm thứ Hai. Họ đang trả lời một cuộc gọi gây rối và được thông báo rằng một người đàn ông bên trong có trang bị súng. Khi đến, cảnh sát cho biết đã nghe thấy tiếng súng phát ra từ trong nhà. Sau tiếng súng, một người phụ nữ chạy khỏi nơi cư trú và được cảnh sát ứng phó đưa đến nơi an toàn.Ngay sau khi có thêm nhiều cảnh sát đến hiện trường, Phan bước ra khỏi nhà với một khẩu súng và mặc quân phục. Phan từ chối thương lượng với các sĩ quan và chạy trở lại nơi ở. Vài giờ tiếp theo, các nhà đàm phán đã cố gắng đưa Phan ra khỏi nơi ở; tuy nhiên, Phan từ chối, nói rằng anh ta có nhiều súng và một quả bom bên trong nơi ở. Phan cũng bắn nhiều phát súng từ trong nhà trước khi nhiều lựu đạn hóa học được ném vào để đuổi Phan ra ngoài.Khoảng 21h45, Phan ra khỏi nơi cư trú và bị bắt. Khi khám xét ngôi nhà, cảnh sát tìm thấy nhiều khẩu súng, trong đó có súng trường, đặt gần cửa sổ gác mái. Họ cũng tìm thấy dư thừa đạn dược. Phan đã bị đưa vào Nhà tù Quận Anderson với tội danh có hành vi gây chết người và trốn tránh bị bắt giữ.⚪ ----. Theo Báo Hà Nội Mới/TTXVN. Tại hội nghị tổng kết Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin về việc những lý do tăng giá điện liên tiếp hai lần và không thấy giảm, khi giá nhiên liệu giảm. Giá bán lẻ điện bình quân đã được điều chỉnh tăng 2 lần, tuy nhiên không đủ bù đắp được chi phí sản xuất điện do các thông số đầu vào vẫn duy trì ở mức cao, nên EVN tiếp tục bị lỗ sản xuất kinh doanh điện năm thứ 2 liên tiếp.⚪ ----Theo Báo Người Lao Động. Cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, khẳng định không ưu ái Phan Quốc Việt và Việt Á song thừa nhận đã nhận 2,25 triệu USD; còn cựu bộ trưởng Chu Ngọc Anh thừa nhận cầm 200.000 USD song bận nên quên trả lại. Dù khẳng định không ưu ái gì đối với Việt Á và Phan Quốc Việt, song bị cáo Long thừa nhận thông qua Nguyễn Huỳnh đã nhận 2,2 triệu USD của Việt. Ngoài ra, bị cáo cũng nhận trực tiếp từ Việt 50.000 USD. "Khi hỏi đây là tiền gì thì Huỳnh nói là tiền cảm ơn do Việt Á làm ăn được. Tôi đã sai, tôi xin lỗi" - cựu bộ trưởng Y tế nói và cho biết việc nhận tiền diễn ra nhiều lần song do Việt chủ động chứ bị cáo không "gợi ý". Về số tiền 2,25 triệu USD đã nhận, bị cáo Long cho hay đến nay đã tác động gia đình khắc phục toàn bộ.⚪ ----. Theo Báo Tuổi Trẻ. Sáng nay, 3-1, hai cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cùng các bị cáo khác hầu tòa trong vụ án Việt Á. Tại tòa, tổng giám đốc Việt Á nói việc mình đưa tiền cho các cựu quan chức cũng chỉ là “chia sẻ lợi nhuận vì cảm kích" chứ không phải hối lộ. Đáng nói, có hàng triệu USD được Việt đi máy bay mang từ TP.HCM ra Hà Nội để… chia sẻ cho các cựu quan chức. Chiều 3-1, phiên tòa xét xử 38 bị cáo trong vụ Việt Á bắt đầu chuyển sang phần thẩm vấn, sau khi dành hơn 7 tiếng để làm thủ tục và đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng. Hội đồng xét xử cho cách ly cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, bị cáo Nguyễn Huỳnh (cựu thư ký của ông Long), Trịnh Thanh Hùng (cựu vụ phó thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) cùng cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Trịnh (cựu trợ lý của nguyên phó thủ tướng).⚪ ----Theo Báo Sức Khỏe & Đời Sống. Ngày 3/1, Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa bắt giữ N.V.T (SN 1988, trú tại thôn An Bá, xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về tội hiếp dâm. Trước đó, vào khoảng 4h30 cùng ngày, bà N.T.R (SN 1940), trú tại xã An Bá, huyện Sơn Động đang ngủ trong nhà thì bị đối tượng N.V.T, đột nhập vào, khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm. Tại cơ quan công an, bước đầu T. thừa nhận đã thực hiện hành vi hiếp dâm.⚪ ---- HỎI 1: Trong 20 năm, tỷ lệ tự tử ở Mỹ tăng vọt ở dân số da đỏ và da trắng?ĐÁP 1: Tăng 65% ở phụ nữ Mỹ da đỏ/thổ dân Alaska, tăng 29% ở nam giới Da trắng. Dữ liệu mới từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho thấy tỷ lệ tự tử ở Hoa Kỳ đã tăng mạnh từ năm 1999 đến năm 2020, với mức tăng lớn nhất ở dân số người Mỹ da đỏ/thổ dân Alaska (AIAN) và đàn ông da trắng.Tỷ lệ tự tử tăng 65% ở phụ nữ AIAN, 35% ở nam giới AIAN và 29% ở nam giới Da trắng. Dùng súng và treo cổ là những phương pháp tự tử phổ biến nhất ở tất cả các nhóm chủng tộc, với tỷ lệ treo cổ ở phụ nữ AIAN tăng gần 200%. Các nhà điều tra lưu ý dữ liệu cho thấy các chiến lược ngăn ngừa tự tử nên phù hợp với chủng tộc và được thực hiện tại cộng đồng.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Kỹ năng lái xe của cao niên sẽ giảm nếu dùng thuốc an thần?ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy một số loại thuốc thông thường - bao gồm thuốc chống trầm cảm, thuốc hỗ trợ giấc ngủ và thuốc giảm đau - có thể làm giảm kỹ năng lái xe của người cao tuổi. Nhiều nhóm thuốc khác nhau có liên quan đến nguy cơ suy giảm khả năng lái xe, như bất kỳ ai từng đọc nhãn cảnh báo "không vận hành máy móc hạng nặng" đều có thể đoán được.Nhưng nghiên cứu mới đã áp dụng một cách tiếp cận đặc biệt nghiêm ngặt để điều tra vấn đề - theo dõi những người lớn tuổi trong vòng 10 năm và kiểm tra kỹ năng lái xe của họ bằng các bài kiểm tra đường bộ hàng năm. Và hóa ra là những người sử dụng một số loại thuốc nhất định có nguy cơ trượt bài kiểm tra trên đường cao hơn ở một số thời điểm.Chi tiết: