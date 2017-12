Mỹ Đòi TQ Phải Cắt Nguồn Cung Cấp Dầu Cho Bắc Hàn; Trung Cộng Sẽ Tán Đồng Trừng Phạt Bắc Hàn Mạnh Hơn

HONG KONG - Giới quan sát tin rằng Trung Cộng sẽ tán đồng chủ trương tăng trừng phạt Bắc Hàn sau vụ phóng phi đạn trước bình minh ngày Thứ Ba.Kỳ này, phi đạn Hawsong 14 bay cao nhất và lâu nhất và đuợc Pyongyang mô tả là khai thông kỹ thuật về tăng tầm bắn để đạt chỉ tiêu bắn tới lục địa Hoa Kỳ.Bắc Hàn tiếp tục phát triển vũ khí cũng đe dọa an ninh của Trung Cộng.Không chắc Beijing cấm vận dầu với Pyongyang, nhưng sẽ trừng phạt lân bang đông bắc mạnh hơn cả các nghị quyết của HĐ Bảo An.Giới phân tích nhận định như trên tiếp theo yêu cầu của TT Trump đề nghị chủ tịch Tập Cận Bình ngưng xuất cảng dầu sang Bắc Hàn – phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Cộng không phúc đáp trực tiếp yêu cầu này, chỉ khẳng định thực hành các nghị quyết trừng phạt của HĐ Bảo An và ủng hộ chủ trương phi nguyên tử bán đảo Hàn.Giáo sư Jia Qingguo là khoa trưởng quốc tế học tại Peking University phát biểu: giới lãnh đạo Beijing nhận biết trừng phạt bổ túc là cần thiết và sẽ giảm xuất cảng dầu sang Bắc Hàn. Theo lời giáo sư Jia, Beijing vẫn phản đối trừng phạt đơn phương của Washington chống lại các doanh nghiệp làm ăn với chế độ Pyongyang. Nhưng, Beijing không can thiệp nếu Washington vận động các nước bao vây kinh tế chế độ Kim.Tại LHQ, phó ĐS Wi Haitao nhắc lại đề nghị của Trung Cộng và Nga về “ngưng để ngưng” là đình chỉ các hoạt động tập trung của liên minh Hàn-Mỹ để Bắc Hàn ngưng phát triển phi đạn.Tại trường đảng trung ương của Trung Cộng, giáo sư Zhang Liangui tỏ ý hy vọng chiến luợc trừng phạt có thể kềm chế Pyongyang, mức độ trừng phạt hiện nay có thể là không đủ mạnh và nên chờ xem.Tại cơ sở nghiên cứu Atlantic Council, chuyên gia Matthew Kroenig nhận xét: TT Trump muốn Beijing làm mạnh hơn hay Washington tăng trừng phạt các doanh nghiệp Trung Cộng làm ăn với Kim Jong-un – theo thẩm định của ông này, khi thấy mất nguồn cung xăng dầu, lãnh tụ Kim Jong-un phải đến bàn hoà đàm để thảo luận khả năng phi nguyên tử.Trong cuộc họp khẩn cấp của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Tư, Đại Sứ Hoa Kỳ tại LHQ Nikki Haley cho biết TT Donald Trump điện thoại cho Chủ Tịch TQ Tập Cận Bình “và nói với ông ấy rằng chúng tôi đã đi đến điểm mà TQ phải cắt hết xuất cảng dầu hỏa cho Bắc Hàn.”