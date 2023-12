Năm Điều Cần Biết Về Viện Trợ Hoa Kỳ Dành Cho Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có cuộc gặp gỡ vào ngày 12 tháng 12 năm 2023. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, chính phủ Hoa Kỳ đã luôn ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Ukraine. Chính quyền Biden đã nhiều lần đưa ra các gói viện trợ khẩn cấp cho chính phủ và quân đội Ukraine. Tính đến nay, khoản viện trợ đó đã lên tới 113 tỷ MK.

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy sự ủng hộ của người Hoa Kỳ dành cho Ukraine đã suy giảm từ trước khi xảy ra vụ việc Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023.

Khoa học gia về chính trị Jessica Trisko Darden, tác giả cuốn “Aiding and Abetting: U.S. Foreign Assistance and State Violence,” giải thích những nỗ lực gần đây của Hạ Viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát nhằm trì hoãn viện trợ cho Ukraine phản ánh quan điểm rằng Hoa Kỳ đang chi quá nhiều tiền vào Ukraine mà gây thiệt hại cho các ưu tiên trong nước khác, chẳng hạn như tăng cường an ninh ở biên giới phía nam Hoa Kỳ.

1. Tính đến nay, Hoa Kỳ đã viện trợ cho Ukraine bao nhiêu?

Cho đến nay, Hoa Kỳ đã chuẩn thuận khoảng 113 tỷ MK viện trợ cho Ukraine thông qua bốn khoản bổ sung khẩn cấp, là một cách yêu cầu các nguồn kinh phí ngoài quy trình ngân sách thông thường. Phần lớn số viện trợ này là dành cho mục đích quân sự.

Khoản hỗ trợ quân sự hơn 62.3 tỷ MK bao gồm số số lượng vũ khí trị giá ít nhất 23.5 tỷ MK của Bộ Quốc Phòng. Ngược lại, khoảng 3 tỷ MK được dành cho viện trợ nhân đạo.

Theo những người ủng hộ việc tăng cường viện trợ của Hoa Kỳ, phần lớn hỗ trợ quân sự cho Ukraine thực ra cũng là hỗ trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ. Họ cũng cho rằng cuộc chiến ở Ukraine đang phá bớt tài sản quân sự của Nga, và cách tiếp cận hiện nay tính ra rẻ hơn nhiều so với việc đối mặt trực tiếp với Nga.

Còn theo những người chỉ trích, số tiền viện trợ quân sự lớn chưa từng mà Hoa Kỳ dành cho Ukraine đang ‘rút cạn’ kho dự trữ quân sự của Hoa Kỳ, và có khả năng làm suy giảm khả năng sẵn sàng ứng chiến của quân đội.

Một số người khác thì kêu gọi tăng cường giám sát đối với các khoản viện trợ cho Ukraine, bởi vì nước này có lịch sử tham nhũng trong chính phủ.

2. Chính quyền Biden hiện đang đề nghị viện trợ những gì cho Ukraine?

Hiện tại, đề nghị được đưa ra trước Hạ Viện bao gồm 105 tỷ MK hỗ trợ an ninh cho Ukraine, Israel, Đài Loan và biên giới phía nam Hoa Kỳ, trong đó có hơn 61 tỷ MK dành cho Ukraine.

So với đó, đề nghị hỗ trợ cho hoạt động biên giới của Hoa Kỳ là 6.4 tỷ MK.

Gói viện trợ này tách biệt với dự luật phân bổ ngân sách quốc phòng được thông qua ở Thượng Viện ngày 13 tháng 12, và ở Hạ Viện ngày 14 tháng 12; trong đó bao gồm 600 triệu MK viện trợ quân sự cho Ukraine và nguồn kinh phí để thành lập một ban thanh tra đặc biệt chuyên trách việc kiểm soát viện trợ cho Ukraine. Dự luật đó đang chờ chữ ký của Tổng thống Joe Biden.

Việc bỏ phiếu về yêu cầu viện trợ đặc biệt ban đầu bị trì hoãn do cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy bị loại khỏi vị trí Chủ tịch. Nhưng đương kim Chủ tịch Mike Johnson có vẻ như cũng chả mấy mặn mà để thúc đẩy việc biểu quyết, mặc dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã đến Washington, D.C., trong tháng 12 để gặp Tổng thống Joe Biden và các thành viên của Quốc hội để cầu xin viện trợ nhiều hơn.

3. Lý do khiến Quốc hội chần chừ chưa quyết là gì?

Ban lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện đã từ chối thông qua dự luật viện trợ khẩn cấp của chính quyền Biden mà không có cam kết bổ sung về việc tăng cường an ninh ở biên giới phía nam Hoa Kỳ.

Một số nhà lập pháp vẫn phản đối dự luật chi tiêu khẩn cấp bổ sung và muốn thấy khoản viện trợ cho Ukraine được tích hợp vào quy trình ngân sách thông thường trong năm 2024. Bất kể lý do là gì, khi kỳ nghỉ lễ của Quốc hội đang đến rất gần, có vẻ như tình trạng bế tắc hiện nay sẽ khó mà được giải quyết trước năm 2024.

4. Ukraine sẽ làm gì nếu không nhận được viện trợ của Hoa Kỳ?

Nếu không nhận được viện trợ từ Hoa Kỳ, Ukraine có thể lựa chọn tìm kiếm sự đóng góp tăng cường từ các quốc gia khác.

Tính đến nay, 46 quốc gia đã cung cấp một số loại viện trợ quân sự cho Ukraine. Những quốc gia này bao gồm Anh, Pháp và Đức, cũng như Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan và Bulgaria.

Nhật Bản đã đóng góp hơn 7 tỷ MK viện trợ kinh tế trong suốt cuộc chiến của Ukraine. Tính tổng cộng, Liên Minh Châu Âu đã cung cấp phần hỗ trợ tài chánh lớn nhất với gần 80 tỷ MK.

Tuy nhiên, không có quốc gia nào có nguồn tài nguyên quân sự sẵn có để sánh kịp mức độ hỗ trợ quân sự mà Quốc hội Hoa Kỳ đang xem xét. Sự trì hoãn dai dẳng trong viện trợ quân sự từ Hoa Kỳ, hoặc việc cắt giảm đáng kể về số tiền được đề nghị, sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng chiến đấu của Ukraine trong cuộc chiến.

5. Thái độ của các ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ về vấn đề viện trợ Ukraine?

Trong khi Biden ủng hộ Ukraine mạnh mẽ, các ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa đã đưa ra nhiều quan điểm khác nhau về việc viện trợ thêm cho Ukraine.

Thí dụ, cựu Đại sứ Hội đồng Liên Hợp Quốc Nikki Haley nhiệt liệt ủng hộ việc Hoa Kỳ viện trợ cho Ukraine, còn cựu Tổng thống Donald Trump và Thống đốc bang Florida Ron DeSantis lại phản đối điều đó.