TRANG THƠ THỨ BẨY

QUẢNG TÁNH TRẦN CẦM

mưa đủ chưa?

Visions of her drawing near / Arise, abide, and disappear ̶ ̶ Leonard Cohen

loanh quanh ngày

hôm chân mỏi ợ mùi nhang khói mùi cháy khét chữ

nghĩa hổ lốn lặng lẽ cay mắt mưa mưa mưa lăn

và lắc theo nhịp cát bụi xôn xao hỏi chốn đi

về đi về đi ̶ ̶ ̶ mưa đủ chưa? (như nàng nói) biết đủ

thì đu đủ chín vàng cho dù đu đủ xanh

mét mặt nàng chừng chưa trang

điểm đến xa bất tận lời mẹ dặn dò vô

ngôn vô ý vô tình đánh rơi trong cuộc

chơi cút bắt vô vọng rớt nước mắt không ngừng

nghỉ không ngừng không nghỉ ới này này em

ơi xin đưa em về cõi an bình ̶ ̶ ̶ không phải nhà

tang lễ bình an nơi viếng thăm em hôm nay ̶ ̶ ̶

nhìn những bong bóng nước chập chờn trên con lộ

ngoại trừ tiếng thì thầm của cơn mưa dai dẳng gặm

nhấm từng mảnh ký ức mong manh chực vỡ vụn

anh bây giờ cạn kiệt không còn một câu chữ nào để tiễn em.

đâu đó phía ngoài vườn địa đàng

mi đứng bên này bức tường mắt nhìn

chằm chặp không thấy xa hơn phía

dưới lỗ rốn đứa con gái múa cột quay

cuồng ̶ ̶ ̶ ới thằng người thống khổ hư

đốn tệ bạc bệ rạc mi mải miết gõ gõ

vuốt vuốt gõ gõ rồi cũng mỏi tay mỏi

mắt chữ nghĩa đảo lộn tứ tung nhảy

nhót xếp hàng dọc hàng ngang trái qua

phải phải qua trái trên xuống dưới

dưới lên trên tung tăng tính tình

tang ̶ ̶ ̶ vậy thôi mi hãy tập tành ngôn

ngữ chỉ trỏ buổi hồng hoang đừng đứng

đó thút tha thút thít biết đâu một sát-na

nào đó mi sẽ hội nhập trong hơi thở chắp

cánh vượt thoát nồi áp suất vô hình xa

lìa mọi thương tổn ̶ ̶ ̶ mà này đây chỉ

là những suy nghĩ miên man trần trụi

viển vong bất lập ngôn trong mười lăm

phút giải lao một trong những ngày cuối

năm đâu đó bên ngoài vườn địa đàng.

– Quảng Tánh Trần Cầm

*

TRẦN HẠ VI

Nỗi nhớ mùa đông



Em nhớ anh mùa đông

Trời lạnh lắm

Có thể ôm em vào lòng không

Có thể hôn em không



Người ta bảo mùa đông

Là mùa của tình nhân

Là mùa thú rừng chui vào hang trốn tuyết

Gấu mút tay quên đói

Anh có mút tay không



Nếu muốn sưởi ấm

Anh hãy nhét em vào túi áo

Ngực phải

Nhét thêm một que diêm

Nhưng đừng đậy nắp



Em sẽ xoa đầu anh

Chúng ta ngồi

mút tay

cùng





Ma túy của hạ vi



Lâu lâu em cũng muốn phiêu phê

đa đề hóa hạ vi

hạ vi hóa đa đề

vần điệu chắp cánh bay

lên mây

lên mây



người ta xài ma túy

em cũng xài ma túy

ma túy của em là người

nhưng em không cần sex

em chỉ cần say

trong ảo tưởng diễm tình

trong lời thơ huyễn hoặc

lên mây

lên mây



người ta nấu meth để bán

em nấu ma túy để xài

xào trộn chữ thêm ướt át một vài

nước mắt

thấm đẫm hương yêu phơ phất

hạ vi hóa đa đề

đa đề hóa hạ vi



xào nấu ma túy phải có duyên

phải thêm một chút thời

gian

khắc

vận

xào nấu ma túy phải có sức

trộn

mơ

tưởng

và phải có người

đồng lòng



năm năm trước em xào được một nồi

ma túy ấm áp

thơm lừng

mùi gỗ thông

em xài dần dần

hạ vi hóa đa đề

đa đề hóa hạ vi



thi ca của em

tình yêu của em

ma túy của em

đa đề

hạ vi





Sân khấu tình yêu



Em có một trăm khuôn mặt

Em có một trăm cái tên

Anh phân biệt đối xử

Nick này đây đã từng chặn hủy

Nick này dám gửi mail chia tay

Làm anh ủ dột không chỉ một hai



Nick này tung tăng nói nhăng nói cuội

Giữ lại cho vui

Nick này hay khóc lóc thở ngắn than dài

Ôm vào lòng an ủi



Nick nào anh ghét anh hủy

Trong rừng facebook hai tỷ trạng thái đồng thời

Cây xanh không ngừng mọc lên

Như nấm

Phát triển

Rồi chết lặng

Lúc lắc trên cành

Khô cứng

Đong đưa



Anh thương từng cái tên

Anh ghét một vài cái tên

Dám gọi anh là baby

Dám trêu chọc anh

Quày quả bỏ đi

Rồi cười khì

Bẽn lẽn lại gần

năn nỉ



Anh ghét anh là baby

Mà không thể nói thành lời

Không hiểu tại sao

Ba năm rồi vẫn còn cảm xúc!!!





– Trần Hạ Vi