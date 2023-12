EMS Họp Báo Về An Toàn Trong Mùa Mưa Bão 2023-2024

Các diễn giả trong buổi hội thảo



SAN FRANCISCO, California (VB) – Vào trưa ngày Thứ Năm 7 tháng 12 2023, Tổ Chức Phục Vụ Truyền Thông Sắc Tộc (Ethnic Media Services -EMS), kết hợp với Tổ Chức Truyền Thống Mỹ Gốc Phi và Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp Thống Đốc California (Cal OES) đã có buổi họp báo qua zoom với giới truyền thông cộng đồng sắc tộc. Chủ đề của buổi họp báo có liên quan đến những thông tin quan trọng, nhắc nhở cư dân California giữ an toàn trong mùa mưa bão 2023-2024 sắp tới.



Những diễn giả trong buổi họp báo gồm có:

Bà Diana Crofts-Pelayo - Trợ Lý Giám Đốc Truyền Thông Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp Thống Đốc California (Cal OES)

Bà Bianca Feldkercher - Cơ Quan Thời Tiết Quốc Gia (NWS)

Bà Jazmin Ortega – Thứ Trưởng Báo Chí Bộ Bảo Hiểm California.

Ông Alf LaMont- đồng sáng lập LaMont Digital



Trong năm 2022-23, California đã trải qua hàng chục đợt mưa bão, ảnh hưởng đến hầu hết mọi cộng đồng trên toàn tiểu bang, trong đó một số cộng đồng gặp nhiều nguy cơ rủi ro lớn hơn. Những trận bão gây ra mưa lớn, gió lớn, tuyết dày và lũ lụt đáng kể cho hàng triệu người dân California. Trong mùa mưa 2023-2024, tiểu bang dự báo 75% - 85% khả năng xảy ra hiện tượng El Niño mạnh, bao gồm cả khả năng có tuyết dày vào đầu mùa, và mưa bão vào cuối mùa.



El Niño xảy ra khi nhiệt độ nước ấm bất thường dọc theo đường xích đạo, khiến các khu vực của Hoa Kỳ phải hứng chịu thời tiết khắc nghiệt. Hiện tượng này thường mang đến điều kiện ẩm ướt hơn mức trung bình cho California, có thể dẫn đến gia tăng mưa lũ, tuyết, cùng nhiều hiện tượng khác.



Việc thông tin, cảnh báo sớm cho các nhóm dân cư dễ bị ảnh hưởng là điều hết sức quan trọng. Cuộc họp báo nhằm nâng cao nhận thức về mối nguy hiểm của mùa mưa bão; cung cấp cho các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất ở California những lời khuyên và thông tin rõ ràng về cách giữ an toàn. Trang web để có thể truy cập thông tin đầy đủ nhất là www.ListosCalifornia.org



Theo bà Diana Crofts-Pelayo, do hiện tượng khí hậu biến đổi, nhiều đợt lũ lụt đã xảy ra ở California vào năm ngoái, đã khiến tiểu bang chịu thiệt hại nặng nề. Cal OES trong năm nay đã phối hợp với nhiều cơ quan, tổ chức từ cấp tiểu bang đến địa phương để chuẩn bị đối phó, và cảnh báo sớm đối với cư dân trong năm nay. Trên trang mạng www.ListosCalifornia.org có đầy đủ thông tin về sự chuẩn bị an toàn trong mọi tình huống khẩn cấp như động đất, cháy rừng, mưa lũ, mất điện, nắng nóng… Cal OES nhờ các cơ quan truyền thông sắc tộc nhắc nhở cộng đồng về các bước chuẩn bị, đề phòng khi mùa mưa lũ sắp đến. Sau đây là một số thứ căn bản:

- Lên trang mạng www.ListosCalifornia.org ghi danh để nhận được cảnh báo sớm về thiên tai sắp hoặc đang xảy ra.

- Lên kế hoạch cho gia đình trong trường hợp khẩn cấp: địa điểm gặp nhau, tạm trú ẩn, các cá nhân có thể liên lạc…

- Chuẩn bị những vật dụng khẩn cấp dự phòng: nước uống, thức ăn, đèn pin…

- Ngoài việc tự chuẩn bị cho mình và gia đình, nên nhắc nhở, hướng dẫn người thân, bạn bè, hàng xóm chuẩn bị để đối phó với thiên tai, mưa lũ.



Trong phần trình bày của mình, bà Bianca Feldkercher đã trình bày những dự báo về mùa lũ sắp tới của Cơ Quan Thời Tiết Quốc Gia. Do hiện tượng El Nino, nhiều khả năng Cali sẽ phải đối diện với một mùa đông khắc nghiệt. Đặc biệt là trong tháng 12 có thể xảy ra những trận mưa lớn, và tuyết đổ trên khu vực rặng núi Nevada. Nguyên nhân chính vẫn là do hiện tượng trái đất nóng dần lên, và nước biển ấm hơn.



Bà Jazmin Ortega cho biết Bộ Bảo Hiểm California có thể hướng dẫn, giúp đỡ cư dân trong việc yêu cầu hãng bảo hiểm bồi thường thiệt hại, chi phí do thiên tai gây ra. Vấn đề quan trọng nhất đối với cư dân là phải xem xét các hợp đồng bảo hiểm nhà, xe của mình cho thật kỹ lưỡng, hiểu rõ bảo hiểm có trách nhiệm đền bù trong những trường hợp nào. Nên nói chuyện với những đại lý của hãng bảo hiểm, vì họ là người hiểu rõ về những vấn đề này. Thí dụ như điều kiện bảo hiểm nhà bình thường trong đa số trường hợp không đền bù cho lũ lụt, lở đất. Tương tự với bảo hiểm xe cộ, điều kiện bảo hiểm toàn diện (comprehensive, other than collision) mới đền bù khi xe gặp thiên tai, bão lụt.



Một điểm đáng chú ý khác là bảo hiểm đối với người thuê nhà. Trong khi chủ nhà có trách nhiệm mua bảo hiểm để bảo vệ ngôi nhà cho thuê, thì người thuê nhà có trách nhiệm mua bảo hiểm cho những vật dụng, tài sản của mình. Cư dân có thể tham khảo những thông tin cần thiết về bảo hiểm tại trang mạng www.insurance.ca.gov



Ông Alf LaMont cho biết trên trang mạng www.ListosCalifornia.org trong phần Resource Hub có những tài liệu vô cùng hữu ích, hướng dẫn chi tiết về cách chuẩn bị, đối phó với mọi tình huống thiên tai ở California. Đặc biệt, do tiểu bang California rất chú ý đến các cộng đồng sắc tộc, cho nên những tài liệu này được chuẩn bị bằng rất nhiều ngôn ngữ cộng đồng sắc tộc khác nhau, trong đó có cả Tiếng Việt. Cư dân, cơ quan truyền thông gốc Việt có thể lên trang mạng này tham khảo, truyền bá những tài liệu hữu ích này để cho mọi người sử dụng, nhằm có sự chuẩn bị thật tốt cho gia đình để đối phó với thiên tai.