Hội thánh North Georgia Conference of the United Methodist Church (Hội nghị Bắc Georgia của Nhà thờ Giám lý Thống nhất - UMC) đã bỏ phiếu hôm thứ Bảy để chấp nhận quyết định của 261 giáo đoàn rời bỏ giáo phái vì sự chia rẽ về các vấn đề giới tính thứ ba LGBTQ.

.

- Phán quyết của bồi thẩm đoàn liên bang về tiền hoa hồng bán nhà sẽ làm 1,6 triệu người hành nghề bán nhà ở Mỹ mất việc

- Hội nghị Bắc Georgia của Nhà thờ Giám lý Thống nhất (UMC) bỏ phiếu chấp nhận quyết định của 261 giáo đoàn rời bỏ giáo phái vì vấn đề giới tính thứ ba LGBTQ.

- Trump tới Iowa, hứa nếu đắc cử 2024 sẽ giảm thuế, giảm quy định, giảm giá năng lượng và cắt giảm lãi suất

- Trump lại tấn công thẩm phán vụ kiện dân sự ở New York của ông là "quanh co" và cáo buộc Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James là một "kẻ mất trí cực đoan"

- 1 cựu công tố: thẩm phán Colorado công nhận Trump tham gia vào cuộc nổi dậy 6/1/2021 sẽ dẫn tới Tòa Tối Cao.

- TT Joe Biden lăng ba vi bộ, gửi 2 lá thư: thư gửi Israel nói sẽ giúp Israel chống khủng bố Hamas, thư gửi Palestine nói đau lòng vì dân thường chết, đang đưa viện trợ nhân đạo vào.

- 127 nhân viên cũ và hiện tại của Bạch Ốc ký lá thư ngỏ, ủng hộ chính quyền Biden đã ra sức giúp Israel

- Liên Âu: giải pháp hai nhà nước là cách khả thi duy nhất để giải quyết xung đột giữa Israel và Hamas.

- Israel đồng ý tạm dừng quân sự 4 tiếng đồng hồ hôm Chủ Nhật

- Qatar lên án Israel coi thường luật pháp quốc tế, bao vây bệnh viện al-Shifa ở Gaza là một "tội ác"

- Iran lên án "sự tàn bạo và man rợ" của Israel sau các cuộc tấn công vào các trường học ở Gaza.

- TT Joe Biden viết trên báo Washington Post: ông “đau lòng” trước “hàng nghìn thường dân, bao gồm cả trẻ em” đã chết vì bom Israel

- Bạch Ốc: nếu Hamas thả người bị giam giữ sẽ dẫn đến sự gia tăng cứu trợ nhân đạo.

- Qatar: lên án các cuộc không kích của Israel vào Trường al-Fakhoora ở trại tị nạn Jabalia làm chết thường dân

- Liên Âu: sẽ tăng viện trợ cho dân thường tại Gaza

- Tướng Iran: xung đột sẽ kéo dài và căng thẳng giữa Israel và Hamas.

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hứa sẽ dẫn đầu nỗ lực xây dựng lại cơ sở hạ tầng bị hư hại của Gaza

- Elon Musk (chủ mạng xã hội X) lạnh cẳng vì mất nhiều quảng cáo, sẽ bắt đầu xóa bỏ một số văn phong Palestine ám chỉ cuộc chiến chống Israel.

- Tennessee: Tay súng bắn chết 3 phụ nữ và 1 bé gái 13 tuổi ở Memphis đã tự sát

- Brazil: Benevides Machado, 23 tuổi, đã qua đời tại buổi hòa nhạc Eras Tour của ca sĩ Taylor Swift

- Quận Cam: tòa phán Matthew Antonio Zakrzewski có tội sex trẻ em, sẽ gặp mức án 705 năm tù

- California: học sinh K-12 sẽ học kỹ năng hiểu biết về truyền thông, để nhận biết tin giả

- San Francisco: 1 nữ sinh Hồi giáo lớp 7 tan trường về nhà bị hành hung dọc đường, Học khu bị tố cáo im lặng sau 3 tuần

- San Diego: trung sĩ cảnh sát Nicholas Nguyễn được bổ nhiệm phục vụ trong hội đồng cảnh sát California.

- Texas: Dung Doan, cư dân thị trấn Frisco, đã bị bắn chết bên ngoài tiệm Walmart vào tối thứ Tư.

- TIN VN. Cháy rụi xưởng sản xuất, thu mua nấm lớn nhất Lâm Đồng trong tích tắc.

- TIN VN. Công an đề xuất lắp thiết bị giám sát hành trình vào xe máy: 73 triệu xe gắn máy sẽ thêm chi phí!

- TIN VN. Xe hơi nguyên chiếc nhập cảng vào Việt Nam tăng gần 30%.

- HỎI 1: Có khoảng 1/2 dân Mỹ dự định tham dự ít nhất một tiệc Lễ Friendsgiving năm nay? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Thêm người cao niên xài cần sa, tới 8,5% dân trên 65 tuổi? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-19/11/2023) ⚪ ---- Cuộc truy lùng tay súng bị tình nghi bắn chết 3 phụ nữ và 1 bé gái 13 tuổi ở Memphis, Tennessee đã kết thúc, sau khi cảnh sát cho biết người ta tìm thấy tay súng này chết hôm Chủ nhật với một “vết thương do súng tự gây ra”. Mavis Christian Jr., 52 tuổi, được xác định đã chết tại hiện trường sau khi thi thể của ông được phát hiện bên trong chiếc Chevrolet Malibu màu trắng ở dãy nhà 3000 trên đường Alta.

.

Cảnh sát trước đó đã truy tìm Christian sau khi một phụ nữ bị y bắn chết vào khoảng 9:20 tối thứ Bảy. Cảnh sát nói y có liên quan đến các vụ giết người khác cùng ngày. Người phát ngôn Sở Cảnh sát Memphis, Christopher Williams, nói một trong những vụ nổ súng trên đường Fieldlark Drive đã giết chết một phụ nữ và một bé gái 13 tuổi, đồng thời khiến một bé gái 15 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch. Vụ nổ súng khác, cách đó gần 23 km trên đường Warrington, khiến một phụ nữ khác thiệt mạng, cảnh sát cho biết. Vụ này tình nghi là bạo lực gia đình. Cảnh sát đang điều tra.

.

⚪ ---- Hội thánh North Georgia Conference of the United Methodist Church (Hội nghị Bắc Georgia của Nhà thờ Giám lý Thống nhất - UMC) đã bỏ phiếu hôm thứ Bảy để chấp nhận quyết định của 261 giáo đoàn rời bỏ giáo phái vì sự chia rẽ về các vấn đề giới tính thứ ba LGBTQ. Đức Giám mục Robin Dease, người đứng đầu hội nghị, cho biết: “Tôi nhận ra thời điểm này thật đáng buồn đối với nhiều người, trong đó có cả tôi. Tôi chỉ ghét sự kiện rằng đối với những người rời bỏ chúng tôi, tôi sẽ không có cơ hội gặp gỡ hay ở bên nhau.”

.

Các nhà thờ đang rời khỏi UMC sau quyết định năm 2019 của Giáo hội Giám lý Thống nhất quốc gia cho phép các giáo đoàn rời đi vào cuối năm 2023, “vì lý do lương tâm liên quan đến sự thay đổi trong các yêu cầu và quy định của Sách Kỷ luật liên quan đến việc thực hành về đồng tính luyến ái hoặc việc phong chức hay kết hôn cho những người đồng tính luyến ái tự nhận mình là người thực hành.”

.

Theo trang web của UMC, tính đến đầu tháng 8 năm 2023, hơn 6.000 giáo đoàn với chỉ hơn 30.000 giáo đoàn ở Hoa Kỳ đã được phê duyệt để ly khai kể từ năm 2019. Theo trang web của hội nghị, 261 nhà thờ hiện rời khỏi Hội nghị Bắc Georgia của UMC chiếm một tỷ lệ khá lớn trong số gần 700 nhà thờ của họ.

.

.

Sự ra đi của họ đánh dấu một “ngày trọng đại”, Hội nghị Bắc Georgia của UMC cho biết trong một thông cáo báo chí. Hơn 100 giáo đoàn đã kiện Hội nghị Bắc Georgia để có quyền được xét xử các yêu cầu bất đồng quan điểm của họ và thẩm phán Quận Cobb đã đồng ý rằng “một cuộc bỏ phiếu cấp nhà thờ” phải diễn ra trước thời hạn.

.

⚪ ---- Phán quyết của bồi thẩm đoàn liên bang sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp của 1,6 triệu người hành nghề bán nhà ở Mỹ. Theo Wall Street Journal, Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia (NAR) cùng với 2 nhóm môi giới phải trả tiền sau khi phán quyết kết luận họ phạm tội âm mưu giữ chi phí bán nhà ở mức cao bằng cách khóa tỷ lệ hoa hồng, thường được phân chia giữa đại lý của người mua và đại lý của người bán.

.

CNN phân tích cách tranh luận của những người bán nhà đã đưa vụ kiện ra tòa, về cơ bản là do các công ty lớn trong ngành đang đè bẹp sự cạnh tranh bằng cách ép buộc mô hình hoa hồng của người môi giới cho người mua nhà. Michael Ketchmark, luật sư của một trong các nguyên đơn, cho biết: “NAR và các công ty bất động sản doanh nghiệp đã nắm giữ tiền hoa hồng bất động sản quá lâu."

.

Nhưng ngân hàng đầu tư Keefe, Bruyette & Woods đã đưa ra một báo cáo về các tình huống có thể xảy ra, dự đoán rằng khoảng 50% -80% nhà môi giới bất động sản có thể mất việc, trong khi tỷ lệ hoa hồng chắc chắn sẽ bị cắt giảm. Hoa hồng của đại lý thường rơi vào khoảng 5% đến 6% giá bán nhà, mang lại cho họ trung bình 65.850 USD/năm. Một kết quả có thể xảy ra sau phán quyết là các đại lý bất động sản sẽ kiếm được một khoản phí cố định.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố tại một cuộc biểu tình ở Iowa hôm thứ Bảy rằng ông sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất nếu đắc cử tổng thống vào năm 2024. “Tôi sẽ thực hiện cắt giảm thuế, cắt giảm quy định, giảm giá năng lượng và cắt giảm lãi suất như các bạn chưa từng thấy trước đây vì chúng ta bắt đầu từ một nền tảng cao như vậy", Trump nói.

.

Trump tuyên bố rằng "chúng ta sẽ không có lạm phát" nếu Trump giành được nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2020, đồng thời đổ lỗi cho lạm phát là do giá dầu tăng. Trump tuyên bố chính quyền Biden đã chấm dứt sự độc lập về năng lượng của Mỹ, khiến giá năng lượng tăng vọt và hứa sẽ tăng sản lượng năng lượng trong nước nếu Trump tái đắc cử.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cáo buộc thẩm phán trong vụ kiện dân sự ở New York của ông là "quanh co" và cho rằng vụ kiện chống lại Trump là "gian lận". Trump nói rằng “một điều được rút ra” trong phiên tòa là công ty của Trump rất “tuyệt vời” và “mạnh mẽ”. Trump cáo buộc Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James là một "kẻ mất trí cực đoan" và dù thế nào đi nữa thì Trump vẫn "thắng" vụ kiện.

.

Trump cũng lặp lại tuyên bố rằng cuộc chiến ở Ukraine và xung đột giữa Israel và Hamas sẽ không xảy ra nếu Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Trump cáo buộc rằng Trump đã "giữ an toàn cho cả thế giới" trong nhiệm kỳ đầu tiên tại vị và thề sẽ làm điều đó một lần nữa nếu được bầu làm tổng thống vào năm 2024.

.

⚪ ---- Một cựu công tố viên cho biết hôm thứ Bảy rằng thẩm phán Colorado, người đã giúp Donald Trump chiến thắng bằng cách giữ tên Trump trong lá phiếu của tiểu bang Colorado, có thể sẽ dẫn tới yêu cầu Tòa án Tối cao giúp đỡ các nguyên đơn. Cựu công tố viên liên bang Harry Litman đã xuất hiện trên Yasmin Vossoughian Reports của MSNBC, nơi ông được hỏi về quyết định của tòa Colorado, khiến Trumpg có tên trong lá phiếu của tiểu bang Colorado nhưng khẳng định rằng Trump đã tham gia cuộc nổi dậy vào ngày 6/1/2021. Nhan đề lớn của quyết định này, theo Litman, là Trump đã tham gia vào cuộc nổi dậy.

.

Litman nói: “Chưa có tòa án nào khác làm điều đó. Nếu bạn nghĩ về điều đó, đó là một bước trên đường, nếu chúng ta đi đến cuối con đường, điều đó phải xảy ra. Đây là điều mà các tòa sơ thẩm làm. Một phiên tòa kéo dài một tuần. Thẩm phán đã xem xét bằng chứng từ cả hai bên. Nếu vấn đề này được đưa ra ở một tòa án cấp cao hơn, họ có thể sẽ tranh luận về ý nghĩa của việc nổi dậy, ý nghĩa của việc tham gia cuộc nổi dậy. Họ không thể đưa ra kết quả cuối cùng như hiện nay."

.

Ông nói thêm rằng vấn đề bây giờ sẽ được đưa ra tòa kháng án. Litman nói thêm, "điểm lớn hơn" là "tòa kháng án có thể dễ dàng nói rằng chúng tôi đồng ý với mọi điều ở tòa sơ thẩm, nhưng chúng tôi không đồng ý với cách giải thích cuối cùng này về ý nghĩa của việc trở thành một viên chức [có quá khứ tham gia nổi dậy]." Litman nói, như thế Tòa án tối cao cuối cùng phải xét hồ sơ này. Ông nói thêm, nếu phán quyết này không xảy ra, vấn đề sẽ không chắc tới Tòa án Tối cao.

.

"Đây là phán quyết địa chấn thực sự và cần thiết. Đúng vậy, Trump đã tham gia - vào một cuộc nổi dậy. Đây là 95% ý kiến ​​loại bỏ Trump sẽ như thế nào và 5% bổ sung là điều mà một tòa án cấp cao hơn có thể làm được, nhưng họ không thể làm phần việc mà Thẩm phán Colorado đã làm bây giờ."

.

⚪ ---- Hơn một trăm nhân viên hiện tại và trước đây của Bạch Ốc đã ký một lá thư ủng hộ lập trường của chính quyền Biden về cuộc chiến Israel-Hamas, vì sự ủng hộ cứng rắn của Biden dành cho Israel đã gây chia rẽ các đảng viên Đảng Dân chủ. Bức thư, được The New York Times đưa tin đầu tiên, có 127 chữ ký, ít hơn một bức thư tương tự hồi đầu tháng này từ cựu viên chức Bạch Ốc và nhân viên chiến dịch chỉ trích chính sách của Biden. Bức thư đòi ngưng bắn đó đã đạt được hơn 500 chữ ký.

.

⚪ ---- NBC News đưa tin, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gửi 2 lá thư mang 2 thông điệp khác nhau về cuộc chiến Israel-Hamas tới những người Mỹ ủng hộ Palestine và thân Israel, dựa trên các bản sao thư từ chính thức của Bạch Ốc. Trong khi một lá thư thể hiện sự ủng hộ của Biden dành cho Israel chống lại “chủ nghĩa khủng bố” của nhóm Palestine Hamas, lá thư còn lại nói về những nỗ lực của chính quyền Mỹ trong việc bảo vệ dân thường ở Dải Gaza.

.

Theo NBC, bức thư gửi cho những người ủng hộ Israel viện dẫn Holocaust liên quan đến cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 vào miền nam Israel. Thư cũng cam kết hỗ trợ liên tục cho Israel và nỗ lực trao trả những người bị Hamas bắt giữ và đang bị giam giữ ở Gaza. Thư này của Biden đề ngày 1 tháng 11: “Người dân Israel đã trải qua một thời điểm hoàn toàn hung ác, nổi lên những ký ức khủng khiếp và là ngày chết chóc nhất đối với người Do Thái kể từ Holocaust.”

.

Mặt khác, lá thư đề ngày 8/11 của Biden gửi cho những người ủng hộ Palestine tập trung vào viện trợ cho Palestine và không đề cập đến Holocaust hay việc Mỹ hỗ trợ cho Israel. Thư này viết, "Chúng tôi thương tiếc nhiều người Palestine vô tội đã bị giết. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác để bảo đảm rằng hỗ trợ cứu người – bao gồm thực phẩm, nước và thuốc men có thể khẩn cấp đến tay những người Palestine vô tội ở Gaza” và nhấn mạnh rằng “Hoa Kỳ kiên quyết ủng hộ việc bảo vệ dân thường trong xung đột này."

.

⚪ ---- Đại diện cấp cao của Liên Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell hôm Chủ nhật đã nhắc lại quan điểm của khối rằng “giải pháp hai nhà nước” là cách khả thi duy nhất để giải quyết xung đột giữa Israel và Hamas. Phát biểu cùng với Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, Borrell thừa nhận nỗ lực đáng kể cần thiết để xây dựng một nhà nước và nhấn mạnh vai trò quan trọng của Chính quyền Palestine trong quá trình này. Borrell nhấn mạnh thêm sự cần thiết của việc “tạm dừng nhân đạo ngay lập tức” ở Dải Gaza, những bình luận được đưa ra ngay sau khi quân đội Israel tuyên bố tạm dừng chiến thuật ngắn hạn ở khu vực gần cửa khẩu Rafah.

.

⚪ ---- Israel đã đồng ý tạm thời đình chỉ các hoạt động thù địch ở khu vực gần cửa khẩu Rafah ở biên giới giữa Ai Cập và Gaza, Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Avihai Edri tuyên bố hôm Chủ nhật. Việc tạm dừng nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực nhân đạo tại trại tị nạn Rafah, đồng thời cho dân thường vào Ai Cập thông qua hành lang nhân đạo. Việc tạm dừng chiến thuật ngắn gọn sẽ kéo dài trong bốn giờ.

.

⚪ ---- Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani tại cuộc họp báo hôm Chủ nhật đã chỉ trích việc Israel coi thường luật pháp quốc tế. Ông đặc biệt trích dẫn việc Israel bao vây bệnh viện al-Shifa ở Gaza là một "tội ác", cáo buộc Israel không tuân thủ luật pháp hoặc công ước quốc tế.

.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani hôm Chủ nhật đã lên án "sự tàn bạo và man rợ" của Israel sau các cuộc tấn công vào các trường học ở Gaza. Theo Bộ Y tế Palestine do Hamas điều hành, các cuộc tấn công vào hai trường học ở phía bắc Gaza đã khiến ít nhất 50 người chết và "hàng trăm người" bị thương. Kanani nói: “Vụ thảm sát ở các trường Fakhoura và Tel al-Zaatar là sản phẩm của sự không hành động từ phía các quốc gia và tổ chức quốc tế trước sự tàn bạo và dã man” của chính phủ Israel.

.

⚪ ---- Tổng thống Joe Biden cho biết ông “đau lòng” trước “hàng nghìn thường dân, bao gồm cả trẻ em” đã chết trong cuộc tấn công trên bộ của quân Israel vào Gaza trong một bài Ý Kiến đăng hôm thứ Bảy trên tờ The Washington Post, trong đó ông đưa ra thông tin cập nhật về cuộc chiến và phản đối lệnh ngừng bắn. Bình luận của Biden đánh dấu một sự thay đổi so với lập trường của ông hồi tháng trước khi ông chế giễu số người chết do Bộ Y tế Gaza báo cáo, vào thời điểm đó nói rằng, "Tôi chắc chắn rằng những người vô tội đã bị giết và đó là cái giá phải trả cho việc tiến hành một cuộc chiến tranh."

.

Biden lập luận trong bài ý kiến của mình rằng lệnh ngừng bắn sẽ chỉ giúp ích cho Hamas và rằng bất kỳ kết quả nào của cuộc chiến khiến họ nắm quyền sẽ không thể chấp nhận được. Ông nêu chi tiết các hành động trực tiếp mà Hoa Kỳ đang thực hiện, bao gồm “làm việc từng giờ, làm mọi thứ có thể để giải thoát các con tin” và “ban hành lệnh cấm cấp thị thực đối với những kẻ cực đoan tấn công dân thường ở West Bank”, đồng thời nói thêm rằng “Mỗi bước chúng tôi thực hiện hướng tới tương lai đó là sự tiến bộ giúp thế giới an toàn hơn và nước Mỹ an ninh hơn.”

.

Nicholas Nguyễn

Dung Doan

⚪ ---- Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ tại Trung Đông và Bắc Phi Brett McGurk nhắc lại quan điểm của Mỹ rằng "sự tạm dừng" ở Dải Gaza chỉ có thể xảy ra khi các con tin do chi nhánh Hamas của người Palestine nắm giữ được thả. Tại một hội nghị an ninh ở Bahrain, McGurk nhấn mạnh rằng việc thả người bị giam giữ cũng sẽ dẫn đến sự gia tăng cứu trợ nhân đạo. Trước đó, Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về Truyền thông Chiến lược John Kirby hôm thứ Hai đã nói rằng lệnh ngừng bắn ngay bây giờ sẽ chỉ có lợi cho Hamas.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Qatar hôm thứ Bảy lên án mạnh mẽ các cuộc không kích gần đây của Israel vào Trường al-Fakhoora ở trại tị nạn Jabalia, dẫn đến cái chết của nhiều người. Lên án cuộc tấn công của Israel, Qatar kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế ngay lập tức, kêu gọi các nhà điều tra độc lập xem xét việc Israel nhắm mục tiêu vào các trường học và bệnh viện ở Gaza. Hamas cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh sau khi cuộc tấn công xảy ra.⚪ ---- Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen trong chuyến thăm cửa khẩu Rafah hôm thứ Bảy đã mô tả hành động của Ai Cập liên quan đến Gaza là "ấn tượng". Bà nhấn mạnh thỏa thuận tập thể trong Liên Âu về việc cung cấp hỗ trợ cho dân thường đang đau khổ trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. Von der Leyen khen ngợi những nỗ lực của Ai Cập trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa hàng viện trợ vào Dải Gaza nơi đang bị bao vây, đồng thời cam kết hỗ trợ thêm về tiếp vận cho chính phủ ở Cairo.Von der Leyen nhấn mạnh: “Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng cần có nhiều viện trợ hơn để đến được với người dân Palestine ở Gaza”, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm các tuyến đường thay thế để cung cấp hiệu quả những hỗ trợ rất cần thiết.⚪ ---- Thiếu tướng Hossein Salami của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố rằng Tehran hình dung một cuộc xung đột kéo dài và căng thẳng giữa Israel và Hamas. Tại một cuộc mít tinh hôm thứ Bảy, Salami khẳng định rằng Israel sẽ phải đối mặt với một thất bại dứt khoát và rơi vào “thùng rác lịch sử”. Mặc dù không đề cập rõ ràng đến sự tham gia của Iran, Salami ám chỉ những năng lực chưa được khai thác trong thế giới Hồi giáo: “Chế độ Zionist không còn có thể nhìn thấy hòa bình và an ninh. Người Hồi giáo sẽ thay mặt những người dân bị áp bức ở Gaza trả thù, và sự trả thù này không có thời hạn”.⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cam kết sẽ dẫn đầu các nỗ lực xây dựng lại cơ sở hạ tầng bị hư hại của Gaza, bao gồm bệnh viện, trường học và các cơ sở quan trọng khác trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn: “Nếu đạt được lệnh ngừng bắn, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bù đắp cho sự tàn phá do Israel gây ra.” Ông Erdogan trước đó đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có lệnh ngừng bắn lâu dài trong khu vực và cáo buộc Israel "tìm cách trả thù" người Palestine.⚪ ---- Elon Musk, chủ mạng xã hội X, lạnh cẳng vì mất nhiều quảng cáo, sẽ bắt đầu xóa bỏ một số văn phong của người Palestine ám chỉ cuộc chiến chống Israel. Musk cho biết bất kỳ ai ủng hộ nạn diệt chủng trên nền tảng này sẽ bị xóa khỏi X vào thứ Sáu: “Có nguy cơ nói ra điều hiển nhiên, bất kỳ ai ủng hộ hành vi diệt chủng của *bất kỳ* nhóm nào cũng sẽ bị đình chỉ khỏi nền tảng này.” Bài đăng của Musk được đưa ra sau một cuộc tranh cãi khác, trong đó Musk đề cập đến cụm từ “từ sông ra biển” (“from the river to the sea”).Các nhóm và cá nhân ủng hộ Palestine đã sử dụng cụm từ này và một số người coi đó là lời kêu gọi loại bỏ Israel để thành lập một nhà nước Palestine. Musk viết trên X: “Như tôi đã nói vào đầu tuần này, ‘phi thực dân hóa’, ‘từ sông ra biển’ và những uyển ngữ tương tự nhất thiết ám chỉ sự diệt chủng. Những lời kêu gọi rõ ràng về bạo lực cực độ là trái với điều khoản dịch vụ của chúng tôi và sẽ dẫn đến việc đình chỉ."Bình luận của Musk được đưa ra sau phản ứng dữ dội mà Musk phải đối mặt hồi đầu tuần vì tỏ ra đồng ý với một bài đăng chống Do Thái trên nền tảng này, trả lời rằng đó là “sự thật tuyệt đối”. Bài đăng mà Musk trả lời là phản hồi cho một bài đăng khác của một người dùng nêu ra vấn đề về chủ nghĩa bài Do Thái ngày càng gia tăng.⚪ ---- Brazil: Benevides Machado, 23 tuổi, đã qua đời tại buổi hòa nhạc Eras Tour của ca sĩ Taylor Swift ở Rio de Janeiro vào tối thứ Sáu, theo một tuyên bố từ ban tổ chức chương trình ở Brazil. Cả Swifties và các chính trị gia đều phản ứng với tin này một cách phẫn nộ. Nguyên nhân cái chết của Benevides Machado chưa được công bố, người hâm mộ phàn nàn rằng họ không được phép đưa nước vào sân vận động Olympic Nilton Santos dù nhiệt độ tăng cao.Một nhóm đã đưa ra một bản kiến nghị trực tuyến vào sáng thứ Bảy kêu gọi ban hành “Luật Benevides Law” để “bắt buộc phải có nước trong các sự kiện”. Bản kiến nghị đã thu hút được hơn 150.000 chữ ký chỉ sau vài giờ. Chính quyền liên bang thông báo rằng nước miễn phí sẽ được cung cấp tại tất cả các buổi hòa nhạc trong tương lai.Trong một bức thư viết tay được chia sẻ trên mạng xã hội của mình, Swift cho biết cô có một “trái tim tan vỡ. Tôi có rất ít thông tin ngoài việc cô ấy vô cùng xinh đẹp và còn quá trẻ”, ca sĩ Taylor Swift viết về cô gái trẻ Benevides Machado.⚪ ---- Quận Cam: Matthew Antonio Zakrzewski, 34 tuổi, cư dân Costa Mesa, có thể phải đối mặt với mức án 705 năm tù cộng thêm hai năm tám tháng tù giam, sau khi tòa xử y có tội hôm thứ Sáu vì lạm dụng tình dục 16 cậu bé và cho cậu bé thứ 17 xem nội dung khiêu dâm khi các em được y chăm sóc.Y bị kết án vào ngày 3 tháng 10 bởi bồi thẩm đoàn gồm 34 tội danh, bao gồm các hành vi dâm đãng với trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi, tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em, sử dụng trẻ vị thành niên để quan hệ tình dục, và nhiều hơn nữa. Zakrzewski từng làm bảo mẫu cho nhiều gia đình trên khắp miền Nam California. Văn phòng công tố viên cho biết các nạn nhân của anh ta có độ tuổi từ 2 đến 12 tuổi. Các tội ác được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2014 đến ngày 17/5/2019. Y cũng đã quay nhiều cảnh tấn công tình dục các cậu bé.⚪ ---- California sẽ yêu cầu học sinh K-12 (lớp 12 trở xuống) học các kỹ năng hiểu biết về truyền thông, như nhận biết tin giả và suy nghĩ kỹ về những gì các em thấy trên mạng. Theo văn bản của AB-873, bắt đầu từ năm tới, luật mới sẽ tích hợp các kỹ năng hiểu biết về truyền thông vào khung chương trình toán học, khoa học và lịch sử-khoa học xã hội. Thống đốc Gavin Newsom đã ký nó thành luật hồi tháng 10.Dự luật giới thiệu bởi Dân biểu tiểu bang Marc Berman (Dân chủ, Quận San Mateo). Berman cho biết trong một tuyên bố: “Dạy kiến thức về truyền thông là một chiến lược quan trọng để hỗ trợ trẻ em, gia đình của chúng và xã hội của chúng ta đang tràn ngập thông tin sai lệch và sai lệch trên mạng truyền thông xã hội và nền tảng kỹ thuật số. Như chúng ta đã thấy quá thường xuyên trong thập niên qua, những gì xảy ra trực tuyến có thể có những tác động đáng sợ nhất trong thế giới thực. Từ việc phủ nhận khí hậu đến các thuyết âm mưu về vaccine cho đến cuộc tấn công Thủ đô ngày 6 tháng 1, tin giả đã gây ra những hậu quả chết người khắp toàn cầu.”⚪ ---- Chi hội địa phương của tổ chức dân quyền Hồi giáo lớn nhất quốc gia lên án vụ tấn công ở San Francisco nhằm vào một học sinh Hồi giáo lớp bảy đang đi bộ từ trường về nhà, nói rằng học khu chưa làm đủ để buộc những kẻ tấn công phải chịu trách nhiệm. Zahra Billoo cho biết: “Gần ba tuần sau, nhà trường vẫn không có hành động nào."Cô Billoo là giám đốc điều hành của CAIR Khu vực Vịnh San Francisco. Cô cho biết vào ngày 25 tháng 10, một nữ sinh Hồi giáo tại trường trung học cơ sở Francisco Middle School ở San Francisco đã bị tấn công khi đang đi bộ về nhà. Billoo cho biết nữ sinh này đã bị đấm vào sau đầu và bị đánh nhiều nhát vào ngực và xương sườn: “Những kẻ tấn công đã sử dụng từ 'mày là người Hồi giáo' và tiếp tục đánh cô bé, cô bé bị chấn động."Cha mẹ của nạn nhân đã nói rằng: “Tôi vô cùng lo lắng cho sự an toàn của con gái tôi. Cô bé đã bị tấn công dữ dội và nhà trường cũng như khu học chánh đã không có hành động nào để bảo vệ con tôi. Họ cần phải hành động nhanh chóng để buộc những kẻ tấn công nữ sinh này phải chịu trách nhiệm, bảo vệ học sinh và nói rõ với cộng đồng của chúng tôi rằng tư tưởng bài trừ Hồi giáo sẽ không được dung thứ.”⚪ ---- Hai cảnh sát San Diego đã được bổ nhiệm phục vụ trong hội đồng cảnh sát California. Việc bổ nhiệm Trung úy Charles Lara và Trung sĩđã được Thống đốc Gavin Newsom công bố hôm thứ Năm.Lara, người đã làm việc cho SDPD từ năm 1999, đã được bổ nhiệm vào Ban Cố vấn về Tiêu chuẩn Trách nhiệm của Viên chức Hòa bình. Ông có bằng Tiến sĩ Luật của Đại học Luật UC Berkeley và bằng cử nhân về nghiên cứu pháp lý và chính trị của UC Santa Cruz.Lara đã từng làm việc với tư cách là trung sĩ và trung úy trong Đơn vị Nội vụ, giám sát việc tiết lộ thông tin của bộ liên quan đến luật pháp bắt buộc của địa phương, tiểu bang và liên bang, hỗ trợ tuân thủ sắc lệnh giám sát của thành phố San Diego và giảng dạy trên toàn tiểu bang về khám xét và bắt giữ, kiểm soát cảm xúc, hoạt động lập chính sách và lập hồ sơ chủng tộc dựa trên thông tin tình báo và không thiên vị.Trong khi đó, Nicholas Nguyễn đã được bổ nhiệm vào Commission on Peace Officer Standards and Training (Ủy ban Tiêu chuẩn và Đào tạo Sĩ quan Hòa bình). Là trung sĩ của sở từ năm 2014, Nguyễn đã đảm nhiệm nhiều chức vụ. Nguyen tốt nghiệp cử nhân về kỹ thuật điện tại UC Riverside và là người sáng lập và chủ tịch của Hiệp hội First Responder Whiskey Society, giám đốc Hiệp hội San Diego Police Officers Association, giám đốc Chi hội San Diego Chapter of the Gary Sinise Foundation và là thành viên của Hiệp hội Honorable Order of Kentucky Colonels. Việc bổ nhiệm Nguyen vào vị trí này cần có sự xác nhận của Thượng viện.⚪ ---- Texas:, cư dân thị trấn Frisco, đã bị bắn chết bên ngoài tiệm Walmart vào tối thứ Tư. Doan là một người chồng 62 tuổi và là cha của hai đứa con. Dũng Đoàn làm việc tại một tiệm bánh địa phương và sống đối diện với Walmart, cháu gái Kaitlin Nguyễn của ông nói với đài KXAS-TV. Cô mô tả chú mình là “một người tốt và không bao giờ làm tổn thương ai”. Đoàn di cư sang Hoa Kỳ từ Việt Nam vào năm ngoái.Cảnh sát Frisco cho biết Đoàn là một trong hai người bị “bắn ngẫu nhiên” vào tối thứ Tư tại khu vực Walmart nằm gần Đường Preston và Hickory St.. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vào khoảng 9:30 tối. sau khi những người gọi đến 911 báo cáo rằng đã nghe thấy tiếng súng và nói với những người điều phối rằng ít nhất một người được cho là đã bị bắn.

Cảnh sát tìm thấy một nạn nhân ở bãi đậu xe và nạn nhân thứ hai gần đó trên đường Hickory. Các quan chức cho biết cả hai đều đã bị bắn nhiều phát. Sở cứu hỏa Frisco đã chuyển các nạn nhân đến bệnh viện địa phương nơi Đoàn qua đời vì vết thương. Nạn nhân còn lại đang trong tình trạng ổn định.

.

Chưa có ai bị bắt và cảnh sát đang yêu cầu bất kỳ ai có thông tin hãy liên hệ với Sở Cảnh sát Frisco theo số 972-292-6010. Gia đình Đoàn đã thành lập quỹ GoFundMe để giúp trang trải chi phí tang lễ cho tang gia:

https://www.gofundme.com/f/frisco-tx-murdered-victim-dung-doan

.

⚪ ---- TIN VN. Xe hơi nguyên chiếc nhập cảng vào Việt Nam tăng gần 30%. Theo Tạp Chí Tài Chính. Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 10/2023 tiếp tục tăng với 9.612 chiếc, tăng 29,4% so với tháng trước, tương ứng tăng 2.182 chiếc. Tổng cục Hải quan cho thấy, trị giá nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và linh kiện phụ tùng ô tô trong tháng 10 đạt 647 triệu USD, tăng 29,6% tương ứng tăng 148 triệu USD so với tháng trước. Tính đến hết tháng 10/2023, trị giá nhập khẩu của nhóm hàng này đạt 5,78 tỷ USD, giảm 25,4% so với cùng kỳ năm 2022. Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 10 đạt 9.612 chiếc, tăng 29,4% so với tháng trước tương ứng tăng 2.182 chiếc. Trong 10 tháng năm 2023, Việt Nam nhập khẩu 103.778 ô tô nguyên chiếc các loại, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm trước.

.

⚪ ---- TIN VN. Cháy rụi xưởng sản xuất, thu mua nấm lớn nhất Lâm Đồng trong tích tắc. Theo báo Tuổi Trẻ. Xưởng nấm hương Nguyên Long lớn nhất Lâm Đồng nằm ở xã Đạ Nhim (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) bị cháy rụi. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 15h45 tại xã Đạ Nhim (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng), cách Đà Lạt khoảng 30km. Theo thông tin từ UBND huyện Lạc Dương, đây là cơ sở sản xuất nấm hương thuộc Công ty Nguyên Long của tiến sĩ Trương Bình Nguyên (chuyên gia nấm hàng đầu Việt Nam). Nguyên Long là công ty nấm lớn nhất Lâm Đồng. Công ty thu mua và tổ chức sản xuất nấm cho toàn bộ bà con người đồng bào tại xã Đạ Nhim và xã Đạ Sar lân cận. Nhà xưởng có diện tích hơn 3ha, được tổ chức theo quy mô công nghiệp, có hệ thống khép kín: làm phôi, trồng nấm, sơ chế, sấy, đóng gói và kho lưu trữ.

.

⚪ ---- TIN VN. Công an đề xuất lắp thiết bị giám sát hành trình vào xe máy: 73 triệu xe gắn máy sẽ thêm chi phí! Theo Báo Công Thương. Dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì xây dựng đã đề xuất lắp thiết bị giám sát hành trình đối với xe máy. Tại Điều 33, Dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì xây dựng đã bổ sung thêm quy định: Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; thiết bị thu thập hình ảnh, dữ liệu người lái xe; dữ liệu, hình ảnh bảo đảm an toàn hành trình theo quy định. Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tính đến giữa tháng 6/2023, cả nước có trên 6 triệu ô tô, gần 73 triệu mô tô, xe máy đang lưu hành. Như vậy, nếu dự Luật được thông qua thì hàng chục triệu xe máy cũng phải gắn thiết bị giám sát hành trình. Theo Ths. Luật sư Nguyễn Văn Hoàng, nhìn rộng ra trên thế giới rất nhiều nước phát triển thậm chí nền kinh tế của đất nước họ phát triển hơn đất nước ta cả trăm năm nhưng vẫn chưa có đất nước nào quy định bắt buộc xe máy phải lắp camera hành trình như vậy. Bởi cũng có thể họ cho rằng không khả thi và ko cần thiết...

.

⚪ ---- HỎI 1: Có khoảng 1/2 dân Mỹ dự định tham dự ít nhất một tiệc Lễ Friendsgiving năm nay?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Công ty rau quả Green Giant tiết lộ kết quả khảo sát mới cho thấy Lễ Friendsgiving đang ngày càng phổ biến ở người Mỹ, với gần một nửa số người Mỹ được khảo sát cho biết họ dự định tham dự ít nhất một sự kiện Lễ Friendsgiving trong năm nay. Lễ Friendsgiving được định nghĩa là một lễ tạ ơn với bạn bè chứ không phải với gia đình. Bữa ăn thường theo phong cách potluck (mỗi người mang một món).

.

Một cuộc khảo sát với 1.000 người tiêu dùng, tính đến tuần lễ cao điểm của Lễ Tạ Ơn, cho thấy:

. Lễ Friendsgiving vui hơn – 60% số người được khảo sát tổ chức Lễ Friendsgiving cho biết họ nghĩ lễ này vui hơn Lễ tạ ơn nhiều; thật ngạc nhiên, 24% số người được khảo sát chưa bao giờ tham gia nghĩ Lễ Friendsgiving là một kỳ nghỉ vui vẻ hơn.

. Người Mỹ đang đầu tư vào Lễ Friendsgiving – Gần 50% người tiêu dùng được khảo sát cho biết họ dự định chi hơn 75 USD cho Lễ Friendsgiving trong năm nay; với 25% cho biết họ đang chi hơn 100 USD.

Chi tiết:

https://amsterdamnews.com/news/2023/11/18/survey-finds-nearly-1-in-2-americans-will-celebrate-friendsgiving/

.

⚪ ---- HỎI 2: Thêm người cao niên xài cần sa, tới 8,5% dân trên 65 tuổi?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo Khảo sát Quốc gia về Sử dụng Ma túy và Sức khỏe, số lượng người cao tuổi ở Hoa Kỳ báo cáo sử dụng cần sa đã tăng lên trong những năm gần đây. Trong năm 2022, có 8,4% người từ 65 tuổi trở lên cho biết họ đã sử dụng cần sa trong năm qua, tăng nhiều so với khoảng 0,4% người cao tuổi cho biết đã sử dụng nó trong năm qua khi được thăm dò vào năm 2007.

Chi tiết:

https://www.axios.com/2023/11/17/american-seniors-marijuana-medical-health-survey

.

.