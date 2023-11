- 3 tin tặc Việt Nam quậy phá, giả Bard để gài mã độc, bị Google kiện. - NHK: Nhật xem xét cấp thiết bị quốc phòng cho VN - Global Times: Tình báo VN, TQ, Thái, Cam Bốt chia sẻ thông tin. - Điện văn mật của Bộ Ngoại Giao Mỹ: TT Biden phóng ra tin giả để biện hộ cho Israel.

LHQ tổ chức 'Ngày để tang' cho 101 nhân viên Liên Hiệp Quốc tại Gaza chết vì bom Israel. Các cơ quan của Liên hợp quốc trên khắp châu Á đã hạ lá cờ LHQ màu xanh và trắng xuống nửa cột để tưởng nhớ những viên chức của họ đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở Gaza.

- HỎI 1: Có phải 26% công ty Mỹ sẽ không tăng lương trong năm 2024? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nhật Bản: 80% sẽ tham dự bữa tiệc tưng bừng cuối năm vì bớt lo dịch COVID rồi? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-13/11/2023) ⚪ ---- Tin tặc Việt Nam quậy phá, giả Bard để gài mã độc, bị Google kiện. Công ty Google của Alphabet Inc. đã đệ đơn kiện hôm thứ Hai chống lại các tin tặc được cho là đến từ Việt Nam đang cố gắng lừa người dùng của công ty tải xuống “phiên bản mới nhất” của chatbot trí tuệ nhân tạo có khả năng đàm thoại Bard, thực chất là phần mềm [nhu liệu] độc hại.

"Bị cáo là ba cá nhân không rõ danh tính, tuyên bố cung cấp, trong số những thứ khác, 'phiên bản mới nhất' của Google Bard để tải xuống. Các bị cáo không liên kết với Google dưới bất kỳ hình thức nào, mặc dù họ giả vờ như vậy.

Họ đã sử dụng nhãn hiệu của Google, bao gồm Google, Google AI và Bard để chiêu dụ những nạn nhân không nghi ngờ tải phần mềm độc hại xuống máy tính của họ," theo đơn kiện nêu rõ. Các bài viết lừa đảo chủ yếu được lan truyền trên Facebook.

⚪ ---- Bản tin NHK sáng Thứ Hai cho biết chính phủ Nhật Bản đang xem xét cung cấp thiết bị quốc phòng cho Việt Nam và Djibouti theo khuôn khổ hỗ trợ an ninh mới, vì 2 nước là ứng cử viên để nhận Hỗ trợ An ninh Chính thức (Official Security Assistance: OSA), trong năm tài chính bắt đầu vào tháng 4/2024. Khuôn khổ OSA được thiết kế để cung cấp thiết bị quốc phòng cho các quốc gia có cùng quan điểm với Nhật Bản như một cách để tăng cường hợp tác an ninh.

Đầu tháng 11/2023, Nhật Bản và Philippines đã đồng ý tại hội nghị thượng đỉnh song phương rằng Tokyo sẽ cấp cho Philippines các hệ thống radar giám sát. Nhật Bản cũng đang thực hiện những thỏa thuận cuối cùng để cung cấp tàu tuần tra cho Bangladesh trong năm tài chính hiện tại. Malaysia và Fiji cũng chuẩn bị nhận thiết bị.

Việt Nam hiện có yêu sách lãnh thổ cạnh tranh với Trung Quốc ở Biển Đông. Quốc gia Djibouti ở Đông Phi là nơi đặt căn cứ tạm thời cho các nhân viên của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, những người đang thực hiện nhiệm vụ chống cướp biển. Nhật Bản cho biết họ có kế hoạch sắp xếp cụ thể với hai nước VN và Djibouti về các loại thiết bị sẽ được cung cấp.

⚪ ---- Tình báo VN, TQ sẽ chia sẻ thông tin. Báo Global Times sáng Thứ Hai ghi rằng TQ đã trao đổi quan điểm và đạt được sự đồng thuận rộng rãi với Campuchia, Việt Nam và Thái Lan về việc tăng cường hợp tác tình báo an ninh sau khi Bộ trưởng Bộ An ninh TQ Chen Yixin có chuyến thăm theo lời mời của ba nước và hội đàm với các quan chức cấp cao từ ngày 2/11/2023 đến thứ Bảy.

Ngoài cuộc gặp riêng với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thương và Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin, ông Chen còn hội đàm với các quan chức cấp cao của Trung tâm Công nghệ thông tin Quốc gia Campuchia, Bộ Công an VN và Cơ quan Tình báo Quốc gia Thái Lan. theo thông tin do Bộ An ninh TQ công bố hôm thứ Hai.

Trung Quốc và Việt Nam cũng cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác tình báo an ninh thực dụng để đóng góp nhiều hơn cho an ninh quốc gia của hai nước, đồng thời giúp nâng cấp và tăng cường quan hệ song phương.

⚪ ---- Doanh số bán lẻ tại Hoa Kỳ, không bao gồm xe hơi và xăng, đã giảm 8 điểm cơ bản (basis points) trong tháng 10, theo báo cáo Giám sát bán lẻ mới do CNBC và Liên đoàn bán lẻ quốc gia (NRF), cơ quan theo dõi các giao dịch bằng thẻ tại Hoa Kỳ, công bố. Ngành bán lẻ cốt lõi, không bao gồm nhà hàng, đã giảm 3 điểm cơ bản. So với cùng kỳ năm trước, tổng doanh số bán lẻ và bán lẻ cốt lõi tăng 2,6%.

Dữ liệu của báo cáo mới này đến từ hơn 9 tỷ giao dịch thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ ẩn danh và nó khác với báo cáo của Cục điều tra dân số vì nó là kết quả của việc mua hàng thực tế của người tiêu dùng chứ không phải khảo sát.

⚪ ---- Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Emirates Airlines, xác nhận hôm thứ Hai rằng Emirates đã đặt hàng mới cho thêm 90 phi cơ Boeing 777X. Sự phát triển này diễn ra trong bối cảnh Triển lãm hàng không Dubai 2023. Hãng hàng không quốc tế lớn nhất thế giới cũng đã bổ sung thêm 5 chiếc Boeing 787 khác vào đơn đặt hàng trước đó, nâng tổng số gói phi cơ kiểu thân rộng mới trị giá hơn 50 tỷ USD theo giá niêm yết.

Ở những nơi khác, hôm Thứ Hai, Boeing cũng tuyên bố rằng SunExpress, một liên doanh giữa Turkish Airlines và Lufthansa, đã đặt hàng tới 90 máy bay phản lực kiểu có một lối đi tiết kiệm nhiên liệu. “Thỏa thuận này bao gồm 28 mẫu phi cơ 737-8 và 17 mẫu 737-10, với cơ hội mua thêm tới 45 phi cơ 737 MAX,” hãng hàng không này cho biết trong một tuyên bố.

⚪ ---- Một quan chức nói với hãng tin AP rằng các nhân viên Mật vụ bảo vệ cháu gái của Tổng thống Joe Biden đã nổ súng sau khi 3 người cố gắng đột nhập vào một chiếc xe không có nhãn hiệu của Mật vụ ở thủ đô Hoa Kỳ. Các đặc vụ, được giao nhiệm vụ bảo vệ cô Naomi Biden, đang đi chơi cùng cô ở khu Georgetown vào tối Chủ nhật thì họ nhìn thấy 3 người đập vỡ cửa kính của chiếc SUV đang đậu và không có người ở trong. Quan chức này đã nói chuyện với AP hôm thứ Hai với điều kiện giấu tên.

Cơ quan Mật vụ cho biết trong một tuyên bố rằng một trong các đặc vụ đã nổ súng nhưng không ai bị trúng đạn. Ba người được nhìn thấy đang chạy trốn trên một chiếc xe hơi màu đỏ và Sở Mật vụ cho biết họ đã gửi một bản tin khu vực cho Cảnh sát Thủ đô để đề phòng.

Thủ đô Washington đã chứng kiến số vụ cướp xe và trộm xe gia tăng trong năm nay. Cảnh sát đã báo cáo hơn 750 vụ cướp xe trong năm nay và hơn 6.000 báo cáo về xe bị đánh cắp trong thủ đô. Dân biểu Hoa Kỳ Henry Cuellar của Texas đã bị ba kẻ tấn công có vũ trang cướp xe gần Điện Capitol vào tháng trước. Những kẻ này đã lấy trộm xe của ông nhưng không gây tổn hại về thể chất cho ông.

Tội phạm bạo lực ở thủ đô cũng gia tăng trong năm nay, tăng hơn 40% so với năm ngoái. Vào tháng 2, Dân Biểu Hoa Kỳ Angie Craig của Minnesota đã bị hành hung trong tòa nhà chung cư của cô, bị bầm tím trong khi thoát khỏi vết thương nghiêm trọng.

⚪ ---- Điện văn mật của Bộ Ngoại Giao Mỹ: TT Biden phóng ra tin giả để biện hộ cho Israel. Theo báo Axios, một bản ghi nhớ bất đồng chính kiến nội bộ của Bộ Ngoại giao cáo buộc Tổng thống Joe Biden “truyền bá thông tin sai lệch” về cuộc chiến của Israel chống lại Hamas. Tài liệu gay gắt này cũng cáo buộc rằng Israel đang phạm “tội ác chiến tranh” trong các cuộc tấn công vào Gaza và kêu gọi Mỹ yêu cầu ngừng bắn. Bản ghi nhớ dài 5 trang được cho là do một nhà ngoại giao cấp dưới sắp xếp, người đã tuyên bố trên mạng xã hội rằng Biden “đồng lõa với tội diệt chủng” thông qua việc ủng hộ Israel.

Bản ghi nhớ cáo buộc Biden đã đưa ra thông tin sai lệch “trong bài phát biểu ngày 10 tháng 10”, trong đó Biden gọi các cuộc tấn công của Hamas ở Israel ba ngày trước đó là “một hành động hoàn toàn xấu xa”. Một trăm nhân viên của Bộ Ngoại giao và USAID được cho là đã ký vào bản ghi nhớ. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết: “Chúng tôi hiểu - chúng tôi mong đợi, chúng tôi đánh giá cao - rằng những người khác nhau làm việc trong Bộ Ngoại Giao có những niềm tin khác nhau về chính sách của Hoa Kỳ nên như thế nào”.

⚪ ---- LHQ tổ chức 'Ngày để tang' cho 101 nhân viên Liên Hiệp Quốc tại Gaza chết vì bom Israel. Các cơ quan của Liên hợp quốc trên khắp châu Á đã hạ lá cờ LHQ màu xanh và trắng xuống nửa cột để tưởng nhớ những viên chức của họ đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở Gaza. Các trụ sở khác của LHQ trên khắp thế giới dự kiến sẽ tổ chức các lễ tưởng niệm tương tự vào thứ Hai.

PHOTO

Trong khi đó, Tổng giám đốc Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo về tình hình “thảm khốc và nguy hiểm”, đồng thời cho biết ngày càng nhiều bệnh nhân, bao gồm cả trẻ sinh non, đang tử vong.

⚪ ---- Axios đưa tin hôm Chủ nhật rằng một số thành viên trong chính quyền Biden lo ngại rằng Israel đang tìm cách khiêu khích Hezbollah như một cái cớ cho một cuộc chiến rộng lớn hơn ở Lebanon và để có thể lôi kéo Mỹ vào tham chiến. Cuộc không kích của Israel vào ngày 5/11 khiến một phụ nữ và ba trẻ em Lebanon thiệt mạng. Các cuộc giao tranh đã giết chết hơn 60 chiến binh Hezbollah, một số thường dân Lebanon và khoảng 10 binh sĩ và dân thường Israel.

Báo cáo của Axios cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin “bày tỏ mối quan ngại” về cuộc giao tranh ở biên giới trong cuộc gọi hôm thứ Bảy với người đồng cấp Israel, Yoav Gallant. Bạch Ốc yêu cầu Austin chuyển tiếp thông điệp do “ngày càng lo lắng” rằng hành động quân sự của Israel đang làm trầm trọng thêm căng thẳng ở biên giới Lebanon.

⚪ ---- Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan hôm Chủ Nhật nói rằng Israel nên tuân theo “luật lệ chiến tranh” ở Gaza nhưng không nói liệu ông có tin quân đội Israel đang làm như vậy hay không. Sullivan đưa ra bình luận trên “State of the Union” của CNN khi được hỏi liệu Israel có cần làm nhiều hơn để hạn chế thương vong cho dân thường hay không. Khi được hỏi liệu Israel có đang tuân thủ các quy tắc chiến tranh hay không, Sullivan trả lời: “Tôi sẽ không ngồi đây và đóng vai thẩm phán hay bồi thẩm đoàn cho câu hỏi đó.”

⚪ ---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã sa thải Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman, người gây phẫn nộ vì cáo buộc cảnh sát quá nhẹ tay với những người biểu tình ủng hộ Palestine. Sunak đã phải chịu áp lực ngày càng lớn đối với Braverman, một người cánh hữu cực đoan, sau khi các nhà phê bình cáo buộc cô đã làm gia tăng căng thẳng trong nhiều tuần biểu tình của 2 phe bênh và chống Palestine gây tranh cãi ở Anh.

Braverman, người được bổ nhiệm vào vị trí này khi Sunak trở thành thủ tướng vào ngày 25/10/2022, được thay thế bởi Ngoại trưởng James Cleverly. Đổi lại, công việc cũ của Cleverly được giao cho cựu Thủ tướng David Cameron.

⚪ ---- Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh hôm thứ Hai đã thúc giục trong cuộc họp nội các cả Liên hợp quốc và Liên Âu cung cấp viện trợ cho Gaza bằng thả dù không vận: “Chúng tôi cũng yêu cầu LHQ và Liên Âu mở các hành lang khác để chuyển hàng viện trợ vào Gaza và không giới hạn chúng ở cửa khẩu Rafah”.

Trong khi đó, Thủ tướng Palestine bác bỏ ý tưởng do phía Israel đưa ra về việc thành lập các trại tị nạn tạm thời cho những người phải di dời. Shtayyeh nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn người dân của chúng tôi trở về ngôi nhà mà họ đã bị buộc phải di dời.”

⚪ ---- Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh tuyên bố rằng các vùng lãnh thổ của Palestine đang bị "thuộc địa chiếm đóng quân sự với chế độ phân biệt chủng tộc ghê tởm" và kêu gọi cộng đồng quốc tế kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong bối cảnh Israel tấn công Gaza.

“Cộng đồng quốc tế phải ngừng đối xử với Palestine bằng tiêu chuẩn kép,” Shtayyeh tuyên bố trong cuộc gặp với Thủ tướng Đan Mạch Lars Loekke Rasmussen tại Ramallah. Ông khẳng định: “Mọi việc Israel làm trên lãnh thổ Palestine đều vi phạm luật nhân đạo quốc tế”.

⚪ ---- Tổng Giám đốc Bệnh viện ở Dải Gaza, Muhammad Zaqout, cho biết hôm thứ Hai rằng 32 bệnh nhân đã chết tại Bệnh viện Al-Shifa do thiếu thuốc và các nguồn cung cấp y tế. Zaqout cho biết trẻ em nằm trong số những người thương vong, đồng thời nhấn mạnh rằng không có nơi nào an toàn để vận chuyển trẻ sinh non hoặc bệnh nhân nguy kịch khỏi bệnh viện. Đầu ngày hôm Thứ Hai, Thứ trưởng Bộ Y tế Palestine Youssef Abu Rish cho biết các bệnh viện ở phía bắc Dải Gaza đã “không còn hoạt động”.

⚪ ---- Thêm 3 y tá đã chết tại Bệnh viện al-Shifa, theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (UNOCHA) cho biết hôm Chủ nhật. Bộ trưởng Y tế Gaza nói với hãng thông tấn Wafa của Palestine hôm thứ Hai rằng nhân viên tại bệnh viện đang nỗ lực chôn cất ít nhất 100 thi thể đang phân hủy của những người chết trong vụ ném bom của Israel khắp vùng đất này. Bệnh viện cũng đã đóng cửa không tiếp nhận bệnh nhân mới.

⚪ ---- Mỹ thú nhận bom Israel giết cả con tin, nhưng không rõ bao nhiêu. Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật rằng Mỹ không biết bao nhiêu trong số hơn 200 con tin bị Hamas bắt giữ vẫn còn sống. Tuyên bố trên giờ This Week được đưa ra sau khi Hamas nói tuần trước rằng các cuộc không kích của Israel đã giết chết 60 con tin.

Sullivan nói: “Chúng tôi không có thông tin nào có thể chứng thực hoặc phản bác điều đó. Chúng tôi đơn giản là không biết có bao nhiêu con tin còn sống, bao nhiêu người bị ngược đãi, bao nhiêu người bị chính Hamas giết chết - giống như việc nó đã tàn sát hàng trăm, hàng trăm người khi tiến hành các cuộc tấn công khủng bố ngày 7/10/2023.” Sullivan cũng cho biết trong các cuộc phỏng vấn trên chương trình Chủ nhật rằng có 9 người Mỹ nằm trong số các con tin.

Jenny Huynh

Việt Nam

Lê Hồ Vũ

một tu sĩ Làng Mai tên là Brother Spirit

Thầy Pháp Linh

⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm Chủ nhật tái khẳng định sự chỉ trích của ông đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và tuyên bố rằng Netanyahu lo ngại về phản ứng của quốc tế đối với hành động của Israel ở Gaza. Erdogan, trong bài phát biểu của mình tại Istanbul, cáo buộc Netanyahu "lo lắng" trước những tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các nhà lãnh đạo toàn cầu khác nhằm lên án Israel.Erdogan nhấn mạnh rằng mặc dù giai đoạn hiện tại có vẻ thuận lợi cho Netanyahu, nhưng "một thời điểm khác có thể đang chờ đợi" ông. Hơn nữa, Erdogan nhấn mạnh hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liên đoàn Ả Rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, được tổ chức tại Riyadh vào cuối tuần này, như một minh chứng cho lập trường thống nhất và đoàn kết của toàn bộ thế giới Hồi giáo chống lại hành động của Israel.⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố hôm Chủ nhật rằng hơn 1.000 người, trong đó có khoảng 300 trẻ vị thành niên, đã di tản khỏi Gaza. Nói trên kênh truyền hình Rossiya-1, bà Zakharova nêu rõ danh sách này bao gồm các công dân và đồng hương Nga và những người di tản sẽ đi qua trạm kiểm soát Rafah để vào Ai Cập và sau đó được chuyển đến Cairo. Theo Zakharova, hơn 60 công dân Nga đã rời Gaza.⚪ ---- Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor hôm Chủ nhật đã kêu gọi Tòa quốc tế bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trong một ý kiến, Pandor bày tỏ mong muốn Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) sẽ ban hành lệnh bắt giữ ông Netanyahu. Bà kêu gọi công tố viên ICC đẩy nhanh cuộc điều tra về những vi phạm tiềm ẩn đối với tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và diệt chủng trong bối cảnh Israel bắn phá Gaza. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả Recep Tayyip Erdogan của Trurkey, hứa sẽ hành động để đưa những vi phạm nhân quyền của Israel ra trước ICC.⚪ ---- Nhà máy Đạn Quân đội Lake City (Lake City Army Ammunition Plant), công ty sản xuất hầu hết tất cả các loại đạn súng trường cho quân đội Hoa Kỳ kể từ Việt Nam, đã tạo ra loại đạn cấp quân sự cho thị trường thương mại và là một trong những hãng sản xuất đạn AR-15 lớn nhất, góp phần gây ra nhiều tội ác, theo một cuộc điều tra của New York Times, ít nhất là một chục vụ xả súng hàng loạt.Các vụ xả súng hàng loạt tại giáo đường Tree of Life, Trường tiểu học Robb ở Uvalde, Texas và Trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, Florida, đều có liên quan đến hàng trăm triệu viên đạn mà nhà máy đã sản xuất cho thị trường thương mại mỗi năm kể từ năm 2011.Chính phủ đã đầu tư hơn 860 triệu đô la để duy trì hoạt động của nhà máy và được giảm giá 10 đến 15% đạn dược để đổi lấy việc cho phép Lake City Army Ammunition tiếp tục bán ra thương mại. Thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại của công ty được báo cáo cho Quân đội nhưng thông tin được giữ bí mật.⚪ ---- Pentagon cho biết năm quân nhân Hoa Kỳ đã chết ở phía đông Biển Địa Trung Hải khi máy bay của họ bị rơi trong một nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không thường lệ để huấn luyện quân sự. Hoa Kỳ đã giữ bí mật danh tính các chiến binh theo quy trình cho đến khi người thân của họ được thông báo. “Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ bắt đầu ngay lập tức, bao gồm cả máy bay và tàu quân sự của Mỹ ở gần đó”, tuyên bố viết, đồng thời lưu ý rằng tất cả quân nhân trên phi cơ đều thiệt mạng. Không liên quan gì đến hoạt động thù địch, trong vụ rớt phi cơ tối thứ Sáu.⚪ ---- Cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa, California) hôm Chủ nhật cho biết ông vẫn chưa quyết định liệu có tái tranh cử vào Hạ viện Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử năm tới hay không. McCarthy nói với CNN: “Tôi đã có những ngày nghỉ. Tôi sẽ nói chuyện với gia đình về những ý tưởng sắp tới và sau đó tôi sẽ đưa ra quyết định”. McCarthy đã giữ chức vụ dân biểu từ năm 2007 và được bầu làm chủ tịch Hạ viện vào tháng 1 năm nay, nhưng sau đó bị cách chức vào tháng 10.⚪ ---- Hơn 1/3 số thực phẩm được sản xuất ở Mỹ không bao giờ được ăn. Phần lớn trong số đó kết thúc tại các bãi chôn lấp, nơi nó tạo ra hàng tấn khí mê-tan làm tăng tốc độ biến đổi khí hậu. Đó là lý do tại sao hơn 50 quan chức địa phương đã ký vào một lá thư hôm thứ Ba kêu gọi Environmental Protection Agency (Cơ quan Bảo vệ Môi trường) giúp chính quyền thành phố cắt giảm lãng phí thực phẩm trong cộng đồng của họ. Bức thư được đưa ra ngay sau hai báo cáo gần đây của EPA về phạm vi vấn đề lãng phí thực phẩm của Mỹ và thiệt hại do nó gây ra, theo AP. Các quan chức địa phương đã yêu cầu cơ quan này mở rộng nguồn tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật cho các giải pháp thay thế bãi chôn lấp.⚪ ---- Một nghiên cứu mới cho thấy khoảng 1/8 gia đình quân nhân đang chuyển sang sử dụng ngân hàng thực phẩm từ thiện và kho dự trữ cộng đồng để trang trải cuộc sống và nuôi con cái họ. Hơn 13% gia đình quân nhân có ít nhất một con cho biết họ đã sử dụng ngân hàng thực phẩm ít nhất một lần trong 12 tháng qua, theo một cuộc khảo sát năm 2021 với hơn 8.300 gia đình có quân nhân tại ngũ trong Lục Quân hoặc Không quân Hoa Kỳ.Kết quả cho thấy tỷ lệ sử dụng thức ăn từ thiện tăng 35% đối với mỗi đứa trẻ phụ thuộc trong gia đình. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng các gia đình trong Lục Quân có khả năng sử dụng ngân hàng thực phẩm cao hơn 131% so với các gia đình thuộc Không quân và các thành viên phục vụ ở cấp bậc thấp hơn có nhiều khả năng cần ngân hàng thực phẩm hơn những người có cấp bậc cao hơn. Các gia đình châu Á, da đen và đa chủng tộc có khả năng sử dụng ngân hàng thực phẩm cao hơn khoảng 50% so với các gia đình da trắng.⚪ ---- Quận Los Angeles: Ít nhất 7 người bị thương trong một vụ đụng gần LA Coliseum vào tối thứ Bảy. Cảnh sát chỉ ra rằng vụ tai nạn liên quan đến 6 chiếc xe, xảy ra ngay trước 8 giờ 45 tối. gần giao lộ của Đại lộ Vermont và Đại lộ Martin Luther King Jr. trong khu phố Quảng trường Vermont của Los Angeles.Các quan chức LAPD nói với KTLA vào chiều Chủ nhật rằng các cảnh sát đang cố gắng ngăn chặn một người lái xe liều lĩnh thì vụ va chạm xảy ra. Có 5 nạn nhân được đưa đến bệnh viện gần đó trong tình trạng nguy kịch. Hai nạn nhân còn lại bị thương nhẹ.⚪ ---- Cảnh sát Georgia đã bắt hơn 20 người sau khi nói rằng họ đã ăn cắp tiền từ một công ty thương-lượng-trước (pre-settlement: loại công ty cấp tiền trước cho bạn, và khi bạn nhận được tiền thương lượng bồi thường nào đó, bạn phải trả cho công ty này). Cảnh sát Quận Bibb cho biết vào ngày 13 tháng 10, cảnh sát đã nhận được báo cáo từ đại diện của Elite Pre-Settlement LLC về việc tiền bị đánh cắp từ công ty của họ.Theo báo cáo, công ty của họ đã có nhiều khoản tiền không được tiết lộ bị đánh cắp “bằng các biện pháp gian lận”. Các nhà chức trách phát hiện ra rằng Jennifer Croom Denton, 37 tuổi, cựu nhân viên của Công ty Luật Ken Nugent, đã đưa ra yêu cầu giải quyết sai để nhận được chi phiếu từ công ty trước khi giải quyết. Các nhà điều tra nói thêm rằng nhiều cá nhân cũng đưa ra yêu cầu thanh toán giả mạo để nhận được chi phiếu. Các quan chức cho biết các cá nhân đã rút tiền mặt từ những tấm chi phiếu gian lận.⚪ ---- Canada: Mùa lễ đang đến và một phụ nữ ở Vancouver đang ra sức tặng đồ chơi cho những gia đình cần chúng nhất.là người sáng lập Huynh Foundation Gifts for Kids, một nhóm tự điều hành tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khu vực Lower Mainland (British Columbia). Huỳnh cho biết cô bắt đầu dự án vào năm 2018 vì muốn giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn trong kỳ nghỉ lễ.Cô nói với CityNews: “Tôi nhận ra rằng có rất nhiều người đang tìm kiếm những món đồ chơi nhỏ trên Facebook và tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ can thiệp và giúp đỡ”. Và cô ấy đã làm điều đó hàng năm kể từ đó, nói rằng cô ấy được thúc đẩy bởi niềm vui và hạnh phúc mà cô ấy nhìn thấy từ những đứa trẻ và cha mẹ mà cô ấy quyên góp. Huynh cho biết cô bắt đầu dự án này vì khi cô lớn lên, bố mẹ cô phải vật lộn để kiếm sống, nghĩa là không có quà vào dịp Giáng sinh.“Tôi đi xuống cầu thang, không thấy gì cả, tôi đi đến chỗ mẹ và nói, ‘Mẹ ơi, tại sao ông già Noel không tặng quà cho con? Tôi đã viết một lá thư. Tôi có phải là một đứa trẻ hư không?’ Và tôi nhớ đến mẹ tôi, khuôn mặt, toàn bộ thái độ của bà đã thay đổi,” cô nói.Giờ đây, cô làm việc cùng với cha mẹ mình và một số tình nguyện viên luôn nỗ lực quyên góp cho các gia đình trên khắp Lower Mainland. Chỉ với 7 gia đình trong năm đầu tiên, hiện cô đã quyên góp cho hơn 200 gia đình. Đối với bất kỳ ai muốn giúp gói, giao hàng hoặc quyên góp, Huỳnh cho biết bạn có thể liên hệ với cô qua mạng xã hội: https://www.tiktok.com/@officialjennhuynh ⚪ ---- Theo Báo Korea Times hôm Chủ Nhật, 2 người Nam Hàn nằm trong số 18 người bị kết án tử hình về tội buôn lậu ma túy ở, quốc gia có một số luật ma túy khắc nghiệt nhất thế giới và nổi tiếng là giữ bí mật về các vụ hành quyết. Cựu cảnh sát Nam Hàn Kim Soon-sik, 63 tuổi và đồng hương Kang Seon-hok, 30 tuổi, đã bị kết án tử hình sau phiên tòa kéo dài 4 ngày tại TP Sài Gòn.Công dân Trung Quốc Li Tian Guan, 58 tuổi và người được cho là kẻ cầm đầu người Việt, 36 tuổi, cũng bị tuyên án tử hình. Có 14 người khác cũng bị tuyên án tử hình liên quan đến vụ án sau phiên tòa xét xử tại Tòa án Nhân dân TP.HCM. Theo bản án, nhóm này “tàng trữ, buôn bán trái phép hơn 216kg ma túy” trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6/2020. Hơn 168 kg “tất cả các loại ma túy” đã bị tịch thu mà không nêu rõ loại nào.⚪ ---- Bản tin sau là dịch theo báo Insider. Đằng sau phát minh "Ai Pin" mới của Humane - một thiết bị đeo không màn hình được hỗ trợ bởi AI được thiết kế để giúp bạn ngừng sử dụng điện thoại thông minh - là danh sách các cựu thành viên của Apple, Google, Tesla, các nhà đầu tư nổi tiếng và. Brother Spirit, một tu sĩ Phật giáo Thiền tông đang thực hành tại tu viện Làng Mai gần Bordeaux, Pháp, được cho là đã kết nối những người sáng lập Humane, Imran Chaudhri và Bethany Bongiorno, với Giám đốc điều hành Salesforce Marc Benioff, theo The New York Times.Theo tờ Times, Chaudhri và Bongiorno, một cặp vợ chồng cựu nhân viên Apple, đã gặp Brother Spirit thông qua bác sĩ châm cứu của họ vào khoảng giữa năm 2016 và 2018. Vào thời điểm đó, họ có hai ý tưởng cho một sản phẩm hỗ trợ AI – thiết bị chăm sóc sức khỏe phụ nữ và một chiếc ghim (pin) – và Brother Spirit đề nghị họ chia sẻ ý tưởng của mình với “bạn của anh ta” Marc Benioff.Benioff, người cũng là nhà đầu tư vào Humane, nói với họ rằng ghim pin đó sẽ trở thành "một bạn đồng hành lớn", theo Times. Brother Spirit đã không trả lời yêu cầu bình luận của Insider nên không rõ chính xác tu sĩ này kết bạn với Benioff từ khi nào. Tuy nhiên, bản thân Làng Mai, nơi có hơn 200 tăng ni thường trú và tự coi mình là tu viện Phật giáo lớn nhất châu Âu trên trang web của mình, có quan hệ với Salesforce.AI Pin là điện thoại tinh khôn nhưng không màn hình. Nếu bạn đang đi bộ trên phố, AI Pin có thể sử dụng máy ảnh của nó để xác định các vật thể và điểm mốc xung quanh bạn.Benioff trước đây đã đón tiếp các nhà sư từ Làng Mai tại một trong những ngôi nhà của ông ở San Francisco và lấy ý tưởng từ họ để xây dựng các phòng thiền trong Tháp Salesforce Towers. Benioff cũng mời các nhà sư từ Làng Mai đến Dreamforce - hội nghị công nghệ lớn hàng năm của Salesforce quy tụ những nhân vật như Barack Obama, Tim Cook và Fleetwood Mac trong những năm trước - để đưa ra các hướng dẫn thiền cho khách tham dự hội nghị.Thầy Linh, hay còn gọi là, có vẻ hoạt động tích cực trên mạng xã hội. Nhà sư có gần 3.000 người theo dõi trên X, nơi sư sử dụng tên @brspirituality và tự mô tả mình là một "nhà soạn nhạc-tu sĩ", người coi trọng "câu hỏi hơn câu trả lời" và tin rằng "trà thường có ích".Và sư có vẻ là một nhà hoạt động khí hậu trung thành. Lần cuối cùng sư đăng trên X vào ngày 10 tháng 11, viết, "Tất cả chúng ta cần làm những gì có thể để chuẩn bị - và điều đó bao gồm cả trái tim của chúng ta" trước tình trạng hâm nóng toàn cầu. Thầy Linh cũng đăng suy nghĩ của mình về The Deluge, một cuốn tiểu thuyết hư cấu về cuộc khủng hoảng khí hậu, gọi đó là "một lời báo trước đáng sợ và rực rỡ trong vài năm tới" rằng "bằng cách nào đó giữ vững niềm tin của chúng ta vào tiềm năng phục hồi, phản kháng và nổi loạn của loài người."Theo một cuộc phỏng vấn mà Thầy Pháp Linh dành cho huấn luyện viên điều hành CK Lin vào tháng 10 năm 2022, Thầy đã sáng tác nhiều bài Thiền ca cho tu viện của mình. Hồ sơ Soundcloud của Thầy có một số sáng tác và cách sắp xếp của Thầy, mặc dù bài đăng cuối cùng của anh ấy là từ ba năm trước.Và trong khi ngành công nghệ phát triển nhờ sự cạnh tranh khốc liệt giữa những công ty khổng lồ công nghệ và thúc đẩy văn hóa cạnh tranh, đổi mới nhanh chóng, Brother Spirit (dường như có phương pháp riêng để tạo điều kiện cho sự đổi mới) lập luận rằng cạnh tranh có thể không phải là cách tốt nhất để tiếp cận khả năng sáng tạo sâu sắc hơn của chúng ta.Thầy Pháp Linh nói với Lin: “Cách hiểu của chúng ta về thế giới đã tạo ra loại xã hội khai thác, tiêu dùng, tư bản mà chúng ta đang vướng vào và đang ăn mòn hành tinh này.” Và nó được nhấn mạnh bởi một nền văn hóa rất cá nhân, trong đó các công ty "cạnh tranh với nhau vì ý tưởng là điều đó sẽ thúc đẩy sự đổi mới giúp họ tốt hơn", Thầy giải thích.Thay vào đó, Thầy đề nghị chúng ta kết hợp đổi mới công nghệ với trí tuệ cổ xưa, như Phật giáo, để tìm ra cách chúng ta có thể suy nghĩ lại về sự cố chấp của mình vào chủ nghĩa cá nhân và cạnh tranh. “Chúng ta là của nhau,” Thầy Pháp Linh nói với Lin, “chúng ta không tách biệt như chúng ta nghĩ.”⚪ ---- HỎI 1: Có phải 26% công ty Mỹ sẽ không tăng lương trong năm 2024?ĐÁP 1: Đúng thế. Hơn một phần tư các công ty Hoa Kỳ có thể sẽ không thực hiện bất kỳ khoản tăng lương nào trong năm tới và ngay cả những công ty làm như vậy cũng sẽ chỉ đưa ra mức lương bổ sung cho một phần lực lượng lao động của họ. Một nghiên cứu gần đây do ResumeBuilder.com thực hiện đã khảo sát 600 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của đất nước về kế hoạch tăng lương cho nhân viên của họ vào năm 2024.Cuộc khảo sát cho thấy 26% công ty có thể không đưa ra bất kỳ khoản tăng lương nào trong năm tới, với 8% tuyên bố dứt khoát rằng sẽ không tăng lương và 18% chưa đưa ra quyết định.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Nhật Bản: 80% sẽ tham dự bữa tiệc tưng bừng cuối năm vì bớt lo dịch COVID rồi?ĐÁP 2: Đúng vậy. Mùa tiệc cuối năm ở Nhật Bản đang nhanh chóng đến gần và với việc nới lỏng các hạn chế về virus corona, 79,5% số người được hỏi trong một cuộc khảo sát trực tuyến cho biết họ muốn tham dự những bữa tiệc cuối năm thường được tổ chức giữa các đồng nghiệp. Mixtend Inc., công ty lập lịch trình dựa trên web Choseisan có trụ sở tại Tokyo, đã nhận được phản hồi từ 4.147 người trong cuộc khảo sát trực tuyến từ ngày 6 đến ngày 20 tháng 10 về cảm xúc của họ về các bữa tiệc "bonenkai" cuối năm.Theo kết quả được công bố vào ngày 6/11, có 53% số người được hỏi trả lời họ “muốn hoặc dự định tham gia” các buổi họp mặt cuối năm và 26,5% cho biết họ “phần nào muốn tham gia”. Kết hợp lại, 79,5% có ý định tham gia. Mặc dù các nhà quan sát đã lưu ý trong những năm gần đây rằng mọi người đang “tránh xa các bữa tiệc cuối năm”, nhưng có vẻ như việc gỡ bỏ các hạn chế về COVID-19 đã phần nào làm giảm bớt sự miễn cưỡng tham dự.Về số lượng người tham gia, câu trả lời phổ biến nhất là tiệc sẽ có từ 10 đến 19 người với tỷ lệ 32%, tiếp theo là từ 5 đến 9 người với tỷ lệ 27,4% và trên 30 người với tỷ lệ 20,7%. Tổng cộng có 65,4% số người được hỏi cho biết họ muốn tổ chức một buổi tụ tập với 10 người trở lên.Chi tiết: