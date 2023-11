Hình trên, trung tâm Moscone Center ở San Francisco, nơi sẽ đón hội nghị APEC. Một chiến dịch đang kêu gọi người Mỹ gốc Á tới biểu tình chống Tập Cận Bình, Võ Văn Thưởng ở hội nghị APEC ngày 15 và 16/11.

- Tỷ phú Elon Musk: Nếu Israel cư xử từ bi với dân Gaza, thì Hamas sẽ thảm bại.

- Hàng chục tỷ phú Mỹ gom tiền mở chiến dịch Facts for Peace, đánh bóng hình ảnh Israel dội bom Gaza

- Thường dân chết ở Gaza đã vượt quá 11.100 người, trong đó có hơn 8.000 trẻ em và phụ nữ, bị thương là hơn 28.000 người.

- Mỹ vận động Israel 1 thỏa thuận để cứu ra khoảng 80 phụ nữ và trẻ em bị Hamas giam giữ. Ngược lại, Israel cũng sẽ trả tự do phụ nữ và thiếu niên Palestine ra khỏi các nhà tù Israel.

- Quân Israel cho 7 giờ hôm Chủ Nhật để dân Gaza di tản về phía nam

- Y tế Thế giới WHO: kêu gọi ngừng bắn, dội bom các bệnh viện ở Gaza là kinh hoàng.

- Bệnh viện al-Shifa ở Gaza: khoa tim đã bị quân Israel phá hủy. Bệnh viện al-Quds ngưng hoạt động do thiếu nhiên liệu và mất điện.

- Không Quân Jordan thả dù viện trợ y tế đến bệnh viện dã chiến Jordan trong Gaza

- Tel Aviv, New York, London, Melbourne, Paris, Baghdad, Karachi, Berlin và Edinburgh biểu tình lớn, kêu gọi ngừng bắn ở Gaza.

- Thủ tướng Israel: từ chối ngừng bắn

- Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine gần nhà của TT Biden ở Delaware, đòi ngừng bắn

- Thủ tướng Anh lên án hành động "bạo lực" trong biểu tình của các phe

- Cảnh sát London bắt hơn 110 người biểu tình vi phạm trật tự

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: cần ngừng bắn lâu dài ở Gaza, thành lập nhà nước Palestine

- Tổng thống Iran: Mỹ là đối tác tội ác của Israel ở Gaza.

- TQ sẽ tập trận quân sự chung với Campuchia, Lào, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam tháng này ở Quảng Đông

- Trump: nếu thắng cử 2024 sẽ bắt, tạm giam hàng triệu di dân lậu để sẽ trục xuất, sẽ ký lệnh cấm người Hồi Giáo vào Mỹ, sẽ sửa luật để từ chối quốc tịch Mỹ với các em bé sinh ở Mỹ.

- Bộ Cựu chiến binh từ chối trợ cấp tàn tật đối với cựu chiến binh da đen với tỷ lệ cao hơn so với cựu chiến binh da trắng.

- Chỉ 15% hộ gia đình ở California có đủ khả năng mua nhà trong quý 3 năm 2023.

- Quận Los Angeles: Samuel Haskell bị bắt vì tình nghi giết người, chặt xác, phi tang

- San Francisco: cảnh sát chuẩn bị đối phó biểu tình chống APEC

- San Francisco: người Mỹ gốc Á sẽ biểu tình chống Tập Cận Bình, Võ Văn Thưởng ở hội nghị APEC ngày 15 và 16/11.

- TIN VN. Dự báo dân số Việt Nam giảm còn 72 triệu người vào năm 2100.

- TIN VN. Đồng Tháp Mười vào chính vụ mùa lũ mà vẫn "đói" tôm, cá.

- TIN VN. Nỗi niềm sau chuyên án triệt phá đường dây bán bé gái 12 tuổi ra nước ngoài làm vợ.

- HỎI 1: Rộng rãi từ thiện nhất thế giới là: Indonesia, Ukraine, Kenya, Liberia, Hoa Kỳ, Myanmar, Kuwait, Canada, Nigeria, New Zealand? ĐÁP 1: Theo nghiên cứu của Charities Aid Foundation.

- HỎI 2: Đa số giới trẻ Canada ưa thích việc làm gắn liền với du lịch ngoài nước? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-12/11/2023) ⚪ ---- Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm Chủ nhật nói rằng họ sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung với Campuchia, Lào, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Tập trận sẽ diễn ra vào nửa cuối tháng 11 tại Zhanjiang, tỉnh Quảng Đông của TQ. Theo Bộ Quốc phòng TQ, cuộc tập trận sẽ tập trung vào chống khủng bố và cướp biển, đồng thời được lên kế hoạch nhằm "tăng cường hơn nữa sự tin cậy quân sự lẫn nhau và hợp tác thực chất, đồng thời cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực."

⚪ ---- Nếu giành được nhiệm kỳ thứ hai, cựu Tổng thống Donald Trump được cho là đang lên kế hoạch tiến hành chiến tranh về nhập cư, thực hiện một loạt chính sách mà Stephen Miller, cố vấn đằng sau các chính sách nhập cư trong nhiệm kỳ đầu tiên gây tranh cãi nhất của ông, đã mơ ước. Một bản tin của New York Times ấn bản hôm thứ Bảy đã cung cấp thông tin chi tiết: Trump sẽ vây bắt hàng triệu người không có giấy tờ và đưa họ vào các trại tạm giam trong khi chờ trục xuất, sử dụng lực lượng thực thi pháp luật liên bang và Vệ binh Quốc gia để hỗ trợ các cuộc truy quét.

Các đề xuất khác là từ chối quyền công dân tự động đối với những em bé được sinh ra từ những người không có giấy tờ và từ chối cấp thị thực cho những người có quan điểm tư tưởng mà Trump không thích. Chiến dịch tranh cử năm 2024 của Tổng thống Joe Biden gọi đó là “thực tế kinh hoàng đang chờ đợi người dân Mỹ” nếu Trump “được phép đến gần Phòng Bầu dục một lần nữa”.

Một tuyên bố từ chiến dịch tranh cử viết: “Những chính sách cực đoan, phân biệt chủng tộc, tàn ác này do Trump và đàn em Stephen Miller mơ ước nhằm mục đích khơi dậy nỗi sợ hãi và chia rẽ chúng ta, đặt cược rằng một quốc gia đang sợ hãi và bị chia rẽ là cách ông ấy thắng cuộc bầu cử này. Trump nói chuyện cởi mở về kế hoạch bố ráp người nhập cư của mình tại các cuộc biểu tình và cử tri nên tin vào lời nói của Trump. Trump đang đặt cược sai. Người dân Mỹ đã chọn sự đoàn kết thay vì chia rẽ và hy vọng thay vì sợ hãi vào năm 2020 khi họ bầu chọn Joe Biden và Kamala Harris, đồng thời cho Donald Trump về vườn, và họ sẽ làm lại điều đó vào năm tới.”

Miller nói với The New York Times rằng các đề xuất sẽ dựa trên các đạo luật hiện có, cho phép Trump hành động mà không cần sự trợ giúp từ Quốc hội để sửa đổi luật nhập cư. Miller nói với tờ NY Times: “Trump sẽ sử dụng kho vũ khí khổng lồ của các quyền lực liên bang để thực hiện cuộc đàn áp di cư ngoạn mục nhất. Các nhà hoạt động pháp lý nhập cư sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra.”

Trump được cho là sẽ tìm cách khôi phục lệnh cấm nhiệm kỳ đầu tiên đối với người dân từ các quốc gia có đa số người Hồi giáo vào Hoa Kỳ và từ chối tị nạn đối với những người ở biên giới phía nam Hoa Kỳ. Theo NY Times, Trump sẽ sử dụng cùng một thẩm quyền cho phép Trump cấm những người xin tị nạn trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch COVID-19 nhưng nói rằng những người di cư mang các bệnh khác như bệnh lao. Những người có tình trạng được bảo vệ tạm thời – một chỉ định hợp pháp dành cho những người đến từ một số quốc gia nhất định nơi xảy ra thảm họa thiên nhiên hoặc xung đột vũ trang – cũng sẽ mất quyền lợi.

⚪ ---- Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ tại Trung Đông và Bắc Phi Brett McGurk dự kiến ​​sẽ đến thăm Israel, Ả Rập Saudi, Jordan, Qatar và Bahrain vào tuần tới, Axios đưa tin, trích dẫn 4 nguồn tin giấu tên của Hoa Kỳ và Israel. Theo bản tin, cố vấn an ninh trưởng về Trung Đông của Tổng thống Mỹ Joe Biden trước tiên sẽ tới Brussels để thảo luận về cuộc chiến Israel-Hamas với các đồng minh châu Âu và NATO.

Khi ở Israel, McGurk sẽ gặp lãnh đạo Israel và dự kiến sẽ thảo luận, cùng với các đề xuất khác, một thỏa thuận tiềm năng để cứu ra khoảng 80 phụ nữ và trẻ em bị Hamas giam giữ. Trong khi đó, Israel cũng sẽ trả tự do phụ nữ và thanh thiếu niên Palestine khỏi các nhà tù của Israel.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm Chủ nhật đã đưa ra thời hạn 7 giờ để người dân Gaza di tản về phía nam dọc theo Phố Salah Al-Deen. Hành lang này bao gồm phương án tự di tản khỏi Khu liên hợp y tế Al-Shifa, nơi có báo cáo về các cuộc tấn công lặp đi lặp lại. IDF hôm thứ Bảy cũng kêu gọi người dân di chuyển về phía nam sau khi tạm dừng các hoạt động quân sự gần trại tị nạn Jabalia. Hành lang mở cửa suốt 4 giờ vào ngày thứ bảy.

⚪ ---- Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm Chủ nhật đã đưa ra lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở Gaza, mô tả các báo cáo về các cuộc tấn công lặp đi lặp lại ở bệnh viện là “kinh hoàng”. Ông bày tỏ mối quan ngại sâu sắc khi tổ chức này mất liên lạc với các đầu mối ở Bệnh viện Al-Shifa, nơi những người chạy trốn khỏi cơ sở được cho là đã bị bắn, bị thương hoặc thiệt mạng và cơ sở này được cho là bị bao vây bởi xe tăng.

Người đứng đầu cơ quan nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ nhân viên y tế, bệnh nhân và những người phải di tản trong bệnh viện. Ghebreyesus nói: “WHO một lần nữa kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza như cách duy nhất để cứu mạng sống và giảm bớt mức độ đau khổ khủng khiếp”.

⚪ ---- Bệnh viện al-Shifa ở thành phố Gaza cho biết khoa tim của bệnh viện này đã bị quân Israel phá hủy. Trong khi đó, Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS) thông báo rằng Bệnh viện al-Quds không còn hoạt động do thiếu nhiên liệu và mất điện.

⚪ ---- Quân đội Jordan cuối tuần qua đã thả dù viện trợ y tế đến bệnh viện dã chiến Jordan, nằm ở trong Gaza, theo hãng thông tấn Jordan News Agency đưa tin hôm Chủ nhật. Hoạt động này đã thực hiện hôm thứ Bảy bởi phi cơ của Không quân Hoàng gia Jordan, phi cơ đã thả dù để chuyển các vật tư y tế quan trọng. Nỗ lực hợp tác này liên quan đến hợp tác với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Qatar. Tin tức này được đưa ra ngay sau khi LHQ báo cáo rằng quân đội Israel đã tấn công một số bệnh viện ở Dải Gaza.

⚪ ---- Văn phòng truyền thông Gaza cho biết hôm Chủ nhật rằng số người chết trong các cuộc tấn công quân sự đang diễn ra của Israel kể từ ngày 7 tháng 10 đã vượt quá 11.100 người, trong đó có hơn 8.000 trẻ em và phụ nữ: “Do Israel nhắm mục tiêu vào các bệnh viện và ngăn cản sự nhập viện của bất kỳ thi thể hoặc người bị thương nào, hôm thứ Bảy, Bộ Y tế không thể đưa ra số liệu thống kê chính xác về số người chết và bị thương trong những giờ qua. Quân Israel đã thực hiện hơn 1.130 vụ thảm sát và số người thương vong lên tới hơn 11.100 người chết, trong đó có hơn 8.000 trẻ em và phụ nữ, và số người bị thương là hơn 28.000 người.”

⚪ ---- Tỷ phú bất động sản Barry Sternlicht ở Hoa Kỳ đang vận động chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao hình ảnh của Israel và bôi nhọ nhóm vũ trang Hamas trong bối cảnh các cuộc biểu tình đoàn kết ủng hộ người Palestine trên toàn cầu. Theo một email mà trang web tin tức Semafor nhìn thấy, chiến dịch truyền thông - được gọi là Facts for Peace (Sự thật vì Hòa bình) - đang tìm kiếm sự quyên góp hàng triệu đô la từ hàng chục tên tuổi lớn nhất thế giới trong lĩnh vực truyền thông, tài chính và công nghệ.

Hơn 50 cá nhân đang được chiêu dụ, trong đó có Eric Schmidt (cựu Giám đốc điều hành Google), Michael Dell (Giám đốc điều hành Dell) và nhà tài chính Michael Milken. Thông tấn Semafor cho biết họ có tổng tài sản ròng khoảng 500 tỷ USD.

Lý do có chiến dịch này vì dư luận thế giới đang kêu gọi Israel ngưng bắn vì xúc động trước thảm cảnh dân thường Palestine bị dội bom mà họ nhìnt hấy trên YouTube. Israel đã thực hiện các cuộc không kích không ngừng nghỉ vào Gaza, nơi bị bao vây kể từ ngày 7 tháng 10, giết chết ít nhất 11.100 người Palestine, trong đó có 4.500 trẻ em, khiến 1,5 triệu người phải di dời và phá hủy phần lớn cơ sở hạ tầng của lãnh thổ.

⚪ ---- Các thành phố lớn trên thế giới, trong đó có New York, London, Melbourne, Paris, Baghdad, Karachi, Berlin và Edinburgh tiếp tục chứng kiến các cuộc biểu tình lớn, với sự tham gia của hàng trăm ngàn người, ủng hộ người Palestine và kêu gọi lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Hàng ngàn người đã biểu tình ở Tel Aviv, thủ đô Israel, hôm thứ Bảy để kêu gọi thả những người bị Hamas giam giữ ở Gaza.

⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ lời quốc tế kêu gọi ngừng bắn trong cuộc xung đột với Hamas, đồng thời tuyên bố rằng quân Israel sẽ tiếp tục cuộc chiến ở Gaza với "toàn lực lượng". Netanyahu nêu rõ rằng lệnh ngừng bắn sẽ chỉ được xem xét nếu Hamas thả khoảng 240 con tin bị bắt trong một cuộc tấn công vào miền nam Israel. Ngoài ra, ông nhắc lại mục tiêu của chính quyền mình là phi quân sự hóa Gaza sau chiến tranh và duy trì quyền kiểm soát an ninh đối với khu vực, cho phép quân Israel tiến vào Gaza khi cần thiết để truy đuổi các chiến binh.

⚪ ---- Nếu Israel cư xử từ bi với dân Gaza, thì Hamas sẽ thảm bại: Tỷ phú Elon Musk đang ủng hộ một con đường thay thế dẫn đến hòa bình giữa Israel và Hamas trong bối cảnh cuộc chiến của họ ở Gaza: “Những hành động tử tế rõ ràng”. Trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình podcast Lex Fridman hôm thứ Sáu, Musk cho biết việc Israel giúp đỡ người dân Gaza thực sự sẽ ngăn cản ý định của nhóm khủng bố nhằm kích động sự phản đối chính phủ Israel.

Musk nói: “[Hamas] thực sự muốn thực hiện những hành động tàn bạo nhất có thể để kích động phản ứng mạnh mẽ nhất có thể từ Israel, sau đó tận dụng phản ứng hung hãn đó để tập hợp người Hồi giáo trên toàn thế giới vì sự nghiệp của Gaza và Palestine. Điều mà họ đã làm thành công. Vì vậy, điều phản trực giác ở đây, điều mà tôi nghĩ nên làm, mặc dù rất khó khăn, là tôi khuyên Israel nên thực hiện những hành động tử tế rõ ràng nhất có thể từ trước đến nay. Đó thực sự là điều có thể cản trở mục tiêu của Hamas.”

Musk nói rõ rằng ông vẫn ủng hộ việc giết hoặc bỏ tù các thành viên Hamas khi cần thiết, nhưng chẳng hạn, các sáng kiến nhân đạo ở Gaza có thể làm giảm sự ủng hộ của Hamas. Ý tưởng này có vẻ tương tự như chiến dịch “trái tim và khối óc” của Hoa Kỳ ở Afghanistan, với hy vọng tăng cường sự phản đối Taliban thông qua đầu tư và hỗ trợ dân sự.

“Có một số cuộc thảo luận về việc thành lập một bệnh viện di động chẳng hạn,” Musk nói. “Tôi khuyên bạn nên làm điều đó. Bạn biết đấy, chỉ cần đảm bảo rằng có thức ăn, nước uống, các nhu yếu phẩm y tế.”

Sau đó lưu ý rằng nỗ lực bắn phá và xâm lược trên bộ của Israel vào Gaza có khả năng gây phản tác dụng đối với đất nước và tạo ra nhiều sự phản kháng hơn đối với Israel, thay vì dập tắt nó. “Đối với mỗi thành viên Hamas mà bạn giết, bạn tạo ra bao nhiêu?” anh ấy nói. “Nếu bạn giết con của ai đó ở Gaza, bạn đã có ít nhất một vài thành viên Hamas.”

⚪ ---- Những người biểu tình ủng hộ Palestine đã tập trung gần nhà của Tổng thống Biden ở Delaware để yêu cầu ngừng bắn hôm thứ Bảy. “Người dân Delaware từ khắp tiểu bang (và các đồng minh từ ngoài tiểu bang) đang tập hợp tuần hành về phía nhà của @JoeBiden ở Wilmington và yêu cầu #Ngừng bắnForGazaNOW," theo bản tin đăng trên mạng X.

Bài đăng cũng có đoạn video đám đông hô vang: “Biden, Biden, ông không thể trốn tránh! Chúng tôi buộc tội ông là diệt chủng!" Tổng thống Biden đã ủng hộ mạnh mẽ Israel trong suốt cuộc xung đột với nhóm Hamas.

⚪ ---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm thứ Bảy đã bình luận về các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine đang diễn ra ở London, lên án hành động "bạo lực" của các nhóm cực hữu và những người có cảm tình với Hamas trong cuộc tuần hành gần đây. Sunak bày tỏ sự không đồng tình với những cảnh liên quan đến cả hai phe bênh và chống trên đường phố London, nhấn mạnh sự cần thiết phải "áp dụng luật toàn diện và nhanh chóng" chống lại bất kỳ hoạt động tội phạm nào liên quan đến các cuộc biểu tình.

Ông nói: “Tôi lên án những cảnh bạo lực mà chúng tôi đã chứng kiến từ các nhóm cực hữu và những người có cảm tình với Hamas. Mọi tội phạm phải bị trừng trị bằng pháp luật đầy đủ và nhanh chóng”. Cho đến nay, ít nhất 82 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình.

⚪ ---- Cảnh sát London tuyên bố đã bắt giữ 82 cá nhân vào thứ Bảy tại phố Tachbrook, Pimlico, trung tâm London trong một cuộc biểu tình ủng hộ Paelstinian trong thành phố. Các vụ bắt giữ nhắm vào một nhóm khá đông những người biểu tình chống biểu tình mà chính quyền đang theo dõi, khi họ cố gắng tiếp cận cuộc tuần hành phản đối chính. Cảnh sát nhấn mạnh cam kết của họ trong việc thực hiện hành động phòng ngừa nhằm ngăn chặn tình trạng rối loạn tiềm ẩn có thể phát sinh do sự hội tụ của các nhóm kình nhau này.

TIN VN. Dự báo dân số Việt Nam giảm còn 72 triệu người vào năm 2100.

TIN VN. Chơi vơi mùa nước nổi: Đồng Tháp Mười vào chính vụ mùa lũ mà vẫn "đói" tôm, cá.

TIN VN. Nỗi niềm sau chuyên án triệt phá đường dây bán bé gái 12 tuổi ra nước ngoài làm vợ.

Bản tin sau đó cho biết cảnh sát đã bắt giữ hơn 100 người vì vi phạm trật tự và 10 người khác vì nhiều tội danh khác nhau, bao gồm tàng trữ dao và tấn công nhân viên cấp cứu. Hơn 2.000 cảnh sát đang bảo vệ thủ đô London.⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Bảy kêu gọi hòa bình lâu dài ở Trung Đông, nhấn mạnh tính cấp thiết của lệnh ngừng bắn lâu dài ở Gaza. Erdogan chỉ trích Israel, cáo buộc nước này tìm cách trả thù thường dân Palestine. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thành lập một nhà nước Palestine dựa trên đường biên giới năm 1967 và bày tỏ sự sẵn sàng của Ankara trong việc đóng góp cho hòa bình quốc tế. Ông Erdogan trước đây đã cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh chống lại người Palestine ở Gaza.⚪ ---- Tổng thống Iran Ebrahim Raisi hôm thứ Bảy đã chỉ trích Hoa Kỳ là đối tác chính trong các cáo buộc tội ác của Israel ở Gaza. Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh bất thường chung giữa Ả Rập và Hồi giáo ở Riyadh, Raisi coi tình hình ở Gaza là cuộc đấu tranh giữa hai trục, kêu gọi thế giới lựa chọn giữa "quý tộc" và phe "hủy diệt các thế hệ loài người". Trước khi lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh, Raisi cáo buộc Mỹ mở rộng quy mô cuộc xung đột ở Gaza.⚪ ---- Dữ liệu mới từ Veterans Benefits Administration (VBA: Cơ quan Quản lý Phúc lợi Cựu chiến binh) cho thấy sự chênh lệch lớn giữa các cựu quân nhân đang tìm kiếm trợ cấp tàn tật, trong đó Bộ Cựu chiến binh từ chối yêu cầu của các cựu chiến binh da đen với tỷ lệ cao hơn so với các cựu chiến binh da trắng hàng năm kể từ năm 2002.NBC đã thu được 17,6 triệu hồ sơ thông qua yêu cầu của Đạo luật Tự do Thông tin, nêu chi tiết mọi khiếu nại về tình trạng khuyết tật của VA kể từ năm 2002, bao gồm chủng tộc, giới tính và địa điểm của từng nguyên đơn. Sự chênh lệch lớn nhất là đối với các cựu chiến binh đang tìm kiếm khoản thanh toán khuyết tật khi phục vụ để chẩn đoán PTSD, chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương. VBA đã từ chối 40% yêu cầu bồi thường của người Da đen, so với chỉ 30,7% của người yêu cầu bồi thường da trắng.Dữ liệu phản ánh sự chênh lệch trong một báo cáo nội bộ của Cựu chiến binh năm 2017 cho thấy các cựu chiến binh Da đen đang tìm kiếm trợ cấp khuyết tật cho PTSD đã bị từ chối 57% số trường hợp, so với 43% đối với các cựu chiến binh da trắng. Báo cáo đó - phân tích dữ liệu khiếu nại từ năm tài chính 2011 đến năm 2016 - đã được phát hành vào đầu năm nay như một phần của vụ kiện hồ sơ mở do một nhóm vận động cho các cựu chiến binh Da đen đệ trình.⚪ ---- Theo số liệu mới do California Association of Realtors (Hiệp hội môi giới bất động sản California) công bố, chỉ 15% hộ gia đình ở California có đủ khả năng mua nhà trong quý 3 năm 2023. Một thông cáo báo chí cho biết những số liệu mới thể hiện tỷ lệ khả năng mua nhà thấp nhất kể từ năm 2007. Các số liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ khả năng chi trả nhà ở của California tiếp tục giảm. Số liệu công bố trong quý 3 đã giảm từ mức 16% trong quý 2 năm 2023.Để so sánh, khoảng 56% người mua nhà ở California có thể mua được nhà trong quý đầu tiên của năm 2012, mức cao nhất của chỉ số này. Tuy nhiên, tỷ lệ khả năng mua nhà đã giảm đáng kể kể từ đó do chi phí nhà ở cao, lượng tồn kho thấp và lãi suất ngày càng tăng. Những chủ nhà tương lai hiện đang có mặt trên thị trường sẽ cần kiếm được $221,200 hàng năm để đủ điều kiện mua một căn nhà một tầng, giá trung bình ở California, thường có giá $843,600.Khoản vay thế chấp 30 năm cho một ngôi nhà có giá trung bình sẽ yêu cầu khoản thanh toán hàng tháng là 5.530 USD, giả sử người mua tiềm năng có thể trả tiền cọc trước 20% cho khoản trả trước tiêu chuẩn và đủ điều kiện hưởng mức lãi suất khoảng 7,1%. “Điều này đánh dấu lần đầu tiên lãi suất thực tế tăng trên 7% trong hơn hai thập niên. Lãi suất tổng hợp hiệu quả là 6,61% trong quý 2 năm 2023 và 5,72% trong quý 3 năm 2022,” theo bản tin.⚪ ---- Quận Los Angeles: Samuel Haskell đã trả 500 USD để thuê một nhóm công nhân giúp chở đi các túi rác chứa các bộ phận cơ thể ra khỏi nhà ở Tarzana của y. Các công nhân nói với NBC4 rằng Haskell nói với họ rằng 3 chiếc túi chứa đầy đá, nhưng khi họ nhặt những chiếc túi lên, họ có cảm giác như có thịt bên trong. Một công nhân nói với NBC: “Khi nhặt những chiếc túi lên, chúng tôi có thể biết chúng không phải là đá,” vì mềm và sũng nước, mỗi chiếc nặng khoảng 50 pound.Họ nghi ngờ nên họ dừng xe tải cách đó một dãy nhà để xem bên trong các túi. Một túi có ác bộ phận cơ thể, một phần bụng và lỗ rún. Họ lái xe trở lại nhà Haskell, để túi trên đường lái xe và trả lại tiền. Họ nói với Haskell rằng họ không muốn dính vào và Haskell nói đã các bộ phận cơ thể chỉ là trang trí Halloween. Họ đã lái xe ngay lập tức đến cảnh sát, nhưng bị 2 đồn cảnh sát từ chối khi họ báo cáo những gì họ nhìn thấy.Haskell đã bị bắt hôm thứ Tư vì tình nghi giết người tại trung tâm mua sắm Westfield Topanga bởi các cảnh sát LAPD sau khi khám xét nhà của y. Lý do khám xét nhờ bằng chứng video giám sát từ Encino, nơi một người đàn ông vô gia cư đang tìm kiếm đồ tái chế đã tìm thấy một thi thể bị phân mảnh trong một túi nhựa vào khoảng 6:15 sáng thứ Tư gần thùng rác ở Đại lộ Ventura và Rubio Way. Người phụ nữ có thi thể bị phân mảnh được tìm thấy vẫn chưa được xác định danh tính.Tuy nhiên, cảnh sát cho biết vợ của Haskell, Mei Le Haskell, 37 tuổi, và vợ chồng – Gaoshan Li, 72 tuổi và YanXiang Wang, 64 tuổi – đều mất tích và đang bị cảnh sát truy lùng. Cảnh sát cho biết tất cả họ đều sống cùng Haskell tại địa chỉ Coldstream Terrace, cùng với ba đứa con của Haskell. Ba đứa trẻ đã được tìm thấy an toàn và đang được người nhà chăm sóc. Haskell đang bị giam giữ với số tiền bảo lãnh 2 triệu USD.⚪ ---- Các cuộc biểu tình dự kiến sẽ diễn ra ở San Francisco trong thời gian diễn ra Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương năm 2023 - còn được gọi là APEC - sẽ có 21 nền kinh tế thành viên từ khu vực Vành đai Thái Bình Dương, bao gồm Tổng thống Joe Biden, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và Chủ Tịch Nước VNCác nước thành viên của APEC gồm có Úc, Brunei, Canada, Chile, Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Nam Hàn, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Nga, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Hoa Kỳ vàGiao thông sẽ trở ngại, dự kiến sẽ có đóng cửa đường phố, tác động của giao thông công cộng và thay đổi dịch vụ trực tiếp từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11.Sẽ có tăng cường an ninh trong và xung quanh Trung tâm Moscone trong thời gian diễn ra APEC. Phụ tá Đặc vụ phụ trách Jeremy Brown của Mật vụ Hoa Kỳ cho biết: “Sẽ có một lượng lớn nhân viên thực thi pháp luật, quân đội và an toàn công cộng đến San Francisco cho sự kiện này, nhiều hơn những gì bất kỳ ai từng thấy trước đây”. Dọc theo vành đai bên ngoài, cảnh sát SF sẽ được hỗ trợ bởi khoảng 1.000 cảnh sát CHP. Dự kiến sẽ có khoảng 30.000 người tới biểu tình vì nhiều lý do. Trong nhóm biểu tình sẽ có nhiều người Việt, theo Alliance for Vietnam's Democracy.⚪ ---- Bản thông báo sau là của Alliance for Vietnam's Democracy (Liên Minh Dân Chủ). NGƯỜI MỸ GỐC Á VỚI KẾ HOẠCH BIỂU TÌNH CHỐNG CỘNG QUY MÔ TẠI APEC Ở SAN FRANCISCO(San Francisco, CA, ngày 6 tháng 11 năm 2023) --- Một số tổ chức người Mỹ gốc Á sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn nhân Hội nghị APEC ở San Francisco vào ngày 15 và 16 tháng 11 năm 2023. APEC, hay Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương, là một diễn đàn liên chính phủ dành cho 21 nền kinh tế thành viên ở Vành đai Thái Bình Dương nhằm gia tăng “phúc lợi của mọi người và đạt được sự tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện” trên toàn khu vực.Trong thư mời, ban tổ chức viết rằng nhân quyền phổ quát là yếu tố cốt lõi của phúc lợi và kêu gọi phản đối các phái đoàn Trung Cộng và Việt Cộng. Lá thư tuyên bố, “mặc dù chúng tôi mong muốn nền kinh tế Á Châu phát triển và đại đa số người dân được tham gia vào sự phát triển đó, lập trường của chúng tôi là không chấp nhận, đón tiếp hay cộng tác với những thế lực đang đàn áp những giá trị phổ quát đó và phạm tội phản quốc, tội ác chống lại loài người, thậm chí diệt chủng đối với chính người dân của họ”.Hội nghị APEC năm nay dự kiến sẽ có sự hiện diện của Tập Cận Bình và Võ Văn Thưởng, những lãnh đạo độc tài của các nước cộng sản độc đảng Trung Quốc và Việt Nam. Sự hiện diện của chúng diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi Liên Hiệp Quốc kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và các nạn nhân tưởng nhớ hơn 100 triệu sinh mạng đã chết dưới bàn tay của chủ nghĩa cộng sản.Đây cũng là lần đầu tiên Tập Cận Bình, Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc viếng thăm Mỹ kể từ khi đại dịch Covid-19 cướp đi sinh mạng của hơn một triệu người Mỹ. Nạn fentanyl, cũng bắt nguồn từ Trung Cộng, đang giết chết hàng chục nghìn người Mỹ mỗi năm. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Quân đội Trung Cộng đang nhắm tới Mỹ với 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030. Nhiều phân tích gia đồng ý là lợi ích của Mỹ đang bị đe dọa bởi các chiến thuật kinh tế cưỡng bức, tham vọng bá chủ và sự coi thường luật pháp quốc tế của ĐCSTQ.Phát biểu đại diện cho Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California, một trong 9 tổ chức vận động biểu tình, ông Jimmy Phan nói: “Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không phải là đối tác đáng tin cậy. Chúng là những kẻ ăn bám và đâm sau lưng, bằng chứng là qua những hành vi khúm núm gần đây của chúng đối với Trung Cộng và Nga, ngay sau khi được nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lợi ích của chúng hoàn toàn mang tính tư lợi và gây nguy hiểm cho lợi ích của Mỹ.”Cuộc biểu tình sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 11 năm 2023, từ 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều và ngày 16 tháng 11 năm 2023, từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Địa điểm cuộc biểu tình là gần Trung tâm Hội nghị Moscone West, ở góc đường Hawthorne và Howard.Bức thư kết thúc bằng lời của Elie Wiesel, người đoạt giải Nobel Hòa bình và là người sống sót sau thảm họa Holocaust, “Có thể có những lúc chúng ta bất lực trong việc ngăn chặn sự bất công, nhưng không bao giờ chúng ta bỏ lỡ cơ hội phản kháng.”⚪ ----Theo VnExpress. Dân số VN sẽ tăng lên 107 triệu người vào năm 2044, sau đó giảm còn 72 triệu người năm 2100, là hậu quả của mức sinh thấp. Thông tin được TS. Hà Anh Đức, Chánh văn phòng Bộ Y tế, cho biết tại hội thảo Mức sinh thấp tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp, hôm 10/11, ở Hà Nội. Ông Đức cho biết một nghiên cứu quốc tế công bố năm 2020 dự báo dân số 23 quốc gia như Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc... giảm hơn một nửa vào năm 2100. Trong đó, dân số Việt Nam tăng lên 107 triệu người vào năm 2044, sau đó giảm xuống 72 triệu người vào năm 2100, nếu không có các giải pháp can thiệp nâng mức sinh. Hiện dân số Việt Nam là trên 100 triệu người, mức sinh giảm nhanh và thấp, bước sang giai đoạn già hóa.⚪ ----Báo Dân Việt. Đang vào chính vụ mùa lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng mực nước đầu nguồn An Giang, Đồng Tháp thấp hơn năm ngoái gần 1 mét. Nước lũ thấp kéo theo nguồn lợi thủy sản dần cạn kiệt khiến đời sống người dân sống dựa vào mùa nước nổi đầy vơi theo con nước. "Mấy năm trước, mùa lũ nước về nhiều, tôi kiếm vài chục ký cá mỗi ngày, thu nhập năm, bảy trăm nghìn, thậm chí cả triệu đồng, nhưng giờ kiếm cá khó lắm. Đồng không còn cá như ngày xưa”, ông Trương Văn Đặng, ấp Phú Bình, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông (Đồng Tháp) than thở. "Giờ kiếm cá chỉ đủ ăn chứ không nhiều như xưa đâu. Ở xứ này mấy chục năm gắn bó với nghề câu lưới nhưng chưa bao giờ thấy cá kiệt như hiện nay" Ông Võ Văn Tâm, 52 tuổi ở ấp Cây Trâm, xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc.⚪ ----Theo Báo Lao Động. "Phá án mua bán người xong, pháp luật được thực thi nhưng anh em chúng tôi không thể nào vui nổi" - lời tâm sự của Trung tá Nguyễn Đình Tuân - Trưởng Ban Tuyên huấn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng. Gặp phóng viên trong chiều 11.11, Trung tá Tuân gương mặt đăm chiêu nghĩ về vụ án. Trung tá Tuân kể, ngày 26.10.2023, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh tiếp nhận 21 công dân Việt Nam do phía Trung Quốc trao trả. Quá trình này, anh em phát hiện cháu N.T.K.O. (SN 2011, trú tại huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) có dấu hiệu là nạn nhân bị mua bán người, lập tức Ban Chuyên án 1023P được thành lập. Ban Chuyên án mời chị họ của O. tên Nguyễn Thị Lài (SN 1995, trú tại khu vực chợ Vị Thanh, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) và bà ngoại của O. tên Trần Thị Lợi (SN 1957, trú tại xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) về trụ sở của đơn vị để xác minh. Thông tin sơ bộ, đối tượng Lài sang Trung Quốc lấy chồng từ lâu. Vào khoảng tháng 5.2023, Lài về Việt Nam, sau đó, thị môi giới với Trần Thị Lợi để bán cháu O. sang Trung Quốc giá 130.900 nhân dân tệ (khoảng 400 triệu đồng) làm vợ cho một người đàn ông Trung Quốc.⚪ ---- HỎI 1: Rộng rãi từ thiện nhất thế giới là: Indonesia, Ukraine, Kenya, Liberia, Hoa Kỳ, Myanmar, Kuwait, Canada, Nigeria, New Zealand?ĐÁP 1: Theo nghiên cứu của Charities Aid Foundation. Theo bản chỉ số 2022 World Giving Index (Chỉ số Từ thiện Thế giới năm 2022) do Charities Aid Foundation (Tổ chức Hỗ trợ Từ thiện) công bố, Ukraine tăng 13 bậc để trở thành quốc gia có mức tăng cao nhất trong cuộc khảo sát để trở thành nước thứ nhì độ lượng giúp người, sau Indonesia.Chỉ số hàng năm đo lường hoạt động từ thiện trên ba hạng mục – giúp đỡ người lạ, quyên góp tiền và thời gian tình nguyện. Chỉ số này không cung cấp lý do đằng sau các xu hướng. Nó dựa trên cuộc thăm dò của Gallup hỏi người trả lời về sự tham gia của họ vào ba hạng mục quyên góp trong tháng trước.Theo báo cáo, 72% dân số thế giới – 4,2 tỷ người – đã hỗ trợ người khác theo một cách nào đó. Các nhà xuất bản lưu ý rằng chỉ số này cung cấp cái nhìn sâu sắc về phạm vi và mức độ phổ biến của hoạt động từ thiện trên toàn thế giới.Những quốc gia từ thiện, rộng rãi nhất thế giới:1. Indonesia2. Ukraine3. Kenya4. Liberia5. United States6. Myanmar7. Kuwait8. Canada9. Nigeria10. New ZealandChú ý: có vài nước thuộc loại nghèo mạt rệp, nhưng vẫn vào được danhs ách 10 nước từ thiện rộng rãi nhất thế giời, như Kenya, Liberia, Myanmar. Trong khi đó, Việt Nam đứng hàng thứ 134 trên thống kê 142 quốc gia. Thống kê chính xác hay không thì hẳn nhiên chỉ là tương đối.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Đa số giới trẻ Canada ưa thích việc làm gắn liền với du lịch ngoài nước?ĐÁP 2: Đúng thế. Du lịch không còn chỉ là một trò giải trí nữa, nếu bạn hỏi những người trẻ Canada. Nhìn chung, 47% người Canada nói rằng chính sách của công ty về công việc nước ngoài sẽ ảnh hưởng đến sự lựa chọn sở làm của họ và con số này tăng lên 63% trong lứa tuổi Millennials, theo báo cáo của FlightHub. Và 25% những người trong độ tuổi từ 25 đến 40 sẽ cân nhắc nghiêm túc việc kết hợp công việc và du lịch nước ngoài.Chi tiết: