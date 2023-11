Luật sư Kenneth Darlington, 77 tuổi, là công dân Mỹ gốc Panama hôm thứ Ba, đã đi đến một nhóm người biểu tình vì môi sinh đang chặn Đường cao tốc Pan-American, rút một khẩu súng lục và bắn chết 2 người.

- Tòa cho ghi tên Trump trên phiếu bầu sơ bộ tháng 3/2024 của tiểu bang Minnesota, vì đó là chuyện nội bộ Cộng Hòa, nhưng sẽ xét đơn nếu Trump ra tranh tổng tuyển cử tháng 11/2024.

- Trump tới Florida: dân cử Dân chủ đang "biến Mỹ thành nước Cuba cộng sản".

- Trump kêu gọi Cộng hòa ngừng chi tiền cho những người chống Trump.

- Tranh luận: Chris Christie nói TikTok đang "làm ô nhiễm" giới trẻ Mỹ, nói sẽ cấm TikTok nếu ông trở thành tổng thống

- TNS Tim Scott nói TQ là “đe dọa lâu dài” đối với Hoa Kỳ, trong khi biên giới Hoa Kỳ là mối đe dọa “ngay lập tức”

- Tranh luận: Ron DeSantis hỏi Trump sao Mexico không trả tiền cho bức tường biên giới, tại sao Trump làm Mỹ nặng nợ thêm vì giảm thuế tỷ phú

- Tranh luận Cộng Hòa: Nikki Haley diều hâu về vai trò của Mỹ trên thế giới, cạnh tranh với DeSantis để giành vị trí số 2 sau Trump. Haley: Iran, Nga và TQ đang ở trong một "liên minh xấu xa".

- Tranh luận, doanh nhân Vivek Ramaswamy nói Ukraine độc tài, siết tông íao và báo chí, hứa sẽ giảm 75% việc làm công chức liên bang

- Thắng lớn trong tranh luận Cộng Hòa đêm qua là Quyền phá thai, ngầm hiểu là nên để yên, đừng chạm tới.

- Tổng thống Pháp kêu gọi ngưng bắn ở Gaza

- Một tranh biếm họa do tờ Washington Post xuất bản đã bị gỡ xuống

- Có 106 xe tải chở hàng viện trợ và xe cứu thương đã vào Gaza thông qua cửa khẩu Rafah hôm thứ Tư. Chưa đủ.

- Giao chiến dữ dội ở bắc Gaza, du kích Hamas "bắn rồi chạy" chống lại quân Israel

- Phó thủ tướng Bỉ, Bộ trưởng Tây Ban Nha: Phải trừng phạt Israel vì giết dân thường Palestine.

- Quân Israel: đã tiêu diệt một chỉ huy khác của Hamas

- Khoảng 1,000 nhân viên Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã ký Thư ngỏ kêu gọi “ngừng bắn ngay lập tức” ở Gaza

- Tổng thống Iran: bàn tay Biden dính máu thường dân Palestine.

- Số người chết ở Gaza lên tới 10.812 và bị thương là 26.905. Thương vong có 4.412 trẻ em, 2.918 phụ nữ và 667 người già.

- Joe Biden sẽ gặp Tập Cận Bình tuần sau để nối liên lạc 2 quân đội Mỹ-TQ

- Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton: TT Biden vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất của Dân chủ 2024 để thắng Trump

- Costa Rica: ngân hàng lớn nhất nước bị nhân viên trộm 6,1 triệu USD, bắt 8 quan chức ngân hàng

- Một luật sư Mỹ bị bắt ở Panama vì bắn chết 2 người biểu tình vì môi trường

- Vùng thủ đô và Massachusetts: Bố ráp mạng lưới mãi dâm toàn các cô gốc Á cho khách hàng chính trị gia, giám đốc, bác sĩ, sĩ quan

- Công ty sản xuất phi cơ châu Âu Airbus doanh thu 9 tháng tổng cộng 42,6 tỷ euro, tăng 12% so cùng kỳ 2022

- PSA Airlines tuyển phi công, thưởng tiền nhận việc là 250.000 USD.

- Ngân hàng Citi bị phạt 25,9 triệu đô vì kỳ thị người Mỹ gốc Armenia khi xét thẻ tín dụng.

- 1/3 sinh viên nói rằng họ cảm thấy như đã chọn nhầm, tiêu cực hoặc trung lập về lựa chọn đại học của mình.

- New York: 1 ông đi tìm xe bị trộm, gặp 3 vị thành niên trên xe, rút súng bắn trúng 3 thiếu niên ngồi trên xe, bị bắt

- Ty Cảnh Sát Quận Los Angeles đau buồn: 4 cảnh sát tự tử trong vòng 24 giờ.

- Los Angeles: 1 ông mang súng trên xe buýt Metro, bị cảnh sát bao vây, bắt giam

- Kansas: Tom Nguyễn thắng cử nghị viên thành phố Garden City

- Texas: 2 tên cướp cầm súng vào, chủ tiệm là Tien Tran rút súng bắn trả. Cảnh sát xin dân giúp tìm 2 tên.

- TIN VN. 200 công nhân bị nợ lương vì ông chủ Hàn Quốc về nước... ăn Tết trung thu.

- TIN VN. Hàn Quốc bắt 42 người Việt với cáo buộc liên quan ma túy.

- TIN VN. Bộ Ngoại giao: Việt Nam yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Trung Đông.

- HỎI 1: Thăm dò dân Nam Hàn: 32% nói không cần thống nhất với Bắc Hàn, 67% nói cần thiết? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Ngành vận tải hàng bị quan: đơn đặt hàng giảm mùa lễ năm nay? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-8/11/2023) ⚪ ---- Y hệt như trong phim. Một nhân viên của Ngân hàng Quốc gia Costa Rica đã nhiều lần nhét các số tiền, tổng trị giá hơn 6 triệu USD, vào phong bì và thản nhiên bước ra khỏi ngân hàng lớn nhất đất nước, mà không ai chận xét, theo cảnh sát cho biết hôm thứ Tư. Được công bố lần đầu tiên vào tháng trước, đây là vụ trộm ngân hàng lớn nhất trong lịch sử đất nước này.

Cảnh sát đã thực hiện 11 cuộc đột kích và bắt giữ 8 quan chức ngân hàng hôm thứ Tư, AP đưa tin. Vụ cướp trị giá 6,1 triệu USD dường như không được chú ý và không được báo cáo trong nhiều tuần đã gây ra nhiều chỉ trích ở quốc gia Trung Mỹ này.

Không thiếu những chi tiết kinh hoàng. Ví dụ, trong khi một nhân viên, thủ quỹ, lấy tiền đưa vào phong bì và cầm ra khỏi ngân hàng, nhiều nhân viên khác bị cáo buộc đã che đậy việc đó. Cảnh sát vẫn đang cố gắng xác định xem họ có liên quan đến vụ trộm hay chỉ đơn giản là không muốn nhận trách nhiệm khi phát hiện ra số tiền bị mất.

⚪ ---- Đôi khi chúng ta dễ nổi nóng. Nhưng nổi giận tới mức rút súng bắn chết người thì là quá độ. Một luật sư người Mỹ đã bị bắt ở Panama sau khi bị cáo buộc bắn chết hai người tham gia cuộc biểu tình vì môi trường hôm thứ Ba. Truyền thông địa phương đưa tin ông Kenneth Darlington, 77 tuổi, là công dân Mỹ gốc Panama hôm thứ Ba, đã đi đến một nhóm người biểu tình đang chặn Đường cao tốc Pan-American ở Quận Chame và phản đối những người tham dự.

Sau đó, Darlington rút một khẩu súng lục và — trước mặt một nhóm nhà báo đang đưa tin về cuộc biểu tình — được cho là đã nổ súng. Theo đài TVN, một nạn nhân, Abdiel Díaz Chávez, chết tại hiện trường, trong khi một người khác tên là Iván Rodríguez Mendoza khác, được xác định đã chết tại một bệnh viện sau đó. Bản tin cho biết cả hai nạn nhân đều là giáo viên và cho biết thêm rằng Darlington đã bị truy tố tội giết người nghiêm trọng và sở hữu súng trái phép.

⚪ ---- Một công tố viên liên bang nói rằng cảnh sát mới bố ráp một một mạng lưới các nhà thổ cao cấp hoạt động ở khu vực Washington, DC, cũng như ở Massachusetts, và khách hàng bao gồm "các chính trị gia, giám đốc điều hành công nghệ cao và dược phẩm, bác sĩ, sĩ quan quân đội, nhà thầu chính phủ có giấy phép an ninh, giáo sư, luật sư, nhà khoa học và kế toán."

Bộ Tư Pháp đã truy tố 3 người điều hành mạng lưới, hai người trong số họ ở Massachusetts và một người ở California, Politico đưa tin. Về phía khách hàng, họ đang bị điều tra. Ba bị cáo Han Lee, Junmyung Lee và James Lee bị cáo buộc đã thuê những căn hộ đắt tiền và quảng cáo mức giá dịch vụ tình dục dao động từ 350 đến 600 USD mỗi giờ cho các khách hàng được chấp thuận trước.

Họ được cho là chủ yếu quảng cáo trên các trang web quảng cáo tình dục với phụ nữ châu Á, với "thực đơn" dịch vụ có thông tin của các cô, hình ảnh và số đo. FBI cho biết họ đang phỏng vấn những khách hàng bị cáo buộc và xem xét dữ liệu vị trí điện thoại di động, video giám sát và hồ sơ tài chính trong quá trình điều tra và "có thể có hàng trăm khách hàng chưa được xác định danh tính".

⚪ ---- Chúng ta phải nỗ lực hướng tới lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas, theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết hôm thứ Năm tại một hội nghị viện trợ nhân đạo cho Gaza ở Paris. Ông nói: “Tình hình rất nghiêm trọng và nó trở nên tồi tệ hơn mỗi ngày”, đồng thời kêu gọi “tạm dừng nhân đạo” ngay lập tức ở Gaza để bảo vệ dân thường. Ông nói thêm rằng Pháp sẽ tăng viện trợ cho Gaza lên 100 triệu euro, sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cam kết hỗ trợ tài chính nhiều hơn cho khu vực vào thứ Hai.

Macron cũng tuyên bố rằng "không ai có thể nói Hamas không phải là một nhóm khủng bố nguy hiểm" và rằng các biện pháp phải được thực hiện để cắt nguồn tài trợ của tổ chức này cũng như trừng phạt những người có liên quan đến vụ tấn công ngày 7 tháng 10 gây ra cuộc xung đột hiện tại. Ông nhắc lại rằng Israel có quyền tự vệ nhưng nước này cũng có “trách nhiệm cao cả” là tôn trọng quyền của dân thường và bảo vệ họ.

⚪ ---- Một bức tranh biếm họa do tờ Washington Post xuất bản đã bị gỡ xuống sau khi nhận được sự phẫn nộ vì hành vi "phi nhân tính hóa" người Palestine. Người biên tập trang Ý kiến của báo này nói rằng bức tranh biếm họa "nhằm biếm họa một phát ngôn viên cụ thể của Hamas."

⚪ ---- Theo Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PCRS), tổng cộng có 106 xe tải chở hàng viện trợ và xe cứu thương đã vào Gaza thông qua cửa khẩu Rafah hôm thứ Tư. Tổ chức này cho biết nguồn cung vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của khu vực này.

⚪ ---- Một nguồn tin y tế Palestine nói với Al Jazeera vào sáng sớm thứ Năm rằng trong 24 giờ qua, Bệnh viện Indonesia ở phía bắc Gaza đã ghi nhận ít nhất 65 người chết và hơn 100 người bị thương do các cuộc ném bom liên tục của Israel. Theo Reuters, một vụ nổ lớn đã được báo cáo gần Bệnh viện al-Shifa vào đầu giờ thứ Năm.

⚪ ---- Ở phía bắc Gaza, các chiến binh Hamas đang tiến hành các cuộc tấn công du kích, kiểu "bắn rồi chạy" chống lại lực lượng Israel và có thể sẽ chuyển trọng tâm hoạt động quân sự của họ sang trung tâm Thành phố Gaza, theo Viện Institute for the Study of War có trụ sở tại Washington, DC.

⚪ ---- Theo AP, các nguyên thủ quốc gia và các quan chức Liên hợp quốc sẽ họp tại Paris vào hôm nay, thứ Năm, để thảo luận về viện trợ nhân đạo cho Gaza. Hôm thứ Tư, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã kêu gọi họ thúc đẩy lệnh ngừng bắn trong cuộc họp của họ.

⚪ ---- Trong một tuyên bố bằng video hôm thứ Tư, Phó thủ tướng Bỉ cho biết đã đến lúc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Israel vì hành vi bạo lực quá độ đối với dân thường Palestine. Trong khi đó, một Bộ trưởng Tây Ban Nha cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Israel.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Năm đã chia sẻ trong một bản cập nhật trên mạng xã hội rằng quân đội đã tiêu diệt được một chỉ huy khác của Hamas: "Một máy bay chiến đấu của IDF đã giết chết Ibrahim Abu-Maghsib, Người đứng đầu Đơn vị hỏa tiễn chống tăng của Hamas trong Lữ đoàn trại trung tâm. Với vai trò của mình, Maghsib đã chỉ đạo và thực hiện nhiều vụ phóng hỏa tiễn chống tăng nhằm vào dân thường Israel và binh lính IDF." Trong khi đó, Hãng thông tấn Palestine WAFA trước đó đưa tin, trong cuộc tấn công mới nhất của Israel, ít nhất 30 người Palestine đã chết.

⚪ ---- Nội bộ chính phủ Hoa Kỳ cũng bất đồng. Hàng trăm nhân viên tại Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã ký một lá thư kêu gọi “ngừng bắn ngay lập tức” ở Gaza, khi ngày càng nhiều nhân viên chính phủ lên tiếng phản đối việc Mỹ hỗ trợ cuộc tấn công quân sự của Israel ở đó. Bức thư, bắt đầu được lưu hành từ tuần trước, đã đạt được 1.000 chữ ký vào thứ Tư, đại diện cho các quan chức từ khắp các phòng ban và cơ quan đại diện của USAID ở nước ngoài.

Thư viết: “Mặc dù chúng tôi đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của USAID trong việc kêu gọi phản ứng nhân đạo khẩn cấp ở Gaza và hiểu rằng Cơ quan đang làm việc không mệt mỏi để biến điều này thành hiện thực, chúng ta phải nhớ rằng các nỗ lực hỗ trợ nhân đạo và viện trợ cứu người phần lớn được đưa ra tranh luận trong các tình huống khó khăn. leo thang và ném bom bừa bãi và bạo lực.”

USAID chịu trách nhiệm giám sát hoạt động phát triển nước ngoài và viện trợ nhân đạo của Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Trong bức thư, lần đầu tiên được tạp chí Foreign Policy và báo Washington Post tiết lộ vào ngày 3 tháng 11, các nhân viên đã chỉ trích “nhiều hành vi vi phạm luật pháp quốc tế” và số dân thường thiệt mạng ngày càng tăng ở Gaza.

Thư viết: “Chúng tôi tin rằng chỉ có thể tránh được sự mất mát thảm khốc hơn nữa về nhân mạng nếu Chính phủ Hoa Kỳ kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, thả con tin Israel và khôi phục nước, thực phẩm, nhiên liệu và điện cho người dân Gaza. Về lâu dài, chúng tôi kêu gọi Chính phủ Hoa Kỳ tham gia cùng cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân quyền trong việc buộc tất cả các bên, bao gồm cả Nhà nước Israel, tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm việc chấm dứt việc Israel chiếm đóng bất hợp pháp các vùng lãnh thổ và khu định cư của người Palestine trên đất bị chiếm đóng.”

⚪ ---- Tổng thống Iran Ebrahim Raisi hôm thứ Năm nhấn mạnh rằng bàn tay của Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden "vấy máu" của thường dân Palestine. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Kinh tế (ECO) ở Tashkent, Uzbekistan, Raisi đã bình luận về giao chiến giữa Israel và Hamas và một lần nữa cáo buộc phương Tây, đặc biệt là Mỹ, là đồng phạm trong các hành động chống lại thường dân ở Dải Gaza. Đầu tuần này, Raisi cáo buộc Mỹ giả vờ ủng hộ lệnh ngừng bắn cho phép viện trợ nhân đạo đến các khu vực bị ảnh hưởng.

⚪ ---- Bộ Y tế Palestine hôm thứ Năm thông báo số người chết ở Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Israel-Hamas đã tăng lên 10.812 và số người bị thương lên 26.905. Trong số những người thương vong có 4.412 trẻ em, 2.918 phụ nữ và 667 người già. Trước đó, Bộ Y tế báo cáo rằng 8 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của Israel vào trại tị nạn Jenin ở Bờ Tây.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kêu gọi Đảng Cộng hòa ngừng chi tiêu nguồn lực của mình cho "RINO [những người Cộng hòa giả danh] và Never Trumpers [những người chống Trump] không hiệu quả", ám chỉ những người tham gia cuộc tranh luận của Đảng Cộng hòa đang được tổ chức tại Miami, Florida.

Bình luận về cuộc tranh luận sơ bộ thứ ba của Đảng Cộng hòa trong bài phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Hialeah, Trump cho biết ông đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò sơ bộ của Đảng Cộng hòa, tiếp theo là Thống đốc Florida Ron DeSantis. Cựu tổng thống nói thêm rằng ông hiện đang "đứng trước hàng chục nghìn người" và điều đó "khó làm hơn một cuộc tranh luận".

⚪ ---- Cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie cáo buộc rằng TikTok đang "làm ô nhiễm" tâm trí của giới trẻ Mỹ và ứng dụng này là "phần mềm [nhu liệu] gián điệp". Nói tại cuộc tranh luận sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa ở Miami, Florida, ông cáo buộc chính quyền Trump đã không cấm ứng dụng này ở Hoa Kỳ. Christie tuyên bố sẽ cấm TikTok nếu ông trở thành tổng thống, một quan điểm được lặp lại bởi những người tham gia cuộc tranh luận khác - Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ Nikki Haley, doanh nhân Vivek Ramaswamy và Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tim Scott.

Trước đó, Christie tuyên bố cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không thể điều hành đất nước nữa do các vấn đề pháp lý của Trump. Christie cũng lên tiếng ủng hộ việc viện trợ Ukraine, mô tả Tổng thống Nga Vladimir Putin là một "nhà độc tài cộng sản KGB". Ông cũng đề xuất cô lập Iran.

⚪ ---- Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tim Scott của Nam Carolina cho biết trong cuộc tranh luận sơ bộ của tổng thống Đảng Cộng hòa ở Florida rằng Trung Quốc là “mối đe dọa lâu dài” đối với Hoa Kỳ, trong khi biên giới Hoa Kỳ là mối đe dọa “ngay lập tức” vì ông tin rằng có “những kẻ khủng bố nằm vùng" trong Hoa Kỳ.

Scott nói rằng ông sẽ hỗ trợ nhiều viện trợ hơn cho Ukraine, nhưng nói thêm rằng cần phải có trách nhiệm giải trình cao hơn đối với nguồn tài trợ và hỗ trợ quân sự cho Israel sẽ phải tách biệt khỏi các gói tương tự dành cho Kiev. Theo Scott, mục đích chính của việc tài trợ của Ukraine là nhằm "làm suy yếu" quân đội Nga. Phát biểu về các vấn đề trong nước, nhà lập pháp cam kết sẽ đưa ngành năng lượng Mỹ “độc lập” và “thống trị” thông qua hàng loạt chính sách kinh tế, đặc biệt tập trung vào các nguồn tài nguyên trên lãnh thổ Mỹ.

⚪ ---- Tòa án Tối cao Minnesota hôm thứ Tư 8/11/2023 đã bác bỏ nỗ lực xóa tên Donald Trump trên phiếu bầu sơ bộ tháng 3/2024 của tiểu bang Minnesota với cớ Tu chính án thứ 14 nhưng cho biết những người thách thức có thể kháng cáo để ngăn chặn Trump, để xóa tên Trump trên pheiếu bầu Minnesota trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11/2024 nếu Trump thắng sự đề cử của đảng Cộng hòa.

Phán quyết này là một chiến thắng đối với Trump, xét về mặt giữ tên Trump trong lá phiếu ở Minnesota cho cuộc bầu cử sơ bộ Đảng Cộng hòa tháng 3/2024, nơi cuộc thăm dò gần đây cho thấy Trump đang dẫn đầu. Tuy nhiên, các thẩm phán Minnesota đã không đi xa như các luật sư của Trump mong muốn, đó là kết thúc hoàn toàn vụ việc và giữ cựu tổng thống có tên trong lá phiếu cho cả 2 vòng của cuộc bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử.

Lý do Tòa hôm Thứ Tư cho Cộng Hòa ghi tên Trump trên lá phiếu bầu sơ bộ vì đó là chuyện của Cộng Hòa, không dính gì tới đại hội toàn quốc, và Tòa nói rằng phán quyết của Tòa hôm Thứ Tư không đề cập đến khả năng đủ điều kiện của Trump, bởi vì “không có lỗi nào để sửa” [hay khiếu kiện] ở giai đoạn này.

Do đó, tòa án đã bác bỏ vụ kiện nhưng cho biết điều đó sẽ không ngăn cản những người thách thức “đưa đơn thỉnh cầu nêu lên yêu sách của họ về cuộc tổng tuyển cử”. Bằng cách bác bỏ vụ kiện bây giờ, các thẩm phán đã không trả lời câu hỏi pháp lý quan trọng là liệu cuộc tấn công vào Điện Capitol Hoa Kỳ ngày 6 tháng 1 năm 2021 có phải là một cuộc nổi dậy hay không và liệu Trump có “tham gia” vào cuộc nổi dậy đó hay không. Dự kiến, những người thách thức – một nhóm cử tri lưỡng đảng ở Minnesota – có thể kháng cáo quyết định hôm thứ Tư.

⚪ ---- Trong cuộc tranh luận, doanh nhân Vivek Ramaswamy cho rằng Ukraine không phải là một quốc gia dân chủ và xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine không phải là cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác. Nói trước các cử tri Đảng Cộng hòa tại cuộc tranh luận sơ bộ về tổng thống ở Miami, Ramaswamy tuyên bố rằng, nếu trở thành tổng thống Mỹ, ông sẽ không phê duyệt tài trợ cho Ukraine vì Ukraine đã cấm 11 đảng đối lập, đã hợp nhất tất cả các phương tiện truyền thông thành một đơn vị do nhà nước điều hành, đã đe dọa sẽ không tổ chức bầu cử, đang tôn vinh Đức Quốc xã và cấm những người theo đạo Cơ đốc Chính thống giáo.

Khi được hỏi về các chủ đề trong nước, Ramaswamy lưu ý rằng vẫn có thể thực hiện cải cách để cứu các chương trình xã hội, nhưng nợ quốc gia trước tiên phải giảm bằng cách loại bỏ 7 nghìn tỷ USD được sử dụng để tài trợ cho chiến tranh. Ông tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp nghiêm khắc để giảm thâm hụt, bao gồm cắt giảm 75% việc làm trong chính phủ liên bang và đóng cửa các cơ quan liên bang không cần thiết. Theo doanh nhân này, việc loại bỏ "xiềng xích pháp lý" sẽ thúc đẩy tăng trưởng GDP lên 5%.

⚪ ---- Trump nói, các dân cử Đảng Dân chủ đang "biến Mỹ thành nước Cuba cộng sản". Tại một cuộc mít tinh ở Hialeah, Florida, Trump nói rằng ông đã làm điều tốt nhất cho "những người Mỹ yêu mến Cuba". Ông nhấn mạnh rằng chính quyền Biden, giống như chế độ Cuba, đang tìm cách tống các đối thủ chính trị của họ vào tù và cấm tự do ngôn luận.

“Cộng hòa Banana (Chuối: dỏm) của Joe Biden kết thúc vào ngày 5 tháng 11 năm 2024,” ông lưu ý và nói thêm rằng chính quyền của tổng thống hiện tại phải về vườn “nếu bạn không muốn để cộng sản hủy diệt nước Mỹ như họ đã hủy diệt Cuba, Venezuela, Nicaragua.”

TIN VN. 200 công nhân bị nợ lương vì ông chủ Hàn Quốc về nước... ăn Tết trung thu.

TIN VN. Hàn Quốc bắt 42 người Việt với cáo buộc liên quan ma túy.

TIN VN. Bộ Ngoại giao: Việt Nam yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Trung Đông.

⚪ ---- Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ Nikki Haley tuyên bố rằng Iran, Nga và Trung Quốc đang ở trong một "liên minh xấu xa". Nói tại cuộc tranh luận sơ bộ của đảng Cộng hòa ở Miami, Florida, Haley cáo buộc rằng Iran được TQ và Nga tài trợ và Iran đứng sau Hamas, Hezbollah và các nhóm chiến binh khác ở Trung Đông. Bà cũng kêu gọi "trang bị vũ khí" cho Đài Loan để răn đe Trung Quốc.Haley và tất cả các ứng cử viên tổng thống khác của Đảng Cộng hòa, cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie, Thống đốc Florida Ron DeSantis, doanh nhân Vivek Ramaswamy và Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tim Scott của Nam Carolina đều đồng ý rằng Hamas phải bị loại bỏ. Chuyển sang các vấn đề khác mà Hoa Kỳ đang phải trải qua, Haley kêu gọi trả nợ quốc gia, “minh bạch trong lớp học”, giảm tỷ lệ tội phạm và đảm bảo an ninh biên giới đất nước.⚪ ---- Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis cho rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và tình hình hiện tại ở nước này khác so với năm 2016. Trump nên giải thích tại sao Mexico không trả tiền cho bức tường biên giới, tại sao Trump lại gánh nợ và tại sao Trump không "rút cạn đầm lầy" như đã hứa, DeSantis tuyên bố tại cuộc tranh luận sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa ở Miami, Florida, được phát sóng. bởi NBC News. Chỉ trích đảng Dân chủ cầm quyền, DeSantis cho rằng giới tinh hoa hiện tại không quan tâm đến lạm phát, biên giới và các vấn đề khác mà người dân Mỹ đang phải đối mặt.⚪ ---- Nhìn chung, Nikki Haley được xem là thắng lớn trong tranh luận. Tờ New York Times mô tả bà là một "trung tâm quyền lực" trên sân khấu, người đã mang đến một "màn trình diễn mạnh mẽ, tận dụng sự tập trung của đêm vào chính sách đối ngoại để thể hiện một tầm nhìn rõ ràng và diều hâu về vai trò của Mỹ trên thế giới." Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ Nikki Haley đang cạnh tranh với DeSantis để giành vị trí số 2 trong các cuộc thăm dò sau Trump, và hồ sơ ngày càng nổi lên của bà khiến bà trở thành mục tiêu bị tấn công từ các ứng cử viên khác, bao gồm cả Ramaswamy, dẫn đến những cuộc trao đổi đáng nhớ hơn trong đêm.⚪ ---- Thắng lớn trong tranh luận Cộng Hòa cũng là Quyền phá thai. Bình luận gia Aaron Blake tại Washington Post liệt kê quyền phá thai trong phía chiến thắng, lưu ý rằng cuộc tranh luận diễn ra một ngày sau khi Ohio trở thành tiểu bang thứ bảy nơi cử tri chọn quyền phá thai. Blake viết: “Khi được yêu cầu giải thích về một loạt thất cử của những người đòi cấm phá thai, các ứng cử viên trong cuộc tranh luận hầu như không đưa ra được gì minh bạch và dường như phần lớn, nếu ngầm hiểu, đồng ý rằng quyền phá thai sẽ được giữ y nguyên ở đây”.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ nối lại liên lạc giữa quân đội với quân đội giữa 2 nước trong cuộc gặp trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào tuần tới, theo Axios đưa tin, trích dẫn ba nguồn tin.Theo các phương tiện truyền thông, Bạch Ốc có kế hoạch sử dụng phiên họp này để cải thiện mối quan hệ giữa các nước bằng cách thiết lập lại các kênh liên lạc quân sự với Bắc Kinh. TQ đã đình chỉ các kênh này vào năm 2022 do phản đối chuyến thăm Đài Loan của bà Nancy Pelosi. Trước đó, Ngoại trưởng TQ Vương Nghị bày tỏ sự sẵn sàng mở lại đường dây liên lạc. Theo một quan chức cấp cao của Mỹ được Nikkei Asia dẫn lời, cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày 15/11.⚪ ---- Cựu đệ nhất phu nhân và Ngoại trưởng Hillary Clinton cho biết bà tin rằng Tổng thống Biden vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất khi đảng Dân chủ nỗ lực duy trì quyền kiểm soát Bạch Ốcg vào năm 2024. “Đúng vậy,” bà nói hôm thứ Tư trên chương trình “The View” của ABC, khi được hỏi liệu Biden có phải là người phù hợp nhất để đối đầu với cựu Tổng thống Trump, ứng cử viên dẫn đầu của Đảng Cộng hòa với tỷ số cách biệt lớn hay không.Bình luận của Clinton được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một cuộc thăm dò cho thấy Biden tụt lại phía sau Trump ở 5 tiểu bang chiến trường, gây ra lo ngại trong đảng Dân chủ. Tuy nhiên, hy vọng của đảng Dân chủ cho chu kỳ bầu cử sắp tới đã thành hiện thực vào tối thứ Ba, khi nhiều đề tài cấp tiến, như phá thai, và các ứng cử viên Dân Chủ đã chiến thắng vang dội ở các tiểu bang trong đó có Ohio và Virginia, nơi các vấn đề như quyền sinh sản của phụ nữ và kinh tế được cử tri đặt lên hàng đầu.⚪ ---- Công ty sản xuất phi cơ châu Âu Airbus tiết lộ hôm thứ Tư rằng doanh thu của hãng trong quý 3 năm tài chính 2023 lên tới 14,9 tỷ euro, kết quả thấp hơn một chút so với dự kiến. Trong 9 tháng tính đến ngày 30/9, doanh thu đạt tổng cộng 42,6 tỷ euro, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2022.Airbus báo cáo rằng EBIT (Thu nhập trước lãi vay và thuế) trong quý 3 đã tăng 21% lên 1 tỷ euro, trong khi thu nhập ròng ở mức 806 triệu euro hay 1,02 euro/mỗi cổ phiếu. Công ty duy trì hướng dẫn ban hành vào tháng 2/2023, với mục tiêu giao 720 máy bay thương mại và EBIT điều chỉnh là 6 tỷ euro cho cả năm.⚪ ---- PSA Airlines tuyển phi công, thưởng tiền nhận việc là 250.000 USD. PSA Airlines là hãng hàng không khu vực thuộc sở hữu của American Airlines và họ đang cần phi công trưởng - tới mức họ đang cố gắng thu hút các phi công của FedEx và UPS bằng cách đưa ra các khoản tiền thưởng lên tới 250.000 USD. Về phần mình, FedEx thực sự đang khuyến khích các phi công của mình xem xét lời đề nghị. FlightGlobal trích dẫn một bản ghi nhớ hôm thứ Sáu từ Phó Giám đốc điều hành và đào tạo chuyến bay của công ty cảnh báo rằng hoạt động bay của FedEx đang "dư thừa đáng kể" do nhu cầu thấp ảnh hưởng đến tất cả các công ty trong ngành. Bản ghi nhớ của Pat DiMento cho biết: “Nhu cầu vận chuyển hàng hóa hàng không vẫn giảm, với doanh thu và khối lượng giảm tương tự như năm 2019”.⚪ ---- Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (Consumer Financial Protection Bureau) hôm thứ Tư đã yêu cầu Citi trả khoản tiền phạt 25,9 triệu đô la vào thứ Tư vì hành vi phân biệt đối xử có chủ ý và bất hợp pháp đối với những người đăng bộ thẻ tín dụng người Mỹ gốc Armenia.Giám đốc CFPB Rohit Chopra cho biết: “CFPB phát hiện ra rằng Citi cố tình phân biệt đối xử với những người nộp đơn gốc Armenia, chủ yếu dựa trên cách đánh vần họ của họ. Citi định kiến người Armenia là người dễ phạm tội và lừa đảo. Trên thực tế, Citi đã bịa đặt các tài liệu bất hợp pháp để che đậy sự phân biệt đối xử của mình." Citi sẽ trả 24,5 triệu USD tiền phạt cho quỹ cứu trợ nạn nhân của CFPB. Họ sẽ phải trả thêm 1,4 triệu USD trực tiếp cho những khách hàng bị ảnh hưởng.⚪ ---- Theo một báo cáo mới của EY Global Education, các trường đại học cần cải tổ khẩn cấp các hoạt động giáo dục kỹ thuật số và trải nghiệm của sinh viên để giúp các giảng viên của họ đáp ứng tốt hơn mong đợi của sinh viên. Báo cáo lấy dữ liệu từ hơn 3.000 sinh viên đại học và hậu đại học trên 11 quốc gia (Úc, Canada, Ấn Độ, Ireland, Nhật Bản, New Zealand, Saudi Arabia, Singapore, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Anh quốc và Hoa Kỳ) cũng như nhóm tập trung nhân viên và phỏng vấn các nhà lãnh đạo trường đại học.Giảng dạy chất lượng cao được xếp hạng là ưu tiên hàng đầu đối với sinh viên được khảo sát (83% chọn đây là ưu tiên hàng đầu) và trong khi số lượng giảng dạy trực tiếp so với học tập trực tuyến được đánh giá ở mức độ quan trọng thấp, thì chất lượng học tập trực tuyến được xếp hạng thấp nhất về mức độ hài lòng của sinh viên. Các trường đại học không đạt được kết quả như ý, đối với 1/3 sinh viên nói rằng họ cảm thấy như đã chọn nhầm, tiêu cực hoặc trung lập về lựa chọn đại học của mình.⚪ ---- New York: 3 vị thành niên đã nhập viện sau khi bị bắn bởi một người đàn ông đang truy tìm chiếc xe bị đánh cắp của người thân. Michael Brown, 23 tuổi, đã trốn khỏi hiện trường sau vụ nổ súng và sau đó bị bắt, cảnh sát thị trấn Syracuse cho biết trong một bản tin ngày 5/11. Brown bị truy tố tội âm mưu giết người, hai tội tấn công, ba tội liều lĩnh gây nguy hiểm, tội tàng trữ súng và sử dụng súng phạm tội.Ngay trước 11 giờ đêm ngày 5 tháng 11, cảnh sát nhận được thông báo ShotSpotter, đây là một cảm biến phát hiện tiếng súng được cảnh sát sử dụng. Cách đó một đoạn ngắn, cảnh sát đã được những người ngồi trong 1 chiếc Hyundai được báo cáo là bị đánh cắp vào đêm hôm đó vẫy tay gọi cảnh sát.Hai thiếu niên 14 tuổi và một em 16 tuổi được tìm thấy bị bắn trong xe. Cô gái 16 tuổi bị thương ở cánh tay và phần giữa, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Cậu bé 14 tuổi lần lượt bị thương ở hông và chân và được cho là sẽ sống sót.Cảnh sát cho biết Brown là thành viên gia đình của người sở hữu chiếc Hyundai. Brown đã lần theo dấu vết của chiếc xe và tìm thấy nó có “một số trẻ vị thành niên bên trong”. Trong lúc nói chuyện với họ, Brown đã bắn vào xe, trúng 3 thiếu niên. Sở Cảnh sát Syracuse cho biết, cậu bé 16 tuổi vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tính đến ngày 6/11.⚪ --- Ty Cảnh Sát Quận Los Angeles: 4 cảnh sát tự tử trong vòng 24 giờ. Sau cái chết tự sát của một người đã nghỉ hưu và ba thành viên hiện tại của Sở Cảnh sát Quận Los Angeles trong khoảng thời gian 24 giờ, các quan chức đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Ba nói rằng sở này “rất đau buồn khi biết về những cái chết”. Trong khi sở cảnh sát không xác định danh tính các nhân viên hoặc nói rằng những cái chết là do tự gây ra, Los Angeles Times trích dẫn nhiều nguồn tin nói về các vụ tự tử với điều kiện giấu tên.Nạn nhân đầu tiên được phát hiện hôm thứ Hai vào khoảng 10:30 giờ sáng tại Valencia. Hơn hai giờ sau, lúc 12:53 giờ chiều, các thám tử LASD phản ứng về một cái chết khác ở Lancaster và cái chết thứ ba lúc 5:40 giờ chiều ở trang trại Stevenson. Nạn nhân thứ tư được phát hiện vào khoảng 7h30 giờ sáng thứ Ba tại thành phố Pomona.⚪ ---- Cảnh sát đã phong tỏa giao lộ của hai đường phố lớn ở Los Angeles để điều tra báo cáo về một người đàn ông mang súng trên xe buýt Metro, dẫn đến cuộc xung đột kéo dài hàng giờ đồng hồ và kết thúc bằng việc người đàn ông này bị bắt. Báo cáo ban đầu về nghi phạm có vũ trang được chuyển đến Sở Cảnh sát Los Angeles vào khoảng 4 giờ sáng. Cảnh sát liền đóng các đại lộ Melrose và Western trong khu vực.Cảnh sát không thể xác nhận ngay lập tức liệu người đàn ông này có thực sự có vũ khí hay không, nhưng đội SWAT đã được gọi đến. Vào khoảng 6 giờ sáng, LAPD đã đưa ra một con chó robot khi người đàn ông bất động ở phía sau xe buýt. Cuối cùng anh này bước ra khỏi xe buýt vào khoảng 6:30 giờ sáng và đã bị cảnh sát bắt giữ. Cảnh sát sau đó cho biết người đàn ông đã ngủ với khẩu súng dưới chân trước khi tỉnh dậy, bỏ súng lại và ra khỏi xe buýt.⚪ ----muốn tranh cử sau khi cha mẹ anh, cả hai đều là người nhập cư gốc Việt, trở thành công dân Hoa Kỳ vào tháng 3/2023. Nguyễn, 20 tuổi, đã giành được một ghế trong ủy ban thành phố Garden City (Kansas) theo kết quả không chính thức hôm thứ Ba từ Văn phòng Thư ký Quận Finney. Nguyễn đã giành được ghế của mình với tổng số 1.682 phiếu bầu, nhiều hơn bất kỳ ứng cử viên nào khác trong số năm ứng cử viên giành được ba ghế mở.Nguyễn là giám đốc truyền thông của Nhà thờ St. Mary’s Church ở Garden City và dẫn dắt giới trẻ trong khu vực trong các hoạt động phục vụ cộng đồng dựa trên đức tin. Anh cho biết mục tiêu cuối cùng của anh là trở thành bác sĩ nhi khoa ở Garden City. Với tư cách là ủy viên, Nguyễn cho biết sẽ tập trung vào việc giảm chi phí sinh hoạt ở Garden City và tiếp tục quảng bá thành phố này như một trung tâm khu vực đa dạng ở phía tây nam Kansas.Nguyễn cho biết anh được khuyến khích tìm kiếm chức vụ công quyền khi chăm sóc cha mình, người bị đột quỵ vào tháng 1/2023 khi Nguyễn đang học đại học ở Massachusetts. Sau khi cha xuất viện ở Denver, Nguyễn chuyển về Garden City để ở cùng gia đình và chuyển sang một trường đại học trực tuyến để hoàn thành chương trình Cử nhân. Nguyên đang học triết học, thần học và quản trị kinh doanh.⚪ ---- Texas: Cảnh sát ở thị trấn Mesquite đang yêu cầu sự giúp đỡ của công chúng để truy tím hai người đàn ông đã cố gắng cướp tiệm Instant Cash 4 Gold trên Đại lộ North Town East vào thứ Năm tuần trước. Một trong hai người đàn ông có vũ trang, dẫn đến việc chủ tiệm là ông, 57 tuổi, rút súng ngắn ra để phòng vệ, làm nổ ra cuộc đấu súng.Đoạn phim an ninh do Tran chia sẻ với WFAA cho thấy mọi chuyện đã diễn ra như thế nào: Hai người đàn ông bước vào cửa hàng, khi Tran đang lấy một chiếc túi chơi gôn đằng sau một số vách ngăn văn phòng. Tran nói với WFAA rằng anh đang chuẩn bị cho một giải đấu golf với cậu con trai đang học trung học và sẽ chơi vào ngày hôm sau.Trong video, có thể thấy một trong những nghi phạm đeo mặt nạ, trong khi người còn lại đội mũ trùm đầu. Đoạn phim cho thấy, Tran với lấy khẩu súng lục của mình ngay khi một trong những nghi phạm rút súng ra. Sau đó, Trần bắn một phát súng cảnh cáo, và nghi phạm bắn trả ba phát đạn, khiến Trần phải bắn trả. Sau đó, các nghi phạm phóng ra khỏi tiệm và Trần bình tĩnh đi tới phía trước để xem họ có quay lại không.Không ai bị thương trong vụ đấu súng, và Trần cho biết thiệt hại đối với tiệm là khá nhỏ - chỉ có vài lỗ đạn trên tường và một lỗ trên tủ trưng bày. Tuy nhiên, khi đến giải đấu golf đó, Trần nhận thấy một lỗ đạn trên túi của mình. Chiếc kính râm mà Tran đã bỏ vào túi trước đó trong ngày đã bị vỡ và có một lỗ tròn lớn ở một trong các tròng kính của nó.Đây không phải là lần đầu tiên Trần đụng độ với bọn cướp có vũ trang. Khoảng 5 năm trước, anh kể với WFAA, một tên cướp có vũ trang đã bước vào cửa tiệm của anh và chĩa súng vào đầu anh. Tran cho biết anh đã thuyết phục người đàn ông này lấy đi một số đồ đạc - và, trong quá trình đó, anh nói rằng băng đạn của tay súng đã rơi ra khỏi súng. Vào thời điểm đó, Tran cho biết anh đã vật được nghi phạm xuống đất và dùng súng ngắn bắn cảnh cáo gần tai anh ta, sau đó người đàn ông này bỏ chạy khỏi cửa tiệm.⚪ ----Báo Dân Trí. 200 công nhân của một công ty may ở Bắc Giang bị nợ lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội hàng tỷ đồng vì ông chủ người Hàn Quốc về nước ăn Tết trung thu đến nay chưa quay lại. Theo báo cáo của UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, ngày 3/11, công nhân Công ty TNHH T.T.B Việt Nam MFG (có địa chỉ tại tổ dân phố Tăng Quang, thị trấn Bích Động) phản ánh về việc công ty chậm trả một phần tiền lương tháng 9-10, chưa đóng tiền bảo hiểm xã hội cho công nhân từ tháng 3/2023 đến nay.⚪ ----Theo VnExpress. Hàn Quốc bắt 42 người Việt với cáo buộc tàng trữ, mua bán, sử dụng ma túy tại hộp đêm, quán karaoke dành cho người nước ngoài. Sở Cảnh sát thành phố Busan, Hàn Quốc hôm 8/11 thông báo chiến dịch triệt phá hoạt động buôn bán, sử dụng ma túy liên quan đến người Việt được bắt đầu từ đợt khám xét hai quán karaoke dành cho người nước ngoài tại Busan và Gyeongnam hồi tháng 5 và tháng 10. Khi cảnh sát đột kích, các nghi phạm đã khóa cửa, giấu ma túy trên trần nhà, bình nóng lạnh. Giới chức bắt 13 người Việt Nam, trong đó có chủ cơ sở và những người đang sử dụng ma túy bên trong. Họ cho hay thuốc lắc, ketamin được bán tại quán karaoke này với giá 80.000-300.000 won (60-230 USD). Cảnh sát đã thẩm vấn và phân tích dữ liệu từ điện thoại của các nghi phạm để điều tra nguồn gốc số ma túy trên. Họ sau đó mở rộng vụ án, bắt thêm 29 người, nâng tổng số người Việt bị bắt trong chiến dịch truy quét lên 42.⚪ ----Theo TTXVN. Chiều 9/11, tại Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước tình hình căng thẳng leo thang ở khu vực xảy ra xung đột Israel-Hamas, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: "Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành động tấn công bạo lực nhằm vào dân thường, nhân viên nhân đạo, nhà báo và các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Trên tinh thần Nghị quyết được phiên họp khẩn cấp ngày 27/10 vừa qua mà Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua, chúng tôi kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, tuân thủ luật pháp quốc tế, luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ dân thường, các cơ sở hạ tầng dân sự, thiết lập hành lang nhân đạo và thả ngay lập tức các con tin đang bị giam giữ. Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy các bên kiềm chế, đối thoại, giải quyết các bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc nhằm đạt được giải pháp công bằng, thỏa đáng và lâu dài cho tiến trình hòa bình Trung Đông".

⚪ ---- HỎI 1: Thăm dò dân Nam Hàn: 32% nói không cần thống nhất với Bắc Hàn, 67% nói cần thiết?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một cuộc khảo sát được công bố hôm thứ Tư bởi Hội đồng Tư vấn Thống nhất Hòa bình, một tổ chức hiến pháp được thành lập để cố vấn cho Tổng thống Nam Hàn về vấn đề này, 32% số người được hỏi cho rằng việc thống nhất với Bắc Hàn là không cần thiết, một mức cao kỷ lục.

Trong khi 10% cho rằng việc thống nhất là hoàn toàn không cần thiết thì 22% cho rằng điều đó có phần không cần thiết. So với kết quả mới nhất được thực hiện vào quý 2 năm 2023, tỷ lệ này đã tăng vọt 7%.

Trong khi đó, 66,9% cho biết họ tin rằng thống nhất là hoàn toàn hoặc phần nào cần thiết. Tỷ lệ này là thấp nhất kể từ quý 2 năm 2020 khi 65,5% nói như vậy trong bối cảnh chế độ này đang tăng cường nỗ lực phát triển chương trình vũ khí sau khi không đạt được thỏa thuận ngoại giao với Washington hai lần vào năm 2018 và 2019.

Sự ủng hộ thống nhất đặc biệt thấp trong giới trẻ. Trong khi 71% người ở độ tuổi 60 trở lên cho rằng điều đó là cần thiết thì chưa đến 59% những người ở độ tuổi 30 nói như vậy.

Chi tiết:

https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2023/11/103_362825.html

⚪ ---- HỎI 2: Ngành vận tải hàng bị quan: đơn đặt hàng giảm mùa lễ năm nay?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo Alan Baer, Giám đốc điều hành của OL USA, giá mềm (Soft pricing: nhiều nơi phải hạ giá) trong lĩnh vực vận tải sẽ tiếp tục vào năm 2024 và có thể kéo dài đến năm 2025, do năng lực trong lĩnh vực hậu cần tiếp tục vượt xa nhu cầu yếu hơn. Lĩnh vực vận tải đường bộ, vốn đang phải đối mặt với căng thẳng tài chính cực độ, dự kiến các đơn đặt hàng và doanh thu vận chuyển hàng hóa sẽ giảm trong mùa lễ này.

Một cuộc khảo sát chuỗi cung ứng mới của CNBC cho thấy không có sự tăng trưởng trong nửa đầu năm 2024 và tốt nhất là dự kiến chuyển biến tích cực nhẹ trong nửa cuối năm. Các công ty vận tải đường bộ được trả tiền cho mỗi lượt tải và kỳ vọng về đơn đặt hàng thấp đồng nghĩa với việc doanh thu trong mùa lễ này có thể sẽ thấp hơn.

Các giám đốc điều hành dịch vụ hậu cần đã bị chia rẽ về giá cước vận chuyển LTL (less-than-truckload: ít hơn tải trọng xe tải) trong quý đầu tiên, với một nửa mong đợi mức tăng 5% và nửa còn lại dự kiến giá cước sẽ không thay đổi ở mức giảm tới 15%.

Chi tiết:

https://www.nbcsandiego.com/news/national-international/the-global-freight-recession-will-continue-in-2024-cnbc-supply-chain-survey/3348565/

.