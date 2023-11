Nhật ký Biển Đông: Cuộc chiến Ukraina mờ nhạt trước cuộc khủng hoảng Palestine

Khi cuộc chiến Do Thái-Palestine nổ ra vào ngày 17/10/2023, vai trò của Thủ Tướng Do Thái Netanyahu và Hamas nổi bật trên chính trường quốc tề và cuộc chiến Ukraina trở nên mờ nhạt mặc dù đang diễn ra khốc liệt. Dù muốn dù không, vai trò của Mỹ vẫn là quyết định. Khi Mỹ bảo No, cuộc chiến sẽ ngưng ngay. Khi Mỹ đi nước đôi (Double Standard) và tiếp tực viện trợ và hỗ trợ quân sự cho Do Thái, cuộc chiến sẽ tiếp diễn. Thế giới đang nín thở chờ đợi cuộc chiến Gaza sẽ phát triển thành đại chiến ở Trung Đông như thế nào. Giữa tình hình đó, Nhật Ký Biển Đông ghi nhận những diễn biến quan trọng như sau: Khi cuộc chiến Do Thái-Palestine nổ ra vào ngày 17/10/2023, vai trò của Thủ Tướng Do Thái Netanyahu và Hamas nổi bật trên chính trường quốc tề và cuộc chiến Ukraina trở nên mờ nhạt mặc dù đang diễn ra khốc liệt. Dù muốn dù không, vai trò của Mỹ vẫn là quyết định. Khi Mỹ bảo No, cuộc chiến sẽ ngưng ngay. Khi Mỹ đi nước đôi () và tiếp tực viện trợ và hỗ trợ quân sự cho Do Thái, cuộc chiến sẽ tiếp diễn. Thế giới đang nín thở chờ đợi cuộc chiến Gaza sẽ phát triển thành đại chiến ở Trung Đông như thế nào. Giữa tình hình đó, Nhật Ký Biển Đông ghi nhận những diễn biến quan trọng như sau:

– Politico ngày 2/10/2023: Một tài liệu kín của Hoa Kỳ cho thấy dù không công khai thú nhận nhưng rất lo lắng về tình trạng tham nhũng tại Ukraina. Tình trạng này giống hệt như A Phú Hãn trước đây. Nguy cơ đối mặt với Taliban thì không lo mà chính quyền mọi cấp chỉ lo vơ vét vì nghĩ rằng tiền viện trợ của Mỹ là tiền chùa từ trên trời rơi xuống. Việc Hạ Viện ban hành ngân sách tạm trong đó cắt số viện trợ bổ túc cho Ukraina khiến không phải Ukraina lo lắng mà chính Ô. Joe Biden lo vì không thêm viện trợ, chắc chắn Ukraina sẽ xụp đổ. Khi đó trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Ô. Biden. Ô. Joe Biden đã đặt cả sự nghiệp chính trị của mình vào cuộc chiến Ukraina trong cuộc tranh cử năm 2020. Nếu Ukraina hỗn loạn trước cuộc bầu cử 2024, chắc chắn Ô. Joe Biden sẽ thất cử. Hiện nay tại Âu Châu đã có những dấu hiệu bất lợi cho Ô. Lezensky đó là sự lục đục giữa Ba Lan và Ukraina, cùng sự thắng cử của cựu thủ tướng Robert Fico của Slovakia đã tranh cử với chiêu bài chống Mỹ và ủng hộ Nga. Theo Fox News ngày 4/10/2023, TNS. Cộng Hòa Rand Paul nói rằng chúng ta gặp khó khăn trong việc trả An Sinh Xã Hội, chúng ta gặp khó khăn trong việc chi tiền cho Medicare và Medicaid, đó là tất cả những gì chúng ta đã hứa với người dân, chúng ta không có dư tiền cho quốc gia khác. Phong trào cắt tài trợ thêm cho Ukraina đang lớn mạnh và mức độ ủng hộ cuộc chiến Ukraina của quần chúng cũng giảm.

– AP ngày 3/10/2023: Ấn Độ yêu cầu Gia Nã Đại rút nhân viên tòa đại sứ từ 61 xuống còn 42. Sự kiện phản ảnh căng thẳng ngoại giao giữa hai bên khi Gia Nã Đại cho rằng Ấn Độ đã ra tay sát hại nhân vật Sikh đòi ly khai đang sống ở Vancouver. Sở dĩ Gia Nã Đại nói như trên là nhờ cụm tình báo gọi là “Five Eyes” liên kết giữa các quốc gia Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Anh Quốc, Tân Tây Lan và Gia Nã Đại cung cấp tin tức tình báo cho nhau.

– Politico ngày 7/10/2023: Hơn 2,200 hỏa tiễn từ Gaza Strip phóng vào Do Thái giết chết 1,000 người và làm bị thương khoảng nghìn người. Do Thái đáp trả bằng máy bay và hỏa tiễn khiến 770 người trong đó có 78 trẻ em ở Gaza Trip chết và 4,700 người bị thương. Tổng Thống Joe Biden cam kết ủng hộ hết mình Do Thái, đã triển khai lực lượng tấn công bao gồm hai HKMH và một số tàu chiến tới đông Địa Trung Hải để trợ giúp Do Thái. Còn Ả Rập Sê– út kêu gọi hai bên ngừng leo thang và bảo vệ thường dân. Còn di dân ở Syria và Iraq ăn mừng cuộc tấn công của Hamas. Ba Tư và Qatar lên tiếng ủng hộ cuộc tấn công của Hamas và đổ lỗi cho Do Thái đã gây ra bất ổn bằng cách định cư chiếm đất của người Palestine. Tổng thống Colombia kêu gọi LHQ triệu tập một hội nghị về hai quốc gia Palestine và Do Thái. Đã có những cuộc biểu tình ủng hộ Palestine, ủng hộ Do Thái bên ngoài trụ sở LHQ ở New York, Florida và Anaheim, Nam California. Tại Đức, cảnh sát đã giải tán một cuộc biểu tình ủng hộ Hamas. Hơn 1000 người ở Anh biểu tình, ném pháo và tòa đại sứ Do Thái. Tình tình hình đang trên bờ vực hiểm nguy. LHQ đã có phiên họp khẩn cấp kêu gọi hai bên kiềm chế. Chủ tịch Liên Đoàn Ả Rập đã bay sang Nga để gặp Ngoại Trưởng Lavrov về tình hình Palestine. Nga kêu gọi một hội nghị để thành lập một quốc gia độc lập cho Palestine và phục hồi biên giới năm 1967 và thủ đô của Palestine sẽ là Đông Jerusalem. Tin tức ngày 9/10/2023 cho biết Hamas dọa sẽ hành quyết những người bị bắt nếu Do Thái tiếp tục tấn công vào người dân của họ. Theo The Hill ngày 9/10/2023, Tổng Thống Mahmoud Abbas kêu gọi LHQ giúp đỡ để ngăn chặn cuộc xâm lăng của Do Thái và sẽ đi thăm Nga. Theo Reuters ngày 10/10/2023, Tổng Thống Putin nói rằng cuộc xung đột Do Thái-Palestine chứng tỏ chính sách về Trung Đông của Hoa Kỳ thất bại vì độc quyền thương thuyết và phớt lờ quyền lợi của Palestine. Cón tổng thống Thồ Nhĩ Kỳ nói rằng việc Mỹ triển khai HKMH và lực lượng tấn công tới Địa Trung Hải là tạo ra cuộc thảm sát ở Gaza và điện thoại nói chuyện với Ô. Putin để tìm cách giải quyết cuộc xung đột Do Thái-Palestine. TNS. Dân Chủ Bernie Sanders (là người Do Thái) đã lên án Do Thái vi phạm luật pháp quốc tế bằng cách tiến hành một nhà tù không mái che (open– air prison) bằng cách cắt nước, thực phẩm và nhiên liệu lên người dân Gaza. Còn vua của Jordanie nói rằng không thể có ổn định trong vùng nếu Palestine không phải là một quốc gia độc lập. Ai Cập bàn viện trợ nhân đạo cho Gaza với Hoa Kỳ và một vài quốc gia khác. Theo The Daily Beast, Hoa Kỳ và Âu Châu báo động về “Ngày Phẫn Nộ” (Day of Rage) do nhóm nhiều Hồi Giáo kêu gọi tấn công vào người và các nhà thờ Do Thái Giáo. Theo Reuters ngày 15/10/2023, thủ tướng Mã Lai không đồng ý việc Phương Tây áp lực Mã Lai phải lên tiếng kết án Hamas và đề nghị giải pháp hai quốc gia cho vấn đề Palestine. Còn bộ tham mưu của Tổng Thống Joe Biden lo sợ cuộc chiến sẽ lan rộng, thậm chí ra ngoài biên giới Do Thái– Palestine, dường như đang thúc ép Do Thái kiềm chế. Ô. Joe Biden nói rằng sẽ là sai lầm lớn nếu Do Thái đem quân chiếm đóng Giải Gaza. Còn Ngoại Trưởng Vương Nghị của Trung Quốc nói Do Thái đã đi quá xa. Do Thái đã từ chối đề nghị viếng thăm của Ô. Lezensky với lý do chưa đúng thời điểm. Ô. Lezensky dường như không còn kiểm soát được hành động của mình nữa. Đất nước rối bời lo chưa xong mà lại muốn dính vào chuyện quốc tế mà các siêu cường đang lo sốt vó và các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine, chống Mỹ đang nổ ra khắp thế giới. Lơ mơ sẽ nổ ra cuộc “thánh chiến” giữa khối Hồi Giáo và Do Thái. Ba Tư tuyên bố sẽ can thiệp nếu Do Thái tấn công vào Gaza.

Theo tôi nghĩ, cuộc chiến nếu tiếp tục leo thang, phần thất bại sẽ thuộc về Hamas vì Hamas không có ngoại bang hỗ trợ, chỉ có vài hỏa tiễn không có khả năng chống đỡ với những vũ khí tối tân của Do Thái. Nhưng Do Thái có thể phạm tội ác chiến tranh vì muốn tiêu diệt Hamas. Do Thái sẽ phải giết rất nhiều thường dân vô tội. Như vậy, cuộc chiến Ukraina chưa xong, căng thẳng ở Eo Biển Đài Loan, Bán Đảo Triều Tiên, Ba Tư vẫn còn đó, Hoa Kỳ lại có thể sa lầy thêm vào cuộc chiến Palestine giữa lúc nội bộ nước Mỹ đang rối bời vì cuộc khủng hoảng quốc hội. Sau tám ngày, Do Thái giết chết khoảng 2800 người Palestine và 12,000 bị thương. Còn Hamas giết khoảng 1400 dân Do Thái. Không quân Do Thái cho biết tính tới ngày hôm nay Do Thái đã oanh tạc 6000 lần vào Gaza.

– Insider ngày 16/10/2023: Thái Tử Salman của Ả Rập Sê- Út làm nhục Ngoại Trưởng Tony Blinken bằng cách cho ông này chờ vài tiếng đồng hồ rồi mới hủy bỏ cuộc gặp gỡ nhằm thuyết phục Ả Rập Sê-Út lên án Hamas. Ông thái tử này “ngầu” thật. Chỉ có ông mới dám làm thế chứ trên thế giới này kể cả Nga lẫn Trung Quốc lúc nào cũng phải lịch sự tiếp đón sứ giả của thiên triều đang bá chủ thế giới. Có lẽ rồi Hoa Kỳ cũng chẳng làm gì được ông vua dầu lửa này.

– AFP ngày 16/10/2023: Khoảng 100 phụ nữ Ukraina tại Kiev có chồng con mất tích hoặc bị bắt làm tù binh đã biểu tình gần phủ tổng thống phản đối Ô. Lezenzky và các nhà lãnh đạo quân sự đã không giúp đỡ đem chồng con họ về với gia đình.

Chiến tranh càng kéo dài thương vong, mất tích, tù binh càng nhiều, tạo áp lực lên nhà lãnh đạo. Ở đâu cũng vậy. Muôn đời thượng sách vẫn là không tạo chiến tranh. Ngoại giao vẫn là vũ khí tránh chiến tranh hữu hiệu nhất.

– AFP ngày 16/10/2023: Tổng Thống Putin tới Bắc Kinh gặp Chủ Tịch Tập Cận Bình vào ngày 17/10/2023 để tăng cường ngoại giao và tham dự thượng đỉnh lần thứ 10 về sáng kiến Vành Đai và Trục Lộ cùng cuộc chiến Do Thái– Palestine. Nhân dịp này Ô. Putin đã thảo luận với thủ tướng Hung Gia Lợi và Ô. Võ Văn Thưởng . Ô. Thưởng đã ngỏ lời mời Ô. Putin thăm Việt Nam. Theo Reuters, dường như Ô. Putin đã nhận lời. Còn AP cho biết Ngoại Trưởng Nga Lavrov thăm Bắc Triều Tiên vào tuần này để hỗ trợ về an ninh cho Bắc Triều Tiên. Hiện giờ Hoa Kỳ tỏ ra lo lắng về việc Hung Gia Lợi gần gũi với Nga vì nó có thể phá vỡ thế đoàn kết của Liên Hiệp Âu Châu (EU).

– Business Insider ngày 17/10/2023: Do Thái ném bom vào bệnh viện al-Ahli Baptist Hospital ở Gaza giết chết 500 người bao gồm bác sĩ, trẻ em và bệnh nhân. Do Thái đổ lỗi cho Hamas. Ô. Joe Biden nói rằng vụ đánh bom vào bệnh viện ở Gaza có thể do một tổ chức thứ ba (không phải Do Thái). Trong khi đó Ba Tư dọa đánh phủ đầu Do Thái giữa lúc Tổng Thống Joe Biden gặp thủ tướng Do Thái Netanyhu.. Các viên chức Do Thái tin rằng nếu Ba Tư và Hezbollah can dự vào cuộc chiến thì Mỹ sẽ ra tay. Tòa Bạch Ốc đã đề nghị viện trợ 100 tỷ Mỹ Kim cho Ukraina và Do Thái. Vào ngày 30/10/2023, báo chí loan tin Tổng Thống Joe Biden nổi giận với tờ Tìme vì báo này thổi phồng việc Do Thái đứng đằng sau vụ ném bom vào bệnh viện ở Gaza. Nếu tờ Time nói thế tức là Ô. Joe Biden đã bẻ quẹo sự thật để bênh vực Do Thái.

– The Telegraph ngày 18/10/2023: Hơn 2000 văn nghệ sĩ tăm tiếng của Anh phổ biến thư ngỏ lên án hành động quân sự của Do Thái nhưng quên không nhắc tới cuộc tấn công của Hamas, đồng thời kêu gọi ngưng bắn ngay lập tức và các chính quyền chấm dứt hỗ trợ về quân sự cũng như chính trị cho Do Thái. Cùng ngày Hoa Kỳ bác bỏ một nghị quyết của Hội Đồng Bảo An LHQ kêu gọi trợ giúp nhân đạo được tới vùng Gaza đang bị Do Thái bao vây. Trong thông điệp liên bang từ Tòa Bạch Ố, ngày 19/10/2023, Tổng Thống Joe Biden không nói gì đền cuộc ngưng bắn ở Gaza. Điều này chứng tỏ Hoa Kỳ ủng hộ cuộc chiến kéo dài của Do Thái. Vào ngày 20/10/2023, giới chức quốc phòng Hoa Kỳ cho biết, hải quân của họ đã đánh chặn 4 hỏa tiễn hành trình và 15 máy bay không người lái cho là được phóng đi từ Yemen nhắm vào Do Thái. Như vậy Hoa Kỳ chính thức tham chiến tại Gaza.

– New Pentagon Report ngày 19/10/2023: Báo cáo của Bộ Quốc Phòng cho biết Trung Quốc hiện có 500 đầu đạn hạt nhân và sẽ có 1500 vào năm 2035. Nước nào muốn tấn công Trung Quốc phải để ý đến khối lượng vũ khí nguyên tử này. Trong trận chiến nguyên tử, để hủy diệt đối phương, một lúc phải bắn vài ngàn hỏa tiễn nguyên tử để không cho đối phương có khả năng đáp trả. Lúc đó chỉ là sự sống còn, chẳng còn nhân đạo, dân chủ, tự do, nhân quyền gì hết.

– Daily Beasts ngày 20/10/2023: Chánh Án Andrew Wilkinson 52 tuổi ở Maryland bị một kẻ lạ mặt bắn chết ngay tại lối đi vào nhà xe của mình. Nguyên do vụ giết người chưa được xác định song có thể liên quan tới vụ xử ly hôn cách đó vài giờ mà quyền giữ con nghiêng về người vợ. Cảnh sát Maryland vội phái nhân viên tới nhà để bảo vệ các thẩm phán khác. Rồi theo CNN, một cảnh sát viên 33 tuổi của Sở Cảnh Sát Las Vegas Metropolitan đã bịt mặt, cướp ba lần tại các sòng bài lên tới 164,000 đô– la. Sở cảnh sát nhận ra y nhờ dáng đi đặc biệt. Theo AP ngày 22/10/2023, cảnh sát Nashville, Tennessee đang truy lùng người con trai của cảnh sát trưởng đã bắn chết hai nhân viên cảnh sát. Rồi theo The Independent ngày 24/10/2023, một cô gái 24 tuổi ở El Monte, California đã dùng dao đâm chết mẹ ruột của mình. Rồi theo CNN ngày 29/10/2023, khoảng 15 người ở Chicago đã bị thương trong một cuộc nổ súng nhân ngày nghỉ Lễ Con Ma (Halloween). Rồi cũng theo CNN ngày 29/10/2023, người vợ và người chồng bị một thanh niên 20 tuổi bắn chết trước cổng nhà và con gái 13 tuổi bị thương sau cuộc cãi vã tại bữa tiệc gia đình. Rồi theo ABC News ngày 25/10/2023: Một hung thủ dùng súng bắn chết tối thiểu 20 người tại nhiều nơi của Thành Phố Lewiston, Tiểu Bang Maine.

Bắn giết nhau là chuyện quá bình thường ở Mỹ ngày hôm nay. Rồi có lẽ chẳng còn ai quan tâm nữa. Ai chết ráng chịu và không một biện pháp chữa trị. Các nhà lập pháp nói rằng không phải tại súng đạn mà vì bệnh tâm thần hay cái gì đó cho nên chẳng cần phải ra thêm luật kiểm soát nghiêm ngặt việc mua súng, dùng súng.

– Reuters ngày 25/10/2023: Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói rằng Hamas không phải là tổ chức khủng bố mà là một tổ chức giải phóng để chiến đấu bảo vệ đất đai và người dân Palestine đồng thời lên án Do Thái là tội phạm chiến tranh. Do Thái phản ứng bằng cách rút nhân viên của tòa đại sứ về nước. Theo The Telegraph cùng ngày, Do Thái đã từ chối cấp nhập cảnh cho người đứng đầu của tổ chức cứu trợ LHQ sau tuyên bố của Tổng Thư Ký LHQ là việc Hamas giết hại người Do Thái là hậu quả của việc chiếm đóng nghẹt thở Gaza (suffocating occupation) của người Do Thái. Do Thái lên án lời tuyên bố này và đòi Thổng Thư Ký LHQ phải từ chức. Theo Telegraph ngày 24/10/2023, Mỹ chuẩn bị di tản 600,000 công dân Hoa Kỳ đang sinh sống tại Do Thái trong trường hợp Do Thái tổng tấn công bằng bộ binh vào Gaza. (Vì lo ngại cuộc chiến sẽ lan rộng và mục tiêu tấn công có thể là dân Mỹ.)

– AP ngày 25/10/2025: Thống Đốc Newsom của California đã có cuộc hội kiến rất thân mật với Chủ Tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Người ta đồn rằng có thể Ô. Newsom đang chuẩn bị ra ứng cử tổng thống.

– AFP ngày 27/10/2023: Ngoại Trưởng Vương Nghị hội kiến Tổng Thống Joe Biden tại Tòa Bạch Ốc để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Joe Bide– Tập Cận Bình. Tại sao Ô. Biden mong muốn gặp Ô. Tập Cận Bình? Hiện Hoa Kỳ đang can dự vào hai cuộc chiến Ukraina và Do Thái– Palestine cho nên tạm thời hòa hoãn với Hoa Lục để không mở thêm cuộc chiến thứ ba với Trung Quốc. Không biết Ô. Tập Cận Bình phản ứng thế nào? Tạm thời hòa hoãn hay lợi dụng cơ hội Hoa Kỳ đang lúng túng để lấn tới luôn ở Đài Loan?

– USA Today ngày 30/10/2023: Hàng ngàn ngưởi Nga định tràn lên chiếc phi cơ chở người Do Thái đáp xuống phi trường Dagestan nơi có đông người Hồi Giáo. Tính tới ngày hôm nay Do Thái đã giết khoảng 3200 trẻ em ở Gaza.

– Daily Beast ngày 31/10/2023: Lực lượng Houti của Yemen xác nhận là đã bắn hỏa tiễn vào Do Thái. Như vậy chiến sự Do Thái– Palestine đang mở rộng, có khi ngoài tầm kiểm soát. Còn Mỹ đổ 900 binh sĩ vào Trung Đông nhưng không cho biết địa điểm. Trong khi đó GH. Francis kêu gọi ngưng bắn và thà con tin.

– Đào Văn Bình

(31/10/2023)