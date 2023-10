Thành Viên Club Serrano Thắng Lớn tại Yaamava’ Với 1 Triệu Đô La Jackpot và Chiếc Rolls Royce Ghost Trong Cùng Một Tuần

HIGHLAND, CALIF. (23 tháng 10, 2023) — Đầu tháng này, một thành viên (23 tháng 10, 2023) — Đầu tháng này, một thành viên Club Serrano đến từ Riverside, CA đã thắng chiếc Rolls Royce Ghost qua rút thăm tặng xe, và ba ngày sau đó đã kéo máy trúng jackpot 1 triệu Đô trên máy kéo tại Yaamava’ Resort & Casino at San Manuel.

Vào ngày thứ Hai, ngày 2 tháng 10, Yaamava’ đã trao tặng chiếc Rolls Royce Ghost 2023, một chiếc xe siêu sang trị giá hơn bốn trăm ngàn Đô nhằm đánh dấu đợt rút thăm thắng xe thứ 300 của sòng bài. Để ăn mừng cột mốc này, danh hài kiêm diễn viên và nhà sưu tầm xe Jay Leno đã dẫn chương trình cho vòng rút thăm chung kết và trao chìa khóa xe cho thành viên may mắn của Club Serrano.

Chỉ ba ngày sau đó vào thứ Năm, ngày 4 tháng 10, vẫn là thành viên Club Serrano đó đã trúng jackpot hơn một triệu Đô từ một lần đặt cược với $8 trên máy kéo “Wheel of Fortune”. Loại máy kéo này có mặt trên khắp 16 tiểu bang và bất kỳ người chơi nào đều có cơ hội chiến thắng 1 triệu Đô jackpot, nhưng lần này giải thắng cược đã được đặt tại Yaamava'. Theo IGT, nhà sản xuất của loại máy kéo này, giải độc đắc này là một trong những giải lớn nhất ở California trong năm nay. Đối với Yaamava’, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta thật sự khó mà biết được khi nào thì số phận, vận may hay thần tài sẽ đến với mình – hoặc cũng có khi vận may sẽ đến hai lần một lúc chỉ trong vài ngày.

Mặc dù người thắng từ chối tiết lộ danh tính nhưng đội ngũ tại Yaamava’ Resort & Casino rất vui mừng và phấn khích được chia sẻ câu chuyện hậu trường của hai lần thắng lợi ấn tượng này. Giờ đây không thể nào phủ nhận một chút may mắn, một thời điểm tốt và sự trung thành của khách hàng với thương hiệu sẽ được đền đáp theo thời gian!





Tổng Quan về Yaamava’ Resort & Casino at San Manuel

The 909 Food Hall . Yaamava' Resort & Casino được sở hữu và điều hành bởi San Manuel Entertainment Authority ("SMEA"). Yaamava' Resort & Casino at San Manuel là địa điểm giải trí duy nhất tại vùng Inland Empire được xếp hạng 5-Sao theo Cẩm Nang Du Lịch của tạp chí Forbes, và 4-Sao AAA Diamond, bao gồm khách sạn 17 tầng với phòng suite rộng rãi, trải nghiệm hồ bơi cao cấp, spa và salon được xếp hạng 5-Sao từ Forbes và một rạp hát tân kỳ. Tọa lạc tại Highland, CA, cách trung tâm Los Angeles chỉ 70 dặm, sòng bài với hơn 7,000 máy kéo , năm phòng chơi high-limit, nhiều cửa hàng đồ hiệu sang trọng, các lựa chọn ẩm thực đa dạng và thật nhiều quán bar và lounge, có cả quán bar thể thao hiện đại nhất vùng