Hội Từ Thiện Hoa Sen Việt tổ chức Tiệc Chay Gây Quỹ

Cô Tuyết Nha Giám Đốc Hội Hoa Sen Việt phát biểu

Westminster (Bình Sa) – Tại Hội Trường Chùa Điều Ngự vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 21 tháng10 năm 2023 Hội Từ Thiện Hoa Sen Việt đã tổ chức buổi tiệc chay gây quỹ nhằm mục đích để có ngân sách thực hiện các dự án từ thiện tại những vùng quê hẻo lánh Việt Nam. Hội Từ Thiện Hoa Sen Việt do Xướng Ngôn Viên Đài Truyền Hình IBC 57.19 cô Tuyết Nha làm Giám Đốc Điều Hành trực thuộc chùa Điều Ngự do Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại làm Viện Chủ, Hòa Thượng Thích Viên Huy, Phó Chủ Tịch Thường Trực Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTNHN làm Trụ Trì



Tiếp xúc với cô Tuyết Nha, Giám Đốc Hội Từ Thiện Hoa Sen Việt được cô cho biết: “Hội Hoa Sen Việt được thành lập 9 năm, trong 9 năm nay chúng tôi cũng cố gắng hết mình trong việc thiện nguyện để giúp người, giúp đời; mỗi tháng làm ít nhất một hai chuyến từ thiện, chúng tôi đi thăm trại phong cùi, trẻ mồ côi rồi đồng bào bị lũ lụt, v.v... Những lúc có thiên tai thì chúng tôi đi nhiều hơn, cho nên tùy theo tình hình khẩn cấp vào ngay thời điểm nào, ở địa phương nào. Hiện tại từ năm 2014 đến bây giờ chúng tôi đã làm 300 chuyến từ thiện, xây được 160 cây cầu, 41 giếng nước và 11 căn nhà tình thương. Được như vậy cũng nhờ công sức của các mạnh thường quân và mọi người cũng như các Phật tử phát tâm, mỗi tháng như vậy các Phật tử phát tâm hay những người thiện nguyện ở bên đây hay những ai muốn tháp tùng đi thì chúng tôi cho địa chỉ để tháp tùng, mỗi tháng ít nhất 2 chuyến. Ngoài Việt Nam chúng tôi có giúp đỡ cho nạn nhân động đất năm 2014, 2015 tại Nepal, quý Thầy cũng có đi qua Nepal để giúp đỡ, rồi như Houston-Texas bị lụt, chúng tôi cũng có giúp, rồi những nơi như Indonesia bị động đất trong những năm trước chúng tôi cũng gởi tiền qua để giúp đỡ họ qua Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới. Sắp tới đây, sau đêm gây quỹ này sẽ trích ra một phần gởi đi cho những nạn nhân bị hỏa hoạn vừa rồi tại Hawaii rồi chúng ta cũng giúp cho những nạn nhân đang bị chiến tranh hiện tại trên thế giới, nạn nhân bị lũ lụt như ở Lybie và nhiều nơi khác, chúng tôi sẽ cố gắng để gửi tiền cứu trợ cho họ, và mùa đông sắp tới chúng tôi sẽ tặng trên một ngàn áo ấm cho các em nhỏ tại những miền núi ở Việt Nam, năm nay sẽ tặng áo ấm cho các em vùng Quảng Trị. Chúng tôi đi khắp nơi như Quảng Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, còn miền Nam thì có Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bến Tre, Cà Mau... Cái này năm nào cũng làm, rồi tặng xe lăn cho những người tàn tật, xe đạp cho những em học sinh nghèo ở vùng xa xôi hẻo lánh khắp Nam, Trung Bắc, xây nhà vệ sinh; những nơi không có nước sạch mình tới mình cho những bồn nước hoặc khoan những giếng nước cho họ. Nói chung là chỗ nào thuận duyên thì mình đi tới đó mình giúp”.



Về buổi gây quỹ, cô Tuyết Nha cho biết mỗi năm tổ chức tiệc gây quỹ một lần và cũng chỉ tổ chức mới đây thôi còn mấy năm có bệnh dịch thì không tổ chức được. Buổi gây quỹ hôm nay may mắn có nhiều nhà bảo trợ tặng những phẩm vật quý để đấu giá mà lát nữa đây chúng tôi sẽ công bố, ngoài ra có xổ số với các lô trúng tiền mặt từ $200 đến $1,000.00 và các giải phụ do IBC Homeshopinh bảo trợ.



Chương trình văn nghệ giúp vui trong bữa tiệc với bản hợp ca “Về Chùa Công Quả” do các ca sĩ Vũ Quang Vinh, Giang Nhân, Hà Tiên và Jessie Thảo Vy trình bày . Kế tiếp ca sĩ Thúy Lê đơn ca nhạc phẩm “Nếu Không Còn Ngày Mai” nhạc sĩ Trần Duy Đức phổ thơ Thích Thanh Tuệ, ca sĩ Bảo Vi lần đầu tiên hát “Phút Cuối” do nhạc sĩ Lam Phương sáng tác. Sau đó, Jessie Thảo Vy, người đã đoạt giải 3 trong chương trình Tâm Ca Đạo Hiếu do đài IBC thực hiện năm 2018 đơn ca nhạc phẩm “Sao Trời Làm Gió” được nồng nhiệt tán thưởng.



Sau các tiết mục văn nghệ vừa kể, đúng 6 giờ chiều MC Ái Cầm kính mời chư tôn đức, quan khách cùng toàn thể Phật tử đứng lên Niệm Phật cầu gia bị và Phút Nhập Từ Bi Quán. Tiếp đến bà giới thiệu thành phần tham dự. Trước hết có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại (TDGHPGVNTNHN), Viện Chủ chùa Điều Ngự; Hòa Thượng Thích Viên Huy, Phó Chủ Tịch Thường Trực TDGHPGVNTNHN, trụ trì chùa Điều Ngự; Hòa Thượng Thích Tâm Thành, Viện Chủ Phật Quan Âm Thiền Tự, Hòa Thượng Thích Nhật Tôn, chùa Khánh An, Atlanta, Georgia, Ni sư Thích Nữ Minh Huệ chùa Đại Bi Quan Âm, Ni sư Trí Minh, Thiền Đường Hoa Lâm, Sư cô Chơn Nhi và Sư cô Ấn Trí chùa Diệu Pháp. Về phía quan khách có ông Tạ Đức Trí, Dân biểu Tiểu Bang và phu nhân, cô Anh Nguyễn đại diện Dân Biểu Liên Bang Michelle Steel, Địa Hạt 45 California; Bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại, nhà báo Thái Tú Hạp của báo Saigon Times; Phóng viên báo Viễn Đông và Việt Báo. Sau khi kính bạch nhị vị Hòa Thượng Viện Chủ và Hòa Thượng trụ trì chùa Điều Ngự cùng chư tôn Đức Tăng, Ni, quý quan khách, quý cơ quan truyền thông cùng đồng hương Phật tử, nữ sĩ Ái Cầm nói: "Phụng sự niềm vui và hạnh phúc cho tha nhân với tấm lòng bất vụ lợi là phương cách mang đến cho chúng ta phước báu và sự an lạc. Theo triết lý của Đạo Phật, nhân sinh làm người ai cũng có những hạt giống từ bi nhân ái, chỉ cần chúng ta nuôi dưỡng và phát huy đức tin tình thương như một bông hoa trí tuệ cao quý.



Thưa quý vị, đối với những người nghèo khổ neo đơn, bất hạnh, thiếu mọi phương tiện vật chất tại Việt Nam, họ sẽ hạnh phúc biết bao khi nhận được những phần quà, xe lăn, mái nhà tình thương, giếng nước, những cây cầu v.v..đầy tình yêu thương từ quý vị. Chúng ta hôm nay hiện diện trong buổi tiệc chay gây quỹ tại chùa Điều Ngự, sự hiện diện quý báu của chư liệt vị để chúng ta cùng chung tay tạo duyên lành, đóng góp tịnh tài một miếng khi đói bằng một gói khi no; mang an vui hạnh phúc cho người khác như Đức Phật đã dạy ‘Bố Thí Trì Giới Tham Thiền’. Tuyết Nha, Ái Cầm xin kính đảnh lễ chư tôn giáo phẩm và chào đón sự hiện diện của chư liệt vị.”



Sau đó, cô Tuyết Nha trình bày hoạt động của Hoa Sen Việt trong những năm qua như đã nói phần trên. Tiếp theo Ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích Viên Lý lên ban đạo từ. Hòa Thượng tán thán công đức vô lượng của cô Tuyết Nha, Giám Đốc Điều Hành và quý vị trong Ban Điều Hành Hoa Sen Việt trong 9 năm qua đã tích cực thực hiện các chương trình từ thiện giúp cho những mảnh đời nghèo khó tại Việt Nam, cám ơn tấm lòng từ bi bác ái của các vị mạnh thường quân, quý ân nhân và quý cơ quan truyền thông, quý Phật tử; Hòa Thượng cũng có lời cám ơn ông bà Dân Biểu Tạ Đức Trí, cô Anh Nguyễn đại diện Dân Biểu Liên Bang Michell Steel và bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại, các vị rất bận rộn với công việc nhưng cũng dành thì giờ đến đây tham dự. Xin cám ơn tấm lòng của quý vị.



Sau đạo từ của Hòa Thượng Viện Chủ Thích Viên Lý, ban tổ chức giới thiệu và mời Dân Biểu Tạ Đức Trí, cô Anh Nguyễn và bác sĩ Võ Đình Hữu lên sân khấu. Sau mấy lời ngắn gọn ca ngợi tinh thần dấn thân phục vụ người nghèo tại Việt Nam của Hội Hoa Sen Việt của cả ba vị trên, Dân biểu Tạ Đức Trí đã trao tặng Bằng Tưởng Lục của Hạ Viện Tiểu bang California cho cô Giám Đốc Tuyết Nha, cô Anh Nguyễn cũng đại diện Dân Biểu LB Micheel Steel đang công tác tại Washington D.C trao Bằng Tưởng Lục của Thượng Viện Hoa Kỳ cho cô Tuyết Nha.



Sau các tiết mục trên, chương trình Tiệc gây quỹ và văn nghệ, đấu giá, xổ số bắt đầu hết sức sôi nổi với các Xướng ngôn viên: Ái Cầm, Tuyết Nha, Minh Đăng, Hà Anh, Xuân Anh, Bảo Khanh, Linh Trịnh và Phạm Hùng Cường. Kết quả thu được số tiền $78,000.00. Kết thúc chương trình là màn hợp ca Hoa Sen Việt, ban tổ chức cảm tạ mọi người và tuyên bố bế mạc.