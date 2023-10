Đại Việt Cách Mạng Đảng long trọng Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Cố Chủ Tịch Sáng Lập Đảng Hà Thúc Ký và Cố Chủ Tịch Danh Dự Bùi Diễm

Santa Ana, Nam California (Bình Sa) – Tại phòng hội khách sạn Best Western Plus 2700 Hotel Terrace, Santa Ana, CA, vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 14 tháng 10 năm 2023, Đại Việt Cách Mạng Đảng đã long trong tổ chức lễ tưởng niệm Cố Chủ Tịch sáng lập Đại Việt Cách Mạng Đảng và Cố Chủ Tịch Danh Dự Bùi Diễm.

Điều hợp chương trình do MC. Trần Tiến Hoàng. Mở đầu với phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, trong phút mặc niệm có phần tưởng niệm đến Cố Chủ Tịch Hà Thúc Ký, Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy và Cố Chủ Tịch Danh Dự Bùi Diễm. Sau nghi thức tưởng niệm Ông Trần Dũng Minh Dân, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương ĐVCMĐ lên chào mừng và cảm ơn quan khách cùng quý vị thân hữu, các cơ quan truyền thông. Sau đó ông nói về kỷ niệm những ngày hoạt động với Cố Chủ Tịch Hà Thúc Ký, nhắc lại những kỷ niệm thời tranh đấu dưới chính thể Đệ Nhất Cộng Hòa, ông cũng đã nói những điều như việc âm mưu thủ tiêu ông Hà Thúc Ký và những đồng chí Đại Việt Cách Mạng Đảng… Ông cũng đã kể về những kỷ niệm với cựu Đại Sứ Bùi Diễm khi phải đối phó với tình hình chính trị trong những ngày cuối cùng của nền Đệ Nhị Cộng Hòa, v.v…

Thị Trưởng Thành Phố Westminster, Ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí trao bằng tưởng lục đến Chủ Tịch Đảng Đại Việt Cách Mạng Đảng

Tiếp theo là phần phát biểu của Dân Biểu Tạ Đức Trí, trong lời phát biểu ông đã hết lời ca ngợi chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn, gìn giữ được bản sắc dân tộc, ca ngợi hai chính khách lẫy lừng, nghiêng mình trước những nhà cách mạng đã dâng trọn đời mình tranh đấu cho tự do dân chủ Việt Nam. Tiếp theo là lời phát biểu của quý ông: Hoàng Đình Khuê, Trần Quốc Bảo, Trần Trọng Đạt, Lê Minh Nguyên, Nguyễn Kim Bình… Trong lời phát biểu những vị nầy đã hết lời ca ngợi tinh thần dấn thân đấu tranh tự do dân chủ, nhân quyền trong tinh thần “Nhân Bản-Dân Chủ-Thịnh Vượng” Những vị nầy cũng đã kể lại một số kỷ niệm trên bước đường hoạt động đối với Cụ Hà Thúc Ký, GS, Nguyễn Ngọc Huy và Cụ Bùi Diễm… Riêng Ông Hoàng Đình Khuê trong lời phát biểu ông có mong ước rằng: “Sẽ có một ngày chúng ta kết hợp thành một khối” noi gương các vị lãnh đạo, tiếp tục con đường đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam…”