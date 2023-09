Ấm áp đêm nhạc giao hưởng mừng Nhạc Sĩ Lê Văn Khoa 90 tuổi – A Lifetime of Music

Các M/C Thanh Thảo, Mai Phi Long, Kim Oanh,

Hoàng Trọng Thụy, cùng nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng.

Tối Thứ Bảy 16-9-2023, tại sân khấu của Robert Moore Theater, thành phố Costa Mesa, Quận Cam, Nam Cali gần 900 người đã đến dự đêm nhạc giao hưởng mừng sinh nhật 90 tuổi và sự cống hiến trọn đời cho nghệ thuật của nhạc sĩ Lê Văn Khoa do Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ và giàn nhạc giao hưởng Vietnames America Philharmonic thực hiện với sự ủng hộ của một số nhà hảo tâm yêu nhạc. Tối Thứ Bảy 16-9-2023, tại sân khấu của Robert Moore Theater, thành phố Costa Mesa, Quận Cam, Nam Cali gần 900 người đã đến dự đêm nhạc giao hưởng mừng sinh nhật 90 tuổi và sự cống hiến trọn đời cho nghệ thuật của nhạc sĩ Lê Văn Khoa do Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ và giàn nhạc giao hưởng Vietnames America Philharmonic thực hiện với sự ủng hộ của một số nhà hảo tâm yêu nhạc.

Mọi người trong rạp cùng đứng lên vỗ tay chúc mừng; dù tuổi đã 90 nhưng nhạc sĩ vẫn khỏe mạnh, bước lên sân khấu, giọng nói vẫn còn sang sảng cám ơn mọi người. Dân biểu tiểu bang Cali Tạ Đức Trí, Thị trưởng Westminter Nguyễn Mạnh Chí, Ủy viên Học khu Nguyễn Quốc Lân cùng ca ngợi sự đóng góp của ông.

Giàn nhạc giao hưởng của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ có tên là Vietnamese American Phiharmonic do nhạc sĩ vĩ cầm Nguyễn Khánh Hồng điều khiển. Đêm này đặc biệt có thêm những vĩ cầm thủ từ xa đến như Vũ Trụ, Bùi Duy Thiện (San Jose), Nguyễn Phúc Hải (Seattle )... nói lên sự ngưỡng mộ của giới ca nhạc giao hưởng dành cho người nhạc sĩ cao tuổi này.

Đêm này có tới 4 MC gồm Kim Oanh, Mai Phi Long, Thanh Thảo, Hoàng Trọng Thụy, giới thiệu những ca khúc của Lê Văn Khoa sáng tác như Mơ Về Quê Tôi (Phạm Hà ca), Bình Minh Quê Hương (Lê Hồng Quang ca), Nhớ Em (Ngọc Hà ca)... và những nhạc phẩm do ông soạn phần đệm nhạc giao hưởng như Dốc Mơ (nhạc Ngô Thụy Miên, Trịnh Hoàng Hải ca), Nhớ Tiếng Xưa (nhạc Lê Văn Khoa, Nguyễn Cao Nam Trân ca), Nguyệt Cầm (nhạc Cung Tiến, Vasa Diệu Nga ca)...

Một vài bản nhạc không lời của ông như Ta Tắm Ao Ta (Nguyễn Vân Anh độc tấu dương cầm), Romance (Nguyễn Phúc Hải độc tấu vĩ cầm )...

Mở đầu chương trình là nhạc khúc Overtune Vietnam của Lê Văn Khoa do dàn giao hưởng Vietnamese American Philharmonic trình diễn. Hai bản hợp ca do ông viết bè là Mẹ Trùng Dương (Phạm Duy) cuối phần 1, và Ca Ngợi Tự Do (Lê Văn Khoa) cuối buổi; với sự trình diễn của ban hợp xướng Little Saigon Chorales gồm mấy chục tiếng hát, đây là 3 là tiết mục trang trọng và đặc biệt vinh danh sự nghiệp âm nhạc cả cuộc đời nhạc sĩ Lê Văn Khoa.

Nhạc sĩ Lê Văn Khoa sinh năm 1933 tại tỉnh Cần Thơ Việt Nam, từng đoạt giải thưởng Văn học Nghệ thuật Toàn quốc của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa năm 1969. Từ sáng tác ca khúc, ông chuyển sang viết nhạc hòa tấu giao hưởng, nhạc độc tấu cho các nhạc cụ khác nhau, nhạc hợp ca.

Sau biến cố 30-4-1975, ông sang tị nạn tại Hoa Kỳ và tiếp tục sinh hoạt về nghệ thuật âm nhạc và nhiếp ảnh. Khoảng năm 2005, nhạc sĩ Lê Văn Khoa phát hành CD nhạc giao hưởng mang tên “Việt Nam 1975” gồm những nhạc khúc ông viết trong vòng mười năm rồi nhờ ban nhạc đại hòa tấu Kiev Symphony Orchestra và Chorus của quốc gia Ukraine trình diễn.

Trong lời cám ơn khán giả dự đêm nhạc này, nhạc sĩ Lê Văn Khoa bày tỏ ước vọng là thế hệ trẻ gốc Việt Nam tại Hải ngoại sẽ tiếp tục gìn giữ và phát triển âm nhạc mang nét quê hương dân tộc.

Nhạc sĩ Lê Văn Khoa với tâm nguyện phổ biến dòng nhạc dân tộc Việt Nam với thế giới. Ông quan niệm rằng dùng nhạc cụ Tây Phương để diễn tả nét nhạc Việt Nam thì sự phổ biến dễ dàng và lan xa hơn. Ông không lý luận nhiều mà chỉ thực hành và miệt mài làm việc suốt cả cuộc đời.

Những nhạc khúc không lời, những hòa âm giao hưởng cho các ca khúc, những soạn bè cho các bản hợp ca, những bài soạn độc tấu cho các nhạc cụ như vĩ cầm, dương cầm là những đóng góp và là nét đặc biệt của nhạc sĩ Lê Văn Khoa trong vườn hoa âm nhạc Việt Nam.

Cũng nên nói thêm, ở trong nước có 2 giàn nhạc giao hưởng ở Sài Gòn và Hà Nội. Và tại hải ngoại thì ở Quận Cam, California có giàn nhạc giao hưởng Vietnamese America Philharmonic (VAP), gồm các nhạc sĩ Việt Nam và Hoa Kỳ trình diễn do nhạc sĩ vĩ cầm Nguyễn Khánh Hồng điều khiển. Mỗi năm giàn nhạc VAP thực hiện khoảng 3 chương trình, vẽ nên nét thi vị và trang trọng cho không khí âm nhạc cộng đồng người Việt tại Quận Cam.

Đêm nhạc gồm 19 tiết mục, đơn ca, hợp ca, hòa tấu và độc tấu, đều có nét chấm phá của nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Một đêm nhạc bàng bạc lòng mến mộ của khán giả và giới yêu nhạc dành cho một người có nhiều đóng góp vào sinh hoạt văn hóa nghệ thuật của cộng đồng Việt Nam.

Ngồi nghe và nhìn giàn nhạc giao hưởng Vietnames America Philharmonic trình tấu với những cây vĩ cầm, dương cầm và một số nhạc cụ, lòng tôi lâng lâng; nhắm mắt với hình ảnh những đêm nghe nhạc cổ điển Tây phương ở trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn trên đường Nguyễn Du có lá me bay.

Sinh hoạt văn hóa

– Trần Củng Sơn

Nhạc sĩ Lê Văn Khoa trên sân khấu.

Rất đông khán giả dự đêm nhạc.

Phụ lục hình ảnh: