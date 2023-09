- Ca sĩ Maren Morris tuyên bố từ bỏ dòng nhạc Đồng quê (Country music) vì Trump và MAGA đã làm ô nhiễm nhạc này. - Tòa án Tối cao họp tháng 10, dự kiến xét đơn 3 bị cáo bạo loạn 6/1/2021, sẽ định nghĩa "cản trở thủ tục chính thức" (vụ cản Pence đếm phiếu đại cử tri) có thể đổi các cáo trạng của Trump - Nhiều đảng viên Cộng hòa cấp cao đã lên mạng xã hội chỉ trích nữ Dân biểu Lauren Boebert sau kh

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh mời cả nước nằm mơ: Việt Nam là điểm sáng trong bức tranh xám màu của thế giới.

- Ca sĩ Maren Morris tuyên bố từ bỏ dòng nhạc Đồng quê (Country music) vì Trump và MAGA đã làm ô nhiễm nhạc này.

- Tòa án Tối cao họp tháng 10, dự kiến xét đơn 3 bị cáo bạo loạn 6/1/2021, sẽ định nghĩa "cản trở thủ tục chính thức" (vụ cản Pence đếm phiếu đại cử tri) có thể đổi các cáo trạng của Trump

- Nhiều đảng viên Cộng hòa cấp cao đã lên mạng xã hội chỉ trích nữ Dân biểu Lauren Boebert sau khi lộ ra video cô và bạn trai sờ nhau nơi đông người.

- Đặc vụ FBI Jonathan Buma: sau khi tố cáo Rudy Giuliani “có thể đã bị tình báo Nga móc nối” liền bị FBI trù dập, bịt miệng anh

- Nhiều người ủng hộ Trump: bất kể Trump sẽ bị kết án, vẫn ủng hộ Trump trong bầu cử 2024

- Trump: sẵn sàng chọn 1 phụ nữ đứng phó, cùng tranh cử năm 2024, nhưng sẽ chọn người tốt nhất

- Công đoàn và các hãng xe nói chuyện, hy vọng ngưng đình công

- Los Angeles: 1 cảnh sát ngồi trong xe tuần tra, bị bắn chết.

- Texas: nổ súng, 1 chết, 1 bị thương

- Brazil: rớt phi cơ, 14 người chết.

- NATO: cuộc chiến ở Ukraine sẽ kéo dài.

- Nga bắn rớt UAV của Ukraine trên bầu trời Moscow và Crimea.

- Ukraine đã bắn rơi 6 UAV, 6 hỏa tiễn hành trình Nga.

- Ukraine xin các đồng minh đồng thuận về một công thức chiến thắng của Ukraine, ngừa viễn ảnh bầu cử Mỹ giúp Putin.

- Bộ Quốc phòng Nga: sẽ lập công ty đánh thuê mới, thu hút lính đánh thuê Wagner và lính khắp nơi

- Tướng Mark Milley: Bắc Hàn có thể cấp đạn pháo cho Nga nhưng sẽ không thay đổi được cuộc chiến ở Ukraine

- Zelensky: Ukraine sẽ sản xuất vũ khí và đạn trong nội địa Ukraine để chiến đấu lâu dài

- Los Angeles: quan chức cảnh sát gài thiết bị theo dõi trên xe tình cũ, bị điều tra

- California kiện 5 công ty dầu (BP, Shell, Exxon, ConocoPhillips và Chevron) vì ô nhiễm không khí, tàn phá chu trình nước và làm ô nhiễm đất

- Chết ở California tốn kém $27,428, trong khi trung bình toàn quốc chỉ tốn $24,204. Nhóm 10 tiểu bang chết tốn kém nhất là: Alaska, Hawaii, Massachusetts, New Hampshire, Washington, California, New York, Connecticut, Vermont, Rhode Island. Chết rẻ nhất là ở Kentucky, xhỉ tốn 20.366,34 USD.

- Quận Cam: một băng cướp xông vào tiệm, đập tủ kính, vơ vét đồng hồ trị giá 1/4 triệu đô.

- TIN VN. Nhiều tuyến đường ở TP HCM ngập sâu sau trận mưa lớn.

- HỎI 1: Dân Mỹ lạc quan về kinh tế: lạm phát sẽ giảm? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Số lượng báo tuyết (snow leopards) tăng 40%? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-17/9/2023) ⚪ ---- Liên đoàn Công nhân United Auto và Công ty xe Ford Motor đã tổ chức các cuộc đàm phán "hiệu quả hợp lý" vào thứ Bảy. Công đoàn trước đó đã bày tỏ sự không đồng tình với quyết định tạm thời sa thải công nhân tại Nhà máy lắp ráp Michigan của Ford, đồng thời tuyên bố rằng quyết định này "sẽ không hiệu quả".

Hãng xe có trụ sở tại Michigan nhấn mạnh rằng các cuộc đình công của công đoàn có thể sẽ gây ra "hiệu ứng kích thích" đối với các cơ sở khác, khiến khoảng 600 nhân viên không được yêu cầu phải đi làm vào tuần tới.

Trong khi đó, công ty xe General Motors cũng lưu ý rằng hoạt động công nghiệp tại nhà máy Missouri của họ có thể dẫn đến tình trạng thiếu phụ tùng tại nhà máy Kansas, điều này có thể buộc nhà máy "không hoạt động" vào tuần tới.

⚪ ---- Một cảnh sát Quận Los Angeles đã chết sau khi bị một kẻ bắn vào xe tuần tra vào tối thứ Bảy. Cảnh sát Ryan Clinkunbroomer, 30 tuổi, đã chết sau khi được chở đến bệnh viện. Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy Clinkunbroomer đang lái xe khi đang làm nhiệm vụ và vụ nổ súng là vào khoảng 6 giờ chiều. Clinkunbroomer đã bất tỉnh trong xe khi được tìm thấy gần giao lộ Sierra Highway và Avenue Q ở Palmdale bởi một người dân, và người này đã báo cho cảnh sát ở trạm Palmdale. Cảnh sát tin rằng vụ nổ súng là một "cuộc tấn công có chủ đích", nhưng các chi tiết khác vẫn chưa được biết.

⚪ ---- Một người đã chết trong vụ xả súng xảy ra vào tối thứ Bảy ở phía đông Lubbock, Texas, trong khi một người khác bị thương nặng. Cảnh sát Lubbock đang điều tra. Vào rạng sáng Chủ Nhật, vẫn chưa có nghi phạm nào được xác định.

⚪ ---- Một chiếc máy bay cỡ trung bình bị rơi ở miền bắc Brazil khiến toàn bộ người trên máy bay thiệt mạng, theo Thị trưởng Barcelos Edson de Paula Rodrigues Mendes nói với CNN hôm thứ Bảy. Máy bay đang trên đường từ Manaus đến Barcelos thì bị rơi khi đang cố hạ cánh trong điều kiện trời mưa lớn, khiến toàn bộ 12 hành khách cũng như phi công và phi công phụ chết.

⚪ ---- Ca sĩ Maren Morris tuyên bố cô sẽ rời bỏ dòng nhạc Đồng quê (Country music) do những ảnh hưởng mà cựu Tổng Thống Donald Trump đã làm ô nhiễm thể loại âm nhạc này. “Sau những năm của Trump, thành kiến của mọi người đã lộ rõ,” ca sĩ Maren Morris cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Los Angeles Times xuất bản hôm thứ Sáu. “Nó chỉ tiết lộ mọi người thực sự là ai và họ tự hào là người có quan điểm sai lầm về phụ nữ, phân biệt chủng tộc, kỳ thị đồng tính và chuyển giới.” Morris đã từng hỗ trợ những thanh niên chuyển giới tính, và từng quyên góp được 100.000 đô la cho các tổ chức ủng hộ người chuyển giới.

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ từng đoạt giải Grammy nói thêm rằng cô không hài lòng khi âm nhạc bị sử dụng như một “vũ khí độc hại trong các cuộc chiến văn hóa”. Đề cập đến bài hát nổi tiếng “Try That in a Small Town” của Jason Aldean, bài hát đã gây sóng gió với những người theo chủ nghĩa bảo thủ cực đoan, Morris nói: “Mọi người đang phát trực tuyến những bài hát này một cách độc ác. Đó không phải là niềm vui hay tình yêu thực sự dành cho âm nhạc. Đó là để chống người cấp tiến. Và đó không phải là mục đích của âm nhạc. Âm nhạc được cho là tiếng nói của những người bị áp bức - những người bị áp bức thực sự. Và bây giờ nó đang được sử dụng như một loại vũ khí thực sự độc hại trong các cuộc chiến tranh văn hóa.”

⚪ ---- Kỳ thảo luận tiếp theo của Tòa án Tối cao sắp bắt đầu khi tháng 10 sắp đến, các cáo trạng liên bang đối với Donald Trump về vai trò của Trump trong nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 sẽ có hiệu lực nếu các thẩm phán đồng ý tiến hành một cuộc điều tra, theo lời kêu gọi của ba người tham gia cuộc nổi dậy ngày 6/1/2021. Theo USA Today, các luật sư của Edward Lang, Joseph Fischer và Garret Miller đang xin tòa quăng bỏ cáo buộc "cản trở thủ tục chính thức" vì nói rằng các công tố viên đã cáo buộc quá xa.

USA Today đã viết, “Nếu các Thẩm phán Tòa Tối Cao đồng ý nghe kháng cáo, các quyết định cuối cùng có thể ảnh hưởng đến một phần bản cáo trạng liên bang chống lại Trump vì nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 - cũng như hàng trăm người khác bị kết tội trong cuộc bạo loạn chết người hơn hai năm trước."

Trọng tâm của định nghĩa chính xác là "thủ tục tố tụng chính thức" ("official proceedings") bao gồm những gì. Công tố nói rằng việc Phó Tổng Thống Pence và lưỡng viện kiểm phiếu đại cử tri bị gián đoạn khi các dân cử chạy trốn vì sự an toàn của họ và cảnh sát phải chiến đấu với những kẻ bạo loạn - đủ tiêu chuẩn được coi là những người ủng hộ Trump 'cản trở thủ tục chính thức'. Các công tố viên cho biết định nghĩa "cản trở" theo luật định là bao gồm cả việc ai đó nói dối trước đại bồi thẩm đoàn hoặc 'đốt một tòa nhà để giấu thi thể' của các nạn nhân bị sát hại.

USA Today đưa tin rằng hơn 200 người tham gia vụ tấn công Điện Capitol phải đối mặt với cáo buộc tương tự về "cản trở" và rằng, "Một phán quyết từ Tòa án Tối cao có lợi cho các bị cáo sẽ làm suy yếu những cáo buộc đó trong các vụ án khác, bao gồm cả vụ của Trump."

Tuy nhiên, rất có khả năng tòa án cấp cao của quốc gia có thể quyết định từ chối xét xử các kháng cáo của 3 ngườit ham dự bạo loạn dựa trên tiền lệ pháp lý. Bài báo viết: “Một số chuyên gia đã dự đoán rằng tòa án tối cao khó có thể tiếp nhận các vụ án – ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Điều đó một phần là do các tòa kháng án muốn tôn trọng các đại bồi thẩm đoàn khi liên quan đến các cáo buộc hình sự và một phần vì cho đến nay có rất ít sự bất đồng về vấn đề này về cách giải thích luật giữa các tòa kháng án."

Theo giáo sư luật Craig Trocino, "Những gì họ đang đưa lên Tòa Tối Cao là điều mà bất kỳ luật sư bào chữa nào ở vị trí của họ cũng sẽ làm. Điều đó không có nghĩa là họ sẽ thắng hay họ đúng về mặt pháp lý." (ghi chú: nghĩa là, nếu Tòa Tối Cao xét hồ sơ 3 bị cáo đưa lên, phán quyết sẽ ảnh hưởng tới các cáo trạng chống Trump chưa xét xử và tới hơn 200 người bạo loạn đã bị xử có tội 'cản trở thủ tục' -- nhưng có viễn ảnh là Tòa Tối Cao sẽ không mở hồ sơ ra xem, và lặng lẽ gác qua một bên.)

⚪ ---- Nhiều đảng viên Cộng hòa cấp cao đã lên mạng xã hội để chỉ trích nữ Dân biểu Lauren Boebert (R-CO) sau khi cô và bạn trai bị bắt gặp sờ chỗ nhạy cảm của nhau trong một rạp hát đông người hồi cuối tuần trước. Meghan McCain nói trong một bài đăng: “Cô ấy giảng cho mọi người về việc cộng đồng giới tính thứ ba LGBT là mối đe dọa đối với trẻ em khi bị bắt quả tang thực hiện hành vi tình dục lộ liễu tại một rạp hát công cộng, nơi có thể có trẻ em. Đây là 'giá trị gia đình'? Đây là lý do tại sao mọi người nghĩ rằng Cộng HòaP đều là những kẻ đạo đức giả.”

Ann Coulter đã viết trên X, gọi DB Boebert là “một kẻ hoàn toàn đáng xấu hổ. Colorado không thể tìm thấy MỘT VÀIỐ đảng viên Cộng hòa không rác rưởi và ngu ngốc để đại diện cho họ ở khu vực quốc hội thứ 3 sao?”

Ban đầu, DB Boebert chối là không có hành động không phù hợp — ngoài việc quá ồn ào trong rạp hát — cho đến khi video quay cảnh cô ấy vaping (hút thuốc lá điện tử) và rồi sờ chỗ nhạy cảm với bạn tình của cô bị đăng lên mạng. Sau đó, DB Boebert đã lên Facebook hôm thứ Sáu để xin lỗi về hành động của mình, mà cô ấy cho là do đã ly hôn nhưng cô không đề cập đến lý do sờ soạng bạn trai của cô trong rạp hát.

⚪ ---- Một đặc vụ FBI đã tố giác rằng Rudy Giuliani “có thể đã bị tình báo Nga móc nối” đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn mới rằng FBI đã bịt miệng anh và trù dập anh. Đặc vụ FBI Jonathan Buma đã gửi một lá thư dài 22 trang hồi tháng 7/2023 tới Ủy ban Tư pháp Thượng viện cáo buộc rằng cựu thị trưởng thành phố New York đã bị một nhà tài phiệt Ukraine có quan hệ với tình báo Điện Kremlin và các đặc vụ Nga khác lèo lái, truyền bá thông tin sai lệch nhằm cố gắng làm mất uy tín của Joe Biden.

Bây giờ, Buma đang lên tiếng trong một cuộc phỏng vấn do báo Business Insider thực hiện. Trong cuộc phỏng vấn, anh phác thảo những gì được cho là đã xảy ra sau khi anh cố gắng chia sẻ thông tin về nghi vấn Giuliani móc nối tình báo Nga. Lo ngại của Buma về Giuliani, luật sư riêng của Trump trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, tập trung vào khoản tiền 300.000 USD mà công ty của Giuliani nhận được từ Pavel Fuks, một nhà tài phiệt Ukraine có quan hệ chặt chẽ với Moscow. (Người phát ngôn của Fuks đã phủ nhận rằng ông ta có quan hệ với các cơ quan an ninh Nga.) Fuks đã tới Washington để dự lễ nhậm chức năm 2017 của Trump và trước đó ông đã tiếp cận Trump về việc xây dựng Tháp Trump ở Moscow.

Theo tiết lộ của Buma, Bản tin Tình báo FBI khẳng định Fuks là hoạt động hoặc liên hệ tới tình báo Nga. Khoản thanh toán 300.000 USD của Fuks cho công ty của Giuliani trùng hợp với các chuyến đi mà Giuliani thực hiện tới Ukraine nhằm thu thập thông tin về Hunter Biden và công ty năng lượng Burisma của Ukraine, đồng thời gây áp lực buộc các quan chức Ukraine phải mở một cuộc điều tra nhắm vào Joe Biden.

Buma nói rằng ông đã nêu lên mối lo ngại về mối quan hệ có thể có của Giuliani với tình báo Nga với cấp trên FBI của ông và rằng họ chỉ đơn giản là không quan tâm đến việc theo dõi. Ông tuyên bố, không chỉ vậy, cuối cùng họ đã cấm Buma thực hiện bất kỳ báo cáo nào liên quan đến Trump và vòng kết nối của ông ấy.

Nỗ lực tập trung cử tri Hoa Kỳ vào Hunter Biden và Burisma vào năm 2019 là một hoạt động lớn hơn và lâu dài hơn những gì đã biết trước đây. Giuliani luôn khẳng định rằng những cáo buộc về Hunter Biden và Burisma, công ty năng lượng Ukraine đã trả cho Biden tới 83.333 USD mỗi tháng để ngồi vào hội đồng quản trị của mình, bắt nguồn từ chiếc máy tính xách tay bị bỏ rơi của Hunter.

Tiết lộ của Buma gợi ý khác. Hunter Biden để quên máy tính xách tay của mình tại một cửa hàng sửa chữa máy tính vào tháng 4 năm 2019. Nhưng vài tháng trước đó, vào tháng 1 năm 2019, Buma cho biết ông đã đưa ba nguồn tin của mình đến để nói chuyện với các công tố viên Bộ Tư pháp về Hunter Biden. Họ đang đưa ra cùng một câu chuyện mà nhiều tháng sau sẽ trở thành chủ đề bàn tán trong chiến dịch tranh cử của Trump: Công việc của Hunter cho Burisma không chỉ tạo ra vẻ ngoài của một cuộc xung đột; nó bằng cách nào đó là bất hợp pháp.

---- Trong các cuộc phỏng vấn với CNN, những người ủng hộ Donald Trump ( kẻđang phải đối mặt với các phiên tòa hình sự ở Florida; Washington DC.; Manhattan và Georgia) đã xóa bỏ những lo ngại rằng Trump có thể là một tội phạm bị kết án vào thời điểm cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 diễn ra.

Phóng sự từ Kate Sullivan của CNN lưu ý rằng những người được gọi là "cử tri MAGA" được hỏi ở các tiểu bang quan trọng là Iowa, New Hampshire, Pennsylvania, Alabama, South Dakota và Texas không hề sứt mẻ sự ủng hộ đối với Trump, với nhiều cảm giác rằng Trump là nạn nhân của cuộc "săn phù thủy" từ phía Dân Chủ..

Như Sullivan đã viết, những người ủng hộ Trump "cho biết 91 cáo buộc hình sự trong bốn vụ án riêng biệt chống lại Trump chỉ làm tăng thêm sự ủng hộ của họ đối với Trump", thêm vào đó, "Đa số người Mỹ nghĩ rằng các cáo buộc chống lại Trump là có căn cứ và ông ấy nên bị truy tố." , các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, nhưng Trump vẫn tóm chặt Đảng Cộng hòa và vị thế ứng cử viên dẫn đầu của Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống GOP năm 2024 là không thể tranh cãi."

Carolyn McNeese, giáo viên đã nghỉ hưu 81 tuổi gọi các công tố viên đưa cựu tổng thống ra tòa là "ác quỷ" và tiếp tục, "Họ muốn gạt bỏ Trump ra ngoài bầu cử vì họ sợ Trump."

Sullivan viết, "một số người nói rằng có lẽ Trump đã phạm tội, nhưng điều đó không làm thay đổi quan điểm của họ về Trump bởi vì, như cư dân Texas Bobby Wilson đã nói, 'Tất cả chúng ta đều đã phạm tội; tất cả chúng ta đều có một số việc chúng ta đã làm. '"

Công nhân xây dựng Nam Dakota Jace Kirschenman đồng ý và nói với CNN, "Trump có thể có tội, nhưng điều đó không thành vấn đề", trước khi nói thêm rằng anh sẽ bỏ phiếu cho Trump bất kể điều gì xảy ra trong phòng xử án.

Frank Yurisic, 76 tuổi, người gần đây đã tham dự một cuộc vận động tranh cử của Trump ở Pennsylvania, tỏ ra cuồng nhiệt hơn nhiều và cho biết ông mong đợi bạo lực sẽ xảy ra nếu cựu tổng thống bị kết án. Ông nói: "Đất nước này là một thùng thuốc súng. Bạn biết đấy, chúng ta đã từng có nó. Tôi nghĩ rất có thể sẽ xảy ra bạo lực. Nếu người ta tiến quân tới thủ đô Washington, tôi sẽ là một trong những người có mặt ở đó. Tôi không nghĩ người ta nhận ra người dân ở đất nước này khó chịu như thế nào về những gì đang diễn ra.”

⚪ ---- Donald Trump sẵn sàng chọn một phụ nữ cùng tranh cử cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, theo lời ông trong một cuộc phỏng vấn dự kiến phát sóng vào Chủ nhật. “Tôi thích ý tưởng này, nhưng chúng tôi sẽ chọn người tốt nhất,” Trump nói với người dẫn chương trình “Meet The Press” của NBC, Kristen Welker khi được hỏi liệu Trump có nghiêng về việc chọn một phụ nữ hay không. “Nhưng tôi thích ý tưởng này, vâng.”

Trump cho biết ông chưa suy nghĩ nhiều về vấn đề này nhưng nói với Welker: “Bạn luôn làm một chút, nhưng tôi thực sự không nghĩ đã đến lúc. Tôi muốn thắng."Trong cuộc phỏng vấn, Welker đưa ra khả năng có Thống đốc Nam Dakota Kristi Noem, người gần đây đã ủng hộ Trump khi xuất hiện cùng Trump tại một buổi gây quỹ ở tiểu bang quê hương của cô. Trump gọi cô là “tuyệt vời” và nói rằng cô là người mà ông sẽ cân nhắc lựa chọn.Nikki Haley, một trong nhiều ứng cử viên chính của Trump, cũng nằm trong số những ứng cử viên tiềm năng. Haley trước đây từng giữ chức thống đốc Nam Carolina và sau đó là đại sứ tại Liên Hợp Quốc, sau khi được Trump đề cử. Một số ứng cử viên tổng thống nam cũng được coi là những lựa chọn tiềm năng.Doanh nhân Vivek Ramaswamy đã đi xa trong việc ủng hộ cựu tổng thống khi cam kết sẽ ân xá cho Trump nếu đắc cử. Trump đã bày tỏ sự cởi mở trong việc để Ramaswamy làm người đồng hành cùng mình, nhưng Ramaswamy cho biết ông không quan tâm đến vị trí số 2.Ngoài ra, việc Thượng nghị sĩ Nam Carolina Tim Scott từ chối tấn công Trump cho thấy rằng Scott có thể vẫn để ngỏ các lựa chọn đối với lời mời ứng cử chung với Trump 2024.⚪ ---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ không thể kết thúc nhanh chóng, đồng thời nhấn mạnh rằng việc chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài là rất quan trọng. Ông nói với tập đoàn truyền thông Funke của Đức trong một cuộc phỏng vấn công bố hôm Chủ Nhật rằng việc Ukraine trở thành thành viên NATO là điều chắc chắn, nhưng trong trường hợp Kiev ngừng chiến đấu, sự sống còn của Ukraine có thể bị đe dọa. Người đứng đầu NATO nói: “Tất cả chúng ta đều mong muốn có được một nền hòa bình nhanh chóng”. Nhận xét của Stoltenberg được đưa ra khi Ukraine tiếp tục cuộc phản công chống Nga, bắt đầu từ tháng 6 và đạt được những kết quả hạn chế.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga nói đã đẩy lùi thành công một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào khu vực Voronezh trong lãnh thổ Nga. Theo thông báo, vụ tấn công đã cố gắng xảy ra vào khoảng 09:40, giờ Moscow.Phòng không Nga cũng đã chặn các máy bay không người lái ở khu vực thủ đô Moscow và bán đảo Crimea trong đêm 16-17/9. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin nói rằng phòng không đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thành phố Istra nằm ở khu vực Moscow. Theo thông tin ban đầu, không có thiệt hại hay thương vong nào được ghi nhận. Nga còn báo cáo rằng tổng cộng 6 máy bay không người lái (UAV) đã bị phá hủy trên Bán đảo Crimea, nơi Nga chiếm của Ukraine từ năm 2014.⚪ ---- Ukraine đã bắn rơi 6 máy bay không người lái cảm tử Shahed và bắn rớt 6 trong số 10 hỏa tiễn hành trình do Nga phóng trong một cuộc tấn công qua đêm nhằm vào Ukraine vào sáng sớm ngày 17/9, theo Không quân Ukraine loan tin. Ukraine cũng đăng video về vụ phóng hỏa tiễn phòng không và đánh trúng một hỏa tiễn hành trình trên Odesa Oblast, gây ra một vụ nổ lớn trên không.Trước đó, có thông tin cho biết 9 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga đã rời căn cứ không quân Olenya ở phía bắc nước Nga, hướng về phía nam tới các vị trí khai hỏa. Các máy bay ném bom đã phóng 10 hỏa tiễn hành trình - hỗn hợp hỏa tiễn hành trình Kh-101, Kh-555 và Kh-55, theo không quân Ukraine cho biết.⚪ ---- Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, cho biết các đồng minh của Ukraine nên đồng thuận về một công thức về chiến thắng của Ukraine và đưa khoản hỗ trợ quân sự dài hạn cho Ukraine vào luật pháp của họ. Danilov viết trong chuyên mục của mình cho hãng tin Ukrainska Pravda ngày 16/9 rằng việc thực hiện đầy đủ công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy phụ thuộc vào bốn điểm quan trọng.Trước hết, Danilov gợi ý rằng các đồng minh nên đồng thuận về chiến thắng của Ukraine, điều mà ông cho rằng sẽ tạo ra “trách nhiệm chính trị” giữa họ, để ngăn chặn "sự tan rã của mạng lưới viện trợ" và giúp việc thực hiện Công thức Hòa bình của Zelesnkyy thành công hơn và nếu có thể thì nhanh hơn.

Thứ hai, xét đến các chu kỳ bầu cử chính trị và những thay đổi có thể xảy ra trong tình hình ở châu Âu và Hoa Kỳ trong việc duy trì sự ổn định của quan hệ đối tác, đây là một bước đi có tầm nhìn xa nhằm đảm bảo hỗ trợ quân sự cho Ukraine theo chu kỳ dài hạn, và trong pháp luật.

Ý tưởng thứ ba của Thư ký NSDC đối với các đối tác của Ukraine là phát triển và thực hiện một loạt biện pháp nhằm ngăn chặn cái gọi là "sự mệt mỏi vì chiến tranh. Thứ tư, lập kế hoạch lại các hoạt động chung theo tất cả các điểm của Công thức Hòa bình về mặt thời gian và trình tự, lưu ý đến tính chất lâu dài có thể có của chúng.

Zelensky đã trình bày một công thức hòa bình gồm 10 điểm tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 năm 2022. Nó bao gồm việc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đòi Nga rút quân, thả tất cả tù nhân, một tòa án dành cho những kẻ chịu trách nhiệm xâm lược và đảm bảo an ninh cho Ukraina. Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 12/9 bày tỏ hoàn toàn ủng hộ kế hoạch 10 điểm này. Trước đó, ngày 12/8, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Andriy Yermak thông báo 58 quốc gia đã ra tín hiệu ủng hộ Công thức Hòa bình do Tổng thống Zelensky đưa ra.

⚪ ---- Một công ty quân sự tư nhân mới đã được thành lập dưới sự giám sát trực tiếp của Bộ Quốc phòng Nga để thu hút lính đánh thuê Wagner, theo Trung tâm Kháng chiến Quốc gia của Bộ Quốc phòng Ukraine đưa tin hôm 16/9. Bộ Quốc phòng Nga đang cử đại diện tới Belarus và các nước châu Phi, bao gồm Algeria, Mali và Sudan, để thuyết phục càng nhiều lính đánh thuê Wagner ký hợp đồng với quân lực Nga thông qua công ty mới. Theo dữ liệu sơ bộ, cựu chỉ huy Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS), Sergei Surovikin, đã được giao trách nhiệm thành lập công ty lính đánh thuê mới.

⚪ ---- Đại Tướng Hoa Kỳ kiêm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley cho biết Bắc Hàn có thể cung cấp đạn pháo cho Nga nhưng điều đó khó có thể tác động đáng kể đến cuộc xung đột Ukraine. "Liệu nó có sự khác biệt lớn không? Tôi nghi ngờ về điều đó", vị tướng này nói, tuy nhiên, lưu ý rằng cuộc gặp gần đây giữa Lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể dẫn đến việc Bắc Hàn cung cấp Nga vũ khí thời Xô Viết. Bình luận của Milley được đưa ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về khả năng Bắc Hàn cung cấp đạn dược cho Nga để đổi lấy công nghệ tiên tiến.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu hàng ngày hôm thứ Bảy đã phác thảo những nỗ lực không ngừng của Ukraine nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và quan hệ đối tác quốc tế. Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh Ukraine và tạo cơ hội sản xuất vũ khí và đạn dược trong nội địa Ukraine, đồng thời lưu ý kế hoạch của Kiev tổ chức Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng (Defense Industries Forum), một sự kiện lần đầu tiên diễn ra ở Ukraine, sẽ diễn ra vào mùa thu và đã thu hút được sự chú ý đáng kể mối quan tâm toàn cầu.

Zelensky cũng bày tỏ lòng biết ơn tới nhiều quốc gia vì sự hỗ trợ của họ, bao gồm Đan Mạch, Đức, Bỉ, Na Uy, Hàn Quốc và Hoa Kỳ, nêu bật những đóng góp của họ cho các nỗ lực quốc phòng và phục hồi của Ukraine. Ông nói: “Nhiệm vụ của chúng tôi hoàn toàn rõ ràng – mang lại cho Ukraine mọi cơ hội sản xuất vũ khí và đạn dược, cung cấp công nghệ hiện đại để có được sự bảo vệ đáng tin cậy trước mọi hình thức xâm lược”.

⚪ ---- Một quan chức Sở Cảnh sát Los Angeles đang bị điều tra sau khi bị cáo buộc theo dõi một nữ cảnh sát khi họ có quan hệ tình cảm. Phó Sở Cảnh Sát LAPD Al Labrada bị tố đặt máy theo dõi Apple AirTag trên xe của bạn gái cũ để theo dõi tung tích của cô này. Sau khi chia tay gần đây, cô đã tìm thấy AirTag bên trong chiếc hộp Pelican chống nước trong xe của cô. Thiết bị được kết nối với thẻ có nguồn gốc từ điện thoại thông minh do thành phố cấp cho Labrada. Cô đã báo cáo cho Sở Cảnh sát Ontario vào ngày 7 tháng 9/2023.

Jeremy Tissot, luật sư của Labrada cho biết: “Chúng tôi phủ nhận tất cả những cáo buộc đó. “Đó là những cáo buộc sai sự thật và chúng tôi hoàn toàn mong đợi ông Labraba sẽ được minh oan về tất cả những cáo buộc đó.”

Điện thoại của Labrada đã bị tịch thu ngay sau khi báo cáo được nộp. Ngoài việc báo cáo nội bộ, nạn nhân còn được cho là đã báo cáo lên tổng thanh tra. Labrada gia nhập LAPD vào năm 1993 và là một trong 3 Phó giám đốc báo cáo trực tiếp với Cảnh sát trưởng Michael Moore. Khi Moore đi du lịch, đôi khi Labrada trở thành quyền giám đốc thay thế anh ta. Labrabda đang bị điều tra nội bộ.

⚪ ---- California đã thực hiện một bước đặc biệt là yêu cầu 5 tập đoàn nhiên liệu hóa thạch bồi thường những thiệt hại do họ đóng góp vào biến đổi khí hậu, theo tiểu bang cáo buộc trong một vụ kiện do Thống đốc Gavin Newsom công bố hôm thứ Bảy. Vụ kiện do Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Rob Bonta đệ trình, nhắm vào 5 công ty: BP, Shell, Exxon, ConocoPhillips và Chevron, những công ty sau có trụ sở chính tại California.

Đơn kiện viết: “Các công ty đã gây ô nhiễm không khí, làm bầu trời ngột ngạt vì khói, tàn phá chu trình nước và làm ô nhiễm đất đai của chúng ta phải được thực hiện để giảm thiểu những tác hại mà họ đã gây ra cho Tiểu Bang”.

California cáo buộc các công ty đã biết về mối quan hệ giữa doanh nghiệp của họ và cuộc khủng hoảng khí hậu trong nhiều năm và cố gắng che giấu kiến thức đó trong nỗ lực trì hoãn hành động về biến đổi khí hậu.

⚪ ---- Sống ở California tốn kém, đắt đỏ. Và chết cũng tốn kém hơn rất nhiều tiểu bang. Bản báo cáo mới của Forbes Advisor cho thấy California là một trong những nơi có chi phí chết cao nhất, đứng thứ 6 trong danh sách 10 nơi hàng đầu. Các nhà nghiên cứu đã phân tích chi phí tang lễ và chi phí y tế cuối đời ở tất cả 50 tiểu bang để xác định thứ hạng.

Theo báo cáo, tại California, các chi phí liên quan đến cái chết có thể tốn trung bình $27,428, với chi phí trung bình cho một đám tang kèm theo việc viếng và hỏa táng tổng cộng là $10,091 – cao hơn $2,355 so với trung bình toàn quốc là $7,736.

Chi phí trung bình toàn quốc liên quan đến cái chết là $24,204; chi phí tang lễ trung bình là $7,736 và chi phí y tế cuối đời trung bình là $16,468.

Alaska đứng đầu danh sách là nơi có chi phí chết đắt nhất, trong khi Kentucky là nơi rẻ nhất. Các nhà nghiên cứu nhận thấy tại Kentucky, chi phí liên quan đến cái chết lên tới 20.366,34 USD.

Sau đây là 10 tiểu bang có chi phí chết cao nhất:

. Alaska - Tổng chi phí chết: $33,742

. Hawaii: $32,722

. Massachusetts: $29,481

. New Hampshire: $28,279

. Washington: $28,156

. California: $27,428

. New York: $26,413

. Connecticut: $26,360

. Vermont: $25,925

. Rhode Island: $25,790.

⚪ ----- Quận Cam: một băng cướp xông vào tiệm, đập tủ kính, vơ vét đồng hồ trị giá 1/4 triệu đô. Cảnh sát đang truy lùng một nhóm cướp đã nhắm mục tiêu vào một cửa hàng trang sức ở Newport Beach vào tuần trước, lấy đi những chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá 1/4 triệu đô la. Cảnh sát Newport Beach cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 8 tháng 9, ngay sau 4 giờ chiều, khi bốn nghi phạm lục soát quầy trưng bày phía trước tại Jewelers on Time, nằm trên 149 Riverside Avenue.

Toàn bộ sự kiện chỉ diễn ra trong 20 giây, bọn trộm đã lấy đi gần hai chục chiếc đồng hồ Rolex, ước tính trị giá 250.000 USD. Một nhân viên kể rằng anh đã tiếp cận một khách hàng, người có thể được nhìn thấy trong đoạn phim giám sát từ cửa hàng mặc áo phông trắng. “Anh ta giữ cửa mở và ba đồng phạm khác bước vào, đập vỡ tủ trưng bày”, nhân viên nói, đề cập đến cánh cửa thép bị khóa an ninh, yêu cầu mỗi khách hàng phải được nhân viên chặn vào.

Đoạn phim ghi lại vụ việc cho thấy người đàn ông giữ cửa là 3 người đàn ông mặc đồ đen che mặt lao vào. Một trong những nghi phạm dùng búa đập vỡ kính trong khi hai người còn lại chộp lấy khay đồng hồ, ném chúng vào túi mà họ mang theo. Nhiều ngày sau, tất cả kính vương vãi trên sàn cửa hàng đã được dọn sạch, nhưng bằng chứng về vụ đập phá vẫn còn, với những tủ trưng bày vỡ vụn vẫn đang chờ sửa chữa, được buộc lại với nhau bằng băng dính.

⚪ ---- TIN VN. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế mời cả nước nằm mơ: Việt Nam là điểm sáng trong bức tranh xám màu của thế giới. Theo VnExpress. Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhận xét, trong bức tranh xám màu kinh tế thế giới hiện nay thì "Việt Nam vẫn là điểm sáng".

Nhận định này được Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu tại họp báo Diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam 2023, chủ đề "Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững", sáng 17/9.

⚪ ---- TIN VN. Nhiều tuyến đường ở TP HCM ngập sâu sau trận mưa lớn. Theo Báo Người Lao Động. Sau trận mưa lớn và kéo dài từ trưa đến chiều tối 17-9, hàng loạt tuyến đường tại TP HCM ngập sâu trong nước. Nhiều xe bị chết máy, người dân vất vả dắt xe lội bộ qua những đoạn ngập. Đến hơn 19 giờ ngày 17-9, nhiều nơi tại TP HCM vẫn còn mưa lớn. Nhiều tuyến đường vẫn còn ngập sâu trong nước. Theo ghi nhận từ chiều đến tối cùng ngày, nhiều quận, huyện tại TP HCM như: 8, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh... có mưa lớn và kéo dài. Mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước. Tại quận Gò Vấp, các tuyến đường như Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khối, Phan Huy Ích, Lê Đức Thọ, Lê Văn Thọ... nước ngập lênh láng. Các tuyến đường như Xóm Củi, Tùng Thiện Vương (quận 8), Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh)... cũng chìm sâu trong nước.

⚪ ---- HỎI 1: Dân Mỹ lạc quan về kinh tế: lạm phát sẽ giảm?

ĐÁP 1: Đúng thế. Cuộc khảo sát tâm lý người tiêu dùng mới nhất của Đại học Michigan, được công bố vào thứ Sáu tuần trước, đã làm sáng tỏ một hiện tượng thú vị. Cuộc khảo sát cho thấy dự đoán của người dân Mỹ về tỷ lệ lạm phát trong năm tới đã giảm xuống 3,1% trong tháng 9, giảm đáng kể so với mức 3,5% được ghi nhận trong tháng trước.

Mức giảm này đánh dấu dự đoán thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021. Hơn nữa, nó chỉ dao động trên mức 2,3-3,0% được thấy trong hai năm trước khi đại dịch xảy ra, như đã nêu trong tuyên bố của trường đại học. Thêm vào sự lạc quan này, lạm phát dài hạn những dự đoán kéo dài từ 5 đến 10 năm tới cũng cho thấy sự giảm sút. Những dự đoán này ổn định ở mức 2,7%, trượt xuống dưới phạm vi hẹp 2,9-3,1% chỉ lần thứ hai trong 26 tháng qua.

Chi tiết:

https://www.msn.com/en-us/money/markets/americans-remain-optimistic-amid-rising-gas-prices-survey-reveals/ar-AA1gOeCU?ocid=finance-verthp-feeds

⚪ ---- HỎI 2: Số lượng báo tuyết (snow leopards) tăng 40%?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Sự hiện diện của 134 con báo tuyết đã được xác nhận ở Bhutan bởi Khảo sát báo tuyết quốc gia 2022-2023, được hỗ trợ bởi dự án Bhutan For Life và WWF-Bhutan. Con số này thể hiện mức tăng 39,5% so với cuộc khảo sát đầu tiên của đất nước vào năm 2016, khi có 96 cá nhân được tính.

.

Cuộc khảo sát quốc gia lần thứ hai của Bhutan bao gồm hơn 9.000 km2 môi trường sống của báo tuyết trên toàn cảnh vùng núi phía bắc của đất nước với 310 trạm bẫy ảnh. Nó tìm thấy mật độ tổng thể là 1,34 con báo tuyết trên 100 km vuông, tương đối cao hơn ở phía tây so với ở miền trung và miền đông Bhutan. Báo tuyết cũng được ghi nhận ở một số địa điểm mới. Với môi trường sống thích hợp của báo tuyết rộng lớn giáp biên giới Ấn Độ và Trung Quốc, cuộc khảo sát cho thấy Bhutan có thể đóng vai trò là nguồn cung cấp quần thể báo tuyết trong khu vực.

Chi tiết:

https://wwf.panda.org/wwf_news/press_releases/?9671466/WWF-395-increase-in-snow-leopard-numbers-in-Bhutan-a-milestone-achievement

