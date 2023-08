Đại học Santa Ana được chọn vào nhóm các trường Đại học Quốc gia uy tín

(Santa Ana, Calif.) New America đã chọn Đại Học Santa Ana (SAC) là thành viên của Nhóm Đào Tạo & Thay Đổi Lực Lượng Lao Động Đại học Cộng Đồng Quốc Gia. Trong số 15 trường đại học cộng đồng được chọn trên toàn quốc, SAC là trường đại học cộng đồng duy nhất ở California và cũng là một trong bốn Tổ Chức Phục Vụ Tây Ban Nha (Hispanic Serving Institutions - HSI) tham gia. Là một thành viên nhóm, SAC sẽ tập trung vào việc thực hiện các phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu hàng đầu để đáp ứng nhu cầu kinh tế và nhu cầu lực lượng lao động lành nghề địa phương một cách công bằng. Cơ hội này sẽ củng cố các chương trình Giáo Dục Nghề Nghiệp (Career Education - CE) và các chiến lược phát triển lực lượng lao động của SAC, bao gồm mở rộng cơ hội học nghề và học nghề trước trong các ngành có nhu cầu cao. (Santa Ana, Calif.) New America đã chọn Đại Học Santa Ana (SAC) là thành viên của Nhóm Đào Tạo & Thay Đổi Lực Lượng Lao Động Đại học Cộng Đồng Quốc Gia. Trong số 15 trường đại học cộng đồng được chọn trên toàn quốc, SAC là trường đại học cộng đồng duy nhất ở California và cũng là một trong bốn Tổ Chức Phục Vụ Tây Ban Nha (Hispanic Serving Institutions - HSI) tham gia. Là một thành viên nhóm, SAC sẽ tập trung vào việc thực hiện các phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu hàng đầu để đáp ứng nhu cầu kinh tế và nhu cầu lực lượng lao động lành nghề địa phương một cách công bằng. Cơ hội này sẽ củng cố các chương trình Giáo Dục Nghề Nghiệp (Career Education - CE) và các chiến lược phát triển lực lượng lao động của SAC, bao gồm mở rộng cơ hội học nghề và học nghề trước trong các ngành có nhu cầu cao.

Tiến sĩ Annebelle Nery, hiệu trưởng SAC cho biết: “SAC tự hào tham gia nhóm các trường đại học cộng đồng quốc gia này để cải thiện các chương trình Giáo Dục Nghề Nghiệp của chúng tôi và tăng cơ hội làm việc kỹ năng trung bình cho cộng đồng của chúng ta, đặc biệt tập trung vào việc mở rộng mô hình đào tạo học nghề. Học nghề rất quan trọng trong việc tăng cường khả năng tiếp cận cho các cá nhân để có được các kỹ năng mới và kiếm thu nhập, đồng thời bảo vệ sinh kế của họ. Đây là một lựa chọn tốt để sinh viên có được kinh nghiệm làm việc quý báu mà không tích lũy nợ sinh viên cao. Với lực lượng sinh viên đa dạng và các chương trình thích hợp, chúng tôi đang giúp đa dạng hóa lực lượng lao động của chúng ta và thúc đẩy sự công bằng trong giáo dục, việc làm và thu nhập.”

SAC và nhóm quốc gia sẽ mở rộng các chương trình nghề nghiệp phẩm chất cao, sáng tạo của nhóm khi điều kiện lực lượng lao động ngày nay phát triển, bà Nery cho biết. Với những tiến bộ công nghệ trong trí tuệ nhân tạo và thị trường lao động Mỹ chậm lại, cùng với lạm phát và lãi suất tăng, New America đang nhắm mục tiêu vào các chương trình lực lượng lao động đại học để xây dựng một hệ thống đào tạo lại nhân lực cho các công việc trong tương lai và thực hiện các đổi mới chính sách thông qua nghiên cứu. Các trường đại học trong nhóm sẽ phát triển các chiến lược tài chánh để duy trì và vận hành các chương trình lực lượng lao động của họ và tạo ra cơ hội việc làm trong cộng đồng của họ.

SAC có kế hoạch hiện đại hóa việc thu thập dữ liệu và cơ sở hạ tầng dữ liệucho các chương trình CE của mình để giúp đánh giá và bắt đầu các chương trình lực lượng lao động mới của trường đại học cộng đồng.

"Ưu tiên của chúng tôi là thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng dữ liệu ngày càng lớn của SAC để thông báo cách chúng tôi đáp ứng khoảng cách lực lượng lao động địa phương một cách công bằng", bà Nery chia sẻ. “Dữ liệu sinh viên không tập trung, nhu cầu sử dụng lao động, vị trí việc làm và tiền lương của cựu sinh viên là những thông tin có giá trị cần thiết để cung cấp cho các nguồn hỗ trợ và chương trình Giáo Dục Nghề Nghiệp đang phát triển của chúng tôi.”

Nhóm thực hiện của SAC sẽ được dẫn dắt bởi Tiến sĩ Jeffrey Lamb, hiệu phó phụ trách Các Vấn Đề Học Thuật, và sẽ bao gồm Tiến sĩ Sara Butler, trưởng khoa Các Vấn Đề Học Thuật; Tiến sĩ Larisa Sergeyeva, trưởng khoa Dịch Vụ Nhân Sự & Công Nghệ; và Ông Matthew Valerius, phó trưởng khoa Giáo Dục Nghề Nghiệp và Ghi Danh Kép. Để xác định các mục tiêu phát triển lực lượng lao động khu vực, SAC sẽ dựa vào các nghiên cứu thị trường lao động khu vực do Orange County Centers of Excellence for Labor Market Research công bố và Kế hoạch Chương Trình Lực Lượng Lao Động Orange County Strong Workforce Program (SWP) Quận Cam giai đoạn 2021-2024. SAC cũng là thành viên của Hiệp Hội Khu Vực Quận Cam, đã xác định các lĩnh vực ưu tiên cao của Quận Cam để phát triển lực lượng lao động lành nghề là: Sản Xuất Cao Cấp; Giao Thông & Hậu Cần Cao Cấp; Kinh doanh & Làm Chủ Doanh Nghiệp; Năng Lượng, Xây Cất & Tiện Ích; Chăm Sóc Sức Khỏe; Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông (ICT)/Truyền Thông Kỹ Thuật Số; Khoa Học Đời Sống/Công Nghệ Sinh Học; và Bán Lẻ, Khách Sạn & Du Lịch.

Theo Phân Tích Thu Nhập Kinh Tế và Lợi Tức Đầu Tư Giáo Dục vào tháng 7 năm 2018, tác động tích lũy của các cựu sinh viên SAC làm việc trong lực lượng lao động của Quận Cam lên tới $909,6 triệu thu nhập bổ sung cho nền kinh tế Quận Cam, tương đương với việc hỗ trợ 11.117 việc làm. Với việc tham gia vào Nhóm Đào Tạo & Thay Đổi Lực Lượng Lao Động Đại Học Cộng Đồng, SAC sẽ tiếp tục trao quyền cho lực lượng lao động địa phương với các kỹ năng mới để thúc đẩy phát triển kinh tế. Văn phòng Giáo Dục Nghề Nghiệp và Phát Triển Lực Lượng Lao Động của SAC sẽ dẫn đầu nỗ lực này cùng với Khoa Dịch Vụ Nhân Sự và Công Nghệ, và cam kết cải thiện cuộc sống của sinh viên và các thành viên cộng đồng thông qua việc tăng cơ hội thu nhập và việc làm công bằng.

Để tìm hiểu thêm về Nhóm Đào Tạo & Thay Đổi Lực Lượng Lao Động Đại Học Cộng Đồng của New America, hãy truy cập https://bit.ly/SAC-NewAmerica. Để tìm hiểu thêm về Đại học Santa Ana, xin vui lòng truy cập sac.edu . Các câu hỏi về thông cáo báo chí này có thể được gửi đến Dalilah Davaloz qua Davaloz_Dalilah@sac.edu

