Những mẹo đơn giản khi tựu trường để giữ an toàn cho trẻ em trong thời tiết nắng gay gắt

Sacramento, Calif. – Mùa tựu trường đang đến gần và khi các gia đình đang chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho năm học mới, thì việc chuẩn bị cho thời tiết nóng phải được ưu tiên hàng đầu. Việc đảm bảo an toàn cho con em chúng ta trong các đợt nắng nóng khắc nghiệt là rất quan trọng, đối với sức khỏe cũng như là sự thành công trong học tập của các em. Điều quan trọng là tất cả chúng ta—cha mẹ, người chăm sóc và nhà giáo dục—sẽ cùng làm việc với nhau để hoàn thành nhiệm vụ này.

Trẻ em là một trong những nhóm có nguy cơ mắc bệnh do nhiệt cao nhất, bao gồm trẻ khuyết tật hoặc những trẻ mắc các bệnh mãn tính như hen suyễn hoặc tiểu đường, vì vậy điều quan trọng là phải thực hiện các biện pháp ngăn ngừa bổ sung, để bảo vệ các em trong thời điểm nắng nóng gay gắt. Chiến dịch Heat Ready CA của California khuyến khích cư dân California chủ động bảo vệ trẻ em khỏi tác động của sự gia tăng nhiệt độ, đồng thời nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm khi nhiệt độ quá cao, đặc biệt là trong các cộng đồng dễ bị bệnh do nhiệt như các cộng đồng Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương (AAPI) của chúng ta.

"Điều cực kỳ quan trọng là phải bảo vệ trẻ em của chúng ta, và ưu tiên cho sức khỏe cùng với sự an toàn của trẻ trong thời tiết nắng nóng gay gắt. Cơ thể của các em bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi nhiệt độ cao và bằng cách thực hiện các biện pháp ngăn ngừa để bảo vệ các em, chúng ta có thể tránh được trước các vấn đề có thể xảy ra liên quan đến nhiệt độ," Y sĩ Marie Thao-Ceballos đang làm việc tại Kaiser Permanente ở Sacramento cho biết: “Bằng cách làm theo năm lời khuyên đơn giản do Heat Ready CA cung cấp, phụ huynh và người chăm sóc có thể bảo vệ con cái của họ, đồng thời sẽ giúp trẻ bắt đầu năm học mới mà không phải lo lắng gì.”

Heat Ready CA đang thể hiện sự cống hiến của mình trong việc hỗ trợ về sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng, bằng cách chia sẻ các mẹo dành cho phụ huynh và người giám hộ để thực hiện, cũng như giúp bảo vệ trẻ em trong điều kiện nhiệt độ quá cao khi các em quay lại trường học.

1/ Thoa kem chống nắng và uống nước: Bảo vệ làn da của trẻ em khỏi tia UV có hại, đồng thời ngăn ngừa phát ban do nhiệt và cháy nắng bằng cách thoa kem chống nắng có chỉ số SPF từ 15 trở lên. Khuyến khích trẻ uống đủ nước và không đợi đến khi khát mới uống. Nước là tốt nhất. Trẻ em nên tránh tiêu thụ đồ uống có caffein hoặc lượng đường cao để tránh bị mất nước thêm.

2/ Trang phục khi trời nóng: Giữ cho trẻ mát mẻ và thoải mái bằng cách cho trẻ mặc quần áo sáng màu, nhẹ, rộng rãi, và thoáng khí. Trẻ em không đổ mồ hôi như người lớn, vì khả năng tự hạ nhiệt thấp. Giáo viên và người trông trẻ ở sân chơi có thể giúp đỡ bằng cách đặc biệt chú ý đến khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể của học sinh.

3/ Hạn chế các hoạt động ngoài trời: Cân nhắc việc nói chuyện với giáo viên của con bạn về việc giảm thiểu các hoạt động ngoài trời, và khuyến khích trẻ chơi trong nhà hoặc ở những nơi có bóng râm khi nhiệt độ quá cao, đặc biệt là khi nhiệt độ nóng nhất trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Trẻ em sẽ cần nghỉ giải lao thường xuyên để nghỉ ngơi và hạ nhiệt suốt cả ngày.

4/ Giáo dục trẻ em về sự an toàn khi trời nóng: Dạy trẻ cách phát hiện các triệu chứng của bệnh do nhiệt và khuyến khích trẻ tìm kiếm sự giúp đỡ. Nếu trẻ hoặc bạn bè của trẻ đổ mồ hôi nhiều, chuột rút cơ bắp, suy nhược, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn hoặc chóng mặt, hãy tìm sự giúp đỡ ngay lập tức.

5/ Lên kế hoạch cho những việc lặt vặt có tính đến trẻ em: Đừng bao giờ để trẻ em một mình trong xe đang đỗ vì bất kỳ lý do gì. Ngay cả một việc vặt “nhanh chóng” cũng quá dài và có thể gây ra những hậu quả chết người! Nhiệt độ có thể tăng gần 20 độ trong 10 phút, ngay cả khi cửa sổ được hé mở hoặc khi nhiệt độ bên ngoài dịu hơn.

Để chuẩn bị cho năm học mới, chúng ta hãy tự tin để đối phó với thời tiết quá nóng và bảo vệ con mình khỏi những tác động xấu nhất của nắng nóng khắc nghiệt, bằng cách ghi nhớ và áp dụng những lời khuyên này. Chúng ta có thể tạo ra một môi trường nuôi dưỡng và bảo vệ con cái mình bằng cách chủ động giáo dục trẻ, về sự nguy hiểm của nhiệt độ quá cao và dạy trẻ cách giữ cho an toàn hơn. Để biết thêm thông tin về sự an toàn với nắng nóng cho các nhóm dân cư dễ bị nhiễm bệnh, hoặc để tạo một kế hoạch để đối phó khi nhiệt độ quá cao, hãy truy cập HeatReadyCA.com.

Heat Ready CA là một chiến dịch giáo dục cộng đồng đa sắc tộc do Văn Phòng Truyền Thông và Hợp Tác Cộng Đồng dẫn đầu. Chương trình nhằm mục đích giáo dục người dân California về những nguy cơ tiềm ẩn của nhiệt độ quá cao, các lời khuyên giúp giữ an toàn hơn, và cần phải làm gì nếu họ nghi ngờ mình đang mắc bệnh liên quan đến nhiệt. Chiến dịch thu hút sự tham gia của các phương tiện truyền thông, nhà khí tượng học, và những người có ảnh hưởng; bên cạnh đó còn là sự cộng tác và phối hợp từ các tổ chức trong cộng đồng đáng tin cậy, cùng với các đối tác trên toàn tiểu bang để tiếp cận và hỗ trợ các nhóm dân cư dễ bị nhiễm bệnh. Với các đối tác như Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp California (the California Office of Emergency Services), CalEPA, và Bộ Y tế Công cộng California (the California Department of Public Health), Heat Ready CA là một phần trong cam kết toàn diện của tiểu bang nhằm đảm bảo an toàn cho người dân California trong mùa hè, đồng thời hỗ trợ các cộng đồng dễ gặp rủi ro trong các đợt nắng nóng khắc nghiệt. Để biết thêm mẹo và nguồn thông tin trợ giúp, vui lòng truy cập HeatReadyCA.com hoặc CuidateDelCalorCA.com .

