Đêm nhạc Eme Seeds of Hope, Mê Linh vẫn đang “mơ giấc mộng dài”

Mê Linh tại đêm nhạc Seeds Of Hope.







Ngày Thứ Bảy 29/07/2023 đối với Mê Linh ắt hẳn là một trong những ngày đẹp nhất cuộc đời. Ngày hôm đó, Mê Linh tròn 23 tuổi, mừng sinh nhật trong tình yêu thương của cha mẹ, anh em và rất nhiều người thân. Ngày hôm đó, Mê Linh tổ chức đêm trình diễn đầu tiên theo ý riêng của mình. Với số tiền có được từ đêm diễn, Mê Linh sẽ tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ âm nhạc, khi đến New York để học tiếp tục học chương trình thạc sĩ âm nhạc.





Rất nhiều người đi dự đêm nhạc hôm đó là người thân của gia đình Mê Linh, biết cháu từ lúc còn nhỏ xíu. Những cô chú này còn nhớ ngày xưa cô bé Mê Linh nhút nhát như thế nào. Khi đi theo mẹ ra đám đông, thấy mẹ có khi hào hứng nói cười hơi lớn với mọi người, Mê Linh còn kéo tay mẹ nhắc nhở “đừng ồn như thế!”





Mọi người còn nhớ cô bé Mê Linh trong hướng đạo, bỗng dưng một ngày nào đó nói với mẹ rằng mình muốn trở thành ca sĩ, một điều mà chính mẹ cháu cũng không ngờ tới. Rồi cháu bắt đầu ca hát. Dự án lấy danh hiệu Hoàng Kim của Mê Linh trong hướng đạo cũng có liên quan đến âm nhạc, dùng âm nhạc để dạy trẻ em Việt Nam ở Mỹ học tiếng Việt.





Rồi Mê Linh đi học thanh nhạc ở đại học Chapman University. Rồi Mê Linh bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trên sân khấu ca nhạc trong các sinh hoạt hướng đạo, cộng đồng cũng như trên sân khấu nhà trường. Mọi người biết đến Mê Linh như một cô bé có giọng hát opera điêu luyện, có thể hát được cả tiếng Anh, tiếng Việt.





Một số người thân có cảm giác rằng đêm nhạc hôm đó là một dịp để Mê Linh “tổng kết lại hành trang”, để thực sự bắt đầu đi một mình trên hành trình âm nhạc còn rất dài của Mê Linh. Tuổi 23 là lứa tuổi thanh xuân, đủ trưởng thành, tràn đầy sức sống, là lứa tuổi bắt đầu tự khám phá chính mình, xây dựng niềm tin vào chính mình.





Trong buổi trình diễn, lần đầu tiên Mê Linh đóng vai trò người tự sắp xếp chương trình, chọn bài hát, chọn bạn bè hát chung. Ai cũng nhận thấy đêm nhạc Seeds Of Hope thực sự là một sân khấu dành cho giới trẻ gốc Việt. Những bạn trẻ Hugo, Làn Sóng Xanh đã từng hát với Mê Linh trong nhiều chương trình ca nhạc. Nhưng chắc đây là lần đầu tiên các em được tự sắp xếp chương trình, tự chọn bài hát theo ý mình. Đến xem đêm nhạc với tinh thần ủng hộ giới trẻ, chắc không mấy ai cảm thấy khó chịu với những lỗi lầm nhỏ về sắp xếp sân khấu. Mọi người cảm thấy thú vị với cô MC trẻ Jenny nói tiếng Việt không rành, đôi khi còn tạo ra sự dí dỏm trong khi làm phiên dịch khi giới thiệu. Bởi vì mọi người xem đây là một sân chơi của những người trẻ tuổi. Những sân chơi như vậy sẽ là nơi nuôi lớn sự trưởng thành, tự tin của các tài năng trẻ gốc Việt trong tương lai. Mọi người mong sẽ có thêm nhiều đêm diễn như vậy được thực hiện bởi Mê Linh và các bạn.





Trong phần trình diễn của mình, Mê Linh hát lại những thể loại mà mình đã hát trong gần 10 năm qua, với những bài được lựa chọn theo sở thích của chính mình. Nhạc Việt, nhạc kịch sân khấu, nhạc opera cổ điển. Một số người cho rằng Mê Linh hát opera trong đêm nhạc là thành công nhất. Pace Non Trovo của Franz Liszt, Mê Linh nói rằng là một trong những ca khúc khó nhất, thực sự là một thử thách để vượt qua. Thế nhưng Mê Linh đã trình diễn thật hoàn chỉnh. Điều này chứng tỏ kỹ thuật không còn là vấn đề đối với cô ca sĩ trẻ tuổi này. Chỉ cần thêm thời gian để trải nghiệm với cuộc sống thực sự, sự diễn cảm của Mê Linh sẽ ngày thêm sống động.





Khi hát trích đoạn trong vở nhạc kịch Miss Saigon, Mê Linh tâm sự rằng đây là một vở diễn về một nhân vật Việt Nam, bối cảnh ở Việt Nam. Nhưng từ trước đến nay, trên sân khấu thế giới chưa có một nghệ sĩ gốc Việt nào nhận được vai chính. Mê Linh mơ có một ngày những nghệ sĩ Việt trẻ tuổi như mình sẽ viết, sẽ trình diễn những vở nhạc kịch về Việt Nam như vậy trên sân khấu dòng chính. Ở nước Mỹ hình như mọi ước mơ đều có thể trở thành sự thực, miễn là mình dám mơ mộng, và làm việc với một niềm đam mê thực sự.





Một người bạn thân của mẹ Mê Linh đã viết cảm nghĩ của mình khi đi xem đêm nhạc Eme Seeds of Hope rằng phần dàn dựng chương trình thể hiện sự hiểu biết am tường âm nhạc, giàu có phẩm chất, tính cách chuyên môn. Đây là một thành công mà anh mong rằng sẽ tiếp tục có trong sinh hoạt nghệ thuật, văn hóa của người Việt. Anh rất yêu mến và trân trọng giọng hát nhiều nội lực và kỹ thuật, cùng phong cách trình diễn của Mê Linh. Tiếng hát của Mê Linh đã đi những bước dài, trưởng thành, già dặn, có nét, chuyên nghiệp. Anh tin rằng Mê Linh sẽ còn đi xa hơn nhiều nữa khi tiếp tục chương trình cao học tại New York.





Một người bạn thân khác của gia đình cho rằng Mê Linh khi nói và hát không giống nhau hoàn toàn. Khi nói chuyện trên sân khấu, Mê Linh có đôi khi vẫn còn ngập ngừng. Nhưng khi hát Mê Linh như biến thành một người khác. Mê Linh có khả năng hoá thân thành nhiều người khác nhau, những nhân vật trong các tác phẩm mà Mê Linh đang trình diễn. Mê Linh sở hữu một giọng ca đầy kỹ thuật và lối trình diễn trong các trích đoạn nhạc kịch tinh tế tuyệt vời. Anh nhìn tới tương lai, với thực lực như hiện nay, Mê Linh xứng đáng được đứng trên một sân khấu lớn hơn nữa, chuyên nghiệp hơn nữa trên đất Mỹ. Anh chúc Mê Linh sẽ thành công trong thời gian học nhạc tại New York, và sau đó gặt hái nhiều thành công trên con đường nghệ thuật mà mình đã chọn.

Người viết bài này đã từng đàn cho Mê Linh hát ca khúc Tôi Đang Mơ Giấc Mộng Dài, từ lúc Mê Linh bắt đầu tham gia vào các chương trình ca nhạc trong cộng đồng người Việt ở Little Saigon, cách đây đã gần 10 năm. Trong đêm nhạc Eme Seeds of Hope, Mê Linh chọn hát lại ca khúc này qua phần đệm piano của người bạn trẻ Hugo. Đêm hôm đó, Mê Linh hát Tôi Đang Mơ Giấc Mộng Dài đã say mê hơn ngày xưa rất nhiều. Hình như Mê Linh đang nói lên tâm sự của mình qua những lời hát: “…Đừng lay tôi nhé cuộc đời, tôi còn trẻ dại, cho tôi… mơ…màng…”