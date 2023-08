Cô Nasra Abukar Ali (tận cùng bên trái, áo xanh) đại diện Somalia để thi đấu nội dung 100 nữ tại các cuộc thi đấu của sinh viên thế giới ở Thành Đô (Chengdu), Trung Quốc, hôm thứ Ba. Cô mất hơn 20 giây để hoàn thành cuộc đua 100 mét, trong khi các vận động viên nước khác chạy chỉ khoảng 10 giây. Cô được chọn vì là bà con của Chủ tịch liên đoàn điền kinh quốc gia.

- Trump ra tòa thủ đô hôm nay, Thứ Năm, để nghe đọc cáo trạng truy tố 4 tội danh về lật ngược bầu cử 2020 và xúi giục bạo loạn 6/1/2021.

- Bill Barr (cựu Bộ Trưởng Tư Pháp của chính phủ Trump): Quyền Tu chính án thứ nhất của Trump vẫn được tôn trọng, vì chưa ai bịt miệng Trump khi Trump nói đủ thứ lừa bịp.

- Luật gia Philip Rotner: Trump phải ra tòa để trình chứng cớ gian lận bầu cử 2020 (mà cả FBI, Bộ Tư Pháp của Trump đã nói là không thấy gian lận), phải nói vì sao tin lời luật sư để lật ngược bầu cử trong khi toàn bộ nội các nói như thế là sai luật.

- Trump hù dọa sẽ trả thù, nếu thắng cử 2024.

- Bộ Trưởng Tư Pháp Michigan: Bản cáo trạng truy tố Trump hôm nay mở ra ở tòa thủ đô chưa phải là hết, còn ở GEorgia, Michigan...

- Thống đốc Florida nhận lời tranh luận với Thống đốc California: hãy nói ở đâu, khi nào

- Luật sư của Trump xin hoãn xử Trump tới sau ngày bầu cử 2024.

- Laurence Tribe, Giáo sư luật hiến pháp Đại học Harvard: bản cáo trạng truy tố Trump tuyệt vời, chỉ lo hơi trễ vì nếu Cộng Hòa thắng cử 2024 là sẽ ân xá toàn bộ Trump và đàn em

- Suy đoán 6 đồng phạm với Trump trong bản cáo trạng mới: Rudy Giuliani, John Eastman, Sidney Powell, Jeffrey Clark, Kenneth Chesebro và Vladimir Epshteyn.

- Trump gửi email xin góp tiền cứu khẩn, vì "tôi có thể phải đối mặt với 561 năm tù."

- Barack Obama cảnh báo Joe Biden đừng đánh giá thấp Trump 2024, hứa sẽ vận động tận lực cho Biden

- Nhiều người ủng hộ Trump cuồng nhiệt lại kêu gọi bạo lực nhắm vào Mike Pence vì "phản bội"

- Cảnh sát Thủ đô DC: báo động nổ súng là nhầm.

- Bộ trưởng thể thao của Somalia xin lỗi, lột chức Chủ tịch liên đoàn điền kinh quốc gia vì nữ vận động viên thi chạy ở Đại hội Thể thao Thế giới chưa từng học chạy.

- Bị nghi chống TQ, Ấn Độ thanh minh: không chống mở rộng tổ chức BRICS.

- Nga: thêm Na Uy vào danh sách "các quốc gia không thân thiện"

- Zelensky: đào tạo phi công Ukraine cho F-16 từ tháng 8.

- Kiev: bắn rớt 15 máy bay không người lái tự sát của Nga bắn vào thủ đô Ukriane.

- Ukraine: Gần 40.000 tấn ngũ cốc đã bị hỏa tiễn Nga bắn cháy trong 1 đêm.

- Vợ chồng Thủ tướng Canada tuyên bố chia tay sau 18 năm hôn nhân.

- Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon đề nghị "nên xóa bỏ khái niệm trần nợ," Fitch Ratings hạ điểm tín dụng của Mỹ là chuyện nhảm.

- Fitch hạ xếp hạng tín dụng của Hoa Kỳ từ AAA xuống AA+, bị chính phủ Biden rầy là chấm điểm sai, vì Biden đã giảm thâm hụt hàng nghìn tỷ đô la

- DoorDash Inc., chuyên về giao tận nhà đặt mua thức ăn nhanh, doanh thu tăng 33%

- Cần bao nhiêu để gọi là giàu: ở San Francisco cần có 4,7 triệu đô, ở New York City cần 3,3 triệu đô, ở Los Angeles, Quận Cam và San Diego cần 3,5 triệu đô.

- Tài sản ròng trung bình của hộ gia đình Hoa Kỳ là 121.700 đô la.

- Quận Cam: ngồi xe này dí bắn xe kia trên xa lộ, 1 người chết, 1 bị thương.

- Quận Cam: vào tiệm kim hoàn, đập bể các tủ kính, vơ vét, rồi chạy trốn.

- Iowa: gian lận thẻ, Mandy Tran bị bắt.

- Quận Cam: 2 người gốc Việt bị truy tố tội gian lận ngân hàng và các chủ nhà cao niên gốc Việt, trộm 2.182.753 đô la.

- TIN VN. Thảm họa môi trường: Sơ tán người dân, mời chuyên gia tìm nguyên nhân sạt lở, nứt đường.

- TIN VN. Học viện bóng đá Park Hang Seo chính thức thông báo tuyển sinh trên địa bàn Hà Nội.

- TIN VN. Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI giảm hơn 41 tỷ USD.

- HỎI 1: Dân Mỹ nói cần tiết kiệm 1,8 triệu đô la để nghỉ hưu? ĐÁP 1: Theo thăm dò.

- HỎI 2: Bạn ăn dâu tây (strawberries) hàng ngày sẽ tăng nhận thức, giảm huyết áp? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM ⚪ ---- Bộ trưởng thể thao của Somalia hôm thứ Tư đã công khai xin lỗi và ra lệnh đình chỉ chức Chủ tịch liên đoàn điền kinh quốc gia sau khi một nữ vận động viên chạy nước rút dường như chưa qua đào tạo đại diện cho Somalia tại Đại hội Thể thao Thế giới ở Trung Quốc và mất hơn 20 giây để hoàn thành cuộc đua 100 mét, trong khi các vận động viên nước khác chạy chỉ khoảng 10 giây.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Mohamed Barre Mohamud cho biết Bộ của ông không biết làm thế nào cô Nasra Abukar Ali, 20 tuổi, được chọn để thi đấu nội dung 100 nữ tại các cuộc thi đấu của sinh viên ở Thành Đô (Chengdu) hôm thứ Ba. Bộ đã đưa ra một tuyên bố riêng chỉ đạo Ủy ban Olympic Somalia đình chỉ Chủ tịch liên đoàn điền kinh quốc gia Khadija Aden Dahir trong bối cảnh có cáo buộc rằng Nasra Abukar là họ hàng của bà Chủ tịch và được trao cơ hội thi đấu tại các trò chơi vì điều đó.

Liên đoàn đại học của Somalia cho biết họ đã không gửi bất kỳ vận động viên nào đến Trung Quốc như một phần của đội Somalia chính thức. Một đoạn video quay cảnh chạy chậm một cách đau đớn của Nasra Abukar đã được chia sẻ trên mạng xã hội và Mohamud nói rằng màn trình diễn đó thật đáng xấu hổ đối với Somalia.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ xuất hiện lần đầu tiên tại phòng xử án ở thủ đô Washington, D.C., vào hôm nay, Thứ Năm, để nghe cáo trạng bị truy tố 4 tội danh liên quan đến âm mưu lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 và xúi giục bạo loạn ngày 6/1/2021. Phiên tòa dự kiến từ 4 giờ chiều Thứ Năm giờ thủ đô (tức là 1 giờ trưa giờ California) tại Tòa án thủ đô, cách Điện Capitol của Hoa Kỳ một dãy nhà về phía tây, nơi những người ủng hộ Trump đã nổi loạn nhằm ngăn cản việc chứng nhận đắc cử của Tổng thống Joe Biden.

Thủ tục dự kiến là, bị cáo [Trump] bị đưa ra trước một thẩm phán, nghe các cáo buộc, sẽ nói nhận tội hoặc không nhận tội đối với các cáo buộc. Sau đó, thẩm phán sẽ xác định xem có cần bảo lãnh tại ngoại hay không và số tiền bảo lãnh. Trump sẽ ra trước Thẩm phán Moxila A. Upadhyaya, CBS News đưa tin. Thẩm phán trong một vụ đọc cáo trạng truy tố thường không phải là thẩm phán chính của phiên tòa xét xử.

Hồ sơ xét xử đã được giao cho Thẩm phán quận Hoa Kỳ Tanya S. Chutkan, người được Tổng thống khi đó là Barack Obama bổ nhiệm vào ghế vào năm 2014. Chutkan đã chủ trì một số phiên tòa liên quan đến ngày 6 tháng 1. Theo báo Washington Post, bà Chutkan là thẩm phán tuyên án nặng nề nhất đối với các bị cáo ngày 6 tháng 1 tại tòa án liên bang.

Trump có thể sẽ có cơ hội tham khảo ý kiến ​​luật sư của mình trước khi được đưa vào phòng xử án. Thông thường, tội phạm bị cáo buộc bị còng tay sau lưng khi bị đưa vào phòng xử án. Vì Trump không bị truy tố tội phạm bạo lực và vì là cựu tổng thống, Trump có thể sẽ không bị còng tay. Ngoài ra, vì khả năng dễ nhận biết của mình, Trump có thể sẽ không bị yêu cầu chụp hình, điều thường xảy ra trong hầu hết các vụ buộc tội, và có khả năng sẽ được trả tự do mà không cần bảo lãnh do lời hứa quay lại tòa án. Trong trường hợp không chắc là thẩm phán đặt tiền bảo lãnh, Trump - người có tài sản trị giá 2,5 tỷ đô la, theo Forbes - có thể sẽ chỉ trả số tiền đó.

⚪ ---- Bill Barr (cựu Bộ Trưởng Tư Pháp của chính phủ Trump) đã chỉ trích các lập luận của luật sư của Donald Trump rằng bản cáo trạng mới nhất của Trump — lần này liên quan đến nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 của ông — cấu thành một “cuộc tấn công vào quyền tự do ngôn luận”. Barr nói với CNN hôm thứ Tư: “Họ [Công tố] không tấn công quyền Tu chính án thứ nhất của Trump, Trump có thể nói bất cứ điều gì Trump muốn. Trump thậm chí có thể nói dối. Trump thậm chí có thể nói với mọi người rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp khi Trump biết rõ hơn. Nhưng điều đó không bảo vệ bạn khỏi tham gia vào một âm mưu. Mọi âm mưu đều liên quan đến lời nói và mọi gian lận đều liên quan đến lời nói, vì vậy bạn biết đấy, tự do ngôn luận không cho bạn quyền tham gia vào một âm mưu lừa đảo.”

Sau đó, Barr nói rằng ông tin rằng “chúng ta chỉ đang nhìn thấy phần nổi của tảng băng chìm” và nhóm của Công tố đặc biệt Jack Smith có thể “có nhiều bằng chứng hơn” về tâm trạng của Trump có thể giúp chứng minh rằng Trump biết rằng cuộc bầu cử đã không bị đánh cắp thông qua gian lận.

⚪ ---- Hai luận cứ quan trọng mà Trump và các luật sư của ông đưa ra trước đó và kể từ khi ông bị truy tố vào thứ Tư vì những hành động nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 có thể không bao giờ được đưa ra trước tòa, trừ khi Trump sẵn sàng đứng ra bảo vệ - - một hành động có thể nổ bật ngược vào mặt Trump. Đó là ý kiến của luật sư Philip Rotner trong một chuyên mục cho tờ Bulwark, người đã tuyên bố rằng, để bồi thẩm đoàn hiểu được Trump đã đưa ra quyết định như thế nào liên quan đến việc cố gắng lật ngược lá phiếu cử tri, họ sẽ cần để nghe từ Trump mà có thể trình bày một loạt các vấn đề.

Trong khi Trump và những người ủng hộ ông đã cố gắng chứng minh rằng cuộc nói chuyện của ông về một cuộc bầu cử bị đánh cắp được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất (quyền tự do phát biểu) và do đó không bao giờ nên bị buộc tội bởi Công tố đặc biệt Jack Smith - một kiểu lý luận mà cựu quan chức FBI Chuck Rosenberg gọi là "rác rưởi" - - Rotner viết rằng Trump cần thuyết phục bồi thẩm đoàn về điều gì đó mà chỉ Trump biết [về cái gọi là gian lận bầu cử] và điều đó là không thể nếu không có lời khai của Trump.

"Hai lý luận bảo vệ pháp lý cố định của Trump — rằng Trump thực sự tin rằng Trump đã thắng cuộc bầu cử năm 2020 và rằng Trump dựa vào lời khuyên của luật sư trong các hoạt động hậu bầu cử của Trump — sẽ có tác dụng rất lớn," ông Rotner viết, trước khi nêu ra các vấn đề với điều này bào chữa, bắt đầu "với vấn đề thực tế là Trump chứng minh tại phiên tòa rằng Trump thực sự tin tưởng một cách chân thành nhất rằng mình đã thắng cử. Trump sẽ làm điều này như thế nào? Trump sẽ làm chứng không? Còn thực tế là hầu như mọi thành viên cấp cao của chính quyền của Trump—phó tổng thống, các lãnh đạo cấp cao của Bộ Tư Pháp, giám đốc tình báo quốc gia, các quan chức của Bộ An ninh Nội địa, và các nhân viên cấp cao, chưa kể các quan chức và cơ quan lập pháp tiểu bang, cùng hàng chục tòa án tiểu bang và liên bang— nói với Trump bằng cách khác?"

Rotner đã xác định những vấn đề tương tự với Trump khi tuyên bố rằng ông ấy chỉ đơn giản là làm theo lời khuyên của các luật sư của mình. "Trump làm cách nào để thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng Trump dựa vào lời khuyên pháp lý như vậy? Nếu Trump không làm chứng - điều gần như chắc chắn - thì ai sẽ cung cấp bằng chứng về điều này? Các luật sư mà Trump có thể tuyên bố đã dựa vào - Rudy Giuliani, John Eastman, Jenna Ellis, Sidney Powell - không có khả năng làm chứng vì họ là những kẻ đồng phạm có tên hoặc không tên với khả năng chịu trách nhiệm hình sự của chính họ. Nếu bất kỳ ai trong số họ làm chứng, họ có nguy cơ bị vạch mặt là kẻ nói dối và lừa đảo, những người có thể bị tan xác trên bục nhân chứng."

Sau đó, ông viết thêm: "Trump và các luật sư của Trump rõ ràng biết rằng cả niềm tin được cho là chân thành rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp cũng như tuyên bố rằng Trump dựa vào lời khuyên của luật sư sẽ không phải là biện pháp bào chữa hiệu quả nếu nó dẫn đến một phiên tòa hình sự, nơi cần nghe phù hợp với sự kiện, luật pháp hay hệ thống tư pháp."

⚪ ---- Trump hù dọa sẽ trả thù, nếu thắng cử 2024. Một ngày sau khi Trump nhận được bản cáo trạng thứ 3, tức là bản cáo trạng thứ nhì từ Công tố đặc biệt Jack Smith, Trump đã lên mạng Truth Social để phàn nàn về các khoản cho phí pháp lý khổng lồ mà Trump đang phải trả -- và thông báo cho những người ủng hộ rằng Trump sẽ trả thù chính xác nếu Trump được bầu lại.

Trump viết: "Hãy nhìn xem, không phải lỗi của tôi khi đối thủ chính trị của tôi trong Đảng Dân chủ, Joe Biden gian dối, đã nói với Bộ trưởng Tư pháp của ông ta buộc tội (cho đến nay!) Ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa & cựu Tổng thống Hoa Kỳ, là tôi, với nhiều tội danh như vậy. như có thể được pha chế để tôi buộc phải dành một lượng lớn thời gian và tiền bạc để tự vệ... NHƯNG VÀO NĂM 2024, SẼ ĐẾN LƯỢT CỦA CHÚNG TA. MAGA!"

⚪ ---- Bản cáo trạng của Trump trong cuộc tấn công ngày 6/1/2021 vào Điện Capitol của Hoa Kỳ không phải là dấu chấm hết cho những cáo buộc chống lại những kẻ âm mưu đánh cắp cuộc bầu cử, theo lời Bộ Trưởng Tư Pháp Michigan Dana Nessel nói trên MSNBC vào tối thứ Tư. Điều này xảy ra khi luật sư đặc biệt Jack Smith đã nêu tên nửa tá đồng phạm chưa bị truy tố trong vụ án — bất kỳ số nào trong số họ đều có thể bị buộc tội về sau.

Người dẫn chương trình Alex Wagner nói: "Đó là một mẹo chuyên nghiệp hợp pháp hấp dẫn để không gọi công tố viên là xấu xa. Rõ ràng điều đó đã vượt quá tầm kiểm soát của họ. Cho tôi hỏi về bản cáo trạng máy bỏ phiếu được đưa ra ngày hôm qua. Có vẻ như không phải ngẫu nhiên mà một số người chưa bị buộc tội, nhưng dù sao, chúng tôi biết có liên quan đến âm mưu chiếm đoạt máy bỏ phiếu và tiến hành kiểm tra pháp y một cách bất hợp pháp đối với họ, những người đó cũng tham gia vào âm mưu làm điều tương tự ở tiểu bang Georgia. Bạn có nghĩ rằng tất cả những điều này - bao gồm cả những nỗ lực ở Michigan - bạn có nghĩ rằng tất cả điều này đều do Trump và có khả năng là Rudy Giuliani, ai đã giám sát rất nhiều vụ can thiệp vào máy bầu cử đó?"

Nessel nói: “Rõ ràng đây là một nỗ lực phối hợp bắt đầu từ cấp cao nhất, có sự tham gia của tất cả các bên mà chúng tôi đã nghe nói đến, trong suốt quá trình điều tra này. Và không có gì ngạc nhiên khi họ có luật sư và nhiều cá nhân khác hoạt động ở cấp tiểu bang. Vì vậy, tất cả đều được phối hợp. Đó thực sự là định nghĩa của âm mưu bất hợp pháp."

Với bản chất của hành vi phạm tội, Nessel tiếp tục, Trump không có khả năng là người duy nhất phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Nessel nói: “Tôi nghĩ rằng trước khi công tố viên đặc biệt kết thúc, cho dù đó là liên bang, Jack Smith hay công tố viên đặc biệt đang làm việc ở Michigan, tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy nhiều bản cáo trạng hơn nữa được đưa ra.”

⚪ ---- Luật sư John Lauro, đại diện cho cựu Tổng thống Donald J. Trump trong vụ kiện về lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 và bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021, cho biết hôm thứ Tư rằng họ muốn phiên tòa được tổ chức sau cuộc bầu cử năm 2024. Nói với NBC, luật sư gọi việc Công tố đặc biệt của Bộ Tư Pháp Jack Smith muốn xem một "phiên tòa nhanh chóng" đối với Trump là điều "vô lý. Anh ta đã có ba năm rưỡi. Tại sao chúng ta không làm cho nó bằng nhau?" Lautaro nói trong khi bình luận về nhận xét của Smith.

Lauro nói: "Điểm mấu chốt là họ có 60 đặc vụ liên bang làm việc này, 60 luật sư, tất cả các loại nhân viên chính phủ, và chúng tôi nhận được bản cáo trạng này, và họ muốn đưa ra xét xử sau 90 ngày. Điều đó có công bằng với bạn không?"

⚪ ---- Laurence Tribe, Giáo sư luật hiến pháp Đại học Harvard, gọi bản cáo trạng mới nhất chống lại Trump là "tuyệt vời", nhưng có một yếu tố có thể xóa sổ toàn bộ: Thời điểm. Tribe cho biết trên MSNBC vào tối thứ Ba: “Tôi thực sự nghĩ rằng [Bộ trưởng Tư pháp] Merrick Garland đã không tiến hành nhanh như ông ấy có thể có. Do đó, truy tố Trump có thể kéo dài sang nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo. Nếu Trump hay bất kỳ ứng viên Cộng Hòa nào thắng cử tổng thống 2024, toàn bộ hồ sơ truy tố sẽ bị xóa sổ bởi 1 pháp lệnh ân xá. Và rằng nó sẽ được xếp vào một loại chú thích lịch sử.”

Một số ứng cử viên Cộng Hòa 2024 đã nói rằng họ sẽ ân xá cho Trump nếu họ đắc cử. Tribe cho biết đó là một lời nhắc nhở về hệ thống pháp luật “dễ bị tổn thương và mong manh” như thế nào. Ông nói: “Chúng ta có một hệ thống pháp lý có thể hoạt động quá chậm, có thể quá mờ đục. Và một hệ thống hoàn toàn không được đảm bảo sẽ chiến thắng chính trị.”

⚪ ---- Mặc dù bản cáo trạng mới nhất của Donald Trump về lật ngược bầu cử năm 2020 không nêu tên 6 đồng phạm, nhưng không quá khó để xác định 5 người đầu tiên: Rudy Giuliani, John Eastman, Sidney Powell, Jeffrey Clark và Kenneth Chesebro. Nhưng đồng phạm số 6, một nhà tư vấn chính trị mà mô tả trong bản cáo trạng có thể phù hợp với một số người, vẫn là một bí ẩn khó đoán ra. Giờ đây, một bản tin hôm thứ Tư từ The New York Times cho thấy cố vấn chiến lược năm 2020 của Trump, ông Vladimir Epshteyn khớp với các chi tiết được tiết lộ về đồng phạm thứ sáu.

Báo NY Times đã xem một email ngày 7 tháng 12/2020 từ Epshteyn gửi cho Giuliani, có vẻ như đó là cuộc trao đổi giống nhau giữa đồng phạm 1 và đồng phạm 6 được đề cập trong bản cáo trạng. Bản cáo trạng thảo luận về cuộc trò chuyện giữa cặp đôi về “các luật sư có thể hỗ trợ nỗ lực bầu cử gian lận” và đề cập đến đồng phạm 6 luật sư xác định ở Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, New Mexico, Pennsylvania và Wisconsin. Luật sư của Epshteyn từ chối bình luận với NY Times.

⚪ ---- Donald Trump, người bị truy tố lần thứ ba vào thứ Ba, đã yêu cầu những người ủng hộ ông đưa tiền cho ông hôm thứ Tư, nói rằng Trump có thể phải đối mặt với 561 năm tù. Với các bản cáo trạng và vụ kiện chồng chất, chi phí pháp lý của cựu tổng thống đang tăng lên. Các bản cáo trạng trước đây và các phiên tòa đã dẫn đến việc gây quỹ tăng mạnh nhưng dữ liệu mới cho thấy "xu hướng có thể đang giảm dần", Politico đưa tin.

Theo dữ liệu được đệ trình lên Ủy ban Bầu cử Liên bang bởi nhà xử lý quyên góp của Đảng Cộng hòa WinRed, Trump đã huy động được gần 4 triệu đô la từ 80.000 nhà tài trợ vào ngày 4/4/2023 khi ông ra hầu tòa về các cáo buộc của tiểu bang ở New York, đây là ngày gây quỹ trực tuyến tốt nhất của ông cho đến nay trong năm nay . Nhưng khi Trump xuất hiện tại tòa án liên bang ở Miami vào ngày 13/6/2023 liên quan đến vụ kiện giấu tài liệu mật Mar-a-Lago, số tiền gây quỹ của Trump là 1,3 triệu đô la từ khoảng 35.000 nhà tài trợ. Super PAC do Trump thành lập được cho là đã chi hơn 40 triệu đô la cho chi phí pháp lý trong nửa đầu năm nay.

Đối thủ Cộng Hòa của Trump, Chris Christie, đã chỉ trích Trump hôm thứ Ba vì đã chi "số tiền mà tầng lớp trung lưu Mỹ đã đưa cho ông ấy" cho các khoản chi phí pháp lý. Trên Squawk Box của CNBC, cựu thống đốc New Jersey cho biết Trump có thể dễ dàng tài trợ cho các cuộc chiến pháp lý bằng cách bán một trong những tòa nhà hoặc sân gôn của Trump. "Nhưng thay vào đó, Trump lại lấy 25 đô la, 50 đô la, 100 đô la từ những người Mỹ hàng ngày, những người tin rằng họ đưa số tiền đó cho Trump để giúp bầu Trump làm tổng thống. Và Trump đang trả các khoản chi phí pháp lý của Trump."

⚪ ---- Trong một bữa ăn trưa riêng tự vào đầu năm 2023, Barack Obama đã cảnh báo Joe Biden không nên đánh giá thấp sức mạnh tiềm ẩn trong nỗ lực trở lại làm tổng thống của Trump, nói rằng Trump, 77 tuổi, vẫn có thể gây ra mối nguy hiểm lớn hơn những gì Đảng Dân chủ nhận ra, theo The Washington Post. Cuộc trò chuyện trên phạm vi rộng, bao gồm cả các cuộc thảo luận về kế hoạch nghỉ hè và thông tin cập nhật về gia đình, diễn ra vào cuối tháng 6 tại dinh thự của Bạch Ốc, theo 2 người quen thuộc với vấn đề này nói với tờ Washington Post.

Obama cũng được cho là đã đảm bảo với Biden rằng Obama sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ chiến dịch tái tranh cử của mình, một cam kết dự kiến sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái vào mùa thu này, khi một nguồn tin cho biết Obamag sẽ bắt đầu xuất hiện tại các buổi gây quỹ. Người phát ngôn của chiến dịch Biden cho biết với WP, “Tổng thống Biden rất biết ơn vì sự ủng hộ vững chắc của ông ta [Obama] và mong muốn một lần nữa được sát cánh cùng chiến dịch tranh cử với Tổng thống Obama để giành chiến thắng vào năm 2024 và hoàn thành công việc cho người dân Mỹ.”

⚪ ---- Một số người ủng hộ cuồng nhiệt nhất của Trump đã đưa ra những lời kêu gọi bạo lực mới nhắm vào Mike Pence trên một diễn đàn trực tuyến đã thu hút sự chú ý của cơ quan thực thi pháp luật, theo báo Rolling Stone đưa tin. Một bài đăng có tiêu đề “(Chửi thề) Mike Pence” là bài đăng hàng đầu vào thứ Tư trên “TheDonald”, một diễn đàn trực tuyến cho những gì báo cáo mô tả là “Trumpiest trong số những người trung thành cuồng nhiệt với Trump.”

Theo bản tin, diễn đàn kiểu Reddit, được sử dụng bởi một số kẻ âm mưu tấn công Điện Capitol ngày 6 tháng 1, đã “làm sống lại” những lời kêu gọi bạo lực chống lại cựu phó tổng thống Pence sau khi những người ủng hộ Trump trong cuộc nổi dậy hô vang “Hãy treo cổ Mike Pence! ”

TIN VN. Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI giảm hơn 41 tỷ USD.

TIN VN. Thảm họa môi trường: Sơ tán người dân, mời chuyên gia tìm nguyên nhân sạt lở, nứt đường.

TIN VN. Học viện bóng đá Park Hang Seo chính thức thông báo tuyển sinh trên địa bàn Hà Nội.

Nhà báo Tim Dickinson của Rolling Stone viết rằng một bình luận hàng đầu trên bài đăng kêu gọi “sự trừng phạt thần thánh” đối với “kẻ phản bội” có nội dung: “Cầu Chúa giáng họa cho nó [Pence] vì những lời dối trá và phản bội của nó [Pence] đối với Người dân Mỹ,” trong khi những người khác tưởng tượng về một vụ hành quyết công khai. “Tôi muốn xem những ngón chân của nó [Pence] đung đưa trong gió,” một người dùng khác viết.“Có thể rất hấp dẫn khi bác bỏ những nhận xét như vậy vì coi đó là chuyện vặt vãnh, thay vì coi đó là biểu hiện của tình cảm bạo lực thực sự. Nhưng TheDonald - tự quảng cáo là "một cuộc biểu tình năng lượng cao dành cho những người ủng hộ Tổng thống Trump" - có một lịch sử đen tối," nhà báo Dickinson lưu ý.⚪ ---- Thống đốc Florida Ron DeSantis (Cộng Hòa) hôm thứ Tư cho biết ông sẵn sàng tranh luận với Thống đốc California Gavin Newsom (Dân Chủ). "Chỉ cần cho tôi biết khi nào [tranh luận] và ở đâu,” DeSantis nói với người dẫn chương trình Fox News Sean Hannity trong một cuộc phỏng vấn. Hannity sẽ đóng vai trò là người điều hành cuộc tranh luận tiềm năng. Căng thẳng đã gia tăng giữa hai thống đốc trong nhiều tháng, khi Newsom chỉ trích DeSantis vì đã gửi người di cư đến California.Newsom lần đầu tiên thách thức DeSantis trong một cuộc tranh luận vào tháng 9 năm ngoái sau khi thống đốc Florida thuê 2 máy bay chở người di cư hạ cánh xuống Martha's Vineyard, Mass., Làm dấy lên sự phẫn nộ từ các đảng viên Đảng Dân chủ. Trong một cuộc phỏng vấn với Hannity vào tháng 6, Newsom cũng đồng ý tham gia một cuộc tranh luận với DeSantis do người dẫn chương trình Fox News tổ chức. “Tôi đồng ý. Hãy tin vào điều đó,” Newsom nói với Hannity vào thời điểm đó.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm thứ Năm bác bỏ thông tin cho rằng Ấn Độ phản đối việc mở rộng tổ chức BRICS. "Chúng tôi đã làm rõ quan điểm của mình trước đây... Các thành viên BRICS đang thảo luận nội bộ về các nguyên tắc hướng dẫn, tiêu chuẩn, tiêu chí và thủ tục mở rộng... Chúng tôi đang tiếp cận vấn đề này với tinh thần cởi mở và triển vọng tích cực", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Arindam Bagchi cho biết tại một cuộc họp báo.Trước đó, Bloomberg đưa tin rằng Ấn Độ sẽ phản đối việc kết nạp bất kỳ thành viên mới nào càng lâu càng tốt do lo ngại rằng Trung Quốc có thể sử dụng điều này cho mục đích riêng của mình. Bagchi nhấn mạnh rằng những tin tức như vậy là "suy đoán vô căn cứ" và "đơn giản là không đúng sự thật."⚪ ---- Nga tuyên bố hôm thứ Năm rằng Nga đã thêm Na Uy vào danh sách "các quốc gia không thân thiện". "Vương quốc Na Uy được đưa vào danh sách các quốc gia nước ngoài có hành động không thân thiện chống lại các cơ quan ngoại giao và lãnh sự của Nga ở nước ngoài", phòng báo chí của nội các bộ trưởng Nga tuyên bố và cho biết thêm sẽ hạn chế số lượng nhân viên của các đại sứ quán, lãnh sự quán của Na Uy. và các văn phòng khác có thể có trên lãnh thổ Nga.Hồi tháng 4, Na Uy đã trục xuất 15 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc hoạt động gián điệp. Nga sau đó đã phản ứng bằng cách tuyên bố mười nhà ngoại giao Na Uy là nhân vật không được hoan nghênh.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng việc đào tạo phi công Ukraine vận hành máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ sẽ bắt đầu trong tháng này như một phần trong nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine. "Việc chuyển giao và sử dụng F-16 cho các phi công của chúng tôi nên diễn ra càng sớm càng tốt", nhà lãnh đạo nói, theo báo Kyiv Independent.Chương trình huấn luyện đã được vạch ra trong một bản ghi nhớ được Ukraine ký với 11 quốc gia tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào tháng 7 và Hoa Kỳ đã hứa sẽ cho phép các nước châu Âu huấn luyện binh sĩ Ukraine cho các máy bay phản lực của Hoa Kỳ.⚪ ---- Các đơn vị phòng không ở Kiev đã chặn tới 15 máy bay không người lái tự sát khi chúng tiếp cận thủ đô Ukraine trong đêm, chính quyền quân sự Kyiv cho biết hôm 3/8. Cuộc tấn công được khởi động từ phía bắc, là cuộc tấn công thứ 820 vào Kyiv kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine bắt đầu. "Cuộc tấn công thứ tám liên tiếp bằng đạn dược của Shahed vào Kyiv [xảy ra đêm qua]. Đó lại là một cuộc tấn công hàng loạt, giống như ngày hôm qua. Có tới 15 mục tiêu trên không đã được các đơn vị phòng không Ukraine xác định và tiêu diệt", chính quyền Kyiv báo cáo.⚪ ---- Gần 40.000 tấn ngũ cốc đã bị hư hại trong cuộc tấn công qua đêm của Nga vào cơ sở hạ tầng cảng Danube của Ukraine, theo Phó Thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết hôm thứ Tư. Ông cho biết ngũ cốc đó đang chờ xuất cảng sang Trung Quốc, Israel và các quốc gia châu Phi."Đây chính là những cảng đã trở thành nền tảng của an ninh lương thực toàn cầu ngày nay", ông Kubrakov nói, đồng thời kêu gọi các đồng minh của Ukraine giúp tăng cường hệ thống phòng không. Các cuộc tấn công vào các cơ sở sản xuất ngũ cốc của Ukraine gia tăng sau khi Nga rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, vốn cho phép Ukraine xuất cảng nông sản một cách an toàn. (ghi chú: trong thời gian qua, khi Putin cho áp dụng Sáng kiến Ngũ cốc, các tuyến đường bộ, đường biển, nhà kho của Ukraine đã bị tình báo Nga theo dõi, bây giờ là lúc Putin trở mặt, tấn công các nhà kho.⚪ ---- Người phát ngôn Cảnh sát Thủ đô Washington DC xác nhận hôm thứ Tư rằng "không có thương tích và không có kẻ nổ súng" gần các tòa nhà Thượng viện. Người phát ngôn nói rằng báo cáo về một tay súng đang hoạt động trong khu vực "dường như không đúng". Cảnh sát Quốc hội Hoa Kỳ sau đó đã nói riêng rằng "tất cả các tòa nhà đã được khám xét và thấy bình an", rằng "không có mối đe dọa nào đang hoạt động vào thời điểm này." Cảnh sát đã điều tra một báo cáo về "một kẻ xả súng có thể đang hoạt động" gần các tòa nhà Thượng viện nhưng vào thời điểm đó họ không thể xác nhận rằng có bất kỳ tiếng súng nào đã được bắn hay không.⚪ ---- Thủ tướng Canada Justin Trudeau và phu nhân Sophie Gregoire Trudeau tuyên bố chia tay sau 18 năm chung sống. Trong các tuyên bố giống hệt nhau được đăng trên tài khoản mạng xã hội của họ, cặp đôi cho biết họ đã "quyết định chia tay" sau "nhiều cuộc trò chuyện ý nghĩa và khó khăn", CTV News đưa tin."Như mọi khi, chúng tôi vẫn là một gia đình thân thiết với tình yêu sâu sắc và tôn trọng lẫn nhau cũng như mọi thứ chúng tôi đã và sẽ tiếp tục xây dựng", các thông điệp viết. "Vì hạnh phúc của con cái chúng tôi, chúng tôi yêu cầu các bạn tôn trọng quyền riêng tư của chúng tôi và của chúng." Vợ chồng Trudeau kết hôn năm 2005, có ba người con: con gái Ella-Grace 14 tuổi, con trai Xavier, 15 tuổi và Hadrien, 9 tuổi.⚪ ---- Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon cho biết hôm thứ Tư rằng Hoa Kỳ "nên xóa bỏ khái niệm trần nợ." Ý tưởng này đã được đề cập trong một cuộc phỏng vấn với CNBC. Dimon thừa nhận các vấn đề như những vấn đề được đề cập trong báo cáo của công ty chấm điểm tài chính Fitch Ratings về "chính sách bên miệng hố chiến tranh xung quanh vấn đề trần nợ và bản thân tình trạng thâm hụt", nhưng không có vấn đề nào biện minh cho quyết định của cơ quan xếp hạng khi họ hạ thấp năng lực tài chính Hoa Kỳ, bất kể trần nợ tới đâu.⚪ ---- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết hôm thứ Tư rằng quyết định của Fitch Ratings hạ thứ hạng tín dụng của Hoa Kỳ là "khó hiểu" do "sức mạnh kinh tế" của Hoa Kỳ và nhấn mạnh rằng một hành động [hạ thứ hạng Hoa Kỳ] như vậy là "hoàn toàn không có cơ sở."Bà Yellen lưu ý: “Trong vài năm qua, nền kinh tế Mỹ đã chứng kiến sự phục hồi mang tính lịch sử từ đáy sâu của đại dịch suy thoái. Về lâu dài, Hoa Kỳ vẫn là nền kinh tế lớn nhất, năng động nhất và sáng tạo nhất thế giới với hệ thống tài chính mạnh nhất thế giới.”⚪ ---- Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Hoa Kỳ Jared Bernstein hôm thứ Tư đã chỉ trích quyết định của Fitch hạ xếp hạng tín dụng của Hoa Kỳ từ AAA xuống AA+, nói rằng thời điểm "không hợp lý" và gọi đó là "kỳ lạ, tùy tiện và thậm chí đi ngược lại ước tính của chính họ."Bernstein lập luận rằng uy tín tín dụng của Hoa Kỳ "suy giảm đáng kể dưới thời Tổng thống Trump, và vì những lý do chính đáng" và Fitch thường "coi việc quản trị có trọng lượng đáng kể." Ông cho biết mô hình tín nhiệm bắt đầu tăng dần lên AAA khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Ông cũng chỉ ra rằng Biden đã chủ trì đạo luật lưỡng đảng, bao gồm cả dự luật trần nợ, "giúp giảm thâm hụt hàng nghìn tỷ đô la cùng với nó."⚪ ---- DoorDash Inc., công ty chuyên về giao tận nhà các đơn đặt mua thức ăn nhanh, đã báo cáo hôm thứ Tư rằng doanh thu của họ tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 2,13 tỷ USD trong quý tài chính thứ 2 của năm 2023. Tổng số đơn đặt hàng đạt 532 triệu đơn hàng trong ba tháng kết thúc vào ngày 30/6/2023, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận gộp GAAP tăng 5,8% lên 951 triệu đô la và lỗ ròng pha loãng trên mỗi cổ phiếu phân bổ cho các cổ đông phổ thông là 0,44 đô la trong năm quý II năm 2023, giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Cổ phiếu DoorDash cao hơn 5,21% trong giao dịch mở rộng.⚪ ---- Công ty dịch vụ tài chính Charles Schwab đã công bố cuộc khảo sát hàng năm, trong đó họ phân tích 12 khu vực đô thị lớn nhất của Hoa Kỳ và phát hiện ra rằng phải có giá trị tài sản ròng là 2,2 triệu đô la thì những người Mỹ khác mới coi là "giàu có" ở Hoa Kỳ. Con số đó không thay đổi từ năm 2022.San Francisco có tổng số cao nhất so với 12 khu vực tàu điện ngầm lớn nhất khác trong cả nước được khảo sát: sẽ cần có tài sản ròng trị giá 4,7 triệu đô la để được coi là giàu có. Los Angeles và San Diego đồng hạng 3 trong danh sách: sẽ cần một tài sản ròng trị giá 3,5 triệu đô la.Dưới đây là danh sách 10 khu vực thành phố lớn có giá trị ròng cao nhất, so với số liệu của năm ngoái:1. San Francisco: 4,7 triệu USD (giảm từ 5,1 triệu USD)2. Thành phố New York: 3,3 triệu USD (không đổi)3. Nam California (bao gồm Los Angeles và San Diego): 3,5 triệu USD (giảm từ 3,9 triệu USD)4. Seattle: 3,1 triệu USD (giảm từ 3,2 triệu USD)5. Thủ đô Washington, D.C.: 3 triệu USD (giảm từ 3,3 triệu USD)6. Chicago: 2,3 triệu USD (giảm từ 2,5 triệu USD)7. Houston: 2,1 triệu USD (giảm từ 2,6 triệu USD)8. Boston: 2,9 triệu USD (tăng từ 2,7 triệu USD)9. Dallas: 2,3 triệu USD (giảm từ 2,6 triệu USD)10. Atlanta: 2,3 triệu USD (giảm từ 2,5 triệu USD)Bất chấp những con số có vẻ cao này, cuộc khảo sát cho thấy gần một nửa số người Mỹ (48%) cho biết họ cảm thấy giàu có, nhưng hãy nhớ rằng những người báo cáo như vậy có giá trị tài sản ròng trung bình là 560.000 đô la. Theo dữ liệu gần đây nhất của Cục Dự trữ Liên bang, giá trị tài sản ròng trung bình của hộ gia đình Hoa Kỳ là 121.700 đô la.⚪ ---- Quận Cam: xe này bắn xe kia trên xa lộ, 1 người chết, 1 bị thương. Cảnh sát nói 1 người chết và 1 người khác bị thương trong vụ nổ súng giữa 2 xe hơi ở thị trấn Diamond Bar. Cảnh sát xa lộ Santa Ana nhận được một cuộc gọi 911 vào khoảng 11:30 tối Thứ Ba liên quan đến một vụ nổ súng trên xa lộ gần Xa lộ Pomona (60) hướng tây và Xa lộ Orange (57) hướng nam ở Diamond Bar.Khi cảnh sát Costa Mesa tới dãy phố 1900 Church và Walnut ở Costa Mesa, họ tìm thấy các nạn nhân bên trong một chiếc xe màu trắng với những vết thương do đạn bắn. Cảnh sát tin rằng người lái xe với hai nạn nhân bị trúng đạn đã đi gần 30 dặm đến Costa Mesa, nơi một nạn nhân ngồi ở băng ghế sau của chiếc xe được tuyên bố là đã chết và người kia được đưa vào bệnh viện với một vết đạn ở chân, theo Fox11.⚪ ---- Quận Cam: vào tiệm kim hoàn, đập bể các tủ kính, vơ vét, rồi chạy trốn. Số trang sức trị giá $900,000 đã bị đánh cắp khỏi một tiệm ở Irvine trong một vụ cướp đột nhập hôm thứ Hai, theo Sở Cảnh sát Irvine cho biết hôm thứ Ba. Vụ trộm xảy ra 9 ngày sau khi cảnh sát bắt giữ ba nghi phạm vì tình nghi cướp Kay Jewellers tại Irvine Spectrum.Vụ cướp xảy ra vào khoảng giữa trưa Thứ Hai tại tiệm Jewels By Alan, nằm trên Michelson Drive và Jamboree Road trong khu mua sắm Park Place. Lúc xảy ra vụ cướp, có 2 khách hàng, chủ tiệm, một đối tác kinh doanh và một cộng tác viên bán hàng đang ở bên trong. Cảnh sát Irvine thông báo hôm thứ Ba, rằng 3 nghi phạm được mô tả là "những người đàn ông da đen, đeo mặt nạ đen", cùng với 1 nghi phạm "có thể là nam giới da trắng".Cảnh sát Irvine nói, bất cứ ai có thông tin được khuyến khích liên hệ với Thám tử Trương theo số (949) 724-7276 hoặc email: TTruong@cityofirvine.org.⚪ ---- Iowa: gian lận thẻ,bị bắt. Một người phụ nữ ở Coralville đã bị bắt hôm thứ Hai vì sử dụng thẻ tín dụng của 2 người lớn tuổi mà bà từng chăm sóc để mua những món đồ trị giá hàng ngàn đô la cho chính mình. Cảnh sát nói Mandy Tran, 47 tuổi, đã thực hiện 52 giao dịch gian lận bằng cách sử dụng thẻ của các nạn nhân trong khoảng thời gian từ ngày 22/8/2022 đến ngày 16/5/2023.Các nạn nhân được cho là không thể tự chăm sóc bản thân và đôi khi bị bỏ lại một mình trong nhà mà không được giám sát trong khi Tran bị cáo buộc tiêu tiền của họ. Cảnh sát thấy các khoản phí trị giá hơn 1.200 đô la trên mỗi thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ của nạn nhân. Cuộc điều tra bắt đầu sau khi nhân viên của dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà ở Thành phố Iowa, Caring Hands & More, báo cáo về vụ trộm đáng ngờ, chỉ ra nhiều điểm bất thường và giao dịch mua bất thường cho cơ quan thực thi pháp luật.Cảnh sát nói, video giám sát từ một cửa tiệm Kwik Star ở thành phố Iowa cho thấy Tran sử dụng trái phép thẻ để mua thức ăn, rượu, nicotin và gas cho chính mình. Khi cảnh sát phỏng vấn Tran, họ cho biết cô thú nhận đã thực hiện các giao dịch gian lận bằng cách sử dụng thẻ tại Hy-Vee, Kwik Star và Walmart. Trần phải đối mặt với cáo buộc Sử dụng trái phép Thẻ tín dụng trên 1500 đô la, dưới 10.000 đô la; Lạm dụng người lớn phụ thuộc; Trộm Cắp Cấp Ba; và Trộm cắp cấp độ ba đối với người lớn tuổi.⚪ ---- Quận Cam:bị truy tố tội gian lận ngân hàng và các chủ nhà cao niên gốc Việt, trộm 2.182.753 đô la. Bản tin National Morgage ghi rằng 2 cư dân California đã bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố tội gian lận để lấy hơn 2 triệu đô la bằng cách trộm danh tính của chủ nhà – chủ yếu là người Mỹ gốc Việt cao tuổi – và lừa các ngân hàng để “rút tiền mặt” các khoản thế chấp (mortgages) đối với những tài sản đó, theo Bộ Tư pháp hôm thứ Ba .Biện lý Trung tâm California, cho biết 2 nghi can là Thao Thi Kim Nguyen, 47 tuổi, ở Garden Grove, Calif., và Nghiep Chinh Nguyen, 55 tuổi, ở Westminster, Calif., bị cáo buộc đã lấy tiền mặt từ các khoản thế chấp cho phép họ chuyển đổi vốn chủ nhà thành tiền mặt bằng cách vay so với giá trị của tài sản căn nhà. Cáo trạng công bố ngày 26/7 ghi rằng, trong khoảng 4 tháng của năm 2018, Thảo Nguyên đã mở tài khoản đứng tên mình tại 2 ngân hàng. Mục đích bị cáo buộc của các tài khoản ngân hàng này là để nhận các khoản tiền gian kia.Thao Nguyên sau đó đã đến thăm ngân hàng, cùng với Nghiệp Nguyên và các đồng phạm khác. Nghiep Nguyen và những kẻ đồng mưu khác đóng giả là chủ nhà của nạn nhân – những người mà họ cho là đã trộm danh tính – và giả mạo chữ ký của nạn nhân để lừa đảo nhận các khoản thế chấp bằng tiền mặt đối với các tài sản thuộc sở hữu của nạn nhân.Để theo đuổi vụ lừa đảo, Nghiep Nguyen bị cáo buộc sử dụng bằng lái xe và thẻ An sinh xã hội giả của California có tên của các nạn nhân, đồng thời giả mạo chữ ký của nạn nhân trên các tài liệu, bao gồm các mẫu đơn của ngân hàng và thế chấp cũng như các chứng thư cấp cho bất động sản của nạn nhân của cải. Tên của các nạn nhân cũng được thêm vào các tài khoản ngân hàng do Thảo Nguyên kiểm soát.Bộ Tư pháp đưa ra thí dụ. Tháng 7/2018, Thảo Nguyên đứng tên mở tài khoản ngân hàng. Cuối tháng đó, Nghiep Nguyen và một đồng phạm khác, cùng với Thao Nguyen, bị cáo buộc giả làm 2 chủ nhà tại chi nhánh ngân hàng ở Orange.Hai ngày sau, Nghiep Nguyen bị cho là giả mạo chữ ký của 2 chủ nhà nạn nhân trên chứng thư cấp tài sản địa ốc ở Garden Grove và Long Beach. Nghiep Nguyen và một đồng phạm khác bị cáo buộc sau đó đã sử dụng ID giả trong tên của các nạn nhân để thêm những tên đó vào tài khoản ngân hàng của Thao Nguyen. Khi làm như vậy, Thảo Nguyên nói với nhân viên ngân hàng rằng các nạn nhân là cha mẹ cô, theo cáo trạng.Vào tháng 8 năm 2018, Thao Nguyen bị cáo buộc đã nhận một khoản chuyển khoản ngân hàng trị giá khoảng 623.196 đô la tiền thế chấp lừa đảo. Theo cáo trạng, cô đã chuyển phần lớn số tiền bất chính vào các tài khoản mà cô và một đồng phạm khác kiểm soát. Tổng cộng, các bị cáo đã gian lận kiếm được khoảng 2.182.753 đô la thông qua kế hoạch này, theo bản cáo trạng cáo buộc.⚪ ----Theo Báo Hải Quan. Tính từ đầu năm đến 15/7, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chỉ đạt 236,81 tỷ USD, giảm 14,8% (tương ứng giảm 41,19 tỷ USD) so với cùng kỳ 2022. Với kết quả trên, các doanh nghiệp FDI chiếm 68,5% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu sụt giảm của cả nước (cả nước giảm 60,15 tỷ USD). Cụ thể, xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 7 (1-15/7) đạt 10,01 tỷ USD, giảm 12,6% tương ứng giảm 1,44 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 6/2023.⚪ ----Theo Báo Tiền Phong. Đắk Nông có 79 hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn do khu vực ở bị ngập lụt, sạt lở, nứt đất. Lãnh đạo các sở, ngành đồng tình ý kiến, đề nghị UBND tỉnh thành lập đoàn, mời các chuyên gia khảo sát hiện trường các điểm sạt lở, nứt đất ở huyện Tuy Đức, Đắk Song, và phường Nghĩa Thành (thành phố Gia Nghĩa). Ngày 3/8, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông, tính đến chiều 2/8, đợt mưa lớn kéo dài khiến 1 người chết. Toàn tỉnh Đắk Nông có 159 căn nhà và 9 phòng trọ bị ngập, gần 360ha cây trồng các loại và khoảng 150ha ao nuôi cá của người dân bị ngập, tràn bờ.⚪ ----Theo Báo Giáo Dục & Thời Đại. Chia tay ĐT Việt Nam sau 5 năm gắn bó đầy vinh quang, HLV Park Hang Seo giờ đây dành tâm huyết cho bóng đá trẻ Việt Nam. Sau thời gian ấp ủ, Học viện bóng đá của HLV Park Hang Seo tại Việt Nam vừa chính thức đi vào hoạt động. Mới đây, trung tâm này đã thông báo tuyển sinh trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể, trang mạng xã hội chính thức của Học viện bóng đá Park Hang Seo (PHS Academy) thông báo 2 địa điểm tuyển sinh gồm sân 1 tại 55 Trương Công Giai (Cầu Giấy, Hà Nội) và sân 2 tại số 48, ngõ 52 Tô Ngọc Vân (Tây Hồ, Hà Nội). Học viện bóng đá Park Hang Seo trước mắt sẽ tuyển sinh học viên từ 5 tới 15 tuổi, tương ứng với các lớp học bóng đá từ U7 tới U15. HLV Park Hang Seo đã mời 2 chuyên gia đào tạo bóng đá trẻ Hàn Quốc là HLV Kim Yong Ku và HLV Shin Jong Young phụ trách hướng dẫn đào tạo tại học viện mang tên mình.⚪ ---- HỎI 1: Dân Mỹ nói cần tiết kiệm 1,8 triệu đô la để nghỉ hưu?ĐÁP 1: Theo thăm dò. Theo một cuộc khảo sát từ Charles Schwab, người lao động ở Hoa Kỳ tin rằng họ sẽ cần tiết kiệm khoảng 1,8 triệu đô la để nghỉ hưu, vì lạm phát tiếp tục gây lo lắng về việc tiết kiệm. Theo cuộc khảo sát, con số ước tính này tăng so với mức 1,7 triệu đô la của năm ngoái, với 37% số người được hỏi nói rằng họ nghĩ rằng rất có khả năng họ sẽ đạt được con số này, giảm 10 điểm phần trăm so với năm ngoái.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Bạn ăn dâu tây (strawberries) hàng ngày sẽ tăng nhận thức, giảm huyết áp?ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy ăn dâu tây hàng ngày có thể cải thiện chức năng nhận thức ở người lớn tuổi, cũng như hạ huyết áp và tăng cường khả năng chống oxy hóa. "Đó là một biện pháp phòng ngừa quan trọng đối với các bệnh mãn tính khác nhau," điều tra viên chính của nghiên cứu, Tiến sĩ Shirin Hooshmand, nói với UPI trong một email. Bà là giáo sư tại Trường Khoa học Thể dục và Dinh dưỡng (School of Exercise and Nutritional Sciences) tại Đại học San Diego State University.Kết quả của thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đã được trình bày vào tháng 7 tại Nutrition 2023, cuộc họp thường niên của Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ (American Society of Nutrition). Nghiên cứu bổ sung cho nghiên cứu trước đó chứng minh lợi ích sức khỏe tim mạch, trao đổi chất và nhận thức của việc tiêu thụ dâu tây.Chi tiết: