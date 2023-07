Song ngữ: True Love / Tình Yêu Chân Thật

Huệ Giáo

Bạn đã từng hỏi tôi: giữa cuộc đời này có tình yêu chân thật hay không? Câu hỏi quá sức hóc búa này, không phải khó đối với riêng tôi, mà khó trả lời cho rất nhiều người trong từng thời đại. Vì đây chính nội dung câu hỏi mang đầy tính thời sự và nhạy cảm của nhiều giới, mọi lứa tuổi.

Tôi chỉ trả lời với bạn trong phạm vi suy nghĩ của mình. Có tình yêu chân thật chứ. Việc cho rằng, có hay không có nó không nằm trong câu hỏi và câu trả lời của lý thuyết, ngôn ngữ; chúng ta sẽ khó tìm ra một câu trả lời dứt khoát, bởi chính chúng luôn di chuyễn theo nhiều chiều ngược lại. Theo tôi, sẽ có một câu trả lời là chính trong thái độ sống, trong hành động của mỗi con người sẽ thay ta trả lời câu hỏi lớn lao đó. Tình yêu sẽ theo dòng suy nghĩ của mỗi con người để cuối cùng trở thành chân thật hay giả dối.

Một cách được học, tôi nói tình yêu chân thật theo lời của đức Phật dạy, trước nhất tình yêu ấy phải được đốt lên trong những trái tim thật sự yêu thương và biết cởi trói lòng yêu thương ấy hết khả năng của nó. Bởi vì, chỉ có trái tim yêu thương được rộng mở thì bạn và tôi mới có đủ sức để đối diện, để tháo gỡ được những vướng mắc, mâu thuẫn, xung đột và mới đủ ý thức tha thứ cho nhau nhiều lỗi lầm, mới đủ khả năng để dập tắt sự ích kỷ hiện hữu trong tình yêu thương ấy. Có như vậy, bạn và tôi mới tỉnh táo thấy được đâu là sự thật của vị ngọt tình yêu, là bước đi và sự rung động của trái tim, vừa huyền bí và cũng quá nhiều sỗ sàng, đã vượt quá khỏi hàng rào của ý thức. Có như vậy, bạn và tôi mới thấy được trái tim của mình và tâm tình người mình yêu thương. Chân thật hay giả dối, chúng ta cần phải bình tâm lắng nghe tiếng nói của trái tim dưới sự buông xả của ý thức linh mẫn.

Ngược lại, bạn phải ý thức rằng, bạn còn rất nhiều tánh xấu trong cuộc sống tình yêu chứ, nào: ghen tuông, tham lam, ích kỷ, giận hờn, cố chấp và nhất là chỉ sống trong thế giới của thức vọng tưởng xa rời thực tế. Tại sao vậy, không chỉ riêng bạn và tôi mà hầu hết trong mỗi chúng ta đang đối diện với chúng. Bởi vì, lòng ích kỷ (Ngã sở) là một trong những thuộc tính của con người, của tình yêu. Từ lòng ích kỷ xuất phát, bạn và tôi yêu nhau rồi chăm sóc lẫn nhau, rồi ghen tuông, cố chấp và cố nắm bắt những gì chỉ có lợi cho mình nhưng làm tổn hại đến người khác, cũng phát xuất từ thuộc tính này.

Sự thèm khát dục vọng ảo tưởng đã chế ngự quá lớn trong trái tim của mình, khiến cho chúng ta không nhận thấy được vị ngọt giả dối trong tình yêu và cứ thế, chúng ta không dám nhìn nhận sự thật, từ đó tình yêu thuở đầu nó đã là một sự kết hợp ảo tưởng, lại được phủ lên lớp sơn tự ngã bao phủ và nuôi dưỡng chúng lớn lên trong từng ngày.

Như vậy, chân thật hay giả dối là do thái độ sống sai khác của mỗi con người mà có sai khác. Lẽ tất nhiên, bạn và tôi không thể gạt bỏ hết đường đi của trái tim, vì nhiều lúc những đường đi chi li, ngóc ngách ấy làm cho trái tim sinh động hơn, mầu nhiệm hơn. Tuy nhiên, nhận thức được bản chất của tình yêu và cộng thêm một chút lượng thứ nữa, bạn và tôi và tất cả trong chúng ta sẽ say đắm và yêu thương nhiều hơn nữa. Từ đó, tình yêu sẽ thật sự vi diệu.

Tình yêu là một báu vật kỳ lạ, xuất hiện từ thuở vừa có trời đất và con người, cũng dễ nắm giữ và cũng dễ dàng đánh mất nó. Tình yêu thuở ban đầu cũng không chứa đựng màu sắc đau khổ hay hạnh phúc, chân thật hay giả dối khoảng cách này dài ngắn tùy thuộc vào nhận thức của mỗi con người. Có quá nhiều người hạnh phúc với tình yêu mà mình đã xây dựng và cũng khá nhiều người đau khổ bởi chúng.

Như thế, bạn có thấy nó hệ trọng lắm không, lá thư viết ngắn này chỉ là một vài dòng trong toàn tập đồ sộ nói về tình yêu thôi bạn nhỉ?

Nguồn:

https://thuvienhoasen.org/a12610/tinh-yeu-chan-that-hue-giao

.... o ....

True Love / Tình Yêu Chân Thật

Author: Huệ Giáo

Translated by Nguyên Giác

You once asked me if there is true love in this life. This overwhelmingly difficult question is difficult not only for me but for so many people at all times in human history. And this is also a topical and sensitive question for many population groups of all ages.

I just want to say, within my thinking, that there is true love. It is difficult to find a definitive answer if the question and answer are placed in the fields of theory and linguistics because these fields are always moving in many opposite directions. In my opinion, there will be an answer that is right in the attitude of life and in each person's actions, thereby answering that great question on our behalf. Love will follow each person's thoughts to eventually become true or false.

According to what I have learned, I speak of true love via the Buddha's words that, first, that love must be ignited in hearts that truly love, and those hearts know how to untie that love to the best of their ability. Because only with an open, loving heart will you and I have the strength to face and remove the entanglements, contradictions, and conflicts, be aware enough to forgive each other many mistakes, and be able to extinguish the selfishness existing in that love. Only then will you and I awaken to see the truth of the sweetness of love, the walking, and the vibration of the heart, which is both mysterious and too rude, beyond the barrier of consciousness. Only then can you and I see our hearts and the feelings of the people we love. True or false, we need to listen calmly to the voice of the heart under the equanimity of alert consciousness.

On the other hand, you must realize that you still have a lot of bad qualities in your love life, such as jealousy, greed, selfishness, anger, bigotry, and most of all, just living in a world of delusional consciousness away from reality. Why is it that not only you and me, but most of us are facing those bad qualities? Because selfishness (things belonging to oneself) is one of the attributes of mankind, as is love. The selfishness that arises from the fact that we love one another and then care for one another, jealousy, stubbornness, and trying to snatch what is only beneficial to us but harmful to others also stems from this trait.

The lustful desire full of illusions has overpowered each of our hearts to the point where we don't perceive the false sweetness in love, and so on; we don't dare to admit the truth, because love was initially an illusory combination, covered with the coating of ego, and nurtured them to grow day by day.

Thus, truth or falsehood is due to the different living attitudes of each person. Of course, you and I can't get rid of all the paths of the heart because, many times, those detailed, ambiguous paths make the heart more vivid and mysterious. However, by recognizing the nature of love and adding a little more tolerance and forgiveness, you and I, and all of us, will love even more passionately. From there, love will be truly magical.

Love is a strange treasure, appearing since the time when heaven, earth, and man existed; it is also easy to grasp and easy to lose. Love in the beginning also does not contain the color of pain or happiness, true or false; this time gap is long or short depending on the perception of each person. There are too many people who are happy with the love they have built and too many who suffer because of it.

So, don't you think it's really significant, and this short letter is just a few lines in a massive book about love, right?

.... o ....