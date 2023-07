Thanh niên hết còn yêu Mác, nghe Bác

Chuyện thanh niên trong nước chán Mác và hết muốn nghe theo Bác, phai nhạt lý tưởng, thờ ơ với Đảng là mối lo hàng đầu hiện nay của đảng CSVN. Vấn đề này không mới, nhưng lại được các cơ quan báo chí, truyền thông của đảng nhắc đi lặp lại mãi chứng tỏ tình hình mỗi ngày một nghiêm trọng, nhất là khi các chứng bệnh tham nhũng, “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” lan rộng trong đảng viên, từ cơ sở lên trung ương.

Càng phức tạp hơn khi thanh niên không còn tơ tưởng đến những hoạt động bảo vệ lý tưởng chính trị của đảng là đoàn viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, một tổ chức ngoại vi và là lực lượng hậu bị của đảng. Kế đến là những Thanh niên và Sỹ quan trẻ trong Quân đội và Công an. Trong khi đó Sinh viên và học sinh cũng đã “chán đến tận mang tai” việc phải học Chú nghĩa Mác và tư tưởng ông Hồ do Bộ giáo dục áp đặt. Vì vậy, nếu có cơ hội du học thì đa số không muốn về nước sau khi học xong.Hãy đọc: “.” (BBC, ngày 24 tháng 9 2019).Tại sao có tình trạng “một đi không về” trong Thanh niên, những người luôn luôn được Đảng coi là “rường cột của Quốc gia”?BẰNG CHỨNGBởi vì họ đã chán ngấy với tuyên truyền xa rời thực tế của Đảng. Hãy đọc về tình hình này trong Quân đội: “(theo Học viện Chính trị, ngày 15/03/2023).Báo cáo không cho biết số quân nhân trẻ phai nhạt lý tưởng đảng là bao nhiêu, nhưng họ chiếm tới 80% quân số trên 5 triệu quân, gồm lực lượng chính quy, dự bị và nhân dân tự vệ. Thành phần trẻ xuống cấp và phai nhạt lý tưởng trong lực lượng Công an cũng là mối bận tâm thứ hai hiện nay. Theo lời Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm thì: “(báo đảng CSVN, ngày 08/08/2022).Giống như Quân đội, tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống và thờ ơ với những vấn đề của đất nước của Công an đã có từ lâu, ít nhất cũng từ năm 2019. Thời ấy, Học viện chính trị Công an đã phải đối phó với “(Học viện Chính trị Công an, ngày 19/7/2019).Sau đó hai năm, ngày 09/12/2021, đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đã mở phong trào “trên không gian mạng.Đến ngày 22/07/2023, một bài viết của Trường Chính trị Phạm Hùng Tỉnh Vĩnh Long cho biết: “.”Nguyên nhân của tình hình này từ đâu? Bài báo giải thích: “Nhưng “là những ai, ở đâu, hay ngay trong mỗi thanh niên? Đảng và nhà nước CSVN chưa bao giờ nói ra “những kẻ thù” này vì họ không biết nên cứ nói bừa cho xong, hay biết “đó là những kẻ nội thù” mà không dám thừa nhận.Vì vậy, Tác giả Lê Thị Kim Liên của Trường Chính trị Phạm Hùng, Vĩnh Long mới “phóng tác” rằng: “Tố cáo văng mạng như thế, nhưng Tác giả không nêu ra được bằng chứng để “lột mặt nạ” các “thế lực thù địch” của Thanh niên.QUÂN ĐỘI CỦA AI?Song song với những tố cáo ngớ ngẩn này, Tuyên giáo còn chỉ trích đòi hỏi Quân đội phải độc lập và không để cho Đảng sử dụng để cầm quyền độc tài. Lập luận này xuất hiện trên kênh Tuyên giáo, theo đó: “(Tuyên Giáo, ngày 17/07/2023).Nhưng “là gì? Đó là Quân đội phải “tuyệt đối trung thành và bảo vệ Đảng”; phải học tập và thấm nhuần Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh và chấp hành đường lối cai trị độc tài của Đảng. Do đó, không lạ khi thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã “suy tôn” Quân đội và Công an là “lá chắn”, là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ khỏi tan.Tuy nhiên, dưới mắt nhân dân yêu chuộng tự do và dân chủ thì Quân đội và Công an đã bị đảng sử dụng để đàn áp các cuộc biểu tình hòa bình đòi công bằng và chống bất công. Hành động sử dụng Quân Đội và Công An sai mục đích đã diễn ra ở: