Campuchia: Quý bà biểu tình mỗi tuần một lần để yêu cầu chính phủ Hun Sen trả tự do cho chồng, con bị bắt vì đòi dân chủ. (Hình: Friday Women)

.

- Bộ Ngoại giao Israel: Trump chôm cổ vật Israel, nói mượn rồi cất luôn, không chịu trả lại chính phủ Israel.

- John Kelly (Cựu chánh văn phòng của TT Trump): nhiệm kỳ 2 của Trump sẽ là đấu súng không ngừng với Quốc hội, Trump là kẻ bất lương (dishonesty) nhất Kelly từng gặp.

- Cựu quan chức Bộ Nội An Miles Taylor: Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và các dân cử Cộng hòa công khai ủng hộ Trump, dù nơi riêng tư nói Trump là kém tư cách và là mối đe dọa.

- Tòa án tối cao Georgia: quăng bỏ kiến nghị của nhóm luật sư của Trump, cho Biện lý Quận Fulton điều tra Trump

- Jack Teixeira, lính Vệ binh bị truy tố rò rỉ hồ sơ mật quân sự, xin tòa cho ra tù trong khi xét xử vì Trump nặng tội hơn vẫn còn tự do

- Một công dân Mỹ đã vượt qua lằn ranh quân sự vào Bắc Hàn, bị quân Bắc Hàn bắt giam

- Tàu ngầm hỏa tiễn đạn đạo trang bị nguyên tử của Hoa Kỳ đang ghé thăm cảng Busan (Nam Hàn) để giúp Nam Hàn răn đe

- Giải độc đắc Powerball tới 1 tỷ đô, sẽ xổ vào tối mai.

- Thương vụ bán lẻ và dịch vụ thực phẩm tại Hoa Kỳ đã tăng 0,2% trong tháng 6.

- Nga: bắt 1 người ở Moscow, ném bom xăng để đốt Lăng Lenin.

- Ngoại trưởng Anh nói trước LHQ: Ông Putin hãy rút quân ở Ukraine về Nga, là sẽ có hòa bình ngay bây giờ

- Ukraine: Trong 24 giờ qua, loại thêm 710 lính Nga, 4 xe tăng, 17 xe bọc thép, 38 khẩu đại pháo

- Liên Âu: Nga sử dụng "nạn đói làm vũ khí".

- Nga: quân Nga tấn công hỏa tiễn vào Odessa và Mykolaiv để trả đũa quân Ukrainec tấn công cây cầu Crimean Kerch

- Putin: cho điều tra vụ tấn công "khủng bố" vào Cầu Crimean, quân Nga sẽ trả đũa Ukraine.

- Ukraine sẽ tiết lộ về các vụ nổ cầu khi nào có hòa bình.

- Oleg Khorzhan (Lãnh đạo Đảng CS ở Transnistria, nơi Nga chiếm từ 1992) bị đâm chết ở nhà riêng

- Bạch Ốc: Mỹ, TQ cạnh tranh phải có trách nhiệm.

- Mỹ sẽ gửi thêm máy bay chiến đấu F-35 và F-16 cùng 1 tàu chiến tới Trung Đông vì Iran gây bất ổn khu vực

- Tesla xin tăng 100% sản lượng tại nhà máy ở Đức, xuất xưởng 1 triệu xe điện/năm.

- Lái xe, đụng chết người nhiều nhất là ở: 1. Memphis, TN. 2. Baton Rouge, LA. 3. Albuquerque, NM. 4. Macon, GA. 5. St. Louis, MO. 6. Cleveland, OH. 7. Detroit, MI và Victorville, CA (đồng hạng). 8. Hesperia, CA. 9. Rockford, IL.

- Lái xe an toàn nhất Mỹ là ở: 1. Green Bay, WI. 2. Cary, NC. 3. Oxnard, CA. 4. Bellevue, WA. 5. McKinney, TX. 6. Lynn, MA. 7. Glendale, CA. 8. Pearland, TX. 9. College Station, TX. 10. Henderson, NV.

- Los Angeles: bắt 2 nhạc sĩ Mexico vì 1 quản lý mang súng.

- Nam California: 2 vé Mega Millions trúng mỗi vé hơn 200.000 USD.

- Campuchia: Quý bà biểu tình mỗi tuần một lần để yêu cầu chính phủ Hun Sen trả tự do cho chồng, con bị bắt vì đòi dân chủ.

- TIN VN. Cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long đều có nguy cơ ngập cao.

- TIN VN. Đồng Nai: 110 doanh nghiệp trong khu công nghiệp mất điện vì dông lốc.

- TIN VN. 3 doanh nghiệp Việt dính vào phi vụ lừa đảo quốc tế, Vinacas phát cảnh báo.

- TIN VN. Nhà đầu tư nước ngoài đang âm thầm “thâu tóm” dự án bất động sản.

- HỎI 1: Thuốc mới donanemab làm chậm đà bệnh lãng trí? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Tới 57% công ty Nam Hàn thấy cần thêm lao động nước ngoài? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-18/7/2023) ⚪ ---- Thương vụ bán lẻ và dịch vụ thực phẩm tại Hoa Kỳ đã tăng 0,2% trong tháng 6 so với số liệu của tháng trước, đạt mức 689,5 tỷ USD, Cục điều tra dân số tiết lộ trong báo cáo được công bố hôm thứ Ba. Con số này cao hơn 1,5% so với tháng tương ứng một năm trước.

.

Tổng thương vụ bán hàng trong khoảng thời gian ba tháng kết thúc vào tháng 6 tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Trên cơ sở hàng tháng, thương vụ thương mại bán lẻ cải thiện 0,2% và con số này tăng 0,5% theo năm. Các công ty bán lẻ không có cửa hàng ghi nhận mức tăng 9,4% so với năm trước, trong khi các dịch vụ ăn uống và địa điểm uống rượu tăng 8,4% so với năm ngoái. Cục dân số cũng sửa đổi con số tiêu đề của tháng 5 thêm 0,5% lên 688,2 tỷ đô la.

.

⚪ ---- Giải độc đắc Powerball một lần nữa tăng lên ước tính 1 tỷ đô la sau khi không có vé trúng thưởng nào được bán cho kỳ quay mới nhất trong đêm Thứ Hai 17/7/2023. Không có vé nào cho lần quay số hôm thứ Hai khớp với các quả bóng trắng 5, 8, 9, 17, 41 và màu đỏ Powerball 2. Giải độc đắc đêm qua ước tính trị giá 900 triệu đô la.

.

Giải độc đắc mới cho lần quay số vào hôm thứ Tư 19/7/2023 sẽ là giải độc đắc cao thứ ba trong lịch sử Hoa Kỳ và sẽ tiếp tục tăng cho đến khi có người trúng giải. Người mua vé có cơ hội được thanh toán 1 tỷ đô la theo từng năm, hoặc 516,8 triệu đô la lãnh một lần trước thuế. Có 3 người đã thắng được 2 triệu đô la sau khi khớp tất cả 5 số cộng với Power Play, theo lời các quan chức xổ số cho biết. Những tấm vé chiến thắng đã được bán ở Arkansas, Georgia và Texas.

.

⚪ ---- Trump chôm cổ vật Israel, không chịu trả lại chính phủ Israel. Có vẻ như cựu Tổng thống Donald Trump không chỉ cất giấu bí mật nguyên tử tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Tờ báo Haaretz của Israel đưa tin rằng các quan chức Israel đã cố gắng thuyết phục Trump trả lại những cổ vật thuộc sở hữu của chính phủ đã được gửi đến Bạch Ốc vào năm 2019 nhưng không thành công với điều kiện chúng phải được trả lại ngay sau đó.

.

Các cổ vật không những không được trả lại mà còn được đưa xuống khu nghỉ dưỡng của cựu tổng thống sau khi Trump rời Bạch ỐIc vào năm 2021. Theo Haaretz, các đồ cổ bao gồm "những cây nến gốm cổ nằm trong bộ sưu tập báu vật quốc gia của Israel" và đã được chuyển đến Bạch Ốc để sử dụng tại buổi lễ thắp nến Hanukkah [nghi lễ Do Thái Giáo] có sự tham dự của đích thân Trump.

.

Sự bùng phát đại dịch COVID đã cản trở nỗ lực vận chuyển cổ vật trở lại và các quan chức Israel chỉ mới biết vài tháng trước rằng chúng đã được đưa tới giấu ở Mar-a-Lago. Báo Haartez viết: “Giám đốc hiện tại của Cơ quan Cổ vật Eli Eskozido đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Israel, Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer và cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Israel, David Friedman, yêu cầu họ hỗ trợ trả lại các món đồ, cho đến nay vẫn chưa thành công. Không rõ liệu bản thân Trump có biết rằng những món đồ cổ này nằm trong khuôn viên khu đất của ông ấy hay không."

.

⚪ ---- Cựu nhân viên Bộ An ninh Nội địa Miles Taylor đã chỉ trích "sự đạo đức giả điên rồ" của Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và các nhà lập pháp Cộng hòa khác vì đã ủng hộ Trump bất chấp những lo ngại nghiêm trọng về khả năng lãnh đạo của Trump. Taylor đã đưa ra lời cảnh báo về tư cách "hèn hạ" ("vile") của Trump và không có khả năng lãnh đạo trong một bài bình luận tháng 9/2018 cho tờ New York Times, mặc dù giờ đây ông hối hận vì đã "ẩn danh" quá lâu và nói rằng việc không đứng ra tố cáo đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho chính hạnh phúc của anh [Taylor], và anh nói với The Guardian rằng các nhà lập pháp Cộng Hòa cũng mắc sai lầm tương tự.

.

Taylor nói: “Việc nịnh bợ bằng cách đưa một người cực hữu theo chủ nghĩa dân túy cực đoan khác vào Bạch Ốc thực sự là một ý tưởng tự sát của công dân đang xảy ra ngay bây giờ khi sự im lặng tập thể của chúng tôi, ít nhất là trong Đảng Cộng hòa, về anh chàng này đang dẫn chúng tôi đến khả năng tự hủy diệt. Bây giờ, điều đó không có nghĩa là không có người gióng lên hồi chuông cảnh báo, nhưng nhìn chung, các nhân vật hàng đầu của Đảng Cộng hòa từ chối bác bỏ người đàn ông này và tiếp tục ủng hộ ông ta [Trump]. Chúng tôi đang làm điều này một lần nữa, mặc dù những người đó nói riêng tư rằng Trump là một mối đe dọa."

.

Taylor, người từng là chánh văn phòng của Bộ Nội An dưới thời cựu tổng thống Trump, đã viết một cuốn sách mới, "Blowback: A Warning to Save Democracy from the Next Trump," sẽ ra mắt vào thứ Ba, và ông đặc biệt chỉ trích Chủ tịch Hạ viện McCarthy vì sự hèn nhát về mặt đạo đức.

.

Taylor, người đã gặp McCarthy hàng tuần trong nhiệm kỳ của mình, cho biết: “Ông ấy [Kevin McCarthy] nghĩ Trump là một tên hề và một mối nguy hiểm, và tôi chắc chắn rằng Kevin vẫn nghĩ như vậy một cách riêng tư. Việc ẩn danh tập thể đó đang đặt chúng ta vào mối nguy hiểm khá nghiêm trọng.”

.

Taylor cho biết ông đã nói chuyện với nhiều đảng viên Cộng hòa ở Quốc Hội, những người bày tỏ sự khinh miệt đối với Trump và một số nhà lập pháp Cộng hòa đã nói chuyện riêng với các phóng viên về mối quan tâm của họ, nhưng rất ít người sẵn sàng lên tiếng công khai để bày tỏ mối quan tâm nghiêm trọng nhất của họ.

.

.

⚪ ---- John Kelly (Cựu chánh văn phòng của Tổng thống Trump) nói nhiệm kỳ thứ hai của Trump sẽ dẫn đến một "cuộc đấu súng không ngừng nghỉ" với Quốc hội. Kelly là chánh văn phòng thứ hai của Trump và nhận công việc này với hy vọng áp dụng kỷ luật đối với Bạch Ốc. Cuối cùng, Kelly đã đảm nhận vai trò này trong gần một năm rưỡi nhưng không mấy thành công trong việc kết thúc màn kịch và đấu đá nội bộ đặc trưng cho chính quyền của Trump.

.

“Sẽ rất hỗn loạn,” Kelly nói về nhiệm kỳ thứ hai có thể như thế nào trong một bài bình luận của New York Times. “Chỉ đơn giản là nó sẽ trở nên hỗn loạn, bởi vì Trump sẽ liên tục cố gắng vượt quá quyền hạn của mình nhưng những kẻ nịnh hót sẽ đồng tình với điều đó. Đó sẽ là một cuộc đấu súng không ngừng với Quốc hội và tòa án.”

.

Kể từ khi Trump rời nhiệm sở, Kelly đã đưa ra những lời chỉ trích gay gắt đối với Trump, bao gồm cả việc nói rằng Trump là "người bất lương nhiều nhất" mà Kelly từng gặp. Kelly nói với bạn bè, theo một tin của CNN vào năm 2020: “Độ sâu của sự bất lương (depths of his dishonesty) của Trump thật đáng kinh ngạc đối với tôi. Sự bất lương, bản chất giao dịch của mọi mối quan hệ, mặc dù nó thảm hại hơn bất kỳ thứ gì khác. Trump là người đầy khuyết điểm nhất mà tôi từng gặp trong đời.”

.

⚪ ---- Tòa án tối cao Georgia hôm thứ Hai đã bác bỏ kiến nghị của các luật sư của Trump xin tòa chấm dứt cuộc điều tra về những nỗ lực lật ngược bầu cử tổng thống 2020 tại Georgia. Hôm thứ Sáu, luật sư của Trump đã đệ đơn xin truất quyền điều tra của Biện lý Quận Fulton Fani Willis.

.

Nhóm Trump cũng yêu cầu tòa ngăn cản Biện Lý Willis "giới thiệu bất kỳ bằng chứng nào thu được thông qua quy trình đại bồi thẩm đoàn có mục đích đặc biệt cho đại bồi thẩm đoàn thông thường." Vào chiều Thứ Hai, tòa án đã phán quyết định quăng bỏ đơn thỉnh cầu của các luật sư của Trump.

.

⚪ ---- Jack Teixeira, lính Vệ binh Không quân Massachusetts, bị cáo buộc làm rò rỉ các tài liệu quân sự bí mật hôm thứ Hai đã thách thức quyết định của thẩm phán rằng vì sao anh vẫn còn bị giam trong khi cựu Tổng Thống Trump lộ nhiều hồ sơ mật hơn mà không bị giam trong khi xét xử. Một thẩm phán sơ thẩm đã ra phán quyết vào tháng 5 rằng Jack Teixeira, 21 tuổi, phải ngồi tù trong khi vụ án diễn ra, vì việc thả anh Teixeira sẽ có nguy cơ anh Teixeira trốn khỏi Hoa Kỳ hoặc cản trở công lý. Các luật sư của Teixeira hiện đang yêu cầu một thẩm phán khác đảo ngược quyết định đó.

.

Các luật sư bào chữa lập luận rằng Teixeira không có khả năng tài chính hoặc động cơ bỏ trốn, đồng thời tuyên bố chính phủ “đã phóng đại quá mức nguy cơ của ông Teixeira đối với an ninh quốc gia”. Trong khi bị cáo Trump và Walt Nauta (người hầu của Trump) đang “sở hữu những phương tiện phi thường để trốn khỏi Hoa Kỳ.”

.

Luật sư của Teixeira viết: “Cựu Tổng thống Trump và Tổ chức Trump Organization sở hữu tài sản ở nhiều quốc gia nước ngoài, và cựu Tổng thống Trump có quyền sử dụng máy bay riêng. Tuy nhiên, nguy cơ bỏ trốn do họ biết về thông tin an ninh quốc gia Hoa Kỳ và khả năng chạy trốn bất thường của họ, thậm chí không dẫn đến [lệnh tòa] yêu cầu [Trump] nộp hộ chiếu,” và tại sao Teixeira trong khi Trump không bị giam.

.

.

⚪ ---- Một người đàn ông đã bị giam giữ tại Moscow vào tối thứ Hai sau khi cố gắng đốt cháy Lăng Lenin. Đài Telegram Baza and Shot cho biết nghi phạm Konstantin Stachukov, 37 tuổi, đã ném một chai bom xăng Molotov vào lăng mộ ở Quảng trường Đỏ, nhưng lăng mộ không bị hư hại gì.

.

Cảnh sát đã bắt anh tại hiện trường. Động cơ của anh ta vẫn chưa được xác định, mặc dù các báo cáo cho thấy cùng một người đàn ông trước đó đã bị giam giữ khi mang chai bom xăng Molotov ở Quảng trường Đỏ vào tháng 5/2023. Hài cốt của lãnh tụ Nga Vladimir Lenin đã được trưng bày công khai gần như liên tục kể từ khi ông qua đời vào năm 1924.

.

⚪ ----- Một công dân Mỹ đã vượt qua lằn "không được phép" nơi đường phân định quân sự vào Bắc Hàn, theo Bộ Tư lệnh LHQ cho biết hôm thứ Ba. Cá nhân này đang tham gia chuyến tham quan định hướng của JSA ở Panmunjom và tại thời điểm này, được cho là đang bị lính Bắc Hàn giam giữ. "Chúng tôi tin rằng anh ta hiện đang bị Bắc Hàn giam giữ và đang làm việc với các đối tác KPA của chúng tôi để giải quyết vụ việc này", LHQ cho biết trong một thông báo trên Twitter. Chuyến thăm định hướng tới JSA, bên trong Khu phi quân sự giữa Nam và Bắc Hàn, được thực hiện bởi Bộ Tư lệnh LHQ và mở cửa cho công chúng.

.

⚪ ---- Kurt Campbell, Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về các vấn đề Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nói với các phóng viên trong phiên khai mạc của Nhóm Tư vấn Nguyên tử hôm thứ Ba rằng tàu ngầm hỏa tiễn đạn đạo trang bị nguyên tử của Hoa Kỳ hiện đang ghé thăm cảng Busan (Nam Hàn) "lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ." Ông Campbell nhấn mạnh, hành động này thể hiện cam kết răn đe mở rộng của Washington đối với Nam Hàn.

.

Bắc Hàn trước đó đã lên án kế hoạch triển khai tàu ngầm tới Bán đảo Đại Hàn của Mỹ "lần đầu tiên kể từ năm 1981", cảnh báo rằng điều đó có thể "kích động cuộc khủng hoảng xung đột nguyên tử tồi tệ nhất trên thực tế". Vào tháng 4, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol đã ký tuyên bố nhằm ngăn chặn các mối đe dọa nguyên tử từ Bắc Hàn.

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho biết trong bài phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ ở New York hôm 17/7, cuộc chiến của Nga chống Ukraine không thể kéo dài thêm 500 ngày nữa, theo hãng tin Ukrinform đưa tin: “Chúng ta không thể để cuộc chiến này kéo dài thêm 500 ngày nữa. Kế hoạch hòa bình 10 điểm của Tổng thống Zelenskyy cho thấy con đường phía trước. Ukraine muốn hòa bình. Chúng tôi muốn hòa bình. Cả thế giới muốn hòa bình. Ông Putin, hãy đưa quân đội của ông về nhà, kết thúc cuộc chiến này ngay bây giờ."

.

⚪ ---- Trong 24 giờ qua, có thêm 710 binh sĩ Nga đã bị loại khỏi cuộc chiến, theo quân lực Ukraine. Tổng cộng, tổn thất nhân sự của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện đã vượt quá 239.000 quân. Trong 24 giờ qua, quân Ukraine đã gây thiệt hại cho phía quân Nga: hủy 4 xe tăng (cộng: 4,119 xe tăng), 17 xe bọc thép (cộng: 8,051 xe), 38 khẩu đại pháo (cộng: 4,542 khẩu).

.

⚪ ---- Cao ủy của Liên Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell nói với báo chí hôm thứ Ba rằng Nga sử dụng "nạn đói làm vũ khí". Nhận xét đưa ra sau khi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen chính thức dừng lại vào ngày hôm qua (Thứ Hai) vì Nga cho biết các yêu cầu của họ không được đáp ứng. Theo Borrell, tạm dừng thỏa thuận ngũ cốc "có nghĩa là hàng trăm nghìn người trên thế giới sẽ bị thiếu lương thực cơ bản." Borrell gợi ý rằng bước đi này của Nga cần có hành động giải quyết ở cấp độ của Đại hội đồng LHQ. "Chúng ta không thể ngồi lại và phàn nàn," ông nói thêm.

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Ba rằng các cuộc tấn công của họ vào Odessa và Mykolaiv là "tấn công trả đũa" vì quân Ukrainec tấn công cây cầu Crimean Kerch hôm thứ Hai. Bộ cho biết họ đã sử dụng "vũ khí trên biển có độ chính xác cao" để tấn công các cơ sở của Ukraine "nơi các hành động khủng bố chống lại Liên bang Nga đang được chuẩn bị bằng cách sử dụng xuồng không người lái, cũng như tại nơi sản xuất của chúng tại một xưởng đóng tàu gần thành phố Odessa."

.

Nhóm Phụ nữ Thứ Sáu (Friday Women) biểu tình mỗi tuần một lần để đòi trả tự do cho chồng con, và đòi dân chủ cho Campuchia. (Hình: Prum Chantha)

TIN VN. Cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long đều có nguy cơ ngập cao.

TIN VN. Đồng Nai: 110 doanh nghiệp trong khu công nghiệp mất điện vì dông lốc.

TIN VN. 3 doanh nghiệp Việt dính vào phi vụ lừa đảo quốc tế, Vinacas phát cảnh báo.

TIN VN. Nhà đầu tư nước ngoài đang âm thầm “thâu tóm” dự án bất động sản.

Bộ này cho biết thêm đã phá hủy các kho chứa nhiên liệu với tổng khối lượng khoảng 70.000 tấn. Bộ tuyên bố rằng tất cả các mục tiêu dự định của nó đã bị tấn công trong các cuộc tấn công qua đêm.⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai đã kêu gọi Ủy ban Điều tra của nước này, Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) và các cơ quan khác điều tra vụ tấn công "khủng bố" vào Cầu Crimean trước đó trong ngày. Putin xác nhận rằng cuộc tấn công đã khiến 2 thường dân chết và con của họ bị thương. Theo Putin, đây là cuộc tấn công "khủng bố" thứ hai nhằm vào cây cầu sau khi nó là mục tiêu của một cuộc tấn công tương tự vào tháng 10/2022, đồng thời nhấn mạnh rằng ông mong muốn được nghe "các đề xuất cụ thể" về cách cải thiện an ninh của cây cầu. Putin cũng nói rằng Bộ Quốc phòng Nga đang chuẩn bị đáp trả cuộc tấn công "khủng bố" mới nhằm vào Cầu Crimean.⚪ ---- Ukraine sẽ tiết lộ về các vụ nổ cầu khi nào có hòa bình. Thư ký báo chí Sở an ninh SBU Artem Dekhtyarenko nói với NV rằng SBU của Ukraine sẽ tiết lộ mọi thứ về vụ nổ trên cầu Crimean vào ngày 17 tháng 7 sau khi Ukraine chiến thắng Nga: “Hiện tại, chúng tôi đang quan tâm theo dõi khi một trong những biểu tượng của chế độ Putin một lần nữa không chịu được tải trọng quân sự."Dekhtyarenko nhắc lại rằng trong một cuộc phỏng vấn trước đó, người đứng đầu SBU Vasyl Malyuk đã nói rằng luật pháp quốc tế cho phép tấn công để cắt đứt các tuyến đường tiếp vận của quân thù.⚪ ---- Lãnh đạo Đảng Cộng sản ở Transnistria (một tỉnh Moldova do Nga chiếm đóng từ 1992), Oleg Khorzhan, được tìm thấy đã chết tại nhà riêng ở tuổi 47, đài Radio Liberty của Moldova đưa tin vào ngày 17/7. Xác Khorzhan với nhiều vết đâm được tìm thấy tại nhà riêng ở một ngôi làng gần Tiraspol, thủ phủ của vùng do Nga chiếm đóng.Theo cái gọi là Bộ Nội vụ Transnistrian, Khorzhan được vợ tìm thấy với "dấu hiệu của cái chết dữ dội" bên cạnh một "chiếc két sắt trống rỗng". Người đứng đầu Đảng Cộng sản Nga, Gennady Zyuganov, tuyên bố rằng đồng chí Khorzhan của ông đã "bị giết tại nhà".⚪ ---- Điều phối viên Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Bạch Ốc John Kirby tuyên bố hôm thứ Hai rằng sự cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh phải được xử lý "có trách nhiệm". Nói tại một cuộc họp báo và trả lời các câu hỏi liên quan đến các cuộc tấn công tin tặc mới nhất được cho là do một nhóm đến từ Trung Quốc thực hiện, Kirby nhấn mạnh rằng ngay cả khi chứng minh được các cá nhân tin tặc là từ TQ, "điều đó không có nghĩa là bạn phóng ngư lôi toàn bộ mối quan hệ song phương, quan trọng nhất trên thế giới... chỉ vì một hành động. Chỉ những kẻ gây ra rắc rối sẽ phải chịu trách nhiệm."⚪ ---- Phó thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Sabrina Singh hôm thứ Hai nói rằng Mỹ sẽ gửi thêm máy bay chiến đấu F-35 và F-16 cùng với một tàu chiến tới Trung Đông với mục đích "bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ và bảo vệ tự do hàng hải." Thư ký báo chí nói thêm rằng không có mốc thời gian chính xác khi nào sẽ đến, mặc dù mục tiêu có thể là "mùa hè trên đường. Chúng tôi thấy Iran tiếp tục tham gia vào các hoạt động gây bất ổn, do đó chính quyền Mỹ coi việc gửi các chiến cụ này là quan trọng vào thời điểm này”.⚪ ---- Tesla đang có kế hoạch tăng 100% sản lượng tại Gigafactory Berlin-Brandenburg, theo báo Wall Street Journal hôm thứ Hai, trích dẫn tài liệu mà hãng xe Hoa Kỳ nộp tại Đức. Nếu dự án được thông qua, nhà máy được cho là có thể sản xuất tới 1 triệu xe điện mỗi năm. Theo báo cáo, các kế hoạch sẽ được phân tích về môi trường và ý kiến của người dân địa phương, với một phiên điều trần công khai về vấn đề này có thể được tổ chức vào tháng 10/2023.⚪ ---- Nghiên cứu của ConsumerAffairs đã xem xét dữ liệu đụng xe từ Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ và thông tin có trong Hệ thống Báo cáo Phân tích Tử vong (Fatality Analysis Reporting System) của Cục Quản lý An toàn Giao thông Quốc lộ. Sau đó, trang này xếp hạng các thành phố dựa trên 4 yếu tố: tỷ lệ chết do tai nạn trên 100.000 người, số ca chết (trên 100.000 người) do lái xe xấu, nồng độ cồn trong máu dương tính và chạy quá tốc độ.“Lái xe tồi” định nghĩa gồm lái xe sai đường khi giao thông một chiều; không nhường nhịn; lái xe hung hăng và bất cẩn; rẽ không đúng quy định; làm theo không đúng cách; thiếu kinh nghiệm điều hành; đi qua nơi bị cấm; và thay đổi làn đường không đúng cách hoặc thất thường. Chỉ những thành phố có dân số từ 100.000 người trở lên mới được ConsumerAffairs xem xét.Đứng đầu danh sách tử thần về lái xe là Memphis. Theo ConsumerAffairs, phần lớn các vụ tai nạn chết người ở Memphis là do lái xe không tốt, gây ra 203 vụ tai nạn chết người vào năm 2021 — nhiều hơn bất kỳ thành phố nào khác. Nhóm 10 thành phố của Hoa Kỳ có các trình điều khiển tệ hại nhất, dựa trên phân tích của ConsumerAffairs, là:1. Memphis, Tennessee2. Baton Rouge, Louisiana3. Albuquerque, New Mexico4. Macon, Georgia5. St. Louis, Missouri6. Cleveland, Ohio7. Detroit, Michigan và Victorville, CA (đồng hạng)8. Hesperia, CA9. Rockford, IllinoisNhóm 10 thành phố có người lái xe an toàn nhất là:1. Green Bay, Wisconsin2. Cary, North Carolina3. Oxnard, California4. Bellevue, Washington5. McKinney, Texas6. Lynn, Massachusetts7. Glendale, California8. Pearland, Texas9. College Station, Texas10. Henderson, Nevada⚪ ---- Los Angeles: bắt 2 nhạc sĩ Mexico vì mang súng. Hai nhạc sĩ khu vực Mexico đã bị cảnh sát Los Angeles chĩa súng bắt vào rạng sáng Chủ nhật, và một người đàn ông đi cùng họ cuối cùng đã bị bắt vì tàng trữ súng. Theo LAPD, cảnh sát chặn giao thông vào khoảng 1:30 sáng tại khu vực gần Đại lộ Hawthorn và Đại lộ La Brea ở Hollywood thì thấy một trong những người đàn ông trong đoàn xe mà họ đã tấp vào lề – bao gồm một chiếc Rolls-Royce Cullinan và một chiếc Cadillac Escalade – có súng.Người đàn ông bị bắt vì mang súng là quản lý của một trong những nhạc sĩ, nhưng chưa rõ anh ta có quan hệ với ai. Cảnh sát cho biết anh này cũng có 1 lệnh truy nã. Video từ hiện trường cho thấy nhạc sĩ Calle 24 và Chino Pacas bị cảnh sát giam giữ.⚪ ---- Nam California: 2 vé Mega Millions trúng mỗi vé hơn 200.000 USD. Không có ai trúng độc đắc xổ số Mega Millions vào tối thứ Sáu, nhưng có 2 người suýt trúng và được an ủi mỗi người trúng 5 con số và mỗi người thắng giải hơn $202,000. Cả 2 vé Mega Millions được bán ở Nam California khớp với năm số trúng thưởng, chỉ thiếu số Mega là 15.Ty xổ số đã thông báo rằng 1 vé đã được bán tại chợ Zuniga Market ở Los Angeles, và 1 vé bán ở tiệm tạp hóa 7-Eleven ở thị trấn Monrovia, cách Los Angeles khoảng 19 dặm. Vì không có ai trúng độc đắc, giải độc đắc hiện ở mức 640 triệu đô la trước kỳ quay số vào tối thứ Ba 18/3/2023, sẽ quay số lúc 7:59 tối. Vé Mega Millions có giá 2 đô la/vé.⚪ ---- Campuchia: Quý bà biểu tình mỗi tuần một lần để yêu cầu chính phủ Hun Sen trả tự do cho chồng, con bị bắt vì đòi dân chủ. Tổ chức "Phụ nữ Thứ Sáu" (Friday Women) có mục tiêu tụ tập mỗi tuần một lần để đòi trả tự do cho chồng và con trai của họ khỏi tù, bằng cách biểu tình trước tòa án, nhà tù ở Phnom Penh hoặc bên ngoài đại sứ quán của các nước dân chủ.Nhóm này là tiếng nói phản đối hiếm hoi ở một đất nước đã được cai trị bởi cùng một thủ tướng độc tài, Hun Sen, trong hơn 38 năm. Lãnh đạo nhóm Prum Chantha nói với ABC: "Chồng chúng tôi là những nhà hoạt động của CNRP đã bị giải thể và họ không làm bất cứ điều gì ngoại trừ đòi hỏi công lý và dân chủ cho đất nước này. Ở một đất nước có nền dân chủ, không nên bắt giữ những người có học thức hoặc các chính trị gia đối lập vì họ không có tội, vì vậy chúng tôi [biểu tình] để cho thế giới thấy rằng Campuchia không tôn trọng nhân quyền."Chồng của bà Chantha, Kak Kumphea, là một trong hàng chục nhà hoạt động và chính trị gia của CNRP bị buộc tội vào tháng 5/2020 với tội phản quốc và kích động chống lại đảng cầm quyền của Hun Sen, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP). Con trai 16 tuổi của bà, Kak Sovannchhay, cũng bị bắt vì chỉ trích chính phủ trên mạng xã hội, nhưng được thả sau 5 tháng.Bà Chantha nói: “Thủ tướng [Hun Sen] nói về hòa bình trong nước và nói rằng không có chiến tranh, nhưng người dân của chính họ bị ngược đãi. Chúng tôi không thể thực hiện các quyền của mình, chúng tôi không thể nói và bày tỏ quan điểm, chúng tôi không thể đưa ra những lời chỉ trích mang tính xây dựng. Chỉ có bắt bớ và ngược đãi."Khi mới bắt đầu biểu tình, Phụ nữ Thứ Sáu rất lo lắng, nhưng đến nay họ đã tổ chức hơn 150 cuộc biểu tình. Bà Chantha nói: "Chúng tôi chịu đựng những lời lẽ gay gắt từ an ninh làng, công an và tất cả các cấp chính quyền. Chúng tôi đã phải đối mặt với những khó khăn, đối mặt với nhiều vấn đề bao gồm cả những lời chửi mắng, quấy rối, và chúng tôi đã bị lôi kéo và xô đẩy… nhưng tôi và nhóm của tôi không bao giờ muốn bỏ cuộc.”Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) ước tính có hơn 60 tù nhân chính trị hiện đang ở trong các nhà tù Campuchia. Hầu hết đều có liên hệ với CNRP, tổ chức đã bị Tòa án tối cao Campuchia giải thể vào năm 2017 sau khi bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính phủ – những cáo buộc mà đảng này bác bỏ và cho rằng có động cơ chính trị. Sau khi CNRP bị giải thể, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền của Hun Sen tiếp tục giành được toàn bộ 125 ghế trong quốc hội trong cuộc bầu cử vừa qua vào năm 2018 - cuộc bầu cử bị quốc tế chỉ trích là phi dân chủ.⚪ ----Theo Báo Giao Thông. Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhận định, cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long đều có nguy cơ ngập cao, nhất là Cần Thơ, Cà Mau... Sáng 18/7, tại tỉnh Hậu Giang, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo Quy hoạch và phát triển đô thị bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá, ĐBSCL là một trong ba vùng đồng bằng bị ngập lụt, mất đất lớn nhất trên thế giới. Dự báo trong tương lai, mực nước biển dâng từ 0,5-1m, kéo theo khoảng 39% diện tích, 35% dân số vùng chịu ảnh hưởng. Theo Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, toàn bộ 13 tỉnh, thành tại đây đều có nguy cơ ngập. Trong đó một số đô thị lớn, trung bình có nguy cơ ngập cao như TP Rạch Giá, Hà Tiên (Kiên Giang), Cà Mau (Cà Mau), Sóc Trăng (Sóc Trăng), Vị Thanh (Hậu Giang) và Cần Thơ.⚪ ----Theo Báo Dân Trí. Cơn mưa dông chiều 17/7 khiến mái tôn văng vào trạm biến áp làm hơn 100 doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa 2 (Đồng Nai) mất điện. Đến 22h ngày 17/7, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai cho biết đã xử lý xong sự cố tại trạm biến áp 100kV An Bình, cung cấp điện trở lại cho KCN Biên Hòa 2. Chiều cùng ngày, trong cơn mưa lớn, dông lốc quét qua TP Biên Hòa khiến nhiều cây xanh, bảng quảng cáo, mái tôn gãy đổ, bay xuống đường. Trong đó, mái tôn của Công ty TNHH Kho vận Mekong (khu công nghiệp Biên Hòa 2) văng vào trạm biến áp An Bình làm trụ đèn chiếu sáng bị gãy đổ vào máy biến áp, gây hư hỏng. Sự cố khiến trạm biến áp hư hỏng, 110 doanh nghiệp tại khu công nghiệp Biên Hòa 2 mất điện. Trong đó, một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng sản xuất kinh doanh.⚪ ----Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) cho biết, gần đây hiệp hội nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp hội viên về việc nghi bị lừa đảo khi xuất khẩu điều nhân sang thị trường UAE. Theo đơn của doanh nghiệp, có 3 container với 3 mặt hàng xuất khẩu khác nhau của các doanh nghiệp Việt có khả năng đã bị lừa. Hàng bị lấy đi nhưng tiền chưa nhận được. Ngày 17/7, Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) đã có thông báo gửi các doanh nghiệp hội viên về hiện tượng nghi lừa đảo của khách hàng hoặc ngân hàng bên mua trong xuất khẩu điều nhân sang thị trường Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).⚪ ----Theo Báo Nhịp Sống Thị Trường. Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, trong 6 tháng, các nhà đầu tư ngoại đang duy trì sự quan tâm tới các dự án bất động sản trong nước. Càng về sau, mức độ quan tâm càng tăng lên. Các dự án đã hoàn thiện thủ tục pháp lý là mục tiêu săn lùng của nhiều nhà đầu tư. Các nhà đầu tư ngoại đang thực hiện các thương vụ thâu tóm dự án bất động sản tại Việt Nam phần lớn đến từ Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan…Chỉ có một số ít doanh nghiệp Việt Nam, có đủ tiềm lực để tham gia cuộc chơi với các thương vụ quy mô vừa và nhỏ. “Keppel Land, Frasers, WHA, Central Retail…là những tên tuổi ngoại đã và sẽ tìm kiếm cơ hội M&A ở các phân khúc bất động sản thương mại, nhà ở và công nghiệp. Ngoài các doanh nghiệp trong ngành, các nhà đầu tư từ các lĩnh vực khác cũng đang tìm kiếm cơ hội gia nhập và mở rộng danh mục đầu tư sang ngành bất động sản”, VARS cho biết.

⚪ ---- HỎI 1: Thuốc mới donanemab làm chậm đà bệnh lãng trí?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Trong nghiên cứu được công bố trực tuyến hôm thứ Hai trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (Journal of the American Medical Association) và được trình bày đồng thời tại Hội nghị Quốc tế của Hiệp hội Alzheimer (Alzheimer's Association International Conference) ở Amsterdam, thuốc donanemab đã làm chậm hơn một phần ba tốc độ lãng trí và suy giảm suy nghĩ ở bệnh nhân Alzheimer có triệu chứng sớm. Khoảng 47% những người dùng thuốc không bị suy giảm khả năng tư duy trong một năm, so với 29% bệnh nhân dùng giả dược.

.

"Nếu được phê duyệt, chúng tôi tin rằng donanemab có thể mang lại những lợi ích có ý nghĩa lâm sàng cho những người mắc bệnh này và khả năng hoàn thành quá trình điều trị sớm nhất là 6 tháng sau khi mảng bám amyloid của họ được loại bỏ," theo Anne White, phó chủ tịch điều hành của Eli Lilly và chủ tịch của Lilly Neuroscience, cho biết trong một thông cáo báo chí của công ty. "Chúng ta phải tiếp tục loại bỏ mọi rào cản trong việc tiếp cận các liệu pháp và chẩn đoán nhắm mục tiêu amyloid trong hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe vốn đã phức tạp đối với bệnh Alzheimer."

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/07/17/Experimental-Alzheimers-drug-donanemab-may-slow-symptoms-by-a-third/1951689618640/

.

⚪ ---- HỎI 2: Tới 57% công ty Nam Hàn thấy cần thêm lao động nước ngoài?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Hai nhóm vận động hành lang kinh doanh lớn hôm thứ Hai kêu gọi chính phủ mở rộng hạn ngạch lao động nước ngoài hiện tại vào năm 2024 và tăng cường hệ thống lao động nước ngoài để giúp các doanh nghiệp vật lộn với tình trạng thiếu lao động. Để đối phó với số lượng lao động nước ngoài tại Nam Hàn giảm do đại dịch COVID-19, chính phủ đã tăng hạn ngạch cho lao động nước ngoài không chuyên nghiệp có thị thực E-9 lên mức cao kỷ lục 110.000 cá nhân trong năm nay.

.

Trong một kết quả khảo sát mà Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Hàn (Korea Chamber of Commerce and Industry) đệ trình lên chính phủ, 43,2% số người được hỏi ủng hộ việc duy trì hạn ngạch lao động nước ngoài hiện có và 46,8% ủng hộ việc mở rộng hơn nữa. Chỉ 9,2% số người được hỏi cho biết nên giảm hạn ngạch, trong khi 0,8% cho biết họ không có ý kiến về vấn đề này.

.

Khảo sát về tình hình việc làm của lao động nước ngoài được thực hiện với 502 công ty hiện đang sử dụng lao động nước ngoài. Hơn một nửa số công ty (57,2%) trả lời rằng họ cảm thấy không đủ lao động nước ngoài không chuyên nghiệp có thị thực E-9 khi được hỏi về tình trạng sẵn có của họ.

Chi tiết:

https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230717000643

.

.