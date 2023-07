Đài Loan ra lệnh toàn quân sẵn sàng tác chiến. Đài Loan hôm thứ Ba viết trong một tuyên bố rằng 4 tàu chiến Trung Quốc đã thực hiện các cuộc tuần tra "sẵn sàng chiến đấu" gần Đài Loan, trong khi 34 máy bay quân sự TQ áp sát Đài Loan hôm Thứ Ba.

.

- Nhiều dân cử Mỹ đồng ý với nhà nước Hà Nội, rằng phim cô gái Barbie chỉ làm lợi cho ý đồ bành trướng của TQ

- Anh giáo: bàn về câu hỏi thần học: Tại sao Kinh "Lạy Cha" mà không phải Kinh "Lạy Mẹ" hay có chữ trung tính

- Luật sư Trump nộp đơn lên tòa: Xin chờ bầu cử 2024 xong, rồi mới nói chuyện truy tố Trump

- Chris Christie: Ai sẽ làm việc với Trump nữa, nếu Trump thắng cử 2024?

- Cựu Phó Tổng thống Mike Pence: Trump hứa kết thúc cuộc chiến Ukraine trong 24 giờ, sẽ là tặng Putin Ukraine, rồi Putin sẽ xâm lăng tiếp ở Litva, Estonia...

- Trump đang bị 2 cáo trạng (New York, Florida), sắp tới sẽ thêm cáo trạng thứ 3 (ở thủ đô DC), là mớ hỗn độn

- Nhật Bản: cậu nhóc 17 tuổi Canada cào tên trên ngôi đền thế kỷ thứ 8 Nara.

- NHTSA: điều tra 346.000 chiếc xe SUV Escape của Ford Motor Company lỗi cửa trước

- Thương vụ bán xe điện chạy bằng pin (BEV) của Mercedes-Benz đã tăng 123% trong quý 2

- Khối OPEC: nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm năng lượng sẽ tăng 23% cho đến năm 2045

- Đài Loan: 4 tàu chiến TQ, 34 máy bay quân sự TQ áp sát Đài Loan

- Litva: Ukraine sẽ nhận được lời mời gia nhập NATO tại hội nghị thượng đỉnh liên minh kỳ sau ở thủ đô Mỹ 2024

- Nga thắc mắc: Tại sao Mỹ bênh vực Ukraine mà không bênh vực Nga, khi cầu Crimea bị quân Ukraine tấn công

- Ukraine: 14 tướng quân đội Nga ủng hộ cuộc binh biến của Prigozhin

- Thủ tướng Đức: Nhóm G7 sẽ ra "tuyên bố chung" về cam kết an ninh cho Ukraine có hiệu lực sau khi chiến tranh Nga-Ukraine kết thúc.

- Tổng thống Pháp: sẽ cấp hỏa tiễn tầm xa cho Ukraine

- Nga: không thấy có cơ sở nào cho một giải pháp hòa bình giữa Nga và Ukraine.

- Putin: cho phép công ty quân sự Wagner Group tiếp tục các hoạt động ở châu Phi

- Tổng thống Senegal: các nước châu Phi đã kêu gọi Putin thể hiện "mong muốn hòa bình" trước thượng đỉnh Nga-Châu Phi cuối tháng 7.

- Tổng thư ký NATO: Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý Thụy Điển vào NATO. TT Joe Biden: hài lòng.

- Ngoại trưởng Ukraine: tư cách thành viên NATO của Ukraine sẽ giúp ngăn chặn các cuộc chiến tương lai trong khu vực.

- California: luật mới làm khó các tiệm bán súng.

- California: luật mới giúp xây nhà dân cử giá rẻ tại khu thương mại

- TIN RFA. Công an Việt Nam bắt giữ hai người quốc tịch Mỹ có lệnh truy nã về tội giết người.

- TIN VN. Tiến sĩ mang kềm, búa vào trộm cắp tài sản của đai học đang dạy.

- TIN VN. Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam lo thiếu điện theo chu kỳ.

- HỎI 1: Nếu Trung Quốc chiếm Đài Loan, nhiều nước Châu Á sẽ chịu làm chư hầu cho TQ, và sẽ là thảm họa lớn cho Mỹ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Trái cây, rau, đậu, hạt... sẽ giảm nguy cơ bệnh tim? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-11/7/2023) ⚪ ----- Cơ quan quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA: United States National Highway Traffic Safety Administration) đã công bố hôm thứ ba trong một tuyên bố rằng họ đã mở một cuộc điều tra đối với 346.000 chiếc xe SUV Escape của Ford Motor Company.

.

NHTSA lưu ý rằng cuộc điều tra đã được tiến hành do lo ngại về một lỗi có thể xảy ra ở cửa trước, khiến chúng có thể vô tình mở ra. Cơ quan an toàn giao thông cho biết đã có 118 báo cáo về lỗi mối hàn tại chỗ ở cửa trước của xe Ford Escape 2020-2021.

.

⚪ ---- Thương vụ bán xe điện chạy bằng pin (BEV) của Mercedes-Benz đã tăng 123% lên 56.300 chiếc trong quý thứ hai của năm tài chính 2023, theo công ty xe Đức hôm thứ Ba. Sự phổ biến ngày càng tăng của xe điện chạy bằng pin đã thúc đẩy thương vụ bán hàng tổng thể của Mercedes-Benz trong tam cá nguyệt thứ hai, tăng 6% lên 515.700 so với cùng kỳ năm trước.

.

Tổng thương vụ bán hàng tăng 5% lên 1.019.200 chiếc trong nửa đầu năm 2023, với Châu Âu, Châu Á và Bắc Mỹ chiếm phần lớn thương vụ bán hàng, nhưng giảm 18% ở phần còn lại của thế giới sau quyết định rút lui của công ty ra khỏi thị trường Nga.

.

Britta Seeger, Thành viên Hội đồng quản trị của công ty cho biết: “Với việc tập trung vào tăng trưởng bền vững, chúng tôi đã đạt được thương vụ bán hàng cao hơn trên tất cả các khu vực và phân khúc chính - đặc biệt là đối với xe điện và xe Top-End của chúng tôi”.

.

⚪ ---- Tổng thư ký Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) Haitham al-Ghais ước tính hôm thứ Ba rằng nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm năng lượng sẽ tăng 23% cho đến năm 2045, "có nghĩa là chúng ta sẽ cần tất cả các dạng năng lượng" và phải đầu tư 12,1 nghìn tỷ đô la trong ngành.

.

"Chúng tôi sẽ yêu cầu các giải pháp sáng tạo như sử dụng và lưu trữ thu hồi carbon (carbon capture), và các dự án hydrogen bên cạnh nền kinh tế carbon tuần hoàn (circular carbon), đã nhận được sự chứng thực tích cực từ G20 [Nhóm 20]," al-Ghais tuyên bố tại Tuần lễ Năng lượng NOG Triển lãm ở Nigeria.

.

Trong báo cáo cuối cùng được công bố vào tháng 6, OPEC đã giữ nguyên ước tính về tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu vào năm 2023 và 2022 ở mức lần lượt là 2,3 triệu thùng mỗi ngày (bpd) và 2,5 triệu bpd so với cùng kỳ năm ngoái.

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm thứ Ba viết trong một tuyên bố rằng 4 tàu chiến Trung Quốc đã thực hiện các cuộc tuần tra "sẵn sàng chiến đấu" gần Đài Loan hôm Thứ Ba. Bộ cũng chia sẻ rằng 34 máy bay quân sự của Trung Quốc đã được phát hiện bay gần hòn đảo này. Theo bộ trên, 29 máy bay trong số này đã "vượt qua đường trung tuyến của eo biển".

.

.

Bộ trước đó đã tiết lộ rằng từ ngày 24 đến 27 tháng 7, các lực lượng của hòn đảo sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự an toàn quy mô lớn để chuẩn bị cho các cuộc tấn công có thể xảy ra từ Trung Quốc.

.

⚪ ---- Ukraine sẽ nhận được lời mời gia nhập NATO tại hội nghị thượng đỉnh liên minh k2y sau, ở Washington D.C. vào năm 2024, ngay cả khi không có lời mời nào được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay ở Vilnius, theo lời Mykhailo Podolyak, cố vấn Văn phòng Tổng thống của Litva, cho biết hôm 11/7.

.

Trả lời câu hỏi của RFE về khả năng Ukraine nhận được lời mời gia nhập NATO tại hội nghị thượng đỉnh ở Hoa Kỳ vào năm tới nếu điều đó không xảy ra ở Vilnius, ông Podolyak nói: “Khả năng này xảy ra là 100%. Tại sao? Bởi vì, tôi tin rằng vào thời điểm đó, Nga sẽ hoàn toàn mất đi tính chủ quan và sẽ không còn tồn tại với tư cách là một quốc gia có khả năng tiến hành bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Tôi đang đề cập một cách tế nhị đến thực tế là Ukraine đã thắng cuộc chiến này vào thời điểm đó. Và chắc chắn, điều này sẽ được lịch sử ghi lại.”

.

Podolyak nói rằng Ukraine, với tư cách là một quốc gia chiến thắng, sẽ là thành viên chủ chốt của NATO, với kinh nghiệm và quy mô quân đội của Ukraine.

.

⚪ ---- Tại sao Mỹ bênh vực Ukraine mà không bênh vực Nga, đó là câu hỏi từ quan chức Nga... Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov chỉ trích việc Hoa Kỳ từ chối bình luận về việc Ukraine thừa nhận trách nhiệm về vụ tấn công cầu Crimea diễn ra năm ngoái, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin.

.

Antonov được cho là đã mô tả việc thiếu phản ứng như một ví dụ về lập trường chống Nga của phương Tây. "Đây là một ví dụ rõ ràng về quan điểm thẳng thắn chống Nga, trong đó sự thật không được đánh giá bằng một xu và gây ra thiệt hại tối đa là trung tâm của mọi nỗ lực", đặc phái viên được trích dẫn. Cây cầu bị nhắm mục tiêu vào tháng 10 năm 2022, sau đó nó bị sập một phần, khiến một số người thiệt mạng.

.

⚪ ---- Một số lượng lớn sĩ quan cao cấp của quân đội Nga ủng hộ lãnh đạo công ty lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin, theo lời Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov nói với hãng tin Reuters ngày 10/7.

.

"Có nhiều chỉ huy [ở Nga] thông cảm với Wagner và không muốn theo Putin," Danilov nói. Danilov tuyên bố biết 14 tướng lĩnh Nga ủng hộ Prigozhin, tuy nhiên, ông quyết định không tiết lộ tên của họ.

.

.

⚪ ---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố hôm thứ Ba bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO rằng Nhóm Bảy nước (G7) sẽ đưa ra "tuyên bố chung" về các cam kết an ninh cho Ukraine có thể có hiệu lực sau khi chiến tranh kết thúc.

.

"Đối với chúng tôi, điều quan trọng ngay từ đầu là có những đảm bảo an ninh cho Ukraine có thể có hiệu quả [một khi có] hòa bình," Scholz nhấn mạnh. Ông nói rằng tuyên bố chung sẽ được trình bày trong hội nghị thượng đỉnh và các quốc gia riêng lẻ sau đó sẽ hỗ trợ thêm bằng "các điều khoản rất cụ thể". Trước đây có thông tin cho rằng Đức sẽ công bố gói quân sự mới cho Ukraine, trị giá khoảng 700 triệu euro.

.

⚪ ---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với các phóng viên hôm thứ Ba tại hội nghị thượng đỉnh NATO rằng Paris đã quyết định tiếp tục cung cấp hỏa tiễn tầm xa cho Kiev để hỗ trợ cuộc phản công của Kiev. Pháp sẽ cung cấp các hỏa tiễna tầm xa SCALP, còn được gọi là "Storm Shadow" ở Vương quốc Anh. Macron chia sẻ rằng đất nước của ông đặt mục tiêu tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng trong hội nghị thượng đỉnh này, điều quan trọng là phải nhấn mạnh "sự thống nhất của NATO" và gửi một thông điệp ủng hộ rõ ràng tới Ukraine.

.

⚪ ---- Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko hôm thứ Ba nhấn mạnh rằng Moscow không thấy có cơ sở nào cho một giải pháp hòa bình giữa Nga và Ukraine. Bà nói với các phóng viên: "Để bắt đầu một cuộc đối thoại hòa bình, chúng tôi cần ý chí chính trị, chúng tôi cần chủ nghĩa hiện thực chính trị và chúng tôi cần sự độc lập. Chúng tôi không thấy điều này ở Ukraine. Tập thể phương Tây không quan tâm đến một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Họ quan tâm đến sự kéo dài, leo thang của nó, điều này được thể hiện trong việc cung cấp vũ khí."

.

Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vasily Nebenzya trước đó đã nhấn mạnh rằng bất kỳ khả năng nào để tạo ra hòa bình ở Ukraine đã chết vào năm ngoái "chỉ vì Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu."

.

⚪ ---- Stanislav Rzhitsky, phó trưởng ban huy động địa phương kiêm Hạm trưởng một tàu ngầm của Hạm đội Biển Đen [của Nga], đã bị bắn chết tại Krasnodar Krai của Nga, theo TASS ngày 10/7 đưa tin. Rzhitsky chỉ huy tàu ngầm nguyên tử lớp Oscar II Krasnodar, được sử dụng để phóng hỏa tiễn hành trình Kalibr vào Ukraine.

.

Theo báo cáo, Rzhitsky, 42 tuổi, đang chạy bộ từ 7 đến 8 giờ sáng thì một kẻ tấn công không rõ danh tính phục kích và bắn nhiều phát. Hãng tin Shot của Nga viết: “Một cá nhân không xác định đã chờ đợi gần phòng tập thể dục Olympus, bắn Rzhitsky 4 phát vào lưng và ngực trước khi biến mất khỏi hiện trường.” Một số báo cáo cho rằng tàu ngầm của ông có thể đã gây ra vụ tấn công bằng hỏa tiễn vào Vinnytsia vào ngày 14/7/2022, dẫn đến cái chết của 27 người, trong đó có ba trẻ em.

.

⚪ ---- Moscow đã cho phép công ty quân sự Wagner Group tiếp tục các hoạt động ở châu Phi, Bloomberg đưa tin vào ngày 10/7. Bản tin tiết lộ rằng Wagner sẽ duy trì hoạt động tại Cộng hòa Trung Phi (CAR). Quyết định này được cho là đã được phê chuẩn bởi nhà độc tài Nga Vladimir Putin. Bài báo nói rằng Bộ Quốc phòng Nga có thể gặp khó khăn trong việc đảm nhận ngay vai trò phức tạp của Wagner trong CAR và các nơi khác. Như vậy, các nhà thầu quân sự tư nhân có thể được yêu cầu để tăng cường lợi ích của Nga ở Sudan và các quốc gia khác.

.

Nguồn tin thứ hai của Bloomberg gợi ý rằng Putin có thể cho phép nhóm do Yevgeny Prigozhin đứng đầu xử lý các hoạt động tự duy trì, trong khi Điện Kremlin sẽ hướng tới việc kiểm soát trực tiếp các quốc gia nơi công việc của lính đánh thuê Nga dựa vào tài trợ từ Nga.

.

⚪ ---- Tổng thống Senegal Macky Sall cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times hôm 10/7 rằng một số nhà lãnh đạo châu Phi đã kêu gọi Putin thể hiện "mong muốn hòa bình" trước hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi sắp tới dự kiến vào cuối tháng 7.

.

"Trước hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi tiếp theo, ông ấy (Putin) phải thực hiện một số hành động để thể hiện mong muốn tiến tới (với hòa bình) ngay cả theo cách nhân đạo," Sall nói.

.

Sall cho biết yêu cầu này đã được gửi tới Putin vào tháng 6 trong "sứ mệnh hòa bình" của các nhà lãnh đạo châu Phi tới Kiev và Moscow. Ông nói thêm rằng việc thả các binh sĩ và trẻ em bị quân đội Nga bắt cóc "có thể là một tín hiệu rất tốt".

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Hai tuyên bố rằng ông hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển liên quan đến nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển. Theo một tuyên bố của Bạch Ốc, Biden cũng nói thêm rằng Mỹ sẵn sàng "làm việc với Tổng thống Erdogan và Thổ Nhĩ Kỳ để cải thiện khả năng phòng thủ và răn đe ở khu vực Châu Âu-Đại Tây Dương."

.

"Tôi mong được chào đón Thủ tướng Kristersson và Thụy Điển với tư cách là Đồng minh NATO thứ 32 của chúng tôi. Và tôi cảm ơn Tổng thư ký Stoltenberg vì sự lãnh đạo kiên định của ông ấy", bức thư kết luận.

.

⚪ ---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Hai tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý thúc đẩy việc Thụy Điển ứng cử làm thành viên NATO. Stoltenberg xác nhận rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đồng ý đệ trình văn bản gia nhập của Thụy Điển lên Đại hội đồng quốc gia càng sớm càng tốt và đảm bảo văn bản đó được phê chuẩn. Ông cũng mô tả đây là một "bước đi lịch sử" giúp "tất cả các đồng minh NATO mạnh mẽ hơn và an toàn hơn".

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm thứ Hai tuyên bố rằng tư cách thành viên NATO, mặc dù không thể ngăn chặn cuộc chiến này [đang xảy ar ở Ukraine], nhưng sẽ giúp ngăn chặn các cuộc xung đột trong tương lai trong khu vực. Theo Bộ trưởng, "bây giờ là thời điểm tốt nhất để đưa ra quyết định như vậy" và "mở rộng lời mời" tới Ukraine. Tuy nhiên, Kuleba thừa nhận rằng Ukraine không "nói về việc gia nhập ngay lập tức".

.

Nhận xét của ông được đưa ra ngay sau khi một số báo cáo xuất hiện trên các phương tiện truyền thông về việc Ukraine gia nhập liên minh quân sự NATO trong khi cáo buộc rằng Hoa Kỳ và Đức đang cản trở quá trình gia nhập của Ukraine.

.

⚪ ---- Phải chờ bầu cử 2024 xong, rồi mới nói chuyện truy tố? Donald Trump từng lập luận rằng ông không thể bị điều tra khi còn là tổng thống vì những tội hình sự mà Trump có thể đã phạm phải. Giờ đây, cựu tổng tư lệnh đã điều chỉnh chính sách mờ ám đó để bao gồm việc không bị xét xử vì tội phạm trong khi tranh cử tổng thống, yêu cầu hoãn xét xử Trump trong vụ án tài liệu mật Mar-a-Lago cho đến sau cuộc bầu cử năm 2024.

.

Các luật sư của Trump cho biết trong một hồ sơ tòa án hôm thứ Hai thay mặt cho Trump và đồng bị cáo của ông, người hầu Walt Nauta, rằng một phiên tòa được tổ chức trong chu kỳ chiến dịch năm 2024 "sẽ tạo ra những thách thức phi thường trong quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn và hạn chế khả năng đảm bảo an toàn của các Bị cáo để được xét xử công bằng và vô tư”.

.

⚪ ---- Ai sẽ làm việc với Trump nữa, nếu Trump thắng cử 2024? Chris Christie cảnh báo rằng Donald Trump sẽ không thể thúc đẩy bất kỳ chính sách nào mà cử tri có thể ủng hộ vì nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông sẽ còn hỗn loạn hơn nhiệm kỳ đầu tiên. Cựu thống đốc bang New Jersey và ứng cử viên tổng thống hiện tại của Đảng Cộng hòa đã cam kết rằng ông sẽ không bỏ phiếu cho Trump nếu Trump giành được đề cử của Đảng Cộng hòa, nói với "Morning Joe" của MSNBC rằng cựu tổng thống đã chứng tỏ mình không có khả năng thực thi nhiệm vụ và phục vụ lợi ích của công chúng. .

.

Christie nói. "Làm cách nào để Trump giành lại những cử tri nữ ở ngoại ô mà Trump đã mất vào tay Joe Biden vào năm 2020? Trump nói, 'Tôi đã không thua vào năm 2020', vì vậy chúng ta không cần một ứng cử viên với tư cách là những người Cộng hòa sẽ tiếp tục nhìn lại quá khứ và cố gắng chống lại cuộc bầu cử năm 2020. Ngay cả trong cuộc đua mà Trump đã thắng vào năm 2016, Trump vẫn cố gắng chống lại cuộc bầu cử ở Nevada. Trong cuộc phỏng vấn ngày hôm qua ở Nevada, Trump gọi đó là một tiểu bang đáng hổ thẹn. -- 'Các bạn [Nevada] thật đáng xấu hổ, hãy bỏ phiếu cho tôi.' Ý tôi là, Trump chỉ nói về Trump. Ở mức độ mà Trump từng làm bất cứ điều gì tích cực cho đất nước trong tương lai, đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên."

.

Christie nhận ra rằng nhiều cử tri Cộng Hòa thích những gì Trump đã đề xuất cho nhiệm kỳ thứ hai có thể xảy ra, nhưng Christie thấy rất ít cơ hội để thực hiện những chính sách đó: "Mọi người nói, 'Tôi biết Trump không phải là người tốt, nhưng tôi thích các chính sách của Trump'. Nếu bạn thích những chính sách đó, và có một số chính sách tôi [Christie] thích và đồng ý, tại sao bạn lại thuê Trump [mà không thuê Chrisite] thực hiện chúng? Nhân tiện, ai sẽ làm việc cho Trump? Tôi nghĩ, những người từng làm việc cho TRump thì Trump mắng, như kiểu Trump gọi Bill Barr là một con lợn ghê tởm, bạn biết đấy, Trump nói rằng Rex Tillerson ngu như đá và lười biếng, Trump gọi Tướng Mattis là quá cao, sau khi gọi ông ấy là vị tướng vĩ đại nhất kể từ thời George Patton khi Trump thuê Mattis."

Nhiều dân cử Mỹ đồng ý với nhà nước Hà Nội...

TIN RFA. Công an Việt Nam bắt giữ hai người quốc tịch Mỹ có lệnh truy nã về tội giết người.

TIN VN. Tiến sĩ mang kềm, búa vào trộm cắp tài sản của đai học đang dạy.

TIN VN. Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam lo thiếu điện theo chu kỳ.

⚪ ---- Cựu Phó Tổng thống Mike Pence hôm thứ Hai chỉ trích Trump về lời hứa của Trump rằng Trump có thể chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trong vòng 24 giờ, cho rằng làm như vậy có nghĩa là nhượng bộ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Pence, người đang chạy đua với Trump để được đề cử làm tổng thống Cộng Hòa năm 2024, đã được hỏi trên Fox News rằng ông tin chiến tranh ở Ukraine sẽ kết thúc như thế nào.“Tôi nghĩ nó kết thúc bằng việc mang lại cho người Ukraine những gì họ cần để giành chiến thắng,” Pence nói. “Ý tôi là, có một số cuộc nói chuyện, người bạn tranh cử cũ của tôi thích nói về việc giải quyết nó trong một ngày. Cách duy nhất bạn có thể giải quyết cuộc chiến này trong một ngày là nếu bạn cho Vladimir Putin những gì Putin muốn.”Pence, người trước đây đã chỉ trích Trump vì ca ngợi Putin, cảnh báo rằng nhà lãnh đạo Nga có thể sẽ chuyển sang xâm lăng các nước láng giềng nếu Putin chiếm xong Ukraine, chỉ ra các nước Litva, Estonia hoặc Latvia.“Và đó sẽ là những quốc gia mà chúng tôi phải cử lực lượng vũ trang của mình đến và chiến đấu theo hiệp ước NATO của chúng ta,” Pence nói. “Và vì vậy, tôi nghĩ rằng đó là lợi ích của đất nước chúng ta khi cung cấp cho Ukraine những gì họ cần để ngăn chặn Nga ở đó, đẩy lùi Nga ở đó. Và đừng nhầm lẫn về điều đó… [đó là] cách hiệu quả nhất để gửi thông điệp tới Trung Quốc rằng Mỹ và phương Tây sẽ không dung thứ cho hành động gây hấn quân sự của Nga hoặc của Trung Quốc nhằm vẽ lại các đường ranh giới quốc tế bằng vũ lực.”⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã bị truy tố trong hai vụ - một cáo trạng cấp tiểu bang ở New York về gian lận kinh doanh do Biện lý Quận Manhattan Alvin Bragg đưa ra liên quan đến khoản thanh toán bịt miệng bạnt ình cũ, và cáo trạng cấp liên bang ở tòa Florida với Đạo luật Gián điệp về giấu hồ sơ bí mật quốc phòng tại câu lạc bộ Mar-a-Lago. Có thể sắp có cáo trạng thứ 3: có thể bị truy tố như một phần của cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1, nghĩa là ở tòa thủ đô DC.Đối mặt với 3 cáo trạng trong khi tranh cử tổng thống là điều chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ; theo lời cựu công tố viên liên bang Elie Honig cho biết trên CNN hôm thứ Hai. Vì gần như cùng thời gian tại 3 vùng địa lý: New York, Florida, và thủ đô DC.Honig nói: “Tôi chưa bao giờ nghe hay nhìn thấy bất kỳ ai phải chịu 3 bản cáo trạng khác nhau, nếu chúng tôi nhận thêm một bản nữa, đừng bận tâm đến bốn, từ 4 khu vực pháp lý khác nhau cùng một lúc. Đây sẽ là một mớ hỗn độn."Honig nói: "Một số điều này có thể mang lại lợi thế cho Donald Trump vì biện pháp phòng thủ tốt nhất của Trump ở đây, là trì hoãn. Tôi nghĩ thậm chí không chắc chắn 100% rằng chúng ta sẽ thấy các phiên tòa xét xử trùng thời gian. Những công tố viên này không thể tập hợp lại và chọn ưu tiên sao? Tôi nghĩ hồ sơ bạo loạn ngày 6/1 là quan trọng nhất, các tài liệu mật là quan trọng thứ hai, và trường hợp của Biện lý Alvin Bragg là người duy nhất có phiên tòa cụ thể rồi, và định là vào tháng 4/2024."⚪ ----Cô gái Barbie trong thế giới Barbie, nhưng bộ phim dựa trên con búp bê mang tính biểu tượng lại vướng vào một vụ lừa đảo chính trị ngoài đời thực, với việc các nhà lập pháp Cộng Hòa chỉ trích bộ phim về một cảnh có bản đồ mô tả lãnh thổ mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn (R-Tenn.) và Ted Cruz (R-Texas) nằm trong số những người đã chỉ trích bộ phim vào tuần trước trước ngày phát hành 21/7. Một cảnh, ban đầu được chiếu trong đoạn giới thiệu của bộ phim, cho thấy một bản đồ hoạt hình đánh dấu các vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là lãnh thổ của Trung Quốc. Do đó, Việt Nam đã cấm phát hành bộ phim trong nước VN.“Trung Quốc muốn kiểm soát những gì người Mỹ nhìn thấy, nghe thấy và cuối cùng là suy nghĩ,” người phát ngôn của TNS Cruz cho biết, “và họ tận dụng thị trường điện ảnh khổng lồ của mình để ép buộc các công ty Mỹ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc — giống như cách mà bộ phim Barbie đã làm với bản đồ.”“Hollywood và phe tả quan tâm đến việc bán phim ở Trung Quốc Cộng sản hơn là đứng lên chống lại các hành vi vi phạm nhân quyền của chế độ,” TNS Blackburn viết trong một tweet. Blackburn nói: “Việc mô tả bản đồ của bộ phim ‘Barbie’ ủng hộ các yêu sách của Bắc Kinh đối với Biển Đông là sai trái về mặt pháp lý và đạo đức và phải được xem xét nghiêm túc.Hai Dân biểu Cộng hòa Mike Gallagher (Wisc.) và Mark Green (Tenn.) cũng đã lên tiếng về bộ phim có sự tham gia của Margot Robbie và Ryan Gosling trong vai bộ đôi búp bê nổi tiếng Barbie và Ken.DB Green đã viết trong một bài đăng trên Twitter rằng vì bộ phim của Warner Bros. “thúc đẩy một thế giới mà Trung Quốc kiểm soát hầu hết Biển Đông, có lẽ hãng phim này nên suy nghĩ kỹ về việc yêu cầu [Bộ Quốc phòng Mỹ] hỗ trợ cho bộ phim hành động tiếp theo của mình.”DB Gallagher nói với báo Milwaukee Journal Sentinel: “Mặc dù nó có thể chỉ là một bản đồ Barbie trong thế giới Barbie, nhưng thực tế là một bản đồ vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì màu hoạt hình dường như không thể mô tả các yêu sách lãnh thổ bất hợp pháp của [Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa] cho thấy áp lực mà Hollywood đang phải chịu để làm hài lòng các nhà kiểm duyệt của ĐCSTQ.”⚪ ---- Cảnh sát Nhật Bản cho biết một cậu vị thành niên Canada đã bị bắt gặp khi cào tên vào một ngôi đền thế kỷ thứ 8 ở Nhật Bản, vài tuần sau khi một du khách trẻ tuổi để lại dấu ấn của mình trên Đấu trường La Mã ở Rome. Thanh niên 17 tuổi người Canada đã dùng móng tay khắc chữ "Julian" trên cột gỗ tại khu phức hợp chùa Toshodaiji Kondo ở Nara hôm thứ Sáu. "Hội trường vàng" của khu phức hợp là một trong tám địa điểm trong Di tích lịch sử của Nara cổ đại, Di sản thế giới được UNESCO công nhận. Một du khách Nhật Bản nhìn thấy cậu thiếu niên làm hỏng cột và nói với nhân viên."Cậu bé đã thú nhận hành động của mình và nói rằng nó được thực hiện không nhằm mục đích làm tổn hại đến văn hóa Nhật Bản", một quan chức cho biết, theo CNN. Cảnh sát thẩm vấn thiếu niên nhưng không giam giữ cậu. Nếu một cuộc điều tra phát hiện ra rằng cậu đã vi phạm Luật Bảo vệ Tài sản Văn hóa của Nhật Bản, viên chức này cho biết, cảnh sát sẽ chuyển anh ta ra xét xử. Cảnh sát cho biết cậu đang ở cùng cha mẹ vào thời điểm đó. "Chúng tôi lo lắng rằng điều tương tự có thể xảy ra lần nữa", một nhà sư tại chùa cho biết, theo Toronto Star. "Mặc dù nó có thể đã được thực hiện mà không có ác ý, nó vẫn đáng tiếc và đáng buồn."⚪ ---- Câu hỏi thần học: Người Ky tô giáo có bài Kinh "Lạy Cha" --- nhưng lẽ ra nên là "Lạy Mẹ" hay là dùng chữ nào cho trung tính hơn? Cơ đốc nhân trên toàn thế giới, những người đã ghi nhớ lời cầu nguyện "Lạy Cha" trong 2.000 năm có thể sẽ bị chới với nếu những lời mở đầu—cũng là tiêu đề của lời cầu nguyện—đột nhiên bị thay đổi. Sự điều chỉnh đó dường như không sắp xảy ra, nhưng nhiều người nhướng mày sau khi một trong những thành viên cấp cao nhất của Giáo hội Anh công khai đặt vấn đề với từ ngữ trong cuộc họp gần đây của Đại hội đồng, cơ quan cầm quyền của nhà thờ.“Tôi biết chữ ‘cha’ có vấn đề đối với những người mà trải nghiệm của họ về những người cha trên trần thế là phá hoại và lạm dụng, và đối với tất cả chúng ta, những người đã phải lao động quá nhiều từ sự kìm kẹp áp bức của gia trưởng đối với cuộc sống,” Tổng Giám mục Stephen Cottrell của York nói, trong cái mà báo The Guardian gọi là "tóm tắt sang một bên" trong một bài phát biểu lớn hơn về sự thống nhất.Những nhận xét của Cottrell đã thúc đẩy cuộc tranh luận tức thì giữa các nhà thần học. Canon Tiến sĩ Chris Sugden, người đứng đầu Anh giáo Chính thống, đã chỉ ra rằng trong Kinh thánh, hướng dẫn cầu nguyện với "Cha của chúng tôi" đến trực tiếp từ Chúa Jesus. "Có phải Tổng Giám mục York nói rằng Chúa Jesus đã sai hay Chúa Jesus không nhận thức được mục vụ?" Sugden hỏi, theo Telegraph.Sugden nói thêm rằng "nếu mọi người có mối quan hệ khó khăn với những người cha trần gian của họ, thì lựa chọn mở ra cho họ là nói rằng bạn có thể khám phá lại bản chất thực sự của tình phụ tử thông qua Chúa Kitô." Một blogger đã đăng lại bài xã luận của mình trên Anglican Ink thậm chí còn đi xa đến mức nói rằng Cottrell đã "gây chiến với Chúa".Tuy nhiên, Tổng Giám mục Cottrell có những người ủng hộ. Linh mục Christina Rees, cựu thành viên Thượng Hội đồng, nói rằng Cottrell "đã đặt ngón tay vào một vấn đề thực sự là vấn đề sống còn đối với các Cơ đốc nhân và đã tồn tại trong nhiều năm." Rees lưu ý rằng "việc gọi Chúa là 'cha' là một vấn đề cực kỳ nan giải", đặc biệt là sau những vụ bê bối lạm dụng tình dục đã gây chấn động hàng giáo sĩ ở nhiều nhà thờ khác nhau. "Đôi khi các nạn nhân bị lạm dụng đã bị cha đẻ của họ lạm dụng và tiếp tục bị lạm dụng bởi cha của họ trong nhà Chúa—linh mục địa phương—vì vậy có nhiều lý do tại sao thuật ngữ 'cha' thực sự khó hiểu. Và câu hỏi lớn là, chúng ta có thực sự tin rằng Chúa tin rằng đàn ông mang hình ảnh của Chúa đầy đủ và chính xác hơn đàn bà không? Câu trả lời là hoàn toàn không."Ý kiến của Cottrell được đưa ra vài tháng sau khi Giáo hội Anh tuyên bố họ đang cân nhắc sử dụng ngôn ngữ phân biệt giới tính, bao gồm cả đại đang từ, khi nói về Chúa trong lời cầu nguyện.⚪ ---- California từ tháng 7/2023 sẽ có hiệu lực một luật mới để siết những tiệm bán súng: California nhằm vượt qua quyền miễn trừ pháp lý của ngành súng, giúp người dân California dễ dàng kiện các nhà bán lẻ hơn vì không tuân theo các tiêu chuẩn ứng xử nhằm ngăn chặn việc bán súng cho những kẻ buôn người và những người như tội phạm đã bị cấm mua súng. Luật pháp yêu cầu những người buôn bán vũ khí phải thực hiện các biện pháp kiểm soát hợp lý để tránh bán súng cho những người rõ ràng gây rủi ro cho chính họ hoặc những người khác.Các đại lý súng cũng bị cấm sản xuất, tiếp thị hoặc nhập cảng các loại súng được coi là "nguy hiểm bất thường". Luât mới này cho phép các cá nhân và quan chức chính phủ kiện các nhà sản xuất và người bán súng vô trách nhiệm về tác hại do việc bán của họ gây ra.⚪ ---- Cũng từ tháng 7/2023, tiểu bang California sẽ có luật mới hiệu lực: Luật Affordable Housing and High Road Jobs Act (Đạo luật Nhà ở Giá cả phải chăng và Việc làm trên Đường cao tốc) cố gắng hợp lý hóa việc xây dựng các dự án nhà ở giá rẻ như khu chung cư bằng cách cho phép xây dựng khu dân cư ở những nơi được quy hoạch cho mục đích thương mại như khu bán lẻ hoặc bãi đậu xe. Các công ty xây nhà cũng được yêu cầu trả lương hiện hành cho người lao động và cung cấp các lợi ích sức khỏe.⚪ ----Theo Đài Á Châu Tự Do. Hai đối tượng bị truy nã về tội giết người, mang quốc tịch Mỹ, có tên Phan Polie và Nguyen Vu Jaiden đã bị Công an Việt Nam bắt giữ. Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an trong ngày 10/7 cho truyền thông hay đã bàn giao hai đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt trên cho Cảnh sát Hoa Kỳ theo quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho hay, từ 16/6 đến 22/6, trinh sát của Phòng truy nã, truy tìm, Cục Cảnh sát hình sự tại TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ bốn đối tượng truy nã quốc tế. Trong đó có Phan Polie và Nguyen Vu Jaidan. Hai người này có lệnh truy nã do tòa án quận, hạt Harris, Texas, Hoa Kỳ ban hành ngày 15/3/2023; lệnh truy nã quốc tế do Ban Tổng thư ký Intrerpol ban hành ngày 18/4 (Tội danh giết người, khung hình phạt: Tử hình).⚪ ----Theo Báo Công Lý. Bỏ dở chuyến du lịch cùng cơ quan, Đ.N.H. đã đột nhập vào trường Đại học nơi mình công tác để trộm cắp tài sản. Ngày 10/7, Công an TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) đã bắt tạm giam Đ.N.H. (SN 1985, trình độ Tiến sĩ, hiện đang là Trưởng bộ môn tại một trường đại học đóng ở phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 23/6, H. cùng cơ quan đi nghỉ mát tại Sầm Sơn. H. đã chuẩn bị sẵn máy cắt khóa, búa, tuốc nơ vít... để ở phòng làm việc, sau đó bắt xe đi ngược về cơ quan. Tại đây, H. dùng những dụng cụ đã chuẩn bị rồi đột nhập vào phòng Tài vụ lấy trộm toàn bộ số tiền bên trong (khoảng 128 triệu đồng) và 1 chiếc máy tính.⚪ ----Theo VnExpress. Đánh giá thiếu điện có khả năng xảy ra theo chu kỳ, EuroCham kiến nghị Chính phủ tập trung vào các kế hoạch dài hạn. Thiếu điện là một trong những vấn đề quan ngại được Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) nêu trong báo cáo Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý II. Kết quả khảo sát các doanh nghiệp hội viên cho thấy, tình trạng thiếu điện vừa qua đã ảnh hưởng đáng kể đến các doanh nghiệp. Dù tình hình đã ổn định hơn nhờ các cơn mưa lớn, khoảng 60% số doanh nghiệp nói thiếu điện tạo ra một số thách thức với họ; khoảng 10% bị tác động nghiêm trọng.⚪ ---- HỎI 1: Nếu Trung Quốc chiếm Đài Loan, nhiều nước Châu Á sẽ chịu làm chư hầu cho TQ, và sẽ là thảm họa lớn cho Mỹ?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo Văn phòng Tình báo Hải quân Hoa Kỳ, việc Trung Quốc chiếm Đài Loan sẽ là "thảm họa đối với Hoa Kỳ", đồng thời cung cấp cho Bắc Kinh sức mạnh quân sự lớn hơn, quyền kiểm soát các tuyến đường biển quan trọng, tự tin trong các cuộc chiếm giữ tiếp theo và quyền tiếp cận công nghệ quan trọng của Đài Loan, theo Tình Báo Hải Quân Hoa Kỳ (U.S. Office of Naval Intelligence: ONI) báo cáo.Hôm thứ Năm (ngày 6 tháng 7), Tạp chí Air & Space Forces Magazine đã trích dẫn các đoạn trích từ một báo cáo đã được phát hành vào tháng 6 dưới chữ ký của Tư lệnh ONI, Phó đô đốc Mike Studeman. Báo cáo cho biết Mỹ và Trung Quốc đang vướng vào một "cuộc đấu tranh quốc tế giữa các tầm nhìn cạnh tranh", với việc Trung Quốc "thực hiện một chiến lược lớn" và Washington không thể buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.Báo cáo nêu rõ, máy bay quân sự và tàu hải quân Trung Quốc đang ngày càng quấy rối quân đội của Đài Loan, Việt Nam, Nhật Bản và Hoa Kỳ, đồng thời xâm phạm trái phép vùng biển và vùng trời của các quốc gia khác. Nó lưu ý rằng Bắc Kinh đã từ bỏ những lời hứa được đưa ra trong Tuyên bố chung Trung-Anh về Hồng Kông và nói một cách công khai về các kế hoạch của họ nhằm "đồng hóa Đài Loan bằng mọi cách cần thiết."Báo cáo dự đoán rằng nếu Trung Quốc sáp nhập thành công Đài Loan, nhiều quốc gia sẽ bắt đầu làm chư hầu cho Trung Quốc, và ảnh hưởng cũng như uy tín của Hoa Kỳ trong khu vực sẽ suy giảm đáng kể. Hoa Kỳ cũng sẽ mất đi 10 đối tác thương mại hàng đầu ở Đài Loan, khả năng răn đe sẽ tiếp tục bị suy giảm và Hoa Kỳ sẽ càng khó khăn hơn trong việc “ngăn chặn sự xói mòn hơn nữa của các chuẩn mực quốc tế (và) trật tự dựa trên luật lệ”.Hoa Kỳ sẽ bị coi là đang suy tàn và nền dân chủ nói tiếng Hoa cuối cùng ở châu Á sẽ sụp đổ. “Sự tồn tại của nền dân chủ Đài Loan là một vấn đề địa chiến lược quan trọng mang lại những hậu quả lâu dài cho Trung Quốc, Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn,” báo cáo cho biết.Báo cáo nói thêm rằng Bắc Kinh dường như đang cố gắng đặt nền móng cho việc sáp nhập thành công Đài Loan trùng với thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ thứ tư của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm 2027. Các bước mà Trung Quốc dường như đang thực hiện bao gồm cô lập Đài Loan, thiết lập "điều kiện quân sự thuận lợi" và gia tăng áp lực chính trị, quân sự và kinh tế đối với Đài Loan và các quốc gia đối tác.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Trái cây, rau, đậu, hạt... sẽ giảm nguy cơ bệnh tim?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một số loại thực phẩm là chìa khóa để giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Một nghiên cứu tập trung trên toàn cầu đã xem xét các loại thực phẩm thường được coi là tốt cho sức khỏe để hiểu rõ hơn về điều này. Tiêu thụ trái cây, rau, các loại đậu (legumes), hạt (nuts), cá và các sản phẩm từ sữa nguyên chất béo (whole-fat dairy products) là chìa khóa để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bao gồm đột quỵ và đau tim. Nghiên cứu được dẫn đầu bởi các nhà khoa học tại Đại học McMaster và Viện Nghiên cứu Sức khỏe Dân số (PHRI) ở Hamilton, Ontario, Canada.Các nhà điều tra lưu ý rằng có nhiều cách khác nhau để đạt được chế độ ăn uống lành mạnh - ví dụ, bao gồm một lượng vừa phải ngũ cốc nguyên hạt (whole grains) hoặc thịt chưa qua chế biến (unprocessed meats). Đối với nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ nhiều nghiên cứu bao gồm 245.000 người ở 80 quốc gia.Chi tiết: