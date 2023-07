Giữ an toàn cho hồ bơi của quý vị

Thông báo cộng đồng



SCE khuyến khích chủ nhà nên thuê chuyên gia có giấy phép hành nghề kiểm tra hồ bơi hàng năm, đảm bảo có sẵn các thiết bị cứu sinh và nâng cấp để bảo vệ những người trong hồ bơi và ở gần.

Khi nghĩ về những mối nguy hiểm trong hồ bơi, người ta thường nghĩ đến chết đuối — đặc biệt vì đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn cho trẻ em.



Nhưng có một mối nguy hiểm khác — thường bị bỏ qua, âm thầm và có khả năng gây tử vong — có thể rình rập các chủ hồ bơi và người bơi mất cảnh giác.



Đó là điện và, câu chuyện thật bi thảm, gần bốn năm về trước, mối hiểm họa về điện đã rình rập một bé gái 9 tuổi ở thành phố Citrus Heights, khu vực Sacramento khi một giàn đèn hỏng đã truyền điện vào nước và làm bé tử vong, câu chuyện tương tự cũng đã xảy ra trước đó với một người đàn ông 43 tuổi ở Palm Springs vào năm 2016.



Việc đầu tiên để giữ cho hồ bơi và những người bơi trong hồ được an toàn khỏi xảy ra các nguy cơ tiềm ẩn về điện là thuê thợ điện hoặc nhà thầu hồ bơi được cấp phép kiểm tra hàng năm, điều này cũng áp dụng cho bồn tắm nước nóng và spa.



Những chuyên gia có trình độ này kiểm tra tất cả các bộ phận làm việc để đảm bảo an toàn và dàn đèn dưới nước là thích hợp, các thiết bị cứu sinh như bộ dụng cụ ngắt mạch tiếp đất (GFCI) và tất cả các hệ thống tiếp đất và liên kết đang hoạt động bình thường để ngăn ngừa các mối nguy hiểm về điện.



Ông Ted Gribble, quản lý cấp cao đảm trách Quản Lý Rủi Ro Doanh Nghiệp & An Toàn Công Cộng tại Southern California Edison cho biết: “Vì các hồ bơi, bồn tắm nước nóng và spa mang điện vào gần với nước nên những lần kiểm tra như thế này là rất quan trọng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là vì sự an toàn của mọi người, không bao giờ để các chủ hồ bơi hoặc nhóm nhân viên làm sạch hồ bơi không có giấy phép hành nghề thực hiện các lần kiểm tra này.”



Các thợ điện và nhà thầu hồ bơi có trình độ sẽ không chỉ kiểm tra mà còn thay hoặc nâng cấp các thiết bị điện nếu cần để ngăn ngừa thương tích nghiêm trọng.



Các mối đe dọa hàng đầu, đặc biệt là ở các hồ bơi xây trước những năm 1980, là giàn đèn dưới nước bị lỗi, hệ thống điện không được tiếp đất và không được liên kết tốt, hệ thống dây điện bị hỏng, và các GFCI cần được gắn thêm vào các hệ thống đèn, mạch điện, máy bơm và máy sưởi trong phạm vi 20 feet tính từ mép nước bị lỗi hoặc không được gắn.



Không bao giờ xây hoặc đặt hồ bơi cố định hay hồ bơi có thể xếp gọn dưới đường dây điện. Nếu có hồ bơi dưới đường đây điện, phải đáp ứng các yêu cầu về khoảng trống và chủ hồ bơi cần liên lạc với ban Kế Hoạch Địa Phương của SCE theo số 800-655-4555 hoặc liên lạc với cơ quan thanh tra địa phương.



Và mới đây có khuynh hướng trang trí dây đèn 110 volt bắt ngang bên trên hồ bơi! Đây là việc không nên làm, có thể là nguy cơ cho sự an toàn và gây nguy hiểm cho người đang bơi trong hồ.

Cẩn Thận với Mối Nguy Hiểm về Điện Ít Người Biết Đến Ở Hồ, Ao và Sông



Không có gì tuyệt vời hơn đi bơi và chèo thuyền vào mùa hè.



Tuy nhiên, khi nói đến việc vừa tận hưởng vừa giữ an toàn ở hồ, ao và sông, không có gì quan trọng hơn là ngăn ngừa mối nguy hiểm tiềm ẩn về điện, gọi là đuối nước do điện giật.



Việc này xảy ra khi dòng điện rò rỉ từ thuyền, bến tàu và bến du thuyền đi vào nước, qua cơ thể người và gây tê liệt dẫn đến đuối nước. Câu chuyện bi thảm như một lời nhắc nhở đã xảy ra cách đây ba năm khi các nhà chức trách xác định rằng hai anh em của một gia đình đã tử vong trong một hồ nước ở Arizona khi hồ nước này nhiễm điện vì “thuyền của nạn nhân có hệ thống kết nối điện không tương thích với ổ cắm của bến du thuyền.”



Những câu chuyện bi thảm này chủ yếu xảy ra ở khu vực nước ngọt vì cơ thể người dẫn điện tốt hơn trong nước ngọt có độ dẫn điện thấp, điện trở cao so với khu vực nước mặn (muối) có độ dẫn điện cao, điện trở thấp. Điều này có nghĩa là trong nước ngọt, cơ thể người truyền điện tốt hơn nước.



Số liệu thống kê đáng tin cậy về chết đuối do điện giật vẫn còn thiếu, nhưng ít nhất có 100 trường hợp đã được báo cáo kể từ năm 1986, theo Hiệp Hội Phòng Chống Đuối Nước Do Điện Giật (Electric Shock Drowning Prevention Association).



Để ngăn chặn những chuyện bi thảm này xảy ra, các chuyên gia an toàn khuyến nghị cần thuê các thợ điện hàng hải được Hội Đồng Thuyền và Du Thuyền Hoa Kỳ (American Boat and Yacht Council) chứng nhận kiểm tra thuyền, bến cảng và bến du thuyền hàng năm, lắp đặt các bộ dụng cụ ngắt mạch tiếp đất trên tất cả các bến du thuyền và bến tàu, và có bộ dụng cụ ngắt mạch rò rỉ thiết bị trên tất cả các thuyền.



Cả hai bộ dụng cụ này đều được thiết kế để giữ cho điện không tiếp xúc với nước và bảo vệ an toàn cho người bơi, tuy nhiên, người bơi vẫn phải luôn cẩn trọng khi bơi gần bến cảng và bến du thuyền được trang bị điện và gần thuyền đang chạy vì có thể xảy ra lỗi hoặc không có bộ dụng cụ ngắt mạch. —Paul Netter

Sau đây là các lời khuyên thêm về an toàn cho hồ bơi, bồn tắm nước nóng và spa.





Sử dụng GFCI di động khi không có ổ cắm cố định được bảo vệ bằng GFCI.

Giữ các thiết bị và dụng cụ điện tử cách mép nước ít nhất 20 đến 30 feet.

Khi có thể, hãy sử dụng các thiết bị và thiết bị chạy bằng pin ở gần hồ bơi.

Để vòi phun nước công suất cao tránh xa đường dây điện.

Mang dụng cụ dọn hồ bơi có cán dài theo chiều ngang và cách xa đường dây điện ít nhất 10 feet.

Nếu quý vị thấy ngứa ran trong nước, hãy lên bờ thật nhanh, tránh đụng vào thang và tay vịn bằng kim loại.

Công tắc nguồn phải được dán nhãn để có thể tắt điện nhanh trong trường hợp khẩn cấp.

Lực lượng cứu hộ không bao giờ được xuống nước khi chưa tắt nguồn điện.