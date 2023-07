Bilingual: 40 meaningful sayings to live a Dharmic life / 40 câu nói có ý nghĩa để làm nên sự sống

40 câu nói có ý nghĩa để làm nên sự sống

Thích Đạt Ma Phổ Giác

1-Người Phật tử cần phải thiền trong đi đứng nằm ngồi, trong sinh hoạt hằng ngày sẽ giúp cho chúng ta nhận biết được rõ ràng những ý nghĩ, lời nói, hành động của mình là thiện hay bất thiện, để ta sửa sai điều xấu ác và biết phát huy điều tốt đẹp.

2-Chúng ta đừng mất thời gian quá nhiều vào chỗ phải quấy, tốt xấu của người khác trong khi mọi thứ chỉ là tương đối, vì nghiệp ai nấy chịu.

3-Khi thấy mình đúng, ta nghĩ người khác sai đúng hay sai đều do nhận thức của từng người, đúng với người này lại sai với người khác, chỗ này phải, chỗ kia trái làm sao chúng ta dám đảm bảo kẻ đúng người sai.

4-Chúng ta hãy quay lại chính mình để xét đoán, đừng nên xét đoán kẻ khác tốt xấu, đúng sai vì đó là của họ. Nếu chúng ta nghĩ mình là người tốt còn họ là kẻ xấu, thì ta sẽ cảm thấy họ nên khó chịu hoặc oán giận thù hằn,hư thế chính mình đau khổ trước.

5-Nếu chúng ta cứ so sánh mình với người khác ngoài thì tâm ta sẽ bị vấy bẩn với những buồn thương giận ghét. Ngay khi đó chúng ta sẽ đánh mất chính mình mà không sống với những giá trị đích thực ta đang là….

6-Chúng ta đừng bám díu và dính mắc vào điều gì dù đó là việc tốt, chấp thiện là tự trói buộc mình trong đau khổ vấn vương nên không thể an nhiên tự tại trong mọi hoàn cảnh.

7-Ai thương ghét nhiều tức là chấp nhận khổ đau, thương là luyến ái nặng về tình cảm thiếu lý trí nên thương mà không được lâu dài sẽ càng khổ hơn, ghét là cảm xúc khó chịu bực bội chưa hại được ai lại hại chính mình. Muốn mà không được cho nên khổ, ngay khi đã được rồi cũng khổ vì sợ mất mát chia lìa.

8-Và trong cuộc đời này mỗi một vết thương là một sự trưởng thành, vì ta biết tìm lại hạnh phúc nơi chính mình. Mỹ phẩm tốt đẹp nhất là sự an vui, nữ trang quý nhất là lòng chân thành và khiêm tốn, trang phục đẹp nhất là sự tự tin chính mình vì họa phúc đều do ta quyết định.

9-Cái gì xuất phát từ trái tim với tinh thần từ bi hỷ xả thì mọi việc sẽ tốt đẹp vì không thấy ai là kẻ thù. Bí quyết để thành công là sự kiên trì trong bền bỉ với quyết tâm cao độ nhờ biết ẩn nhẫn chờ cơ hội tốt.

10-Cuộc sống lúc nào cũng đẹp đẽ chỉ có tình người đổi trắng thay đen, nếu mình chỉ sống với cái ta ảo tưởng này thì đành chấp nhận lấy khổ đau mà không có ngày thoát ra.

11-Cuộc sống luôn vận hành biến chuyển theo thời gian, người khôn ngoan sáng suốt sẽ biết cách tùy duyên để tâm mình định tĩnh mà không bị dòng đời cuốn trôi, nhưng vẫn làm lợi ích cho nhiều người.

12-Thế giới là một sân chơi, là một sàn diễn, mỗi người vào một vai để hòa nhập trong cuộc sống. Người trí sẽ biết tu tâm sửa tính, dấn thân phụng sự nhân sinh nên không bao giờ tiếc nuối chuyện đã qua và bằng lòng với những gì đang có trong hiện tại.

13-Chúng ta cũng đừng bận tâm ai đó đánh giá nhận xét về mình, vì đó là chuyện của họ ta chỉ ngay nơi giây phút hiện tại làm chủ thân miệng ý thì cuộc sống sẽ tràn đầy hạnh phúc.

14-Tâm là tên lừa đảo, là luật sư biện hộ bao che dung túng thói quen làm tổn hại người vật, nếu ta không biết hướng về việc thiện để giúp đỡ nhân sinh, khi ta nghĩ điều thiện làm việc lành thì cuộc sống sẽ có giá trị hơn.

15-Ta thật sự hạnh phúc khi chính ta đang là, ta làm việc gì biết việc đó mà không cần toan tính nghĩ suy, vì trước khi làm việc gì ta đã nghĩ đến hậu quả của nó.

16-Chúng ta đừng nên so sánh cuộc đời với người thấp kém hơn mình hay bất cứ một ai, vì mỗi người là một bài học nhân quả. Biết gieo trồng phước đức để tạo nghiệp báo tốt để tự hoàn thiện chính mình.

17-Hoàn cảnh và môi trường sống nếu có quá nhiều người xấu, tâm ta có thể bị vẩn đục bởi những buồn thương, giận ghét. Nhưng với người có chí lớn là nơi để họ trưởng thành và cống hiến bằng tình thương yêu chân thật.

18-Cuộc đời là như thế đó, có gì đáng để cho ta bận tâm. Chính sự mất mát về vật chất đã giúp cho ta có cái nhìn thông thoáng hơn vì thế gian này vốn vô thường mà đâu có gì là bền chắc. Nhờ đó, ta biết được giá trị đích thực là làm chủ bản thân để không bị dòng đời chi phối.

19-Cuộc sống như một tấm gương để phản chiếu lại những gì đã xảy ra một cách trung thực, vì thế ta nên mĩm cười để thân tâm được an ổn nhẹ nhàng với những được mất, tốt xấu, hơn thua, đúng sai, phải quấy.

20-Sống ở đời, chúng ta đừng nên quan đến tiền nhiều hay ít, mà hãy xem tâm mình có luôn suy nghĩ điều lành, nói lời thiện ích, hành động giúp người cứu vật.

21-Tiền tài, danh vọng, địa vị, quyền cao chức trọng khi ra đi cũng với hai bàn tay trắng cuối cùng sẽ mất hết, chỉ có nghiệp thiện ác theo mình trong kiếp sống mới.

22-Người có nhiều tiền chưa hẳn đã hạnh phúc, người có ít tiền chưa hẳn đã khổ đau. Hạnh phúc hay khổ đau đều do mình tạo lấy, biết bằng lòng với những gì đang có là hạnh phúc.

23-Người biết đủ, mới là người giàu nhất thiên hạ vì chẳng phải bận bịu, toan tính, nghĩ suy duyên đến thì trân quý giữ gìn, duyên hết thì không cần gì tiếc nuối.

24-Có người nhờ biết gieo tạo phúc lành đầy đủ trong nhiều đời, nên hiện tại có nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con xinh, quyền cao chức trọng, tiền bạc dư dã. Cũng có người từ khi sinh ra đã cơ cực côi cút, không người quan tâm, không người bảo bọc, không có ai để dựa dẫm.

25-Niềm vui luôn đi cùng với những người biết khoan dung và độ lượng. Hạnh phúc từ bên ngoài mà được chỉ là hạnh tạm bợ thoáng qua rồi hết, hạnh phúc chân thật từ nơi tâm mình cảm nhận được, đó mới là chân hạnh phúc.

26-Của cải luôn sánh vai cùng với những người biết siêng năng làm việc, không lãng phí xa hoa, biết giúp sẽ chia khi gặp người khó khăn và sẵn sàng đóng góp lợi ích cho xã hội.

27-Trí tuệ luôn song hành cùng với những người cao thượng, vì họ sống muốn ít biết đủ và dám buông xả những thứ vật chất cần thiết trong đời sống hằng ngày.

28-Biết được chính mình là điều quan trọng nhất trong cuộc đời, nhờ vậy ta sẽ biết bao dung và độ lượng, cảm thông và tha thứ và biết sống đời vô ngã, vị tha bằng trái tim có hiểu biết.

29-Phật là bậc giác ngộ chân chính, là người tỉnh thức, là người đã vượt qua cạm bẫy cuộc đời, là người thấy đúng như thật, biết rõ sự thật hư cuộc đời, là bậc đáng được tôn kính và xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của trời người.

30-Pháp là những lời dạy vàng ngọc của Ngài, hay giúp cho mọi người chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an vui hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại.

31-Tăng là đoàn thể sống hòa hợp an vui dưới sự chỉ dạy của Phật vừa học, vừa tu, vừa hướng dẫn cho mọi người biết được chân lý của cuộc đời mà cùng tu theo.

32-Thờ cúng tổ tiên là thể hiện tinh thần biết ơn và đền ơn nhằm thể hiện tấm lòng thành kính, đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã sinh thành và xây dựng nên cuộc sống cho con thảo cháu hiền.

33-Thờ cúng tổ tiên vốn là một phong tục lâu đời ở Việt Nam mang ý nghĩa rất nhân văn, là biểu hiện của lòng hiếu thảo, là uống nước nhớ nguồn, là nét đẹp văn hóa của đất nước con rồng cháu tiên trên 4000 năm văn hiến.

34-Không có gì đau khổ bằng khi con người sống trong cô đơn tuyệt vọng, vì không biết cách tháo gỡ và chấp nhận những gì đã xảy ra. Hãy đứng dậy sau khi vấp ngã và sẵn sàng làm mới lại chính mình bằng ý chí và nghị lực.

35-Hạnh phúc nhất của con người là từ nội tâm trong sáng, thanh tịnh. Tuy sống giữa cõi đời nhiều ô nhiễm, đầy dẫy tham lam, thù hận, si mê nhưng ta không bị dòng đời cuốn trôi và nhấn chìm, vẫn làm việc phục vụ chúng sinh vô điều kiện mà không dính mắc, đắm nhiễm. Đó mới là người có trí tuệ rộng lớn.

36-Một gia đình an vui, hạnh phúc con cháu phải biết hiếu thảo với ông bà cha mẹ, biết kính trên nhường dưới, sống vui vẻ, thuận thảo với nhau và sẵng sàng cưu mang, giúp đỡ nhiệt tình trong mọi trường hợp. Bên cạnh đó ta còn phải biết tuỳ theo nhân duyên để đem an vui, hạnh phúc đến với mọi người.

37-Khi chúng ta tu tập thật tốt và hoàn hảo, ta sẽ trở nên những người thánh thiện có nhân cách, đạo đức tốt và hay đem niềm vui đến với mọi người. Khi ta khôn lớn trưởng thành, bước chân vào đời ta sẽ tìm kiếm giá trị cuộc sống và sẽ nhận ra tình thương chính là hạnh phúc của con người.

38-Chúng ta muốn được an vui, hạnh phúc thì mình phải biết làm chủ bản thân qua thân-miệng-ý, không cho những tâm tư, vọng động xấu ác phát sinh. Sửa đổi hành vi tức là sửa đổi những điều xấu ác của ý nghĩ, lời nói và hành động.

39-Ai có thân cũng tham sống sợ chết, đó là bản năng thứ nhất. Bản năng thứ hai là chất chứa lòng tham như giếng sâu không đáy, bất cứ cái tốt, cái đẹp đều muốn vơ vét cho riêng mình, muốn cho ta là trên hết còn ai đói khát mặc kệ; xem tiền bạc, của cải hơn mạng sống người khác; vì tham chút lợi danh mà làm đời sống nhân loại bị điêu đứng và khổ đau.

40-Con người hay cố chấp, bảo thủ nên khó phát triển tiến bộ theo nguyên lý nhân duyên quả, có những ngôn từ khi nói hoặc hành động như ngày xưa thì đúng, nhưng đem áp dụng trong hiện tại thì sai.

https://thuvienhoasen.org/p26a34322/40-cau-noi-co-y-nghia-de-lam-nen-su-song

Bilingual: 40 meaningful sayings to live a Dharmic life / 40 câu nói có ý nghĩa để làm nên sự sống

Author: Thích Đạt Ma Phổ Giác

Translated by Nguyên Giác

1. Buddhists must meditate when walking, standing, lying down, and sitting, as well as in all of their everyday activities, to enable them clearly see the good and bad in their thoughts, words, and actions, so that they can leave the evil and encourage the good.

2. Because everything is relative and a person's karma belongs to them, let us not waste time debating others' virtues and vices, as well as their right and wrong.

3. When you think you are right, you think others are wrong, but right from wrong is a different opinion of each person, which may be right for one community and wrong for another. How dare you say who is right and who is wrong?

4. You should judge yourself; do not judge others as good or evil, right or wrong, for that is their business. You will make them uncomfortable or dislike you if you believe you are a good person and they are a bad person, thus you will suffer first.

5. If you keep comparing yourself to others, your mind will be tainted with sadness, love, anger, and hate. Right then, you lose yourself and do not live with the true values of who you are.

6. Don't cling to or become attached to anything, even if it's a good thing, because doing so binds you to sorrow and attachment, making it impossible to live at ease in all situations.

7. Those who love and hate a lot will suffer because love is a heavy attachment of feelings without reason, thus love that does not endure long will be more uncomfortable, whereas hatred is an unpleasant emotion that first harms yourself. You will suffer if you want something and can't get it, but you will also suffer if you get it because you are afraid of losing it and being apart from it.

8. In this life, every wound is a growing step because you will learn how to find happiness in yourself. The best cosmetics product is joyful peace, the most precious jewelry is sincerity and humility, and the best clothing goods are self-confidence since your decision attracts either catastrophe or blessing.

9. What comes from your heart with the spirit of compassion, loving-kindness, joy, and equanimity will do all good because you don't see anyone as the enemy. The secret to success is that you work patiently with great determination while waiting for a good opportunity.

10. Life is always beautiful; only human love for each other changes from white to black and vice versa. If you only live with the illusion of self, you will suffer forever, without a day to get out.

11. Life flows endlessly and changes over time, therefore a wise person should know how to preserve a peaceful mind while working for the good of many others without being carried away by the currents of life.

12. The world is a playground, and a stage, where each person plays a role in integrating into life. A wise man knows how to train his mind and correct his character while remaining committed to the service of humanity: he should always be content with what he has in the moment and never regret the past.

13. You shouldn't mind if someone makes a negative comment about you because it's their problem. You just need to be in the present moment to mindfully get the hang of your body, mouth, and mind, and your life will be filled with happiness.

14. Your mind will become a fraudster, a defense lawyer who tolerates the habit of harming people if you do not know how to direct your mind to good deeds to help people. So your life will be more precious when your mind thinks of good and good acts.

15. You will be truly happy when you are who you are, and when you do something, you know it without convoluted plots since you have considered the results before doing anything.

16. You should not compare your life to the lives of individuals in lower or higher socioeconomic classes, or to anyone else's, because each person is a lesson in the law of cause and effect. Know how to plant merit to create good karma for self-improvement.

17. If you live in a situation and environment where there are too many bad people, your mind can easily be clouded by sadness, love, anger, and hate. But for people with great will, any environment is a place for them to grow and contribute with true love.

18. Life is always life, and nothing is worth worrying about. The loss of material things helps you have a more open view because this world is impermanent and nothing is stable. Thanks to that, you know the value of being a master of yourself so as not to be dominated by the flow of life.

19. Life is like a mirror, reflecting what happened honestly; therefore, you should smile so that your body and mind are at ease, feeling kind to gains and losses, good and terrible, success and failure, right and wrong.

20. Living in the world, you should not be concerned with having a lot of money or a little, but rather with whether your mind is always thinking positive thoughts, whether your tongue speaks positive words, and whether your body acts to help others.

21. When you die with empty hands, your money, talent, fame, status, and social power all vanish; only good and evil karma will follow you into your future existence.

22. People with a lot of money are not necessarily happy, and people with little money are not necessarily miserable. Happiness or suffering is created by you, and when you know how to be satisfied with what you have, you will be happy.

23. The person who is content with what he has is the wealthiest person in the world because he does not have to be busy, calculate, or think, and when the condition arrives, he appreciates and maintains it; when the condition goes, there is no need for regrets.

24. Some people committed meritorious things in their prior lives, and as a result, they now enjoy large houses, attractive wives, nice children, high power, great social position, and an abundance of money. There are also people who have been poor since birth, do not have a good environment to succeed, and cannot rely on anyone.

25. Joy always accompanies those who know how to live with tolerance and generosity. The happiness that comes from the external world is just temporary and fleeting, and it will vanish soon, while the real happiness that you feel from your inner heart is true happiness.

26. Wealth always comes to those who know how to work diligently, not squander, generously help those in need, and are willing to benefit society.

27. Wisdom always accompanies noble people because they live in contentment and let go of all material things in daily life.

28. Knowing yourself is the most important thing in life, so you will be tolerant, generous, sympathetic, and forgiving, and you will know how to live a selfless life with an understanding heart.

29. The Buddha is a truly enlightened being, one who is awakened, one who has overcome the pitfalls of life, who sees life as it really is, who knows the truth of life, who is worthy of reverence and worthy of receiving the offerings of the heavenly beings and the humans.

30. The Dharma is the golden teachings of the Buddha, capable of helping people transform suffering and pain into happiness and joy right in the present moment.

31. The Sangha is a monastic community that lives in harmony and happiness in accordance with the Buddha's teachings. Members of the Sangha study, practice, and teach others how to realize the truth of existence and practice the Dharma.

32. Ancestor worship is an expression of gratitude for ancestors, grandparents, and parents who gave birth and created a life for their offspring to have a happy and wise life.

33. Ancestor worship has a very human meaning, is an expression of filial piety, is to recall the source when drinking water, and is the cultural beauty of the country's children of a dragon king and an ancient fairy from more than 4000 years of civilization.

34. Great suffering occurs when people live in despair and loneliness because they do not know how to disentangle and accept what has happened. Know how to get up after falling, and be ready to renew yourself with will and energy.

35. People who have a clear, aware, kind, and pure inner mind are the happiest in life. Although you live in a polluted world full of greed, hatred, and delusion, you should not be swept away and drowned by the currents of life, and if you continue to fervently serve sentient beings unconditionally without becoming attached to the work being done, you are a great wise person.

36. When children and grandchildren are filial to grandparents and parents, when everyone respects the higher and yields to the lower, and when everyone is eager to serve each other, the family lives in joyous harmony. Furthermore, Buddhists should promote serenity and happiness to everyone, depending on the circumstances.



37. You will become a holy person, have good character and morals, and offer delight to people if you practice correctly and perfectly. When you mature and enter into life, you will discover the value of life and know that love is the source of human happiness.



38. If you wish to live in joyous serenity, you must learn to master yourself through your body, mouth, and mind, not allowing bad acts, words, or thoughts to arise. The practice is to transform evil into good through the workings of the body, speech, and mind.



39. One who has a body wants to live and is afraid of death; that is the first instinct. People in the world have the second instinct to have greed like a bottomless pit. If they see any beautiful or valuable property, they will take it and keep it for themselves, regardless of whether the people around them are poor, hungry, or thirsty. Many people value fortune more than other people's lives, and as a result of their wealth and fame, they cause misery and suffering to humanity.



40. Most people in the world are stubborn and conservative, so it is difficult to live in accordance with the law of cause and effect and the theory of causality. And because they are stubborn, they keep their words and actions as old habits that were only suitable somewhere in the past, but in the present, they are not suitable anymore.