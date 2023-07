Nhật Ký Biển Đông: Hoa Kỳ chống hai kẻ thù cùng lúc hay theo sách lược của Kissinger?

Nhật Ký Biển Đông



Trước sức mạnh quân sự hiện tại của Hoa Lục, Hoa Kỳ lúng trong sách lược đối đầu với Bắc Kinh. Trong một thời gian ngắn mới đây, Hoa Kỳ định chơi lá bài Đài Loan với sự thăm viếng của cựu Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi rồi hàng loạt TNS, dân biểu viếng thăm Đài Loan rồi Bà Thái Anh Văn gặp tân chủ tịch Hạ Viện tại Los Angeles. Rồi Hoa Kỳ tuyên bố bán và viện trợ vũ khí tối tân cho Đài Loan. Rồi HKMH Mỹ liên tục đi vào eo biển Đài Loan.

Thế nhưng ông Tập Cận Bình tuyên bố rằng Hoa Lục mong muốn thống nhất Đài Loan trong hòa bình nhưng sẵn sàng sử dụng binh lực và ra lệnh cho quân đội chuẩn bị cho cuộc chiến thật sự với Tây Phương (bao gồm Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản và có thể cả NATO). Tình hình vô cùng hiểm nguy. Các nhà quân sự thế giới bình luận rằng nếu cuộc chiến Hoa-Mỹ nổ ra sẽ là thảm hoạ cho toàn thế giới. Chắc chắn nó sẽ là cuộc chiến nguyên tử vì Hoa Kỳ không thể thắng trong cuộc chiến tranh cổ điển. Giả dụ, Hoa Lục chết 500 triệu, không ăn thua gì, và nếu Hoa Kỳ chết 100 triệu thì Hoa Kỳ sẽ không bao giờ có thể khôi phục vị trí siêu cường số một. Bao lâu mới có thể phục hưng đất nước khi 100 triệu người chết và đất nước tràn ngập phóng xạ? Trước cơn ác mộng đó Hoa Kỳ phải tính. Một là chấp nhận thương đau, hai là hòa hoãn với Hoa Lục để mua thời gian? Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg ngày 15/6/2023, Henry Kissinger nói rằng với tình hình hiện tại, cuộc chiến Đài Loan có thể nổ ra nếu hai bên không chịu nhượng bộ.

Tờ South China Morning Post ngày 14/6/2023: Trước cuộc họp sắp tới, Ngoại Trưởng Tần Cương nói với Ngoại Trưởng Tony Bliken rằng Hoa Kỳ nên tôn trọng và ngưng ngay việc ngăn chặn quyền lợi của Trung Quốc. Dường như Hoa Lục đang ở thế thượng phong trong cuộc thương thảo này chỉ vì Mỹ không muốn chiến tranh nổ ra trong lúc nội bộ rối beng, bầu cử sắp tới và đang dùng hết sức mình để can dự vào cuộc chiến Ukraine và nhất là một liên minh quân sự Nga-Hoa đang dần hình thành. Phải chăng ông Joe Biden lại theo sách lược của Kissinger, “Đông Hòa Tôn Quyền, bắc cự Tào Tháo” để phá vỡ liên minh quân sự Nga-Hoa? Năm 1973, theo kế hoạch này, VNCH bị hy sinh, Hoàng Sa là quà biếu và biết đâu số phận của Đài Loan cũng lại giống như VNCH? Chúng ta hồi hợp chờ xem chuyến đi của ông Tony Blinken tới Bắc Kinh có giống như chuyến đi của Henry Kissinger tới Bắc Kinh năm 1971? Xin nhớ, trước chuyến đi của ông Blinken đã có hai chuyến đi lót đường của Giám Đốc CIA Bill Burns và Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Jake Sullivan. Theo Bloomberg ngày 19/6/2023, Tập Cận Bình nói với Tony Blinken rằng, “Việc Hoa Kỳ và Trung Hoa tạo tiến triển vững vàng trong bang giao song phương giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là rất tốt.” Không hiểu hai chữ “rất tốt” có ý nghĩa gì? Ông Blinken hứa gì mà ông Tập nói, “rất tốt”. Chắc chắn là tốt cho Trung Quốc rồi vì Blinken nói Mỹ không hỗ trợ Đài Loan đòi độc lập. Thế nhưng ngay ngày hôm sau ông Biden lại nói ông Tập là nhà độc tài khiến gây phản ứng dữ dội của Bắc Kinh, hoàn toàn mâu thuẫn với những gì mà Blinken cố đạt được với Trung Quốc. Có thể ông Biden già quá nên lẩm cẩm nói trước quên sau hay ông phải làm thế để vớt vát lại thể diện vì phe Cộng Hòa tố ông mềm yếu trước Trung Quốc. Các giới chức cao cấp Tòa Bạch Ốc lại vội vã giải thích và biện minh cho ông Biden như những lần ông nói ẩu, không hề chuẩn bị trước đây. Các bình luận gia Hoa Kỳ nói rằng ông tổng thống không thể nói ra những gì mình ưa thích hay ghét, mà nói vì quyền lợi của quốc gia. Hình như ông Biden không có thiên khiếu này. Vào ngày 22/6/2023, ông nói rằng lời phát biểu (lỡ trớn) của ông không làm suy giảm sự tiến triển trong mối bang giao với Trung Quốc và ông sẽ gặp Tập Cận Bình trong tương lai.

Giữa tình hình đó, Nhật Ký Biển Đông ghi nhận những diễn biến quan trọng như sau:

– AP ngày 1/6/2023: Hoa Kỳ mở lại tòa đại sứ tại Seychelles, một quần đảo nhỏ ở Ấn Độ Dương để cạnh tranh với Trung Quốc đang ngày càng ảnh hưởng tại đây.

– Reuters ngày 2/6/2023: Nam Dương đề nghị một giải pháp hòa bình cho Ukraine gồm hai điểm. Thứ nhất: Thiết lập một vùng phi quân sự. Thứ hai: LHQ tổ chức trưng cầu dân ý tại vùng có tranh chấp. Thế nhưng Ukraine bác bỏ đề nghị này và nói rằng muốn có hòa bình thì Nga phải rút hết quân về nước. Rồi một số quốc gia Phi Châu cũng đã đến Kiev và Mạc Tư Khoa đề đưa ra giải pháp hòa bình, nhưng Nga và Ukraine chẳng ai đồng ý cả. Có lẽ phải giải quyết trên chiến trường hoặc Hoa Kỳ ngưng viện trợ cho Ukraine.

– AP ngày 3/6/2023: Tại Đối Thoại Shangri La, Tân Gia Ba, bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc nói rằng Trung Quốc đã cho tàu băng ngang các tàu chiến của Hoa Kỳ và Gia Nã Đại khi đi qua eo biển Đài Loan vì đây là những hành động khiêu khích và dùng chiêu bài “tự do hàng hải” để thực hiện bá quyền trên biển. Còn Đức cũng sẽ đưa tàu chiến đi vào Biển Đông theo hải lộ của thương thuyền. Tướng Lý Thượng Phúc còn nói rằng việc Mỹ thiết lập một “NATO ở Châu Á-Thái Bình Dương” sẽ đẩy thế giới vào cơn lốc xoáy xung đột.

– AP ngày 5/6/2023: Ả Rập Sê-út đã chào đón Tổng Thống Maduro của Venezuela trong chuyến viếng thăm chính thức vào ngày hôm nay. Tổng Thống Maduro là kẻ thù mà Hoa Kỳ muốn lật đổ nhưng không thành.

– Reuters ngày 5/6/2023: Tàu khảo cứu của Trung Quốc cùng tàu hộ tống hoạt động trong Vùng Đặc Quyền Kinh Tế của Việt Nam đã đi khỏi sau khi có sự phản đối của Hà Nội.

– Reuters ngày 5/6/2023: Nga và Trung Quốc tiến hành cuộc tuần tra bằng không quân trên Biển Nhật Bản và Biển Đông khiến Nam Triều tiên phải đưa phi cơ lên nghênh cản vì các máy bay của Nga và Trung Quốc đã vào không phận của họ.

– ABC News ngày 7/6/2023: Một người cha 36 tuổi dự lễ tốt nghiệp của con 18 tuổi tại Virginia Commonwealth University đã bị một hung thủ 19 tuổi bắn chết và làm năm người khác bị thương trong đó có em bé 14 tuổi. Lễ tốt nghiệp là ngày vui mừng của phụ huynh và học sinh bỗng biến thành thảm kịch. Rồi theo USA Today, vào ngày 7/6/2023, một người con gái ở gần Washington DC đã cùng con mình giết chết người mẹ 71 tuổi, chặt thân thể thành khúc rồi đem nướng. Rồi theo Fox News, vào ngày 8/6/2023, một thanh niên đang giải phẫu để đổi giống đã đâm chết cha mình là nha sĩ ở Virginia Beach.

Nước Mỹ không sụp đổ vì Nga hay Tàu mà sụp đổ vì đạo đức suy đồi, nền tảng gia đình đổ vỡ, bạo lực súng đạn và hận thù, chia rẽ vì đảng phái. Bệnh ngoài da dễ chữa, bệnh ung thư trong nội tạng thì hết thuốc chữa.

– Reuters ngày 7/6/2023: Ba Tư đã vươn tay tới Nam Mỹ qua việc Tổng Thống Ebrahim Raisi sẽ viếng thăm ba nước Venezuela, Cuba và Nicaragua là những quốc gia thù địch với Hoa Kỳ và bị Hoa Kỳ cấm vận nghiệt ngã. Ba Tư cũng vừa trình làng hỏa tiễn siêu thanh đạn đạo có tầm bắn 1400 km. Vào ngày 12/6/2023, tổng thống Ba Tư nói với tổng thống Venezuela rằng chúng ta là bạn vì có chung một kẻ thù (ám chỉ Mỹ).

– Bloomberg News ngày 8/6/2023: Phi Luật Tân nói rằng họ không rời bỏ Trung Quốc điều đó cho thấy họ muốn cân bằng giữa hai siêu cường Hoa-Mỹ. Theo AP, vào ngày 14/6/2023, một tàu hải quân huấn luyện của Trung Quốc với vài trăm sinh viên sĩ quan đã ghé Manila để bày tỏ tình hữu nghị.

Nước nhỏ khổ lắm ai ơi! Theo đại ca này thì đại ca kia đánh chết, theo đại ca kia thì đại ca này cho ăn đòn. Thôi thì em lạy cả hai anh cho em “hai chữ bình an”. Việc Phi Luật Tân cho Mỹ lập bốn căn cứ quân sự tại bờ biển cho thấy Phi Luật Tân dù “đu dây” nhưng nghiêng về phía Mỹ hơn.





– Ukrainska Pravda ngày 9/6/2023: Bộ Ngoại Giao Nga đã tiệu tập đại sứ Nhật Bản nói là sẽ có hậu quả nghiêm trọng khi Nhật Bản theo lệnh Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine.

– AP ngày 10/6/2023: Hoa Kỳ sau khi phủ nhận rồi lại xác nhận và lo lắng việc Trung Quốc từ năm 2019 đã điều hành một căn cứ do thảm ở Cuba chỉ cách Florida 100 dặm. Rồi tờ Wall Streer Journal lại loan tin Trung Quốc dự định xây một trung tâm huấn luyện tại Cuba khiến ông Tony Blinken nói rằng Mỹ hết sức lo lắng.

Trung Quốc đã đổ vào đây vài tỷ Mỹ Kim trong khi Hoa Kỳ thì cấm vận nghiệt ngã từ năm 1960 cho nên để sinh tồn Cuba phải ngả theo Nga và Trung Quốc. Đời là vậy. Trước đây Obama đã bình thường hóa ngoại giao với Cuba nhưng Trump và Biden đảo ngược quyết định, tiếp tục cấm vận cho Cuba chết. Đã nhiều lần Đại Hội Đồng LHQ đã lên án quyết định này nhưng Hoa Kỳ coi LHQ như củ khoai. Nay Hoa Kỳ phải làm gì đây? Cấm vận Trung Quốc hay bình thường hóa ngoại giao với Cuba như Việt Nam để rồi Mỹ sẽ có ảnh hưởng tại đây?

– Reuters ngày 11/6/2023: Trung Quốc đã phái phi cơ thám thính bay trên vùng biển đông Đài Loan để theo dõi và thu nhận tin tức về cuộc tập trận hải quân phối hợp giữa Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Gia Nã Đại trên vùng biển này.

– Insider ngày 11/6/2023: Cả trăm ngàn con cá chết giạt vào bờ biển Vịnh Texas kéo dài vài dặm. Các nhà khoa học nói rằng nguyên do vì thiếu dưỡng khí ở trong nước. Chẳng có biểu tình phản đối gì cả vì người ta tin vào nhận xét của các nhà khoa học.

– South China Morning Post ngày 12/6/2023: Chuỗi cung ứng rộng lớn Apple tại Trung Quốc đang phải đối phó với nhữg đổi thay khi hãng iPhone lớn nhất thế giới bắt đầu thuê mướn cho sản phẩm iPhone 15. Một nhà thầu đã thiết lập một nhà máy mới tại Việt Nam và một vài sản phẩm của MacBook nghe nói sẽ đặt tại Thái Lan.

– AP ngày 12/6/2023: Tổng Thống Mahmoud Abbas thăm viếng Bắc Kinh trong nỗ lực nhờ Trung Quốc trung gian giải quyết vấn đề Do Thái-Palestine mà nhiều thập niên Hoa Kỳ đã thất bại vì đứng về phía Do Thái. Gần như Do Thái phớt lờ mọi ý kiến của Hoa Kỳ mà Hoa Kỳ không dám làm bất cứ điều gì như cấm vận, trừng phạt, v.v… để Do Thái lắng nghe như đã từng làm với rất nhiều quốc gia khác. Nguyên do là vì người Do Thái nắm giữ hết nguồn tài chính và truyền thông Hoa Kỳ. Do Thái bảo gì, Hoa Kỳ nghe vậy.

– Cựu TNS Dick Black cựu Đại Tá TQLC ngày 14/6/2023 viết trên Twitter: Cuộc phản công của Ukraine đụng phải bức tường thép. 7000 binh sĩ thiệt mạng, 160 xe tăng, 360 thiết vận xa đã bị phá hủy chỉ trong một tuần lễ với chiến thắng không đáng kể. Đây là cuộc tắm máu vô ích. Xe tăng Leopard và Bradley nằm la liệt trên chiến trường. Kêu gọi lính Ukraine chiến đấu đến giờ phút cuối cùng là vô nhân đạo. Phải chấm dứt cuộc chiến bi thảm này ngay.

– Military.com ngày 15/6/2023: Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ nói rằng cuộc phản công của Ukraina có thể là khó khăn và người Hoa Kỳ cần nghĩ tới tổn thất vũ khí mà Hoa Kỳ và đồng minh cung cấp cho Ukraina. (Có lẽ ám chỉ những xe tăng bị mất trên chiến trường như cựu Đại Tá Dick Black nói ở trên).

– CNN ngày 16/6/2023: Lần thứ hai kể từ năm 2019, Chủ Tịch Tập Cận Bình đã tiếp tỷ phú Bill Gate – “người bạn cũ” –người đồng sáng lập Microsoft sau khi Microsoft tài trợ Trung Quốc 50 triệu Mỹ Kim cho công cuộc khảo cứu chữa bệnh lao phổi và sốt rét.

– Tổng Hợp ngày 21/6/2023: Tổng Thống Joe Biden đã trải thảm đỏ, mở đại tiệc để tiếp đón Tổng Thống Ấn Độ Modi để tăng cường ngoại giao, quân sự và thương mại. Trung Quốc là đối thủ của Ấn Độ mà Hoa Kỳ muốn kiềm chế. Ông Modi còn tặng đệ nhất phu nhân Jill Biden một hạt kim cương 7.5 carat màu xanh lục chế tạo trong phòng thí nghiệm. Thế nhưng theo Reuters ngày 26/6/2023, Bộ Ngoại Giao Pakistan đã triệu tập phó đại sứ Hoa Kỳ để phản đối một đoạn trong thông cáo chung Mỹ-Ấn kêu gọi Hồi Quốc không cho nhóm phiến quân trú ngụ để tấn công Ấn Độ. Như thế Mỹ lại làm mất lòng Pakistan nữa rồi.

– Tổng Hợp ngày 25/6/2023: Chiến hạm Ronald Reagan là HKMH thứ ba của Hoa Kỳ ghé thăm Việt Nam. Tàu chiến tối tân nhất của Nhật Bản vừa ghé thăm Việt Nam rồi tàu huấn luyện của Hải Quân Trung Quốc cũng ghé thăm Việt Nam theo chính sách mà Việt Nam gọi là “ngoại giao đa phương”, tức trung lập, thân thiện với mọi quốc gia. Chính sách ngoại giao đu dây vô cùng khó khăn nhưng Việt Nam chẳng còn lựa chọn nào khác. Bằng cớ là vào ngày 26/6/2023, thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã tham dự Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới tổ chức tại Thượng Hải và hội đàm với Thủ Tướng Trung Quốc Lý Cường để “Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Trung Quốc.” Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc còn đề nghị gia tăng hợp tác quốc phòng với Việt Nam. Một người đẹp diễm kiều mà hai hoàng tử cung kiếm đầy mình đứng trước cửa nhà thì người đẹp phải làm sao đây? Một quốc gia nằm ở trọng điểm chiến lược sẽ bị giằng xé bởi các siêu cường. Nếu khéo xử thì có thể vươn lên, nếu ngu dại đứng về một phe thì đất nước sẽ nát như tương. Câu trả lời khéo léo của người đẹp với hai hoàng tử là, “Em yêu mến cả hai nhưng áo mặc sao qua khỏi đầu cho nên phải nhờ song thân quyết định, Nếu thân này ví xẻ làm hai thì em sẽ yêu cả hai chàng.”

– AFP ngày 28/6/2023: Một nhóm người đã xé và đốt Kinh Koran bên ngoài thánh đường Hồi Giáo tại Thủ Đô Stockhom. Hành động được cảnh sát Thụy Điển cho phép với lý do không có luật pháp nào ngăn cản việc tự do tư tưởng, mà đốt Kinh Koran hay đốt Kinh Thánh của Thiên Chúa Giáo là biểu hiện của tự do tư tưởng.

Trước đây, vào ngày 7/1/2015 đã xảy ra vụ giết chết 12 người của tòa soạn báo Charlie Hebdo tại Thủ Đô Paris sau khi báo này cho đăng lại bức biếm họa nhà Tiên Tri Mohammed đã từng xuất hiện trên nhật báo Jyllands-Posten của Đan Mạch. Khi đó đã có hai ý kiến trái ngược nhau. Cựu Thủ Tướng Anh Tony Blair nói rằng tự do tư tưởng vô giới hạn. Còn Giáo hoàng Francis của Vatican nói rằng tự do tư tưởng phải có giới hạn. Theo tôi, bất cứ cái gì trên cõi đời này đều phải có giới hạn. Tự do tư tưởng không được vượt quá lằn ranh nhục mạ, gây khổ đau cho người khác hay kích động bạo lực, phân biệt chủng tộc, giai cấp v.v... Nhóm người trên có quyền biểu tình ngoài thánh đường Hồi Giáo, lên án việc cổ súy bạo lực hay phân biệt đối xử với phụ nữ của các nhà cầm quyền Hồi Giáo nhưng không nên đốt Kinh Koran vì trong Kinh Koran cũng có những điều tốt lành. Tổng Thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích hành động này. Rồi vài chục người đã biểu tình phản đối, xông vào Tòa Đại Sứ Thụy Điển tại Iraq. Còn Hoa Kỳ cũng lên án việc đốt Kinh Koran này.

– AFP ngày 28/6/2023: Thủ tướng Tân Tây Lan đã cùng thủ tướng Trung Quốc ký một loạt thỏa hiệp để gia tăng thương mại giữa hai nước khi ông này tới Bắc Kinh. Rồi bà bộ trưởng tài chính Janet Yellen của Hoa Kỳ cũng mong tới Bắc Kinh để tái lập mối bang giao đang bị rạn nứt với Trung Quốc.

– Đào Văn Bình

(30/6/2023)