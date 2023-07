Lộ thêm chuyện lật ngược bầu cử 2020: Trump đã gọi điện cho cựu Thống đốc tiểu bang Arizona ngay sau bầu cử 2020, đòi lật ngược kết quả bầu cử, bị từ chối - Giám đốc FBI Chris Wray đã bị tòa gọi ra khai hữu thệ trong 2 đơn kiện từ 2 cựu nhân viên FBI. Trump cơ nguy ra khai sớm - Oregon: Trump đắc cử vào Hội đồng Sở Cứu Hỏa Hubbard ở Oregon, dù không ứng cử.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm thứ Sáu rằng Ukraine phải "cho thấy kết quả" trên chiến trường trước hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng 7 nhưng nhấn mạnh rằng "mỗi mét" tái chiếm được trong cuộc phản công "phải trả giá bằng một sinh mạng".

- Zelensky: Ukraine đã giết 21.000 lính Wagner và làm bị thương 80.000 lính Wagner khác.

- Ukraine bàn với CIA: sẽ tái chiếm nhiều lãnh thổ, trước khi đàm phán ngừng bắn với Nga vào cuối năm 2023

- Hành tung bí ẩn của Prigozhin, ông trùm Wagner, ở Belarus nhưng đi lại tự do giữa St. Petersburg và Moscow ở Nga.

- Nga đã nhận được ít nhất 37 phi cơ không người lái của Trung Quốc để tác chiến chống lại Ukraine

- Nga: Zelensky đã phá hủy chủ quyền của Ukraine vì xóa sổ văn hóa Nga, cấm giáo hội Chính thống Nga

- Quan chức Nga ở Zaporizhzhia: 10 ngày máu lửa đang diễn ra

- Quan chức Nga: Nếu bố trí vũ khí nguyên tử ở Ba Lan sẽ dẫn tới căng thẳng thêm.

Zelensky: Ukraine phải "cho thấy kết quả" trên chiến trường trước hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 11/7 sẽ trả giá nhiều mạng lính

- Pháp: tổng cộng 1,311 người bị bắt cả tuần qua sau đêm biểu tình hôm Thứ Sáu.

- Hoa Hậu Texas ra sức chống phe bảo thủ, hy vọng giới trẻ Texas chuyển qua Đảng Dân Chủ

- Chính thức đăng bộ Cộng đồng Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ theo đạo Hindu, đạo Phật và đạo Sikh

- Nam California: Trộm xe van, bị cảnh sát rượt từ quận Los Angeles, xuyên Quận Cam, bị bắt ở Quận San Diego.

- Quận Cam: 3 người bị bắt quả tang vào tiệm Target trộm.

- TIN VN. Điều tra doanh nghiệp 'đội lốt' nhập khẩu nông sản để rửa tiền.

- TIN VN. Nỗ lực chống hàng giả, hàng nhái trên 'mặt trận' internet.

- HỎI 1: Tăng thêm 9% lạc quan về kinh tế, đa số dân Mỹ hài lòng? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Cháy rừng ở Canada hại đủ thứ bên Mỹ? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM ⚪ ---- Việc Tòa án Tối cao hủy bỏ "hành động khẳng định" (affirmative action: tuyển sinh đại học phải có tỷ lệ cho sắc tộc) đã khiến ngôi sao bóng rổ da đen Charles Barkley thay đổi di chúc của mình để yêu cầu số tiền 5 triệu đô la mà anh để lại cho trường cũ của mình, Đại học Auburn, sẽ được dành cho các sinh viên Da đen.

“Đó chỉ là cách tôi cố gắng đảm bảo Đại học Auburn luôn có tính đa dạng,” cầu thủ Barkley, người được vinh danh ở NBA Hall of Fame, cho biết hôm thứ Sáu, theo AL.com. “Sau phán quyết ngày hôm qua, điện thoại của tôi đã nổ tung. Tôi đang nói chuyện với bạn bè của mình và nói, 'Tôi cần đảm bảo rằng người Da đen luôn có chỗ ở Auburn.'” Chỉ 5 phần trăm sinh viên tại Đại học Auburn là người Da đen, so với 27 phần trăm của tiểu bang Alabama.

⚪ ---- Cặp đôi đồng tính có yêu cầu thiết kế trang web đám cưới được viện dẫn trong một vụ kiện lớn dẫn đến quyết định của Tòa án Tối cao cắt bỏ quyền của người giới tính thứ ba LGBTQ không thực sự tồn tại. Vào sáng thứ Sáu, Tòa án Tối cao đã ra phán quyết 6-3 theo quan điểm tư tưởng rằng Lorie Smith, một nhà thiết kế ở Colorado, người muốn tạo các trang web đám cưới, có thể chọn không thiết kế chúng cho các cặp đồng giới mặc dù luật tiểu bang bảo vệ chống phân biệt đối xử dựa trên khuynh hướng tình dục, chủng tộc, giới tính và các đặc điểm khác.

Lorie Smith, một Cơ đốc nhân, nói luật Colorado đã vi phạm các quyền của cô trong Tu chính án thứ nhất. Trong một chiến thắng lớn cho quyền tôn giáo, tất cả các thẩm phán bảo thủ của tòa án đều đồng ý [hàm ý, doanh nghiệp khác có quyền đối xử với người đồng tính một cách không bình đẳng].

Tuy nhiên, theo một bản tin hôm thứ Năm trên tờ New Republic, câu hỏi duy nhất mà Smith từng nhận được về khả năng tạo một trang web đám cưới cho một cặp đồng tính dường như đến từ một người đàn ông nói rằng anh chưa bao giờ gửi nó.

Theo Smith và nhóm pháp lý của cô, nhóm Cơ đốc giáo Liên minh Bảo vệ Tự do (ADF: Alliance Defending Freedom), một người đàn ông được xác định là Stewart đã yêu cầu một trang web đám cưới vào tháng 9/2016 cho cuộc hôn nhân sắp tới của anh với một người [đàn ông] tên Mike. Khi phóng viên Melissa Gira Grant sử dụng thông tin liên lạc do các nguyên đơn cung cấp trong tài liệu tòa án để liên hệ với anh Stewart, đã có sự mạo nhận ngay lập tức.

Grant đã liên hệ với một người đàn ông tên Stewart, người này xác nhận rằng thông tin liên lạc được sử dụng trong hồ sơ đúng là của anh nhưng nói rằng anh không hề là người đồng tính và đã kết hôn với một phụ nữ chứ không phải với một người đàn ông nào tên Mike. Và anh cũng không hề đặt làm trang web hôn nhân đồng tính nào, vì nếu anh muốn làm thì tự anh làm, vì bản thân anh là chuyên gia thiết kế trang web.

“Nếu ai đó lấy thông tin của tôi, như một số loại thông tin hoặc tài liệu hỗ trợ, thì ai đó đã làm sai lệch điều đó,” Stewart nói với báo New Republic, đồng thời nói thêm, “Tôi sẽ không muốn bất kỳ ai... biến tôi thành một trang web đám cưới? Tôi đã kết hôn, tôi có một đứa con - tôi thực sự không chắc điều đó đến từ đâu? Nhưng ai đó đang sử dụng thông tin địa chỉ của tôi trong tài liệu nộp lên Tòa án Tối cao.”

Stewart nói với CNN, gọi quyết định của Tòa án Tối cao vào sáng thứ Sáu là "đáng hổ thẹn" và nói rằng "có vẻ như toàn bộ vụ án đã được dàn dựng để đạt được một kết quả cụ thể. Là một nhà thiết kế, tôi nghĩ các nhà thiết kế có thể từ chối làm việc cho một khách hàng tiềm năng vì bất kỳ lý do gì. Nhưng không nền từ chối một khách hàng vì lý do chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục..."

⚪ ---- Thêm chuyện cố gắng lật ngược bầu cử 2020 bây giờ mới lộ ra. Donald Trump đã gọi điện cho cựu Thống đốc tiểu bang Arizona Doug Ducey ngay sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 trong nỗ lực gây áp lực buộc Ducey phải lật ngược kết quả bầu cử, theo báo Washington Post đưa tin. Trích dẫn nhiều nguồn, báo này nói rằng Trump không chỉ gọi điện mà còn "liên tục" cố gắng lôi kéo cựu phó tổng thống Mike Pence tham gia vào chiến dịch gây áp lực và rằng Pence đã gọi điện nhưng không nhấn mạnh vấn đề.

Washington Post đang đưa tin, "Ducey nói với các phóng viên vào tháng 12/2020 rằng ông và Trump đã nói chuyện, nhưng ông từ chối tiết lộ nội dung của cuộc gọi sau đó hoặc trong hơn hai năm kể từ đó. Mặc dù ông không đồng ý với Trump về kết quả của cuộc bầu cử, Ducey đã tìm cách tránh một trận chiến công khai với Trump để sẽ bị trả thù."

Theo một nhà tài trợ Ducey đã nói chuyện với WP, cựu thống đốc Ducey đã mô tả với họ về "áp lực" mà ông cảm thấy từ Trump. "Chuyện kể đã được xác nhận bởi những người khác biết về cuộc gọi," WP báo cáo trước khi thêm, "Ducey nói với nhà tài trợ rằng Ducey rất ngạc nhiên khi nhóm của Công tố đặc biệt Jack Smith đã không hỏi về các cuộc điện thoại của Ducey với Trump và Pence như một phần của Bộ Tư pháp, theo nhà tài trợ cho biết cuộc điều tra về nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 của cựu tổng thống."

Báo WP tiếp tục nói rằng không biết liệu các nhà điều tra của Smith có liên lạc với Ducey hay không. Trump đã là đối tượng của cuộc điều tra về tìm cách giả mạo phiếu bầu năm 2020 của đại bồi thẩm đoàn ở Georgia qua các cuộc gọi điện thoại mà Trump gọi cho Ngoại trưởng Brad Raffensperger và Thống đốc Brian Kemp. Có tin rằng một bản cáo trạng có thể sẽ đến vào giữa tháng 8 từ Biện Lý Fani Willis của Quận Fulton (tiểu bang Georgia).

⚪ ---- Giám đốc FBI Chris Wray đã bị các luật sư của cựu đặc vụ FBI Peter Strzok và cựu luật sư FBI Lisa Page gọi ra khai hữu thệ trước tòa trong tuần này, khi Strzok và Page trong 2 đơn kiện riêng rẽ kiện chính phủ liên bang về việc họ bị ép rời FBI, diễn ra sau nhiều tháng bị tổng thống lúc đó là Trump và các đồng minh của Trump áp lực.

Việc Wray ra khai đã thực hiện kín vào hôm thứ Ba, được xác nhận bởi hai người quen thuộc với vấn đề này, có thể mở đường cho việc lôi Trump ra tòa để khai đối với 2 đơn kiện này trong những tuần tới.

Nhiều cuộc tấn công của Trump dựa trên các tin nhắn văn bản riêng tư giữa Strzok và Page, được các nhà điều tra nội bộ phát hiện, phản ánh tâm lý chống Trump mạnh mẽ. "Có nhiều bằng chứng cho thấy Tổng thống Trump từ lâu đã chú ý - và trong một số trường hợp, cá nhân ông có liên quan đến - các vấn đề liên quan đến bà Page và ông Strzok," luật sư của Page cho biết trước tòa.

Vào năm 2016, Strzok, một nhân viên phản gián kỳ cựu, đã giúp mở cuộc điều tra của FBI về mối liên hệ nghi ngờ giữa Trump và Nga - một cuộc điều tra mà Trump đã chế giễu là một "trò lừa bịp".

Strzok ban đầu tham gia nhóm của luật sư đặc biệt Robert Mueller khi Mueller tiếp quản cuộc điều tra, nhưng Strzok đã được chỉ định lại sau khi các nhà điều tra nội bộ phát hiện ra các tin nhắn văn bản riêng tư.

Cô Page đã từ chức khỏi FBI vào tháng 5/2018 và Strzok bị sa thải khỏi cơ quan ba tháng sau đó. Mặc dù họ đã đệ đơn kiện riêng biệt, nhưng 2 nhóm luật sư của họ đang làm việc cùng nhau để thu thập bằng chứng và tiến hành kiện.

⚪ ---- Trump đã vượt qua tất cả các ứng cử viên ghi danh khác cho một ghế trong hội đồng Sở cứu hỏa Hubbard ở Oregon. Sau Cuộc bầu cử đặc biệt ở Oregon được tổ chức vào Thứ Ba, ngày 16 tháng 5, Tạp chí Statesman ghi rằng 5 ứng cử viên viết tên đã nhận được hai phiếu bầu cho Vị trí Giám đốc Hội đồng Phòng cháy chữa cháy Hubbard Số 3. Trưởng phòng cứu hỏa Michael Kahrmann cho biết Tổng thống thứ 45 Donald Trump là một trong những ứng cử viên đó.

Các quan chức tung xúc xắc 12 mặt nhiều lần để xác định cá nhân nào sẽ đảm nhận vị trí này. Sau khi các đại diện thay thế cho 5 ứng cử viên khác, không ai trong số họ có mặt trong cuộc họp, Trump được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc tranh cử.

Kahrmann nói với KOIN của Nexstar: “Bước tiếp theo của Sở cứu hỏa Hubbard là xác định xem có bất kỳ ứng cử viên nào khác quan tâm đến vị trí này hay không. Có một yêu cầu là các Giám đốc Hội đồng quản trị phải sống hoặc sở hữu tài sản trong Khu cứu hỏa Hubbard.”

Khu vực này phục vụ 5000 cư dân trong bảy dặm vuông phía tây Oregon, so với khu vực dịch vụ của Sở Cứu hỏa và Cứu nạn Portland rộng 150 dặm vuông với hơn 580.000 cư dân. Với nơi thường trú tại khu bất động sản Mar-a-Lago của mình ở Palm Beach, Florida, Trump chưa công bố bất kỳ kế hoạch nào để dọn nhà đến Hubbard – hoặc dọn tới các thị trấn lân cận Woodburn hoặc Aurora. Và như thế, Trump sẽ không bao giờ nhận chức vụ nào tại Sở cứu hỏa Hubbard. (Đây là trò gây tiếng vang của MAGA trong Sở cứu hỏa Hubbard?)

⚪ ---- Biden nghĩ ra thêm mưu kế mới để vượt qua rào Tòa Tối Cao. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu cho biết ông "thất vọng" và "hơi tức giận" với Tòa án Tối cao Hoa Kỳ về quyết định của họ đối với kế hoạch tha nợ cho các khoản vay sinh viên do ông đưa ra. Biden tuyên bố chính quyền của ông hiện sẽ tiếp cận vấn đề thông qua một "con đường khác", "hợp pháp", nhằm nỗ lực cung cấp cứu trợ cho càng nhiều người vay càng tốt, nhưng cảnh báo rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Ông Biden nói rằng Bộ trưởng Giáo dục Miguel Cardona sẽ giải ngân các khoản vay cho nhiều người vay theo Đạo luật Giáo dục Đại học. Biden cũng thông báo về việc tạo ra một chương trình trả nợ nhanh trong 12 tháng, theo đó tín dụng của người đi vay sẽ không bị tổn hại trong trường hợp họ bỏ lỡ các khoản thanh toán.

Trước đó cùng ngày, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã chặn kế hoạch của Biden, vốn có thể cho xóa khoản nợ vay sinh viên lên tới 20.000 đô la đối với khoảng 43 triệu người đã được xóa nợ. Tòa án phán quyết kế hoạch này là bất hợp pháp vì nó không được Quốc hội thông qua.

⚪ ---- Các quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump và chính quyền tương ứng của họ "về việc chấm dứt sứ mệnh quân sự của Hoa Kỳ ở Afghanistan đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với khả năng tồn tại của chính phủ Afghanistan và an ninh của họ", theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong báo cáo của mình. Đánh giá hành động về Afghanistan trong giai đoạn từ tháng 1/2020 đến tháng 8/2021.

Các bước mà Biden và Trump thực hiện cũng "đặt ra những thách thức lớn cho Bộ khi họ tìm cách duy trì sự hiện diện hỗ trợ và ngoại giao mạnh mẽ ở Kabul và tiếp tục hỗ trợ chính phủ và người dân Afghanistan", theo báo cáo viết.

Bộ Ngoại giao khen ngợi "sự nhanh nhẹn, quyết tâm và cống hiến tuyệt vời" của các nhân viên của họ ở Kabul, những người đã "giúp điều phối và thực hiện một cuộc vận chuyển và sơ tán nhân đạo quy mô lớn" trong bối cảnh Taliban tiếp quản thủ đô Afghanistan.

⚪ ---- Đảng Dân chủ Texas đã không giành chiến thắng cấp tiểu bang nào trong các cuộc bầu cử toàn tiểu bang trong gần 30 năm kể từ khi Ann Richards được bầu làm thống đốc năm 1994. Nhưng một tường thành đã xuất hiện để chống lại sự thái quá của phe bảo thủ: cô Averie Bishop, người năm ngoái đã giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Texas, đang sử dụng nền tảng của mình để ủng hộ phe cấp tiến và các thông điệp của cô ấy dường như đang gây được tiếng vang, theo báo Washington Post đưa tin.

Cô Bishop, 26 tuổi, lớn lên ở McKinney, ngoại ô Dallas với dân số khoảng 190.000 người và là học sinh châu Á duy nhất trong lớp của cô tại các trường công lập ở Prosper gần đó. Con gái của một bà mẹ người Philippines làm giúp việc và một người cha da trắng bảo thủ làm tài xế xe buýt đã theo học trường Đại học Southern Methodist bảo thủ và trở lại đó để học luật.

Cô Bishop đã thực tập cho Dân biểu Sheila Jackson Lee (D-Tex.) và cũng tại một công ty luật ở New York. Báo WP viết rằng cô Bishop “gây tranh cãi ngay từ đầu. Cô nói, trong các cuộc thi, các bà mẹ tham gia cuộc thi đã phàn nàn về những bài đăng của cô ấy ủng hộ Planned Parenthood hoặc bao gồm các bài hát của Beyoncé với những lời lẽ gợi dục táo bạo."

Nói ra sự thật trước quyền lực không phải là một vai trò truyền thống đối với những người chiến thắng cuộc thi hoa hậu, đặc biệt là ở tiểu bang Texas, theo lời Jan Mitchell, giám đốc điều hành của Tổ chức Học bổng Hoa hậu Texas nói với WP: “Các cô gái trẻ, giờ họ đã khác rồi. Họ thẳng thắn hơn. Đó là mục tiêu của chúng tôi: Rằng chúng tôi có những cô gái thể hiện bản thân.”Bishop với tư cách là Hoa hậu Texas sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu vào cuối tuần này khi một người chiến thắng cuộc thi mới đăng quang. Nhưng Bishop có kế hoạch tranh cử vào cơ quan lập pháp tiểu bang trong vài năm tới. Bishop nói về những người Texas trẻ tuổi: “Chúng tôi thực sự bị đẩy đến đường cùng. Chúng tôi đã được trang bị và sẵn sàng và chỉ chờ thời điểm để những cá nhân này được thách thức.”⚪ ---- Công ty lính đánh thuê Wagner của Nga đã thiệt hại hơn 100.000 thương vong trong cuộc chiến ở Ukraine, theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ El Mundo của Tây Ban Nha đăng ngày 30/6. Các lực lượng Ukraine đã giết chết 21.000 lính Wagner và làm bị thương 80.000 người khác, Zelensky nói.Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết: “Lính Wagnerites có hai loại: lính đánh thuê chuyên nghiệp và những người được huy động từ các nhà tù – để làm bia đỡ đạn của họ." Ông Zelenskyy cho biết những tổn thất khổng lồ như vậy cho thấy số lượng lính đánh thuê Nga được triển khai tới Ukraine.⚪ ---- Máy bay của giám đốc công ty lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin, được nhìn thấy hạ cánh xuống Belarus vào ngày 1 tháng 7/2023, lần thứ hai trong vòng một tuần, theo nhóm giám sát Hajun của Belarus đưa tin trên Telegram. Một máy bay phản lực kinh doanh Embraer Legacy 600 có số đuôi RA-02795, được cho là thuộc về Prigozhin, đã hạ cánh gần Minsk tại Căn cứ không quân quân sự Machulishchy vào khoảng 8h53 sáng, theo nhóm này đưa tin.Trước đó, phản lực cơ đã đến cùng một căn cứ quân sự vào ngày 27 tháng 6 và sau đó rời Belarus đến Nga. Trong khi Prigozhin được cho là sau đó đã được phát hiện trong một khách sạn ở Minsk, thủ đô Belarus, máy bay riêng của y được nhìn thấy hạ cánh ở Minsk nửa ngày sau đó, rồi hướng tới Nga. Prigozhin hiện được cho là được di chuyển tự do giữa St. Petersburg và Moscow ở Nga.⚪ ---- Nga đã nhận được máy bay không người lái của Trung Quốc để sử dụng tác chiến chống lại Ukraine trong nhiều tháng, cuộc điều tra của Nikkei đã phát hiện ra, với bản tin được tiết lộ vào thứ Bảy.Theo Nikkei, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 4/2023, các công ty Nga bị phát hiện đã mua ít nhất 37 phương tiện bay không người lái từ Trung Quốc, với số tiền khoảng 103.000 USD. Trong hồ sơ thông quan, lô hàng được chỉ định là "để sử dụng cho hoạt động quân sự đặc biệt." Trước đây, Trung Quốc khẳng định rằng họ không cung cấp bất kỳ thiết bị quân sự sát thương nào cho Nga.⚪ ---- Chủ tịch Duma (Hạ viện) Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đã viết trên mạng Telegram hôm thứ Bảy rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phá hủy chủ quyền của Ukraine. "Một quốc gia mất chủ quyền nếu từ bỏ lịch sử, ngôn ngữ, tín ngưỡng, văn hóa và truyền thống của mình. Zelensky đã gây ra thiệt hại không thể khắc phục đối với Ukraine trong những vấn đề này", theo Volodin tuyên bố.Bằng cách thay thế Ngày Chiến thắng bằng Ngày Châu Âu, cấm ngôn ngữ "được sử dụng bởi phần lớn dân số của đất nước" và đàn áp Nhà thờ Chính thống [Nga] kinh điển, Zelensky đang hủy hoại chủ quyền, theo Volodin nhấn mạnh. (thử suy nghĩ: sau khi bị Nga xâm lược toàn diện rồi sáp nhập 4 tỉnh cùng với bán đảo Crimea thành lãnh thổ Nga, Zelensky sẽ nói gì với dân tộc Ukraine nếu không làm như thế?)⚪ ---- Vladimir Rogov, một thành viên của hội đồng quản trị Zaporizhzhia do quân Nga chỉ định, nói vớthông tấn Nga TASS hôm thứ Bảy rằng các nước phương Tây ủng hộ Ukraine đang mong đợi kết quả phản công trong 10 ngày tới. Rogov nói rằng để Kiev trình bày kết quả tại Hội nghị thượng đỉnh NATO tiếp theo, sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 12/7, họ có thể phát động một cuộc tấn công toàn diện trước những ngày này. Ông nói thêm rằng khả năng cao khu vực được chọn để phản công sẽ là Zaporizhzhia. "Chúng tôi đang chờ đợi mười ngày rất căng thẳng và khó khăn," Rogov nhấn mạnh.⚪ ---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã viết trên tài khoản Telegram của mình hôm thứ Bảy rằng khả năng bố trí vũ khí nguyên tử ở Ba Lan có thể khá nguy hiểm. "Có tính đến thực tế là chỉ những kẻ thoái hóa đã được cấp bằng sáng chế mới được tập hợp trong giới lãnh đạo Ba Lan ngày nay, yêu cầu triển khai vũ khí nguyên tử ở Ba Lan" đặt ra mối đe dọa rằng những vũ khí đó "sẽ được sử dụng."Trước đó, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đề nghị Ba Lan nên sở hữu kho vũ khí nguyên tử của Mỹ như một hành động đáp trả việc Nga đặt kho vũ khí ở Belarus.Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hôm thứ Bảy đã làm rõ rằng Belarus không có quyền kiểm soát vũ khí nguyên tử chiến thuật của Nga đặt trên lãnh thổ Belarus. Ông nói với TASS trong một cuộc phỏng vấn rằng Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và các nghĩa vụ quốc tế của Nga không bị vi phạm vì Moscow vẫn giữ quyền kiểm soát những vũ khí đó.⚪ ---- Ukraine đã thông báo cho Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ William Burns về kế hoạch giành lại lãnh thổ từ Nga, cũng như về ý định liên quan đến các cuộc đàm phán ngừng bắn với Moscow vào cuối năm 2023, theo báo Washington Post đưa tin.Theo các nguồn tin giấu tên quen thuộc với chuyến thăm không được tiết lộ công khai của Burns tới Kiev diễn ra ngay trước cuộc binh biến của Tập đoàn Wagner ở Nga, điệp viên hàng đầu của Mỹ đã nói chuyện với những người đồng cấp Ukraine và Tổng thống Volodymyr Zelensky. Kiev được cho là có kế hoạch giành được nhiều lãnh thổ quan trọng vào mùa thu, đặc biệt là ở miền đông Ukraine và đặt các hệ thống pháo binh và hỏa tiễn gần Crimea, sau đó họ dự định khởi động các cuộc đàm phán với Điện Kremlin.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm thứ Sáu rằng Ukraine phải "cho thấy kết quả" trên chiến trường trước hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng 7 nhưng nhấn mạnh rằng "mỗi mét" tái chiếm được trong cuộc phản công "phải trả giá bằng một sinh mạng".Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình công cộng RTVE của Tây Ban Nha, ông Zelensky thừa nhận rằng các quá trình liên quan đến cuộc phản công chống lại các lực lượng Nga đã bị chậm lại chủ yếu là do "mưa lớn". Ông chỉ rõ loại pháo binh mà Ukraine đã tính đến vào mùa thu năm 2022 đã "đến muộn" và đó là lý do tại sao nỗ lực phản công hồi đó phải bị dừng lại.Zelensky tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir "Putin đang gặp nguy hiểm hơn tôi", bày tỏ tin tưởng rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ đất nước của ông bất kể kết quả của cuộc bầu cử năm 2024 của Hoa Kỳ.⚪ ---- Bộ Nội vụ Pháp đã chia sẻ vào thứ Bảy trong một tuyên bố cập nhật rằng số người bị bắt trong các cuộc bạo loạn đã lên tới 1,311 người, trong khi 79 thành viên cảnh sát và hiến binh đã bị thương. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin xác nhận 471 người đã bị bắt tại Pháp trong đêm biểu tình thứ tư. Darmanin nói rằng 45.000 cảnh sát và hiến binh đã được huy động trong bối cảnh bạo loạn. Khoảng 2.500 đám cháy đã được đốt và các cửa hàng bị vào vơ vét, theo các nhà chức trách.Vụ bắn chết Nahel M, 17 tuổi, được ghi lại trên video, gây chấn động nước Pháp và khuấy động căng thẳng âm ỉ từ lâu giữa cảnh sát, những người trẻ tuổi trong các dự án nhà ở của đất nước và các khu dân cư khó khăn, và phân biệt chủng tộc trong xã hội Pháp.Tình trạng bất ổn về việc cảnh sát giết một thanh niên 17 tuổi cũng được báo cáo ở các lãnh thổ hải ngoại của Pháp là Guiana và Reunion thuộc Pháp. Tại Guiana thuộc Pháp, một người đàn ông 54 tuổi đã thiệt mạng do trúng đạn lạc vào tối thứ Năm khi những kẻ bạo loạn bắn vào cảnh sát ở thủ đô Cayenne.⚪ ---- Theo bản tin trên tời India Post hôm 30/6/2023, Cộng đồng Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ theo đạo Hindu, đạo Phật và đạo Sikh đã được đăng bộ chính thức và được chấp thuận theo văn thư ngày 16/6/2023. Văn thư chấp thuận ký tên Dân biểu Bryan Steil, Chủ tịch Ủy ban Quản trị Hạ Viện Hoa Kỳ.⚪ ---- Trộm xe van, bị cảnh sát rượt từ quận Los Angeles, xuyên Quận Cam, bị bắt ở Quận San Diego. Một người đàn ông đã bị bắt hôm thứ Năm sau khi bị cảnh sát rượt đuổi trên một chiếc xe tải trộm từ nam Los Angeles đến Quận Cam và cuối cùng là Quận San Diego. Theo cảnh sát Los Angeles, chiếc xe tải đã bị đánh cắp vào khoảng 8:15 giờ sáng tại khu phố 100 của Đại lộ East Adams. Một thời gian sau, cảnh sát Quận Los Angeles bắt đầu đuổi theo chiếc xe tải trên Xa lộ San Diego (405).Cuộc rượt đuổi dẫn đến Xa lộ 405 hướng nam và được giao cho Đội Tuần tra Xa lộ California CHP. Chiếc xe trộm chạy theo trên Xa lộ 405 hướng nam vào Quận Cam, sau đó vào Xa lộ 5 hướng nam và vào Quận San Diego. Theo CHP, người lái xe đã rời khỏi Xa lộ 5 ở khu Carlsbad và bị bắt giữ vào khoảng 10:30 giờ sáng gần Đại lộ College và Đại lộ Faraday. Tên của nghi phạm chưa tiết lộ.⚪ ---- Quận Cam: 3 người bị bắt quả tang vào tiệm Target trộm. Có 3 nghi phạm bị truy tố tội ăn cắp từ một số cửa hàng Target trên khắp Nam California đã bị bắt ở phía nam Quận Cam hôm thứ Năm, theo Cảnh sát Quận Cam. Bản tin viết: "Chiều hôm qua, bộ phận điều phối đã nhận được một cuộc gọi từ người quản lý ngăn ngừa mất mát của Target đề cập đến ba nghi phạm bên trong cửa hàng ăn cắp nhiều món đồ mỹ phẩm."Khi đến nơi, cảnh sát thấy 1 nghi phạm bị giam bên trong tiệm địa phương, trong khi 2 nghi phạm khác bị cảnh sát bắt giam, ngồi trong xe của họ đang đậu trong bãi đậu xe của tiệm. Bản tin cảnh sát viết: “Một cuộc khám xét chiếc xe đã tiết lộ hai túi lưu trữ lớn chứa nhiều mặt hàng sản phẩm làm đẹp với tổng trị giá khoảng 13.667,06 đô la.”Nhóm 3 nghi phạm phải đối mặt với các cáo buộc sau: Trộm cắp, âm mưu phạm tội, trộm cắp bán lẻ có tổ chức, gây nguy hiểm cho trẻ em và sở hữu một cây gậy có chì, nhà chức trách cho biết. Danh tính hoặc hình ảnh của 3 người không được tiết lộ.⚪ ----Theo báo Tiền Phong. Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp nhập khẩu nông sản từ Campuchia về Việt Nam. Bởi đơn vị này đang phát hiện nhiều doanh nghiệp sử dụng các thủ đoạn gian lận để trốn thuế, rửa tiền, chuyển tiền và ngoại tệ trái phép qua biên giới. Các đối tượng sử dụng doanh nghiệp mới thành lập, vốn điều lệ nhỏ, liên tục mở tờ khai hoặc mở một vài tờ khai nhập khẩu với số lượng lớn hàng hóa trong thời gian ngắn sau đó giải thể, dừng hoạt động hoặc rời bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh, bỏ trốn, mất tích. Cùng với đó, các doanh nghiệp nhập khẩu nông sản thường không có hoạt động sản xuất, không có kho bãi, kho bãi thuê.⚪ ----Theo VGP. Internet là "mặt trận" rất "nóng" trong việc chống hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Theo thống kê sơ bộ, 80-90% hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đang được tiêu thụ, mua bán trên mạng. Riêng 4 tháng đầu năm 2023, có 4.712 hành vi vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng vi phạm về sở hữu trí tuệ và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; xử phạt vi phạm hành chính trên 43,3 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 45,5 tỷ đồng.⚪ ---- HỎI 1: Tăng thêm 9% lạc quan về kinh tế, đa số dân Mỹ hài lòng?ĐÁP 1: Đúng thế. Có những dấu hiệu cho thấy tháng 6 là một bước ngoặt trong cái nhìn ảm đạm của người Mỹ về tình hình kinh tế. Dữ liệu mới ra vào sáng thứ Sáu hỗ trợ trường hợp này và giúp điền thông tin chi tiết về lý do tại sao. Cuộc khảo sát mới nhất về tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan cho tháng 6 cho thấy tâm lý chung tăng 9% và kỳ vọng về tương lai thậm chí còn tăng mạnh hơn.Đáng chú ý, một động lực chính là nỗi lo lạm phát giảm. Kỳ vọng của người tiêu dùng về lạm phát trong năm tới đã giảm xuống 3,3% trong tháng 6, từ mức 4,2% trong tháng 5 - một mức giảm đột ngột đáng kể. Thời điểm này một năm trước, người Mỹ dự đoán lạm phát năm tới là 5,3%.Đáng chú ý: Sự cải thiện về tình cảm là rõ nét nhất giữa các đảng viên Đảng Dân chủ (trong đó chỉ số tình cảm tăng từ 76,9 lên 84,3) và các đảng viên độc lập chính trị (55,5 lên 61,5). Tâm lý của các đảng viên Cộng hòa về tình hình kinh tế vẫn khá chán nản (45,6 so với 46,4).Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Cháy rừng ở Canada hại đủ thứ bên Mỹ?ĐÁP 2: Đúng thế. Các vụ cháy rừng ở Canada đang bùng cháy ngoài tầm kiểm soát đã mang lại bầu trời mù mịt và không khí ô nhiễm đến những vùng không được chuẩn bị trước của Hoa Kỳ -- và điều đó không chỉ ảnh hưởng đến người dân mà còn cả vật nuôi và gia súc của họ.Một chuyên gia về phúc lợi động vật từ Đại học Illinois Urbana-Champaign đưa ra một số lời khuyên cho những người chăm sóc động vật để giúp họ đưa động vật của mình vượt qua những ngày đầy khói này một cách an toàn hơn.Angela Green-Miller, phó giáo sư tại Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp và Sinh học của trường đại học cho biết: “Ở khu vực này, chúng tôi không quen đối phó với không khí bị ô nhiễm. Chúng tôi thường không có bộ lọc trong nhà hoặc cơ sở sản xuất động vật thương mại trong nhà, mặc dù một số cơ sở chăn nuôi gia cầm và lợn đã triển khai hệ thống lọc không khí để kiểm soát sự lây lan của các bệnh trong không khí", cô nói trong một thông cáo báo chí của trường đại học. "Các hệ thống lọc này sẽ giúp giảm thiểu một số vấn đề về chất lượng không khí, giúp chúng ở vị trí tốt hơn một chút. Nhưng đối với những người khác, chúng tôi không được trang bị để xử lý tình huống này."Green-Miller cho biết mối quan tâm đối với động vật cũng tương tự như đối với con người. Điều quan trọng là họ không cố gắng quá sức để tránh hít thở sâu và kéo các chất ô nhiễm vào phổi.Chi tiết: