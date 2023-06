Hunter (con trai TT Joe Biden) sẽ nhận tội đối với 3 cáo buộc (2 tội thuế, 1 tội súng) để Bộ Tư Pháp ân giảm. - Báo NYT: Trump bị lộ kinh doanh bất động sản ở Oman (một nước nhỏ kế bên Saudi Arabia) cơ nguy bán đứng lợi ích Mỹ, nghi con rể Trump móc nối. - Tòa Nam Florida lên lịch: xử vụ Trump giấu hồ sơ mất ngày 14/8/2023.

Báo NYT: Trump bị lộ kinh doanh bất động sản ở Oman (một nước nhỏ kế bên Saudi Arabia) cơ nguy bán đứng lợi ích Mỹ, nghi con rể Trump móc nối.

- Hunter (con trai TT Joe Biden) sẽ nhận tội đối với 3 cáo buộc (2 tội thuế, 1 tội súng) để Bộ Tư Pháp ân giảm.

- Tòa Nam Florida lên lịch: xử vụ Trump giấu hồ sơ mất ngày 14/8/2023. Dự kiến Trump sẽ xin Thẩm phán Cannon cho trì hoãn thêm.

- Tòa cấm Trump lộ thông tin liên quan đến vụ trộm hồ sơ mật về giấu ở Mar-a-Lago

- Trump nói trên Fox News, lại hứa 24 giờ sẽ kết thúc cuộc chiến ở Ukraine, tự khoe là bạn thân với Putin (đúng) và bạn thân với Zelensky (sai)

- Trump từ chối trả lời liệu Trump có cam kết tiến hành chiến tranh vì Đài Loan hay không.

- Dân biểu TB Tim Moore (Cộng hòa) Chủ tịch Hạ viện North Carolina bị tố lạm quyền để đổi sex, từng vui sex tập thể

- Ủy ban châu Âu: thêm 50 tỷ euro trong 4 năm cho Ukraine.

- Nga: Mỹ-TQ bắt tay, không gì hại cho Nga

- Nga: quân Ukraine có kế hoạch bắn pháo tầm xa vào Crtimea.

- Ukraine: hy vọng sẽ nhận được máy bay chiến đấu F-16 từ các đối tác phương Tây vào cuối năm 2023

- Ukraine: Hơn 500 cư dân tại khu bị Nga chiếm đóng đã chết vì Nga chỉ di tag3n người có hộ chiếu Nga

- Bộ Quốc phòng Anh: Tư lệnh Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin đối đầu gay gắt với Bộ quốc phòng Nga

- Ukraine: phản công đang diễn ra gay go

- Tình báo Nga dò ra nơi ở tại Miami của Aleksandr Poteyev (cựu đại tá Nga đào tỵ qua Mỹ), gài người về Miami âm mưu ám sát, bị lộ

- Bà Aung San Suu Kyi của Myanmar, 78 tuổi, đã trải qua sinh nhật lần thứ 3 liên tiếp trong tù.

- Duyên phong Mỹ đưa cứu hộ ráo riết tìm tàu lặn du lịch chở các đại gia mất tích ở Đại Tây Dương gần Canada

- Mỹ: Xây nhà tăng 21,7% trong tháng 5.

- TQ có kế hoạch xây một trại huấn luyện quân sự chung mới ở bờ biển phía bắc Cuba có thể trú đóng binh lính TQ vĩnh viễn. Bộ NGoại Giao TQ nói không biết chuyện này.

- RFA: Facebook đang giúp Việt Nam bóp nghẹt tự do ngôn luận.

- TIN VN. Sài Gòn: Cấm xe đường Lê Lợi 2 ngày để tổ chức ngày quốc tế Yoga.

- TIN VN. Gần 6.000 người 'sập bẫy' với chiêu lừa kêu gọi tiền từ thiện.

- HỎI 1: Nhật Bản: Khi xin việc, 33% cảm thấy bị kỳ th5i giớit ính? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có 48% dân Mỹ tự xem là giàu trong khi tài sản ròng chỉ có 560.000 đô? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-20/6/2023) ⚪ ---- Xây nhà tăng tốc. Sở thống kê dân số Hoa Kỳ báo cáo hôm thứ ba rằng số lượng nhà ở thuộc sở hữu tư nhân bắt đầu ở Hoa Kỳ đã tăng 21,7% hàng tháng trong tháng 5, đạt 1.631.000, cao hơn đáng kể so với kỳ vọng. Con số này đã tăng 5,7% so với tỷ lệ tháng 5 năm 2022.

.

Số nhà ở dành cho một hộ gia đình bắt đầu tăng thêm 18,5% để đạt 997.000 vào tháng Năm so với tháng Tư. Các đơn vị nhà ở được ủy quyền theo giấy phép xây dựng đã tăng 5,2% lên 1.491.000, tuy nhiên vẫn thấp hơn 12,7% so với mức của năm ngoái. Giấy phép cho một gia đình tăng 4,8% so với tháng trước lên 897.000. Tỷ lệ hoàn thành nhà ở cao hơn 9,5% so với mức của tháng 4 là 1.518.000, với tỷ lệ hoàn thành nhà ở đơn lẻ tăng 3,9% lên 1.009.000.

.

⚪ ---- Hunter, con trai của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, sẽ nhận tội đối với ba cáo buộc liên bang như một phần của thỏa thuận nhận tội, theo hồ sơ tòa án của Bộ Tư pháp. Hồ sơ ghi rằng Hunter Biden đã đạt được thỏa thuận với các công tố viên để nhận tội đối với hai tội nhẹ về thuế liên bang và một cáo buộc liên quan đến sở hữu súng.

.

⚪ ---- Tòa án Khu vực Nam Florida của Hoa Kỳ đã lên lịch hôm thứ Ba phiên tòa hình sự liên quan đến việc Trump trộm và giấu các tài liệu mật vào ngày 14/8/2023. Thẩm phán Liên bang Aileen Cannon viết trong một lệnh: “Tất cả các văn bản liên hệ vụ truy tố trước khi xét xử và các thỉnh nghuyệnị trong thời hạn phải được đệ trình trước ngày 24/7/2023.”

.

Trump trước đây đã bị buộc tội với 37 tội danh liên quan đến việc lưu giữ các tài liệu mật mà Trump không nhận tội. Trump dự kiến sẽ thúc đẩy việc trì hoãn phiên tòa, khiến cho ngày 14/8 khó có thể được tổ chức phiên xử. Thêm nữa, Thẩm phán Cannon là người cực hữu, trong năm 2022 đã hai lần giúp Trump trì hãon hồ sơ tòa.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump có một thỏa thuận bất động sản phức tạp mới ở Oman (một quốc gia nhỏ ở Trung Đông, nằm phía Đông Saudi Arabia) - và nó có thể ảnh hưởng đến cách ông tiếp cận các lợi ích của Hoa Kỳ nếu Trump trở thành tổng thống một lần nữa, The New York Times đưa tin hôm thứ Ba.

.

“Tên của ông Trump được dán trên các tấm biển ở lối vào của dự án và tại sảnh của khách sạn InterContinental ở Muscat, thủ đô gần đó của Oman, nơi một nhóm nhân viên bán hàng đang kêu gọi tên ông Trump để giúp bán các biệt thự sang trọng tại giá lên tới 13 triệu đô la, chủ yếu nhắm đến những người mua siêu giàu từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm từ Nga, Iran và Ấn Độ," Eric Lipton báo cáo. "Ông Trump đã bán tên tuổi của mình cho các nhà phát triển bất động sản toàn cầu trong hơn một thập niên. Nhưng thỏa thuận với Oman đã đưa cổ phần tài chính của ông ấy tại một trong những khu vực có tầm quan trọng chiến lược và biến động nhất thế giới lên một tầm cao mới, nhấn mạnh cách thức kinh doanh của Trump và chính trị của Trump giao nhau khi Trump tranh cử tổng thống một lần nữa trong bối cảnh những rắc rối pháp lý và đạo đức ngày càng gia tăng."

.

Báo NY Times đã phỏng vấn những người quen thuộc với dự án, những người mô tả nó không giống bất kỳ dự án nào mà Trump đã làm ở nước ngoài. Theo báo cáo, chính phủ Oman, một đồng minh gây tranh cãi của Hoa Kỳ mà Jared Kushner (con rể Trump) đã vun đắp mối quan hệ khi Trump còn đương nhiệm, đang cung cấp đất cho dự án. Ngoài xung đột chính sách đối ngoại tiềm tàng này, dự án cũng đang được xem xét kỹ lưỡng về cách đối xử với những người lao động nhập cư, những người được trả ít hơn 400 đô la một tháng và phải ở trong những chiếc xe rơ-moóc chật chội ở sa mạc.

.

"Mối quan hệ kinh doanh của ông Trump ở Trung Đông đã được giám sát chặt chẽ," bản tin viết. "Các công tố viên liên bang đã đưa ra cáo buộc hình sự đối với Trump trong vụ án xuất phát từ việc Trump xử lý sai các tài liệu mật đã đưa ra trát hầu tòa để cung cấp thông tin về các giao dịch nước ngoài của Trump và các thỏa thuận với chuyến du lịch LIV Golf do Saudi Arabia hậu thuẫn" - một thỏa thuận đã gây ra sự phẫn nộ ngay cả trước khi đề xuất được đưa ra vì mối quan hệ của chính phủ Saudi với vụ 11/9 và vụ [chính phủ Saudi] sát hại dã man một nhà báo của Washington Post.

.

Hơn nữa, Trump liên tục nêu ra những xung đột tài chính khi đương nhiệm vì vào thời điểm đó, Trump sở hữu một khách sạn ở Washington, D.C., nơi các chức sắc nước ngoài muốn lấy lòng thường xuyên ở lại và tiêu tiền.

Đại diện Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Nhóm Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức tại Washington), Virginia Canter, nói với NY Times, “Điều này thật hiển nhiên. Làm thế nào và khi nào Trump sẽ bán hết lợi ích của Hoa Kỳ? Đó là câu hỏi này tạo ra. Đó là loại tham nhũng mà những người cha lập quốc của chúng ta lo lắng nhất.”

.

Khi Trump còn đương chức, Trump đã khoe khoang rất nhiều về chính sách Trung Đông của mình, chính sách này đã làm tan băng quan hệ giữa Israel và các nước láng giềng, nhưng gần như không làm được gì để buộc những kẻ chuyên quyền trong khu vực phải chịu trách nhiệm về các vi phạm nhân quyền; tại một thời điểm thậm chí còn nói đùa về vụ giết phóng viên Khashoggi (của báo Washington Post) trong các cuộc gọi điện với hoàng tử Saudi Arabia.

.

.

⚪ ----- Một thẩm phán tòa án liên bang hôm thứ Hai đã đồng ý với lời xin của Bộ Tư pháp ngăn chặn Trump, cấm Trump tiết lộ thông tin liên quan đến vụ Mar-a-Lago, sau khi các công tố viên cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Tòa phán lệnh đứng về phía Bộ Tư pháp trong việc cho phép Trump xem bằng chứng thu thập được trong vụ án — bao gồm các tài liệu mật — nhưng chỉ với sự có mặt của các luật sư của ông.

.

Tòa cũng cấm Trump phổ biến bất kỳ thông tin nào từ vụ án với các phóng viên hoặc trên phương tiện truyền thông xã hội, phản ánh một lệnh tương tự đã được đồng ý trong vụ án tiền bịt miệng đang bị chính quyền ở New York truy tố.

.

“Bị cáo Trump chỉ có quyền truy cập Tài liệu khám phá dưới sự giám sát trực tiếp của Luật sư bào chữa hoặc một thành viên trong đội ngũ nhân viên của Luật sư bào chữa. Các bị cáo [Trump và Nauta] không được giữ lại các bản sao của Tài liệu Khám phá,” theo Thẩm phán Bruce Reinhart, người đã phê chuẩn lệnh khám xét Mar-a-Lago, viết trong lệnh.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn với Fox News đã khẳng định lại niềm tin của ông rằng Nga sẽ không xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022 nếu ông vẫn tại vị, đồng thời bày tỏ thêm lo ngại về khả năng chiến tranh nguyên tử với Nga với Tổng thống Joe Biden trong Bạch Ốc.

.

Trump cũng tuyên bố có mối quan hệ tốt với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời nói thêm rằng ông nghĩ rằng mình có thể ngăn chặn xung đột giữa Moscow và Kiev trong vòng 24 giờ.

.

(ghi chú: Trump nói dối. Thực tế, Trump xích mích với Zelensky, vì Trump cử Rudy Giuliani năm 2019 hối thúc Zelensky tuyên bố là đang điều tra Joe Biden và con trai Hunter Biden, trong đó có cú phone trực tiếp giữa Trump và Zelensky ngày 25/7/2019, nhưng Zelensky từ chối, và Trump chận 400 triệu đôla viện trợ quân sự mà Quốc hội Mỹ đã đồng ý cấp cho Zelensky. Xem: https://en.wikipedia.org/wiki/Trump%E2%80%93Ukraine_scandal )

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump từ chối tiết lộ liệu ông có cam kết tiến hành chiến tranh vì Đài Loan hay không. Trump bày tỏ lo ngại rằng việc thảo luận cởi mở về lập trường như vậy có thể làm suy yếu vị thế đàm phán của Trump nếu Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử 2024.

.

Trump cũng ca ngợi mối quan hệ "tuyệt vời" của Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nói rằng Trump nghi ngờ việc Tập Cận Bình sẽ có hành động xâm lăng hòn đảo Đài Loan nếu Trump tái đắc cử, bất chấp các yêu sách lãnh thổ và lập trường thống nhất của Bắc Kinh.

.

⚪ ---- Dân biểu tiểu bang Tim Moore (Cộng hòa) Chủ tịch Hạ viện tiểu bang North Carolina đang bị cáo buộc sử dụng chức vụ của mình để hưởng thụ ưu đãi tình dục. Theo bản tin của đài WSOC-TV, một vụ kiện mới do cựu Ủy viên Hội đồng Thành phố Apex Scott Riley Lassiter đệ trình tuyên bố rằng Chủ tịch Hạ viện Tim Moore đã ngoại tình với vợ của Lassiter, Jamie Liles Lassiter, "mặc dù biết rằng cô ấy đã kết hôn với Nguyên đơn."

.

Khi Lassiter đối mặt với vợ về điều này, cô đã thú nhận chuyện ngoại tình và nói rằng cô ấy sợ kết thúc nó sẽ khiến Moore tức giận, người mà cô sợ sẽ tìm cách đuổi việc cô này. Hai vợ chống Lassiter đã ly thân và đang làm thủ tục ly hôn. Ngoài cáo buộc ngoại tình với vợ của Lassiter, vụ kiện còn nói rằng Moore "đã quan hệ tình dục tập thể với những người khác để tìm kiếm lợi ích chính trị", theo đài WSOC-TV viết.

.

Một luật sư đại diện cho Moore đã phủ nhận các cáo buộc và cảm thấy tin tưởng rằng một phiên tòa đầy đủ sẽ bác bỏ các cáo buộc của Lassiter. “Tôi mong được gặp ông Lassiter trong phòng xử án,” họ nói. "Chúng tôi tin rằng Chủ tịch [Hạ viện tiểu bang] sẽ được minh oan."

.

Cô Jamie Liles Lassiter cũng bác bỏ các cáo buộc từ chống và cáo buộc người chồng đang ly thân của cô đã nêu bật nó trong vụ kiện như một hành động trả thù cho cuộc ly hôn sắp xảy ra của họ. "Cuộc hôn nhân của chúng tôi là một cơn ác mộng, và kể từ khi tôi rời xa anh ấy, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn", cô nói. "Chúng tôi đang đi đến giai đoạn cuối của quá trình ly hôn và đây là cách anh ấy đả kích."

.

.

⚪ ---- Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm một chiếc tàu lặn du lịch đã mất tích trong chuyến thăm xác tàu Titanic vào Chủ nhật. Phó Đô đốc Duyên Phòng John Mauger nói hôm thứ Ba rằng các phi hành đoàn đã bay nhiều phi cơ qua khu vực tìm kiếm “có kích thước gần bằng Connecticut” để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của chiếc tàu lặn du lịch và 5 người trong tàu lặn trong đêm.

.

“Các thủy thủ đoàn của chúng tôi trong Duyên Phòng và các đối tác trong cả chính phủ Hoa Kỳ và Canada cũng như khu vực tư nhân đã làm việc suốt ngày đêm để mang đến tất cả khả năng mà chúng tôi có để tìm kiếm chiếc tàu lặn này và xác định vị trí của người dân,” chỉ huy Vùng 1 nói.

.

RFA: Facebook đang giúp Việt Nam bóp nghẹt tự do ngôn luận.

TIN VN. Gần 6.000 người 'sập bẫy' với chiêu lừa kêu gọi tiền từ thiện

TIN VN. Sài Gòn: Cấm xe đường Lê Lợi 2 ngày để tổ chức ngày quốc tế Yoga.

Tàu lặn du lịch mất tích có nguồn cung cấp oxy đủ dùng trong 96 giờ, đã mất liên lạc với một tàu nghiên cứu của Canada khoảng hai giờ sau khi lặn vào Chủ nhật. Chiếc tàu lặn dài 21 foot chở doanh nhân người Anh Hamish Harding, doanh nhân người Pakistan Shahzada Dawood và con trai ông Suleman cùng một hành khách khác, theo The Associated Press.⚪ ---- Bà Aung San Suu Kyi của Myanmar, 78 tuổi, đã trải qua sinh nhật lần thứ ba liên tiếp trong tình trạng bị giam sau khi chính phủ được bầu cử dân chủ của bà bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự. Bà Suu Kyi, sinh nhật hôm thứ Hai 19/6, phải đối mặt với tổng cộng 33 năm tù - về cơ bản là án chung thân - sau khi bị xét xử về 19 tội danh, bao gồm tham nhũng và gian lận bầu cử.Theo các nguồn tin thân cận với tình hình của bà, bà Suu Kyi đang trong tình trạng tương đối khỏe mạnh. Bà bị giam trong một tòa nhà nhỏ trong khuôn viên nhà tù ở thủ đô Naypyitaw kể từ tháng 6/2022, sau khi bị quản thúc tại gia. Con trai thứ của bà Suu Kyi, Kim Aris, đã đưa ra một video tuyên bố trước ngày sinh nhật của bà, kêu gọi chính quyền trả tự do cho bà và trao lại quyền lực cho một chính phủ được bầu cử dân chủ.⚪ ---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm thứ Ba tiết lộ rằng ủy ban sẽ đề xuất một "khoản dự trữ tài chính" trị giá 50 tỷ euro trong 4 năm cho Ukraine. Bà nói với các phóng viên rằng gói này sẽ bao gồm các khoản vay và trợ cấp, sẽ cung cấp một "viễn cảnh" và "khả năng dự đoán" cho chính phủ ở Kiev, đồng thời sẽ "khuyến khích các nhà tài trợ khác tăng cường". Kế hoạch cũng sẽ cho phép Liên minh châu Âu duy trì hỗ trợ tài chính linh hoạt và phù hợp với "tình hình thực tế", von der Leyen giải thích..⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng Nga không muốn hạ thấp tầm quan trọng của việc Trung Quốc tạo ra một "mối quan hệ dễ đoán hơn" với Hoa Kỳ. "Trung Quốc đang thực hiện quyền chủ quyền của mình để xây dựng quan hệ với các nước khác. Nhưng mức độ quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc cho phép chúng tôi chắc chắn rằng việc xây dựng quan hệ như vậy với các nước khác sẽ không bao giờ nhằm chống lại đất nước chúng tôi", ông Peskov nhấn mạnh. Các bình luận được đưa ra sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tới Bắc Kinh, nơi ông gặp gỡ nhiều quan chức cấp cao, bao gồm cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu hôm thứ Ba cảnh báo rằng quân đội Ukraine có kế hoạch sử dụng hệ thống pháo HIMARS và hỏa tiễn Storm Shadow để tấn công Crimea. Theo một báo cáo được hãng thông tấn Nga TASS đăng tải, Moscow sẽ coi các cuộc không kích này là sự tham gia toàn diện của Mỹ và Anh vào cuộc xung đột, vì hai nước này đã tặng vũ khí này cho Kiev. Shoygu nhấn mạnh rằng quyết định tấn công các khu vực nằm ngoài "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Ukraine sẽ khiến Nga phải trả đũa ngay lập tức đối với các trung tâm ra quyết định ở Ukraine.⚪ ---- Ukraine hy vọng sẽ nhận được máy bay chiến đấu F-16 từ các đối tác phương Tây vào cuối năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Radio Liberty vào ngày 19/6. "Đây là điều ước của tôi với ông già Noel, do đó, sẽ rất hợp lý nếu ít nhất một chiếc F-16 cất cánh trước Tết [2024]", Bộ trưởng nói. Reznikov tin rằng các phi công Ukraine sẽ cần khoảng 4 tháng để học lái F-16. Ông nói: “Sau khi thử nghiệm với hai phi công của chúng tôi ở Hoa Kỳ, có thể coi rằng khoảng thời gian tối đa sáu tháng là đủ.⚪ ---- Hơn 500 cư dân tại khu vực bị Nga chiếm đóng Oleshky ở Kherson Oblast có thể đã chết sau khi quân đội Nga cho nổ tung đập Nhà máy thủy điện Kakhovka, theo National Resistance Center (Trung tâm Kháng chiến Quốc gia) Ukraine đưa tin ngày 19/6. Theo báo cáo, Nga đã từ chối di tản bất kỳ ai không có hộ chiếu Nga, vì mực nước đang dâng cao nhanh chóng, làm ngập khu vực. “Mọi người chết vì quân chiếm đóng từ chối di tản những người không có hộ chiếu Nga,” trung tâm cho biết.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Anh quốc nói trong báo cáo tình báo gần đây nhất hôm thứ Ba rằng người đứng đầu Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin "lên giọng cứng rắn đối với Bộ quốc phòng Nga rõ ràng đã trở nên đối đầu." Anh tin rằng Nga "gần như chắc chắn" coi điều này là "vô cùng đáng tiếc" vì nó xảy ra giữa cuộc phản công của Ukraine.Một ngày trước đó, Prigozhin nói rằng y đang đợi Bộ quốc phòng Nga trả lời về "hợp đồng do chính y soạn thảo" mà y đã nộp. "Mặc dù nội dung tài liệu của Prigozhin chưa được công khai, nhưng hành động y đưa ra các cổ phần, và rất có thể là một nỗ lực có chủ ý khác nhằm làm suy yếu quyền lực của các cơ quan quân sự chính thức," Bộ Quốc phòng Anh quốc nói.⚪ ---- Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar hôm thứ Hai thừa nhận rằng cuộc phản công quân sự đang diễn ra của Kiev phải đối mặt với những thách thức đáng kể, khi Nga nỗ lực ngăn chặn cuộc phản công. Maliar tuyên bố rằng trong khi các lực lượng Ukraine đang tiến công theo một số hướng ở phía nam, thì kẻ thù đang tập trung nỗ lực ở phía đông. "Kẻ thù sẽ không từ bỏ vị trí một cách dễ dàng và chúng ta phải chuẩn bị cho thực tế rằng đó sẽ là một cuộc đọ sức khó khăn," Thứ trưởng nói và thêm rằng "đó chính xác là những gì đang xảy ra."⚪ ---- Tình báo Nga đã dò ra nơi ở tại Miami của Aleksandr Poteyev, cựu đại tá Sở Tình báo Nước ngoài Nga (FIS), người đã đào thoát sang Hoa Kỳ và Nga đã lên kế hoạch ám sát Poteyev, theo báo The New York Times đưa tin vào ngày 19/6.Đại tá Aleksandr Poteyev trốn sang Hoa Kỳ ngay trước chuyến thăm Washington năm 2010 của Tổng thống Nga khi đó là Dmitry Medvedev. Poteyev đã tiết lộ cho tình báo Hoa Kỳ mạng lưới tình báo bí mật rộng lớn nhất của Nga, nhiều người trong số họ đã làm việc ở nước này từ thời Liên Xô. Đáp lại, một tòa án Nga đã kết án Poteyev 25 năm tù trong một cơ sở an ninh tối đa và tước bỏ các giải thưởng nhà nước và quân hàm của Poteyev.Bất chấp các phương tiện truyền thông Nga đưa tin vào năm 2016 cho rằng Poteyev đã chết ở nước ngoài, The New York Times tiết lộ rằng ông đang sống ở Florida dưới tên riêng của mình. Ở đó, Poteyev có được giấy phép đánh cá và đăng bộ với tư cách là cử tri của Đảng Cộng hòa. Vào năm 2018, báo BuzzFeed đã công bố thông tin này mà Poteyev đã cung cấp — bao gồm ngày sinh, địa chỉ gửi thư và số điện thoại — để lấy giấy phép.Năm 2019, tình báo Nga tuyển dụng nhà khoa học Mexico Hector Alejandro Cabrera Fuentes thuê một căn hộ gần nhà của Poteyev ở Bãi biển Miami Beach. Năm sau, Cabrera Fuentes và vợ đã cố gắng chụp ảnh biển số xe hơi của Poteyev gần nơi ở của y. Tuy nhiên, an ninh Mỹ đã chú ý đến cặp đôi này, dẫn đến việc Fuentes bị bắt khi cố gắng bay ra khỏi Florida. Sau đó y bị kết án bốn năm tù. Những nỗ lực nhằm xác định vị trí và xác định Poteyev đã dẫn đến việc trục xuất đáng kể nhiều nhà ngoại giao và gián điệp Nga khỏi Hoa Kỳ, bao gồm cả trưởng trạm FIS ở Washington.⚪ ---- Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng một trại huấn luyện quân sự chung mới ở bờ biển phía bắc Cuba, theo báo The Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn các quan chức hiện tại và trước đây của Hoa Kỳ. Theo các nguồn tin, dữ liệu tình báo "mới tối mật" của Hoa Kỳ được cho là có thấy, mặc dù các cuộc thảo luận giữa Bắc Kinh và Havana đã tiến triển, nhưng vẫn chưa đạt được kết luận chính thức về một thỏa thuận tiềm năng.Một số người trong cuộc cũng tuyên bố rằng cơ sở này có thể làm nơi trú đóng binh lính Trung Quốc vĩnh viễn như một phần của "Dự án 141", kế hoạch của quân đội Trung Quốc nhằm mở rộng mạng lưới hậu cần trên toàn cầu. Báo cáo cho biết mặc dù Trung Quốc không có quân đồn trú ở Mỹ Latinh, nhưng Mỹ có hơn 350.000 binh sĩ tại các căn cứ quân sự ở Thái Bình Dương.Trong chuyến công du gần đây nhất tới Trung Quốc, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói với các quan chức ở Bắc Kinh rằng Washington lo ngại về "các hoạt động tình báo" của Trung Quốc ở Cuba, Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ.⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning hôm thứ Ba cho biết bà không biết về một báo cáo của truyền thông Hoa Kỳ tuyên bố rằng Bắc Kinh và Havana đang thảo luận về việc thành lập một cơ sở đào tạo quân sự chung ở Cuba. "Chúng tôi hy vọng rằng các bên liên quan có thể dành nhiều năng lượng hơn cho các vấn đề có lợi cho việc tăng cường lòng tin lẫn nhau, hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực", bà nói mơ hồ với các phóng viên tại một cuộc họp báo, theo Global Times.⚪ ----Theo Đài Á Châu Tự Do. Facebook đang giúp Chính phủ Hà Nội bóp nghẹt tự do ngôn luận; sau khi cách đây chừng một thập niên từng góp phần giúp đem lại quyền này cho nhiều người dân tại Việt Nam. Mạng báo Washington Post ngày 19/6 đưa ra nhận định vừa nêu dẫn lời của hai người từng làm việc với Facebook trong thời kỳ đầu tại Châu Á. Cả hai phát biểu theo điều kiện ẩn danh vì sợ bị trả thù. Theo hai người này, lúc đó, dân chúng khắp nơi trên cả nước có thể thông tin liên lạc trực tiếp với nhau về những vấn đề thời sự. Người dùng đăng tải tình trạng lạm quyền của công an, thực tế lãng phí của chính phủ, và chọc thủng hệ thống tuyên truyền của đảng cộng sản cầm quyền.Một trong hai người cho rằng đó có thể được cảm nhận như một sự giải phóng; và Facebook có phần tạo nên “cuộc cách mạng” đó. Qua thời gian đến nay Việt Nam trở thành thị trường lớn thứ bảy của Facebook trên toàn thế giới. Trước sự bùng nổ đó, chính phủ Việt Nam ngày càng đòi hỏi Facebook phải có hạn chế nghiêm nhặt hơn. Washington Post cũng dẫn nguồn từ bốn người từng làm việc cho Hãng Meta, công ty mẹ của Facebook, các nhóm nhân quyền, giới quan sát và những nhà vận động hành lang cho biết Facebook phải nhượng bộ nhiều lần trước yêu cầu của chính phủ toàn trị Hà Nội. Facebook thường xuyên kiểm duyệt giới bất đồng, và buộc loại trừ những người dùng bị chính phủ xem là mối đe dọa cho chế độ ra khỏi nền tảng mạng xã hội này. Hãng Meta thông qua một danh sách nội bộ những quan chức đảng cộng sản không được chỉ trích trên Facebook.⚪ ----. Theo Báo Người Đưa Tin. Lừa kêu gọi tiền từ thiện trên không gian mạng, Hoàng Công Trường đã chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng của 5.887 người trên cả nước. Ngày 20/6, Công an Tp.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi tiền từ thiện trên không gian mạng. Đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Công Trường (SN 1986, trú tại Tp.Hồ Chí Minh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.⚪ ----Theo Báo Người Lao Động. Ngày quốc tế Yoga do Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tổ chức, diễn ra trong 2 ngày 20 và 21-6. Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ công tác tổ chức ngày quốc tế Yoga tại đường Lê Lợi, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP HCM thông báo cấm các loại xe lưu thông trên phần đường dành cho xe ô tô trên đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur) trong khoảng thời gian từ 8 giờ ngày 20-6 đến 14 giờ 21-6.⚪ ---- HỎI 1: Nhật Bản: Khi xin việc, 33% cảm thấy bị kỳ thị giới tính?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát cho thấy gần 33% người tìm việc cảm thấy bị phân biệt đối xử vì giới tính của họ trong khi hơn 40% tin rằng trình độ học vấn của họ loại họ ra khỏi cuộc thi một cách không công bằng. Ngoài ra, 19,5% người xin việc đã nghe thấy những nhận xét không phù hợp trong các cuộc phỏng vấn của họ, theo cuộc khảo sát do Rengo (Japanese Trade Union Confederation - Liên đCông đoàn Nhật Bản) thực hiện.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có 48% dân Mỹ tự xem là giàu trong khi tài sản ròng chỉ có 560.000 đô?ĐÁP 2: Đúng thế. Khảo sát về sự giàu có hiện đại hàng năm lần thứ bảy của Charles Schwab đã thăm dò ý kiến của 1.000 người Mỹ về tiết kiệm, chi tiêu, đầu tư và sự giàu có. Khi được hỏi về số tiền mà họ cho là giàu có, những người tham gia khảo sát đưa ra con số trung bình là 2,2 triệu USD. Tuy nhiên, trong số 48% người Mỹ đã tự cho mình là giàu có, giá trị tài sản ròng trung bình của họ là 560.000 đô la, cuộc khảo sát cho thấy.Chi tiết: