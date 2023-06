Nổ đập thủy điện: Ukraine ngập 1.500 ngôi nhà ở Kherso, nhiều cây cầu bị hỏng, mất 95.000 tấn cá, hay khoảng 287,1 triệu USD, tai họa 10.000 ha đất nông nghiệp úng ở Kherson, mất 4 triệu tấn ngũ cốc trị giá 1,5 tỷ USD.

- Ứng viên tổng thống Cộng hòa Chris Christie: vợ chồng con gái của Trump nhận 2 tỷ đô la từ Saudi Arabia thực ra là tiền dân Mỹ do Trump lấy trộm. Chris Christie và Trump tấn công nhau.

- Trump kinh hoàng: cựu chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows đã ra khai trước đại bồi thẩm đoàn cho 2 cuộc điều tra

- Vụ luật sư của Trump xin gặp Bộ Tư Pháp, luật gia suy đoán: Nếu Trump không thú tội để được ân xá, sẽ lãnh 20 năm tù.

- Cựu chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows ra khai trước đại bồi thẩm đoàn liên bang 2 hồ sơ: vụ Trump chôm hồ sơ mật và vụ 6/1 và lật ngược bầu cử 2020.

- Florida: Công tố liên bang nộp hồ sơ ra đại bồi thẩm đoàn ở Miami vụ Trump chôm hồ sơ mật

- Florida thú nhận: đã gửi 2 nhóm di dân lậu tới California

- Đức Giáo hoàng vào bệnh viện để phẫu thuật bụng

- Họa sĩ Françoise Gilot, người tình có 2 con với Picasso và rồi bỏ rơi, từ trần ở New York ở tuổi 101.

- Canada: 1 ông Mỹ lạc vào biên giới Canada, trên xe chở 181 kilogram cần sa, với hơn 602.000 đô Mỹ.

- Nga: quân Ukraine không chọc thủng nổi tuyến phòng thủ của Nga gần thành phố Bakhmut

- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga: Ukraine và phương Tây bằng mọi giá sẽ quét sạch Nga ra khỏi địa cầu

- Nga tuyên bố đã phá hủy 8 xe tăng Leopard, nhưng video cho thấy chỉ là 8 xe máy cày, máy gặt

- Zelenskyy đã gặp Đức Hồng y Matteo Zuppi, phái viên của Giáo hoàng Francis

- Zelensky: vụ nổ đập Kakhovka là quả bom sinh thái hủy diệt hàng loạt, chính quyền Ukraine đang làm mọi cách để cứu người

- Nga: chính Ukraine đã phá hủy đập Kakhovka, trong hành động "khủng bố" đã lên kế hoạch từ trước

- NBC: Tình báo Mỹ nói có thể chính Nga đã phá nổ sụp đập thủy điện Kakhovka.

- Mỹ: vẫn chưa thể "kết luận" rằng Nga làm nổ đập Kakhovka ở Ukraine dù đã nhận các báo cáo nói Nga là chủ mưu phá nổ đập thủy điện

- Liên Âu: ủng hộ đối với người dân Ukraine đang gặp nguy hiểm tính mạng vì đập thủy điện bị nổ

- Bom nổ đập thủy điện lớn ở miền nam Ukraine khiến giá lúa mì và bắp toàn cầu tăng cao vào đầu ngày thứ Ba.

- Mỹ đã biết về kế hoạch Ukraine tính tấn công bí mật vào ống dẫn khí Nord Stream 3 tháng trước khi vụ nổ xảy ra

- Quận Cam: mang 25 phi tiêu ninja, đột nhập đại học CSU Fullerton, bị bị bắt vì nhiều tội.

- Biển Đông: 1 tàu nghiên cứu của TQ và tàu hộ tống rời biển VN sau 1 tháng quậy phá

- Michigan: Sau khi Phát Nguyễn vào đại học MSU, nhậu tới chết, gia đình kiện 18 người trong hội huynh đệ MSU

- Pennsylvania: có thể sẽ đòi án tử hình đối với bà Trinh Nguyen vì giết 2 con trai của mình và tính giết người con thứ 2

- Iowa: Chánh Công Trần bị bắt, bị btruy tố tội tàng trữ súng và ma túy.

- TIN VN. Máy móc hỏng hóc, thiệt hại hàng chục triệu đồng vì cắt điện đột ngột.

- TIN VN. Bộ Công Thương: Miền Bắc nguy cơ 'thiếu điện hầu hết giờ trong ngày'.

- TIN VN. Bắt nguyên Hiệu trưởng Đại học Đồng Nai và các đồng phạm.

- HỎI 1: Gần 1/2 cử tri Mỹ muốn bầu cho đảng thứ ba năm 2024? ĐÁP 1: Có lẽ thế.

- HỎI 2: Thuốc cắt 1/2 tỷ lệ tử vong đối với ung thư phổi thời kỳ đầu? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-7/6/2023) ⚪ ---- Đức Giáo hoàng Francis đã được đưa vào Bệnh viện Đại học Gemelli ở Rome để phẫu thuật bụng, theo Tòa thánh hôm thứ Tư. Ngài sẽ trải qua một cuộc "phẫu thuật nội soi và thành bụng dưới gây mê toàn thân" vào cuối ngày. Bản tin nói thêm rằng giáo hoàng dự kiến sẽ ở lại bệnh viện trong vài ngày "để cho phép quá trình hậu phẫu diễn ra bình thường và phục hồi chức năng hoàn toàn." Trước khi nhận phòng, Đức Giáo hoàng Francis đã tổ chức buổi tiếp kiến chung hàng tuần. Cách đây không lâu, ngài phải nhập viện vì nhiễm trùng phổi, khiến phải bỏ lỡ buổi lễ Chặng Đàng Thánh Giá vào Thứ Sáu Tuần Thánh.

⚪ ---- Hai nhóm người di dân đã đến thủ phủ của tiểu bang California vào tuần trước và tuần này thực sự đã được chính quyền của Thống đốc Florida Ron DeSantis gửi đến đó, theo các quan chức Florida xác nhận hôm thứ Ba. “Thông qua sự đồng ý bằng lời nói và bằng văn bản, những tình nguyện viên này cho biết họ muốn đến California,” giám đốc truyền thông của Ban Quản lý Khẩn cấp Florida cho biết trong một tuyên bố.

Đó là lời nói đầu tiên từ chính quyền của DeSantis kể từ khi chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống Sacramento hôm thứ Sáu. "Một công ty hợp đồng đã có mặt và đảm bảo rằng họ đã đến tay một tổ chức phi chính phủ bên thứ ba một cách an toàn. Tổ chức phi chính phủ cụ thể, Tổ chức từ thiện Công giáo (Catholic Charities), được sử dụng và tài trợ bởi chính phủ liên bang."

⚪ ---- Chris Christie ngay lập tức tấn công khi ông phát động chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 vào tối thứ Ba. Cựu thống đốc tiểu bang New Jersey đã cảnh báo khán giả của mình ở New Hampshire “hãy cẩn thận với nhà lãnh đạo [Trump]”, người sẽ không thừa nhận mình có bất kỳ lỗi lầm nào và chỉ trích “những kẻ giả vờ” sợ khuyên nhủ một nhà lãnh đạo như vậy.

Christie nói: “Hãy để tôi nói rõ trong trường hợp tôi chưa nói rõ. Người mà tôi đang nói đến bị ám ảnh bởi tấm gương, người không bao giờ thừa nhận sai lầm, người không bao giờ thừa nhận lỗi lầm, và người luôn tìm người khác và điều gì đó khác để đổ lỗi cho bất cứ điều gì sai trái—nhưng lại tìm mọi lý do để đổ lỗi cho mình bất cứ điều gì diễn ra đúng đắn — là Donald Trump.”

Trên nền tảng Truth Social của mình, Trump đã đáp trả. “Chris Christie đã sử dụng từ NHỎ bao nhiêu lần?” cựu tổng thống đã viết. “Anh ta có vấn đề về tâm lý với SIZE sao? Trên thực tế, bài phát biểu của anh ấy NHỎ, và không hay lắm.” Trump sau đó đã chia sẻ một đoạn video đã được chỉnh sửa về bài phát biểu thông báo chiến dịch tranh cử của Christie để nó có vẻ như được phát trong một bữa tiệc buffet, với Christie đang cầm một chiếc đĩa chất đầy thức ăn.

⚪ ---- Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Chris Christie đã nhắm vào con gái của cựu Tổng thống Trump, Ivanka Trump, và chồng của cô ấy, Jared Kushner, trong buổi ra mắt chiến dịch tranh cử của cựu thống đốc bang New Jersey hôm thứ Ba, nói rằng “sức hút từ gia đình này thật ngoạn mục.” Christie nói tại một tòa thị chính ở New Hampshire: “Sức hút của gia đình này thật ngoạn mục. Thật ngoạn mục. Jared Kushner và Ivanka Kushner bước ra khỏi Nhà Trắng, và vài tháng sau nhận được 2 tỷ đô la từ Saudis.”

Christie đã chỉ ra khoản đầu tư trị giá 2 tỷ đô la do Quỹ đầu tư công do Saudi Arabia hậu thuẫn, do Thái tử Mohammed bin Salman kiểm soát, vào công ty đầu tư A Fin Management, LLC (Affinity) của Kushner vào năm 2021. Christie nói: “Bạn nghĩ rằng đó là bởi vì Kushner là một loại thiên tài đầu tư? Hay bạn nghĩ đó là vì Kushner đã ngồi cạnh tổng thống Trump trong bốn năm để làm lợi cho người Saudi Arabia? Đó là tiền của bạn. Đó là số tiền của bạn mà con rể Trump đã lấy trộm và đưa cho gia đình của y."

⚪ ---- Trump kinh hoàng. Báo New York Times đã đăng một tin chấn động rằng cựu chánh văn phòng của Donald Trump, Mark Meadows, đã ra khai trước đại bồi thẩm đoàn cho cả cuộc điều tra bầu cử năm 2020 cũng như cuộc điều tra về tài liệu mật. Điều này được cho là có thể khiến Trump rất khó chịu. Người dẫn chương trình MSNBC Ari Melber giải thích rằng Meadows nằm trong số những người trong đội ngũ nhân viên của Trump để phục vụ với tư cách là đại diện của Cục Lưu trữ Quốc gia trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống Trump.

"Rồi còn chuyện này," Melber đọc từ tờ NY Times. "Và điều này cũng mới. Luật sư của Mark Meadows, nói với New York Times rằng Meadows duy trì cam kết nói sự thật khi anh ta có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy." NY Times cũng đề cập rằng, khi nói đến âm mưu đảo chính, Meadows vẫn là nhân chứng chính cho Công tố đặc biệt.

⚪ ---- Họa sĩ Françoise Gilot, người tình và sau đó bỏ rơi Pablo Picasso, đã qua đời tại một bệnh viện ở thành phố New York vào thứ Ba ở tuổi 101. Gilot đã viết một cuốn hồi ký năm 1964 về mối tình lãng mạn lâu dài của bà với cha đẻ của nghệ thuật hiện đại—người mà bà có hai người con— đã được dựng thành phim năm 1996 với sự tham gia của 2 tài tử Natascha McElhone và Anthony Hopkins. Tranh nghệ thuật của riêng bà được treo trong các bảo tàng nghệ thuật lớn trên thế giới và bà đã tìm thấy tình yêu khác sau khi rời Picasso, kết hôn với Jonas Salk, người tạo ra thuốc vaccine chống bại liệt.

⚪ ---- Cảnh sát Canada nói rằng một người đàn ông Mỹ đã nhập sai tọa độ GPS và vô tình đến Canada — điều này có lẽ sẽ không phải là vấn đề lớn nếu xe của anh không chứa đầy cần sa và tiền mặt. Trong một thông cáo báo chí hôm thứ Ba, Cảnh sát Hoàng gia Canada cho biết người lái xe đã rẽ nhầm vào tháng trước và qua biên giới tại Cầu Rainbow Bridge băng qua Thác Niagara: “Vì người lái xe không có hộ chiếu nên anh ta đã bị kiểm tra thứ cấp”. Các quan chức đã tìm thấy khoảng 400 pound (181 kilogram) cần sa trong xe, cùng với hơn 602.000 đô la Mỹ.

Cảnh sát Canada cho biết cần sa và tiền được tách thành các hộp và gói đóng gói chân không "phù hợp với những loại thường được sử dụng bởi những kẻ buôn bán ma túy hoặc rửa tiền." Họ mô tả phát hiện này là "bằng chứng rất đáng ngờ." Người lái xe, Andrew Lee Toppenberg, 60 tuổi, cư dân California, phải đối mặt với nhiều tội danh bao gồm nhập cảng cần sa và sở hữu tài sản thu được trên 5.000 đô la "biết rằng tất cả hoặc một phần tài sản thu được là do phạm tội ở Hoa Kỳ", theo tin đài CP24.

⚪ ----- Người đứng đầu Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Kherson, Yuriy Kiriyak, cho biết mực nước ở Kherson đã tăng 5,29 mét vào lúc 8h sáng 7/6 do đập Kakhovka bị phá hủy. Độ sâu của nước lũ được đo lại 29 giờ sau khi con đập bị nổ tung. Kiriyak cho biết: “Xu hướng là khi ngày hôm qua chúng tôi ghi nhận mức tăng khoảng 35 cm mỗi giờ, thì hôm nay là khoảng 5 cm. Chúng tôi có thể thấy xu hướng giảm (khi mực nước dâng), nhưng mối nguy hiểm vẫn còn đó, và tình hình rất nguy cấp đối với chúng tôi vì mực nước dâng cao.”

Ông cho biết thêm, khoảng 1/4 lượng nước của hồ chứa Nova Kakhovka đã tràn ra ngoài. Ông nói động lực của dòng nước sẽ phụ thuộc vào phần nào của con đập đã bị phá hủy và phần nào còn tồn tại. Tình trạng của phần còn lại của đập và ảnh hưởng của nó đối với dòng nước chảy ra cũng rất quan trọng.

Trong đêm ngày 6 tháng 6, các lực lượng Nga, vốn đã chiếm thị trấn Nova Kakhovka hơn một năm, đã cho nổ tung con đập, gây ngập lụt hoàn toàn hoặc một phần các thành phố và thị trấn ở hạ lưu sông Dnipro, chính quyền Ukraine cho biết. Nhà máy thủy điện Kakhovska đã bị phá hủy hoàn toàn và không có khả năng sửa chữa, công ty thủy điện nhà nước Ukraine Ukrhydroenergo cho biết. Bộ chỉ huy tác chiến phía nam của quân đội Ukraine cho biết không phải toàn bộ con đập bị phá hủy, nhưng nó bị thiệt hại đáng kể.

⚪ ---- Khoảng 1.500 ngôi nhà bị ngập lụt ở Kherson Oblast, nhiều cây cầu bị phá hủy ở Mykolayiv Oblast. Các báo cáo về nước dâng cao và thiệt hại do lũ lụt vẫn đang đến trong hơn một ngày kể từ khi quân Nga cho nổ tung Nhà máy Thủy điện Kakhovka vào đêm ngày 6 tháng 6, tạo ra một dòng nước khổng lồ vào lưu vực sông Dnipro. Công ty thủy điện nhà nước Ukrhydroenergo dự báo đỉnh lũ của các vùng lãnh thổ ở hạ lưu con đập bị phá hủy sẽ diễn ra vào ngày 7/6. Giám đốc điều hành Ukrhydroenergo Ihor Syrota cho biết nước sẽ bắt đầu rút khoảng 4-5 ngày sau khi đập bị phá hủy.

Ông cho biết thêm, hồ chứa nước Kakhovka sẽ cạn kiệt hoàn toàn trong thời gian này. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết tính đến cuối ngày 6/6, mực nước sông Dnipro bên dưới thủy điện Kakhovka đã tăng trung bình hơn 3 mét, khiến 1.500 ngôi nhà ở Kherson Oblast bị ngập.

Trong khi đó, Hội đồng Bảo an LHQ họp đêm 7/6 do Ukraine triệu tập do Nga phá hủy Nhà máy thủy điện Kakhovka. Đại diện thường trực của Ukraine tại LHQ, Serhiy Kyslytsya, cho biết tội ác liên quan cho thấy quân Nga thừa nhận lãnh thổ này không thuộc về họ và họ không thể nắm giữ nó. Thay vào đó, người đồng cấp Nga, Vasily Nebenzya, cố gắng đổ lỗi cho Ukraine về thảm kịch.

⚪ ---- Khoảng 10.000 ha đất nông nghiệp sẽ bị ngập lụt ở Kherson Oblast hữu ngạn và gấp nhiều lần ở tả ngạn do Nga chiếm đóng do Nga phá hủy đập Kakhovka vào ngày 6/6, theo Bộ Chính sách Nông nghiệp và Lương thực Ukraine cho biết hôm 7/6. Ngoài ra, thảm họa nhân tạo sẽ làm ngừng cung cấp nước cho 31 hệ thống thủy lợi phục vụ các cánh đồng ở các tỉnh Dnipropetrovsk, Kherson và Zaporizhzhya, cơ quan này cho biết.

Vào năm 2021, các hệ thống này đã cung cấp nước tưới cho 584.000 ha đất nông nghiệp, từ đó Ukraine đã thu hoạch khoảng 4 triệu tấn ngũ cốc và hạt có dầu, trị giá khoảng 1,5 tỷ USD.

Chỉ có 13 hệ thống thủy lợi hoạt động ở hữu ngạn sông Dnipro vào năm 2023. Như vậy, hành động khủng bố tại đập Kakhovka đã thực sự khiến 94% hệ thống thủy lợi ở Kherson không có nguồn nước, cùng với 74% ở Zaporizhzhya và 30 % trong khu vực Dnipropetrovsk, đọc báo cáo.

“Việc phá hủy (đập) Kakhovka sẽ dẫn đến thực tế là các cánh đồng ở miền nam Ukraine vào năm tới có thể biến thành sa mạc,” Bộ này cho biết. “Không chỉ nông dân và người sử dụng nước sẽ bị ảnh hưởng nếu không có hồ chứa Kakhovka, mà nguồn nước uống cho các khu định cư (đã biến mất)”.

Bộ Nông nghiệp lưu ý rằng nghề cá cũng sẽ thấy những hậu quả tiêu cực của việc phá hủy đập Kakhovka. Đặc biệt, hiện tượng cá chết cả cá non và cá trưởng thành đã được ghi nhận. Thời kỳ sinh sản vừa kết thúc và trứng cá muối sẽ khô cạn ở những vùng nông của hồ chứa do mực nước giảm. Thiệt hại đối với ngành đánh bắt cá do cá trưởng thành chết do đập Kakhovka bị phá hủy có thể lên tới 95.000 tấn hay khoảng 4 tỷ UAH (109,4 triệu USD). Tổng cộng, theo tính toán sơ bộ, thiệt hại do cái chết của tất cả các nguồn tài nguyên sinh vật sẽ lên tới 10,5 tỷ UAH (287,1 triệu USD). Hậu quả tiêu cực của việc tàn phá tài nguyên sinh vật dưới nước sẽ được thấy rõ trong vài năm liên tiếp, ngay cả khi lòng hồ Kakhovka được lấp đầy trong tương lai gần.

⚪ ----- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư tiết lộ rằng các lực lượng Ukraine đã không thể chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga gần thành phố Artyomovsk, hay Bakhmut, sau khi quân Nga đẩy lùi 8 cuộc tấn công trong khu vực. Bộ nói thêm rằng một "nhóm trinh sát và phá hoại của Ukraine" đã cho nổ tung đường ống dẫn khí amoniac Togliatti-Odessa vào ngày 5 tháng 6 và có những nạn nhân là thường dân. Moscow mô tả vụ việc là một "hành động khủng bố." Các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-27 và MiG-29, cũng như 22 máy bay không người lái của Không quân Ukraine trong 24 giờ qua.

⚪ ---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Hai nói rằng không nên đánh giá thấp cuộc phản công của Ukraine vì Kiev, cùng với các đồng minh phương Tây, "sẵn sàng làm bất cứ điều gì để quét sạch đất nước của chúng ta khỏi mặt đất." Ông tuyên bố rằng Ukraine buộc phải tiến hành một cuộc tấn công để "biện minh cho chiến lợi phẩm và vũ khí nhận được."

Medvedev cho biết Nga có "lợi thế đáng kể về hàng không, lực lượng thiết giáp, vũ khí chính xác cao và tất nhiên là nền tảng đạo đức cao". Ông nói thêm rằng Nga phải ngăn chặn các lực lượng Ukraine và sau đó tiến hành một cuộc tấn công để "giải phóng vùng đất của chúng tôi và bảo vệ người dân của chúng tôi" cũng như "lật đổ chế độ phát xít ở Kiev."

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga tự hào tuyên bố hôm thứ Ba rằng quân đội Nga đã phá hủy 8 xe tăng Leopard trong khi chống lại một cuộc phản công của Ukraine, đồng thời cung cấp một đoạn video làm bằng chứng. Nhưng những chiếc xe tăng đáng sợ xuất hiện trong video hóa ra chẳng là gì khác ngoài các xe nông nghiệp: hai máy gặt đập liên hợp và một máy kéo John Deere, theo một số blogger quân sự thân Nga. Kênh Telegram nổi tiếng của Military Informer viết: “Thật đáng xấu hổ, chúng tôi không còn lời nào để nói. Tại sao họ lại gọi những thứ này là xe tăng Leopard?” một kênh thân Nga khác nổi giận.

Thất bại trong tuyên truyền xảy ra sau khi người sáng lập Tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin, một kẻ thù của giới lãnh đạo quân sự hàng đầu của đất nước, chế giễu tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga rằng cuộc phản công của Ukraine đã bị “dừng lại”. “Xét theo thông báo của Bộ Quốc phòng… chúng ta đã đánh bại tất cả quân đội châu Âu từ lâu rồi, ở mức tối thiểu,” Prigozhin nói qua Phòng báo chí của mình, châm biếm rằng chiến tranh bây giờ có thể kết thúc vì Nga “không còn ai để chiến đấu”. Y tiếp tục nói rằng “để đánh dấu dịp tuyệt vời này,” giờ đây anh ấy sẽ xăm hình Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov và người phát ngôn Bộ Quốc phòng Igor Konashenkov lên ngực.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã gặp Đức Hồng y Matteo Zuppi, đặc phái viên của Giáo hoàng Francis, người đang có chuyến thăm Ukraine vào ngày 6/6, theo Phòng báo chí của tổng thống Ukraine. Hai người thảo luận về tình hình ở Ukraine và hợp tác nhân đạo giữa Ukraine và Tòa thánh trong khuôn khổ thực hiện Công thức Hòa bình Ukraine. Zelenskyy nhấn mạnh rằng Nga tiếp tục phạm tội ác chiến tranh khủng khiếp đối với Ukraine, trong đó mới nhất là phá hủy đập Nhà máy thủy điện Kakhovka: “Tội ác này đặt ra những mối đe dọa to lớn và sẽ gây ra những hậu quả khủng khiếp đối với cuộc sống của người dân và môi trường.”

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh việc ngừng bắn và đóng băng xung đột sẽ không dẫn đến hòa bình: “Kẻ thù sẽ lợi dụng thời gian tạm dừng để xây dựng khả năng của mình và tiếp tục tấn công, nhằm tiến hành một làn sóng tội phạm và khủng bố mới. Nga phải rút toàn bộ quân đội khỏi lãnh thổ Ukraine trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận”.

Về phần mình, Đức Hồng Y bày tỏ tình đoàn kết của Đức Giáo Hoàng Francis với người dân Ukraine và đảm bảo với họ về việc Tòa Thánh sẵn sàng tham gia tìm cách thực hiện các sáng kiến nhân đạo này. Phòng báo chí cho biết: “Hồng y Matteo Zuppi đã trao một lá thư của Giáo hoàng Francis cho Volodymyr Zelenskyy."

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên Telegram hôm thứ Ba để gọi vụ nổ đập Kakhovka là "quả bom sinh thái hủy diệt hàng loạt", nói thêm rằng chính quyền Ukraine đang làm mọi cách "để cứu người và cung cấp nước uống cho những người nhận nước từ Hồ chứa Kakhovka ."

Ông nhấn mạnh rằng thế giới sẽ biết về "sự hủy diệt sinh thái" của Moscow. "Vì lợi ích an ninh của chính mình, thế giới nên cho thấy ngay bây giờ rằng Nga không thể thoát khỏi những [hành động] khủng bố như vậy," Zelensky nói.

Cho đến nay, cả Kiev và Moscow vẫn tiếp tục đổ lỗi cho nhau về thảm họa, trong khi Mỹ chia sẻ rằng họ hiện đang đánh giá tình hình và chưa thể "kết luận" ai là người chịu trách nhiệm. Các báo cáo trước đây cho rằng tình báo của Hoa Kỳ đang chỉ ra khả năng Nga phải chịu trách nhiệm là kẻ phá nổ đập nước này.

⚪ ---- Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Ba cáo buộc Ukraine đứng sau vụ phá hủy đập Kakhovka, cho rằng đây là một phần trong hành động "khủng bố" đã lên kế hoạch từ trước của Kiev: "Điều này đã được chính quyền Kiev lên kế hoạch trước và có mục đích vì mục đích quân sự như một phần của cái gọi là cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine. Phía Nga khởi xướng việc xem xét tội ác này của chế độ Kiev tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc."

Việc phá hủy con đập được cho là đã gây ra thiệt hại không thể khắc phục đối với Nhà máy Thủy điện Kakhovka trên sông Dnepr. Trong khi đó, Washington cho rằng Moscow có khả năng phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công.

⚪ ---- Tình báo của chính phủ Hoa Kỳ chỉ ra rằng Moscow có khả năng đứng sau vụ pháo kích gần đây vào đập Kakhovka, theo NBC News đưa tin hôm thứ Ba trích dẫn hai quan chức Hoa Kỳ và một quan chức phương Tây có kiến thức về vấn đề này. Theo NBC, chính quyền Biden đang tiến hành giải mật một số thông tin liên quan đến vụ việc và hy vọng sẽ tiết lộ sớm nhất là vào chiều Thứ Ba. Nguồn tin phương Tây cho biết mặc dù động cơ chính xác đằng sau cuộc tấn công vẫn đang được đánh giá, nhưng có suy đoán rằng việc phá hủy con đập sẽ khiến quân đội Ukraine khó tiến hành vượt sông hơn.

Việt Nam ở Biển Đông

Phát Nguyễn

Ethan Tin Cao, Andrew Hoang Nguyen và Hoang John Huu Pham

Trinh Nguyen

Chánh Công Trần

TIN VN. Máy móc hỏng hóc, thiệt hại hàng chục triệu đồng vì cắt điện đột ngột.

TIN VN. Bộ Công Thương: Miền Bắc nguy cơ 'thiếu điện hầu hết giờ trong ngày'.

TIN VN. Bắt nguyên Hiệu trưởng Đại học Đồng Nai và các đồng phạm.

⚪ ---- Điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Bạch Ốc John Kirby đã nhận xét hôm thứ Ba trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng Washington vẫn chưa thể "kết luận" rằng Moscow đứng sau vụ nổ đập Kakhovka ở Ukraine. Ông lưu ý rằng Hoa Kỳ đã theo dõi tác động của sự hủy diệt "rất chặt chẽ". Kirby giải thích rằng Mỹ vẫn đang đánh giá các báo cáo cáo buộc Nga là chủ mưu phá nổ đập thủy điện và đang "làm việc với người Ukraine để thu thập thêm thông tin." Tuy nhiên, tại thời điểm này, vẫn chưa rõ chính xác chuyện gì đã xảy ra, ông nói.Quan chức Mỹ chia sẻ rằng vẫn còn "quá sớm" để nói sự kiện này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các hoạt động phản công của Ukraine. "Trọng tâm ngay lập tức" hiện tại là "tất cả những người Ukraine có cuộc sống, thị trấn và làng mạc bị ảnh hưởng bởi lũ lụt", Kirby nhấn mạnh.⚪ ---- Cao ủy về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên Âu Josep Borrell và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã thảo luận vào hôm thứ Ba về thiệt hại đối với Nhà máy thủy điện Kakhovka (HPP). Borrell viết trên Twitter: "Bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân Ukraine, những người đang gặp nguy hiểm tính mạng do cuộc tấn công vô nghĩa này. Đó là một khía cạnh mới của hành động tàn bạo của Nga. Những thủ phạm sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế này." Borrell không công khai bình luận về báo cáo về việc Hoa Kỳ được nói là biết rằng Nga nhiều phần đứng sau vụ tấn công con đập.⚪ ----- Bom nổ đập thủy điện lớn ở miền nam Ukraine khiến giá lúa mì và bắp toàn cầu tăng cao vào đầu ngày thứ Ba. Giá lúa mì tăng 2,4% trong đầu phiên giao dịch hôm thứ Ba tại Chicago Mercantile Exchange, lên 6,39 USD/giạ. Giá bắp tăng hơn 1% (lên 6,04 đô la một giạ) và yến mạch (oats) tăng 0,73% (3,46 đô la một đơn vị). Giá cao hơn trước đó trong ngày, nhưng giảm dần. Việc phá hủy đập Kakhovka và nhà máy thủy điện, nằm trên sông Dnepr trong khu vực do Nga kiểm soát, làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung toàn cầu.“Ukraine có lịch sử là một trong những nước xuất cảng lớn trên thị trường lúa mì thế giới,” Joe Janzen, Phó giáo sư tại Trường Khoa học Nông nghiệp, Tiêu dùng và Môi trường thuộc Đại học Illinois Urbana-Champaign, nói với AP, đồng thời chỉ ra loại bắp lịch sử của Ukraine sản xuất. “Bất cứ khi nào có tin tức từ khu vực đó của thế giới, thị trường sẽ nhạy cảm với điều đó.”Có những cánh đồng nông nghiệp rộng lớn ở miền Nam Ukraine nơi con đập bị vỡ. Sự sụp đổ đã gây nguy hiểm cho các loại cây trồng trong vựa lúa mì của đất nước và đe dọa nguồn cung cấp nước uống, với các quan chức cũng cảnh báo về một thảm họa môi trường đang rình rập – chỉ ra dầu thoát ra khỏi máy đập và lũ lụt nghiêm trọng.Andrey Sizov, giám đốc điều hành của công ty nghiên cứu thị trường nông sản Biển Đen SovEcon, cho biết vụ vỡ đập “giống như một sự leo thang lớn với những hậu quả thảm khốc và rủi ro lớn. Đây có thể chỉ là khởi đầu của đợt tăng giá,” Sizov viết trên Twitter.⚪ ---- Tình báo Hoa Kỳ đã biết về kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công bí mật của Ukraine vào hệ thống đường ống dẫn khí Nord Stream ba tháng trước khi vụ nổxảy ra, Washington Post đưa tin hôm thứ Ba. Theo báo này, Hoa Kỳ đã nhận được thông tin từ cơ quan tình báo của một quốc gia châu Âu chưa được xác định, và cơ quan này đã chuyển thông tin đó cho Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA). Báo cáo được cho là đã nêu chi tiết kế hoạch của Kiev gửi một đội thợ lặn với đường dây liên lạc trực tiếp tới Quân Lực Ukraine để tạo ra thiệt hại cho các đường ống dưới nước.Thông tin về vụ tấn công sau đó được chia sẻ trong cuộc trò chuyện Discord bởi thành viên Lực lượng Phòng không Quốc gia Hoa Kỳ (ANG) Jack Teixeira. Washington Post sau đó đã sở hữu được các bản sao các tin nhắn của anh này. Báo WP đã tìm cách xác minh những gì đã được nói với các quan chức của quốc gia châu Âu nói trên, người đã yêu cầu họ giữ lại các chi tiết quan trọng của kế hoạch vì "việc tiết lộ thông tin sẽ đe dọa các nguồn và hoạt động."⚪ ---- Nếu Trump không thú tội để được ân xá, sẽ lãnh 20 năm tù. Phản ứng trước các báo cáo rằng các luật sư của Donald Trump đã gặp các quan chức của Bộ Tư pháp trong nỗ lực hủy bỏ các cáo buộc chống lại Trump hoặc đưa ra một thỏa thuận nhận tội, cựu luật sư Hoa Kỳ Joyce Vance cho rằng Trump có thể bị buộc phải làm điều gì đó mà ông không muốn làm, nếu muốn ở ngoài tù.Theo một bản tin từ Wall Street Journal, các luật sư của Trump đã xuất hiện để thuyết phục các nhà điều tra không truy tố thân chủ của họ và rằng một thỏa thuận nhận tội có thể đã được thảo luận. Tạp chí đang báo cáo rằng "cuộc họp là dấu hiệu mới nhất cho thấy Công tố đặc biệt Jack Smith gần như đã kết thúc cuộc điều tra của mình về việc liệu Trump có xử lý sai các tài liệu hay không. Trong những tháng gần đây, nhóm của Smith đã thu thập được một số bằng chứng quan trọng, bao gồm cả đoạn ghi âm trong đó Trump thừa nhận ông ta giữ một tài liệu mật của Pentagon về một cuộc tấn công tiềm ẩn vào Iran, và những ghi chú mở rộng từ một trong những luật sư của ông ta về cuộc điều tra."Theo Vance, Trump đang gặp khó khăn có thể thấy, nếu các luật sư của Trump đưa ra một thỏa thuận khả thi. Trên Twitter, cô đã viết, "Bước đi thông minh ở đây đối với Trump là nhận tội đối với một tội nhẹ nếu Bộ đưa ra một tội danh và một trọng tội mà không phải ngồi tù nếu họ không chịu. Tôi thảo luận về tiền lệ trước đây và các tiền lệ này thông báo cho các quyết định buộc tội của Bộ tại đây. "Về những gì mà cựu tổng thống đã bị truy tố sẽ phải đối mặt, cô dự đoán, "Trump dường như không thể nói rằng ông ấy đã làm bất cứ điều gì sai trái. Để nhận tội, ông ấy phải tuyên thệ trước tòa rằng ông ta có tội. Điều đó sẽ rất thú vị để xem liệu Trump có thể làm điều đó hay không, hay thà chịu rủi ro bị kết án trọng tội có thể bị giam giữ tới 20 năm."⚪ ---- Cựu chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows gần đây hầu như im lặng, theo phóng viên Mike Schmidt của New York Times nói với Nicolle Wallace của MSNBC hôm thứ Ba, và họ tự hỏi tại sao lại như vậy. Hóa ra, Schmidt giải thích, người ta phát hiện ra rằng Meadows, một "nhân vật chủ chốt tiềm năng trong các cuộc điều tra liên quan đến ông Trump, đã ra làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn liên bang điều trần bằng chứng trong các cuộc điều tra do văn phòng Công tố đặc biệt dẫn đầu, theo 2 người đã được thông báo về vấn đề này."Có hai cuộc điều tra dưới quyền của Công tố đặc biệt Jack Smith – một liên quan đến vụ Trump chôm tài liệu mật và cuộc điều tra còn lại liên quan đến vụ tấn công ngày 6/1 và âm mưu lật đổ cuộc bầu cử năm 2020. Meadows là một phần lớn của phần sau, mặc dù không rõ ông đã ra làm chứng trong cuộc điều tra nào.Báo NY Times mô tả Meadows là một nhân vật phân cực trong Bạch Ốc của Trump, người không phục vụ gì khác hơn là một người gác cổng được tôn vinh. Gần đây, các trợ lý và đồng minh của Trump đã bối rối về lý do tại sao Meadows luôn cúi đầu. Schmidt nói: “Một số cố vấn của ông Trump tin rằng ông ấy có thể là nhân chứng quan trọng trong các cuộc điều tra."Bản thân Trump đã hỏi về Meadows, theo những người quen thuộc với các cuộc trò chuyện của tổng thống nói với tờ Times. Luật sư của Meadows, George Terwilliger, cho biết, “Không bình luận về việc liệu ông Meadows có làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn hay trong bất kỳ thủ tục tố tụng nào khác hay không, ông Meadows đã duy trì cam kết nói sự thật khi ông có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy.”⚪ ---- Các công tố viên liên bang hiện đang trình bày bằng chứng cho đại bồi thẩm đoàn ở Miami như một phần trong cuộc điều tra về cáo buộc xử lý sai các tài liệu mật của cựu Tổng thống Donald Trump, CNN đưa tin. Theo báo cáo, một số nhân chứng đã làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn Florida — và dự kiến sẽ có nhiều nhân chứng hơn trong những ngày tới.Tiết lộ được đưa ra khi cuộc điều tra của Công tố đặc biệt Jack Smith về Trump kết thúc, với những cáo trạng chống lại Trump được cho là có thể xảy ra trong tương lai gần. Cuộc điều tra trước đây dựa vào các đại bồi thẩm đoàn ở Washington, D.C. Không rõ tại sao đại bồi thẩm đoàn phía nam Florida lại tham gia, nhưng một tòa án ở Florida đã phê chuẩn lệnh khám xét Mar-a-Lago, nơi Trump lưu giữ các tài liệu mật và một Phó biện lý Hoa Kỳ từ Miami đã có mặt trong cuộc đột kích, theo CNN.⚪ ---- Quận Cam: mang 25 phi tiêu ninja, đột nhập khuôn viên đại học CSU Fullerton, bị truy nã nhiều tội, bị bắt. Cảnh sát CSU Fullerton cho biết, một người đàn ông 34 tuổi bị truy nã về tội tấn công tình dục và tấn công một cảnh sát đã bị bắt hôm thứ Năm vì nghi ngờ xâm phạm một tòa nhà ở Cal State Fullerton. Hồ sơ cho thấy Romayne Demetrice Bassingame đang bị giam giữ với số tiền bảo lãnh là 21.500 đô la.Cảnh sát tuần tra trường đã bắt giữ Bassingame sau khi nghe tiếng đóng sầm cửa tại Mihaylo Hall vào khoảng 12:35 sáng Thứ Năm. Đại úy cảnh sát Cal State Fullerton Scot Wiley cho biết cảnh sát tuần tra đã nhìn thấy Bassingame ra khỏi hội trường ngay sau đó. Hầu hết các giảng viên và sinh viên tại CSU Fullerton đang trong kỳ nghỉ hè, điều này khiến những người tạm thời ở địa phương đột nhập vào các tòa nhà trong khuôn viên trường vào khoảng thời gian này trong năm. Willey nói: “Chúng tôi thậm chí không chắc bằng cách nào mà anh ta vào được trừ khi anh ta ở đó trước khi họ khóa cửa."Trong khi cảnh sát định bắt nghi phạm chỉ vì tội xâm phạm, khi bị hỏi căn cước, Bassingame đã ném ví của mình cho cảnh sát và bỏ chạy. Wiley cho biết nghi phạm dường như có 5 lệnh truy nã còn tồn đọng bao gồm tội trộm cắp. Cảnh sát cũng tìm thấy 25 phi tiêu hình ngôi sao ném trên người anh ta, đây là một trọng tội trong khuôn viên trường học, và một thứ dường như là ma túy methamphetamine.⚪ ---- Một tàu nghiên cứu của Trung Quốc và tàu hộ tống, đã hoạt động gần một tháng trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) củavà khiến Hà Nội phản đối hiếm hoi, đã rời vùng biển đó vào cuối ngày thứ Hai. Tàu Xiang Yang Hong 10 của TQ bắt đầu đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào ngày 7 tháng 5, có lúc được hàng chục tàu hộ tống, thường xuyên đi qua các mỏ dầu khí do các công ty Nga điều hành, theo dữ liệu theo dõi tàu thuyền.Dữ liệu cho thấy tàu Trung Quốc và đoàn tùy tùng gồm hơn nửa tá tàu bắt đầu hành trình quay trở lại đảo Hải Nam của Trung Quốc, rời vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào khoảng nửa đêm. Khi được hỏi về hoạt động của các con tàu, Bộ Ngoại giao Trung Quốc không bình luận về việc quay trở lại Hải Nam.Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin nói: "Việc các tàu nghiên cứu của Trung Quốc thực hiện các hoạt động nghiên cứu bình thường trong vùng biển thuộc quyền tài phán của mình là hợp pháp và hợp pháp, và không có vấn đề gì về việc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác."Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời yêu cầu bình luận. Theo luật quốc tế, các tàu được phép đi qua các vùng đặc quyền kinh tế nước ngoài, nhưng các hoạt động khảo sát trái phép không được phép và các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông từ lâu đã trở thành vấn đề đối với các quốc gia trong khu vực, vì Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết vùng biển giàu năng lượng, bao gồm cả vùng biển nước ngoài. vùng đặc quyền kinh tế.⚪ ---- Gia đình của, một sinh viên kinh doanh 21 tuổi của Đại học Michigan State University đã chết hồi năm 2021 trong một sự kiện làm lễ gia nhập câu lạc bộ sinh viên Pi Alpha Phi, đang kiện 18 cá nhân theo Đạo luật về cái chết oan uổng của Michigan. Gia đình Nguyen nói rằng sự sơ suất của các bị cáo có tên trong bữa tiệc đã dẫn đến cái chết của Nguyen, theo đơn kiện.Phát Nguyễn qua đời vào ngày 20/11/2022, sau sự kiện gia nhập CLB/SV Pi Alpha Phi bằng cách nhậu say tới mức nhất xỉu để tái sinh làm người mới để vào hội huynh đệ giang hồ, theo đơn khiếu nại dẫn đến vụ kiện của gia đình. Đơn khiếu nại đã được đệ trình lên Tòa án Lưu động Quận Ingham vào ngày 19/4/2023.Phát Nguyễn và 3 sinh viên khác trong lớp cùng làm lễ gia nhập hội huynh đệ, những người được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh tại sự kiện này, đã được chuyển đến Bệnh viện Sparrow vào đêm hôm đó. Báo cáo khám nghiệm tử thi của Nguyễn xác định say rượu là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Nguyen. Nguyen được cho là đã chết tại hiện trường sau khi cảnh sát tới theo cú gọi 911 của một nhân chứng. MSU và Ủy ban Quốc gia Phi Alpha Pi đã tạm thời đình chỉ chi bộ câu lạc bộ này ngay tức khắc, vài tuần sau, hội huynh đệ bị giải tán trong tối thiểu 10 năm.Trước vụ kiện mới này, ba thành viên của Pi Alpha Phi:, đã bị truy tố tội ba tội nhẹ là hành hung dẫn đến thương tích và một tội danh hành hung dẫn đến tử vong sau khi 'ngất xỉu'. Vào ngày 15/9/2022, các truy tố chống lại Pham đã được công tố Quận Ingham bác bỏ. Trong khi [Andrew] Nguyễn và Cao đều từ bỏ quyền kiểm tra sơ bộ (preliminary examination).⚪ ---- Văn phòng Biện lý Quận Bucks (tiểu bang Pennsylvania) có thể sẽ đòi án tử hình đối với bàở Upper Makefield bị buộc tội giết hai con trai của mình và cố gắng giết người con thứ ba hồi năm ngoái. Biện lý Jennifer Schorn đã đệ trình một thông báo về các tình tiết tăng nặng vào ngày 31/5/2023 đối với Trinh Nguyen, 39 tuổi, người bị truy tố tội bắn chết hai con trai của cô, Jeffrey và Nelson Tini, lần lượt 13 và 9 tuổi, vào ngày 2 tháng 5/2022, và âm mưu sát 2 cháu trai của chồng cũ.Theo Luật tiểu bang Pennsylvania, các yếu tố tăng nặng khiến bị cáo đương nhiên đủ điều kiện nhận án tử hình bao gồm một vụ giết người liên quan đến một đứa trẻ dưới 12 tuổi và nhiều vụ giết người, cả hai đều có trong vụ án Trinh Nguyễn. Bà Nguyen đã từ bỏ quyền điều trần sơ bộ vào tháng trước, dự kiến sẽ bị truy tố chính thức tại Trung tâm Tư pháp Quận Bucks vào thứ Sáu 9/6/2023 sắp tới. Đây sẽ là lần ra tòa đầu tiên của cô kể từ khi bị bắt. Ngày xét xử chưa được lên lịch.⚪ ---- Lệnh khám xét đã được thực hiện vào ngày 17 tháng 5 lúc 7:48 tối, tại một ngôi nhà trên Đường Red Oak ở Decorah (tiểu bang Iowa) sau một cuộc điều tra đang diễn ra của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Winneshiek. Kết quả làvà Rithea Veang bị bắt và chuyển đến Nhà tù Quận Winneshiek. Chánh Công Trần, 49 tuổi, đã bị bắt và bị buộc tội tàng trữ súng và tội cất giữ chất bị kiểm soát (Methamphetamine) và tội tàng trữ dụng cụ phê ma túy.⚪ ----Theo Báo Lao Động. Theo phản ánh của các doanh nghiệp, việc cắt điện đột ngột, kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ đã để lại thiệt hại không nhỏ về máy móc, đơn hàng... Huyện Hoài Đức là một trong những khu vực bị cắt điện nhiều nhất trong ngày tại Hà Nội (trung bình 5 lần/ngày). Đặc biệt tại xã An Khánh, Cụm Công nghiệp Trường An ghi nhận hàng loạt công ty, nhà máy bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ riêng đợt mất điện đột ngột vào thứ Hai đầu tuần (ngày 5.6), Công ty TNHH Thành Nghĩa bị hư hỏng 1 máy dệt và 2 máy tính để bàn. Ước tính thiệt hại gần 27 triệu đồng, chưa tính đến chi phí vận chuyển linh kiện từ Nhật Bản về sửa chữa. Được biết, đơn vị này phải mất 20 ngày để đợi phụ tùng. Kéo theo đó, dây chuyền sản xuất, đơn hàng của khách nước ngoài sẽ bị ảnh hưởng.⚪ ----Theo tin VnExpress. Hệ thống điện miền Bắc thiếu hụt 4.350 MW, tương đương trung bình 30,9-50,8 triệu kWh một ngày, nên nguy cơ thiếu điện hầu hết giờ trong ngày. Chiều 7/6, Bộ Công Thương họp thông tin về tình hình cung ứng điện, trong bối cảnh nhiều địa phương tại miền Bắc, trong đó có Hà Nội, bị mất điện những ngày qua. Ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương), cho biết công suất khả dụng của tất cả nguồn điện ở miền Bắc (gồm điện nhập khẩu) là 17.500-17.900 MW, tức khoảng 59,2% công suất lắp đặt. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng điện khoảng 20.000 MW và có thể lên tới 23.500-24.000 MW vào thời điểm nắng nóng. Như vậy, hệ thống điện miền Bắc thiếu hụt khoảng 4.350 MW. Ước tính, trung bình mỗi ngày thiếu 30,9 triệu kWh và ngày cao nhất có thể tới 50,8 triệu kWh. "Hệ thống điện miền Bắc nguy cơ thiếu công suất tại hầu hết giờ trong ngày", Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực nói.⚪ ----Theo Báo Tiền Phong. Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai và các đồng phạm được xác định vi phạm nghiêm trọng trong công tác đến mức phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 6/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thi hành hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với ông Trần Minh Hùng (62 tuổi), nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai và ông Phan Văn Thanh (65 tuổi), nguyên Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch Trường Đại học Đồng Nai. Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra còn thi hành lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với một số cá nhân có liên quan hiện đang là giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục của Trường Đại học Đồng Nai về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ tại trường Đại học Đồng Nai.⚪ ---- HỎI 1: Gần 1/2 cử tri Mỹ muốn bầu cho đảng thứ ba năm 2024?ĐÁP 1: Có lẽ thế. Theo một cuộc thăm dò mới, gần một nửa cử tri Mỹ sẽ cân nhắc ủng hộ ứng cử viên bên thứ ba nếu Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump tiến tới cuộc tái đấu vào năm 2024. Một cuộc thăm dò của NewsNation/DDHQ được công bố hôm thứ Ba cho thấy 49% số người được hỏi cho biết phần nào hoặc rất có khả năng họ sẽ cân nhắc bỏ phiếu cho ứng cử viên bên thứ ba vào năm 2024 nếu Trump và Biden là ứng cử viên của đảng họ.Trong số các ứng cử viên mà những người được hỏi cho biết họ có nhiều khả năng bỏ phiếu nhất với tư cách là ứng cử viên của bên thứ ba, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (I-Vt.) nhận được 21%, cựu Dân Biểu Liz Cheney (R-Wyo.) nhận được 10% và Thượng nghị sĩ .Joe Manchin (D-W.Va.) nhận được 7%, trong số những người khác. Có tới 43% khác cho biết họ sẽ chọn người khác làm ứng cử viên của bên thứ ba.Gần đây khi được hỏi liệu bà có xem xét việc tranh cử Tổng Thống với tư cách đảng thứ ba hay không, Cheney, một đối thủ lớn tiếng của Trump, đã từ chối loại trừ khả năng đó. Tuy nhiên, Cheney cũng nhiều lần nói rằng bà sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để ngăn cựu tổng thống tái đắc cử, cho thấy bà có thể sẽ ứng cử vào Bạch Ốc nếu Trump có khả năng thắng thế trong cuộc bầu cử sơ bộ của Cộng Hòa. Thượng nghị sĩ Manchin cũng không loại trừ ứng cử bên thứ ba. Trong khi đó, Sanders cho biết ông sẽ ủng hộ Biden vào năm 2024.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Thuốc cắt 1/2 tỷ lệ tử vong đối với ung thư phổi thời kỳ đầu?ĐÁP 2: Đúng thế. Một thử nghiệm lâm sàng mới cho thấy việc sử dụng thuốc điều trị ung thư nhắm mục tiêu Tagrisso mỗi ngày một lần đã giảm 1/2 tỷ lệ tử vong trong vòng 5 năm đối với một nhóm nhỏ bệnh nhân mắc ung thư phổi (lung cancer) giai đoạn đầu.Kết quả có thể có ý nghĩa quan trọng đối với những bệnh nhân mắc bệnh ung thư mang đột biến gen được gọi là EGFR, có liên quan đến sự phát triển tế bào ngoài tầm kiểm soát dẫn đến khối u. Tagrisso dường như đã cắt ngắn sự tăng trưởng quá mức này.Thử nghiệm mới có sự tham gia của 682 bệnh nhân mắc ung thư phổi không phải tế bào nhỏ (NSCLC: non-small cell lung cancers) giai đoạn IB, II hoặc IIIA. Khoảng 85% bệnh ung thư phổi là NSCLC. Tất cả các bệnh nhân trong nghiên cứu đều mắc bệnh ung thư có đột biến gen EGFR.Chi tiết: