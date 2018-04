Cộng Đồng Công Giáo VN Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Trong Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót.Santa Ana (Bình Sa)- - Chủ nhật ngày 8 tháng 4 năm 2018 vừa qua, hàng ngàn giáo dân Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam đã đến Trung Tâm Công Giáo taq5i địa chỉ: 1538 Century Blvd, Santa Ana để tham dự đại lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót suốt từ 9 giờ sáng đến 12 giờ 30 chiều.Mở đầu, Linh mục Trần Văn Kiểm, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo, Trưởng Ban Tổ Chức lên chào mừng mọi người và nói: “Chúa nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh là Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót. Xét cho cùng thì mỗi người chúng ta đều là tội nhân trước mặt Chúa. Điều này có nghĩa là không ai trong chúng ta không có mảy may một chút tội lỗi, dù là người thánh thiện nhất. Thánh Gioan Tông Đồ trong thư thứ nhất đã viết rằng: Nếu chúng ta nói rằng chúng ta không có tội là chúng ta đã tự lừa dối mình, và sự thật không có ở trong chúng ta”. Chúa nhật Kính Lòng Thương Xót nói cho chúng ta biết rằng Chúa luôn luôn muốn tha thứ cho con người. Điều quan trọng là mình phải biết mở lòng ra để đón nhận sự tha thứ đó. Người ta sẽ không đón nhận được nhiều hồng ân của sự tha thứ, nếu không cảm nhận được sự tha thứ. Sự tha thứ của Thiên Chúa là sự tha thứ tuyệt đối. Lòng nhân từ của Chúa không bao giờ có thể đo lường được cho đến muôn đời…”Sau lời chào mừng, ban tổ chức giới thiệu chương trình. Sau đó là phần Ngợi Ca Lòng Thương Xót Chúa do Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng phụ trách. Tiếp theo là bài thuyết giảng của linh mục Phạm Sĩ Hanh rồi mọi người lần chuỗi Lòng Thương Chúa. Đến 11 giờ, Đức Giám Mục Titmothy Freyer, Đức Cha Nguyễn Thái Thành và các linh mục tiến lên bàn thờ giữa hai hàng Hiệp Sĩ Columbus dàn chào.Sau khi đọc các Bài Đóc, Thầy Phó Tế Chu Bình đọc bài Phúc Âm, và Đức Giám Mục Nguyễn Thái Thành thuyết giảng.Bài giảng của Đức Cha Thomas Nguyễn Thái Thành chú trọng vào việc tha thứ. Ngài nói: “Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Nếu gia đình, vợ chồng không biết tha thứ cho nhau thì gia đình gẫy đổ, nếu cộng đòan không tha thứ cho nhau thì sinh mất đoàn kết, nhưng nói tha thứ thì dễ mà có tha thứ được hay không mới là khó. Đức Cha Nguyễn Thái Thành có bài giảng rất sâu sắc làm mọi người xúc động, suy nghĩ.”Thánh Lễ đại trào do Đức Giám Mục Timothy Frayer, Giám Mục Phó Giáo Phận Orange chủ tế, Đức Cha Nguyễn Thái Thành và các linh mục, Phó Tế đồng tế.Đại lễ kết thúc vào lúc 12 giờ 30 sau khi cha Kiểm cám ơn các vị giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và toàn thể giáo dân.