Tại Sao Giá Xăng Dầu Hiện Nay Lại Rẻ Hơn?

Thời gian này năm ngoái, ai ai cũng lo lắng về giá xăng dầu. (Nguồn: pixabay.com)

HOA KỲ – Ngày 30 tháng 5 năm 2022, giá xăng đã lên đến 4.72 đô la/gallon và đến tháng 6 thì lên hơn 5 đô la/gallon. Giá dầu diesel cũng cao ngất ngưởng, khiến cho mọi chi phí tăng vọt đối với tất cả những thứ phải di chuyển bằng xe tải, tàu thuyền hoặc máy bay.

Tuy nhiên, năm nay, tình hình đi lại có vẻ ‘dễ thở’ hơn; giá xăng dao động quanh mức 3.57 đô la/gallon, giảm so với cả tháng trước và năm trước. Theo Cơ quan U.S. Energy Information Administration, giá xăng giảm thấp là do giá dầu thô giảm. Giá dầu thô đã giảm khoảng 35% so với năm ngoái.

Patrick De Haan, trưởng bộ phận phân tích xăng dầu tại GasBuddy, cho biết ngành khai thác dầu không bị ảnh hưởng nhiều như các chuyên gia phân tích đã lo ngại trong cuộc xung đột Nga-Ukraine năm ngoái, và Nga vẫn đang cung cấp dầu thô ra thị trường. Đồng thời, những lo lắng về suy thoái kinh tế cũng đang khiến cho nhu cầu suy yếu, làm giảm chi tiêu của người tiêu dùng và hàng tồn kho nhiều hơn.

Năm ngoái thì tình hình ngược lại, những lo ngại về hạn chế nguồn cung cấp đã khiến cho nhu cầu của người tiêu dùng tăng vọt, đòi hỏi dịch vụ vận tải hoạt động nhiều hơn, khiến giá cả tăng.

De Haan cho biết: “Từ góc nhìn của tôi, nhu cầu đang yếu đi.” De Haan ước tính trung bình, giữa tình hình giá dầu diesel và xăng đang thấp hơn, Hoa Kỳ chi tiêu cho nhiên liệu ít hơn khoảng 667 triệu MK mỗi ngày so với một năm trước. Theo dự báo từ UBS, giá xăng dầu vẫn sẽ thấp trong suốt mùa hè và sang tháng 10.

Nói đi cũng phải nói lại, có một điểm sáng từ việc giá xăng dầu cao ngất ngưởng vào năm ngoái: chúng đã thúc đẩy mọi người bắt đầu mua xe điện. Mối quan tâm tìm kiếm trên Google về “xe hơi điện” đã đạt mức cao kỷ lục vào tháng 3 năm 2022, khi giá xăng bắt đầu tăng sau cuộc chiến ở Ukraine. Theo Cox Automotive, lượng mua xe điện đã tăng cao kể từ đó – khoảng 7% doanh số bán xe mới trong quý đầu tiên của năm 2023 là xe điện, tăng từ mức 2.4% trong cùng kỳ năm 2021. Nhìn chung, trong năm 2022, tổng doanh số bán xe mới đã giảm tăng 8% so với năm trước, nhưng doanh số bán xe điện đã tăng 65%.

Cox kỳ vọng, bất chấp giá xăng dầu đã giảm, doanh số bán xe điện vẫn sẽ tiếp tục tăng nhanh trong năm 2023 nhờ nhiều ưu đãi từ Đạo luật Inflation Reduction Act dành cho các đại lý bắt đầu có hiệu lực. Điều này cũng có thể sẽ tác động đến giá xăng dầu, thậm chí còn đẩy giá xăng xuống thấp hơn nữa bởi vì nhu cầu giảm khi nhiều người tiêu dùng chuyển sang sử dụng xe điện.

Việt Báo phỏng dịch theo bài viết “Why Gas Prices Are Cheaper Right Now” của Alana Semuels, được đăng trên trang Time.com.