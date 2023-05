Thông báo cộng đồng



Khi Ngày Thế Giới Không Thuốc Lá (vào ngày) 31 tháng 5 đang cận kề, ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt muốn nhắc tất cả những người sử dụng thuốc lá nào cũng nên thực hiện bước đầu hướng tới một cuộc sống lành mạnh hơn bằng cách nói không với thuốc lá.

Hằng năm, việc sử dụng thuốc lá đã lấy đi sinh mạng của hàng triệu người trên toàn thế giới, bao gồm một số lượng đáng kể các cá nhân trong cộng đồng người Việt Nam. Mặc dù vậy, nhiều người sử dụng thuốc lá tranh đấu để bỏ được thuốc lá bởi vì bản chất gây nghiện của các sản phẩm thuốc lá.

Một tin đáng mừng là sử dụng các dược phẩm cai thuốc lá có thể làm cho việc cai thuốc lá dễ dàng hơn bằng cách giảm bớt các triệu chứng khó chịu trong khi cai. Sau đây là thông tin tham khảo về một số loại dược phẩm giúp cai thuốc lá có chất nicotine (NRT) được Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) chấp thuận:

Loại Cách sử dụng Công dụng Mua ở đâu? Miếng Dán Nicotine Dán lên da như băng dán Band-Aid Đưa chất nicotine vào cơ thể qua da Các tiệm thuốc tây Kẹo Gum Nicotine Nhai rồi “chêm” kẹo giữa nướu răng và bên trong má Đưa chất nicotine vào cơ thể qua làn da bên trong miệng Các tiệm thuốc tây Kẹo Ngậm Nicotine Nhìn giống như kẹo viên và tan trong miệng Đưa chất nicotine vào cơ thể qua làn da bên trong miệng Các tiệm thuốc tây

Mặc dù dược phẩm giúp cai thuốc lá có chất nicotine (NRT) được chứng minh là có hiệu quả, chúng không phải là những "viên thuốc thần kỳ" bảo đảm những người hút thuốc sẽ cai được. Tuy nhiên, NRT có tác dụng tốt hơn nếu bạn được hướng dẫn về cách thức và bí quyết để cai thuốc lá thành công. ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt quy tụ các nhân viên chuyên nghiệp thông hiểu về những thử thách cụ thể mà những người cai thuốc thường gặp phải. Khi gọi vào 1-800-778-8440, những người sử dụng thuốc lá có thể nhận được tư vấn và tài liệu miễn phí. Thêm vào đó, những người hút thuốc hội đủ điều kiện sẽ nhận được miếng dán nicotine miễn phí đủ dùng trong hai tuần.

Tiến sĩ Shu-Hong Zhu, Giáo sư Y học Gia Đình và Sức Khỏe Cộng Đồng tại Đại Học California, San Diego cho biết: “Khi Ngày Thế Giới Không Thuốc Lá đến gần, chúng tôi muốn nhắc tất cả những người sử dụng thuốc lá rằng cai thuốc lá không bao giờ là quá muộn.” "Bằng cách thực hiện bước đầu tiên và gọi điện hoặc nhắn tin cho ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt, họ có thể nhận được sự hỗ trợ cần thiết để bỏ thuốc lá và cải thiện sức khỏe của mình."

Dưới đây là các cách khác nhau để liên lạc ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt:



1. Nhắn Tin



Gửi tin nhắn “Bỏ hút thuốc” đến số 66819 để nhận tin nhắn hỗ trợ cai thuốc lá bằng tiếng Việt mỗi ngày trong những tuần quan trọng đầu tiên của quá trình cai thuốc từ ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt. Tin nhắn bao gồm những chỉ dẫn thực tế và thích hợp cho từng giai đoạn của quá trình cai thuốc và duy việc cai thuốc lâu dài. Bạn cũng có thể nhắn tin những câu hỏi và nhân viên tư vấn sẽ gửi tin nhắn trả lời cho bạn. Để ngưng nhận tin nhắn bất cứ lúc nào, xin nhắn “STOP” đến số 66819. Hãng điện thoại của bạn có thể tính chi phí cho dịch vụ nhắn tin.



2. Ghi Danh Trên Trang Mạng

Bạn cũng có thể ghi danh tại www.asq-viet.org. Tài liệu hướng dẫn cai thuốc lá sẽ được gửi đến bạn qua email sau khi ghi danh. Sau khi bạn hoàn thành ghi danh trên trang mạng với ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt, nhân viên tư vấn cũng sẽ gọi để xem bạn có hội đủ điều kiện được nhận miếng dán nicotine miễn phí đủ dùng trong 2 tuần lễ đầu cai thuốc.



3. Gọi Điện Thoại



Các dịch vụ miễn phí của ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt không chỉ dành riêng cho người hút thuốc lá. Chúng tôi khuyến khích người thân và bạn hữu của người hút thuốc lá gọi vào 1-800-778-8440 để được nhân viên của Trung tâm tư vấn những cách hữu hiệu để giúp người khác cai thuốc lá. Nếu gọi trong giờ làm việc, một trong những nhân viên tư vấn nói tiếng Việt sẽ tiếp chuyện với bạn.

ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt được dành riêng để cung cấp hỗ trợ và tài liệu cho những người muốn cai thuốc lá. Ngày Thế Giới Không Thuốc Lá này, chúng ta hãy cùng nhau nói không với thuốc lá và thúc đẩy một tương lai khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.

Chi Tiết Về ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt:

ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt được tài trợ bởi Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) từ năm 2012. ASQ cung cấp các dịch vụ cai thuốc lá dựa trên nghiên cứu, hoàn toàn MIỄN PHÍ, bằng tiếng Quảng Đông, Phổ Thông, Đại Hàn và Việt Nam, cho hơn 20,000 người tại Hoa Kỳ. Những người hút thuốc hội đủ điều kiện có thể nhận được miếng dán nicotine miễn phí đủ dùng trong hai tuần. Nghiên cứu cho thấy những người hút thuốc mà ghi danh vào các dịch vụ của chương trình ASQ tăng cơ hội gấp đôi để cai thuốc lá thành công.

Giờ làm việc của ASQ: Thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối giờ miền Tây Hoa Kỳ (10 giờ sáng đến 12 giờ đêm giờ miền Đông Hoa Kỳ).

To learn more about ASQ, visit www.asiansmokersquitline.org/