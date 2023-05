Hình trên, Phố Tây Bùi Viện, Sài Gòn. Du lịch TP Sài Gòn thu hơn 51.000 tỉ đồng (2,18 tỷ USD) trong 4 tháng.

.

- Nga: 2 phi cơ không người lái Ukraine bắn vào tư dinh Putin, nhưng Putin không có mặt lúc đó. Nga nói sẵn sàng trả đũa Ukraine.

- TASS: 1 kho trữ xăng dầu đã bốc cháy ở vùng Krasnodar của Nga.

- Ukraine: Nga đưa hầu hết tàu chiến ở Crimean về Nga sau các vụ nổ ở Crimea. Trong 4 tháng, có hơn 30 vụ nổ ở Crimea.

- Đức: Zelensky sẽ bay tới Đức ngày 13/5.

- Tư lệnh Tập đoàn Wagner nói đã bắn cháy xe thiết giáp chở Tư lệnh Vệ binh Ukraine. Nhưng Ukraine nói không có chuyện đó.

- Trong 4 ngày, 2 vụ nổ làm trật bánh 2 đoàn tàu chở hàng của Nga ở đất Nga, phi cơ không người lái Ukraine bắn cháy kho dầu Crimea

- Đại sứ Mỹ tại TQ: TQ nên gây sức ép buộc Nga rút quân khỏi Ukraine.

- Trump giật điện thoại của phóng viên, ném đi và cố gắng đẩy phóng viên này ra khỏi máy bay sau khi bị hỏi khó khăn.

- Báo Vice: Trump “gần như chắc chắn” sẽ bị Biện Lý Willis truy tố vào mùa hè này.

- Bí ẩn: ai chi tiền để DeSantis bay một vòng thế giới để gặp nhiều cácị nguyên thủ Nhật, Nam Hàn, Israel, Anh...

- Tỷ lệ ghi danh cử tri bầu cử giữa kỳ 2022 là cao nhất 20 năm. Có 52,2% cử tri đi bầu năm 2022, gần 50% bỏ phiếu sớm, qua đường bưu điện

- Vụ cô Carroll kiện Trump: sau khi cô Lisa Birnbach ra khai bị Trump sờ soạng, tới cô Jessica Leeds ra khai bị Trump ôm hun

- Chuyện lạ: sau nhiều năm chụp mũ CNN là "Tin giả," bây giờ Trump tham dự hội thoại phố do CNN tổ chức ở New Hampshire tuần tới.

- Mỹ: điều tra 18 tháng trên 9 nước, bố ráp ổ bán ma túy qua mạng, bắt 288 người trong đó 153 người ở Mỹ, tịch thu 53 triệu đô la tiền mặt, 117 súng và gần 2.000 pound ma túy.

- Kỹ nghệ sản xuất phi cơ Đài Loan: xin Mỹ giúp sản xuất chiến đấu cơ thế hệ tối tân hơn.

- Myanmar: sẽ thả 2.153 tù chính trị trong dịp lễ Phật giáo.

- Chính quyền Biden sẽ gửi 1.500 lính đến biên giới Mỹ-Mexico giúp ngăn chận di dân.

- Hãng xe Ford Motor doanh thu tăng 20%

- Công ty Starbucks doanh thu tăng 14%, mở thêm 464 cửa tiệm mới trên thế giới

- Los Angeles: 21 người đua xe, bị bắt và hơn chục xe bị tạm giữ

- Los Angeles: 1 người dùng dao tấn công 3 người, bị cảnh sát bắn chết.

- Quận Cam: truy nã 1 người lái xe minivan tông vào khu chung cư Santa Ana, làm 1 phụ nữ trọng thương.

- Bao Pham, 22 tuổi, cư dân Illinois đã ra tòa vì bị truy tố tội dan díu sex với cô gái 15 tuổi trong 3 ngày liên tiếp.

- Quận Cam: bố ráp, truy tố sòng bài lậu của người Việt.

- HỎI 1: Thế giới sẽ mất 14 triệu việc làm vào năm 2027? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Chi phí nuôi con đắt đỏ nhất thế giới là Nam Hàn? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-3/5/2023) ---- Bộ Tư Pháp cho biết một cuộc trấn áp buôn bán chất gây nghiện fentanyl và các loại ma túy khác trên mạng đã dẫn đến 288 vụ bắt giữ, 153 người trong đó ở Mỹ. Chiến dịch kéo dài 18 tháng trải rộng trên 9 quốc gia trên ba lục địa được gọi là Chiến dịch SpecTor, và nó cũng dẫn đến việc tịch thu hơn 53 triệu đô la tiền mặt và tiền ảo cùng với 117 khẩu súng và gần 2.000 pound ma túy. Cuộc bố ráp đã đánh sập Monopoly Market, một "trung tâm ma túy" trên mạng đen, nơi khi địa chỉ này bị sập thì địa chỉ khác mở lên thay.

.

⚪ ---- Trump đã giật điện thoại của một phóng viên và cố gắng đẩy anh này ra khỏi máy bay sau khi bị hỏi về cuộc điều tra của luật sư quận Manhattan. Theo đoạn ghi âm đầu tiên mà Vanity Fair có được, phóng viên Vaughn Hillyard của NBC News đã hỏi Trump một loạt câu hỏi sau cuộc vận động tranh cử của ông ở Waco, Texas, vào ngày 25/3/2023. Các câu hỏi về cuộc điều tra Manhattan dường như khiến Trump khó chịu, vì Trump nói, “Đừng hỏi tôi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa,” trong đoạn ghi âm.

.

Trước cuộc biểu tình ở Waco của mình, Trump đã đăng rằng ông dự kiến ​​sẽ bị bắt vì liên quan đến cuộc điều tra của Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg về các khoản tiền bịt miệng cô bạn cũ Stormy Daniels để che đậy mối dan díu sex giữa cô và Trump. Trump lúc đó kêu gọi những người ủng hộ trên mạng xã hội phản đối việc Trump có thể bị bắt giữ, khiến các nhà lập pháp lo ngại rằng các cuộc biểu tình có thể biến thành bạo lực.

.

Trump bị truy tố vào ngày 4/4/2023 và bị truy tố 34 tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh, trở thành tổng thống đầu tiên bị truy tố hình sự. Tờ Washington Post, cũng có được đoạn ghi âm, đưa tin rằng khi Hillyard nói rằng cựu tổng thống có vẻ “bực bội”, Trump đã đả kích anh Hillyard.

.

Khoảng 20 phút sau cuộc trò chuyện với các phóng viên, tờ WP đưa tin rằng Hillyard lại ép Trump về một câu hỏi khác liên quan đến cuộc điều tra, người ta có thể nghe thấy Trump nói: “Đi thôi, đưa tên này ra khỏi đây. Ra khỏi đây! Ra khỏi đây!” Sau đó, Trump được cho là đã hỏi liệu chiếc điện thoại trên bàn có phải của Hillyard hay không và tờ WP đưa tin rằng có thể nghe thấy tiếng động lớn trong đoạn ghi âm khi Trump ném điện thoại đi.

.

⚪ ---- Donald Trump “gần như chắc chắn” sẽ bị truy tố vào mùa hè này, theo một bản tin công bố hôm thứ Tư. Đây sẽ là lần thứ hai Trump bị buộc tội hình sự trong năm nay. Báo Vice viết: “Bạn thậm chí có thể đánh dấu nó vào lịch của mình” rằng Luật sư quận Fulton Country Fani Willis sẽ đưa ra bản cáo trạng từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 1 tháng 9/2023.

.

Trong một bức thư gửi cơ quan thực thi pháp luật địa phương, Willis đã “chính thức yêu cầu các quan chức địa phương tăng cường an ninh trong khoảng thời gian đó, khi bà dự định công bố các quyết định buộc tội trong cuộc điều tra kéo dài của mình về nỗ lực đảo ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của Trump ở Georgia.” Titus Nichols, cựu công tố viên ở Georgia, nói với hãng tin này: “Bức thư của Biện Lý Fulton khiến gần như chắc chắn rằng Trump sẽ bị truy tố. Không có lý do nào khác để gửi một cái gì đó bằng văn bản cho cảnh sát trưởng."

.

Biện Lý viết: “Trong những năm gần đây, chúng ta đã thấy rằng một số người có thể không thể hiện quan điểm công khai được Tu chính án thứ nhất bảo vệ để tham gia vào các hành vi bạo lực sẽ gây nguy hiểm cho sự an toàn của cộng đồng chúng ta. Là những người lãnh đạo, nhiệm vụ của chúng ta là phải chuẩn bị.”

.

.

⚪ ---- DeSantis bay một vòng thế giới để gặp nhiều vị nguyên thủ quốc gia, thế là Trump lạnh cẳng. Nhưng ai tài trợ chuyến đi vòngq uanh thế giới tốn kém đó? Vẫn bí mật. Ron DeSantis đã đi khắp thế giới, dừng chân ở Texas, Nhật Bản, Nam Hàn, Israel, Anh quốc và Boston trên một chiếc máy bay thuê bao vào tuần trước. Nhưng không ai biết tiền cho những chuyến du ngoạn này đến từ đâu, theo báo Politico. Văn phòng thống đốc cho biết không có tiền đóng thuế nào được sử dụng cho các chuyến bay đó và một phát ngôn viên liên kết với DeSantis đã từ chối bình luận. Không có chi phí nào được liệt kê trong báo cáo tài chính chiến dịch của DeSantis.

.

Trước đây, người ta đã tuyên bố rằng chuyến đi sẽ được tài trợ bởi các khoản đóng góp tư nhân cho cơ quan phát triển kinh tế Enterprise Florida, nhưng người phát ngôn không cho biết lý do tại sao một chiếc máy bay riêng đắt tiền lại được sử dụng hoặc hóa đơn là bao nhiêu. Tương tự, DeSantis đã dừng lại ba thành phố vào tháng 2/2023 trên các chuyến bay mà một lần nữa, không ai biết ai đã trả tiền.

.

Theo một dự luật mới được đề xuất tại Hạ viện tiểu bang Florida, những bí ẩn về chuyến du hành của DeSantis có thể còn trở nên bí ẩn hơn nữa. Dự luật sẽ bảo vệ ông và các quan chức hàng đầu khác của tiểu bang khỏi sự giám sát đối với các hồ sơ du lịch liên quan đến việc đi lại do người đóng thuế tài trợ. Nó sẽ không chỉ áp dụng cho hồ sơ du lịch của DeSantis trong tương lai - nó cũng sẽ tạo ra một bức màn che cho tất cả các chuyến đi trước đây. Những người ủng hộ luật nói rằng nó cần thiết cho mục đích an ninh.

.

⚪ ---- Dữ liệu điều tra dân số mới được công bố hôm thứ Ba 2/5/2023 cho thấy tỷ lệ ghi danh cử tri trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 là cao nhất trong 20 năm. Dữ liệu mới được công bố hôm thứ Ba báo cáo rằng tỷ lệ công dân trong độ tuổi bỏ phiếu đã ghi danh bỏ phiếu vào năm 2022 đã tăng lên 69,1%, đây là tỷ lệ cao nhất kể từ ít nhất là cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2002. Đây cũng là mức tăng so với cuộc bầu cử quốc hội năm 2018, trong đó tỷ lệ ghi danh trong dân số trong độ tuổi bầu cử là 66,9%.

.

Dữ liệu cũng cho thấy rằng mặc dù có giảm nhẹ so với năm 2018, nhưng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 là cao thứ hai trong các cuộc bầu cử quốc hội trong hai thập niên. Có 52,2% cử tri đi bầu vào năm 2022, thấp hơn 1,2 điểm phần trăm so với tỷ lệ cử tri đi bầu là 53,4% của năm 2018.

.

Báo cáo cũng lưu ý rằng tỷ lệ cử tri đi bầu vào năm 2022 vẫn “cao hơn đáng kể” so với năm 2014 hoặc 2010, khi tỷ lệ cử tri đi bầu lần lượt là 41,9% và 45,5%.

.

Số lượng cử tri bỏ phiếu sớm hoặc bỏ phiếu qua thư vẫn ở mức cao sau cuộc bầu cử năm 2020, khi số phiếu bầu qua thư và bỏ phiếu sớm đạt mức cao lịch sử. Gần 50% những người đã bỏ phiếu vào năm 2022 đã bỏ phiếu sớm, qua đường bưu điện hoặc kết hợp cả hai trong cuộc bầu cử vừa qua. Con số này vẫn cao hơn 10% so với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trước đó vào năm 2018, trong đó 39,8% cử tri đã bỏ phiếu sớm, qua thư hoặc kết hợp cả hai.

.

⚪ ---- Một người phụ nữ thứ hai đã đứng ra làm nhân chứng hôm thứ Ba trong phiên tòa xét xử Trump về vụ kiện với tội phỉ báng và hành hung dân sự, khai rằng Trump đã tấn công tình dục cô trên một chuyến bay vào năm 1979. Luật sư của tác giả E. Jean Carroll, người đang kiện Trump về những tuyên bố rằng Trump đã cưỡng hiếp cô trong phòng thay đồ của một cửa hàng bách hóa vào giữa những năm 1990 và sau đó nói dối về điều đó, đã gọi cô Jessica Leeds ra để làm chứng về cuộc gặp gỡ của cô Leeds với Trump.

.

Leeds, 81 tuổi, nói với bồi thẩm đoàn trong phiên tòa dân sự, được tổ chức tại Tòa án Hoa Kỳ Daniel Patrick Moynihan ở Manhattan, rằng cô 37 tuổi khi bị Trump hành hung. Cô kể lại việc lên máy bay và ngồi ở phía sau thì một tiếp viên hàng không đến gần cô ấy và hỏi liệu cô có muốn chuyển lên khoang hạng nhất không. “Vâng, tất nhiên rồi,” cô ấy nhớ lại câu nói đó, khiến cả phòng xử án bật cười.

.

Trả lời các câu hỏi từ luật sư Michael Ferrara của nguyên đơn, Leeds đã mô tả cách bố trí của khoang hạng nhất, nơi cô nói rằng có hai hàng ghế, mỗi hàng có hai ghế ở hai bên lối đi. Cô nói rằng cô đã được đưa đến một chỗ ngồi ở lối đi ở hàng đầu tiên. Khi cô ngồi xuống, người đàn ông ngồi ở ghế cạnh cửa sổ tự giới thiệu mình là Donald Trump. “Chúng tôi đã bắt tay,” cô ấy nói với bồi thẩm đoàn, lưu ý rằng cô ấy không thấy bất kỳ phụ nữ nào khác ngồi ở khoang hạng nhất.

.

Khi được hỏi liệu cô có biết Trump là ai vào thời điểm đó hay không, Leeds cho biết cô đang sống và làm việc ở Connecticut và không biết về bối cảnh xã hội hay bất động sản ở New York. Cô nói rằng cô và Trump đã trò chuyện nhẹ nhàng, và rằng sau khi bữa ăn được phục vụ và dọn đi, cuộc gặp gỡ của họ đã diễn ra theo một hướng không mong muốn.

.

“Đột nhiên, Trump quyết định hôn tôi và sàm sỡ tôi,” Leeds khai, đồng thời nói thêm, “Thật bất ngờ.” Cô mô tả Trump hôn cô và sờ soạng ngực cô, “giống như anh ấy có 40 triệu bàn tay,” trong thời gian mà cô mô tả là “cuộc tranh cãi giữa hai chúng tôi.”

.

Leeds cho biết cô nhớ mình đã nghĩ, "Cô tiếp viên ở đâu?" trước khi nhận ra, "Sẽ không có ai giúp tôi." Trump tiếp tục cuộc tấn công của mình, Leeds làm chứng, đưa tay lên váy của cô trước khi cô cố gắng thoát ra và quay trở lại chỗ ngồi ban đầu của mình trong khu vực sau phi cơ.

.

Khi được hỏi liệu cô có hét lên hay gọi một tiếp viên hàng không hay bất kỳ ai khác trong cuộc gặp gỡ hay không, Leeds nói, "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc hét lên như vậy." Trong khi cuộc gặp gỡ “có cảm giác như mãi mãi,” thì tất cả đều nói rằng nó có thể kéo dài “chỉ trong vài giây,” cô ấy nói với bồi thẩm đoàn.

.

Leeds làm chứng rằng cô đã không báo cáo vụ này với bất kỳ ai trên máy bay, cũng như không nói với bất kỳ ai về điều đó khi cô ấy đi làm vào ngày hôm sau. “Tôi không nói với bất kỳ ai tại nơi làm việc vì tôi không nghĩ rằng họ sẽ quan tâm đến kinh nghiệm của tôi,” cô nói, giải thích rằng trong thời gian đó, tại nơi làm việc “đàn ông quậy nhiều như thế mà chẳng sao cả."

.

Chỉ đến khi rõ ràng rằng Trump đang lên kế hoạch tranh cử tổng thống vào năm 2016, Leeds mới quyết định chia sẻ câu chuyện của mình: “Tôi nghĩ ông ấy không phải là mẫu người mà chúng tôi muốn làm tổng thống.” Cô ấy đã làm chứng khi xem một cuộc tranh luận năm 2016 do Anderson Cooper điều hành, trong đó Trump phủ nhận việc sờ soạng phụ nữ khiến cô tức giận. (Trump trước đây, như trong cuốn băng khét tiếng “Access Hollywood”, đã khoe khoang về việc sờ soạng phụ nữ mà vẫn chẳng sao.)

.

“Tôi nổi giận,” cô nói, “vì tôi biết Trump nói dối.” Trump đã phủ nhận cáo buộc của cô. Sau khi chuyển đến Thành phố New York vào năm 1981, Leeds cho biết cô đã có một cuộc gặp gỡ khác với Trump tại buổi dạ tiệc dành cho Humane Society (Hiệp hội Nhân đạo) được tổ chức tại cửa hàng bách hóa Saks Fifth Avenue. Được giao nhiệm vụ phát vé cho khách quen, Leeds tiến đến chiếc bàn có Trump và vợ lúc bấy giờ là Ivana ngồi.

.

“Tôi nhớ cô này,” Leeds kể rằng Trump đã nói với cô, “Cô là người phụ nữ trong chuyến phi cơ đó.” (nguyên văn có nghĩa giỡn cợt tục tĩu: “You’re that c*nt from the airplane.”)

.

Trump đã bác bỏ các cáo buộc của Leeds, người nhân chứng thứ hai được gọi để làm chứng bởi các luật sư của Carroll hômo thứ Ba. Người đầu tiên là Lisa Birnbach, một nhà văn và là bạn của Carroll, người đầu tiên Carroll nói rằng cô đã gọi sau vụ tấn công bị cáo buộc tại cửa hàng bách hóa Bergdorf Goodman.

.

⚪ ---- Chuyện lạ: sau nhiều năm chụp mũ CNN là "Tin giả," bây giờ Trump lại đóng vai "bồ tèo" với CNN trong nỗ lực kiếm điểm cử tri. Khi Trump tham dự một sự kiện của tòa thị chính CNN ở New Hampshire vào tuần tới, đây sẽ là lần đầu tiên Trump ngồi xuống với một mạng lớn khác ngoài Fox News kể từ khi Trump đột ngột rời khỏi trường quay cuộc phỏng vấn “60 Minutes” (“60 phút”) hồi cuối tháng 10/2020. Tuy nhiên, theo các phụ tá của Trump, đây có thể không phải là lần cuối cùng.

.

Đối với CNN, khi TRump tham dự hội thoại tuần tới có thể mang lại xếp hạng lớn vì thêm khán giả, mặc dù nó cũng đi kèm với nguy cơ bị cáo buộc dành quá nhiều sự chú ý cho Trump. CNN và MSNBC đều bị chỉ trích vì đưa tin mà họ cung cấp cho Trump trong thời gian Trump nổi lên trong cuộc chiến sơ bộ Cộng HÒa năm 2016.

.

Đối với Trump, được lên CNN mang lại điều Trump khao khát nhất: sự chú ý và khả năng kiểm soát chu kỳ tin tức. Sau những tuyên bố bịa đặt của Trump rằng gian lận đã dẫn đến thất bại của Trump trong bầu cử năm 2020 — và bạo lực trong cuộc tấn công vào Điện Capitol ngày 6/1 — nó cũng có thể mang lại cho Trump một số điểm và tính hợp pháp phổ biến.

.

Người đàn ông được nhiều người coi là đối thủ chính của Trump cho đề cử Cộng Hòa năm 2024, Thống đốc Florida Ron DeSantis, người đã trang bị phần lớn vũ khí cho các cơ quan truyền thông hàng đầu của quốc gia. DeSantis vẫn chưa chính thức tham gia cuộc đua năm 2024. Cố vấn của Trump cho biết cựu tổng thống đã lên kế hoạch thực hiện các sự kiện tương tự như tòa thị chính CNN với các mạng khác trong tương lai.

.

Nỗ lực phân nhánh diễn ra khi Trump đứng đầu các cuộc thăm dò sơ bộ của Cộng Hòa trên toàn quốc khoảng chín tháng sau các cuộc họp kín ở Iowa. Một cuộc thăm dò của CBS News được công bố hôm thứ Hai cho thấy 58% cử tri Cộng Hòa cho biết họ có kế hoạch ủng hộ Trump, với DeSantis tiếp theo là 22%.

.

.

⚪ ---- Chủ tịch công ty kỹ nghệ hàng không Taiwanese Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC), Hu Kai-Hung, cho biết hôm thứ Tư rằng Đài Loan đang tìm kiếm sự hợp tác của chính phủ Hoa Kỳ để sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo.

.

Hu Kai-Hung nói trong một diễn đàn công nghiệp quốc phòng Đài Loan-Hoa Kỳ tại Đài Bắc: "Khi nói đến việc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo, chúng tôi hy vọng Hoa Kỳ hỗ trợ Đài Loan tự phát triển nó, bao gồm động cơ, hệ thống điện tử hàng không, hệ thống điều khiển, kiểm soát môi trường, v.v., tất cả đều là cơ hội cho Đài Loan-Mỹ hợp tác."

.

Trước đây, Hoa Kỳ đã miễn cưỡng cung cấp cho Đài Loan các máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của mình, chẳng hạn như F-22 hoặc F-35. Tuy nhiên, Đài Loan đã công bố vào năm 2017 chương trình máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo, sẽ tích hợp khả năng tàng hình.

.

⚪ ---- Chính phủ quân sự cầm quyền của Myanmar cho biết hôm thứ Tư rằng họ sẽ thả 2.153 tù nhân chính trị đang bị trừng phạt theo Mục 505A của Bộ luật Hình sự như một cử chỉ "nhân đạo" để đánh dấu một ngày lễ lớn của Phật giáo --- đó là Ngày Trăng tròn Kason, kỷ niệm ngày đản sinh, thành đạo và nhập diệt của Đức Phật. Tháng trước, hơn 3.000 tù nhân đã được trả tự do để đón năm mới ở Myanmar.

Thông báo hôm thứ Tư được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương gặp người đứng đầu chính phủ quân sự, Thượng tướng Min Aung Hlaing, tại thủ đô Naypyidaw. Trong khi các nước phương Tây cô lập và trừng phạt các nhà lãnh đạo Myanmar, Trung Quốc vẫn duy trì quan hệ kinh tế và ngoại giao, đồng thời là nhà cung cấp vũ khí cho chế độ này, vốn đã tiến hành các cuộc không kích chống lại dân thường.Nhà lãnh đạo bị lật đổ Suu Kyi, người đoạt giải Nobel Hòa bình, đã bị giam giữ từ những ngày đầu của cuộc đảo chính tháng 2/2021 và hiện đang phải đối mặt với 33 năm tù sau một loạt phiên tòa kín mà những người ủng hộ và các nhóm nhân quyền quốc tế lên án là giả tạo. Gần 22.000 người biểu tình và các nhà hoạt động đã bị bắt giữ và 3.452 người bị giết kể từ khi quân đội lên nắm quyền, theo Assistance Association for Political Prisoners (Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị) có trụ sở tại Thái Lan.⚪ ---- Tổng thống Nga cho biết hôm thứ Tư rằng Moscow có quyền trả đũa cho âm mưu tấn công vào Điện Kremlin "bất cứ nơi nào nó cho là cần thiết." Bình luận này được đưa ra sau khi Nga cáo buộc Ukraine cố gắng thực hiện vụ ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin bằng máy bay không người lái. Moscow nói rằng 2 máy bay không người lái được cho là nhằm tấn công Điện Kremlin đã bị chặn và không có thương vong. Sau vụ này, thủ đô Nga đã cấm các chuyến bay của tất cả các phi cơ không người lái, ngoại trừ những phương tiện cần thiết cho mục đích nhà nước.Nga nói các máy bay không người lái đã nhắm vào dinh thự của Putin ở Điện Kremlin, nhưng nói rằng Putin không có ở đó vào thời điểm đó và thay vào đó đang làm việc tại dinh thự Novo-Ogaryovo của ông. Nga cho biết vụ này sẽ không làm gián đoạn kế hoạch đánh dấu Ngày Chiến thắng, ngày 9 tháng 5, lễ kỷ niệm chiến thắng của Nga trước Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Putin dự kiến tham gia lễ kỷ niệm tại Quảng trường Đỏ ở Moscow.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ bay tới Đức vào ngày 13/5, cảnh sát Berlin xác nhận với Der Tagesspiegel hôm thứ Tư. BZ Berlin trước đó đã đưa tin, trích dẫn các nguồn tin, rằng sau khi hạ cánh xuống Berlin vào ngày 13/5, ngày hôm sau, Zelensky sẽ được Thủ tướng Đức Olaf Scholz tiếp đón chính thức, sau đó sẽ có một cuộc họp báo. Tin tức xuất hiện không lâu sau khi có thông tin rằng Zelensky đến Phần Lan trong một chuyến thăm bất ngờ.⚪ ---- Hãng thông tấn TASS dẫn lời thống đốc khu vực Veniamin Kondratiev đưa tin một kho trữ xăng dầu đã bốc cháy ở vùng Krasnodar của Nga. Không có thương vong hoặc thương tích và không có mối đe dọa nào đối với các khu định cư xung quanh. Vụ này được xếp vào mức độ phức tạp cao nhất. Thông tin về vụ cháy thùng nhiên liệu được đưa ra trong bối cảnh gia tăng lo ngại về các vụ tai nạn công nghiệp ở Nga, với một số sự kiện xảy ra trong những tháng gần đây cũng ngờ vực có thể do biệt kích Ukraine tấn công.⚪ ---- Sau khi mất soái hạm của hạm đội Biển Đen vào tay một cuộc tấn công của Ukraine vào mùa xuân năm 2022, Nga tăng cường bảo vệ các tàu chiến Biển Đen khác của mình. Đại diện Tổng cục Tình báo Ukraine (HUR) Vadym Skibitskyi nói với kênh truyền hình Kyiv vào ngày 30/4 rằng Nga đã di chuyển hầu hết các tàu chiến của họ tới Nga sau các vụ nổ ở Crimea. Các tàu chiến Nga đã được triển khai ở Novorossiysk sau quyết định tránh bị phá hủy khi đóng quân ở Crimea tạm thời bị chiếm đóng. Ông nói: “Chúng ta có thể thấy người Nga sợ (các cuộc tấn công)”.Andriy Klymenko, Tổng biên tập của hãng thông tấn Ukraine Black Sea News cho biết, hơn 30 vụ nổ đã xảy ra ở Crimea kể từ đầu năm. Trước đó, người Nga đã phàn nàn về một "cuộc tấn công bằng máy bay không người lái" ở Crimea. Ngoài ra, người ta nghe thấy tiếng nổ tại Vịnh Kozacha gần Sevastopol vào đầu ngày 29 tháng 4. Sau đó, một đám cháy lớn bùng phát tại một kho chứa dầu địa phương, được đánh dấu bằng một cột khói đen dày đặc.⚪ ---- Tư lệnh Tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin, nói hôm thứ Ba rằng quân Nga đã phá hủy một chiếc xe bọc thép của Ukraine "có lẽ" chở Ihor Tantsyura, Tư lệnh Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, Quân Lực Ukraine đã bác bỏ những tuyên bố này, khẳng định rằng Tantsyura chưa bị giết, vẫn bình an. Denys Zelinskyi, người phát ngôn của Phòng vệ Lãnh thổ, cho biết: “Mọi người đều sống khỏe mạnh."⚪ ---- Một thiết bị nổ đã làm trật bánh một đoàn tàu chở hàng của Nga ở khu vực giáp Ukraine trong ngày thứ ba liên tiếp trước một cuộc phản công dự kiến của Kiev. Lãnh thổ Nga và Crimea, được Putin sáp nhập vào năm 2014, đã bị tấn công trong những ngày gần đây bởi một loạt cuộc tấn công. Trong 4 ngày qua đã chứng kiến 2 chuyến tàu trật bánh do các vụ nổ, 1 phi cơ không người lái bị nghi ngờ đã đâm vào một kho dầu ở Crimea, gây ra đám cháy lớn và rồi đường dây điện bị nổ tung gần Saint Petersburg.Các cuộc tấn công diễn ra khi Nga chuẩn bị kỷ niệm ngày 9 tháng 5, ngày lễ đánh dấu chiến thắng của Liên Xô trước Đức quốc xã, sự kiện đã trở thành một sự kiện trọng tâm trong thời kỳ cầm quyền của Tổng thống Vladimir Putin. Ukraine đã im lặng. Alexander Bogomaz, thống đốc khu vực Bryansk phía tây của Nga, hôm thứ Ba cho biết đoàn tàu đã bị trật bánh bởi một "thiết bị nổ không xác định".Ông cho biết nó phát nổ tại nhà ga Snezhetskaya, bên ngoài trung tâm khu vực Bryansk, thành phố có khoảng 370.000 dân gần biên giới Ukraine và Belarus. "Một đầu máy và một số toa của đoàn tàu đã bị trật bánh", ông nói và cho biết thêm rằng không có thương vong. Hôm thứ Hai, một vụ nổ tương tự đã khiến một đoàn tàu trật bánh và bốc cháy gần Unecha, cùng khu vực nhưng gần biên giới Ukraine hơn.⚪ ---- CNN dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns ngày 2/5 cho biết Mỹ tin rằng Trung Quốc nên gây sức ép buộc Nga ngừng xâm lược Ukraine: "Những gì chúng ta cần thấy từ Trung Quốc là thúc đẩy Nga rút quân và để Ukraine có thể lấy lại toàn bộ lãnh thổ của mình và có thể có chủ quyền hoàn toàn trở lại về mọi mặt từ đó.” Đại sứ Burns nói thêm rằng sẽ có lợi nếu Trung Quốc gây áp lực buộc Nga ngừng ném bom các trường học, bệnh viện và tòa nhà chung cư của Ukraine, vì thương vong dân sự của Ukraine tiếp tục gia tăng.⚪ ---- Chính quyền Biden sẽ gửi 1.500 binh sĩ đến biên giới Hoa Kỳ-Mexico bắt đầu từ tuần tới, trước làn sóng di cư dự kiến sẽ tăng sau khi các hạn chế trong thời kỳ đại dịch coronavirus kết thúc. Người phát ngôn Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết các quân nhân sẽ thực hiện công việc nhập dữ liệu, hỗ trợ kho hàng và các nhiệm vụ hành chính khác để Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ có thể tập trung vào tuần tra, ngăn chận di dân.Jean-Pierre nói quân đội “sẽ không thực hiện các chức năng thực thi pháp luật hoặc tương tác với người nhập cư hoặc người di cư. Điều này sẽ cho Biên phòng rãnh tay để bảo vệ biên giới." Lính sẽ được triển khai trong 90 ngày và sẽ được rút khỏi Lục Quân và TQLC. Trước giờ vẫn đã có 2.500 chiến binh Vệ binh Quốc gia ở biên giới.⚪ ---- Hãng xe Ford Motor Company đã tiết lộ vào thứ Ba rằng doanh thu trong quý tài chính đầu tiên của năm 2023 đạt 41,5 tỷ USD, cao hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu ở mức 0,44 USD so với khoản lỗ suy giảm trên mỗi cổ phiếu là 0,78 USD được ghi nhận trong quý đầu năm 2022. Thu nhập ròng lên tới 1,8 tỷ USD, cải thiện từ khoản lỗ ròng hàng quý là 3,1 tỷ USD được ghi nhận một năm trước.⚪ ---- Công ty Starbucks hôm thứ Ba công bố doanh thu thuần trong quý thứ hai của năm tài chính 2023 đạt 8,7 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn ước tính. Thu nhập pha loãng (Diluted earnings) trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái lên 0,79 đô la, trong khi thu nhập ròng đạt 908,3 triệu đô la. EPS điều chỉnh tăng 25% trên cơ sở hàng năm, đạt 0,74 đô la. Công ty cho biết thêm họ đã mở thêm 464 cửa tiệm mới trên toàn thế giới và nhấn mạnh doanh số bán hàng tại các cửa hàng tương đương đã tăng 11% trong giai đoạn ba tháng kết thúc vào ngày 2 tháng 4/2023.⚪ ---- Theo cảnh sát Los Angeles, 21 người đã bị bắt và hơn chục xe bị tạm giữ trong một cuộc trấn áp đua xe trên đường phố ở Los Angeles vào cuối tuần qua. Bắt giữ diễn ra vào đầu Chủ nhật. Trong một video được đăng lên Instagram, cho thấy cảnh sát bắt giữ người và kéo xe từ các địa điểm không xác định trong thành phố trong “một hoạt động nhằm loại bỏ hoạt động đua xe nguy hiểm và gây rối”.LAPD cho biết tổng cộng 13 xe đã bị tạm giữ, 21 người bị bắt vì tội nhẹ và 34 giấy phạt đã được đưa ra, LAPD cho biết. Los Angeles và nhiều thành phố khác ở Southland đã ngăn chặn đua xe đường phố và chiếm đoạt đường phố dẫn đến các vụ va chạm chết người, cướp bóc doanh nghiệp và các hoạt động bất hợp pháp khác. Mới hôm Thứ Tư tuần trước, một phụ nữ 28 tuổi đã chết trong một xe đụng được cho là do đua xe trên đường phố ở Pomona.⚪ ---- Theo cảnh sát Los Angeles, 1 người đàn ông đã tấn công ba người, đâm 1 người trong số đó, tại một ga tàu điện ngầm ở East Hollywood vào sáng thứ Ba trước khi bị cảnh sát bắn chết. Vụ này xảy ra vào khoảng 9:45 giờ sáng tại ga tàu điện ngầm Vermont/Beverly, nơi nghi phạm có liên quan đến một vụ “xô xát thể xác” với một phụ nữ trên sân ga.Khi 1 người đàn ông khác cố gắng can thiệp, nghi can vung dao rồi bỏ trốn. Cảnh sát cho biết y chạy lên đến mức đường phố, nơi y đâm một người đàn ông khác và sau đó chạy trốn: “Anh ta đã cố gắng chạy trốn về phía bắc trên đường Vermont và đó là nơi cảnh sát đã đối mặt nghi phạm… và một vụ nổ súng xảy ra, có sự tham gia của cảnh sát,” theo lời trung sĩ cảnh sát Leticia Ruiz tại cuộc họp báo.⚪ ---- Cảnh sát Quận Cam hôm thứ Ba nói đang truy lùng một người đàn ông được cho là đã đâm chiếc xe minivan vào khu chung cư ở Santa Ana, chạy đi sau khi đâm phải 1 phụ nữ trọng thương. Cứu hỏa Quận Cam được gọi lúc 10:20 gió tối Thứ Hai đến dãy nhà 1600 của West Memory Lane vì có báo cáo về hỏa hoạn. Khi tới, họ gặp 1 phụ nữ bên trong một căn hộ của khu phức hợp có khói nhưng không có lửa.Các nhân chứng tại hiện trường nói với cảnh sát Santa Ana rằng người lái chiếc minivan đã lái xe với tốc độ cao và rời khỏi khu vực, có thể cùng với 1 hành khách, sau khi đâm vào căn hộ. Một phụ nữ, tên còn giữ kín, được tìm thấy bị thương tại hiện trường và được đưa đến bệnh viện khu vực trong tình trạng nặng nhẹ không rõ.⚪ ----, 22 tuổi, cư dân ở Illinois đã xuất hiện tại Tòa án quận Pennington vào sáng thứ Ba để đối mặt với những cáo buộc rằng Pham đã lái xe 13 giờ đến Rapid City để quan hệ tình dục với một thiếu nữ 15 tuổi trong một khách sạn 3 ngày liên tiếp. Bao Pham bị truy tố 3 tội hiếp dâm trong ba ngày thứ bảy, chủ nhật và thứ hai; một tội gạ gẫm trẻ vị thành niên vào thứ Bảy; và một tội góp phần vào việc lạm dụng, bỏ bê hoặc phạm pháp của trẻ vị thành niên. Phạm đã bị đưa vào Nhà tù quận Pennington vào sáng thứ Hai.Phạm bị cáo buộc đã nói với cảnh sát rằng Pham nghĩ rằng nạn nhân được cho là 18 tuổi, nhưng sau đó thừa nhận anh biết tuổi thật của cô, theo hồ sơ tòa án. Mẹ của Pham, người đã từ Illinois đến dự phiên tòa, nhìn thấy trên màn hình từ Nhà tù Quận Pennington đang khóc. Mẹ của Bao Pham, một cảnh sát, nói rằng Phạm bị chứng tự kỷ. Phiên điều trần sơ bộ sẽ tổ chức vào ngày 17/5/2023.⚪ ----. Một phụ nữ Garden Grove 41 tuổi bị bắt trong một cuộc truy quét cờ bạc bất hợp pháp, tống tiền và buôn bán ma túy ở Santa Ana đã nhận tội hôm thứ Hai với cáo buộc âm mưu liên bang. Honganh Thi Pham dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 25/9/2023. Theo thỏa thuận nhận tội của bị cáo, từ tháng 4/2019 đến tháng 8/2021, cô đã cùng với 3 bị cáo khác tổ chức kinh doanh đánh bạc trái phép.Các công tố viên cho biết, Phan quản lý các sòng bạc bất hợp pháp trong các trung tâm thương mại và nhà ở, trong đó có 4 sòng bạc ở Santa Ana. Các đồng phạm khác đang chờ xét xử là:-- Niệm Ngọc Hà, 47 tuổi, ở Fountain Valley, người bị cáo buộc mở và điều hành 4 sòng bạc, EZ Boba, Sharks, Willits và Asia;-- Mindy Bùi, 37 tuổi, ở Westminster, người bị cáo buộc quản lý các sòng bạc và;-- Sammy Cardona, 36 tuổi, ở Santa Ana, người bị cáo buộc là người thi hành luật.Bùi nói với Hà vào ngày 3 tháng 9/2020, "rằng một cuộc chiến đã nổ ra giữa các khách hàng tại EZ Boba, và Bùi đã yêu cầu Hà ra lệnh cho Cardona hành hung khách hàng đã bắt đầu cuộc chiến," các công tố viên cáo buộc trong thỏa thuận nhận tội. "Hà đồng ý ra lệnh cho Cardona. Cùng ngày, bị cáo thông báo với Hà rằng Cardona đang trên đường đến EZ Boba để hành hung khách hàng đã bắt đầu cuộc chiến."Các công tố viên cho biết cũng có bằng chứng cho thấy Phạm và Hà đã thảo luận về việc máy đánh bạc bị trục trặc tại Asia vào ngày 10 tháng 9/2020. Các công tố viên cho biết Hà và những người khác sở hữu các thiết bị đánh bạc và 12.300 đô la tiền mặt tại Asia vào ngày 16/2/2021.----Theo Báo Người Lao Động. Khách quốc tế đến TP HCM trong 4 tháng đầu năm đạt trên 1,38 triệu lượt, khách nội địa hơn 10,5 triệu lượt, góp phần đem lại nguồn thu hơn 51.000 tỉ đồng (2,18 tỷ USD) cho ngành du lịch thành phố. Ngày 2-5, Sở Du lịch TP HCM cho biết thống kê sơ bộ trong 4 tháng đầu năm nay, thành phố đã thu hút hơn 1,38 triệu lượt khách quốc tế, tăng trên 1.100% so với cùng kỳ năm ngoái (từ 15-3 năm ngoái, ngành du lịch cả nước mới chính thức mở cửa đón khách quốc tế trở lại sau COVID). Đồng thời, hơn 10,5 triệu lượt khách du lịch nội địa đã tới TP HCM, tăng 54% so với cùng kỳ. Du lịch phục hồi góp phần đem lại tổng doanh thu cho TP HCM hơn 51.000 tỉ đồng.----Theo Báo Tiền Phong. Tối hôm 2/5/2023, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (dưới tên gọi Sport Center 1) đã đánh bại CLB Thái Lan Diamond Food để vô địch Giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2023 lần đầu tiên trong lịch sử. Chiến thắng này giúp các cô gái Việt Nam làm nên lịch sử khi lần đầu tiên vô địch Giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2023. Càng ngọt ngào hơn khi chức vô địch được trao ngay trên sân nhà (Vĩnh Phúc). Không những vậy, chức vô địch còn giúp bóng chuyền nữ Việt Nam có vé dự Giải bóng chuyền nữ vô địch các CLB thế giới 2023 tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 12 tới. Đây thực sự là kỳ tích của bóng chuyền nữ Việt Nam. "Khủng long" Trần Thị Thanh Thúy (VĐV đang chơi bóng ở Nhật Bản) được bình chọn là Chủ công xuất sắc nhất giải và cũng là vận động viên xuất sắc nhất giải đấu.----- HỎI 1: Thế giới sẽ mất 14 triệu việc làm vào năm 2027?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), thế giới sẽ chứng kiến số lượng việc làm bị cắt giảm đáng kinh ngạc trên khắp thế giới vào năm 2027.Trong nửa thập niên tới, tổng số việc làm ròng dự kiến sẽ biến mất sẽ là 14 triệu, WEF cho biết"The Future of Jobs Report 2023" ("Báo cáo Tương lai của Việc làm 2023") cho thấy. Theo báo cáo, điều đó sẽ thể hiện mức giảm khoảng 2% "trong số 673 triệu việc làm tương ứng với bộ dữ liệu" mà nó đã sử dụng.Con số này đến từ các công ty cho biết họ dự đoán nhiều việc làm bị mất đi hơn là được thêm vào, với dự đoán trước là 83 triệu và dự kiến là 69 triệu, theo WEF.Chi tiết:----- HỎI 2: Chi phí nuôi con đắt đỏ nhất thế giới là Nam Hàn?ĐÁP 2: Đúng thế. Nam Hàn là quốc gia có chi phí nuôi dạy con đắt đỏ nhất thế giới, theo một nghiên cứu gần đây cho thấy, một thống kê làm gia tăng mối lo ngại về tỷ lệ sinh giảm của nước này trong bối cảnh khủng hoảng dân số học. Nghiên cứu mới nhất của viện nghiên cứu dân số YuWa có trụ sở tại Bắc Kinh tiết lộ rằng Nam Hàn xếp hạng cao nhất trên thế giới về chi phí nuôi dạy một đứa trẻ từ sơ sinh đến 18 tuổi, gấp 7,79 lần tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người, theo báo South China Morning Post, hôm thứ Hai.Cao thứ nhì thế giới là Trung Quốc, nơi có chi phí gấp 6,9 lần GDP bình quân đầu người. Nghiên cứu cho biết ở Trung Quốc, chi phí hơn 75.000 đô la để nuôi dạy một đứa trẻ cho đến khi 18 tuổi và 22.000 đô la khác để cho chúng học đại học. Con số này cao hơn gấp đôi so với chi phí ở các nước như Đức, Úc và Pháp, nơi nó lần lượt là 3,64, 2,08 và 2,24 lần GDP bình quân đầu người.Báo cáo chỉ ra rằng chi phí nuôi con cao là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự sẵn sàng có con của mọi người.Chi tiết: