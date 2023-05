48 năm “giải phóng” hay “nô lệ”?

Mười chín năm trước, 2004, nguyên Thủ tướng Cộng sản Võ Văn Kiệt nói: “”. Trong cuộc phỏng vấn của báo Quốc Tế thuộc bộ Ngoại giao phổ biến ngày 30-3-2005, ông Kiệt khuyên: “Nhưng 48 năm qua, đảng cầm quyền Cộng sản vẫn chưa có bất cứ hành động nào để hòa hợp, hòa giải dân tộc. Ngược lại, từ ngôn ngữ đến hành động, chỉ thấy người Cộng sản gây chia rẽ và hận thù thêm cho dân tộc.Về ngôn ngữ, đảng và báo chí nhà nước vẫn gọi Chính quyền Việt Nam Cộng hòa là “ngụy quân, ngụy quyền, tay sai Đế quốc Mỹ”. Trong hành động, xuyên qua Nghị quyết 36 và Kết luận 12 (NQ-36-KL-12), đảng vẫn bảo thủ và kiêu ngạo khi không nhìn nhận những người bất đồng chính kiến trong và ngoài nước là “một thực thể chính trị” cần được gặp gỡ và thảo luận về hòa hợp và hòa giải dân tộc.Vì vậy, sau 19 năm ra đời của Nghị quyết 36 (NQ-36) “ban hành ngày 26/3/2004, sau đó bổ xung Kết luận 12-KL/TW ngày 12/8/2021 “, mọi chuyện vẫn giậm chân tại chỗ. Lý do vì trong hàng ngũ lãnh đạo, vẫn còn những kẻ tự mãn là bên thắng cuộc không cần phải nói chuyện với người bại trận. Theo họ, hàng ngũ thua cuộc phải tìm cách hội nhập để xây dựng đất nước dưới quyền lãnh đạo của đảng CSVN.Vì vậy, đảng đã nhìn nhận trong KL-12 : “(Kết luận 12-KL/TW,ngày 12/8/2021).Bộ Chính trị cho rằng “, đặt lên hàng đầu “KL-12 cũng lặp lại những gì đã viết trong NQ-36, theo đó: “Chủ trương này rõ ràng là nhà nước CSVN muốn thao túng hàng ngũ các tổ chức của người Việt ở nước ngoài để kéo họ vào quỹ đạo của CSVN.Nhưng KL-12 cũng như NQ-36 đã không che được bản chất “nói một đường làm một nẻo” của Lãnh đạo, vì ngay đối với người trong nước mà nhà nước chưa “hòa giải” được thì làm sao nói chuyện phải trái với người Việt phải bỏ nước ra đi chỉ vì không sống nổi với chế độ. Đây cũng là lý do tại sao trong số trên 70,000 Trí thức trẻ ở nước ngoài là những chuyên viên khoa học-kỹ thuật, chỉ có một số ít đếm trên đầu ngón tay đã về giúp Việt Nam.NỖI BUỒN PHẠM ĐÌNH TRỌNGVì vậy, mọi người nên đọc tâm sự của cựu Đại tá, Nhà văn Cộng sản Phạm Đình Trọng: “Ông nói: “(“Ngày đau buồn” trên Facebook cá nhân, ngày 30/04/2023).Vì nhận ra được những tuyên truyền xảo trá của đảng, Nhà văn Phạm Đình Trọng đã cùng với một số Nhà văn đã tuyên bố ra khỏi đảng. Ông tuyên bố: “

Vì vậy, 30.4.1975 là ngày đau buồn của cả dân tộc Việt Nam.”



AI NỔI DẬY?



Quả thật là như thế, vì sau 48 năm mệnh danh “Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975”, đảng CSVN đã để lại cho đất nước muôn vàn tang thương và đổ vỡ từ tinh thần đến vật chất. Hành động hủy diệt đau buồn này xẩy ra chỉ sau 7 năm đảng thực hiện “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968” với những vụ thảm sát thường dân kinh hoàng ở cố đô Huế.

Tài liệu của Bách khoa toàn thư mở viết: “Trận Mậu Thân tại Huế, bắt đầu từ ngày 31 tháng 1 năm 1968, và kéo dài tổng cộng 26 ngày, hàng chục ngôi mộ tập thể được phát hiện trong và xung quanh Huế. Nạn nhân bao gồm phụ nữ, nam giới, trẻ em và trẻ sơ sinh. Số liệu từ các nguồn khác nhau có sự không thống nhất.

Tài liệu viết tiếp: “Phía quân Cộng sản phủ nhận đã gây ra các vụ thảm sát. Tuy nhiên, nhiều người sống sót là nhân chứng xác nhận đã có các vụ quân Cộng sản hành quyết các viên chức và cảnh sát VNCH khi chiếm Huế.Tuy nhiên không hề có các cuộc được gọi là “nổi dậy” của quần chúng đi theo và ủng hộ “quân giải phóng” Việt Cộng trong hai vụ Tết Mậu Thân 1968 và Chiến dịch Mùa Xuân năm 1975. Ngược lại, hàng trăm ngàn dân đã bỏ nhà chạy về phía Quân đội Quốc gia khi bị Việt Cộng tấn công. Đây là bằng chứng cho thấy những cuộc “nổi dậy” của dân đã được ngụy tạo để tuyên truyền. Đảng CSVN cũng không thể phủ nhận lý do vượt biển và vượt biên tìm tự do của hàng trăm ngàn người Việt từ 1975, sau khi Chính quyền Cộng sản tiêu diệt nền kinh tế tự do thời VNCH.Tài liệu của Bách khoa Toàn thư (BKTT)mở viết: “