Tháng Tư, vết thương chưa thực sự lành

Có một dấu mốc trên con đường thời gian mà đối với người dân miền Nam Việt Nam đã thành một tượng đài đau thương. 30 tháng 4.1975. Và theo nhà văn Ngô Thế Vinh, đó là – vết thương chưa thực sự lành:

… Đã bao năm rồi, biết bao nhiêu nước chảy qua cầu, có quá nhiều điều để không thể nào quên. Ngay trong tù đày, những hình ảnh hồi tưởng chưa bao giờ là cuộc duyệt binh vĩ đại đầy màu sắc và ồn ào của ngày Quân Lực; mà luôn luôn là những bước chân diễn hành thầm lặng của một tiểu đội lính vô danh ở ngày giờ cuối cùng của một thành phố trước khi mất tên Sài Gòn. Người chuẩn úy ấy bây giờ ở đâu, trong một trại cải tạo nào, còn sống hay đã chết, số phận những người lính can đảm kỷ luật tới giờ phút chót ấy bây giờ ra sao, cũng không ai được biết. Liệu có thêm được một dòng chữ nào giữa những trang quân sử viết dở dang để nói về cuộc diễn binh kỳ lạ cấp tiểu đội mang biểu tượng hào hùng của quân lực ở ngày giờ cuối cùng trước khi cả toàn quân tan hàng rã ngũ... (Ngô Thế Vinh, trong tập truyện Mặt Trận Sài Gòn.)

Tháng Tư. Chúng ta thêm một lần nhắc lại, như một mặc niệm, ghi ơn, cả triệu người lính Việt Nam Cộng Hòa, đã sống thời thanh xuân của mình trong khói lửa, đã bỏ mình ngoài chiến địa, tù đày, lưu vong. Trân trọng nhắc lại, để anh linh những người đã hy sinh được về sum vầy bên bếp lửa tình yêu đồng bào ruột thịt.

Ngậm ngùi đọc lại thơ của những người lính thời ấy, ai trong số họ còn sống sót? (Những bài thơ này trích từ https://buonvuidoilinh.wordpress.com/) – NTKM

… Hãy ngủ ngoan đừng kinh hoàng nghe con

dù đêm nay thật nhiều súng nổ

hãy ngủ yên đừng đợi chờ nghe em

dù đêm nay anh đi ra trận

dù đêm nay anh đi không về…

(Thơ Tô Nhược Châu – Lời Dặn Vợ Con Trước Giờ Hành Quân)

… thằng Vũ chết rồi trong trận Pleime đó em

khủng khiếp và khốc liệt

những lần về phép sau này em ra cửa đón anh

sẽ không bao giờ thấy nó

nó chết rồi

nó chết cho quê hương đó…

(Thơ Phan Huy Mộng – Người Chết Ở Pleime)

… Em yêu hãy hôn anh một lần trước khi anh đi lính

giữa thời đại chiến tranh cái gì cũng vội vã

phải không em

nhưng nhớ hôn anh một lần này thôi

vì không chừng anh sẽ ra đi

hoặc trong mười năm mười lăm năm

hay vĩnh viễn

bây giờ anh còn tay bây giờ anh còn chân

bây giờ anh còn mắt

bây giờ anh chưa đui mù

chưa câm điếc chưa què quặt

nhưng biết mai anh còn đủ không

và cả trái tim anh nữa

biết còn rung động hay im lìm ngừng đập

nhiều lúc anh tự hỏi chiến tranh để làm gì?

(thơ Trần Uyên Phương – Trước Khi Đi Lính)

… tao để tiểu đoàn 6 cho mày

trạm cứu thương

có thằng Khiên mù

có thằng Nhu ngọng

tao để Vũng Tàu lại cho mày

bãi trước bãi sau

gió biển ngây ngây mùi gái

hỡi thằng Y Sĩ Dù bé nhỏ của chúng tao ơi

đi chưa bao giờ biết mệt

chiến đấu chưa bao giờ biết nằm

Đêm Gio Linh xác địch chất bên miệng hầm

Chiều Cao Lãnh đạn ghìm sâu vào gối

và Dakto mảnh xước bờ vai

để một sớm mai buồn chúng tao thức dậy

lặng người đau đớn

nghe tin mày hy sinh…

(Thơ Trang Châu – Một Bài Thơ Cho Tuấn)

Ngày anh lên thiếu tá*

với chữ cố đứng đầu

em trở thành góa phụ

trầm mình trong vực sâu…

(Thơ Lê Xuân Hảo – Ngày Vinh Thăng của Anh)

… 10 năm chiến chinh vai đời pháo thủ

chồng tôi bây giờ nằm xuống cô đơn

25 tuổi đầu tôi làm góa phụ

má đỏ môi hồng còn gì nữa đâu

thu đến đông sang xuân qua hè lại

màu trắng khăn sô: tôi chít trên đầu

(Thơ Lê Xuân Hảo – Góa Phụ 25)

*Cố Thiếu Tá PB/VNCH Nguyễn Tấn Hưng, mất tích trong trận mùa hè đỏ lửa, bài thơ này của người vợ là Lê Xuân Hảo, được Phó Tổng Thống VNCH Trần Văn Hương trao tặng giải nhất trong cuộc thi thơ năm 1973.

… còn ba năm nữa anh sẽ về

anh biết chắc không còn quê hương để ở

em gắng sắm cho anh một cây đàn bầu

làm bằng nắp hòm người lính nghèo

chết ngoài mặt trận

anh sẽ đàn cho mọi người cùng nghe

mà không xin tiền

chỉ tìm lại …

những bước chân đi qua vỉa hè

với nụ cười

mà nhiều năm anh đã mất…

(Thơ Hà Nguyên Dũng – Khi Giải Ngũ)

… Nếu mai kia em có hỏi

Vì sao anh chưa về?

Tôi sẽ nói

Anh có đi đâu

Lòng anh chôn trên vạn đồi bom nổ

Tim anh về phố chợ

Và hồn anh

Nằm tại gốc đa xưa

(Thơ Nguyễn Hồi Thủ – Nói Chuyện Một Mình)

Sài Gòn thương nổi bềnh trong mộng/ Biết đến bao giờ hiểu được tên… (Nguyễn Hồi Thủ, 1969). Sài Gòn. Ôi. Sài Sòn. Cho chúng ta được cùng nhau gọi, Sài Gòn, thủ đô yêu dấu, và chúng ta chỉ thấm thía Sài Gòn, hiểu được tình tự Sài Gòn khi lồng nó vào thời gian những năm tháng thanh bình, cùng phận nổi trôi qua những sự kiện đau thương trong sử lịch, và qua nỗi nhớ của người Sài Gòn nay tản mác khắp các phương trời, qua thơ Du Tử Lê, Cao Đông Khánh, Nhã Ca, Nguyễn Thị Hoàng, Nguyễn Hồi Thủ, Nguyễn Quang Hiện, Nguyễn Văn Ngọc,Thái Bá Tân, Nguyễn thị Khánh Minh.

*

DU TỬ LÊ (1942-2019)

Đêm, Nhớ Trăng Sài Gòn

Đêm về theo vết xe lăn

Tôi trăng viễn xứ hồn thanh niên vàng

Tìm tôi đèn thắp hai hàng

Lạc nhau cuối phố sương quàng cỏ cây



Ngỡ hồn tu xứ mưa bay

Tôi chiêng trống gọi mỗi ngày mỗi xa

Đêm về theo bánh xe qua

Nhớ em xa lộ nhớ nhà Hàng Xanh



Nhớ em kim chỉ khíu tình

Trưa ngoan lớp học chiều lành khóm tre

Nhớ mưa buồn khắp Thị Nghè

Nắng Trương Minh Giản lá hè Tự Do



Nhớ nghĩa trang quê hương bạn bè

Nhớ pho tượng lính buồn se bụi đường

Đêm về theo vết xe lăn

Tôi trăng viễn xứ sầu em bến nào?

(1978)

*

CAO ĐÔNG KHÁNH (1941-2000)

Uẩn tình kẻ xa xứ



tôi một bữa ngồi yên như bàn ghế

nắng giọi trong đầu những trắng bao la

còn đôi mắt tôi ở Nhà Bè Gia Định

ở ngã Tư Bảy Hiền ly nước mía, má, môi

em đạp xe mini trời gió mềm trong áo

thành phố bập bềnh trôi giữa nắng mênh mông

sợi tóc chẻ hai gần đường xích đạo

vạt áo sau lưng khép hở Saigon

tôi một bữa đợi em mòn con mắt

từ Suối Máu em về xanh như lá cây

những kẻ đã sống chết cho Độc Lập Tự Do bị xử tội phản quốc

anh bỏ đi rồi em ở với ai

phần hoa cúc dại nở trên ngọn gió

buổi chiều dưới thung lũng héo hon

tôi kể tôi đã chết mấy mươi năm về trước

bây giờ là thằng bù nhìn tơi tả thê lương

em hãy kể tôi như trái cây lột vỏ

để quá đêm ngày hôi gió thịt xương tôi

như gái tỉnh lẻ thất thân nơi thị trấn

lỡ một lần lỡ thêm nữa chẳng sao

em hãy kể tôi đã tới hồi mạt vận

tuyết phủ đầy đóng đá tay chân

hồn hải điểu bay ngày đêm qua biển

bay mãi có ngày rụng cánh bơ vơ

em rớt thăm thẳm xuống vực sâu thời cuộc

sương Saigon thấm lạnh áo mồ hôi

mưa lất phất ngoài ngã năm ngã bảy

gió lọt vào em từ ngã bảy ngã ba

em ở cư xá Thanh Đa em ở chung cư Minh Mạng

em ở khắp đất trời trong thế giới tôi

em ở với Việt Nam ở với ly cà phê đá

ở với chỗ em ngồi ấm uyên ủy tôi

tôi ngủ mấy ngày đêm vẫn chưa mộng mị

thử tưởng tượng một ngày cho đỡ thê lương

em với nắng với Saigon với tôi tập họp

nắng trên Saigon, Saigon trên nắng lô nhô

em đâu biết, tôi bây giờ, hầu như cây kiểng

bỏ phế trong nhà cũng mấy năm qua

tôi sống, cảm giác, ngọn dáo đâm trước ngực

*

NGUYỄN VĂN NGỌC

Nữa mai còn ai nhớ

Chàng chết trên rừng sâu

Nàng chết dưới biển sâu

Nữa mai còn ai nhớ

Chuyện hai người yêu nhau

Trong một thiên đường đỏ

(trích từ trang CaoViKhanh)

Sài Gòn xưa, những con đường, những chiều thứ bảy thơ mộng, một chút vui vội vã hậu phương, những cơn mưa buồn, thầm thì, bao giờ nữa: Sài Gòn ngày hai buổi/ gặp nhau trên xe lam/ nhìn nhau qua nắng bụi/ hẹn nhau khi tan trường/ chia tay đầu hẻm tối/ thế mà Sài Gòn đã là nơi chúng ta yêu nhau… (Nguyễn Hồi Thủ, 1972)

Chúng ta còn đủ mơ ước để hẹn hò không?

*

NGUYỄN HỒI THỦ

Sống không trí nhớ

(Trích đoạn)

Có những con đường mang những tên

… Độc Lập -Tự do - Công Lý - Duy Tân…

Mà tôi vẫn đi ngày hai buổi

… những công trường Lam Sơn, Diên Hồng, Hòa Bình, Chiến Sĩ…

Thế nào rồi chúng ta cũng sẽ quên đi

Quên mà nhớ những khoảng trời lưu lạc

Một nửa đời chắp vá vẫn so le,

chân càng đi lòng càng muốn trở về,

hết tuyệt vọng lại điên cuồng hy vọng,

hễ cời đến than lại bừng lửa sống

Nhớ mà quên rồi khóc cũng như cười

Thế nào rồi chúng ta cũng sẽ quên đi

Quên cả xa xôi đường đã rẽ, quên cả nắng,

quên cả mưa, quên cả mùa xuân trong tấc cỏ,

Quên tương lai hờ, quên đau buồn cũ.

Quên từng đêm giật mình trong giấc ngủ

Thế nào rồi chúng ta cũng sẽ quên đi

Như người không trí nhớ,

chẳng vùi lấp cho lòng thành nghĩa địa,

chẳng đào lên như kẻ quật mồ,

chẳng mời ai xem giờ những xác héo khô

Cứ để đấy cho thời gian gặm nhấm

Thế nào rồi chúng ta cũng sẽ quên đi

Người ơi quên mà sống!

(Trích từ tập thơ Vũng Nước Bùn Lầy, 1986)

*

NGUYỄN QUANG HIỆN

Gửi nhà văn John Steinbeck

(Trích đoạn)

hoan hô sự viếng thăm của John Steinbeck sang Việt Nam

hoan hô tác giả “Chùm Nho Của Sự Căm Phẫn”

tôi không được rõ lý do nào dẫn ông tới đây

nơi sức mạnh quyết chiếm ưu thế

nơi thuốc nổ lửa đỏ

nước mắt máu mồ hôi và âm mưu đan nhau dầy đặc

nơi cũng đầy những bản anh hùng ca

giữa ánh sáng ban ngày hay trong bóng tối

…

có thể ông sang đây do tính hiếu kỳ

muốn tìm thêm đề tài viết truyện

hay có thể ông tới Việt Nam

như một du khách thường

thừa thì giờ đi ngắm các kỳ quan trên thế giới

nhưng dù với lý do nào tôi không được biết

nhân danh tôi

một thanh niên Việt Nam bình thường

một người làm thơ

cho quê hương cho tình yêu cho cuộc đời

chào mừng ông, ông John Steinbeck sang Việt Nam

dù như một du khách đi ngắm các kỳ quan

tôi xin giới thiệu Việt Nam là một kỳ quan

của khổ đau và chịu đựng.

…

Tôi xin giới thiệu thêm một lần

Việt Nam là một kỳ quan

Của chịu đựng khổ đau

Và bất khuất

(Trích từ tập thơ Sài Gòn Nơi Tôi Đã Vui Chơi Và Nhỏ Lệ,1966)

*

NGUYỄN THỊ HOÀNG

Niềm vui nhỏ

Anh về với em một chiều thứ bảy

Cofetti vung vẩy lá me

Những đốm đèn xe chập chùng xa lộ

Hơi thở khuya nào gợn gió heo may

Anh bỏ em từ sáng thứ hai

Thành phố tha ma trải dài đại lộ

Từng hạt mưa bay cửa lòng bỡ ngỡ

Anh bỏ em từ trắc trở đầu tiên

Cho em xin một chiều vui thứ bảy

Có nhạc phòng trà có lá me bay

(1969)

*

NHÃ CA

Khi trở lại Sài Gòn

Khi trở lại Sài Gòn

Mùa mưa lũ với lời hứa của chàng

vết bẩn trên mũi giầy

bàn chân em yêu quý

lòng tủi hờn hay mặt tối tăm

linh hồn em một hòn đá nhỏ



Khi trở lại Sài Gòn

dĩ vãng giương mắt nhìn

vồ vập hỏi han

và nhớ lại

mỗi người thì quay, ngồi đứng hay nhìn

và sống lại

rồi trời mưa trời mưa

và tiếng cười

bàn chân trong vũng bùn hối tiếc



Bây giờ đứa con gái đã mù lòa

thân thể cùng tuổi trẻ

đã không bao giờ có

bây giờ đứa con gái đã đi qua

trên đầu mũi giầy anh

vết bẩn bàn chân yêu quý đó

một chân



Bây giờ đứa con gái không còn

không còn nữa



Lời hứa của chàng cùng với mùa mưa lũ

anh đã không quên em

chuyến xe đêm những bầy sao tình tự

trời mưa trời mưa vẫn trời mưa

má ơi má ơi

con còn sống



Ôi đáng thương và cám ơn anh

mùa mưa lũ Sài Gòn sắp dứt

(Thơ Nhã Ca, 1972)

*

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

Mõ phố

Mõ phố rao buồn

Ngọng nghịu hồi chuông

Ù con gió chướng

Áy cỏ tai ương

Buồn rao mõ phố

Dựng mồ khói sương

Người ma nhí nhố

Cám cảnh âm dương

Vọng rao hồn phố

Tai nghe rất rõ

Nước mắt đang tan

Cười khan như vỡ

Chân người thấp cao

Rừng sâu hút bóng

Tượng đá chờ nhau

Buồn rao mõ vọng

Vọng phố lưu vong

Mất tên mất tuổi

Nhớ biển lưu thân

Hạt sông ngậm muối



Hạt buồn rao mưa

Phố kim phố cổ…

Chuyện kể. Đời xưa

Sài Gòn nức nở…

Nguyễn thị Khánh Minh

(4.2014)

*

THÁI BÁ TÂN

Tôi yêu Sài Gòn xưa trước 1975





Tôi là người Hà Nội

Hơn bốn chục năm nay.

Chính xác hơn – dân Nghệ.

Chính xác nữa – dân cày.

Giờ về hưu, rỗi rãi,

Thỉnh thoảng vào Sài Gòn.

Tôi nói Sài Gòn nhé

Vào Sài Gòn thăm con.

Sài Gòn, tên thật đẹp.

Con gái Sài Gòn xinh.

Tôi nói Sài Gòn nhé,

Không phải hồ chí minh.

Nếu cần, đảng cứ việc

Bỏ tiền ra mà xây

Một thành phố cực lớn,

Đặt tên cho ông này.

Còn Sài Gòn yêu quí,

Sài Gòn của muôn đời,

Thì làm ơn để đấy

Cho tôi và mọi người.

Nhớ xưa đảng có nói,

Thể nguyện theo ý dân

Mà đổi tên thành phố,

Rằng việc ấy rất cần.

Vì tôi không được hỏi,

Nên khi vào thăm con,

Ai gọi gì mặc kệ.

Tôi cứ gọi Sài Gòn.

Nhớ nhé, Sài Gòn nhé.

Chỉ cái tên này thôi.

Xin đừng gọi tên khác

Khi nói chuyện với tôi.

*

TRẦN HẠ VI

Người đàn ông ngồi khóc



Vào một buổi chiều nào đó như hôm nay

Anh tắt di động và laptop

Lặng yên ngồi khóc

Đến hết nước mắt



Những đường gân hằn xanh cổ tay

Bao nhiêu ngày

Bao nhiêu đêm

Bao nhiêu triệu người đã ngã xuống

Mười sáu, mười bảy hay mười tám

Những đôi chân trần lam lũ

Đôi môi khô khát chưa biết nụ hôn



Tổ quốc gọi tên

Những chàng trẻ trai cầm súng

Từ hai mặt trận

Bắn vào nhau

Vào trái tim đau

Việt Nam

Những mùa hè đỏ lửa

Kinh hoàng



Những đứa giỏi nhất đều đã chết

Những đứa không giỏi đều đã chết

Những đứa nghịch nhất đều đã chết

Những đứa ngoan nhất đều đã chết

Mười đứa bạn học cùng

Giờ còn lại hai, ba

Người anh trong gia đình

Đẹp trai hơn, giỏi hơn anh

Đã chết

Hai bên bờ vĩ tuyến mười bảy

Những họng súng trẻ măng

Những khẩu pháo lên nòng

Bà mẹ già đầu chít khăn tang

Đứa đi lính quốc gia

Đứa vào bưng biền Việt Cộng

Đứa nào không phải là con



Trong một không gian nào đó

Họ đều còn sống bá vai cười giòn

Nháy mắt đùa nghịch với anh

Tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống

Rọi hằn đôi mắt dấu chân chim



Trong một không gian nào đó

Đất nước thanh bình

Cây trái nở hoa

Sự sống hồi sinh sau mùa đông giá

Đồng vàng chiêm trũng lúa đơm bông nặng hạt

Cô thôn nữ cười nhoẻn miệng làm duyên

Hương bưởi thơm phảng phất ba miền

Suối tóc em đen nhưng nhức sau thềm



Đất nước đứng yên

Thời gian đứng yên

Những mảnh bom bay lên rồi biến mất

Những viên đạn bay ngược vào nòng

Những khẩu súng xoay vòng

Và biến mất



Mảnh vườn sau cây nhãn trổ bông

Anh bước lần lối cỏ

Tụ họp những đứa bạn tiểu học hồi nhỏ

Dãi dầu kham khổ gương mặt sạn chai

Đầu hai thứ tóc phôi phai



Tất cả chúng ta

Chúng ta nợ gì người đã khuất

Tất cả những người đã khuất

Nợ gì chúng ta



Tại sao không thể bắt tay nhau

Trong hòa bình

Bức tường Đông Đức tự nát tan

Người Việt Nam phải trò chuyện bằng súng đạn

Đất nước tươi đẹp hình chữ S

Mấy mươi năm sang chấn đau thương

Chưa lành



Chợ Tết ngày hai chín ngập tràn hoa

Cội mai vàng, bông đào đỏ nụ

Anh ngồi bên lò canh bánh tét

Bữa cơm canh mít non ngọt miệng

Chiếc chén kiểu mẻ viền

Ngày xưa



Những đứa con anh đùa nghịch cơn mưa

Chúng không cởi truồng tắm gội

Làm sao anh có thể nói

Làm sao anh có thể dạy

Chúng về chiến tranh

Chúng về ông cha mình

Chúng về mảnh đất này

Ngập tràn máu

Nước mắt

Bom đạn

Khổ đau



Những đứa trẻ sinh trong hòa bình

Chưa một ngày đau khổ

Mất mẹ mất cha mưa bom đạn nổ

Làm sao chúng có thể hiểu

Làm sao chúng có thể biết

Nỗi lòng người chôn dầu vượt biển Đông

Nỗi sợ hãi hùng đêm leo lét đèn chong

Con thuyền hy vọng mong manh

Giữa lòng đại dương sóng dữ



Đất nước đứng yên

Bốn mươi lăm năm hoa đào nở

Vết đạn trượt dài hầm chông dang dở

Anh tỉnh dậy trong căn nhà màu trắng

Chiếc giường ra gối trắng

Sang trọng

Tóc em búi cao chiếc gáy trắng ngần

Làm sao anh có thể nói

Làm sao anh có thể khóc

Trong một buổi chiều như buổi chiều nay



Ở một không gian nào đó

Trong một căn phòng nào đó

Không ánh sáng

Không tiếng động

Một người đàn ông ngồi khóc

Đến hết nước mắt