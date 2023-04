Dân biểu Joe Wilson, R-S.C., ra nghị quyết lưỡng đảng yêu cầu chính phủ Mỹ hỗ trợ Ukraine thắng Nga, lấy lại đường biên giới năm 1991.

- Tucker Carlson bị đuổi vì Carlson nói Mỹ đang đại chiến giữa Chúa và Ma Quỷ, yêu cầu mọi người cầu nguyện [theo lời dạy Kinh thánh] hàng ngày, trong khi quậy đục sở làm bằng kiểu nói tục tĩu. Cô Smith bị Murdoch hủy hôn lễ sau khi cô nói Carlson là sứ giả Chúa gửi xuống trần gian.

- 2 thượng nghị sĩ sẽ trình dự luật lưỡng đảng buộc Tòa Tối cao phải tự tạo ra một quy tắc đạo đức.

- Dân số Nhật sẽ giảm 30% năm 2070, so với năm 2020. Ngoại kiều sẽ chiếm 10,8% dân số năm 2070, tăng từ 2,2% năm 2020.

- Có thể là dân Nga bất mãn, có thể là biệt kích Ukraine: 1 người chết và gần 200 tòa nhà cháy trong 1 đêm ở nhiều tỉnh thành Nga.

- DB Joe Wilson (Cộng Hòa, DB Steve Cohen (Dân Chủ) ra nghị quyết lưỡng đảng đòi chính phủ Mỹ giúp Ukraine tới khi thắng Nga.

- Nga: điện đàm giữa Tập Cận Bình và Zelensky là dấu hiệu tốt. Tập và Zelensky điện đàm về thu xếp hòa bình. TQ sẽ gửi một đặc sứ tới Kyev. Zelensky bổ nhiệm đại sứ mới tại TQ.

- Nga trục xuất 10 nhà ngoại giao Na Uy

- Nga: quân đội Belarus đã được huấn luyện vận hành hệ thống hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử

- Đức: 3 máy bay quân sự Nga bay bí ẩn, bị chặn phi cơ Đức & Anh chặn lại.

- Dmitry Ivanov, một dân biểu quốc hội Nga, đã tử trận khi chiến đấu ở Ukraine.

- Tổng thống Cộng Hòa Czech: TQ không hòa giải giữa Nga và Ukraine vì TQ hưởng lợi kinh tế nhờ kéo dài cuộc chiến.

- Putin đã quyết định chiếm toàn diện Ukraine hồi tháng 3/2021

- Ngoại trưởng Nga: quân sự hóa Liên Âu đang ở tốc độ kỷ lục

- Ukraine: quân Ukraine có quyền phá hủy mọi thứ nằm trên lãnh thổ của các vùng Crimea, Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson.

- Zelensky: Ukraine sẽ "mạnh mẽ, tự do và thành công về kinh tế."

- Quan chức Nga liên tục đấu tố Biden

- Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hoa Kỳ sẽ họp tại Sydney vào ngày 24/5/2023. Joe Biden cũng sẽ tham dự.

- Tòa xử 2 thành viên Proud Boys: các luật sư nói 2 nghi can là "vật tế thần cho Trump và cho những người nắm quyền."

- Viện CREW nhắc: Hồi tháng 12/2022, Trump kêu gọi khai tử Hiến pháp Hoa Kỳ, bây giờ các quan chức Cộng hòa vẫn im lặng

- Trump: đang dẫn đầu, nên sẽ bỏ qua 2 cuộc tranh luận sơ bộ Cộng hòa

- Nếu Tucker Carlson ứng cử Tổng Thống, sẽ có thể hốt phiếu MAGA và sẽ đè bẹp Trump và DeSantis

- Chánh án Tòa tối cao John Roberts từ chối ra khai trước Hạ viện về 2 Thẩm phán Tối cao nghi bị tiền mua chuộc

- Fox News: khán giả sụt giảm sau khi sa thải Tucker Carlson

- Oklahoma bi thảm: 8 người trong gia đình đều bị bắn chết. Ba mẹ bắn chết 6 con, đốt nhà, rồi tự sát.

- Thương vụ bán nhà biệt lập mới tăng 9,6% trong tháng 3

- Gap Inc. sẽ sa thải thêm hàng trăm nhân viên.

- Tiểu bang Washington: ký luật hạn chế việc bán và sản xuất nhiều loại súng bán tự động

- Los Angeles: 1 người bị bắn chết, tay súng đang bị truy nã

- Maryland: Phuong Nguyen-Davis sắp vào tù vì trộm gần một triệu đô la từ hai ông chủ.

- TIN VN. 40.000 người Việt tự tử do trầm cảm mỗi năm.

- TIN VN. Trường THPT Bùi Thị Xuân: học sinh vi phạm nội quy phải đọc sách, viết cảm nghĩ.

- TIN VN. Truy tố Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm.

- HỎI 1: Nữ sinh viên Việt du học ở Đài Loan, lái xe gắn máy sụp mương, điện thoại về cho mẹ ở VN xin chỉ đường, mẹ bảo con phải gọi cảnh sát Đài Loan tới cứu? ĐÁP 1: Báo Taiwan News kể như thế.

- HỎI 2: Thái Lan: đảng ra tranh cử, để kiếm phiếu, hứa sẽ cho hợp pháp hóa đồ chơi tình dục? ĐÁP 2: Chuyện lạ có thực.

QUẬN CAM (VB-26/4/2023) ---- Fox News không phải vừa, đã sẵn sàng kiện tụng trước khi sa thải Tucker Carlson. Theo 8 nguồn tin đã nói với báo Rolling Stone, nếu Tucker Carlson quyết định kiện Fox News sau khi bị đuổi, thì Fox News đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ nói rằng Fox đã thu thập thông tin gây tổn hại về Carlson vào cái mà một nguồn gọi là "hồ sơ oppo" và rằng mạng đã sẵn sàng sử dụng nó nếu mọi thứ trở nên tồi tệ. Trong số các mục bị cáo buộc trong hồ sơ: khiếu nại nội bộ về hành vi Carlson tại nơi làm việc, nhận xét chê bai đồng nghiệp và cáo buộc rằng Carlson đã tạo ra một môi trường làm việc độc hại.

Abby Grossberg, nguyên là người biên tập/sản xuất TV của Fox đang có vụ kiện chống Fox về phân biệt đối xử được cho là có liên quan đếnvụ sa thải Carlson đã trả lời phỏng vấn trên MSNBC đêm thứ Ba và nói rằng cô ấy tin rằng vụ kiện của cô, cáo buộc Carlson đã tạo ra một môi trường làm việc độc hại, cũng là 1 lý do để Fox sa thải Carlson.

Abby Grossberg nói rằng Carlson và người biên tập/sản xuất hàng đầu của Carlson là Justin Wells (người đã bị Fox sa thải cùng với Carlson) "chịu trách nhiệm vì đã phá vỡ đời tôi và biến cuộc sống của tôi thành địa ngục trần gian." Cô nhớ lại những bức ảnh hạ thấp phẩm giá của [cựu Chủ tịch Hạ viện] Nancy Pelosi mà cô nói đã được dán khắp văn phòng và nói rằng cô đã bị các nhà sản xuất đồng nghiệp chế giễu và cấm tham gia các cuộc họp, những người muốn chương trình trở thành một "lễ hội anh em đực rựa".

Trong vụ kiện phỉ báng chống lại Fox, công ty máy bỏ phiếu Dominion đã trích dẫn việc Carlson sử dụng nhiều lần chữ "c-word" (c là viết tắt của 1 chữ tục tĩu, dịch qua tiếng Việt là chỗ kín phụ nữ) và Grossberg nói rằng trước khi cô bị đưa ra tòa để khai bênh vực Fox News trong vụ Dominion kiện, các luật sư của Fox đã hướng dẫn cô nói dối về việc liệu cách gọi cô kiểu tục tĩu có làm phiền cô hay không.

Một bản tin khác trên báo Wall Street Journal cũng ghi về chữ tục đó, rằng "những kiểu gọi thô tục, xúc phạm về đồng nghiệp" của Carlson — bao gồm cả, chữ "c-word" — là một trong những lý do khiến Carlson ra đi.

Cô Grossberg cũng kể các vấn đề khác, đáng chú ý nhất là điều cô ấy vẽ như một nỗi ám ảnh mà Carlson có khi vẽ bức tranh ngày bạo loạn 6/1/2021, việc đột nhập Điện Capitol của Hoa Kỳ là một hoạt động "nằm vùng gợi ra bạo loạn" của FBI. Cô ấy nói rằng Carlson "rất quyết tâm tìm ra một người do FBI đã cấy vào đám đông bạo loạn" và rằng kẻ nằm vùng đó sẽ không bị truy tố gì, ngay cả khi luật sư của một thành viên của nhóm cực hữu Proud Boys nói với Carlson rằng đó là một thuyết âm mưu nguy hiểm [khi Carlson chụp mũ bạo loạn 6/1 là FBI gài bẫy]. Về phần mình, Fox News phủ nhận sự tồn tại của một hồ sơ chống Carlson như vậy, gọi những tuyên bố này là "rõ ràng là vô lý và hoàn toàn sai sự thật."

Báo Vanity Fair lại ghi về một lý thuyết đằng sau vụ sa thải Carlson: vì Carlson cuồng nhiệt tin vào giải thích tôn giáo quá độ và điều đó làm ông chủ Rupert Murdoch của Fox Corp. dị ứng.

Theo tin này, Murdoch quyết định đuổi Carlson vì những nhận xét mà Carlson nói trong bài phát biểu tại buổi dạ tiệc Kỷ niệm 50 năm thành lập Quỹ Heritage Foundation vào tối thứ Sáu. Carlson đã nói âm điệu tôn giáo quá cực đoan. Carlson nói rằng chính trị quốc gia đã trở thành một trận chiến giữa “thiện” và “ác” (Theo Kinh Thánh Ky tô, ám chỉ giữa Chúa và Quỷ Satan). Carlson nói rằng những người ủng hộ quyền của người chuyển giới tính và các chương trình DEI (Đa dạng sắc tộc, Bình đẳng giới tính, Bao dung)của Dân Chủ muốn hủy diệt nước Mỹ và họ không thể bị thuyết phục bằng sự thật. “Chúng ta nên nói điều đó và ngừng tham gia vào những cuộc tranh luận hoàn toàn gian lận này… Tôi đã thử rồi. Điều đó không hiệu quả,” Carlson nói. Câu trả lời, Carlson gợi ý, là hãy cầu nguyện.

Carlson nói: “Tôi đã kết luận rằng có thể cần để dành ra 10 phút trong lịch trình bận rộn của bạn để cầu nguyện cho tương lai, và tôi hy vọng bạn sẽ làm như vậy”. “Những thứ đó làm Rupert phát hoảng. Rupert không ưa cầu nguyện, không thích tất cả những cuộc nói chuyện về tâm linh”, nguồn tin cho biết. Carlson từ chối bình luận. Người phát ngôn của Fox Corp. từ chối bình luận.

Nguồn tin cho biết, Rupert Murdoch có lẽ đã lo lắng trước vai trò "đại diện Thượng Đế" của Carlson vì nó lặp lại thế giới quan về thời kỳ cuối cùng của vị hôn thê cũ của Murdoch, cô Ann Lesley Smith. Murdoch và cô Smith đã hủy bỏ lễ đính hôn kéo dài hai tuần của họ vì cô Smith đã đột nhiên nói với mọi người rằng Carlson là “sứ giả của Thiên Chúa”. (Chuyện lạ: Sứ giả Thiên Chúa mà ưa gọi chữ tục tĩu đối với các cô...)

Cũng Murdoch đã tận mắt chứng kiến Carlson và Smith thảo luận về tôn giáo. Theo nguồn tin này, vào cuối tháng 3, Carlson đã ăn tối tại vườn nho Murdoch’s Bel Air với Murdoch và cô Smith. Trong bữa tối, cô Smith lấy ra một cuốn kinh thánh và bắt đầu đọc những đoạn trong Sách Xuất hành (Book of Exodus), theo nguồn tin cho biết. Rupert chỉ ngồi đó và nhìn chằm chằm. Vài ngày sau bữa tối, Murdoch và cô Smith tuyên bố hủy đám cưới. (Hóa ra, bây giờ Carlson nghi ngờ: ông già Murdoch có thể là Dân Chủ thổ tả?)

.

⚪ ---- Các luật sư của Proud Boys hôm Thứ Ba đã đổ lỗi cho Trump về vụ tấn công ngày 6 tháng 1/2021 vào Điện Capitol của Hoa Kỳ khi kết thúc các lập luận trong phiên tòa xét xử âm mưu nổi loạn của họ. Luật sư của Enrique Tarrio, người đứng đầu Proud Boys, nói các công tố viên liên bang đang cố gắng biến Tarrio thành "vật tế thần cho Trump và cho những người nắm quyền."

Luật sư của Joe Biggs cho biết các bị cáo đến Washington vì "tổng tư lệnh" [Trump] của họ nói với họ rằng cuộc chiến sẽ "rất hoang dã", đề cập đến dòng tweet khét tiếng của Trump vào ngày 19/12/2020, kêu gọi những người ủng hộ đến Washington vào ngày 6/1/2021.

“'Ở đó, nó sẽ rất hoang dã,' tổng tư lệnh nói. Và họ đã làm như vậy,” Norm Pattis, luật sư của Biggs, nói với các bồi thẩm viên, đồng thời nói thêm rằng “tổng tư lệnh của họ đã bán cho họ một lời nói dối.”

Tarrio, Biggs và các đồng nghiệp trong tổ chức dân quân cực hữu Proud Boys như Ethan Nordean, Dominic Pezzola và Zach Rehl mỗi người phải đối mặt với ít nhất 9 tội danh, bao gồm âm mưu xúi giục nổi loạn, một luật thời Nội chiến hiếm khi được sử dụng. Phiên tòa đã diễn ra được hơn ba tháng và việc lựa chọn bồi thẩm đoàn bắt đầu vào tháng 12/2020.

Phía chính phủ cho biết trong các cuộc tranh luận cuối cùng hôm thứ Hai 24/4/2023 rằng Proud Boys muốn trở thành "đội quân của Donald Trump" và "khát khao bạo lực và tổ chức hành động" phía tuyến đầu của cuộc tấn công ngày 6 tháng 1/2021.

.

Các luật sư bào chữa đã kết thúc phần tranh luận cuối cùng của họ vào đầu giờ chiều thứ Ba 25/4/2023, và Bộ Tư pháp đã trình bày phần tranh luận bác bỏ của mình khi ngày kết thúc. Bồi thẩm đoàn sẽ bắt đầu thảo luận vào thứ Tư 26/4/2023.

Hai bị cáo đã làm chứng trong phiên tòa: Rehl và Pezzola. Ngay trước khi Rehl bị thẩm vấn, các thám tử trực tuyến đã chiếu các video cho thấy anh ta xịt hơi cay vào cảnh sát. Pezzola đã nổi nóng trong phiên tòa, đưa ra các thuyết âm mưu về một người tham gia khác vào ngày 6/1/2021, tên là Ray Epps, và ca ngợi về các cáo buộc "giả mạo" và phiên tòa "rởm".

Luật sư của Biggs, Pattis, nói với bồi thẩm đoàn rằng "ngày 6 tháng 1 là một cơn bão hoàn hảo" và Trump đã đóng một vai trò lớn. Pattis nói, nếu "trường hợp Hoa Kỳ truy tố Donald J. Trump" được đưa ra, thì câu trích dẫn "cuộc chiến như địa ngục" sẽ là "một minh chứng". Nhưng Trump không bị xét xử, ông nói.

Luật sư bào chữa Nayib Hassan, đại diện cho Tarrio, cũng chỉ trích Trump, nói rằng sự tức giận của Trump đã gây ra những gì xảy ra vào ngày 6/1/2021 và nhắc nhở các bồi thẩm viên rằng Trump đã nói “hãy chiến đấu như địa ngục” nếu không [chiến đấu như thế] những người ủng hộ Trump sẽ “không còn đất nước nữa”. ”

⚪ ---- Vào tháng 12/2022, Trump kêu gọi khai tử Hiến pháp Hoa Kỳ, với lý do Trump bịa đặt về cuộc bầu cử bị đánh cắp. Sau những bình luận này, chỉ một số quan chức đắc cử của Cộng hòa lên tiếng phản đối những bình luận của Trump, còn đại đa số giữ im lặng. Trong những tháng kể từ đó, Trump đã tiếp tục lan truyền thông tin sai lệch về bầu cử và sử dụng những luận điệu ngày càng bạo lực—đi xa hơn là thúc giục những người ủng hộ ông “Biểu tình, giành lại đất nước của chúng ta” trong trường hợp ông bị truy tố. Bất chấp những hành động này, Trump đã được phục hồi trên Facebook và Instagram bất chấp những lời lẽ ngày càng bạo lực của ông.

Khi còn đương chức, Donald Trump đã vi phạm lời thề bảo vệ và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ bằng cách xúi giục cuộc nổi dậy và tấn công vào Điện Capitol vào ngày 6/1/2021. Những bình luận này là lời nhắc nhở rằng Trump vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ và trách nhiệm giải trình theo hiến pháp vẫn cần thiết. Viện nghiên cứu CREW (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington) đã ghi lại phản ứng của các thành viên Đảng Cộng hòa trong Quốc hội và các thống đốc.

Trong số 336 thành viên Cộng Hòa trước đây và hiện tại của Quốc hội và các thống đốc được liệt kê trong trình theo dõi của CREW, chỉ có 36 người đã bình luận về lời kêu gọi chấm dứt hiến pháp của Trump. Từ những bình luận này, 29 quan chức đã không đồng ý với tuyên bố chấm dứt hiến pháp của Trump và 7 quan chức không coi nhận xét của ông là có vấn đề hoặc là mối đe dọa đối với nền dân chủ của chúng ta. Không ai trong số 20 chủ tịch ủy ban Hạ viện bình luận về các tuyên bố của Trump.

⚪ ----- Trump hôm thứ Ba đã nêu ra khả năng bỏ qua 2 cuộc tranh luận sơ bộ cho các ứng viên Tổng Thống Cộng hòa đã được công bố cho đến nay, cho thấy Trump không cần phải chịu sự giám sát như vậy do đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò.

“Tôi thấy rằng mọi người đang nói về các cuộc tranh luận của Đảng Cộng hòa, nhưng không ai nhận được sự chấp thuận của tôi, hoặc sự chấp thuận của Chiến dịch Trump, trước khi công bố chúng,” Trump viết trên Truth Social. “Khi bạn đang dẫn đầu với những con số dường như không thể vượt qua và bạn có các Mạng thù địch với những người dẫn chương trình tức giận, TRUMP & MAGA căm ghét đặt ra 'câu hỏi', tại sao bạn lại phải chịu sự phỉ báng và lạm dụng?"

Trump cũng đặt vấn đề với kế hoạch tổ chức cuộc tranh luận Cộng Hòa thứ hai đã được lên kế hoạch tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở California, nói rằng Fred Ryan, Chủ nhiệm báo The Washington Post, là chủ tịch hội đồng quản trị tại thư viện Reagan.

Cuộc tranh luận sơ bộ đầu tiên của GOP được ấn định vào tháng 8 ở Milwaukee. Ngày thứ hai vẫn chưa được công bố.

⚪ ---- Tucker Carlson có thể buộc phải thay đổi nghề nghiệp do cắt hợp đồng với Fox News, theo cựu chiến lược gia Đảng Cộng hòa Rick Wilson. Fox News đã bất ngờ sa thải Carlson vào sáng thứ Hai chỉ vài ngày sau khi đồng ý trả 787 triệu đô la để giải quyết vụ kiện phỉ báng với công ty máy bỏ phiếu Dominion một phần dựa trên những tuyên bố sai sự thật mà Carlson đưa ra về thất bại trong cuộc bầu cử 2020 của Trump. Nhưng Wilson cho biết Fox News hiện có thể là mối đe dọa đối với cơ hội bầu cử năm 2024 của Trump.

Wilson đã tweet: “Cú sốc về điều này sẽ lan tỏa khắp hệ sinh thái truyền thông cánh hữu khổng lồ trong nhiều thế kỷ tới. Nếu Tucker Carlson ra tranh cử Tổng Thống thì sao?" Không rõ Carlson, người sẽ bước sang tuổi 54 vào tháng tới và hiện đã bị cả ba mạng tin tức cáp lớn bỏ rơi, có thể lên kế hoạch gì cho dự án kinh doanh tiếp theo của mình, nhưng Wilson cho biết các lựa chọn của Carlson rất có thể bị ràng buộc theo hợp đồng vào lúc này.

Wilson nói: “Fox có thể có một điều khoản không cạnh tranh khá gay gắt trong hợp đồng của Carlson." (Tức là, có thể có họp đồng: nếu Carlson không làm cho Fox News, sẽ không được làm cho các đài cạnh tranh với Foix News một thời gian.)

Wilson nói: "Nếu Carlson ứng cử Tổng Thống thì sao? Y đủ giàu. Y sẽ ngay lập tức có khả năng gây quỹ trực tuyến chỉ đứng sau Trump, và có lẽ vượt qua Trump. Carlson có tài gây chia rẽ, và hoàn toàn vô đạo đức ... tóm lại, y mạnh hơn Ron DeSantis về cơ sở. Carlson là đảng viên Cộng hòa duy nhất gây ra mối nguy hiểm vật chất cho Donald Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ. Y là người nổi tiếng, dư tiền bạc, sự nhạy bén về tinh thần, sự hoài nghi, chủ nghĩa biệt lập, ủng hộ Putin và có tình yêu công khai đối với chủ nghĩa độc đoán là một thứ nước sốt bí mật hấp dẫn mạnh cho người MAGA. Người nổi tiếng đã có được Trump [vào Bạch Ốc]. Tương tự, có thể xảy ra điều tương tự đối với Tucker Carlson."

⚪ ---- Chánh án Tòa tối cao John Roberts đã thông báo cho Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Dick Durbin rằng ông sẽ không ra khai tại phiên điều trần sắp tới về đạo đức của Tòa Tối cao, theo người phát ngôn của thượng nghị sĩ. Roberts đã gửi một lá thư cho Durbin và thượng nghị sĩ dự định sẽ sớm đưa ra một tuyên bố.

“Tôi phải từ chối lời mời của ông một cách trân trọng,” Roberts viết trong bức thư gửi cho Durbin, bức thư này đã được phát hành bởi người phát ngôn của Tòa án Tối cao. Roberts viết: “Lời khai trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện của Chánh án Tối cao Hoa Kỳ là cực kỳ hiếm như người ta có thể mong đợi vì những lo ngại về phân chia quyền lực và tầm quan trọng của việc duy trì sự độc lập tư pháp”. Không đề cập đến những lo ngại cụ thể của Durbin về đạo đức, Roberts chỉ đơn giản đính kèm một Tuyên bố về Nguyên tắc và Thực hành Đạo đức mà ông nói, “Tất cả các Thành viên hiện tại của Tòa án Tối cao đều tán thành.” (Tức là: 3 ngành độc lập, Lập pháp [Quốc Hội] không có quyền cao hơn Tư pháp [Tòa tối cao]. Nghĩa là, Quốc Hội đừng thắc mắc chuyện đạo đức của các Thẩm phán Tối cao, dù có nghi ngờ 2 Thẩm phán Tối cao Thomas hay Gorsuch có tham nhũng chưa lộ ra.)

⚪ ---- Bị tước đi ngôi sao lớn nhất, xếp hạng của Fox News đã bị ảnh hưởng rõ rệt vào tối thứ Hai, với lượng khán giả nhỏ hơn đáng kể theo dõi để xem mạng lấp đầy lúc 8 giờ tối. vị trí trước đây do Tucker Carlson chiếm giữ. Fox News Tonight chỉ thu hút được dưới 2,6 triệu người xem, theo The Hollywood Reporter, giảm 21% so với lượng người xem trung bình gần đây của Tucker Carlson Tonight là 3,3 triệu khán giả.

Chương trình thay thế — do Brian Kilmeade tổ chức, một trong số nhiều chương trình ổn định của Fox dự kiến sẽ được khai thác để luân phiên — cũng nhận được xếp hạng 0,24, thấp hơn 37% so với mức trung bình 0,38 của Carlson trong hai tháng qua. Tuy nhiên, những con số đó đủ để cho phép mạng này vươn lên vị trí đầu tiên vào tối thứ Hai, mang lại lượng người xem tổng thể trung bình chỉ hơn 2,35 triệu. Fox đã giảm nhẹ vào lúc 9 giờ tối, với Rachel Maddow của MSNBC đánh bại Sean Hannity (Fox News) ở mức 2,73 triệu khán giả đối với 2,53 triệu.

⚪ ---- Hai thượng nghị sĩ hôm thứ Tư sẽ trình một dự luật lưỡng đảng sẽ buộc Tòa án Tối cao phải tạo ra một quy tắc đạo đức, theo một báo cáo. Tạp chí Wall Street Journal cho biết Thượng nghị sĩ Angus King (I-ME) và Lisa Murkowski (R-AK) sẽ đưa ra dự luật nhằm chấm dứt thỏa thuận hiện có, trong đó các thẩm phán Tòa án Tối cao không bị ràng buộc bởi quy tắc ứng xử không giống như mọi thẩm phán liên bang khác.

TNS King nói: “Thật đáng tiếc khi chúng tôi phải giới thiệu dự luật này — thật thảm hại khi Tòa án Tối cao đã không tự mình làm việc này." Ông nói thêm rằng dự luật sẽ không quy định các tiêu chuẩn phải là gì, chỉ là tòa án phải có chúng và đảm bảo tuân thủ chúng. Tin tức được đưa ra khi Thẩm phán Tối cao Neil Gorsuch hôm thứ Ba bị cáo buộc không tiết lộ giao dịch bất động sản với Giám đốc điều hành của một công ty luật lớn [có các hồ sơ liên hệ bào chữa ở Tòa Tối Cao], sau các báo cáo rằng Thẩm phán Tối cao Clarence Thomas cũng đã không hề tiết lộ giao dịch bất động sản và tiệc tùng quà tặng 2 thập niên với một tỷ phú Cộng hòa.

⚪ ---- Dân số Nhật Bản dự kiến sẽ giảm xuống còn 87 triệu người vào năm 2070, tức là giảm 30% so với năm 2020, theo ước tính của chính phủ hôm thứ Tư, nhấn mạnh nhu cầu sửa đổi các hệ thống an sinh xã hội và tái cấu trúc các cộng đồng đô thị. Cư dân nước ngoài, bao gồm sinh viên và người lao động cư trú tại Nhật Bản trong hơn ba tháng, sẽ chiếm 10,8% dân số với 9,39 triệu vào năm 2070, tăng từ 2,2% vào năm 2020.

Viện Nghiên cứu Dân số và An ninh Quốc gia cho biết những người từ 65 tuổi trở lên ở Nhật Bản dự kiến sẽ đạt 33,67 triệu người vào năm 2070 sau khi đạt mức cao nhất là 39,53 triệu vào năm 2043. Vào năm 2070, họ sẽ chiếm 38,7% dân số, dẫn đến chi phí an sinh xã hội tăng cao. .

⚪ ---- Úc cho biết hôm thứ Tư rằng họ sẽ tổ chức một cuộc họp nhóm Quad (Bộ Tứ: 4 nước) với các nhà lãnh đạo của Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ tại Sydney vào ngày 24/5/2023. Cuộc họp Quad sẽ diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh G7 quốc gia công nghiệp kéo dài ba ngày từ ngày 19/5/2023 tại Hiroshima, miền tây Nhật Bản. Thủ tướng Úc Anthony Albanese dự kiến sẽ đến thăm Hiroshima để dự hội nghị thượng đỉnh, trong khi Bạch Ốc đã thông báo rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng sẽ tham dự.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư cho biết Nga coi cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là dấu hiệu cho thấy TQ sẵn sàng hỗ trợ hòa đàm Nga-Ukraine. Tuy nhiên, Zakharova cáo buộc Ukraine đã bác bỏ mọi sáng kiến hợp lý nhằm giải quyết cuộc chiến ở Ukraine bằng con đường ngoại giao và đặt câu hỏi liệu ban lãnh đạo "bù nhìn" của Kiev có thể chấp nhận bất kỳ lời kêu gọi hòa bình nào hay không.

Trước đó cùng ngày, Tập và Zelensky đã có cuộc điện đàm lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột ở Đông Âu leo thang từ tháng 2/2022. Tập được cho là đã nhấn mạnh rằng TQ sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt và sẽ gửi một đặc sứ tới thủ đô của Ukraine. Sau cuộc điện đàm, Zelensky cũng xác nhận ông đã bổ nhiệm một đại sứ mới tại Trung Quốc, tên là Pavlo Riabikin, cựu đại sứ Ukraine tại Đan Mạch.

⚪ ---- Nga tuyên bố 10 nhà ngoại giao Na Uy là nhân vật không được hoan nghênh trong hành vi trả đũa, theo lời đại sứ Na Uy tại Moscow Robert Kvile và Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Tư. Kvile nói rằng ông đã bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga vào đầu ngày hôm Thứ Tư và được thông báo về quyết định này. “Sẽ là một bất ngờ lớn nếu họ phản ứng theo một cách khác,” ông nói sau khi đến thăm Bộ. Trong khi đó, Bộ nhấn mạnh rằng Kvile đã được thông báo về các biện pháp khác có thể tuân theo do "các hành động không thân thiện" của Oslo. Đầu tháng này, Na Uy đã trục xuất 15 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc họ hoạt động gián điệp. Moscow đã gọi động thái này là một "đòn giáng nghiêm trọng" vào quan hệ giữa Nga và Na Uy.

Dân biểu Joe Wilson, R-S.C., ra nghị quyết lưỡng đảng yêu cầu chính phủ Mỹ hỗ trợ Ukraine thắng Nga, lấy lại đường biên giới năm 1991.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư nói quân đội Belarus đã được huấn luyện vận hành hệ thống hỏa tiễn hành trình Iskander-M có thể mang đầu đạn nguyên tử từ đầu tháng 4/2023: "Trong quá trình huấn luyện, chúng tôi đặc biệt chú ý đến việc nâng cao các kỹ năng thực tế trong việc chuẩn bị sử dụng hệ thống hỏa tiễn, huấn luyện triển khai cũng như tiến hành các cuộc huấn luyện chiến đấu." Bộ nói thêm rằng các chiến binh Belarus đã "nỗ lực tối đa" và "kết quả xuất sắc" trong quá trình đào tạo. Năm 2022, Nga nói sẽ cung cấp cho Belarus các hệ thống Iskander-M và các hệ thống hỏa tiễn này đã được giao cho Belarus vào tháng 12/2022.⚪ ---- Không quân Đức cho biết hôm thứ Tư rằng 3 máy bay quân sự của Nga đang bay mà không phát ra làn sóng tín hiệu gửi và nhận (transponder) đã bị chặn trong không phận quốc tế trên Biển Baltic. Luftwaffe nhấn mạnh rằng các máy bay của Đức và Anh đã bay lên để chặn 2 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 và một máy bay IL-20.⚪ ---- Có vẻ như một số người dân Nga, cũng có thể là biệt kích Ukraine, đang lặng lẽ dùng thần hỏa để chống Putin. Ít nhất một người chết và gần 200 tòa nhà bị phá hủy trong khi hỏa hoạn cháy bùng khắp nước Nga. Báo Anadolu đưa tin, 6 đám cháy "khổng lồ" đã bùng cháy ở khu vực Sverdlovsk hôm thứ Ba và thứ Tư. Bộ Khẩn cấp Nga cho biết 178 tòa nhà đã bị phá hủy, bao gồm 134 ngôi nhà và 32 tòa nhà phi dân cư. Ngọn lửa có thể bùng phát lần đầu tiên tại một xưởng cưa trước khi lan rộng nhờ gió lớn và thảm thực vật khô, theo Radio Free Europe. Ngọn lửa đã "thiêu rụi" ngôi làng Sosva, theo Reuters, nơi một người được báo cáo là đã chết. "Ở đây mọi thứ đều bị thiêu rụi - không còn ngôi nhà nào nữa - mọi thứ đang cháy", một nhân chứng cho biết, theo Daily Beast.Có báo cáo về các đám cháy lớn bùng phát ở các khu vực khác cùng thời điểm, theo RFE. Đài RBC của Nga đã mô tả các đám cháy ở thành phố Lesozavodsk thuộc vùng Primorsky, giáp biên giới Trung Quốc và làng Balyaga ở Lãnh thổ xuyên Baikal ở miền đông nước Nga, bên cạnh một số đám cháy cách xa nhau ở Sverdlovsk.Đã có một sự gia tăng các vụ hỏa hoạn ở Nga trong những tháng gần đây. Một phân tích cho thấy các vụ cháy lớn đã tăng 26% trong tháng 11 và tháng 12/2022, theo Forbes. Sau đó, có 212 vụ cháy trong ba tháng đầu năm 2023, so với 414 vụ trong cả năm 2022, theo báo cáo, điều này cho thấy người Nga phản đối chế độ của Putin hoặc quân đặc nhiệm Ukraine có thể phải chịu trách nhiệm.⚪ ---- Vào thời điểm mà nhiều người Mỹ và một số nhà lập pháp đại diện cho họ ở Washington đang ngày càng mệt mỏi với việc ủng hộ Ukraine, một nghị quyết mới của lưỡng đảng Hạ viện sẽ được đưa ra hôm thứ Ba kêu gọi Hoa Kỳ ủng hộ giúp Ukraine đánh bại Nga.“Chúng ta không được lặp lại sai lầm của ngày 1 tháng 9/1939,” nhà bảo trợ chính của nghị quyết, Dân biểu Joe Wilson, R-S.C., nói với Yahoo News, đề cập đến cuộc xâm lược Ba Lan của Adolf Hitler, sau những nỗ lực tuyệt vọng nhằm xoa dịu Đức Quốc xã và ngăn chặn một cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.Đáng chú ý, nghị quyết, yêu cầu được Ủy ban Đối ngoại Hạ viện xem xét trước khi bỏ phiếu từ toàn viện, “khẳng định rằng chính sách của Hoa Kỳ là chứng kiến Ukraine chiến thắng cuộc xâm lược và khôi phục các đường biên giới năm 1991 được quốc tế công nhận”.Việc quay trở lại biên giới năm đó có ý nghĩa quan trọng bởi vì năm 1991 đánh dấu sự sụp đổ của Liên Xô và sự xuất hiện của một Ukraine độc lập bao gồm cả Bán đảo Crimea. Putin đã chiếm Crimea trong cuộc xâm lược đầu tiên vào Ukraine vào năm 2014, điều mà Hoa Kỳ và nhiều quốc gia châu Âu lên án nhưng không ngăn chặn. Putin cũng ủng hộ phe ly khai Nga ở Luhansk và Donetsk, hai khu vực ở phía đông Ukraine được gọi là Donbas. Kể từ đó, Nga đã sáp nhập hoàn toàn những tỉnh đó và hai tỉnh khác, trong một hành động bất hợp pháp.Một số chuyên gia cho rằng việc quay trở lại đường biên giới năm 1991 là không thực tế, đặc biệt là vì việc chiếm lại Crimea có thể sẽ yêu cầu một cuộc tấn công đổ bộ thuộc loại mà lực lượng Ukraine không được trang bị.Nhưng đối với người Ukraine, họ muốn trục xuất hoàn toàn lực lượng Nga. Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói với Yahoo News: “Tất cả các biện pháp nửa vời sẽ dẫn đến sự sụp đổ của cả luật pháp quốc tế và hệ thống an ninh toàn cầu, cũng như sự suy tàn của thế giới phương Tây”.Nghị quyết của Wilson được đồng bảo trợ bởi Dân biểu Steve Cohen, D-Tenn. Hai người họ đứng đầu Ủy ban Helsinki, một hội đồng quốc hội được thành lập năm 1976 để giúp Liên Xô tuân thủ các thỏa thuận quốc tế. Kể từ khi Liên Xô sụp đổ, ủy ban đã tập trung vào Nga, quốc gia dưới thời Putin đã tìm cách mở rộng cái gọi là thế giới Nga bằng cách giành lại các khu vực và nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.⚪ ---- Dmitry Ivanov, một dân biểu quốc hội khu vực Khakassia của Nga, được bầu vào năm 2018 để đại diện cho Đảng Cộng sản, đã tử trận khi chiến đấu ở Ukraine, theo lời Thống đốc Khakassia Valentin Konovalov đã thông báo trong một bài đăng trên trang web truyền thông xã hội Nga VK.ru vào ngày 25/4. Ivanov đưa tin gia nhập Tập đoàn Wagner PMC vào tháng 2/2023.Theo thống đốc, Ivanov "đã hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu", nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.Mặc dù Ivanov là quan chức Nga đầu tiên công khai nhập ngũ với Tập đoàn Wagner, nhưng ông không phải là người đầu tiên bị giết ở Ukraine. Vào tháng 10/2022, một ủy viên hội đồng khu vực từ Novosibirsk, Dmitry Shmakov, cũng đã thiệt mạng trong 1 trận chiến.⚪ ---- Petr Pavel, Tổng thống Cộng Hòa Séc (Czech), cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Politico vào ngày 25/4 rằng Trung Quốc không thể được coi là trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine do lợi ích kinh tế của TQ trong việc kéo dài xung đột: TQ có được dầu mỏ, khí đốt giá rẻ và các nguồn tài nguyên khác từ nhà độc tài Nga Vladimir Putin để đổi lấy những lời hứa về "quan hệ đối tác. Điều tốt cho TQ là phương Tây có lẽ đang trở nên yếu hơn một chút bằng cách hỗ trợ Ukraine. Tôi tin rằng việc kéo dài hiện trạng là vì lợi ích của TQ vì nó có thể đẩy Nga đến một số nhượng bộ”.Ông tin rằng chính phủ TQ “học hỏi” mỗi ngày từ cuộc chiến, rút ra bài học từ phản ứng của các nước phương Tây: "Trung Quốc đang rút ra bài học từ cuộc xung đột mỗi ngày; họ theo sát những gì Nga đang làm, cách phương Tây phản ứng. Tôi không nghĩ Trung Quốc có lợi ích thực sự trong việc giải quyết chiến tranh trong một thời gian ngắn.”⚪ ---- Putin đã quyết định tiến hành cuộc chiến toàn diện chống lại Ukraine vào cuối tháng 2 đến tháng 3/2021, theo hãng truyền thông độc lập của Nga Verstka đưa tin vào ngày 25/4/2023. Các nhà báo đã nói chuyện với các quan chức cũ và hiện tại trong chính phủ Nga và Ukraine. Theo tin của Verstka, mối hận thù cá nhân và mong muốn trả thù của Putin là những lý do quan trọng dẫn đến cuộc chiến chống lại Ukraine, với cảm xúc tiêu cực của nhà độc tài Nga đối với Ukraine đã âm ỉ trong nhiều năm.Như một trong những người quen cũ của Putin đã nói, Putin đã "vô cùng tức giận" trước "cuộc tấn công" vào người bạn cá nhân của ông và chính trị gia Ukraine Viktor Medvedchuk. Đối với Putin, sự tồn tại của Medvedchuk và các kênh truyền hình Ukraine của ông "giống như một cây cầu và hy vọng bằng cách nào đó giải quyết tình hình thông qua các biện pháp chính trị." Theo nguồn tin, chính Medvedchuk cũng có ảnh hưởng đến quyết định của Putin, thường xuyên nói với ông về sự nổi tiếng và tình cảm thân Nga của ông ở Ukraine.⚪ ---- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm thứ Ba nhận xét rằng quá trình quân sự hóa Liên Âu đang ở tốc độ kỷ lục vào thời điểm hiện tại. Phát biểu với các phóng viên tại cuộc họp báo sau chuyến đi tới Hội đồng Bảo an LHQ, Lavrov cáo buộc khối này đang biến thành một "cấu trúc hung hăng với mục tiêu đã nêu là ngăn chặn Liên bang Nga". Lavrov cũng lên án kế hoạch được cho là của phương Tây nhằm yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ bắt đầu đàm phán với Nga sau khi Kiev tiến hành một cuộc phản công hiệu quả. "Đây là một số loại logic phân liệt," ông kết luận.⚪ ---- Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói Kiev "có quyền" phá hủy mọi thứ ở một số khu vực trên cả nước, theo RIA Novosti: "Điều được luật pháp quốc tế đảm bảo cho chúng tôi, đó là, về mặt pháp lý, chúng tôi có quyền phá hủy mọi thứ nằm trên lãnh thổ của các vùng Crimea, Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson. Không có bất kỳ yêu cầu pháp lý nào chống lại chúng tôi." Tuy nhiên, theo ông, Ukraine sẽ không giải quyết được cuộc xung đột ở Ukraine bằng các cuộc tấn công vào Moscow.Bình luận của ông Podolyak được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin Ukraine có kế hoạch tấn công lãnh thổ Nga vào đầu năm nay. Tuy nhiên, Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine được cho là đã đồng ý hoãn cuộc tấn công theo yêu cầu của Washington.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ "mạnh mẽ, tự do và thành công về kinh tế." Viết trên Telegram sau cuộc họp nội các về việc khôi phục sản lượng của Ukraine, Zelensky nói rằng "năm nay là năm bắt đầu tăng trưởng kinh tế của chúng ta. Chúng ta đang dần xây dựng lại cơ sở hạ tầng, nhưng điều quan trọng là phải bắt đầu nghĩ về sự phục hồi kinh tế của chúng ta bây giờ." Gần đây, Zelensky nói rằng các tài sản bị tịch thu như một phần của lệnh trừng phạt chống lại Nga nên được trao cho Ukraine và được sử dụng để phục hồi.⚪ ---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Ba đã đáp lại quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về việc tái tranh cử vào Bạch Ốc vào năm 2024 bằng cách mô tả Biden là một "ông nội/ngoại tuyệt vọng. Nếu tôi là quân đội Mỹ, tôi sẽ ngay lập tức tạo ra một chiếc vali giả với mã nguyên tử giả trong trường hợp Biden thắng, nhằm tránh những hậu quả không thể khắc phục được", theo Medvedev viết trên Telegram. Biden đã chính thức xác nhận rằng ông có ý định tái tranh cử tổng thống vào năm 2024.⚪ ---- Các báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy 8 thành viên của một gia đình ở Oklahoma được tìm thấy đã chết trong ngôi nhà đang cháy của họ, mỗi người đều bị bắn. Thi thể của Brian Nelson, 34 tuổi, vợ anh là Brittney Nelson, 32 tuổi và sáu đứa con của họ được tìm thấy vào tháng 10/2022 bên trong ngôi nhà rực lửa ở Broken Arrow, ngoại ô Tulsa.Cảnh sát cho biết tất cả sáu đứa trẻ—Brian II, 13 tuổi; Branley, 9 tuổi; Rau, 7; Ragnar, 5; Kurgan, 2; và Britannica, 1—được tìm thấy trong một phòng ngủ đang cháy, trong khi cha mẹ của chúng được tìm thấy ở phía trước ngôi nhà, theo AP đưa tin.Báo cáo khám nghiệm tử thi cho biết Brian và Brittney Nelson mỗi người đều bị một vết đạn bắn vào đầu. Cảnh sát cho biết hôm thứ Ba rằng họ không có thêm thông tin nào cho công chúng về cái mà họ gọi là một vụ giết người rồi tự sát. Các thành viên trong gia đình cho biết hai vợ chồng đang gặp khó khăn về tài chính.⚪ ---- Thương vụ bán nhà mới loại cư ngụ cho một gia đình ở Hoa Kỳ đã tăng 9,6% trong tháng 3 so với tháng trước, theo Cục điều tra dân số công bố hôm thứ Ba. Với 683.000 căn nhà biệt lập được bán vào tháng 3/2023, con số này vẫn thấp hơn 3,4% so với mức hàng năm. Giá bán trung bình của những ngôi nhà mới là $449,800, trong khi giá bán trung bình là $562,400. Báo cáo kết luận rằng ước tính đã điều chỉnh theo mùa của những ngôi nhà mới được bán vào cuối tháng 3 là 432.000 căn biệt lập.⚪ ---- Gap Inc. dự kiến sẽ sa thải hàng trăm công nhân của công ty trong một đợt sa thải mới, đây là một phần của quá trình tái cấu trúc, theo tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Ba. Một trong những nguồn tin chia sẻ rằng trong đợt này, sẽ có nhiều người bị sa thải hơn so với đợt hồi tháng 9/2022, khi khoảng 500 nhân viên bị mất việc. Công ty bắt đầu thông báo cho công nhân của mình về việc sa thải vào ngày 18/4. Trong tuần này và trong tháng 5, các thông báo tiếp theo sẽ được gửi đi.⚪ ---- Jay Inslee, Thống đốc tiểu bang Washington, đã ký luật vào thứ Ba hạn chế việc bán và sản xuất nhiều loại súng bán tự động ở tiểu bang này. Đồng thời, thống đốc đã ký một đạo luật yêu cầu mọi người phải trải qua khóa huấn luyện trước khi mua súng. Biện pháp này khiến Washington trở thành tiểu bang thứ 10 của Hoa Kỳ đưa ra các lệnh cấm tương tự đối với vũ khí tấn công được sử dụng bởi những kẻ thực hiện các vụ xả súng hàng loạt đẫm máu nhất trong những năm qua. Tuy nhiên, điều này không khiến những người đã sở hữu súng bán tự động như AR-15 trở thành bất hợp pháp.Inslee nói sau khi ký dự luật thành luật: "Không hành động chống lại bạo lực súng đạn là không thể chấp nhận được ở bang Washington ... Chúng tôi không bị NRA đe dọa." Các đảng viên Cộng hòa của tiểu bang lập luận rằng họ sẽ thách thức các hạn chế một cách hợp pháp.⚪ ---- Cảnh sát quận Los Angeles đang điều tra vụ bắn chết một người đàn ông trước trường trung học King/Drew ở Willowbrook vào sáng sớm thứ Ba. Vụ nổ súng được báo cáo vào khoảng 5:30 giờ sáng tại khu phố 1600 trên đoạn phố 120 St. phía Đông. Khi cảnh sát đến vào khoảng 8:30 giờ sáng, họ thấy nạn nhân nam Da đen bị một vết thương do súng bắn vào đầu, đã chết tại hiện trường.

Cảnh quay của Sky5 cho thấy nạn nhân được tìm thấy trong một chậu cây trong khuôn viên trường, ngay bên dưới tấm biển dành cho trường chuyên, một phần của Học khu Los Angeles. Bất kỳ ai có thông tin đều được khuyến khích liên hệ với Cảnh sát Quận Los Angeles theo số 323-890-5500.

⚪ ---- Phuong Nguyen-Davis sắp vào tù vì trộm gần một triệu đô la từ hai ông chủ. Cô thừa nhận một vụ trộm hơn 900.000 USD ở York (Pennsylvania), ngoài ra còn một vụ khác ở tiểu bang Maryland. Bây giờ, cô ấy phải đối mặt với ít nhất hai năm rưỡi tù. Nhưng hôm nay cô ấy sẽ không vào tù. Sau khi nhận tội tại tòa án quận York hôm thứ Ba, bản án của Nguyen-Davis đã được lùi lại ba tháng đến tháng 7/2023 để cô có thể bắt đầu trả tiền bồi thường, theo luật sư của cô.

Nguyen-Davis, 56 tuổi, thừa nhận đã phạm trọng tội trộm cắp bằng cách lấy trái phép. Bảy cáo buộc trọng tội khác đã được bác bỏ. Các điều khoản của thỏa thuận này quy định mức án từ hai năm rưỡi đến năm năm tù giam và cô phải trả khoản tiền bồi thường 500.000 đô la cho một công ty bảo hiểm. Bản án được ấn định hầu như đồng thời với bản án từ lời biện hộ của Nguyen-Davis một tháng trước đối với các cáo buộc trộm tiền công ty tương tự ở Maryland.

Tuyên bố từ người chủ cũ của cô, Jim Vaughn của Advanced Fluid Systems Inc., đã được đọc trong phiên điều trần. Bức thư của ông cho biết công ty gặp khó khăn và mất thu nhập, cũng như căng thẳng đối với nhân viên kế toán, những người đã bỏ ra hàng giờ và công sức để giúp điều tra vụ trộm.

---- TIN VN. Truy tố Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm. Theo VOV. Ngày 26/4, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã ban hành cáo trạng để truy tố, đề nghị xét xử bị can Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) và 4 đồng phạm. Cáo trạng truy tố Nguyễn Phương Hằng và bốn đồng phạm về "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo khoản 2 điều 331 Bộ luật Hình sự 2015. 4 đồng phạm gồm: Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam), ông Đặng Anh Quân (giảng viên trường Đại học Luật TP.HCM). Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 3/2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bị can Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân.

---- TIN VN. 40.000 người Việt tự tử do trầm cảm mỗi năm. Theo Báo Tuổi Trẻ. Khoảng 40.000 người Việt Nam tự tử mỗi năm do trầm cảm. Nhiều chuyên gia tiết lộ nguyên nhân và giải pháp giảm stress tại nơi làm việc. Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thu Hà - trưởng khoa tâm sinh lý lao động và ecgônômi, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế) - tại hội thảo các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu căng thẳng tại nơi làm việc, ngày 26-4. Theo bà Hà, một nghiên cứu của Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) năm 2017 nêu rõ khoảng 40.000 người Việt Nam tự tử mỗi năm do trầm cảm. Con số này gấp 4 lần số tử vong do tai nạn giao thông. Stress gây ra tiểu đường, cao huyết áp... (ghi chú: Thiền tập nên là chìa khóa giảm stress.)

---- TIN VN. Trường THPT Bùi Thị Xuân: học sinh vi phạm nội quy phải đọc sách, viết cảm nghĩ. Báo Tiền Phong. Thay vì bị phạt viết bản kiểm điểm, dọn nhà vệ sinh, học sinh trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM) được yêu cầu đọc sách nếu vi phạm nội quy. Từ đầu tháng 4, trường THPT Bùi Thị Xuân áp dụng hình thức xử lý mới đối với học sinh vi phạm nội quy như nhuộm tóc, không bỏ áo trong quần, mang giày cao gót, đi trễ nhiều lần,... Học sinh vi phạm hàng tháng sẽ được tập trung và lên thư viện đọc sách với sự giám sát của giáo viên. Ngoài các đầu sách được gợi ý là "Hạt giống tâm hồn", các em có thể lựa chọn loại sách mà mình thích trong thư viện. Sau khi đọc xong, học sinh viết cảm nhận và gửi về nhà trường. (ghi chú: Đây là cách đào tạo nhà văn thơ mộng tuyệt vời.)

---- HỎI 1: Nữ sinh viên Việt du học ở Đài Loan, lái xe gắn máy sụp mương, điện thoại về cho mẹ ở VN xin chỉ đường, mẹ bảo con phải gọi cảnh sát Đài Loan tới cứu?

ĐÁP 1: Báo Taiwan News kể như thế. Cảnh sát đã cứu một nữ sinh viên VN ra khỏi cánh đồng nông trại ở vùng nông thôn phía tây nam Đài Loan, nơi cô bị kẹt sau khi đi theo hướng dẫn của hệ thống định vị vào tối thứ Năm 20/4/2023. Cảnh sát thành phố Chiayi đã đưa ra thông cáo báo chí vào thứ Ba (25 tháng 4), nói rằng nữ sinh viên VN đang theo học tại một trường đại học khoa học và công nghệ ở quận Chiayi, đã đi xe tay ga một mình từ thị trấn Minsyong, huyện Chiayi County đến Chiayi City để thăm bạn bè, dựa trên các hướng dẫn được cung cấp cho cô ấy bởi một ứng dụng điều hướng. Do không quen với điều kiện đường cao tốc địa phương, cô đã vô tình rơi xuống một con mương trên cánh đồng và bị mắc kẹt.

Cô sinh viên hoảng loạn vì không có ánh sáng ở nơi cô ấy bị sụp mương. Cô đã gọi cho mẹ mình ở Việt Nam để xin mẹ giúp. Mẹ cô trấn an cô rồi bảo cô gọi 110 để được giúp đỡ, theo CNA. Khi cảnh sát nhận được cuộc gọi của học sinh, cô nói năng không mạch lạc vì sợ hãi. Trong khi liên tục cố gắng xoa dịu thần kinh của cô, cảnh sát đã sử dụng công nghệ để cố gắng xác định vị trí của cô. Họ hướng dẫn cô sử dụng Line, một ứng dụng liên lạc tức thời, để gửi thông tin định vị. Sau đó, người ta xác định rằng học sinh này bị mắc kẹt gần các cánh đồng nông trại ở phía tây của trường trung học nữ Công giáo Hung Jen ở thành phố Gia Nghĩa, theo CNA.

Tuy nhiên, khi các nhân viên cảnh sát đến khu vực này, họ không thể tìm thấy cô ấy vì khu vực này được bao quanh bởi những cánh đồng lúa và những cây tre rậm rạp. Cảnh sát yêu cầu nữ sinh viên này bật đèn pin trên điện thoại di động của cô, một ánh sáng yếu xuất hiện trong một trang trại và các cảnh sát đã có thể tìm thấy cô ấy cùng chiếc xe máy của cô ấy ở trong một con mương thủy lợi. Cảnh sát sau đó đã hộ tống sinh viên này trở về nơi cư trú của cô, theo CNA. Cái tội đi 1 mình, có lẽ tương lai cô sẽ tìm cách đi 2 mình.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4873891

----- HỎI 2: Thái Lan: đảng ra tranh cử, để kiếm phiếu, hứa sẽ cho hợp pháp hóa đồ chơi tình dục?

ĐÁP 2: Chuyện lạ có thực. Đảng Democrat Party, lập trường chính trị bảo thủ của Thái Lan đang tìm cách thu hút cử tri trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng tới với cam kết sẽ hợp pháp hóa đồ chơi tình dục. Mặc dù nổi tiếng là một trong những quốc gia tự do tình dục nhất ở Đông Nam Á, Thái Lan đa số theo đạo Phật vẫn bảo thủ và các thứ đồ chơi tình dục (sex toys) vẫn bất hợp pháp, mặc dù người ta có thể mua lậu ngoài phố.

Đảng Dân chủ bảo hoàng đã đóng vai trò quan trọng trong chính trị Thái Lan kể từ những năm 1940s nhưng đã thất bại trong cuộc bầu cử năm 2019 và tụt dốc trong các cuộc thăm dò cho cuộc bỏ phiếu ngày 14/5/2023. Đại diện đảng Ratchada Thanadirek cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai: "Đồ chơi tình dục rất hữu ích vì chúng có thể dẫn đến giảm bớt mại dâm cũng như sẽ giảm ly hôn khi ham muốn tình dục không tương hợp giữa vợ chồng, và sẽ giảm tội phạm sex."

Cô cho biết chính phủ cũng đang bỏ lỡ cơ hội thu thuế đối với việc nhập lập các dụng cụ kích thích tình dục. Hiện thời bất kỳ ai bị kết tội bán các đồ chơi này có thể phải đối mặt với án tù 3 năm hoặc khoản tiền phạt lên tới 1.800 đô la, mặc dù chúng vẫn được bán tự do trên các quầy hàng trên đường phố ở một số quận Bangkok.

Cô Ratchada cho biết thêm 1 lý do cần hợp pháp hóa: hiện không có sự kiểm soát chất lượng đối với đồ chơi tình dục nhập khẩu và một số đồ chơi gây ra các vấn đề về an toàn. Đảng Dân chủ cho biết họ ủng hộ hợp pháp hóa các mặt hàng dành cho người từ 18 tuổi trở lên.

Đảng Dân chủ là đảng lâu đời nhất của Thái Lan và vướng vào một vụ xì căng đan tình dục vào năm ngoái khi 14 phụ nữ chính thức đệ đơn khiếu nại cựu phó lãnh đạo Prinn Panitchpakdi. Anh đã phủ nhận các cáo buộc, hồ sơ còn lơ lửng trước tòa án.

Chi tiết:

https://www.france24.com/en/live-news/20230425-good-vibrations-thai-party-makes-sex-toy-election-pledge

.