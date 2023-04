Tổng thống Biden hôm thứ Ba chính thức tuyên bố rằng ông sẽ tái tranh cử vào năm 2024, xin cử tri cho ông thêm thời gian để “hoàn thành công việc” mà ông đã bắt đầu

.

- Tổng thống Biden tuyên bố tái tranh cử năm 2024

- RNC: Cộng hòa sẽ đoàn kết để thắng Joe Biden. Cộng Hòa ra video hù doạ: viễn ảnh Biden thắng cử 2024

- Bất ngờ: Trump được ủng hộ từ đa số cử tri Đảng Dân chủ, hy vọng hư hỏng như Trump sẽ giúp Joe Biden dễ dàng thắng cử 2024

- Lý do thực sự Tucker Carlson bị sa thải: vì còn vụ công ty Smartmatic kiện Fox News sắp xử, và vụ Carlson chụp mũ Ray Epps là gián điệp FBI gài vào bọn bạo loạn.

- Hôm nay, Thứ Ba, tòa chọn bồi thẩm để xử Trump theo đơn kiện của cô Carroll. Phiên tòa sẽ dài 2 tuần lễ. Cô Natasha Stoynoff (cựu phóng viên tạp chí People) sẽ khai Trump tấn công sex cô năm 2016.

- Biện lý Willis: sẽ truy tố phe Trump vụ lật ngược bầu cử 2020 sớm nhất là tháng 7/2023, xin cảnh sát chuẩn bị an ninh cho tòa án.

- Paul Gosar, Dân biểu Cộng hòa từ Arizona, nói với đài Nga RIA Novosti: Biden nên ngừng viện trợ Ukraine, và phải kiểm toán tiền đã gửi.

- Ngân hàng First Republic Bank sụt giá hơn 20%

- Thẩm phán Tối cao Neal Gorsuch bán bất động sản cho 1 chủ hãng luật có nhiều hồ sơ trướa Tòa Tối Cao, nhưng không khai theo luật định.

- Thụy Điển trục xuất 5 nhà ngoại giao Nga

- Quan chức Nga hù dọa: thế giới đang "bệnh" và trên bờ vực của cuộc chiến tranh thế giới mới

- Một khu nhiều mồ chôn tập thể bí mật dành cho các chiến binh Tập đoàn Wagner khét tiếng của Nga đã lộ ran ở Siberia.

- Zelensky: Ukraine đã chuẩn bị cho ngành năng lượng của mình cho mùa đông tới.

- Ngoại trưởng Nga: sẽ rất tốt nếu LHQ dọn trụ sở ra khỏ thành phố New York

- Nhật và Liên Âu phản đối đề xuất của Mỹ đòi G7 cấm hoàn toàn xuất cảng sang Nga

- Mỹ: sẵn sàng gặp Bắc Hàn "bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào" và sẵn sàng gửi viện trợ nhân đạo cho Bắc Hàn

- Tucker Carlson, người dẫn chương trình TV nổi tiếng nhất và có khán giả đông nhất, bị sa thải. Sau tin này, Fox News mất 507 triệu đô la trên thị trường cổ phiếu.

- Ủy ban Tài chính Thượng viện đòi xem danh sách quà tặng từ tỷ phú Harlan Crow đã tặng Thẩm phán Tối cao Clarence Thomas

- Dong Yuyu, cựu phó Ban biên tập Guangming Daily bị truy tố rò rỉ thông tin cho nhiều nhà ngoại giao Nhật

- Tỷ phú Michael Bloomberg để lại công ty Bloomberg LP trị giá 94,5 tỷ đô la cho quỹ từ thiện Bloomberg Philanthropies, khoản tặng từ thiện tư nhân lớn nhất lịch sử

- Oklahoma: súng nổ trong sân trường đại học, 1 chết, 1 bị bắt.

- Đợt cắt giảm việc làm thứ hai tại Walt Disney Co. tuần này: 4.000 việc làm bị cắt giảm

- Giá dầu thô giảm do lo ngại về suy thoái kinh tế, nên giá xăng bán lẻ đang giảm lần đầu sau nhiều tuần lễ.

- Quận Los Angeles: bắt 1 phụ nữ trộm một chiếc xe van đang có một cụ ông 93 tuổi ngồi bên trong.

- Hudson, Wis. hoàn tất giám định: Hai Nguyen chết vì tự tử.

- Philadelphia: truy nã người lái xe Lexus đã tông chết Hoa Nguyễn, rồi chạy trốn.

- Úc: bắt, truy tố Lê Nghĩa Andy Phạm vì giết Taha Sabbagh. Pham bị bắt tại sân bay quốc tế Sydney khi đang rời Úc.

- Reuters: VN mua từ Cộng hòa Czech máy bay, radar, xe bọc thép và vũ khí, sẽ được chuyển giao công nghệ vũ khí

- Nhiếp ảnh gia Khanh Phan Thi (VN) đã thắng Giải thưởng Nhiếp ảnh Greenstorm Global Photography Award.

- TIN VN. Bắt hơn 50 người trong vụ 'tiếp viên hàng không xách ma tuý', không có 4 cô tiếp viên.

- TIN VN. Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc tăng 90%.

- TIN VN. Quy trình cấm sóng với nghệ sĩ sai phạm ra sao?

- HỎI 1: Dân số Nam Hàn suy giảm, thuê giáo viên cũng giảm 20-30% vào năm 2027? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Một gia đình gấu vào sân sau 1 nhà dân, nhảy lên chơi thể thao trampoline? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-25/4/2023) ---- Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) Ronna McDaniel nói sau khi Tổng Thống Biden tuyên bố rằng ông sẽ tái tranh cử rằng Đảng Cộng hòa "đoàn kết" để đánh bại Joe Biden của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024: "Nếu cử tri để Biden 'hoàn thành công việc', lạm phát sẽ tiếp tục tăng vọt, tỷ lệ tội phạm sẽ tăng lên, nhiều fentanyl sẽ vượt qua biên giới rộng mở của chúng ta, trẻ em sẽ tiếp tục bị bỏ lại phía sau và các gia đình Mỹ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Người Mỹ đang đếm ngược từng ngày cho đến khi họ có thể cho Biden về vườn."

.

⚪ ---- Tổng thống Biden hôm thứ Ba chính thức tuyên bố rằng ông sẽ tái tranh cử vào năm 2024, xin cử tri cho ông thêm thời gian để “hoàn thành công việc” mà ông đã bắt đầu khi tuyên thệ nhậm chức và gạt sang một bên những lo ngại của họ về việc kéo dài nhiệm kỳ của vị tổng thống cao niên nhất nước Mỹ trong bốn năm nữa.

.

.

Thông báo, trong một đoạn video dài ba phút, được đưa ra vào dịp kỷ niệm 4 năm ngày Biden tuyên bố tranh cử vào Bạch Ốc hồi năm 2019, hứa hẹn sẽ hàn gắn “linh hồn của quốc gia” trong nhiệm kỳ tổng thống đầy sóng gió của Donald Trump, theo AP.

.

Biden nói hôm thứ Ba: “Tôi đã nói rằng chúng ta đang trong cuộc chiến vì linh hồn của nước Mỹ, và chúng ta vẫn vậy. Câu hỏi mà chúng ta đang đối mặt là liệu trong những năm tới chúng ta có nhiều tự do hơn hay ít tự do hơn." Nếu đắc cử lần nữa, Biden sẽ 86 tuổi khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai.

.

Tuy nhiên, có rất ít điều khiến các cử tri đảng Dân chủ thống nhất như viễn cảnh Trump trở lại nắm quyền. Và vị thế chính trị của Biden trong đảng Dân Chủ đã ổn định sau khi các đảng viên Đảng Dân chủ ghi nhận thành tích tốt hơn mong đợi trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2022. Biden nói: "Tự do. Tự do cá nhân là nền tảng cho chúng ta với tư cách là người Mỹ. Không có gì quan trọng hơn. Không có gì thiêng liêng hơn".

.

Tổng thống Biden lên án Đảng Cộng hòa là những kẻ cực đoan đang cố gắng đẩy lùi dân Mỹ về ngăn chận phá thai kể cả vì sức khỏe bà mẹ, một Cộng Hòa đòi giảm thuế cho giới nhà giàu trong khi đòi cắt giảm An sinh xã hội, những kẻ cực hữu đòi hạn chế quyền bầu cử và cấm những cuốn sách mà họ không đồng ý. "Đây không phải là lúc để tự mãn," Biden nói thêm. “Đó là lý do tại sao tôi đang tái tranh cử.”

.

Video dài 3:04 phút:



https://youtu.be/ChjibtX0UzU

.

Nhìn sơ khởi, chi nhận rằng, dưới video là nhiều lời bình luận, phần lớn là bình luận chống đối từ giới MAGA, kể cả câu chửi thề nổi tiếng của Cộng Hòa "Let's go Brandon!" lập đi lập lại.

.

⚪ ---- Ngay sau khi Tổng thống Joe Biden công bố tái tranh cử năm 2024 vào thứ Ba, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa đã đáp trả bằng cách phát hành một video được mô tả là “cái nhìn do AI [trí tuệ nhân tạo] tạo ra về tương lai có thể có của đất nước” nếu Biden tái đắc cử. Trong đó có những hình ảnh giả mạo về Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đang cười toe toét khi họ ăn mừng chiến thắng năm 2024, được tạo kiểu như một bản dựng phim về những câu chuyện thời sự thảm khốc. Một người nói: “Sáng nay, một Trung Quốc táo bạo đã xâm chiếm Đài Loan. Thị trường tài chính đang rơi tự do khi 500 ngân hàng khu vực đóng cửa...” Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo nào cũng không hình dung là Mỹ đã có ngày bạo loạn 6/1/2021 mà Trump đã xúi giục tấn công Quốc Hội.

.

⚪ ---- Ngân hàng First Republic Bank đã giảm hơn 20% trong giao dịch tiếp thị trước vào sáng thứ Ba sau khi công bố kết quả từ quý đầu tiên của năm tài chính 2023 một ngày trước đó. Tính đến ngày 31/3/2023, tiền gửi tại ngân hàng ở mức 104,5 tỷ USD, giảm 40,8% so với quý trước và 35,5% so với ba tháng đầu năm 2022. Tổng số tiền gửi dường như thấp hơn so với dự đoán của hầu hết các dự đoán mặc dù nó bao gồm 30 tỷ đô la tiền gửi mà những người cho vay lớn đã thực hiện tại First Republic Bank vào tháng 3 để hỗ trợ lĩnh vực của họ sau khi nhiều ngân hàng thương mại đổ vỡ có nguy cơ làm lan rộng cuộc khủng hoảng. Cổ phiếu của First Republic Bank giảm 21,63% lúc 5:12 giờ sáng theo giờ miền Đông, được bán với giá 12,54 đô la.

.

⚪ ---- Một thẩm phán khác của Tòa án Tối cao đã không tiết lộ mối quan hệ tài chính của mình với một cá nhân có hoạt động kinh doanh trước tòa án này. Thẩm phán Tối cao Neal Gorsuch đã cố gắng rao bán trong gần hai năm một bất động sản rộng 40 mẫu Anh mà ông đồng sở hữu ở vùng nông thôn Colorado. Thế rồi 9 ngày sau khi Gorsuch được Thượng viện xác nhận vào chức Thẩm phán Tối cao năm 2017, thì Brian Duffy, giám đốc điều hành của một trong những công ty luật lớn nhất trong nước, ký hợp đồng mua khu bất động sản đó, theo báo Politico đưa tin.

.

Phóng viên Heidi Przybyla của Politico đưa tin: “Gorsuch và vợ hoàn tất hồ sơ bán ngôi nhà một tháng sau đó, giá 1,825 triệu đô la, theo một chứng thư trong hệ thống hồ sơ của quận. Gorsuch, người nắm giữ 20% cổ phần, đã báo cáo kiếm được từ 250.001 đến 500.000 đô la từ việc bán trên các tờ khai liên bang của mình. Gorsuch không tiết lộ danh tính của người mua. Ô đó để trống."

.

Công ty luật do Duffy lãnh đạo, Greenberg Traurig, đã tham gia vào ít nhất 22 vụ án trước đó hoặc được trình bày trước Tòa án Tối cao kể từ khi mua ngôi nhà gỗ rộng 3.000 foot vuông và vùng đất miền núi đó từ Thẩm phán Tối cao Gorsuch, mặc dù Duffy nói rằng ông chưa bao giờ tranh luận về một vụ kiện nào trước đó. Gorsuch hay gặp anh xã giao.

.

Đại gia Duffy nói: “Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Gorsuch. Tôi chưa bao giờ gặp anh ta.” Duffy, một cư dân lâu năm ở Colorado, cho biết ông đã tìm kiếm một bất động sản có lối đi đến các tuyến đường thủy để câu cá trong nhiều năm và khẳng định rằng ông không biết Gorsuch là một trong những chủ khu nhà khi đưa ra lời đề nghị mua khu nhà.

.

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Dick Durbin (D-IL) nói: “Chúng tôi đã chứng kiến một loạt tiết lộ liên tục liên quan đến các Thẩm phán Tòa án Tối cao không đáp ứng được các tiêu chuẩn đạo đức mà các thẩm phán liên bang và công chức khác mong đợi. Nhu cầu cải cách đạo đức của Tòa án Tối cao là rõ ràng, và nếu Tòa án không có hành động thích hợp thì Quốc hội phải làm. Ủy ban Tư pháp Thượng viện sẽ kiểm tra chặt chẽ những vấn đề này trong những tuần tới."

Durbin đã yêu cầu Chánh án Tối cao John Roberts ra khai vào tháng tới trước ủy ban của ông về các quy tắc đạo đức của tòa án sau những tiết lộ về mối quan hệ tài chính không được tiết lộ của Thẩm phán Tối cao Clarence Thomas với nhà tài trợ tỷ phú Đảng Cộng hòa Harlan Crow.

.

⚪ ---- Bất ngờ: Trump nhận được sự ủng hộ của đa số cử tri Đảng Dân chủ, những người hy vọng ứng cử viên "đã hư hỏng" như TRump sẽ giúp Joe Biden dễ dàng thắng cử 2024, theo một nhà bình luận của USA Today viết hôm thứ Ba. Ingrid Jacques viết: Thông báo của Biden về tái tranh cử đã khiến nhiều người Dân chủ hào hứng. Và họ nhìn thấy cơ hội tốt nhất cho ứng cử viên mà họ coi là yếu kém là so tài với một người thậm chí còn tệ hại hơn đang lún sình trong các vụ kiện. Đó là lý do tại sao Thống đốc Florida Ron DeSantis khiến họ sợ hãi - họ coi DeSantis là sự lựa chọn khả thi hơn cho vị trí tổng thống so với Trump.

.

Jacques viết rằng các chiến lược gia của Đảng Dân chủ có nhiều độc chiêu, như đã thấy qua hàng triệu đô la mà các chiến lược gia Dân Chủ đã chi để tài trợ cho các cuộc tranh cử sơ bộ của các ứng cử viên MAGA cực đoan nhất trong các cuộc bầu cử sơ bộ năm 2022 với hy vọng rằng các cử tri tiềm năng của Cộng hòa sẽ bị chính cử tri MAGA đẩy lùi: “Đó là lý do tại sao một số chiến lược gia đảng Dân chủ đang đổ tiền vào giúp Trump với tư cách là ứng cử viên Cộng hòa vào năm 2024.”

.

Bài viết ghi thêm: "Các đảng viên Đảng Dân chủ đang đặt cược rằng Trump sẽ phải đối mặt với một cử tri khó khăn hơn nhiều trong cuộc tổng tuyển cử - đặc biệt là trong vài năm qua, Trump đang gặp khó khăn, bị hủy hoại bởi cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1, nhiều cuộc điều tra hình sự và một bản cáo trạng. Việc những người trong đảng Dân chủ đang mong muốn có Trump nên là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các đảng viên Cộng hòa: Nếu đánh bại Biden là mục tiêu, thì Trump không phải là người của họ.”

.

⚪ ---- Lý do thực sự Fox News sa thải Tucker Carlson? Một trong những người dẫn chương trình cũ của Fox, người đã thất sủng, Bill O'Reilly, nói rằng ông biết sự thật về những gì đã xảy ra trên mạng Fox News, mặc dù không còn làm việc ở đó nữa. Ít nhất một bản tin ghi rằng quyết định [sa thải Carlson] được đưa ra giữa Lachlan Murdoch và Suzanne Scott vào tối thứ Sáu sau một tuần pháp lý khó khăn mà công ty đã trải qua [vì chịu bồi thường Dominion 787 triệu đô].

.

Khi nói chuyện với Chris Cuomo của News Nation, O'Reilly nói rằng tin đó là không đúng sự thật. Quyết định [sa thải Carlson] đó không phải là thứ Sáu, mà là Chủ nhật, và đó là do các vụ kiện sắp tới, tất cả đều có Carlson dính vào.

.

Các bản tin cho rằng vụ [nhà cựu sản xuất chương trình] Abby Grossberg kiện Fox Newsđã tiết lộ rất nhiều sự cố chấp và quấy rối tình dục từ chương trình của Carlson. O'Reilly nói rằng đó chắc chắn là một yếu tố, nhưng không phải là toàn bộ sự thật.

.

Dàn xếp bồi thường Dominion có nghĩa là một thỏa thuận trị giá 787,5 triệu đô la từ Fox, nhưng có một vụ kiện khác đắt đỏ không kém, nếu không muốn nói là đắt hơn, mà Fox đang phải đối mặt với công ty Smartmatic.

.

Hôm Chủ nhật, chương trình "60 Minutes" đã phỏng vấn Ray Epps, một người theo chủ nghĩa nổi dậy, là thành viên của lực lượng dân quân của Oath Keeper, đã say mê Fox và yêu thích Donald Trump. Epps đã đề cập cụ thể đến Tucker Carlson vì Carlson đã gán cho Epps là một mật vụ của FBI gài, dẫn đến hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào Epps và gia đình Epps. Epps cho biết anh phải chuyển nhà cho an toàn.

.

Epps nói rằng tất cả những gì Tucker Carlson tuyên bố về anh đều là dối trá và luật sư của Epps đã yêu cầu một lời xin lỗi công khai. Nhưng một lời xin lỗi không bao giờ đến. Epps đã không nói điều đó, nhưng O'Reilly nghĩ rằng Epps và gia đình đang nhắm đến một vụ kiện khác chống lại Fox vì tội phỉ báng Carlson đã hủy hoại cuộc sống của Epps. Đó là cái đinh trong quan tài, O'Reilly nghĩ.

.

⚪ ---- Hôm nay, Thứ Ba, bắt đầu phiên tòa xử Trump theo đơn kiện của cô Carroll. Phiên tòa xét xử tội phỉ báng và công kích dân sự dành cho nhà bình luận E. Jean Carroll chống lại cựu Tổng thống Donald Trump bắt đầu hôm thứ Ba. Carroll cáo buộc Trump cưỡng hiếp và sàm sỡ cô trong phòng thay đồ của một cửa hàng bách hóa sang trọng ở Manhattan vào giữa những năm 1990s. Trump phủ nhận các cáo buộc và nói rằng Carroll "không phải mẫu người hấp dẫn tôi."

.

Dự kiến Trump không xuất hiện trong phòng xử án ở Manhattan, theo lời các luật sư của Trump cho biết, trừ khi Trump được gọi để làm chứng trong vụ kiện của Carroll hoặc chọn đứng ra bào chữa cho chính mình. Vì là vụ án dân sự nên Trump không phải ra hầu tòa. Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn bắt đầu vào thứ Ba và phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến hai tuần.

.

⚪ ---- Tuy chưa xử, nhưng có vẻ như Trump đã thua trong vụ cô Carroll kiện. Các bồi thẩm viên sẽ được cho nghe về một vụ việc riêng biệt có thể cho thấy một kiểu tấn công tình dục từ kiểu Trump. Đó là dấu hiệu mới nhất cho thấy vụ kiện hiếp dâm chống lại Trump, kéo dài nhiều năm, có thể không đi theo hướng như y của Trump.

.

Trump bị xét xử vào tuần này tại Manhattan vì cáo buộc cưỡng hiếp nhà báo tạp chí E. Jean Carroll bên trong phòng thay đồ của một cửa hàng bách hóa sang trọng vào giữa những năm 1990s. Carroll chỉ có thể mở rộng vụ kiện phỉ báng dân sự của mình — về cơ bản là kiện Trump vì Trump cho rằng Carroll đã nói dối — thành một vụ kiện nghiêm trọng hơn về hành vi phạm tội, sau khi New York thông qua luật tiểu bang vào tháng 11/2022 cho phép các nạn nhân bị cáo buộc tấn công tình dục nộp đơn kiện dân sự sau khi thời hiệu đã hết. Carroll đã đệ đơn kiện mở rộng chỉ vài giờ sau khi luật có hiệu lực.

.

Trong quá khứ, Trump bị cáo buộc đã quậy nhiều cô. Nhiều năm sau vụ cưỡng hiếp Carroll bị cáo buộc, một nhà báo của tạp chí People đã viết rằng Trump cũng đã tấn công tình dục cô. Nhóm luật sư của Trump nói rằng các bồi thẩm viên không nên nghe về chuyện cựu phóng viên tạp chí People, cô Natasha Stoynoff, theo bài kể rằng Trump bị cáo buộc mà luật sư của Trump đã thú nhận "Trump chỉ chạm vào vai và hôn cô ấy, chứ không bao giờ chạm hoặc cố gắng chạm vào bộ phận sinh dục của cô ấy" [như vụ cô Carroll kiện Trump đã hiếp dâm].

.

Thẩm phán Lewis Kaplan đứng về phía luật sư của Carroll và sẽ cho phép cựu phóng viên tạp chí People, Natasha Stoynoff, ra khai trong vụ Caroll kiện Trump. Trong một bức thư hôm thứ Bảy, luật sư bào chữa của Trump, Joe Tacopina, đã yêu cầu thẩm phán liên bang xem xét lại quyết định trước đây của ông về việc cho phép Stoynoff ra khai về kinh nghiệm của cô với Trump hồi năm 2005 — khoảng một thập niên sau vụ Carroll nói bị Trump cưỡng bức.

.

Đó là khi Stoynoff, theo nhiệm vụ làm phóng sự cho báo People, đến khu Mar-a-Lago của Trump ở Nam Florida để viết một câu chuyện về người nổi tiếng về lễ kỷ niệm một năm ngày cưới của Trump với người vợ đang mang thai Melania. Như Stoynoff sẽ nhớ lại một thập niên sau, Melania xin phép giữa cuộc phỏng vấn để lên lầu và thay trang phục cho buổi chụp ảnh. Đó là khi Trump quyết định cho nhà báo Stoynoff đi thăm dinh thự, hướng dẫn cô đến một căn phòng cụ thể mà ông muốn cô đến xem—chỉ để đóng cánh cửa lại sau lưng họ.

.

Stoynoff viết lại trong một chuyên mục People năm 2016: “Chỉ trong vài giây, Trump đã đẩy tôi vào tường và đưa lưỡi của anh ấy vào miệng, xuống cổ họng tôi. Trump đã bị cắt ngang khi quản gia của Trump 'xông vào phòng một phút sau, khi tôi đang cố gắng đẩy Trump ra'. Khi họ đợi Melania ở hiên ngoài trời, Stoynoff nhớ lại việc lóng ngóng máy ghi âm của cô ấy khi Trump nghiêng người về phía trước và lẳng lơ nói: “Em biết chúng ta sắp ngoại tình phải không?”

.

Stoynoff cũng khai rằng vào sáng hôm sau, khi cô đến spa Mar-a-Lago muộn để tận hưởng buổi mát-xa mà cô đã đặt trước, nhân viên tiếp tân nói với cô rằng “Mr. Trump đã ở đây đợi cô” nhưng Trump đã rời đi sau 15 phút [chờ] “để họp”. Khi cô trở lại Thành phố New York, Stoynoff đã yêu cầu các biên tập viên của cô đưa cô ra khỏi các cuộc phóng sự về Trump và không bao giờ phỏng vấn Trump nữa.

.

Trump đã gọi Stoynoff là “kẻ nói dối” và đã tweet vào năm 2017 rằng tất cả chỉ là “TIN GIẢ”. Tháng trước, Thẩm phán Kaplan đã phán quyết rằng Carroll có thể gọi Stoynoff làm nhân chứng để giúp củng cố vụ án của Carroll. Các luật sư của Trump đã cố gắng nhưng không thành công trong việc ngăn chặn hàng núi bằng chứng đưa vào phiên tòa, bao gồm các video clip thể hiện tất cả những điều kỳ thị phụ nữ mà Trump đã nói trong nhiều năm. Danh sách bao gồm từ các bài phát biểu trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 có nội dung chọc ghẹo các cô cáo buộc ông có hành vi sai trái tình dục cho đến đoạn băng Access Hollywood bị rò rỉ, nơi ông khoe khoang khét tiếng về việc sàm sỡ phụ nữ “bằng cách thò tay sờ chỗ kín các cô”, bởi vì “khi bạn là một ngôi sao nổi tiếng, các cô sẽ cho bạn làm điều đó.”

.

⚪ ---- Thụy Điển đã trục xuất 5 nhà ngoại giao Nga, theo lời Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Tobias Billstrom nói với SVT Nyheter hôm thứ Ba. Bộ đã triệu tập Đại sứ Nga Viktor Tatarintsev hôm Thứ Ba để thông báo về quyết định này. Năm nhân viên của đại sứ quán Nga đã được yêu cầu rời Thụy Điển sau khi Stockholm kết luận các hoạt động của họ là "không phù hợp với Công ước Viên về Quan hệ Ngoại giao." Tatarintsev từ chối bình luận. Đầu tháng này, Na Uy đã trục xuất 15 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc hoạt động gián điệp.

.

⚪ ---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Dmitry Medvedev, nói hôm thứ Ba rằng thế giới đang "bệnh" và trên bờ vực của một cuộc xung đột toàn cầu mới. Ông nói trong diễn đàn Knowledge rằng triển vọng của một cuộc chiến tranh thế giới mới không chỉ "kéo dài", mà còn "tăng lên. Chiến tranh thế giới có thể tránh được, nhưng tôi sẽ không đưa ra dự đoán; dự báo là một nhiệm vụ bạc bẽo." Theo Medvedev, châu Âu đang tồn tại trong cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine với "những khó khăn lớn", sử dụng "nhiên liệu đắt đỏ vì lý do chính trị", trong khi các biện pháp trừng phạt chưa có "tác động chết người" như mong đợi đối với Nga.

.

⚪ ---- Một địa điểm chôn cất tập thể bí mật dành cho các chiến binh Tập đoàn Wagner khét tiếng của Nga đã được phát hiện ở Siberia. Theo hãng tin Tayga.info, ước tính có khoảng 200 ngôi mộ đã được phát hiện tại một nghĩa trang ở Novosibirsk. Các vòng hoa tưởng niệm theo truyền thống mà Wagner sử dụng đã được đặt ở hầu hết các ngôi mộ và nhiều tên được liệt kê của những người được chôn cất tại địa điểm này chưa bao giờ được chính thức xác nhận là tử vong trong chiến tranh.

.

Tayga.info đưa tin, trích dẫn các tài liệu của tòa án, một số người thiệt mạng là cựu tù nhân từ các khu vực khác ở Nga. Phát hiện này dường như bổ sung vào ít nhất 7 địa điểm khác được Wagner sử dụng để chôn cất các chiến binh đã chết của họ. Người sáng lập Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã đích thân đến thăm một địa điểm như vậy vào đầu tháng này ở vùng Krasnodar, thừa nhận rằng số người thiệt mạng đang “tăng lên” đều đặn.

.

Nhiều thành viên gia đình của những người thiệt mạng đã phàn nàn rằng họ không bao giờ được thông báo về việc chôn cất, và trong một số trường hợp, họ thậm chí còn không biết người thân của mình có liên quan đến chiến tranh.

.

⚪ ---- Biện lý quận Fulton Fani Willis (D) nói với các quan chức thực thi pháp luật hôm thứ Hai rằng bà dự định công bố các cáo trạng trong cuộc điều tra về việc phe Trump can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 sớm nhất là vào tháng 7/2023, nên yêu cầu “tăng cường an ninh và chuẩn bị sẵn sàng trong những tháng tới.” Bức thư, được đăng đầu tiên trên báo Atlanta-Journal Constitution, là một trong những cập nhật mới nhất về cuộc điều tra nỗ lực của Trump nhằm lật ngược chiến thắng của Tổng thống Biden tại Georgia, cho biết các quyết định truy tố sắp xảy ra.

.

Biện lý Willis cho biết bà sẽ công bố cáo trạng trong khoảng thời gian từ ngày 11/7 đến ngày 1/9/2023, lưu ý rằng một thông báo về vụ án có khả năng thúc đẩy “phản ứng lớn từ công chúng”. Trường hợp của Willis có thể còn lan rộng, với các cuộc phỏng vấn trước đó với nữ trưởng bồi thẩm đoàn lưu ý rằng báo cáo cuối cùng của nó đề xuất nhiều bản cáo trạng.

.

Mặc dù Trump chưa bao giờ bị đại bồi thẩm đoàn quận Fulton gọi ra chất vấn liên quan đến cuộc điều tra, nhưng luật sư cũ của Trump là Rudy Giuliani đã nhận thông báo rằng Giuliani là mục tiêu của cuộc điều tra, cũng như 16 đảng viên Cộng hòa đã gặp nhau trong kế hoạch đại cử tri giả mạo để ủng hộ Trump.

.

Trong các hồ sơ tòa án gần đây, Willis cho biết bà đã đề nghị các thỏa thuận miễn tố cho một số đại cử tri giả mạo chịu ra khai sự thật. Không rõ bao nhiêu người được miễn tố nhờ thành khẩn ra khai, nhưng sẽ có rất nhiều bị cáo khác sẽ bị lôi ra tòa.

.

Hai Nguyen

Hoa Nguyễn

Lê Nghĩa Andy Phạm

Việt Nam đang đàm phán với Cộng hòa Séc

Khanh Phan Thi

Bức ảnh đoạt giải Greenstorm Global Photography Award lần thứ 14 của Khanh Phan Thi đến từ Việt Nam.

TIN VN. Bắt hơn 50 người trong vụ 'tiếp viên hàng không xách ma tuý', không có 4 cô tiếp viên.

TIN VN. Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc tăng 90%.

TIN VN. Quy trình cấm sóng với nghệ sĩ sai phạm ra sao?

Cuộc điều tra của Willis được coi là một trong những con đường rõ nhất để cuối cùng truy tố Trump, người trong một cuộc gọi điện thoại tới Ngoại trưởng Georgia Brad Raffensperger và đích thân Trump đã yêu cầu ông Raffensperger “tìm 11.780 phiếu bầu, nhiều hơn một phiếu so với phiếu Biden [hơn Trump lúc đó].” Raffensperger từ chối, nói làm thế là phạm luật, và tiểu bang Georgia công nhận Biden thắng cử.⚪ ---- Paul Gosar, Dân biểu Cộng hòa từ Arizona, nói với đài Nga RIA Novosti hôm thứ Hai 24/4/2023 rằng chính quyền Biden nên ngừng viện trợ Ukraine: "Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Quốc hội đã chi khoảng 200 tỷ đô la tiền thuế của người dân Hoa Kỳ tài trợ cho một cuộc chiến ủy nhiệm ở Ukraine. Chúng ta không được quyền gửi một xu nào [thêm nữa] và phải kiểm toán các khoản tiền đã được gửi". Ông nói rằng chính quyền Biden vẫn chưa cung cấp cho Quốc hội các bản sao tài liệu liên quan đến việc chuyển tiền cho Ukraine.Theo báo Business Insider ngày 7 tháng 12/2022, DB Paul Gosar đã xóa tweet trong đó Gosar cho biết ông tán thành lời kêu gọi 'chấm dứt' Hiến pháp của Trump để nói rằng bầu cử 2020 vô giá trị. “Tôi ủng hộ và đồng ý với cựu Tổng thống,” Gosar viết trong một dòng tweet đã bị xóa bao gồm ảnh chụp màn hình bài đăng gốc của Trump trên Truth Social. "Gian lận chưa từng có đòi hỏi phải chữa trị chưa từng có."⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu video mới nhất đã thông báo rằng Kiev đã chuẩn bị cho ngành năng lượng của mình cho mùa đông tới. Zelensky nói sau khi đến thăm thành phố Zhytomyr, nơi ông gặp Thủ tướng Estonia Kaja Kallas vào thứ Hai để thảo luận về hợp tác giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận các quyết định về vũ khí và đạn dược đang được các đối tác khác trong Liên Âu thực hiện.Trong chuyến thăm, Zelensky cũng đã tổ chức một cuộc họp với những người chịu trách nhiệm về khu vực, nơi họ đưa ra quyết định khôi phục ngành năng lượng sau các cuộc tấn công của Nga, cải thiện cơ sở hạ tầng giáo dục, tăng cường bảo vệ biên giới.⚪ ---- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm thứ Hai nói sẽ rất tốt nếu LHQ chuyển trụ sở từ Thành phố New York đến một địa điểm khác. "Tôi nghĩ điều đó sẽ tốt", ông trả lời ngắn gọn câu hỏi của một nhà báo về vấn đề này sau cuộc gặp với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Câu hỏi được đưa ra trong bối cảnh giới truyền thông đang soi xét về việc ông Lavrov đến Thành phố New York để tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ mà không có bất kỳ đại diện truyền thông Nga nào đi cùng vì Hoa Kỳ từ chối cấp thị thực cho họ.⚪ ---- Nhật Bản và Liên Âu phản đối đề xuất của Washington về việc Nhóm G7 cấm hoàn toàn xuất cảng sang Nga, theo các tài liệu được Financial Times trích dẫn hôm thứ Hai. Tin này nói lệnh cấm xuất cảng hoàn toàn "đơn giản là không thể thực hiện được" khi các nhà lãnh đạo G7 chuẩn bị đưa ra tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh kéo dài ba ngày ở Hiroshima dự kiến bắt đầu vào ngày 19/5/2023.Nếu được thông qua, gói trừng phạt sẽ đưa ra lệnh cấm xuất cảng đối với tất cả các sản phẩm, ngoại trừ một số sản phẩm nông nghiệp, y tế và các sản phẩm quan trọng khác. Giải thích về đề xuất này, Hoa Kỳ tuyên bố điều này sẽ ngăn Nga lách các biện pháp trừng phạt hiện có và tiếp tục nhập cảng công nghệ phương Tây.⚪ ---- Cố vấn An ninh Quốc gia Bạch Ốc Jake Sullivan đã nhận xét hôm thứ Hai tại một cuộc họp báo rằng Hoa Kỳ sẵn sàng gặp Bắc Hàn "bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào để giải quyết những lo ngại nghiêm trọng" và sẵn sàng gửi viện trợ nhân đạo cho Bắc Hàn "với các biện pháp bảo vệ thích hợp."Bình luận về cuộc gặp sắp tới của Tổng thống Mỹ Joe Biden với Tổng Thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol, ông Sullivan cho biết hội nghị thượng đỉnh của họ diễn ra vào "thời điểm quan trọng khi Bắc Hàn tiếp tục phát triển năng lực nguyên tử." Ông nói Biden sẽ tái khẳng định cam kết của Mỹ với Nam Hàn khi cả hai nước nỗ lực hướng tới đối thoại với Bắc Hàn và phi nguyên tử hóa hoàn toàn bán đảo Đại Hàn.Sullivan nói ngắn gọn về mối quan hệ kinh tế giữa Washington và Seoul, nhấn mạnh rằng Nam Hàn đã đầu tư hơn 100 tỷ USD vào Mỹ kể từ khi Biden trở thành tổng thống. Ông cũng chỉ ra rằng Yoon là vị khách đầu tiên của Biden với tư cách chính thức từ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.⚪ --- Người dẫn chương trình TV nổi tiếng nhất và thu hút khán giả đông nhất cũng không thể giữ được ghế, sau khi công ty phải bồi thường hơn 3/.4 tỷ đôla vì loan tin vu khống, bịa đặt để vuốt ve Cộng Hòa MAGA. Tucker Carlson không còn là người dẫn chương trình của Fox News, theo báo Mediaite đưa tin. “Fox News Media và Tucker Carlson đã đồng ý chia tay,” mạng Fox cho biết trong một tuyên bố bất ngờ vào thứ Hai. "Chúng tôi cảm ơn anh ấy vì đã phục vụ mạng với tư cách là người dẫn chương trình và trước đó với tư cách là người đóng góp."Tuyên bố không đưa ra lý do cho sự ra đi của Carlson và bản thân Carlson cũng không bình luận. Đó là "tin sốc", phóng viên truyền thông CNN Oliver Darcy viết trên Twitter. Carlson đã thu hút lượng khán giả lớn nhất trên mạng với chương trình lúc 8 giờ tối của mình, theo Washington Post. Năm ngoái, Tucker Carlson Tonight của Carlson có trung bình 3,3 triệu người xem.Mạng cho biết khoảng thời gian trống sẽ được lấp đầy bởi “các nhân vật Fox News luân phiên cho đến khi một người dẫn chương trình mới được đặt tên.” Chương trình tạm thời sẽ được gọi là Fox News Tonight. Tin tức được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Fox đồng ý trả 787,5 triệu đô la để giải quyết vụ kiện phỉ báng do Công ty máy bỏ phiếu Dominion đưa ra. Một người trong cuộc nói với Washington Post rằng những bình luận của Carlson về các cấp quản lý Fox News trong các tin nhắn riêng tư được tiết lộ [trong hồ sơ tòa] như một phần của vụ kiện đã đóng một vai trò quan trọng trong sự ra đi của Carlsong.Mediaite báo cáo rằng một người trong cuộc của Fox News cho biết Chủ tịch Tập đoàn Fox Rupert Murdoch đã quyết định sa thải Carlson: "Rupert 92 tuổi rồi. Ông vừa hủy bỏ một cuộc đính hôn và rồi thanh toán gần 800 triệu đôla để không phải bước ra tòa cung khai."Carlson từng là một trong số những người dẫn chương trình của Fox News lan truyền thông tin bịa đặt rằng máy bỏ phiếu của công ty Dominion đã tráo phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden. Carlson từ lâu đã trở thành "nguồn gốc của những cuộc tranh cãi lặp đi lặp lại và khiến mạng đau đầu vì những tuyên bố của Carlson về mọi thứ, từ quan hệ chủng tộc đến quyền của LGBTQ", theo New York Times.Cổ phiếu của Fox Corporation đã bị ảnh hưởng nặng nề hơn sau tin tức về sa thải Carlson so với sau vụ dàn xếp của Dominion: Nó đã giảm 3,6% trong một giờ sau thông báo, theo báo The Hill loan tin. Theo Markets Insider, cổ phiếu của Fox đã giảm tới 5,4% vào đầu giờ chiều thứ Hai, có thời điểm được giao dịch ở mức 29,27 USD/cổ phiếu. Giá trị của Fox Corp giảm 507 triệu đô la sau khi Tucker Carlson ra đi.⚪ ---- Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện hôm thứ Hai đã yêu cầu một danh sách những món quà mà tỷ phú Harlan Crow đã tặng cho Thẩm phán Tối cao Clarence Thomas trong những năm qua và đòi chứng cớ rằng Thomas đã tuân thủ luật thuế liên bang. Thượng nghị sĩ Ron Wyden, D-Ore., đòi hồ sơ chi tiết về tất cả các chuyến đi xa xỉ mà Crow đã cấp cho Thomas, bao gồm cả chi phí thuê máy bay riêng và siêu du thuyền, và liệu Crow có xóa bỏ bất kỳ chi phí nào dưới dạng khấu trừ kinh doanh khi khai thuế hay không.Trong thư gửi tỷ phú Crow, TNS Wyden cho biết các bản tin cho thấy Thẩm phán Tối cao Thomas đã nhận quà từ Crow "hầu như hàng năm" từ khi vào Tòa Tối cao năm 1991. Ủy ban đã mời Chánh án Tối cao John Roberts ra khai về các quy tắc đạo đức của Tòa Tối Cao và khả năng cải cách các quy tắc đạo đức vào ngày 2 tháng 5/2023. Roberts chưa xác nhận rằng ông sẽ xuất hiện trước Ủy ban hay không.Thomas và vợ bị cáo buộc đã nhận những chuyến đi xa xỉ từ Crow, một ông trùm bất động sản ở Dallas, trong nhiều năm mà không theo luật là phải tiết lộ những món quà. Theo TNS Wyden, việc thuê một chiếc du thuyền như của Crow có thể tốn tới hơn 245.000 đô la cho 1 lần thuê.⚪ ---- Một cựu biên tập viên cấp cao của một tờ báo lớn của Trung Quốc có liên kết với Đảng Cộng sản cầm quyền đã bị truy tố vào tháng 3/2023 vì cáo buộc làm rò rỉ thông tin cho nhiều nhà ngoại giao Nhật Bản, theo các nguồn tin hôm thứ Hai. Dong Yuyu, cựu phó trưởng ban biên tập Nhật báo Quang Minh (Guangming Daily), 61 tuổi, đã mất tích vào tháng 2/2022 sau cuộc gặp với một quan chức Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh.Các nguồn tin cho biết Dong, một nhà bình luận chủ trương cấp tiến, đã bị công an tạm giam ngay sau cuộc họp đó vào ngày 21/2/2022 và bị bắt vào tháng 9/2022. Anh bị truy tố vào ngày 23/3/2023 với tội danh gián điệp nhưng ông bác bỏ cáo buộc này. Vào tháng 2/2022, nhà ngoại giao Nhật Bản tại Bắc Kinh gặp Dong đã bị tạm giữ khi đang làm nhiệm vụ, với việc Trung Quốc biện minh cho hành động của mình với lý do quan chức này đã tham gia vào các hoạt động "không phù hợp" với công việc của mình.⚪ ---- Công ty Bloomberg LP đã xác nhận rằng nhà sáng lập tỷ phú Michael Bloomberg có kế hoạch để lại công ty cho tổ chức từ thiện của mình khi ông qua đời hoặc có thể sớm hơn. Công ty truyền thông và thông tin tài chính chiếm phần lớn tài sản ước tính 94,5 tỷ đô la của Bloomberg và khoản quyên góp "có thể trở thành khoản đóng góp từ thiện tư nhân lớn nhất từ trước đến nay", theo báo Quartz đưa tin.Những người trong cuộc nói với Financial Times rằng người đàn ông 81 tuổi này có khả năng chuyển quyền sở hữu công ty sang một Quỹ ủy thác theo hình thức "Perpetual Purpose Trust", sẽ được giám sát bởi bạn bè và người thân, có thể bao gồm cả hai cô con gái Georgina và Emma. Lợi nhuận của quỹ tín thác sẽ được chuyển đến Bloomberg Philanthropies, tổ chức đã trao 1,66 tỷ đô la cho các mục đích khác nhau hồi năm ngoái.⚪ --- Súng trong sân trường đại học: Một người đàn ông đã bắn chết một người đàn ông khác hôm thứ Hai tại Rose State College ở Oklahoma, theo cảnh sát, người đã báo cáo không có thương tích nào khác sau khi khuôn viên trường bị phong tỏa trong thời gian ngắn. Cảnh sát nói tay súng và nạn nhân có quen biết nhau, không nói rõ chính xác mối quan hệ của họ là gì hoặc điều gì đã dẫn đến vụ nổ súng.Trường cao đẳng hai năm có khoảng 13.000 sinh viên và nằm ngay bên ngoài Thành phố Oklahoma. Cảnh sát nói nạn nhân đã bị bắn một phát và nghi phạm đã phải đối mặt với các cảnh sát trong khuôn viên trường. Cảnh sárt ra lệnh cho hung thủ buông súng và hung thủ chịu buông súng để bị bắt.⚪ ---- Đợt cắt giảm việc làm thứ hai tại Walt Disney Co. dự kiến sẽ bắt đầu vào thứ Hai. Làn sóng cắt giảm việc làm trong tháng 4, được mô tả là “cuộc tắm máu lớn” sẽ khiến 4.000 việc làm bị cắt giảm vào cuối tuần này. Giám đốc điều hành Disney Bob Iger đã thông báo vào ngày 8 tháng 2/2023 rằng 7.000 việc làm, chiếm khoảng 3% lực lượng lao động của công ty, sẽ bị cắt giảm. Việc cắt giảm được đưa ra khi Disney ban hành kế hoạch toàn công ty nhằm giảm chi phí 5,5 tỷ đô la.⚪ ---- Với giá dầu thô giảm do lo ngại về suy thoái kinh tế, giá xăng bán lẻ đang giảm lần đầu tiên sau nhiều tuần lễ, theo dữ liệu hôm thứ Hai. Câu lạc bộ du lịch AAA đã công bố giá bán lẻ trung bình trên toàn quốc Hoa Kỳ là 3,66 đô la/gallon xăng không chì thông thường vào hôm thứ Hai, chỉ thấp hơn một xu so với mức của tuần trước. AAA tuần trước đã ám chỉ về sự sụt giảm giá do xu hướng giá dầu thô giảm.⚪ ---- Cảnh sát quận Los Angeles cho biết đã bắt một phụ nữ 38 tuổi sau khi chị này trộm một chiếc xe có một cụ ông 93 tuổi ngồi bên trong. Chuyện xảy ra chỉ sau 9 giờ sáng Thứ Năm, khi một tài xế của một công ty vận chuyển y tế đậu chiếc xe tải gần dãy nhà 15000 trên Phố La Maida ở Sherman Oaks với một ông cụ 93 tuổi ngồi trong xe. Tài xế ra xe để đón lên một hành khách khác. Thì lúc đó, nữ nghi phạm Lindsey Gordonellyson nhảy vào ghế tài xế, lái chiếc xe tải lúc trên xe còn ông cụ 93 tuổi.Cảnh sát tuần tra thị trấn Van Nuys nhờ trực thăng hỗ trợ đã đuổi theo chiếc xe tải y tế qua nhiều chặng đường. Người phụ nữ 38 tuổi cuối cùng đã dừng xe trong một con hẻm gần khu phố 7600 của Đại lộ Tyrone, cách nơi cô trộm chiếc xe tải khoảng 8 km và bị bắt giữ. Ông cụ 93 tuổi được đoàn tụ với gia đình. Gordonellyson bị truy tố tội bắt cóc và trộm xe.⚪ ---- Sở Cảnh sát Hudson, Wis., và Văn phòng Giám định Y tế Quận St. Croix đã hoàn tất cuộc điều tra về nguyên nhân cái chết của, sau khi xác anh Nguyen được kéo lên từ sông St. Croix vào tuần trước. Nguyen, 31 tuổi, ở River Falls, bị cho là trầm cảm và khủng hoảng tâm lý, đã chết đuối — lý do tự tử, theo giảo nghiệm của Sở Cảnh sát Hudson. Nguyen, người đã mất tích từ ngày 3/3/2023, được tìm thấy xác vào ngày 19/4/2023.⚪ ---- Cảnh sát Philadelphia đã công bố video giám sát về một chiếc xe hơi bị truy nã liên quan đến một vụ đâm xe chết người ở khu vực Olney của thành phố hồi cuối tuần qua. Video đã ghi lại hình ảnh một chiếc Lexus SUV màu sáng đang lái từ hiện trường trên dãy phố 5600 trên Mascher St. Cảnh sát nói, người lái xe đã phóng chạy trốn, sau khi tông phải, 47 tuổi, khi Nguyen bước ra khỏi xe. Nguyễn chết vì vết thương của mình.Theo các điều tra viên, chiếc Lexus có thể bị hư hại ở cản trước, mui xe và kính chắn gió cũng có thể bị hư hại. Bất cứ ai có thông tin về kẻ lái xe đụng Nguyen được yêu cầu liên hệ với cảnh sát Philadelphia theo số 215-686-TIPS.⚪ ---- Theo tin ABC Australia., 26 tuổi, sẽ vẫn ngồi tù vì bị truy tố tổ chức ám sát Taha Sabbagh trước mặt một đứa trẻ bên ngoài một phòng tập thể dục ở Sydney. Phạm đã không ra Tòa án Downing Centre Local Court hôm thứ Hai sau khi bị bắt tại sân bay quốc tế Sydney khi cố gắng rời khỏi Úc. Pham bị buộc tội giết ông Sabbagh, 40 tuổi, người bị bắn chết vào tháng 3/2023 tại bãi đậu xe của phòng tập thể dục Elite Fight Force ở phía tây Sydney.Luật sư bào chữa của Phạm, Annabel Wurth, cho biết vụ án đã hoãn lại đến ngày 22/6/2023. Cảnh sát nói ông Sabbagh bị bắn ít nhất 10 phát khi đang ngồi trong xe hơi với một cậu bé 12 tuổi vào khoảng 6h30 sáng ngày 2 tháng 3/2023 tại phòng tập thể dục Sefton. Sabbagh chết tại hiện trường.Pham không bị truy tố tội nổ súng nhưng cảnh sát cáo buộc Pham chịu trách nhiệm lập kế hoạch và điều phối vụ tấn công. Cảnh sát cho biết Phạm chuẩn bị lên một chuyến bay ra khỏi Úc khi các cảnh sát lao vào bắt Pham vào chiều Chủ nhật và đưa Pham về đồn cảnh sát Surry Hills. Bản tin không nói rõ ai cầm súng bắn.Trong đoạn phim giám sát do cảnh sát công bố trước đó, đứa trẻ được nhìn thấy đang mở cổng phòng tập thể dục để ông Sabbagh lái xe vào. Tay súng bị cáo buộc sau đó được nhìn thấy lao ra khỏi chiếc Mazda 3 đậu cạnh cổng và bắn nhiều phát vào xe của Sabbagh. Lúc đó Sabbagh đến phòng tập võ thuật Elite Fight Force mà ông thường xuyên tham dự. Phạm được lệnh ra hầu tòa qua liên kết nối mạng trực tuyến vào phiên tòa tới.⚪ ---- Theo tin Reuters.(Czech Republic) về cung cấp quân sự, bao gồm máy bay, radar, nâng cấp xe bọc thép và vũ khí, theo một nguồn tin chính phủ Séc nói với Reuters, khi Hà Nội muốn đa dạng hóa kho vũ khí chủ yếu là từ Nga. An ninh là một trong những chủ đề chính được Thủ tướng Séc Petr Fiala trao đổi với các nhà lãnh đạo Việt Nam trong chuyến thăm 3 ngày vào tuần trước, vị quan chức này cho biết và lưu ý rằng các công ty an ninh là thành phần lớn nhất trong đoàn doanh nghiệp tháp tùng Fiala.Quốc gia vệ tinh của Liên Xô cũ được coi là có vị trí tốt để đáp ứng một số nhu cầu an ninh ngày càng tăng của Việt Nam khi các công ty quân sự của họ vượt trội trong việc trang bị thêm thiết bị của Nga và thường sản xuất thiết bị mới tương thích với vũ khí cũ của Liên Xô - một kỹ năng đặc biệt được đánh giá cao ở Việt Nam, nơi ước tính 80% kho vũ khí địa phương đến từ Nga. Trong hai thập niên qua, Séc đã tự định vị mình là nhà cung cấp vũ khí chính của Liên Âu cho Việt Nam, theo dữ liệu từ viện nghiên cứu SIPRI ở Stockholm.Hà Nội đã đặt hàng một chục máy bay chiến đấu hạng nhẹ L-39NG hồi năm 2021 từ nhà sản xuất Aero Vodochody của Cộng hòa Séc, việc giao hàng sẽ bắt đầu trong năm nay. Một nguồn tin đã tham gia các cuộc họp cấp cao và yêu cầu giấu tên vì các cuộc đàm phán là nội bộ cho biết, có những cuộc đàm phán để cung cấp thêm những chiếc máy bay như vậy.Kết thúc cuộc gặp giữa Fiala và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, "hai nhà lãnh đạo đồng thuậní đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an ninh-quốc phòng" cùng các lĩnh vực khác. Quan chức này nói rằng Séc có thể hỗ trợ chuyển giao công nghệ vũ khí và sản xuất tại địa phương nếu các thỏa thuận cung cấp quan trọng được ký kết.⚪ ---- Theo bản tin từ Greenstorm Foundation, nhiếp ảnh giađến từ Việt Nam đã thắng Giải thưởng Nhiếp ảnh Toàn cầu Greenstorm (Greenstorm Global Photography Award) lần thứ 14. Giải thưởng được trao trong một sự kiện trực tuyến được tổ chức vào Ngày Trái đất, 22/4/2023. Cô mang về nhà 1000 USD dưới dạng Giải thưởng tiền mặt và Giấy chứng nhận. Được biết, nhiếp ảnh gia Khanh Phan Thi là Khánh Phan trên Instagram.Tác phẩm nhiếp ảnh của Phan đã được chọn bởi một ban giám khảo nổi tiếng và thông qua một cuộc thăm dò công khai với sự tham gia của hàng ngàn người đam mê nhiếp ảnh và những người không có chuyên môn từ khắp nơi trên thế giới. Giải thưởng năm nay thu hút 4183 tác phẩm dự thi của các nhiếp ảnh gia đến từ 75 quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh quốc, Canada, Ấn Độ, Algeria, Brazil, Iran, Malaysia, Hàn Quốc, Maroc, Việt Nam, v.v. tham gia giải thưởng là 'Hòa hợp với thiên nhiên' ('In Harmony with Nature').Tác phẩm đoạt giải của Phan là bức tranh về một cơn bão vào mùa khô ở đầm Lập An, Huế, Việt Nam. Cô cảm thấy trời và đất dường như được kết nối bởi gió và nước. Chia sẻ từ TP.SG sau khi nhận giải, Khánh Phan cho biết: “Mỗi bức ảnh kể một câu chuyện, và mỗi câu chuyện đều có sức mạnh thay đổi thế giới”.Tiến sĩ Muralee Thummarukudy, Giám đốc Sáng kiến Toàn cầu G20 (G20 Global Initiative on Land) của LHQ từ Bonn, Đức quốc, nói khi khai mạc buổi lễ: "Vẻ đẹp của thiên nhiên phải được nhìn thấy và thể hiện, đó là lúc mọi người nói rằng chúng ta muốn bảo vệ thiên nhiên. Những sự kiện như thế này tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên thông qua sức mạnh của hình ảnh sáng tạo. Đất là nền tảng cho tất cả đa dạng sinh học, đất là nơi hứng chịu hầu hết các tác động của biến đổi khí hậu, đất là nơi sinh sống của 99,9% nhân loại. Tuy nhiên, đất vẫn chưa nhận được sự quan tâm xứng đáng”.----Theo Báo Chính Phủ. Lực lượng công an đã lần theo dấu vết và bắt hơn 50 người trong vụ 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines xách ma tuý. Theo đó, trước và sau khi trả tự do 4 tiếp viên hàng không vì họ không biết trong hàng xách tay về Việt Nam có ma tuý, cảnh sát đã lần theo dấu vết, bắt hơn 50 người. Những người trên liên quan đến các đầu mối giao, nhận ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam. Họ bị điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma tuý và Vận chuyển trái phép chất ma tuý xuyên quốc gia. Đến tối 22/3, sau 6 ngày điều tra, Công an TPHCM đã trả tự do cho 4 tiếp viên, khởi tố vụ án Vận chuyển trái phép chất ma túy, đồng thời tạm giữ hai nghi can liên quan việc vận chuyển số ma tuý trên từ Pháp về Việt Nam. Việc trả tự do cho các tiếp viên căn cứ vào kết quả điều tra, xác định 4 tiếp viên không biết bên trong kem đánh răng nhận vận chuyển có 157 tuýp đã được giấu ma túy. Do đó không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự. (ghi chú: theo bản tin, công an nói 4 cô tiếp viên vô tội, trong khi hơn 50 người khác sẽ bị khởi tố. Theo dư luận, 4 cô trước đó đã có nhiều chuyến buôn chất cấm như thế, cả 4 đều là gia tộc các quan lớn, trong đó đồn rằng có 1 cô là cháu ruột Chủ Tịch Nước Võ Văn Thưởng.)----Theo Báo Thanh Niên. Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 3.2023, xuất khẩu gạo đạt 962.000 tấn, trị giá 509 triệu USD, tăng mạnh 80% về lượng và tăng 78% về trị giá so với tháng trước. Đây là tháng xuất khẩu gạo đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Điểm nhấn đáng chú ý trong quý 1/2023 chính là sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường Trung Quốc. Xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 340.000 tấn, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước. Giá gạo xuất khẩu bình quân của quý 1 là 589 USD/tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Nước này tiếp tục là thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ 2 của Việt Nam.----Theo Báo Tuổi Trẻ. Cơ quan chức năng đang soạn thảo quy trình xử lý (hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo) với nghệ sĩ vi phạm. Sẽ có tổ chuyên trách lên bộ cùng thẩm định xác định sai phạm - quyền cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch) Trần Ly Ly cho biết về quy trình xử lý (hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo) đối với nghệ sĩ, người có ảnh hưởng (KOLs) vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục. Cục Nghệ thuật biểu diễn đang phối hợp Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử soạn quy trình.---- HỎI 1: Dân số Nam Hàn suy giảm, thuê giáo viên cũng giảm 20-30% vào năm 2027?ĐÁP 1: Đúng thế. Bộ Giáo dục Nam Hàn cho biết chính phủ có kế hoạch cắt giảm 20-30% việc tuyển dụng giáo viên mới ở tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông vào năm 2027 trong bối cảnh dân số trong độ tuổi đi học giảm mạnh. Quyết định này được đưa ra trong khuôn khổ kế hoạch dài hạn về việc làm giáo viên giai đoạn 2024-2027 của Bộ.Chi tiết:---- HỎI 2: Một gia đình gấu vào sân sau 1 nhà dân, nhảy lên chơi thể thao trampoline?ĐÁP 2: Đúng thế. Một người phụ nữ ở Connecticut đã quay video một gia đình gấu trèo lên tấm bạt lò xo trampoline ở sân sau của nhà cô để chơi. Olivia Germano đã đăng một video lên Facebook cho thấy những con gấu lang thang vào sân sau th5i trấn Farmington của cô và trèo lên tấm bạt lò xo trampoline của cô. Đoạn video cho thấy bốn con gấu nảy, lăn và vật lộn trên tấm bạt lò xo trampoline trong khi con gấu thứ năm tò mò bên dưới tấm bạt. Bộ Năng lượng và Bảo vệ Môi trường Connecticut cho biết đã có 73 trường hợp nhìn thấy gấu được báo cáo ở Farmington vào năm 2023 tính đến tuần trước.Xem video: