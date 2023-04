Mời xem Đêm Nhạc Trần Chí Phúc – Tháng Tư Sài Gòn – Vượt Biển – Đấu Tranh

Thư Mời



Nhạc sĩ Trần Chí Phúc sẽ thực hiện đêm nhạc mang tên Tháng Tư – Sài Gòn – Vượt Biển – Đấu Tranh vào tối Thứ Bảy 29-4-2023 tại Quận Cam với những ca khúc mang niềm khắc khoải về quê hương của anh sáng tác trong 44 năm qua ở hải ngoại.



Những tiếng hát Thanh Lan, Phượng Mai, Ngọc Diệp (Las Vegas ), Nam Trân, Phong Dinh, Kim Loan, Duy Tân, Đào Tâm, Lâm Dung, Ngọc Quỳnh, Ái Liên sẽ trình bày khoảng 20 ca khúc Trần Chí Phúc trong đêm này.

Các bài hát nói về thương nhớ Sài Gòn như Sài Gòn Yêu Mãi, Sài Gòn Em Ở Đó, Sài Gòn Em Vẫn Còn Đây, Sài Gòn Hát Vang, nói về vượt biển trại tị nạn như Xác Em Nay Ở Phương Nào, Mai Em Đi, Mai Mốt Em Về Đâu.

Trong đêm nhạc 29-4-2023 có thêm một số ca khúc như bản Cô Gái Việt Phố Đèn Đỏ Singapore nói về thân phận đau đớn của các cô gái Việt Nam bán dâm ở xứ người; bản Miền Trung Biển Chết nói về nỗi uất hận của các ngư dân vì công ty Formosa thải chất độc ra biển Miền Trung làm chết cá hàng loạt các tỉnh; bản Cao Nguyên Mùi Nhớ tả nỗi buồn khi thấy Việt Cộng để cho Trung Cộng khai thác quặng Bô Xít tàn phá rừng núi ở Cao nguyên; Bản Cướp Đất Dân Lành nói về chủ nghĩa Cộng Sản với lý thuyết đất đai thuộc sở hữu toàn dân nên lũ cán bộ tham nhũng Việt Cộng tha hồ cướp đất của người dân để làm giàu cho bọn chúng...

Nhạc sĩ Trần Chí Phúc sẽ hát ca khúc mới nhất là Nỗi Buồn Tháng Tư Bảy Lăm kể cho thế hệ con cháu biết rằng quân Bắc Việt đã xua quân xâm lăng Miền Nam tự do và chiếm Sài Gòn vào trưa ngày 30-4-1975 khiến cho hàng triệu người phải bỏ nước ra đi lánh nạn Cộng Sản. Và khởi lên ước mơ một ngày dân chúng sẽ đứng lên gỡ bỏ gông cùm chủ nghĩa cộng sản- là thủ phạm đưa đất nước và dân tộc vào cảnh khốn khổ- để Việt Nam xây dựng chế độ tự do no ấm.

Và chương trình sẽ đồng ca Cờ Vàng Bay Trên Thành Phố Ta Hôm Nay trình, ca ngợi lá cờ vàng ba sọc đỏ biểu tượng cho cộng đồng VN tị nạn tại hải ngoại.

Nhạc đệm với tiếng đàn Tây Ban Cầm Nguyễn Đức Đạt và Trần Chí Phúc.

Chương trình bắt đầu lúc 7 giờ 30 tối Thứ Bảy 29-4-2023 trình diễn tại Phuong Mai Studio, địa chỉ 6495 Westminster Blvd, Westminster, CA 92801.

Được trực tiếp truyền hình Live Stream trên kênh Youtube Phuong Mai Official.

Quí vị muốn xem cùng lúc, có thể vào kênh này. Quí vị nào muốn đến tại chỗ để dự khán, xin liên lạc email: nhactranchiphuc@gmail.com để tác giả sắp xếp chỗ ngồi. Nhạc sĩ Trần Chí Phúc cho biết rằng với kỹ thuật Live Stream thì nhiều đồng hương khắp nơi trên thế giới có thể xem được chương trình này cùng lúc hoặc sau đó trên Youtube Phuong Mai Studio.

Năm ngoái 24-4-2022 anh thực hiện chiều nhạc Lấy Lại Tên Sài Gòn tại Quận Cam. Năm nay, tối Thứ Bảy vừa rồi 15-4-2023, Trần Chí Phúc có đêm nhạc của anh mang tên Sài Gòn Mơ Ngày Hội Ngộ tại thành phố Dallas để lại dư âm đẹp trong lòng khán giả vùng này.