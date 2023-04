Video giới thiệu:

Linh Sơn Cổ Tự - The Ancient Pagoda Linh Sơn

Nhà văn Qúach Tấn, trong ký sự gọi Khánh Hòa là Xứ Trầm Hương, viết:

Cây quế thiên thai mọc ngoài hang đá

Trầm hương Vạn Giã ngát cả sơn lâm

LINH SƠN CỔ TỰ là ngôi chùa cổ ở xứ Trầm Hương, huyền bí, linh thiêng giữa chốn núi đồi qua bao nhiêu thăng trầm, còn in dấu chân của các cao tăng một thuở: Đại Lão Hòa Thượng Huyền Quang, Hòa Thượng Quảng Đức, Hòa Thượng Tuệ Sỹ và Giáo Sư Lê Mạnh Thát v.v..

Writer Quách Tấn, in his book named “The Land of Agarwood,” referring to Khánh Hòa Province, writes:Heavenly scented agarwood trees in the wild rarely grownMountains filled with this fragrance as Vạn Giã’s well knownThe Ancient Pagoda Linh Sơn is mysterious and sacred, imprinted with the footprints of its senior monks: Venerable Huyền Quang, Venerable Hòa Thượng Quảng Đức, Venerable Tuệ Sỹ, and Professor Lê Mạnh Thát, etc.

https://youtu.be/0sAWN1PF2lE

--

Laura Thuy-Loan Nguyen, Ph.D.

Wisdom Today

Vietnamese-English YouTube Channel