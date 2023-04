Xe điện Vinfast bốc cháy khi đang chạy ở cầu vượt Kim Vinh, Nghệ An. Báo nhà nước đăng, rồi rủ nhau xóa.

- TIN VN. Xe điện Vinfast bốc cháy khi đang chạy ở cầu vượt Kim Vinh, Nghệ An. Báo nhà nước đăng, rồi rủ nhau xóa.

- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga: Anh quốc là kẻ thù vĩnh cửu của Nga, sẽ bị Nga bắn chìm xuống biển.

- Nga lộ dấu hiệu lo ngại vì tình báo Mỹ chen vào chính phủ Nga, lộ hầu hết các quyết định đưa ra ở Moscow.

- Liên Âu: đã đào tạo hơn 16.000 binh sĩ Ukraine.

- Nga: kêu gọi hòa đàm theo công thức TQ đưa ra (sẽ ngưng bắn, ai đâu ở đó, không cần Nga rút quân).

- Phần Lan: sẽ cấp vật liệu quốc phòng để huấn luyện 30.000 binh sĩ Ukraine tại Ba Lan.

- Tổng thư ký NATO: Tất cả các đồng minh NATO đã đồng ý rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO.

- Zelensky: Ukraine đã làm mọi thứ cần thiết để gia nhập NATO trong tương lai gần.

- Phi cơ Nga dội bom thành phố Nga Belgorod: Bộ Quốc phòng Nga nói là vô tình xả đạn từ một chiếc Su-34. Nhiều tòa nhà hư hại, 2 người bị thương.

- Tư lệnh Lực lượng Không gian Mỹ: kỷ nguyên an ninh mới, nhiều mối đe dọa vượt ra ngoài Trái đất.

- Joe Biden và Emmanuel Macron đồng thuận: giữ hòa bình và ổn định trên Eo biển Đài Loan là rất quan trọng

- Biden: Mỹ góp 500 triệu đô chống nạn phá rừng nhiệt đới Amazon của Brazil, tài trợ 1 tỷ USD cho Quỹ Khí hậu Xanh LHQ

- Cộng Hòa Texas ra luật dìm phiếu: phải bầu duy nhất ở phòng phiếu gần nhà, thay vì trước giờ là bầu ở đâu cũng được trong quận.

- Joe Biden sẽ tuyên bố tranh cử 2024 vào Thứ Ba 25/4/2023

- Trọng tài phán: Mike Lindell phải trao 5 triệu đô tiền thua cá độ vụ tin tặc TQ lật người phiếu bầu Trump sanh phiếu Biden

- Michigan: Dân Chủ dễ dàng cho 1 cặp nam nữ chưa kết hôn ở chung, nhưng Cộng Hòa vẫn còn ngứa mắt, đòi phạt

- Bắc Hàn: không bỏ vũ khí nguyên tử

- Nhật: lo ngại có người lừa gạt để ChatGPT viết mã cho các ứng dụng phần mềm độc hại

- Y hệt như trong phim: mất trộm 1632 kilogram vàng ở sân bay Canada.

- Oklahoma: các quan quận McCurtain bị nhà báo nghe lén, nói chuyện nướng xác, hành hạ người Da đen tới chết, nữ đại úy dan díu sex với sếp quận để tăng lương.

- Hơn 1/10 trong số 5.000 nhân viên của Meta Platforms Inc. ở Anh quốc dự kiến bị sa thải.

- Bộ Tư pháp xem xét ngăn chặn công ty T-Mobile US Inc. mua lại Mint Mobile LLC.

- Wisconsin: tìm ra xác Hai Quoc Nguyen trên sông Hudson.

- Nhật Bản: 1 nữ thực tập sinh người Việt 19 tuổi bị bắt sau khi xác một bé sơ sinh lộ ra.

- TIN VN. TP.SG lọt top 10 thành phố có số triệu phú USD tăng nhanh nhất thế giới.

- TIN VN. Quý I/2023, lượng kiều hối chuyển về TP.SG đạt 2,119 tỷ USD, tăng 19,4%.

- TIN VN. Doanh nghiệp ngành điều lo phá sản.

- HỎI 1: Có tới 62% dân Mỹ tin trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ ảnh hưởng đến việc làm trong 2 thập niên tới? ĐÁP 1: Đúng thế.

- VẤN ĐỀ: Lại nói chuyện thiết chế và cá nhân (Thái Hạo)

QUẬN CAM (VB-21/4/2023) ---- Độc chiêu của Cộng Hòa để thắng phiếu Dân Chủ: bất kể sở làm ở đâu, cử tri phải về phòng phiếu đã quy định gần nhà để đứng xếp hàng bầu phiếu, thay vì được bầu ở bất kỳ phòng phiếu nào trong quận. Các địa điểm bỏ phiếu trên toàn quận vào Ngày bầu cử sẽ bị cấm ở Texas theo dự luật được Thượng viện Texas thông qua vào thứ Năm 20/4/2023.

Dự luật Thượng viện 990, do Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Bob Hall soạn thảo, được thông qua với tỷ lệ 17-12 theo đường lối đảng phái. Dự luật — nếu được Hạ viện tiểu bang Texas phê chuẩn — sẽ loại bỏ các trung tâm bỏ phiếu mở cho toàn quận vào Ngày bầu cử và yêu cầu cư dân bỏ phiếu tại một khu bầu cử được chỉ định, thường là ở khu vực lân cận nhà của họ. Các trung tâm bỏ phiếu lớn hơn sẽ được cho phép thông qua bỏ phiếu sớm.

Hiện tại, 90 quận Texas — bao gồm các quận đô thị lớn như Harris và Dallas cũng như các quận ở nông thôn — được chấp thuận sử dụng các trung tâm bỏ phiếu toàn quận vào Ngày Bầu cử. Tại sao trước giờ Texas cho bầu ở bất kỳ phòng phiếu nào trong quận cũng được, bây giờ lại ép phải về phòng phiếu gần nhà bầu? Theo luật, Ngày bầu cử luôn luôn là Thứ Ba (Tuesday) tuần lễ đầu tháng 11 trong năm bầu cử. Ngày Thứ Ba là ngày hầu hết dân Mỹ đi làm, nếu quay về gần nhà để bầu cử, lại đứng xếp hàng, nhiều người sẽ lười. Ngày Thứ Ba cũng là ngày đi học của sinh viên, các đại học không gần nơi cư ngụ, cử tri sinh viên vốn đã lười, lại lười thêm. Dân lao động và sinh viên đa số theo Dân Chủ.

⚪ ---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Sáu đã mô tả Anh quốc là "kẻ thù vĩnh cửu của Nga. Anh quốc đã, đang và sẽ là kẻ thù vĩnh cửu của chúng ta. Trong bất kỳ trường hợp nào, cho đến khi hòn đảo kiêu ngạo và ẩm thấp ghê tởm của họ chìm xuống vực thẳm của biển từ làn sóng do hệ thống vũ khí mới nhất của Nga tạo ra." Bình luận của Medvedev được đưa ra để đáp lại các biện pháp trừng phạt mà Anh quốc áp đặt đối với một số cá nhân Nga, điều này lại là phản ứng đối với bản án 25 năm tù dành cho nhà đối lập Nga Vladimir Kara-Murza.

⚪ ---- Cao ủy Liên Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell cho biết hôm thứ Sáu rằng Liên Âu cho đến nay đã đào tạo hơn 16.000 binh sĩ Ukraine. Ngoài ra, khối này đã cung cấp hơn 600 triệu euro đạn dược và hỏa tiễn kể từ tháng 2, khi hợp tác mua sắm chung để tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Trong cuộc điện đàm với Borrell, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cảm ơn sự hỗ trợ của Liên Âu và kêu gọi Borrell giúp hoàn tất các cuộc thảo luận về đợt mua sắm chung trị giá 1 tỷ euro thứ hai "càng sớm càng tốt để đảm bảo an ninh ở châu Âu."

⚪ ---- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin hôm thứ Sáu nói với đài RT rằng một số đề xuất mà Trung Quốc đưa ra để giải quyết cuộc chiến ở Ukraine có thể và nên được sử dụng cho các cuộc đàm phán trong tương lai về vấn đề đó: "Trước hết, chúng tôi rất biết ơn các đối tác Trung Quốc vì ý định chân thành của họ, mong muốn đóng góp vào giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Một số điều khoản trong kế hoạch hòa bình do TQ trình bày có thể là cơ sở cho các nỗ lực hòa bình trong tương lai." Đầu tháng 4, Trung Quốc cho biết họ đang liên lạc với tất cả các bên liên quan liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, bao gồm cả Kiev, trong bối cảnh bị chỉ trích rằng TQ đang đơn phương và liên minh với Nga. (ghi chú: đề xuất 12 điểm của TQ là ngưng bắn tại chỗ để hòa đàm, không cần Nga rút quân. Ukraine từ chối, nói Nga rút quân trước, nói chuyện sau.)

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Phần Lan hôm thứ Sáu thông báo rằng họ sẽ cung cấp vật liệu quốc phòng cho việc huấn luyện các binh sĩ Ukraine thuộc Phái bộ Hỗ trợ Quân sự của Liên Âu (EUMAM). Chương trình nhằm đào tạo 30.000 binh sĩ Ukraine tại Ba Lan. Bộ cho biết gói viện trợ trị giá 78 triệu euro, nâng tổng giá trị hỗ trợ của Phần Lan cho Ukraine lên 990 triệu euro. Nó nói thêm rằng các chi tiết về nội dung cụ thể, phương thức cung cấp và lịch trình viện trợ sẽ được giữ kín vì lý do an ninh.

⚪ ---- Tổng thư ký Jens Stoltenberg nói với các phóng viên hôm thứ Sáu: "Tất cả các đồng minh NATO đã đồng ý rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên của liên minh. Tổng thống Zelensky có những kỳ vọng rất rõ ràng. Ukraine cần an ninh để đảm bảo rằng lịch sử không lặp lại. Trọng tâm chính hiện nay là đảm bảo rằng Tổng thống Putin không chiến thắng trong cuộc chiến, rằng Ukraine thắng thế, bởi vì nếu không có một Ukraine có chủ quyền và độc lập, thì việc thảo luận về tư cách thành viên là vô nghĩa."

Phát biểu trước cuộc họp của Nhóm Liên lạc Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức, TTK NATO tiết lộ rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chính thức chấp nhận lời mời tham gia hội nghị thượng đỉnh của liên minh tại Vilnius vào tháng 7.

⚪ ---- Ukraine đã làm mọi thứ cần thiết để gia nhập NATO trong tương lai gần, trong đó Lực lượng vũ trang Ukraine có đóng góp lớn nhất, theo lời Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết trong bài phát biểu tối ngày 20/4: "Ukraine đã làm mọi thứ để đảm bảo rằng đơn xin gia nhập của chúng tôi được chấp thuận. Thật khó để nói rằng đóng góp của ai cho an ninh châu Âu và châu Âu-Đại Tây Dương lớn hơn đóng góp của các chiến binh của chúng ta... những người đàn ông và phụ nữ Ukraine đang bảo vệ tự do bằng mạng sống của họ. Tôi biết ơn tất cả các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi trong việc này."

⚪ ---- Phi cơ Nga dội bom thành phố Nga. Một vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển thành phố Belgorod của Nga và gây ra một miệng hố lớn vào cuối ngày 20/4/2023. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đây là "sự vô tình xả đạn hàng không" từ một chiếc Su-34 bay qua thành phố, theo báo cáo của hãng thông tấn nhà nước RIA-Novosti.

Hình ảnh sau khi phi cơ Nga "làm rơi" bom trong thị trấn Nga Belgorod: phe ta dội bom nhầm phe mình.

.

Tuy nhiên, Thống đốc tỉnh Belgorod Vyacheslav Gladkov đã báo cáo trên Telegram rằng 2 người đã bị thương, các tòa nhà bị hư hại và một miệng núi lửa rộng 20 mét (65 feet) bị bỏ lại trên một con phố chính.

Nằm gần biên giới Ukraine, Belgorod có dân số khoảng 340.000 người. Gladkov viết: "Có một vụ nổ. Theo thông tin ban đầu, không có thương vong. Một miệng núi lửa lớn có đường kính 20 mét xuất hiện ở ngã tư của một trong những con phố chính. Cửa sổ của một tòa nhà chung cư lân cận bị vỡ. Vụ nổ đã làm hư hại một số xe hơi đang đậu và lật đổ cột điện,"

Các video và hình ảnh về vụ nổ cũng như hậu quả của nó nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội. Video cho thấy những đống bê tông trên đường phố và những chiếc xe hơi bị hư hỏng. Người đàn ông đằng sau video nói rằng một nửa con phố không còn tồn tại nữa. Một video khác cho thấy một chiếc xe hơi lộn ngược trên nóc một cửa hàng.

Xem video dài 55 giây đồng hô:



https://youtu.be/rgw2Sl_bXYc

⚪ ---- Taras Zhovtenko, chuyên gia an ninh quốc tế tại Tổ chức Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation, nói với Đài NV của Ukraine rằng Nga lộ dấu hiệu lo ngại vì tài liệu tình báo mật của Hoa Kỳ bị rò rỉ gần đây cho thấy mức độ thâm nhập sâu của tình báo Hoa Kỳ vào chính phủ Nga: “Lý do chính của những 'cuộc đua gián điệp' này trong các cơ quan đặc biệt của Nga là, trước hết, phản gián Nga bị sốc bởi mức độ mà toàn bộ hệ thống ra quyết định của Nga, như nó được gọi, nằm trong lòng bàn tay của Mỹ. Vụ rò rỉ các tài liệu mật của Pentagon cho thấy tình báo Mỹ đã xâm nhập vào hầu hết các cấp, ngoại trừ vòng cao nhất và hẹp nhất (ở Điện Kremlin). Nhưng mọi thứ bên dưới đều bị tình báo Mỹ xâm nhập." Ông tin rằng vụ rò rỉ các tài liệu của Hoa Kỳ cho thấy Mỹ nhận được thông tin nhanh chóng về hầu hết các quyết định được đưa ra ở Moscow.

⚪ ---- Tư lệnh Lực lượng Không gian Hoa Kỳ, Tướng Chance Saltzman, nói rằng đất nước đang bước vào một kỷ nguyên an ninh mới, trong đó các mối đe dọa vượt ra ngoài Trái đất. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC công bố hôm thứ Năm, Tướng Saltzman cảnh báo rằng các mối đe dọa mà các năng lực trên quỹ đạo của Hoa Kỳ đang phải đối mặt từ các đối thủ cạnh tranh chiến lược của nước này đã tăng lên nhiều: "Chúng tôi đang thấy các vệ tinh có thể tóm lấy một vệ tinh khác, vật lộn với nó và kéo nó ra khỏi quỹ đạo hoạt động của nó. Đây là tất cả những khả năng mà chúng đang thể hiện trên quỹ đạo ngày nay, do đó, sự kết hợp của những vũ khí này và tốc độ mà chúng' đã được phát triển rất đáng lo ngại."

⚪ ---- Bạch Ốc cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tái khẳng định hôm thứ Năm rằng việc duy trì hòa bình và ổn định trên Eo biển Đài Loan là rất quan trọng, trong bối cảnh Paris đang nỗ lực giảm thiểu tác động của bất ổn ngoại giao gần đây do những bình luận của Macron về hòn đảo tự trị này gây ra. Hai tổng thống đã điện đàm để thảo luận về chuyến thăm cấp nhà nước của Macron tới Trung Quốc hồi đầu tháng này, cũng như những nỗ lực của họ nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng, các giá trị phổ quát và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm cho biết chính phủ sẽ quyên góp 500 triệu đô la trong vòng 5 năm tới cho cuộc chiến chống lại nạn phá rừng nhiệt đới Amazon của Brazil. Tuy nhiên, sự hỗ trợ cần phải được sự chấp thuận của Quốc hội. Nói trước Diễn đàn các nền kinh tế lớn (Major Economies Forum), Biden cũng cam kết tài trợ 1 tỷ USD cho Quỹ Khí hậu Xanh của LHQ, quỹ hỗ trợ các nước đang phát triển chống lại biến đổi khí hậu. Mỹ sẽ tăng gấp đôi số tiền tài trợ cho sáng kiến này một khi sự giúp đỡ này được thực hiện.

Biden nói: "Những tác động của biến đổi khí hậu sẽ được cảm nhận nhiều nhất bởi những người đóng góp ít nhất vào vấn đề này, bao gồm cả các quốc gia đang phát triển... Là những nền kinh tế lớn và phát thải nhiều, chúng ta phải đẩy mạnh và hỗ trợ những nền kinh tế này."

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang chuẩn bị chính thức tuyên bố tranh cử nhiệm kỳ thứ hai có thể vào tuần tới. Ngày chính xác mà Biden sẽ tuyên bố chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của mình vẫn còn linh hoạt, nhưng nó có thể diễn ra vào thứ Ba 25/4/2023 dưới dạng một video cho những người ủng hộ, theo tin từ The Washington Post, Associated Press và CNN -- trích dẫn nhiều các nguồn giấu tên quen thuộc với kế hoạch.

⚪ ---- Lindell đưa ra 11 files điện tử, nói là chứng cớ Trung Quốc xáo trộn phiếu bầu tháng 11/2020 để Biden thắng, và Lindell treo giải 5 triệu đôla cho ai chứng minh 11 files này sai. Thế là Lindell sẽ mất 5 triệu đôla. Giám đốc điều hành MyPillow Mike Lindell đã được lệnh phải trả 5 triệu đô la cho người đã chứng minh Lindell sai trong "Thử thách chứng minh Mike sai" ("Prove Mike Wrong Challenge"). Lindell, một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất các thuyết âm mưu bầu cử của Donald Trump, đã đưa ra lời thách thức tại một "hội nghị chuyên đề về mạng" mà ông tổ chức vào năm 2021, nói rằng ông có dữ liệu chứng minh Trung Quốc can thiệp vào cuộc bầu cử — và sẽ trả 5 triệu đô la cho bất kỳ ai có thể chứng minh các hồ sơ ông đưa ra không phải từ cuộc bầu cử năm 2020, theo tin trên báo Rolling Stone. Chuyên gia pháp y máy tính Robert Zeidman đã tham gia thử thách, nộp đơn yêu cầu giải thưởng, sau đó đệ đơn lên ủy ban trọng tài khi công ty của Lindell từ chối thanh toán. Các quy tắc của cuộc thi nêu rõ các tranh chấp sẽ được giải quyết bằng "trọng tài cuối cùng và ràng buộc."

Hội đồng trọng tài cho biết Zeidman "đã thực hiện theo hợp đồng" mà anh đã ký để tham gia thử thách, CNN đưa tin. Anh này đã chứng minh rằng dữ liệu mà Lindell cung cấp "rõ ràng không phải dữ liệu bầu cử tháng 11/2020", hội đồng cho biết và việc không trả giải thưởng 5 triệu đô la "là vi phạm hợp đồng, cho phép Zeidman thu hồi." Zeidman—một cử tri 63 tuổi ái mộ Trump đến từ Nevada, người tự mô tả mình là một "người bảo thủ ôn hòa"—nói với tờ Washington Post rằng anh "thực sự hài lòng" với quyết định này.

Anh nói: "Sự thật cuối cùng cũng được đưa ra." Lindell được lệnh gửi cho Zeidman 5 triệu đô la trong vòng 30 ngày, mặc dù Lindell dường như không có ý định trả hết. "Họ đã đưa ra một quyết định sai lầm khủng khiếp! Điều này sẽ được đưa lên tòa!" Lindell nói trong một tin nhắn văn bản tới Washington Post. Nhưng các luật sư của Lindell có thể đang bận: Lindell đang bị Dominion Voting Systems kiện đòi 1,3 tỷ đô la. (Dominion vừa được Fox News chịu thương lượng, nôp bồi thường 787,5 triệu đô vì Fox News vu khống máy bầu của Dominion tráo phiếu Trump cho Biden.).

⚪ ---- Dân Chủ dễ dàng chấp nhận cho 1 cặp nam nữ chưa kết hôn ở chung, nhưng Cộng Hòa vẫn còn ngứa mắt. Đó là luật của Michigan: chưa cưới, không cho ở chung nhà. Các cặp vợ chồng chưa kết hôn ở Michigan đang tiến một bước gần hơn để có thể chung sống hợp pháp một cách lãng mạn như họ muốn. Thượng viện tiểu bang đã biểu quyết với tỷ lệ 29-9 vào hôm thứ Tư để bãi bỏ một đạo luật coi việc một người đàn ông chưa lập gia đình sống với một phụ nữ chưa lập gia đình là một tội nhẹ, theo tờ Detroit News đưa tin.

Dự luật sẽ xóa bỏ một điều khoản để cho phép chung sống có "dan díu lãng mạn" với nhau, nhưng sẽ cho giữ lại một điều khoản cấm bất kỳ cá nhân nào "tham gia vào các hành vi khiêu dâm và dâm dục một cách công khai và thô bạo." Luật này đã không được thực thi trong gần một thế kỷ, nhưng theo luật liên bang, một người không thể khai thuế và cho ai đó là người phụ thuộc (dependent) trên tờ khai thuế nếu dan díu của họ vi phạm luật tiểu bang.

Tất cả 20 Thượng nghị sĩ Dân chủ đã bỏ phiếu bãi bỏ luật có từ năm 1931, nhưng 9 trong số 18 Thượng nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu để giữ nguyên.

⚪ ---- Bắc Hàn tuyên bố qua thông tấn nhà nước KCNA, rằng họ sẽ tiếp tục thực hiện các hành động cần thiết cho đến khi Hoa Kỳ loại bỏ các mối đe dọa quân sự chống lại họ. Bắc Hàn cũng cáo buộc Mỹ "can thiệp bất hợp pháp" vào nội bộ nước này khi đòi phi nguyên tử hóa. Bắc Hàn nói rằng tình trạng quốc gia nguyên tử sẽ vẫn là một thực tế "không thể phủ nhận". Mỹ và Bắc Hàn bất hòa về chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn, trong đó Mỹ đòi Bắc Hàn từ bỏ kho vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, Bắc Hàn nói rằng vũ khí là một biện pháp ngăn chặn cần thiết chống lại sự xâm lược của nước ngoài.

⚪ ---- Các chuyên gia an ninh mạng Nhật Bản cho biết người dùng có thể lừa gạt để ChatGPT viết mã cho các ứng dụng phần mềm độc hại bằng cách nhập lời nhắc khiến chatbot trí tuệ nhân tạo phản hồi như thể nó đang ở chế độ nhà phát triển (developer mode). Phát hiện này đã làm nổi bật sự dễ dàng mà các nhà phát triển đưa ra các biện pháp bảo vệ nhằm ngăn chặn việc sử dụng công cụ của tội phạm và phi đạo đức có thể bị phá vỡ.

⚪ ---- Y hệt như trong phim: trộm 1632 kilogram vàng ở sân bay. Một vụ trộm vàng tại sân bay lớn nhất của Canada đang được điều tra, theo Cảnh sát Canada cho biết hôm thứ Năm, xác nhận bản tin trước đó của Toronto Sun rằng “ai đó” đã chuyển thành công một lượng lớn kim loại quý qua Sân bay Toronto Pearson trước đó tuần này. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm, một phát ngôn viên của Cảnh sát khu vực Peel đã thông báo rằng số vàng trị giá khoảng 20 triệu đô la, một phần của “thùng container giá trị cao”, đã bị chôm khỏi một nơi chứa hàng sau khi nó được dỡ xuống từ một chiếc máy bay đã hạ cánh xuống sân bay.

Hai Quoc Nguyen

một nữ thực tập sinh kỹ thuật người Việt Nam

TIN VN. Xe điện Vinfast bốc cháy khi đang chạy ở cầu vượt Kim Vinh, Nghệ An.

HÌnh tổng hợp từ clip.

Kết quả khi vào Google gõ chữ: xe ô tô vinfast cháy. Nhưng các báo này đã gỡ bản tin rồi.

Kết quả khi vào YouTube gõ chữ: xe ô tô vinfast cháy. Có thể vào xem bây giờ

TIN VN. Quý I/2023, lượng kiều hối chuyển về TP.SG đạt 2,119 tỷ USD, tăng 19,4%.

TIN VN. TP.SG lọt top 10 thành phố có số triệu phú USD tăng nhanh nhất thế giới.

TIN VN. Doanh nghiệp ngành điều lo phá sản.

Lại nói chuyện thiết chế và cá nhân

Thái Hạo

Bao Tiếng Dân,

“Điều này rất hiếm,” người phát ngôn nói. Báo Toronto Sun đã loan tin trước đó hôm thứ Năm rằng khoảng 3.600 pound (1632 kilogram) vàng - theo giá thị trường hiện tại, một trọng tải trị giá hơn 100 triệu đô la - đã bị đánh cắp. Một nguồn tin cảnh sát giấu tên nói với The Sun rằng vụ trộm có thể liên quan đến tội phạm có tổ chức. Người phát ngôn của RCMP nói với Bloomberg News vào thời điểm đó: “Chúng tôi vẫn đang cố gắng thu thập thông tin chính xác về vụ trộm."⚪ ---- Tuần trước, nhật báo McCurtain Gazette News, nghi ngờ rằng các cuộc họp của quận McCurtain vẫn tiếp tục sau khi công chúng rời phòng họp là vi phạm luật họp công khai của Oklahoma, đã bí mật đặt một máy ghi âm kích hoạt bằng tiếng nói trong phòng.Các cuộc trò chuyện xảy ra khi các quan chức ủy ban không nghĩ rằng có ai đang nghe, trong đó nói chuyện có cả âm mưu sát hại nhà xuất bản tờ báo địa phương, có cả chuyện thuê một sát thủ để thực hiện vụ giết người. Các chủ đề khác được thảo luận là nướng xác (barbecuing a body) và khao khát những ngày họ có thể hành hạ những người đàn ông Da đen tới chết.Các ủy viên quận đã từ chức, nhưng văn phòng cảnh sát trưởng quận thông báo rằng họ sẽ điều tra bài báo về việc ghi âm. Trong tuyên bố, cảnh sát trưởng viết rằng các đoạn ghi âm đã được sửa chữa và giả mạo.Vào tối thứ Tư 19/4/2023, tờ báo đã quyết định công bố toàn bộ các đoạn ghi âm để bác bỏ cáo buộc sửa đổi âm thanh. Tờ báo cũng bao gồm cảnh quay bằng camera gắn trên người về vụ bắt giữ Bobby Barrick, người sau đó đã bị giết khi bị cảnh sát giam giữ.Tờ báo cho biết: "Chúng tôi cũng sẽ phát hành bản ghi âm và bản ghi âm đầy đủ, chưa chỉnh sửa của cuộc họp công khai ngày 6 tháng 3/2023 của các Ủy viên Quận McCurtain. Bản ghi âm đã được ghi âm ở mức tốt nhất trong khả năng của chúng tôi, vì phương ngữ khiến cuộc đối thoại đôi chỗ khó phân biệt. Với bản ghi âm này, Gazette không có cách nào chứng nhận tính chính xác hoàn toàn của nó và khuyến khích tất cả độc giả nghe bản ghi âm được cung cấp cho chính họ."Trong số các chi tiết được nêu trong bài báo có đề cập đến "chuyện tình cảm thể xác" ("physical affair") giữa nữ Đại úy cảnh sát Alicia Manning và cựu Chủ tịch Quận Jimmy Westbrook. Nữ đại úy Manning qua băng nghe lén dường như ngụ ý rằng cô đã trao đổi tình dục để được Chủ tịch Quận cho tăng lương.Bạn muốn nghe băng ghi âm, hãy theo hướng dẫn từ đây:⚪ ---- Hơn 1/10 trong số 5.000 nhân viên của Meta Platforms Inc. ở Anh quốc có thể bị sa thải, theo Financial Times đưa tin hôm thứ Năm. Hầu hết việc cắt giảm sẽ được thực hiện trong nhóm Instagram địa phương của công ty, với việc Meta dường như rút khỏi London, thành phố được lên kế hoạch đóng vai trò là trung tâm cho mạng truyền thông xã hội cách đây chưa đầy một năm. Theo báo cáo, một số nhân viên làm việc tại thủ đô của Anh sẽ được đề nghị chuyển đến New York.⚪ ---- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang xem xét ngăn chặn công ty T-Mobile US Inc. mua lại Mint Mobile LLC, theo tờ New York Post hôm thứ Năm. Thỏa thuận đang được điều tra về những lo ngại chống độc quyền và khả năng giao dịch ảnh hưởng đến khách hàng thông qua giá cao. Bộ Tư Pháp cũng muốn "làm gương" cho một thương vụ mà một người nổi tiếng tham gia. Đáng chú ý, nam diễn viên Ryan Reynolds nắm giữ cổ phần thiểu số trong Mint và được cho là sẽ kiếm được 270 triệu USD trong thương vụ trị giá 1,35 tỷ USD.⚪ ---- Hôm Thứ Tư 19/4/2023, trên bờ sông Hudson cảnh sát tìm thấy thi thể của người đàn ông Hudson, Wisconsin, mất tích là. Như thế là đã 48 ngày kể từ lần cuối Nguyen được nhìn thấy. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được công bố, nhưng Giám định y tế của quận St. Croix đã xác định được danh tính và gia đình đã được liên lạc. Nguyen đã mất tích vào đầu tháng 3 và cảnh sát đã nỗ lực phối hợp để tìm kiếm Nguyen.⚪ ---- Theo Báo Japan Today. Cảnh sát cho biết19 tuổi đã bị bắt hôm thứ Năm sau khi xác một bé trai được phát hiện tại một bãi đất trống ở miền tây Nhật Bản. Cô gái được ẩn danh, sống gần nơi xác em bé được tìm thấy ở Higashihiroshima, tỉnh Hiroshima, bị nghi ngờ đã bỏ rơi xác em bé trong khoảng thời gian từ khoảng tháng 12/2022 đến hôm thứ Ba 18/4/2023. Theo khám nghiệm tử thi, đứa bé đã chết từ 1 đến 4 tháng. Cô gái đã nhìn nhận đã từ bỏ xác em bé.Người Giám đốc 52 tuổi của công ty nơi người phụ nữ làm việc cho biết: "Tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu mang thai nào vì cô ấy mặc trang phục mùa đông hoặc trang phục đi làm". Cô thực tập sinh đến Nhật Bản vào tháng 10/2022 và ở trong ký túc xá của công ty. Có 6 phụ nữ Việt Nam khác làm việc cho công ty.Một người dân địa phương đã gọi cảnh sát sau khi thấy xác em bé nằm trần truồng và úp mặt vào khoảng 8:30 sáng thứ Ba. Theo cảnh sát, không có vết thương bên ngoài cơ thể. Vụ bắt giữ xảy ra sau khi một thực tập sinh Việt Nam khác được Tòa án Tối cao tha bổng hồi tháng trước vì đã bỏ rơi cặp song sinh chết non của mình.----Báo nhà nước đăng, rồi rủ nhau xóa. Tin ghi theo Truyền Hình Nghệ An ngày 21/04/2023 như sau."Ô tô điện bất ngờ bốc cháy khi đang di chuyển trên đường11:32, 21/04/2023Trong quá trình di chuyển trên cầu vượt Nghi Kim, xã Nghi Kim, TP Vinh p, một chiếc xe ô tô bất ngờ bốc cháy. Rất may không có thương vong về người. Theo đó, vào khoảng 6h45 ngày 21/4, người dân đi trên cầu vượt Nghi Kim, xã Nghi Kim, Tp. Vinh phát hiện chiếc xe ô tô bất ngờ bốc khói. Ngay lập tức hô hoán, ra hiệu lệnh cho chủ phương tiện dừng xe để kiểm tra sự cố. Trong chốc lát, ngọn lửa bùng phát và thiêu cháy phần đầu chiếc xe. Những người có mặt tại đó đã chạy vào một số nhà dân, công ty gần đó tìm kiếm bình chữa cháy để dập lửa. Sau khi mượn được bình cứu hỏa một số người đi đường tiến hành tháo chốt để dập lửa.Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy. Được biết thời điểm chiếc xe xảy ra cháy có ít nhất 1 người trên phương tiện này. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe gần như cháy hoàn toàn. Đây là chiếc xe 7 chỗ ngồi, màu trắng, khi đang di chuyển thì xảy ra sự cố nói trên."----Theo Báo Đầu Tư. Kết thúc quý I/2023, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM đạt 2,119 tỷ USD, tăng 19,41% so với quý I/2022. Có thể thấy, lượng kiều hối chuyển về TP. HCM trong quý vừa qua đạt mức tăng trưởng cao. Nếu như tốc độ tăng trưởng trong quý I/2022 đạt mức 14,2% thì quý I/2023 đạt mức tăng trưởng cao hơn nhiều là 19,41%. Bên cạnh đó, lượng kiều hối chuyển về TP. HCM trong quý I/2023 cũng bằng khoảng 32% tổng lượng kiều hối chuyển về địa bàn trong năm 2022.----Theo VietnamFinance. Số người có tài sản ròng trên 1 triệu USD ở TP. HCM đã tăng thêm 82% trong suốt một thập niên qua, đưa TP. HCM đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng các thành phố có lượng triệu phú USD gia tăng nhiều nhất thế giới. Theo báo cáo mới công bố của Công ty Tư vấn di cư đầu tư Henley & Partners (Vương quốc Anh), TP. HCM là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 10 thành phố có dân số siêu giàu (sở hữu tài sản có thể đầu tư từ 1 triệu USD trở lên) tăng nhanh nhất thế giới giai đoạn 2012 - 2022. Cụ thể, TP. HCM đứng thứ 67/97 thành phố giàu có nhất với 7.700 triệu phú, 15 người siêu giàu (cá nhân sở hữu tài sản trên 100 triệu USD) và 3 tỷ phú USD.----Theo VnExpress. Vinacas lo ngại, lỗ hổng từ chính sách xuất nhập khẩu khiến điều châu Phi vào Việt Nam tăng mạnh, doanh nghiệp trong nước nguy cơ phá sản. Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) vừa có văn bản "cầu cứu" gửi tới Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Công Thương nêu khó khăn trong quý I. Theo Vinacas, ngành điều Việt Nam dẫn đầu toàn cầu về sản xuất, xuất khẩu nhiều năm, khoảng 3,5 - 3,8 tỷ USD mỗi năm. Nhưng vị trí này đang lung lay do tình trạng điều nhân nhập khẩu tăng cao, cạnh tranh không bình đẳng.---- HỎI 1: Có tới 62% dân Mỹ tin trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ ảnh hưởng đến việc làm trong 2 thập niên tới?ĐÁP 1: Đúng thế. Phần lớn người Mỹ lo lắng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ ảnh hưởng đến lực lượng lao động trong hai thập niên tới, theo một nghiên cứu mới được công bố hôm thứ Năm.Cuộc khảo sát do Pew Research công bố cho thấy hơn 6/10 (62%) những người được hỏi tin rằng AI sẽ "có tác động lớn đến những người có việc làm trong 20 năm tới", trong khi đồng thời, chỉ 28% cho rằng công nghệ này sẽ ảnh hưởng cá nhân họ.Chi tiết:---- VẤN ĐỀ: Lại nói chuyện thiết chế và cá nhân (Thái Hạo)20/04/2023Sau khi tôi đăng cái tus nói về ông Nguyễn Quang Tuấn và cơ chế, có một số bạn vào tranh luận, lại vẫn luẩn quẩn câu chuyện con gà – quả trứng. Ở đây nói thêm cho rõ.

Ông Montesquieu – một nhà triết học chính trị khai sáng lỗi lạc, nói: dân sống lâu dưới quyền chuyên chế thì không biết đến đạo đức là gì nữa. Từ nhận thức này, những người như ông mới đề xướng lên cái thuyết tam quyền phân lập, để phá vỡ chuyên chế, xây nên nền dân trị mà cải tạo mọi mặt của đời sống, trong đó có con người.

Nếu không có cái hiểu biết căn bản mà nay đã trở nên thường thức ấy, có lẽ ông và Âu – Mỹ nói chung đến giờ vẫn còn mở lớp dạy đạo đức cho cán bộ… Và rồi cả thế giới vẫn đang chìm đắm trong các giáo điều vô ích, mà xã hội thì cứ băng hoại vô phương cứu vãn.

Như thế, Chí Phèo khi nói “Ai cho tao lương thiện” là đã gần như đạt đến độ minh triết xuất thần trong một khắc, đến mức chẳng có mấy cách biệt với nhà triết học lỗi lạc kia! Nhiều người sẽ nói rằng, nhưng Chí Phèo là một thằng bần cố nông say rượu, còn ông Tuấn là một giáo sư, sao có thể mang ra mà so sánh! Không, ở đây chúng ta phải nhìn con người và xã hội trong tất cả chiều kích của nó: sự tha hóa, chứ không phải chỉ chuyện tham nhũng.

Chí ban đầu vốn không phải là một thằng nát rượu, Chí hiền như đất, Chí có ước mơ bình dị mà lương thiện, Chí chăm chỉ làm việc, Chí không phải kẻ lưu manh. Lúc còn trai tráng, trước sự quyến rũ của bà Ba, Chí chỉ thấy nhục nhã chứ không sung sướng gì. Nhưng rồi Chí tha hóa, từ một người lương thiện, Chí trở nên lưu manh, rồi thành quỷ dữ, sau 7 – 8 năm bị quyền lực của Bá Kiến (kẻ đại diện cho nền cai trị) đẩy vào tù.

Ừ thì đấy là nông dân thất học, nhưng còn Hộ, còn Thứ, cũng của Nam Cao, thì sao? Tất cả đều tha hóa. Một kẻ nhân hậu có tài và có khát vọng cao đẹp chỉ muốn tạo lập một sự nghiệp để đời, nhưng rồi miếng ăn và sự tàn nhẫn của xã hội đã đẩy Hộ trượt dài. Hắn đã viết những thứ văn chương nhạt nhẽo bất lương để kiếm tiền nuôi miệng và cứu vợ con. Rồi từ một người lấy tình thương làm lẽ sống, hắn trở nên vũ phu, hắn đánh vợ đuổi con, hắn thành một con thú dữ. Nam Cao cảnh cáo chúng ta cách đây gần một thế kỷ về sự hủy hoại con người bởi một chế độ/xã hội bất công và vô luân. Và Chí Phèo trở thành cái loa phát ngôn cho ông. Những người có đầu óc lành mạnh đều hiểu được cái chân lý ấy. Hãy đọc Nguyễn Huy Thiệp những năm 80 thì rõ thêm, sự tha hóa đã ăn vào tận sâu vào bọn tiến sĩ và tầng lớp có học nói chung. Trong Tướng về hưu, một cô vợ bác sĩ khoa sản mang thai nhi về nuôi chó becgie kinh doanh trước mặt một ông chồng ươn hèn là nhà vật lý nổi tiếng. Trong cái thế giới “không có vua” ấy, người ta chỉ thấy một bầy người gồm đủ cả đồ tể đến trí thức, nhưng sống như súc vật, “Ai đồng ý bố chết thì giơ tay”.

Hãy nhìn vào lịch sử Việt Nam suốt gần một thế kỷ qua. Những Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường có phải là những trí tuệ sáng chói của dân tộc ta? Những Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm…, có phải là những tài năng lớn của dân tộc ta? Một Nhân văn – Giai phẩm đủ giết chết cả một thế hệ tài hoa và khí phách bậc nhất. Ai đã đánh họ? Chính những cây bút lừng lẫy như Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyễn Đình Thi, v.v., đã hạ thủ dưới sự chỉ đạo của bề trên. Cả hai thế hệ ưu tú ấy đã bị hủy hoại theo những cách không giống nhau, một là con mồi và một là đồ tể.

Hãy nhìn rộng ra, ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới mà chuyên chế/độc tài ngự trị, ở đó lụi bại, đặc biệt là nhân tính. Sự lụi bại không chỉ thô thiển như việc tham nhũng, nó có muôn ngàn lối khác nhau: hoặc là trở nên lưu manh tha hóa, hoặc là trở nên độc ác tàn nhẫn, hoặc là hèn đi, hoặc vô cảm, zombie… Xã hội có một sức mạnh hủy diệt mà không một cá nhân đơn độc nào có thể chống lại được. Hữu Loan có thể coi là một nhân cách kiên cường bậc nhất trong thế kỷ 20 của Việt Nam, ông không bị hư hỏng về tư cách như những người cùng thời nhưng ông đau khổ và đầy lòng bi phẫn. Bản thân điều đó cũng đã là một sự phá hủy lương thức của con người rồi. Đó là chưa nói tới một tài năng như ông, nếu không rơi vào vũng bùn ấy thì có thể ông còn nhiều, nhiều nữa những “màu tím hoa sim” để để lại cho đời, chứ không đến nỗi ngày ngày vào núi thồ đá kiếm ăn và chết mòn nơi thôn cùng xóm vắng. Hãy đọc những “Người xa lạ”, “Huyền thoại Sisyphe” của A. Camus; “Hóa thân”, “Vụ án” của F.Kapka; “Buồn nôn” của J.P. Sartre… để thấy tình trạng này ở chiều kích nhân loại trong các hoàn cảnh lịch sử đặc biệt của nó.

Trong tiếng thét của các nhà tư tưởng và tiếng khóc của các nhà văn, chúng ta sẽ luôn nghe thấy giọng phê phán xã hội một cách dữ dội và tiếng kêu hãy cứu lấy con người bằng cách thay đổi cái xã hội tàn bạo đã ăn thịt con người. Chỉ có những kẻ điếc mới không nghe thấy những thanh âm ấy.

Xã hội cũng giống như một bàn cờ, ở đó giá trị của mỗi cá nhân luôn phụ thuộc vào cái cấu trúc (thế cờ) của cả bàn cờ ấy. Việc dịch chuyển bất kỳ một quân cờ nào cũng sẽ lập tức làm thay đổi giá trị của tất cả. Một thế cờ tốt nhất chính là một thiết chế xã hội mà tất cả những quân cờ đều phát huy được ý nghĩa và sức mạnh của mình. Trong hiểu biết cơ bản này, không kẻ ngu ngốc nào lại cố đi tìm cách thay một quân cờ gỗ bằng một quân cờ kim cương để hi vọng rằng mình sẽ chiến thắng trong cuộc đấu.

Tại sao nhân tài đổ về nước Mỹ còn chất xám thì chảy khỏi Việt Nam? Tại sao chúng ta không có phát minh sáng chế, tại sao chúng ta không có thành tựu khoa học kỹ thuật, tại sao chúng ta nghèo nàn lạc hậu, tại sao và tại sao? Ta hay nhắc câu của Tản Đà, “Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con”, là vì sao? Con người ở đâu trên thế giới thì cũng cơ bản giống nhau, không có chủng tộc nào ưu việt; những đất nước có một dân chúng khỏe khoắn, văn minh, trí tuệ và trưởng thành là bởi họ được sống trong các thiết chế tiến bộ. Cũng là một dân tộc đấy, tại sao Hàn Quốc và Triều tiên lại khác nhau đến thế, cả về mọi mặt của xã hội đến phẩm chất con người?

Bất cứ kẻ nào cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, tất nhiên, điều ấy chẳng cần phí thời gian bàn cãi làm gì. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó và yên tâm rằng, bỏ tù hay rao giảng đạo đức là đủ, thì bao nhiêu cuộc cách mạng mà nhân loại đã đổ máu, tù đày, thống khổ, là vì cái gì? Các nước dân chủ Anh, Pháp, Mỹ v.v., đâu phải từ trên trời rơi xuống, đó là thành quả của những cuộc cách mạng gian nan và trường kỳ. Không ai biện minh cho Chí Phèo cả, Chí Phèo đáng chết. Nhưng Bá Kiến còn đáng chết hơn. Và quan trọng là điều này: nếu không có Bá Kiến thì rất có thể sẽ không có Chí Phèo; nhưng một khi đã có Bá Kiến thì chắc chắn Chí Phèo được sinh ra, không chỗ này thì chỗ khác, không kẻ này thì kẻ kia. Không gì có thể bào chữa cho Hộ cả, nhưng nếu không muốn có hàng triệu anh Hộ trong cuộc đời thì hãy thay đổi cái bàn cờ nơi Hộ chỉ là một quân cờ. Việc mang anh ta ra giáo huấn hay đấu tố, được thôi, nhưng chẳng có ý nghĩa gì hết cho những thằng Hộ khác trong hiện tại và cả tương lai.

Con người là một sản phẩm của hoàn cảnh, “ở bầu thì tròn ở ống thì dài”, đó là chân lý. Thức ngộ cái chân lý ấy để làm gì? Không phải để buông xuôi, cũng không phải để đi sửa từng trái trái dưa, mà là thay/phá cái khuôn. Không lựa bầu hay ống nữa, phải để mỗi loài cây trái được phát triển tự nhiên trong một môi trường rộng lớn, khoáng đạt và tự do để chúng phát huy hết vẻ đẹp và sự hữu ích của mình.

Việc phê phán mỗi cá nhân hay phê phán dân chúng nói chung chỉ có ý nghĩa chừng nào sự phê phán ấy nhằm đánh thức nơi mỗi người cái ý thức cải tạo môi trường, cải tạo xã hội. Phan Châu Trinh đã dành cả đời để làm công việc này. Ông không “chửi dân” một cách chung chung như chửi những những kẻ xấu xa tồi tệ, ông chỉ ra cho họ thấy rằng, họ tệ như vậy là vì xã hội, và muốn thay đổi cái xã hội ấy thì họ phải trở thành những công dân mang ý thức công lợi để rồi cùng nhau thiết lập một thế cờ mới. Chỉ có như thế, đời họ, đời con cháu họ mới được sống trong lẽ công bằng, tự do và tốt lành.

Nếu Phan Châu Trinh chỉ hô hào bỏ tù những kẻ làm sai hay thuyết giáo “độc thiện kỳ thân” thì ông đã chẳng đáng được hậu thế nhắc đến. Cái vĩ đại của ông là ở chỗ, không ngừng phê phán dân tộc mình, nhưng là để họ gắng gỏi mà đứng dậy tự gánh vác lấy một cuộc đổi thay. Thảm hại thay, ngày nay hậu duệ của ông đã không mấy ai còn nhớ đến điều ấy nữa, họ vẫn chỉ muốn đập chết những con ruồi bẩn thỉu chứ không muốn dọn đống rác, vì dọn đống rác thì vất vả và nguy hiểm, lại không có cơ hội nói đạo lý mà làm sang cho mình.

