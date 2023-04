Jack Teixeira, một lính không quân, đã bị bắt hôm thứ Năm tại Massachusetts vì bị cáo buộc rò rỉ hơn 100 tài liệu mật. DB Cộng Hòa Marjorie Taylor Greene bênh, nói y bị bắt vì “Teixeira là người da trắng, đàn ông, theo đạo Thiên chúa..." Cậu Donald Trump Jr. (con trai của Trump) cũng bênh, nói người bị bắt nên xem là anh hùng vì rò rỉ hồ sơ mật là gíup ngăn cản Thế chiến thứ 3.

.

- Tòa: Phiên tòa dân sự về hiếp dâm và phỉ báng chống lại Trump sẽ không bị hoãn.

- Trump tới trụ sở Bộ Tư Pháp New York, bị thẩm vấn trong gần 7 giờ đồng hồ về kinh doanh gian lận của Trump Organization.

- Lập pháp Cộng Hòa ra dự luật, cấm công tố viên tiểu bang sử dụng quỹ liên bang để điều tra một tổng thống (như Biện lý Alvin Bragg đã truy tố Trump)

- Thẩm phán Tối cao Clarence Thomas giao dịch bán nhà với tỷ phú Crow năm 2014, giấu không khai, phạm luật hiển nhiên.

- Nhiều chuyên gia kêu gọi luận tội Thẩm phán Tối cao Clarence Thomas vì mua bán không báo cáo.

- Đảo Java: động đất mạnh 6,7 độ Richter

- Bộ Quốc phòng TQ Li Shangfu sẽ thăm Nga từ ngày 16 đến 19/4 để “tăng cường liên lạc và hợp tác với quân đội Nga”.

- Lính biệt kích Spetsnaz tinh nhuệ của Nga đã bị tiêu diệt phần lớn trong cuộc chiến ở Ukraine.

- Jack Teixeira, lính không quân, bị bắt ở nhà tại Massachusetts, vì rò rỉ hồ sơ mật chủ đề từ Ukraine đến CIA theo dõi bạn đồng minh, sẽ ra tòa ở Boston hôm nay.

- DB Marjorie Taylor Greene: FBI bắt Jack Teixeira vì rò rỉ hồ sơ mật thực ra là vì anh này da trắng, nam giới, theo đạo Thiên chúa.

- Donald Trump Jr. (con trai của Trump) khen người rò rỉ hồ sơ mật là anh hùng vì góp phần ngăn cản Thế chiến thứ 3.

- Bộ Quốc phòng Mỹ bắt đầu siết hồ sơ mật.

- Michael Cohen (cựu luật sư riêng của Trump) mở trang GoFundMe gây qũy pháp lý để chống đơn kiện của Trump

- Các nhà lập pháp Montana OK dự luật cấm TikTok toàn diện ở tiểu bang Montana.

- Quận Cam: 1 ông vào sân trường trung học San Juan Hills, nói mang theo dao, bị bắt, chỉ là dao bỏ túi

- Santa Ana: cảnh sát truy nã người lái xe đụng cậu bé 11 tuổi, rồi bỏ chạy.

- Texas: Jimmy Tran bị kêu án chung thân không ân xá vì vào cướp, giết 1 nhân viên tiệm ăn.

- Trước khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bay tới VN, Mỹ lên án VN vụ kêu án tù nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Lân Thắng, đòi thả ngay.

- HỎI 1: Người Mỹ Latinh theo Công giáo La Mã giảm từ 67% năm 2010 xuống còn 43% vào năm 2022? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Y tá Mỹ ào ạt rủ nhau bỏ nghề từ khi bùng nổ đại dịch? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB14/4/2023) ---- Trung tâm địa chấn châu Âu-Địa Trung Hải (European-Mediterranean Seismological Centre - EMSC) đưa tin một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã làm rung chuyển đảo Java của Indonesia. Theo EMSC, nó đã tấn công độ sâu 603 km vào khoảng 4:55 chiều giờ địa phương. Trận động đất xảy ra ở khu vực 94 km về phía đông bắc cách thành phố Tuban, dân số 76.000 người, và cách thành phố Pati khoảng 131 km về phía đông bắc, dân số 122.000 người. Chưa có thương vong được báo cáo vào rạng sáng nay.

.

---- Phiên tòa dân sự về hiếp dâm và phỉ báng chống lại Trump sẽ không bị hoãn. Sau khi luật sư Joe Tacopina xin hoãn do bận với bản cáo trạng do Biện lý Alvin Bragg chống lại Trump, một luật sư khác của Trump đã đưa ra yêu cầu trì hoãn riêng — nhưng một thẩm phán hôm thứ Năm đã bác bỏ yêu cầu đó, CBS News đưa tin.

.

Lý do thứ hai của luật sư liên quan đến lệ phí pháp lý của người tố cáo E. Jean Carroll: Nhóm của Trump gần đây đã phát hiện ra một số trong chi phí pháp lý đó đã được trả bởi một tỷ phú, nhà tài trợ đảng Dân chủ. Thẩm phán đã chấp nhận yêu cầu của các luật sư của Trump để thu thập thêm bằng chứng về việc ai đang trả lệ phí pháp lý cho Carroll, nhưng nhấn mạnh rằng điều này sẽ không làm trì hoãn ngày bắt đầu phiên tòa vào ngày 25/4.

.

.

---- Trump bị thẩm vấn trong gần 7 giờ đồng hồ hôm thứ Năm trong lần ra khai lần thứ hai trong cuộc chiến pháp lý với Bộ Trưởng Tư Pháp New York về các hoạt động kinh doanh của công ty ông, đảo ngược quyết định trước đó viện dẫn Tu chính án thứ năm bảo vệ ông chống lại hành vi tự buộc tội và giữ im lặng. Trump đã gặp cả ngày với các công tố của Bộ trưởng Tư pháp [New York] Letitia James, người đã kiện Trump hồi năm ngoái, cho rằng Trump và gia đình đã đánh lừa các ngân hàng và đối tác kinh doanh bằng cách cung cấp cho họ thông tin sai lệch về giá trị tài sản ròng của ông và giá trị tài sản như khách sạn và sân gôn. (ghi chú: nghĩa là: thổi phồng trị giá để vay ngân hàng nhiều hơn, và báo cáo sụt giám để trốn thuế.)

.

Vụ kiện này về kinh doanh, không liên quan đến hồ sơ truy tố hình sự do Biện lý quận Manhattan đệ trình chống lại Trump tuần trước. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào sáng thứ Năm, Trump gọi vụ kiện Trump Organization kinh doanh kiểu lừa gạt là “lố bịch, giống như tất cả các vụ Can thiệp Bầu cử khác được đưa ra để chống lại tôi.”

.

Trump giơ nắm đấm khi rời căn hộ của mình tại Tháp Trump Tower vào buổi sáng Thứ Năm, đến văn phòng Bộ Trưởng Tư Pháp New York vào khoảng 9:40 giờ bằng xe hộ tống. Hai bên tạm nghỉ ăn trưa. Trump khởi hành trong đoàn xe ngay trước 6:15 giờ chiều. và không dừng lại để nói chuyện với các phóng viên. Vụ kiện này, do James đưa ra, dự kiến sẽ được đưa ra xét xử vào tháng 10/2023. Các bản ghi video về lời khai của Trump có thể được phát tại phiên tòa, nếu vụ kiện không được thương lượng ngoài tòa.

.

---- Một nhóm các nhà lập pháp Cộng Hòa đã đưa ra luật cấm bất kỳ công tố viên tiểu bang hoặc địa phương nào sử dụng quỹ liên bang để điều tra một tổng thống và chỉ ra văn phòng Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg (Dân Chủ) với một dự luật buộc Phòng Biện lý này phải trả lại tiền tài trợ của liên bang.

Dự luật có tên là - Accountability for Lawless Violence In our Neighborhoods Act (Trách nhiệm đối với Bạo lực vô pháp luật trong Khu dân cư của chúng ta) viết tắt là Luật ALVIN Act - sẽ yêu cầu văn phòng của Bragg trả lại tất cả các khoản tài trợ liên bang nhận được kể từ khi ông nhậm chức. (ghi chú: Luật Alvin là tên của Biện lý Alvin Bragg, cố ý cho thấy Cộng Hòa trả thù vì Alvin Bragg truy tố Trump.)

.

Theo văn phòng của Bragg, Văn phòng Biện lý Quận Manhattan nhận được khoảng 630.000 đô la hàng năm và cũng có quyền tiếp cận 200.000 đô la khác để sử dụng vào năm 2024, thông qua các khoản tài trợ khác nhau được thiết kế để giúp cơ quan thực thi pháp luật địa phương chống lại tội phạm.

.

Nhưng Bragg nói rằng trong nhiệm kỳ của mình, không khoản nào được chi cho việc truy tố hoặc điều tra cựu Tổng thống Trump. Trong một bức thư gửi các nhà lập pháp vào tháng 3, Bragg kể chi tiết rằng người tiền nhiệm của ông đã chi khoảng 5.000 đô la liên quan đến các cuộc điều tra về tổ chức Trump Organization.

.

---- Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas đã giấu một thỏa thuận bất động sản năm 2014 mà ông đã thực hiện với một nhà tài trợ giàu có của Đảng Cộng hòa, người cũng đã trả tiền cho những chuyến đi xa hoa cho ông trong nhiều năm qua, theo ProPublica đưa tin hôm thứ Năm.

.

Tờ báo đưa tin rằng một công ty của tỷ phú Texas Harlan Crow đã mua một loạt bất động sản liên tiếp trên một con phố dân cư ở Savannah, Ga., bao gồm một ngôi nhà một tầng và hai lô đất trống. Công ty đã mua tài sản từ Thomas, mẹ của Thomas và gia đình anh trai quá cố của Thomas với giá 133.363 đô la, theo tài liệu thuế tiểu bang và chứng thư ngày 15/10/2014 mà báo này có được.

.

Mẹ của Thomas đang sống tại ngôi nhà, và các nhà thầu đã tiến hành cải tạo nhà để xe mới, mái cố định, hàng rào mới và cổng mới ngay sau khi việc mua bán hoàn tất. Việc nâng cấp tốn hàng chục ngàn đô la.

.

Luật liên bang yêu cầu một số quan chức, bao gồm cả thẩm phán Tòa án Tối cao, phải tiết lộ thông tin về hầu hết các giao dịch bất động sản trị giá hơn 1.000 đô la, nhưng Thomas chưa bao giờ liệt kê thỏa thuận này trong các tài liệu tiết lộ hàng năm của mình. Bốn chuyên gia pháp lý nói với ProPublica rằng Thomas dường như đã vi phạm luật khi giấu thỏa thuận này.

.

Báo cáo được đưa ra sau một báo cáo khác mà ProPublica đã phát hành vào tuần trước, nêu chi tiết nhiều chuyến du lịch xa xỉ mà Thomas đã nhận được trong khoảng thời gian nhiều năm từ Crow, người đã quyên góp hàng triệu đô la cho các hoạt động bảo thủ. Thomas cũng không tiết lộ những chuyến đi này trong các biểu mẫu công khai tài chính hàng năm của mình.

.

Thomas đã tự thanh minh sau báo cáo trước đó bằng cách nói rằng anh ấy “đã được khuyên” rằng anh ấy không cần tiết lộ các chuyến đi vì chúng xuất phát từ “lòng hiếu khách cá nhân” của một người bạn “thân thiết”.

.

ProPublica báo cáo rằng Thomas đã không trả lời các câu hỏi chi tiết cho câu chuyện gần đây nhất về thỏa thuận bất động sản. Crow nói với ProPublica trong một tuyên bố rằng công ty, Savannah Historic Developments, đã mua ngôi nhà để giúp bảo tồn nó như một phần của khu vực lịch sử của Savannah. Tỷ phú Crow nói rằng Crow đã tiếp cận gia đình Thomas về ý định duy trì “di tích lịch sử” để các thế hệ tương lai có thể tìm hiểu về cuộc đời của Thomas.

.

---- Nhiều chuyên gia kêu gọi luận tội Thẩm phán Tối cao Clarence Thomas. Chiến lược gia đảng Dân chủ Sawyer Hackett nói: "Thomas đã không tiết lộ việc mua bán theo yêu cầu của pháp luật. Ông ta phải bị luận tội."

.

Các trường hợp ngoại lệ đối với luật bao gồm các trường hợp ai đó bán "tài sản chỉ được sử dụng làm nơi ở cá nhân của cá nhân báo cáo hoặc vợ/chồng của cá nhân đó", nhưng các chuyên gia pháp lý đã xác nhận với ProPublica rằng việc bán tài sản ở Savannah không đáp ứng tiêu chí cho bất kỳ trường hợp nào trong số này miễn trừ.

.

---- Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Sáu thông báo Bộ Trưởng Li Shangfu sẽ có chuyến thăm Nga kéo dài từ ngày 16 đến 19/4. Tuyên bố của người phát ngôn Tan Kefei đăng trên WeChat viết, Li đã được đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Serge Shoygu mời đến Nga. Trong chuyến thăm, Li sẽ có các cuộc gặp với giới lãnh đạo quân sự Nga và thăm các cơ sở giáo dục quân đội của nước này. Mới đây, Bộ Quốc phòng TQ bày tỏ Bắc Kinh sẵn sàng “tăng cường liên lạc và hợp tác với quân đội Nga”.

.

---- Các lính biệt kích Spetsnaz tinh nhuệ của Nga đã bị tiêu diệt phần lớn trong cuộc chiến ở Ukraine, theo một báo cáo dựa trên các hồ sơ tình báo bị rò rỉ của Mỹ. Washington Post cho biết một so sánh song song các hình ảnh vệ tinh chụp một căn cứ quân sự ở Nga được sử dụng bởi Lữ đoàn Spetsnaz riêng biệt số 22 đã chỉ ra cho các nhà phân tích Hoa Kỳ rằng “tất cả trừ một trong năm Lữ đoàn Spetsnaz riêng biệt của Nga đã trở về từ các hoạt động chiến đấu ở Ukraine vào cuối mùa hè năm 2022 bị tổn thất đáng kể.” Các quan chức tình báo tin rằng tổn thất có thể là do các chỉ huy Moscow phụ thuộc quá nhiều vào lực lượng Spetsnaz trong chiến đấu ở tiền tuyến và có thể mất tới một thập niên để bổ sung lực lượng cho các đơn vị trong thời gian đào tạo họ.

.

---- Jack Teixeira, một lính không quân thuộc Vệ binh Không Lực Massachusetts, đã bị bắt hôm thứ Năm tại Massachusetts vì liên quan đến vụ rò rỉ tài liệu mật được chia sẻ trong một nhóm mà anh này quản lý trên một trang web phổ biến với các game thủ. Teixeira giám sát Thug Shaker Central, một nhóm trên Discord, nơi có hơn 100 tài liệu mật về các chủ đề từ Ukraine đến thông tin tình báo thu thập được từ việc theo dõi các đồng minh lần đầu tiên xuất hiện.

.

Vụ bắt giữ Teixeira diễn ra sau khi tờ New York Times đưa tin vào tuần trước rằng các tài liệu liên quan đến thông tin tình báo về trận chiến của Ukraine với Nga từ tháng 2 đã lan truyền trên trang này trước khi lan sang các nền tảng truyền thông xã hội khác. Teixeira, 21 tuổi, gia nhập Đội tình báo 102 của Vệ binh Không lực Massachusetts và vào tháng 7 được thăng cấp Airman First Class (Hạ sĩ Không quân).

.



Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland đã xác nhận vụ bắt giữ trong một tuyên bố công khai ngắn gọn, cho thấy Teixeira có thể phải đối mặt với cáo buộc theo Đạo luật Gián điệp: “Hôm nay, Bộ Tư pháp đã bắt giữ Jack Douglas Teixeira liên quan đến cuộc điều tra về cáo buộc loại bỏ, lưu giữ và truyền trái phép thông tin quốc phòng mật. Các đặc vụ FBI đã bắt giữ Teixeira vào đầu giờ chiều nay. Y sẽ xuất hiện lần đầu tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Massachusetts.”

.

Một thành viên "Thug Shaker Central" với nghệ danh "Vahki" nói với New York Times rằng nghi can 21 tuổi muốn gây ấn tượng với các thành viên của nhóm chỉ được mời từ 20 đến 30 người và rò rỉ hồi sơ là để "thông báo cho họ về những gì đang diễn ra". Teixeira đã bị truy tố tội đem đi và lan truyền trái phép thông tin mật và sẽ phải ra tòa ở Boston hôm thứ Sáu.

.

----(Cộng Hòa-Ga.) hôm thứ Năm đã lên Twitter để bảo vệ lính Không quân Jack Teixeira, người đã bị bắt hôm thứ Năm vì bị cho là rò rỉ các hồ sơ của Pentagon: “Jake Teixeira là người da trắng, nam giới, theo đạo Thiên chúa và phản chiến. Điều đó khiến anh ấy trở thành kẻ thù của chế độ Biden. Hãy tự hỏi ai là kẻ thù thực sự? Một vệ binh quốc gia cấp thấp trẻ tuổi phơi bày sự thật về Ukraine? Hay chính quyền đang tiến hành chiến tranh ở Ukraine, một quốc gia không thuộc NATO, chống lại nước Nga nguyên tử mà không có các cường quốc chiến tranh?” (ghi chú: DB Greene ám chỉ rằng nếu người rò rỉ hồ sơ mật là da đen, không phải Ky tô hữu... mới nên bắt. Ám chỉ bắt giam Teixeira là kỳ thị da trắng, chống phá Ky tô giáo.)----hôm thứ Năm ca ngợi hành vi rò rỉ hồ sơ mật là góp phần ngăn cản Thế chiến thứ 3. Ngay sau khi Dân biểu Marjorie Taylor Greene (R-GA) cho biết Jack Douglas Teixeira đang bị coi là “kẻ phản bội và tội phạm” và ghi công ông vì đã “vạch trần sự thật," thì con trai của Trump đã lên nói trên làn sóng podcast “Triggered” rằng ông đã thay đổi suy nghĩ của mình về các vấn đề liên quan đến rò rỉ tài liệu chính phủ. Cụ thể, Trump Jr. đã so sánh Teixeira với Julian Assange và Edward Snowden, và nói rằng, "Có lẽ chính phủ Hoa Kỳ là một diễn viên tồi."Trump Jr. tiếp tục nói rằng cách đối xử với cựu tổng thống Trump là bằng chứng về điều đó và tuyên bố rằng, nếu có những chiếc ủng của Hoa Kỳ trên mặt đất ở Ukraine như các tài liệu bị rò rỉ cho thấy, thì người rò rỉ có khả năng giúp "ngăn chặn Thế chiến III. Có phải chúng ta đang trên bờ vực tham gia vì các quan chức được bầu không nói cho công chúng Mỹ biết chính xác chuyện gì đang xảy ra? Tôi từng nghĩ họ [kẻ rò rỉ] là kẻ xấu. Tôi không biết nữa, có lẽ họ thực sự là anh hùng."Trump Jr. cũng gợi ý trên podcast của mình rằng ông bố (cựu Tổng Thống Trump) có thể là người duy nhất đủ "năng lực" để đẩy lùi Thế chiến III. Cậu Trump Jr. lưu ý rằng cậu không tin bất cứ điều gì "nhà nước bí mật" nói sau khi chính cậu bị buộc tội phản quốc. Trump Jr. còn so sánh hành vi của mình với hành động được cho là của Hunter Biden.----n ghi nhớ cho lãnh đạo cấp cao của Pentagon, chỉ huy các bộ chỉ huy chiến đấu và cơ quan quốc phòng và giám đốc hoạt động thực địa của Bộ về "trách nhiệm bảo vệ liên quan đến thông tin mật" sau những vụ rò rỉ gần đây.Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kathleen Hicks chỉ ra rằng bất kỳ sự thất bại nào trong việc "bảo vệ thông tin mật một cách thích hợp là một sự kiện an ninh có thể báo cáo" và yêu cầu nhân viên không thảo luận thông tin mật với những người không được ủy quyền, bao gồm cả giới truyền thông và các thành viên Quốc hội, cũng như không truy cập tài liệu ghi là mật từ các trang web.Trước đó cùng ngày, FBI đã bắt giữ một thành viên Vệ binh Không quân Massachusetts, người này bị nghi ngờ đã tiết lộ các tài liệu mật về cuộc chiến ở Ukraine.----mp, đang mở ra 1 trang GoFundMe để quyên góp tiền khi Cohen chống lại vụ kiện mà Trump đệ trình hôm thứ Tư đòi Cohen bồi thường cho Trump 500 triệu đôla. Cohen nói trong một số bài đăng trên Twitter: “Tôi sẽ không bao giờ bị Trump đe dọa và sẽ đảm bảo trách nhiệm giải trình. Donald và các cộng sự tiếp tục tấn công tôi như một cách làm chệch hướng khỏi những rắc rối pháp lý đang rình rập của Trump. Tôi sẽ không bị ngăn cản trong việc tiếp tục nói lên sự thật trước quyền lực. Tôi cần sự giúp đỡ của bạn để làm như vậy."Trang GoFundMe này được Cohen gọi là “Tường lửa pháp lý cho người Mỹ yêu nước của Michael Cohen,” gọi vụ kiện của Trump là “nỗ lực bịt miệng” Cohen và nói rằng việc luật sư “sẵn sàng đứng lên chống lại các thế lực đen tối của phong trào MAGA phải trả giá đắt, cả về tình cảm và tài chính.” Tính đến tối thứ Năm, trang này đã nhận được dưới 1.000 lượt quyên góp và đã huy động được hơn 34.000 đô la trong số 100.000 đô la mục tiêu đã nêu.----hêm một bước vào thứ Năm để thông qua dự luật cấm TikTok ở tiểu bang này, điều này có thể bị thách thức pháp lý nhưng cũng là nơi thử nghiệm cho một nước Mỹ không có TikTok mà nhiều nhà lập pháp liên bang đã hình dung. Đề xuất của Montana, được sự ủng hộ từ Cộng Hòa: Hạ viện tiểu bang đã thông qua dự luật với tỷ lệ 60-39 vào thứ Năm trong lần đọc thứ hai. Một cuộc bỏ phiếu cuối cùng tại Hạ viện có thể sẽ diễn ra vào thứ Sáu, sau đó dự luật sẽ được chuyển tới Thống đốc Cộng hòa Greg Gianforte. Ông này đã cấm TikTok trên các thiết bị của chính quyền ở Montana. Thượng viện Montana đã thông qua dự luật với tỷ lệ 30-20 vào tháng 3/2023.TikTok, thuộc sở hữu của công ty công nghệ Trung Quốc ByteDance, đã bị giám sát chặt chẽ vì lo ngại nó có thể chuyển dữ liệu người dùng cho chính phủ Trung Quốc hoặc thúc đẩy tuyên truyền thân Bắc Kinh và thông tin sai lệch trên nền tảng này. FBI, CIA và nhiều nhà lập pháp của cả hai bên đã nêu lên những lo ngại đó nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh điều đó đã xảy ra. Những người ủng hộ lệnh cấm chỉ ra hai luật của Trung Quốc buộc các công ty trong nước phải hợp tác với chính phủ trong công việc tình báo nhà nước.----Cam đã tạm thời bị phong tỏa vào sáng thứ Năm sau khi một người đàn ông lang thang vào sân trường và nói với an ninh rằng anh có vũ khí. Nó xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa trong khuôn viên trường trung học San Juan Hills ở San Juan Capistrano, theo Cảnh Sát Quận Cam. Người đàn ông bước vào sân trường và ngay lập tức bị an ninh của trường chặn lại. Người này nói với các bảo vệ rằng anh có vũ khí.Trường học đã bị phong tỏa trong khi bảo vệ lục soát người đàn ông. Hóa ra, vũ khí thực sự là một con dao bỏ túi mà người đàn ông mang theo người. Cảnh sát cho biết lệnh phong tỏa cuối cùng đã được dỡ bỏ và người đàn ông không rõ danh tính đã bị bắt giam. Không rõ anh ta đã bị bắt hay chỉ đơn giản là bị áp giải ra khỏi trường.----hắc gây sốc khi một tài xế đâm vào một đứa trẻ đang băng qua đường ở Santa Ana trước khi phóng đi. Vụ tông xe rồi bỏ chạy xảy ra vào ngày 29 tháng 3 khi hai cậu bé đang đi bộ từ trường về nhà. Tai nạn khiến một cậu bé 11 tuổi phải nhập viện vì nghi phạm lái xe vẫn chưa bị bắt. Các nhà điều tra hy vọng việc chia sẻ video giám sát sẽ giúp họ xác định được người lái xe.Đoạn video cho thấy hai cậu bé đi bộ trên vỉa hè ở khu phố 700 của Phố South Birch vào khoảng 1:30 giờ chiều. Một cậu đeo ba lô màu xanh trong khi cậu kia mặc áo khoác đỏ. Vì một lý do không rõ, có lẽ do 1 con chó chồm tới, người ta thấy 2 cậu bé bất ngờ băng qua đường. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một xe hơi màu đen đâm vào đứa trẻ mặc áo khoác đỏ, hất tung người lên không trung rồi rơi xuống vỉa hè. Người lái xe không bao giờ dừng lại và tiếp tục tăng tốc bỏ chạy, cảnh sát cho biết.----một bồi thẩm đoàn buộc tội cướp và giết một người đàn ông đằng sau quầy tiệm ăn Wingstop ở San Antonio hôm thứ Tư sau vài giờ cân nhắc. Tran 19 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng năm 2019, đã bị kêu án chung thân không ân xá tại phòng xử án của Thẩm phán Kristina Escalona vì tội giết chết Andres Salinas, 22 tuổi, người làm việc tại tiệm ăn Wingstop. Luật sư bào chữa của Tran, Joseph Hoelscher, được cho là đã cố gắng chứng minh rằng Salinas là kẻ gây hấn và dự kiến sẽ là kẻ cướp vào ngày 12 tháng 8/2019.“Không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy Jimmy là kẻ nổ súng,” Hoelscher đã nhấn mạnh sau khi ít nhất một nhân chứng không xác định được Tran là kẻ nổ súng. Mặc dù súng được sử dụng trong vụ án không bao giờ được tìm thấy, nhưng các bồi thẩm viên cần bốn giờ cân nhắc để đi đến kết luận rằng Trần là kẻ gây án. Có bằng chứng cho thấy sau vụ giết người, Trần đã gửi những tin nhắn cho một cô giái, có tính chất tự thú về súng, về việc y tham gia vào một “vụ xả súng điên cuồng”, nhu cầu giữ bí mật hoàn toàn, nhu cầu chạy trốn và “nằm im lặng” của anh ta, và một “ân huệ” được yêu cầu liên quan đến một khẩu súng trường mà súng này đã “cướp 1 mạng người." Salinas đã bị giết sau khi bị một khẩu súng trường bắn vào lưng.----ăm Hà Nội của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, chính phủ Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã lên án việc Việt Nam kêu án tù một nhà hoạt động chính trị nổi tiếng và cho biết các mối quan hệ chỉ có thể phát huy hết tiềm năng nếu Việt Nam cải thiện thành tích nhân quyền của mình. Một tòa án Hà Nội hôm thứ Tư đã kết án Nguyễn Lân Thắng 6 năm tù vì quy chụp tội tiến hành các hoạt động chống nhà nước, theo luật sư của ông cho biết, một vụ án làm dấy lên quan ngại quốc tế về cách đối xử của CSVN đối với những người bất đồng chính kiến.Thắng đã tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc và bảo vệ môi trường, lên tiếng ủng hộ các nhà hoạt động đang bị bỏ tù và viết blog về các vấn đề chính trị xã hội, theo các tài khoản mạng xã hội của ông. Bộ Ngoại giao Mỹ nói: “Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức và bãi bỏ mọi cáo buộc đối với Nguyễn Lân Thắng và những cá nhân khác đang bị giam giữ vì thực hiện ôn hòa và thúc đẩy nhân quyền. Trước chuyến thăm Hà Nội của ngài Bộ trưởng Ngoại giao, thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng – Việt Nam là một đối tác quan trọng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và mối quan hệ đối tác đó chỉ có thể phát huy hết tiềm năng nếu chính phủ VN thực hiện các bước phối hợp để đáp ứng các nghĩa vụ và cam kết của mình theo các quy định quốc tế. luật pháp và cải thiện thành tích nhân quyền của mình."Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền, VN đã kết án ít nhất 163 người kể từ năm 2018 vì thực hiện quyền tự do ngôn luận hoặc lập hội theo "luật mơ hồ hoặc quá chung chung hình sự hóa việc phản đối hoặc chỉ trích chính phủ". Trong một tuyên bố hôm thứ Năm, Tổ chức Quan sát Nhân quyền kêu gọi Blinken, người sẽ có mặt tại Hà Nội vào thứ Sáu, "thúc giục một cách công khai và riêng tư giới lãnh đạo Việt Nam chấm dứt việc lạm dụng có hệ thống quyền tự do ngôn luận, lập hội và hội họp ôn hòa."----Người Mỹ Latinh theo Công giáo La Mã giảm từ 67% năm 2010 xuống còn 43% vào năm 2022?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một báo cáo mới từ Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố ngày 13 tháng 4, số lượng người Mỹ Latinh xác định là Công giáo đang tiếp tục giảm đều đặn, chỉ còn khoảng 43% hiện đang gắn bó với truyền thống đức tin. Tương tự như vậy, tỷ lệ người Latinh không theo tôn giáo đã tăng lên đáng kể, với 30% hiện cho biết họ không theo tôn giáo nào.Báo cáo cho biết, bất chấp sự suy giảm, người Công giáo vẫn là nhóm tôn giáo lớn nhất trong số những người gốc Latinh ở Hoa Kỳ. Theo báo cáo, người gốc Latinh cũng có khả năng xác định là người Công giáo cao gấp đôi so với người trưởng thành Hoa Kỳ nói chung và ít có khả năng theo đạo Tin lành hơn đáng kể.Tỷ lệ người gốc Tây Ban Nha ở Hoa Kỳ xác định là Công giáo đã giảm từ 67% năm 2010 xuống 49% vào năm 2018 và 43% vào năm 2022, trong khi tỷ lệ người Mỹ Latinh xác định là không theo tôn giáo nào tăng từ 10% năm 2010 lên 20% vào năm 2018 và 30 % vào năm 2022, theo báo cáo.Trong khi 65% người Mỹ Latinh lớn lên theo Công giáo, thì chỉ có 43% hiện đang theo Công giáo, theo báo cáo, báo cáo cũng cho thấy 23% người Mỹ gốc Latinh trước đây là người Công giáo và 1% là người tân tòng, cải đạo theo Công giáo.Chi tiết:----Y tá Mỹ ào ạt rủ nhau bỏ nghề từ khi bùng nổ đại dịch?ĐÁP 2: Đúng thế. Khoảng 100.000 y tá đã đăng bộ ( registered nurses) ở Hoa Kỳ đã rời bỏ nơi làm việc do căng thẳng của đại dịch Covid-19, theo kết quả của một cuộc khảo sát được công bố hôm thứ Năm bởi Hội đồng Quốc gia của Hội đồng Điều dưỡng Nhà nước. Trong khi đó, 610.388 y tá đã đăng bộ khác, những người có hơn 10 năm kinh nghiệm và độ tuổi trung bình là 57, cho biết họ dự định rời lực lượng lao động vào năm 2027 vì căng thẳng, kiệt sức hoặc nghỉ hưu. Điều tương tự cũng đúng với 189.000 y tá bổ sung có ít hơn 10 năm kinh nghiệm và độ tuổi trung bình là 36.Cuộc khảo sát cho thấy có hơn 5,2 triệu y tá đã đăng bộ đang hoạt động và 973.788 y tá có giấy phép hành nghề (licensed practical nurses) hoặc y tá dạy nghề (vocational nurses) được cấp phép ở Hoa Kỳ vào năm 2022. Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 29.472 y tá đã đăng bộ và cao cấp cũng như hơn 24.000 y tá thực hành hoặc y tá dạy nghề được cấp phép trên 45 tiểu bang. Nghiên cứu cho biết hơn 1/4 số người được khảo sát cho biết họ có kế hoạch rời khỏi ngành hoặc nghỉ hưu trong 5 năm tới.Chi tiết: