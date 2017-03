Nhật Có Thể Sẽ Can Thiệp Vào Thương Vụ Toshiba

Khoảng giữa tháng 03/2017, một nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng, trong trường hợp cần thiết, chính phủ Nhật sẽ dùng luật ngoại hối và luật ngoại thương để kiểm soát thương vụ bán mảng chip nhớ của Toshiba. Nguồn tin có tham gia trực tiếp vào thương vụ nhưng từ chối tiết lộ danh tính.Vì vấn đề an ninh quốc gia nên Toshiba phải được sự cho phép của chính phủ Nhật nếu muốn bán công nghệ cho một hãng nước ngoài. Vì công nghệ chip tiên tiến đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp robot, trí tuệ nhân tạo và các thiết bị kết nối. Và nếu xét trên quan điểm về an ninh quốc gia của Nhật Bản, Mỹ là đối tác duy nhất khả thi.Để bù vào khoản thua lỗ tới 6.3 tỷ USD trong thương vụ đầu tư vào công ty điện hạt nhân Westinghouse, Toshiba muốn bán phần lớn hoặc thậm chí toàn bộ mảng kinh doanh chip nhớ NAND. Được xếp vị trí thứ hai trên toàn thế giới, giá trị mảng kinh doanh chip nhớ của Toshiba có thể lên tới 13 tỷ USD.Hiện Westinghouse đã thuê các luật sư để tìm cách đệ đơn xin phá sản. Các công ty Mỹ quan tâm tới việc thâu tóm mảng kinh doanh chip nhớ của Toshiba gồm Western Digital, Micron Technology và các hãng đầu tư tài chính như Bain Capital.Theo Đạo luật Ngoại hối và Ngoại thương của Nhật, một công ty nước ngoài muốn mua một công ty Nhật Bản có công nghệ quan trọng với an ninh quốc gia phải được sự cho phép của chính phủ Nhật Bản. Đạo luật rất ít khi được sử dụng trực tiếp. Hồi năm 2011, đạo luật đã ngăn cản các đối tác nước ngoài mua lại cổ phần mảng máy ảnh và thiết bị y tế của Olympus Corp vì công nghệ quang học của hãng cũng được sử dụng trong các thiết bị quân sự.Theo: Nguoivietphone.com