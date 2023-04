Nhân Viên Ngân Hàng Xả Súng Bắn Chết Bốn Đồng Nghiệp Ở Louisville, Kentucky

Connor Sturgeon, 23 tuổi, một nhân viên ngân hàng trang bị súng trường đã bắn chết 4 đồng nghiệp và làm bị thương 9 người khác tại nơi làm việc ở trung tâm thành phố Louisville, Kentucky. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

HOA KỲ – Một nhân viên ngân hàng trang bị súng trường đã bắn chết 4 đồng nghiệp và làm bị thương 9 người khác tại nơi làm việc ở trung tâm thành phố Louisville, Kentucky, theo trang Reuters đưa tin ngày Thứ Hai, 10 tháng 4 năm 2023.

Sở Cảnh Sát Louisville Metro cho biết kẻ tấn công đã bị bắn chết tại hiện trường, nhưng không rõ là do súng của cảnh sát hay do tự bắn. Can phạm được xác định là Connor Sturgeon, 23 tuổi, đã gia nhập chi nhánh trung tâm thành phố của Ngân hàng Old National Bank với tư cách là nhân viên chính thức vào năm ngoái.

Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ xả súng hàng loạt kéo dài ở Hoa Kỳ, cảnh sát cho biết họ đã phản ứng trong vòng vài phút sau khi nhận được báo cáo có một kẻ tấn công vào khoảng 8:30 sáng Thứ Hai tại văn phòng ngân hàng ở gần sân vận động bóng chày Slugger Field.

Cảnh sát trưởng Jacquelyn Gwinn-Villaroel nói với các phóng viên rằng kẻ tấn công đã phát sóng trực tiếp về cuộc tấn công của mình trên Internet. Các nạn nhân xấu số được xác định là Joshua Barrick, 40 tuổi; Thomas Elliot, 63 tuổi; Juliana Farmer, 45 tuổi; và James Tutt, 64 tuổi.

Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear cho biết trong một cuộc họp báo rằng ông biết một số nạn nhân, trong đó có Elliot, phó chủ tịch cấp cao của ngân hàng.

Ông Beshear nói: “Ông ấy đã dạy tôi cách giúp tôi xây dựng sự nghiệp luật sư, ông ấy giúp tôi trở thành thống đốc, cho tôi lời khuyên để trở thành một người cha tốt. Một trong những người tôi nói chuyện nhiều nhất trên thế giới.”

Một phát ngôn nhân của bệnh viện cho biết, chín người bị thương trong vụ tấn công đã được điều trị tại bệnh viện University of Louisville, trong đó có hai sĩ quan cảnh sát. Một trong các sĩ quan, 26 tuổi, mới tốt nghiệp học viện cảnh sát, bị đánh vào đầu và vẫn trong tình trạng nguy kịch sau ca phẫu thuật não. Hai nạn nhân khác cũng trong tình trạng nguy kịch.

Theo trang Facebook của mẹ của kẻ xả súng, Sturgeon lớn lên ở Nam Indiana, ngay phía bắc Louisville. Là con cả, can phạm theo học trường trung học Floyd Central ở Floyds Knobs, Indiana, nơi hắn chạy điền kinh và chơi bóng rổ cho đội mà cha hắn, Todd, huấn luyện. Sturgeon ghi danh học kinh doanh tại Trường Alabama vào năm 2016.

Hắn đã làm việc tại ngân hàng với tư cách là thực tập sinh trong ba mùa hè từ năm 2018 đến năm 2020 trước khi trở thành nhân viên chính thức vào năm 2022 với tư cách là nhân viên ngân hàng danh mục đầu tư. Sturgeon chưa từng gặp rắc rối với pháp luật.

Các vụ xả súng hàng loạt đã trở nên phổ biến ở Hoa Kỳ. Cho đến nay, trong năm 2023, Hoa Kỳ đã chứng kiến 146 vụ xả súng hàng loạt – được định nghĩa có từ bốn người trở lên bị bắn hoặc bị giết, không bao gồm kẻ xả súng.

Vụ đau lòng gần đây nhất là vào ngày 27 tháng 3, ba học sinh 9 tuổi và ba nhân viên đã bị giết tại một trường học ở Nashville, Tennessee, bởi một cựu học sinh của trường.

Tổng thống Joe Biden một lần nữa nhắc lại mong muốn Quốc Hội thông qua luật yêu cầu cất giữ vũ khí an toàn, kiểm tra lý lịch đối với tất cả các vụ mua bán súng và loại bỏ quyền miễn trừ trách nhiệm pháp lý của các nhà sản xuất súng. Ông nói trong một tuyên bố: “Còn bao nhiêu công dân Hoa Kỳ phải chết trước khi các dân cử Cộng Hòa trong Quốc Hội chịu hành động để bảo vệ cộng đồng của chúng ta.”