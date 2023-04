- Biện lý Fani Willis của Quận Fulton sẽ dùng luật RICO truy tố Trump, Rudolph W. Giuliani (cựu luật sư riêng của Trump) và David Shafer (Chủ tịch Đảng Cộng hòa Georgia). - 7 luật gia: Thẩm phán Tối cao Clarence Thomas không khai báo quà tặng vê các chuyến đi chơi hơn 2 thập niên là đã phạm luật

Chiến binh Anton Derbilov của Lữ đoàn Slobozhanska số 5 đã tử trận vì đạn súng cối trong khi tay còn cầm vũ khí. Trước khi nhập ngũ tháng 22022/, anh là một nhạc sĩ, hoạ sĩ, và nhà điêu khắc nổi tiếng của Ukraine.

Biện lý Fani Willis của Quận Fulton sẽ dùng luật RICO truy tố Trump, Rudolph W. Giuliani (cựu luật sư riêng của Trump) và Đavi Shafer (Chủ tịch Đảng Cộng hoà Georgia).

7 luật gia: Thẩm phán Tối cao Clarence Thomas không khai báo quà tặng vê các chuyến đi chơi hơn 2 thập niên là đã phạm luật

Tổng Thanh tra (thời Trump, làm tiếp thời Biden) kiện vì bị thanh tra vụ tin nhắn ngày 61/2021/ do mật vụ của Trump xoá.

Chủ tịch Uỷ ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan gửi thư mời Công tố Matthew Colangelo ra Hạ Viện khai về "hành vi truy tố Trump"

Cộng Hoả Hạ viện quậy gia đình Biden, gửi trát tới hồ sơ tài chính của 6 người và ít nhất 10 tổ chức dài hơn 14 năm.

Fox News kinh hoàng: bị công ty máy bỏ phiếu Smartmatic kiện, đòi bồi thường 2,7 tỷ đô vì loan tin bịa đặt của Trump, và Toà nói sẽ xúc tiến.

Một ngày sau khi 2 DB tiểu bang Justin Jones và Justin Pearson bị trục xuất, Hội đồng Đô thị Nashville nói sẽ bỏ phiếu để đưa Jones vào lại ghế DB.

Ukraine: vụ rò rỉ tài liệu quân sự mật của Hoa Kỳ là một nỗ lực của Nga nhằm gây bất hoà giữa Mỹ và Ukraine.

Nga: Bọn phát xít Ukraine muốn xoá sổ văn hoá Nga ở Crimea.

Anh: Nga thất bại trong nỗ lực phá huỷ hệ thống năng lượng Ukraine.

Mỹ điều tra vụ rò rỉ các tài liệu mật về viện trợ của Hoa Kỳ và NATO cho Ukraine.

Nga: Ukraine pháo kích vào Feodosia trên bán đảo Crimea (nơi Nga chiếm đóng), 1 hoả tiễn phóng từ Ukraine bị bắn rớt.

Ukraine: Anton Derbilov tử trận. Trước khi nhập ngũ 22022/, ông là 1 nhạc sĩ, hoạ sĩ và nhà điêu khắc nổi tiếng.

Roman Svitan (chuyên gia quân sự, đại tá Ukraine): nói về giải phóng Crimea qua ngoại giao chỉ là khiêu khích, vì quân Nga sẽ bắn bừa bãi như ở Bakhmut.

Ukraine: thêm 100 tài liệu mật lộ ra, có thể chứa chi tiết bí mật an ninh quốc gia của Mỹ về Ukraine, Trung Đông và TQ.

Ukraine sẽ khởi động lại xuất cảng điện

Đài Loan: 42 chiến đấu cơ và 8 tàu chiến TQ tới xung quanh Đài Loan.

Quân đội TQ tập trận quân sự xung quanh Đài Loan.

Bắc Hàn: thử nghiệm xuồng không người lái dưới nước có khả năng mang đầu đạn nguyên tử

Joe Biden chỉ trích Cộng hoà không siết súng.

Vatican: phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh, cảnh giác về "vòng xoáy của chủ nghĩa hư vo"

Mỹ xem xét siết công ty nhu liệu Nga Kaspersky Lab, nghi ngờ gây ra mối đe doạ đối với an ninh mạng của Mỹ

Thẩm phán ra lệnh tạm dừng sử dụng thuốc phá thai mifepristone trên toàn quốc

Oklahoma: 3 lần ăn bữa cơm cuối trước giờ tử hình, đều có cơ may hoãn thi hành án, bây giờ cho xử lại.

New Mexico: ba cảnh sát tới nhầm nhà, thấy gia chủ cầm súng liền bắn chết.

TIN VN. Bình Thuận: Thầy giáo khoe có võ, biểu diễn tự đập chén lên đầu, tắt thở.

TIN VN. Làm rõ việc hiệu trưởng đánh hiệu phó nhập viện ở Quảng Bình.

TIN VN. Công ty bị VN phạt vì thông tin sai chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

HỎI 1: Hầu hết dân Mỹ trưởng thành chống cắt giảm Medicare hoặc An sinh xã hội? ĐÁP 1: Đúng thế.

HỎI 2: Bây giờ là lúc quá xấu để mua nhà? ĐÁP 2: Đa số nói thế.

QUẬN CAM (VB-84/2023/) ---- Hồ sơ truy tố Trump ở New York do Biện lý Alvin Bragg đưa ra chỉ là chuyện nhỏ, vì đã thấy dấu hiệu hồ sơ truy tố Trump ở Georgia sẽ gấp nhiều lần búa tạ hơn. Sau khi Biện lý Alvin Bragg ở quận Manhattan đã truy tố Trump với 34 trọng tội liên quan đến các khoản thanh toán tiền bịt miệng cho cô đầm Stormy Daniesl trước cuộc bầu cử năm 2016, giới báo chí đang tập trung vào quận Fulton County, Georgia. Theo một bản tin từ New York Times, Biện lý Fani Willis của Quận Fulton có thể sẽ đưa ra một vụ kiện chống lại Trump và một nhóm phụ tá dự kiến sẽ phức tạp và sâu rộng hơn nhiều.

Báo NY Times đưa tin, "Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy bà Biện lý Fani Willis có thể sẽ làm nên chuyện lớn, với một bản cáo trạng phức tạp hơn buộc tội không chỉ ông Trump, mà có lẽ hàng chục hoặc nhiều đồng minh của Trump. Gần 20 người đã được biết là đã bị thông báo rằng họ là mục tiêu có thể bị buộc tội, bao gồm Rudolph W. Giuliani, cựu luật sư riêng của ông Trump và Đavi Shafer, người đứng đầu Đảng Cộng hoà Georgia. Phạm vi rộng lớn của cuộc điều tra đã được chứng minh trong nhiều tháng và bà Willis đã nói rằng việc tìm kiếm một bản cáo trạng theo luật Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Các tổ chức bị ảnh hưởng và tham nhũng của Racketeer, hay RICO) là một lựa chọn mà bà Willis đang cân nhắc." (ghi chú: luật RICO là luật của tiểu bang Georgia, không phải của liên bang. Biện lý Willis muốn tránh bị Quốc Hội Cộng Hoà và các Thẩm phán toà liên bang bênh vực Trump.)

Báo cáo của Times cho biết thêm rằng Willis "có thể làm như vậy sau khi một đại bồi thẩm đoàn mới bắt đầu công việc của mình vào tuần thứ hai của tháng 52023/, mặc dù không có gì chắc chắn [về lịch trình]. Thông thường, việc trình bày những trường hợp như vậy trước một đại bồi thẩm đoàn thường là một quá trình ngắn mất một ngày hoặc hai."

Về việc sử dụng RICO để theo dõi Trump và các cộng sự của ông, Willis trước đây đã tuyên bố: "RICO là một công cụ cho phép văn phòng công tố hoặc cơ quan thực thi pháp luật kể toàn bộ câu chuyện. Vì vậy, chúng tôi sử dụng nó như một công cụ để họ có thể có tất cả thông tin họ cần đưa ra một quyết định sáng suọt”^'

----- Trong một tuyên bố công khai hiếm hoi, Thẩm phán Toà án Tối cao Clarence Thomas đã trả lời hôm thứ Sáu về một báo cáo của ProPublica tiết lộ rằng Thomas, trong nhiều thập niên, đã chấp nhận những chuyến du lịch xa xỉ từ tỷ phú, nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng hoà Harlan Crow và không tiết lộ điều đó [như luật yêu cầu].

Tuyên bố ngắn gọn của Thomas thừa nhận đã cùng vợ tham gia với Crow, người mà anh ấy mô tả là một trong những “người bạn thân nhat”^' của mình trong “một số chuyến du lịch cùng gia đinh”` trong những năm qua. Thomas cũng bảo vệ việc mình không tiết lộ chúng: “Đầu nhiệm kỳ của tôi tại Toà án, tôi đã tìm kiếm sự hướng dẫn từ các đồng nghiệp của mình và những người khác trong ngành tư pháp, và được khuyên rằng loại chiêu đãi cá nhân này từ những người bạn thân, những người không có công việc kinh doanh trước Toà án, là không cần báo cáo,. Tôi đã cố gắng làm theo lời khuyên đó trong suốt nhiệm kỳ của mình và luôn tìm cách tuân thủ các nguyên tắc tiết lộ thông tin”.

Tuy nhiên, bảy chuyên gia về đạo đức pháp lý do ProPublica tư vấn, bao gồm cả các cựu luật sư đạo đức của Quốc hội và Bạch Ốc, cho biết luật yêu cầu rõ ràng rằng quà tặng là phương tiện đi lại, bao gồm các chuyến bay bằng máy bay riêng, phải được tiết lộ. Các chuyên gia cho biết, nếu Thomas lập luận khác, thì Thomas đã sai. Người phát ngôn của Toà án Tối cao đã không trả lời ngay các câu hỏi dành cho Thomas về chi tiết cụ thể của lời khuyên mà Thomas đã được đưa ra hoặc Thomas đã tham khảo ý kiến của ai.

Báo cáo của ProPublica hôm thứ Năm tiết lộ rằng Thomas đã thực hiện các chuyến du ngoạn quốc tế trên siêu du thuyền của Crow, bay trên máy bay riêng của Crow và thường xuyên đi nghỉ tại khu nghỉ dưỡng riêng của Crow ở Ađironacks. Trong một trường hợp, Thomas đã bay trên chiếc phi cơ phản lực của Crow từ phi trường Washington Dulles đến New Haven, Connecticut, rồi bay trở lại 3 giờ sau đó.

Thomas đã không trả lời các câu hỏi chi tiết cho câu chuyện đó. Tuyên bố của Thomas hôm thứ Sáu không phản đối báo cáo của ProPublica về các chuyến đi của anh ấy. Nó cũng không giải quyết những lời chỉ trích rộng rãi hơn từ các chuyên gia đạo đức và các thẩm phán khác rằng bằng cách liên tục chấp nhận những chuyến đi như vậy, Thomas đã phá vỡ các tiêu chuẩn đạo đức lâu đời đối với hành vi của các thẩm phán.

Trong một tuyên bố trước đây với ProPublica, Crow nói rằng Thomas “chưa bao giờ yêu cầu bất kỳ sự hiếu khách nào như vay”^. và cách đối xử công bằng của Thomas “không khác gì sự hiếu khách mà chúng tôi đã dành cho nhiều người bạn thân yêu khác của minh”`.

Một đạo luật được thông qua sau vụ bê bối Watergate, Ethics in Government Act (Đạo luật Đạo đức trong Chính phủ), yêu cầu các thẩm phán Toà án Tối cao và nhiều quan chức liên bang khác phải báo cáo hầu hết các món quà cho công chúng. Các thẩm phán thường được yêu cầu báo cáo tất cả quà tặng trị giá hơn $415, được định nghĩa là “bất cứ thứ gì có giá tri”. mà họ không hoàn trả toàn bộ chi phí. Quà tặng được tiết lộ trong báo cáo tài chính hàng năm được công khai.

Có trường hợp ngoại lệ và các chuyên gia phân tích tính hợp pháp của việc Thomas không tiết lộ chuyến đi đã tập trung vào một khoản được gọi là miễn trừ “tiếp đãi cá nhan”^. Điều khoản miễn trừ quy định rằng những món quà như “đồ ăn, chỗ ở hoặc hoạt động giải trí nhận được dưới hình thức chiêu đãi cá nhan”^ không cần phải tiết lộ. Luật định nghĩa “sự hiếu khách cá nhan”^ theo cách hạn chế ngoại lệ. Nó chỉ áp dụng cho những món quà nhận được từ một cá nhân tại nhà của người đó hoặc tại các tài sản mà họ hoặc gia đình họ sở hữu.

ProPublica đã hỏi 7 chuyên gia đạo đức pháp lý về ngoại lệ và tuyên bố của Thomas. Tất cả đều nói rằng ngôn ngữ của luật pháp yêu cầu rõ ràng rằng quà tặng vận chuyển, chẳng hạn như du lịch bằng máy bay riêng hoặc du ngoạn trên du thuyền, phải được tiết lộ và cho biết Thomas dường như đã vi phạm luật khi không báo cáo chúng.

Stephen Gillers, giáo sư danh dự và chuyên gia đạo đức tại trường luật Đại học New York, cho biết: “Tôi không nghĩ bạn có thể đưa ra lập luận rằng các chuyến bay bằng máy bay phản lực tư nhân không cần phải được đưa vào luật."

Walter Shaub, cựu giám đốc Văn phòng Đạo đức Chính phủ Hoa Kỳ cho biết: “Hoàn toàn không thể có ai có thể giải thích hợp lý ngoại lệ đó để áp dụng cho các chuyến bay bằng máy bay phản lực tư nhân. Không phải trong bất kỳ vũ trụ nạo”`

Richard Painter, người từng là luật sư trưởng về đạo đức của Bạch Ốc George W. Bush, cho biết lời giải thích của Thomas về lý do tại sao ông không tiết lộ các chuyến đi “hoàn toàn vô nghia”~. Painter nhấn mạnh rằng việc miễn trừ chỉ bao gồm ba loại: thực phẩm, chỗ ở và giải trí. Ông nói, các chuyến bay bằng máy bay phản lực tư nhân sẽ không rơi vào trường hợp nào trong số đó.

Kathleen Clark, một chuyên gia về đạo đức pháp lý tại Đại học Washington ở St. Louis, cho biết: “Thẩm phán Thomas thích tập trung vào ngôn ngữ của các văn bản có thẩm quyền và đó không phải là điều Thomas đang làm trong tuyên bố này."

Bản thân Thomas đã tiết lộ ít nhất một chuyến bay bằng máy bay riêng của Crow, trong bản tiết lộ tài chính của ông cho năm 1997. Ông đã không tiết lộ chuyến đi nào trên máy bay của Crow trong hơn 20 năm.

Khi xem xét hồ sơ tiết lộ tài chính của các thẩm phán liên bang khác, ProPublica đã tìm thấy ít nhất sáu ví dụ về việc các thẩm phán tiết lộ quà tặng là đi máy bay riêng trong những năm gần đây. Trong Đạo luật Đạo đức trong Chính phủ, Quốc hội đã tuyên bố rõ ràng rằng luật áp dụng cả cho các thẩm phán của Toà án Tối cao.

---- Thanh tra kiện vì bị thanh tra... Tổng thanh tra Bộ Nội An Joseph V. Cuffarti đã đệ đơn kiện những người đứng đầu cuộc điều tra đang diễn ra về vai trò bị cáo buộc của cơ quan giám sát hàng đầu của Bộ trong vụ "các tin nhắn văn bản (text messages) của Mật vụ bị xoá mất từ cuộc nổi dậy ngày 61/2021/", theo báo Washington Post đưa tin.

Cuffarti viết, cuộc điều tra kéo dài hai năm đã "làm tê liệt" văn phòng của Cuffarti, khiến Cuffarti "xa lánh cộng đồng giám sát" và thậm chí còn làm dấy lên "những lời kêu gọi Tổng thống Joe Biden sa thải Cuffarti."

Báo WP đưa tin: "Tổng thống đã báo hiệu rằng Tổng Thống có ý định đứng ngoài quy trình cho đến khi uỷ ban từ Council of the Inspectors General on Integrity and Efficiency (Hội đồng của Tổng thanh tra về Liêm chính và Hiệu quả - CIGIE) hoàn thành công việc của mình. Khi một cơ quan giám sát liên bang bị buộc tội về hành vi sai trái và tổ chức quyết định rằng nó đảm bảo sự chú ý, một tổng thanh tra khác được giao nhiệm vụ điều tra, theo một hệ thống do Quốc hội thiết lập."

Vụ Cuffarti kiện, một vụ kiện bất thường chống lại giám sát liên bang của chính họ, cáo buộc cuộc điều tra vượt quá thẩm quyền và 'can thiệp bất hợp phap' vào hoạt động của một trong những văn phòng giám sát lớn nhất của chính phủ. Nó đã gây ra sự vặn vẹo và tức giận trong cộng đồng tổng thanh tra. Các nhà lãnh đạo CIGIE đã gặp qua Zoom hôm thứ Tư để thảo luận về cách tiến hành và thông báo cho Bộ Tư pháp, cơ quan sẽ đại diện cho họ.

Báo The Intercept đã báo cáo vào năm ngoái rằng các tin nhắn của Sở Mật vụ "đã biến mất sau khi các nhà điều tra giám sát yêu cầu nộp chúng."

Dân biểu Bennie Thompson (D-Miss.) và Carolyn Maloney (D-NC) viết trong thư yêu cầu nộp các tin nhắn của Mật vụ chung quanh ngày 61/2021/: "Luật pháp yêu cầu Tổng thanh tra Cuffari phải 'ngay lập tưc' báo cáo các vấn đề hoặc lạm dụng 'đặc biệt nghiêm trọng hoặc trắng trợn. Tuy nhiên, Tổng thanh tra Cuffari đã không cung cấp thông báo đầy đủ hoặc kịp thời rằng Sở Mật vụ đã từ chối trong nhiều tháng để tuân thủ các yêu cầu của Văn phòng Tổng thanh tra Bộ Nội An về thông tin liên quan đến vụ tấn công ngày 6 tháng 1 và không thông báo cho Quốc hội sau khi Tổng thanh tra Bộ Nội An biết được rằng Cơ quan Mật vụ đã xoá các tin nhắn văn bản liên quan đến vấn đề này." (ghi chú: Trump vu khống rằng Bộ Tư Pháp và FBI đã bị Biden vũ khí hoá, nhưng chuyện tin nhắn Mật vụ bị xoá để giữ bí mật về ngày 61/2021/ chính là Trump đã vũ khí hoá toàn bộ chính phủ trong nỗ lực lật ngược bàu cử 2020.)

---- Chủ tịch Uỷ ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan hôm Thứ Sáu đã gửi thư mời vào thứ Sáu, Matthew Colangelo (Công tố cấp cao của Văn phòng Biện lý Quận New York) để ra Hạ Viện khai về "hành vi truy tố chưa từng có" khi Biện Lý Quận Manhattan Alvin Bragg truy tố Trump về 34 tội danh.

Trong một lá thư gửi cho Colangelo, Uỷ ban nói rằng họ muốn Colangelo xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn được chép lại "càng sớm càng tốt" do các bản tin cho biết Bragg đã thuê Colangelo từ tháng 122022/ để "bắt đầu" cuộc điều tra về Trump cho Biện Lý, được cho là vì trước đó Colangelo đã tham gia vào nhiều cuộc điều tra về Trump. Uỷ ban cũng yêu cầu Colangelo cung cấp các tài liệu liên quan.

Thư này được đưa ra sau khi Bragg truy tố Trump với 34 tội danh làm sai lệch hồ sơ kinh doanh ở mức độ đầu tiên "nhằm che giấu thông tin gây tổn hại và hoạt động bất hợp pháp với cử tri Mỹ trước và sau cuộc bầu cử năm 2016." Trump đã không nhận tội và gọi Bragg là "tội phạm" người "nên bị truy tố."

Trước đó, Uỷ ban Tư pháp Hạ Viện cũng đã gửi trát tới một cựu phụ tá của Bragg: cựu Phó Biện Lý Mark Pomerantz sẽ đến Hạ Viện để bị các Dân biểu thẩm vấn, theo thủ tục sau cánh cửa đóng kín vào ngày 204/2023/.

---- Cộng Hoả Hạ viện quậy gia đình Biden: Các đảng viên Cộng hoà trong Uỷ ban Giám sát Hạ viện đã lặng lẽ gửi 6 trát đòi ra trả lời như một phần của cuộc điều tra về tài chính của gia đình Biden, theo một bản ghi nhớ của Dân biểu Jamie Raskin (D-Md.). Raskin, thành viên cấp cao của uỷ ban, đã viết trong một bản ghi nhớ cho các đảng viên Đảng Dân chủ khác trong uỷ ban rằng Chủ tịch uỷ ban James Comer (R-Ky.) đã đưa ra sáu trát đòi hầu toà và gửi 39 lá thư trong cuộc điều tra Biden.

Trát hầu hồ sơ cũng đã được chuyển đến Bank of America, Cathay Bank, JPMorgan Chase, HSBC USA NẠ. và Mervyn Yan, một cựu đối tác kinh doanh của Hunter Biden (con trai TT Joe Biden). Trát đòi ra trả lời Hạ viện ban đầu tới Ngân hàng HSBC Hoa Kỳ NẠ. đã bị ghi sai địa chỉ và không có từ “Ngân hang”`, khiến Comer phải đưa trát đòi lần thứ hai với tên chính xác.

Trát đòi phải trả lời Hạ viện bao gồm hồ sơ tài chính của 6 người và ít nhất 10 tổ chức và trong “hầu hết các trường hop”+. trong thời gian dài hơn 14 năm.

---- Một vụ kiện phỉ báng Fox News của công ty máy bỏ phiếu Smartmatic dường như sẽ được đưa ra xét xử sau khi Toà án tối cao New York bật đèn xanh hồi tuần trước. Bài phân tích của The Guardian cho thấy vụ kiện đòi bồi thường 2,7 tỷ đô la có thể "nguy hiểm hơn" so với vụ kiện đòi bồi thường 1,6 tỷ đô la do Công ty máy bỏ phiếu Dominion đưa ra. Trong cả hai trường hợp, các nhân vật của Fox News đều bị cáo buộc tuyên bố Tổng thống Joe Biden đã thắng cử vì máy bỏ phiếu "gian lận" trong bầu cử 2020.

Đơn khiếu nại năm 2021 của Smartmatic viết: "Trái đất hình tròn. Hai cộng hai bằng bốn. Joe Biden và Kamala Harris đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020. Cuộc bầu cử không bị đánh cắp, gian lận hoặc dàn xếp. Đây là những sự thật. Có chứng cớ không thể bác bỏ. Các bị cáo không muốn Biden thắng cử. Họ muốn Tổng thống Trump tái đắc cử... Họ cũng nhìn thấy cơ hội tận dụng sự nổi tiếng của Tổng thống Trump bằng cách bịa ra một câu chuyện."

Hơn 100 lời tuyên bố sai trái đã đưa ra về Smartmatic trên Fox News, đơn khiếu nại cho biết. Trong phán quyết hôm thứ Sáu, toà án cấp cao của New York đã từ chối đưa ra khỏi đơn kiện những kẻ bị kiện sau: Fox News, người dẫn chương trình Maria Bartiromo và người dẫn chương trình cũ Lou Dobbs. Nhưng toà cho gạch tên ra khỏi bị kiện: Jeanine Pirro (người dẫn chương trình Fox News) và luật sư Sidney Powell.

---- Chỉ một ngày sau khi 2 Dân biểu tiểu bang Justin Jones và Justin Pearson bị trục xuất khỏi Hạ viện tiểu bang Tennessee vì phản đối bạo lực súng đạn, đa số thành viên của Hội đồng Đô thị Nashville nói rằng họ sẽ bỏ phiếu để phục hồi Jones vào ghế của anh ấy ngay sau thứ Hai. “[Cơ quan lập pháp tiểu bang] đã loại bỏ tiếng nói của 140000. cử tri đã bỏ phiếu cho [Jones và Pearson],” Uỷ viên Hội đồng Nashville Burkley Allen nói với NBC News, đồng thời nói thêm rằng “đó không phải là cách hoạt động của nền dân chụ”?

Theo Hiến pháp Tiểu bang Tennessee, cơ quan lập pháp đại diện cho quận của nhà lập pháp bị trục xuất có trách nhiệm chỉ định người thay thế tạm thời cho đến khi có một cuộc bầu cử đặc biệt được tổ chức. Điều đó có nghĩa là Hội đồng Thành phố Nashville có quyền chỉ định người thay thế Jones — và họ nói rằng họ sẽ gửi Jones ngay trở lại Hạ viện Tiểu bang. (Các nhà lập pháp cũng không thể bị trục xuất 2 lần vì cùng một hành vi phạm tội.)

Mặc dù hội đồng Đô thị Nashville 40 ghế chính thức là phi đảng phái, nhưng một uỷ viên hội đồng cho biết hầu hết là đảng viên Đảng Dân chủ và 23 người đã xác nhận ủng hộ việc phục hồi Jones. Trong khi đó, cơ quan lập pháp tại thành phố quê hương Memphis của Pearson đã không đưa ra bình luận.

---- Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hôm thứ Bảy nói rằng vụ rò rỉ gần đây các tài liệu quân sự mật của Hoa Kỳ là một nỗ lực có chủ ý của các cơ quan mật vụ Nga nhằm "chuyển hướng sự chú ý" khỏi Moscow, "gieo rắc bất hoà" và tạo ra "những nghi ngờ lẫn nhau". giữa Mỹ và Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại g

Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ

- Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tr

Những vụ nổ mạnh đã được nghe ở th

Anton Derbilov, 43 tuổi, một nghệ sĩ đa tài -

Chiến binh Anton Derbilov, trước khi nhập ngũ là nhạc sĩ, hoạ sĩ, nhà điêu khắc nổi tiếng.

Roman Svitan, một chuyên gia quân sự và

Một lô tài liệu mật khác đã bị rò rỉ

Ukraine sẽ khởi động lại xuất cảng điện

Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm thứ Bảy nói rằng 42 phi cơ Tru

Bộ Tư lệnh Chiến khu phía

Bắc Hàn thông báo rằn

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm

Tại phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh ở Vatican, vị giảng thuyết c

Chính quyền của Tổng thống H

Thẩm phán Hoa Kỳ Matth

Bị kết tội ra lệnh giết ông chủ của mìn

Theo phát ngôn viên của Cảnh sát tiểu b

TIN VN. Bình Thuận: Thầy giáo khoe có võ, biểu diễn tự đập chén lên đầu, tắt thở.

TIN VN. Làm rõ việc hiệu trưởng đánh hiệu phó nhập viện ở Quảng Bình.

TIN VN. Công ty bị VN phạt vì thông tin sai chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

- HỎI 1

HỎI 2:

Các tài liệu cung cấp một phần góc nhìn về cuộc chiến ở Ukraine, đã được phân phối trên một số nền tảng truyền thông xã hội và có khả năng bị sửa đổi. Podolyak nói: "Đó là một trò chơi bình thường của các cơ quan mật vụ Nga. Để có các cuộc họp giao ban công khai, hãy thêm thông tin giả mạo hoặc một số phần nhất định của việc chặn và xuất bản chúng trên mạng xã hội để hợp pháp hoá việc 'rò rỉ."----iao Nga Maria Zakharova đã bác bỏ những nhận xét của Mikhail Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Bà Zakharova đã đăng một câu trích dẫn của Podolyak trên kênh Telegram, bày tỏ mối quan tâm của bà và nhấn mạnh xu hướng được cho là đang phát triển của chủ nghĩa phát xitớ Ukraine: "Phát xít [của Ukraine] đang phát triển toàn diện. Cho đến năm 2022, họ cũng làm như vậy và phương Tây gật đầu tán thành và mang vũ khí cho họ." Bình luận của bà được đưa ra sau khi Podolyak đề nghị xoá bỏ không gian văn hoá Nga ở Crimea và chỉ quảng bá văn hoá Ukraine trong khu vực.----Bảy đã nói rằng nỗ lực của Nga nhằm phá huỷ hệ thống năng lượng thống nhất của Ukraine trong mùa đông 2022-2023 có thể đã không thành công, mặc dù Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào mạng lưới này kể từ tháng 102022/.Theo báo cáo, các công ty điều hành mạng của Ukraine đang mua máy biến áp thay thế và các thành phần quan trọng khác để khôi phục hệ thống điện bị hư hỏng. Tuy nhiên, việc vận chuyển và lắp đặt các bộ phận này, chủ yếu là máy biến áp cao áp nặng ít nhất 100 tấn, là một thách thức lớn về mặt tiếp vận. Bộ này viết: "Tình hình năng lượng của Ukraine có thể sẽ được cải thiện khi thời tiết ấm hơn. Việc lập kế hoạch và chuẩn bị cho mùa đông tới có thể đã bắt đầu".---a vụ rò rỉ được cho là các tài liệu mật trên nhiều trang web truyền thông xã hội có khả năng cung cấp thông tin chi tiết về viện trợ của Hoa Kỳ và NATO cho Ukraine. Bộ Quốc phòng cũng đang xem xét các tài liệu sau khi chúng được các nguồn tin Nga chia sẻ trực tuyến trên các trang như Twitter. Các tài liệu, được đề ngày tháng 3 hoặc đầu năm nay, dường như không bao gồm bất kỳ kế hoạch lớn nào cho cuộc phản công dự kiến của Ukraine vào mùa xuân này, nhưng chúng dường như thảo luận về việc đào tạo lính Ukraine, sử dụng đạn dược và thương vong ước tính từ cả hai bên trong cuộc chiến.----ành phố Feodosia trên bán đảo Crimea, nơi bị Nga chiếm đóng, hôm Thứ Bảy ngày 8 tháng 4, với những bức ảnh về các đường hoả tiễn trên bầu trời được đăng trên Telegram. Nga nói rằng họ đã bắn hạ một hoả tiễn phóng từ Ukraine.Cư dân trên mạng cho biết đã nghe thấy ít nhất hai tiếng nổ và nói rằng các vụ nổ mạnh tới mức làm rung chuyển các toà nhà và làm vỡ nhiều cửa sổ. Phòng không đã kích hoạt ở Feodosia, theo lời cố vấn Oleg Kryuchkov, cố vấn cho "người đứng đầu Crimea" do Nga bổ nhiệm.----- nhạc sĩ, hoạ sĩ và nhà điêu khắc nổi tiếng người Ukraine -- đã tử trận gần Kreminna ở Luhansk Oblast, theo lời những người lính của Lữ đoàn Slobozhanska số 5 báo tin trên Facebook: “Anton Derbilov, còn được gọi là 'Patrick', đã tử trận trong trận chiến giành Luhansk Oblast. Là một hoạ sĩ, nhà điêu khắc và nhạc sĩ người Ukraine, ông đã hy sinh trong trận tái chiếm làng Kreminna ở Luhansk Oblast. Anh phục vụ trong Lữ đoàn Slobozhanska số 5 của Vệ binh Quốc gia Ukraine kể từ tháng 22022.”/Các đồng đội của Derbilov cho biết anh đã chết vì những vết thương nghiêm trọng do mảnh đạn gây ra trong một cuộc tấn công bằng súng cối của quân Nga: “Vào ngày 6 tháng 4, Anton bị trọng thương trong một cuộc tấn công bằng súng cối và chết trên chiến trường trong khi tay còn cầm vũ khí. Anh đã sống và chết như một anh hùng. Binh sĩ Anton Derbilov là một chiến binh dày dặn trong cuộc phản công cua Lữ đoàn Slobozhanska”.Derbilov để lại vợ và 3 cô con gái. Ba ngày trước, anh đã đăng bài đăng cuối cùng của mình trên Facebook, trong đó có hình ảnh anh với những người bạn chiến binh.----đại tá dự bị trong Lực lượng Vũ trang Ukraine nói với Radio NV trong một cuộc phỏng vấn ngày 6 tháng 4 rằng những người nói về việc giải phóng Crimea thông qua ngoại giao chỉ đơn giản là những kẻ khiêu khích. Ông cũng giải thích trong trường hợp nào Crimea bị chiếm đóng có thể đối mặt với sự huỷ diệt tương tự như Bakhmut, Avdiyivka và Maryinka ở Donbas, nơi hứng chịu các cuộc pháo kích bừa bãi, không ngừng của Nga: "Bất kỳ câu chuyện nào như vậy, ngoại trừ việc giải phóng Crimea bằng quân sự, sẽ khiến hàng triệu người Nga ở Crimea, những người sẽ nghe những câu chuyện này và sẽ hành động phù hợp."----trên các trang mạng xã hội, theo báo New York Times đăng hôm thứ Sáu, một ngày sau khi cùng tờ báo này đưa tin một tài liệu bị rò rỉ khác, trong đó có bản đánh giá về khả năng phòng không của Ukraine. Theo tờ báo, nhóm hồ sơ mới có thể bao gồm hơn 100 tài liệu. Một sĩ quan tình báo cấp cao gọi vụ rò rỉ là "cơn ác mộng đối với Five Eyes", ám chỉ đến Hoa Kỳ, Anh, Úc, New Zealand và Canada. Người ta nói rằng các tập tin có thể chứa chi tiết bí mật an ninh quốc gia của Mỹ về Ukraine, Trung Đông và Trung Quốc.-----, theo Bộ Năng lượng Ukraine thông báo hôm thứ Sáu sau khi người đứng đầu Herman Galushchenko ký văn bản phê chuẩn: "Cung cấp điện cho người tiêu dùng của chúng tôi là ưu tiên tuyệt đối. Do đó, việc xuất cảng điện sẽ hoạt động trong điều kiện cung cấp điện cho người tiêu dùng Ukraine và có thể bị dừng trong trường hợp tình hình thay đổi."Theo thông báo, mạng lưới điện Ukraine "đã hoạt động mà không có hạn chế của người tiêu dùng trong gần hai tháng", điều này cho phép các dịch vụ lưu trữ một số năng lượng dự trữ. Galushchenko cũng cảm ơn các kỹ sư năng lượng và "các đối tác quốc tế của Ukraine, những người đã giúp khôi phục hệ thống" với việc Bộ đã đính kèm bức ảnh lá cờ của Liên Âu vào bài đăng.----ng Quốc và 8 tàu chiến khác đã được phát hiện trước đó xung quanh hòn đảo. Vụ này xảy ra vào buổi sáng giờ địa phương. Quân đội Đài Loan cho biết họ đã giao nhiệm vụ cho "phi cơ Duyên phòng, tàu Hải quân và hệ thống hoà tiễn trên đất liền sẵn sàng đáp trả các hoạt động này."Tin tức này được đưa ra vài giờ sau khi Bộ Tư lệnh Chiến trường phía Đông của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tuyên bố sẽ tiến hành "các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu" và các cuộc tập trận ở các vùng trời phía bắc, nam và đông của hòn đảo từ ngày 8 đến 10 tháng 4. Bộ Quốc phòng Đài Loan nói: "Một số chiến đấu cơ được phát hiện... đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan và đi vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) phía tây nam của Đài Loan."----Đông của Quân đội Trung Quốc hôm thứ Bảy tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự xung quanh Đài Loan. Quân đội TQ sẽ tổ chức "các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu" và diễn tập ở các vùng trời phía bắc, nam và đông của hòn đảo từ ngày 8 đến 104/2023/. Tin này đưa ra trong bối cảnh căng thẳng mới nhất giữa cả hai nước sau cuộc gặp của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Mặt khác, sau hội nghị đó, Trung Quốc đã trừng phạt các tổ chức và đặc sứ Đài Loan tại Mỹ như một biện pháp trả đũa.----g họ đã tiến hành một cuộc thử nghiệm khác đối với một xuồng không người lái dưới nước có khả năng mang đầu đạn nguyênt ử trong tuần này. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm thứ Bảy cho biết Bắc Hàn đã thử nghiệm hoả tiễn Haeil-2 từ ngày 4-74/. Xuồng không người lái đã di chuyển theo quỹ đạo "hình bầu dục và hình số 8" mô phỏng quãng đường 1000. km trên Biển Đông trong 71 giờ 6 phút và kích nổ một đầu đạn thử nghiệm dưới nước.Cuộc thử nghiệm diễn ra hai tuần sau một cuộc thử nghiệm khác của Haeil-2. Nước này tuyên bố xuồng không người lái có thể kích hoạt một "cơn sóng thần phóng xạ" và lén lút tấn công kẻ thù của mình.----thứ Sáu đã chỉ trích đảng Cộng hoà về việc thiếu các quy định về súng. Nhận xét của ông được đưa ra một ngày sau khi Hạ viện do Đảng Cộng hoà kiểm soát của Tennessee trục xuất hai Dân Biểu Đảng Dân chủ vì đã dẫn đầu một cuộc biểu tình ôn hoà tại Hạ viện về cùng một chủ đề.Biden viết trên Twitter: "Hầu hết người Mỹ muốn các nhà lập pháp hành động theo những cách hợp lý về an toàn súng đạn để cứu mạng sống. Thay vào đó, các quan chức Đảng Cộng hoà trên khắp nước Mỹ tăng gấp đôi các dự luật nguy hiểm khiến trường học, nơi thờ phượng và cộng đồng của chúng ta trở nên kém an toàn hơn. Con cái chúng ta tiếp tục phải trả giá."----ủa giáo hoàng đã cảnh báo về nguy cơ các tín đồ bị cuốn vào “vòng xoáy của chủ nghĩa hư vo”^ bởi “thuyết tương đối toàn dien”^. của thế giới hậu hiện đại. Đức Hồng Y Raniero Cantalamessa (người giữ chức vụ giảng thuyết của giáo hoàng) đã giảng về về cái chết của Chúa Kitô khi ông giảng tại Phụng vụ Cuộc Thương khó của Chúa vào ngày 7 tháng 42023/ tại Vương cung thánh đường Thánh Phero^ với sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Francis.Khi bắt đầu phụng vụ, Đức Giáo Hoàng Francis đến vương cung thánh đường trong lễ phục màu đỏ trên xe lăn. Khác với những năm trước, ngài không thể phủ phục mà dành một chút thời gian để thinh lặng cầu nguyện trước bàn thờ chính khi bắt đầu phụng vụ.Vatican đã thông báo trước đó trong ngày rằng vị giáo hoàng 86 tuổi, người đã phải nhập viện vì bệnh viêm phế quản vào tuần trước, sẽ không tham dự Chặng Đàng Thánh Giá tại Đấu trường La Mã vào tối thứ Sáu do thời tiết lạnh.Trong bài giảng của mình, Hồng Y Cantalamessa lưu ý rằng Giáo hội Công giáo đã tuyên bố về cái chết của Chúa Kitô trong 2000. năm. Ông nói: “Trong mỗi Thánh Lễ, sau khi truyền phép, chúng tôi nói hoặc hát: ‘Lạy Chúa, chúng con loan báo cái chết của Chúa, và tuyên xưng Chúa Phục Sinh cho đến khi Chúa lại đén”^'Cantalamessa, người đã được tấn phong hồng y vào năm 2020 để công nhận hơn 40 năm của ông với tư cách là Nhà giảng thuyết của Nội các Giáo hoàng, nói rằng ông chọn nói về chủ đề này “để giữ cho các tín hữu – ai biết được, thậm chí có lẽ chỉ một hoặc hai sinh viên đại học – khỏi bị cuốn vào vòng xoáy của chủ nghĩa hư vô này, vốn là 'lỗ đén thực sự của vũ trụ tâm linh."Sau bài giảng, một phó tế và Đức Giáo Hoàng Francis đã đọc 11 Kinh Cầu Thứ Sáu Tuần Thánh, bao gồm những lời cầu nguyện cho người Do Thái, những người không tin vào Thiên Chúa và những người đau khổ vì chiến tranh. Sau đó là nghi thức Chầu Thánh Giá, sau đó là đọc Kinh Lạy Cha và Rước Lễ. Đức Giáo Hoàng Francis đã hôn thánh giá sau khi dành một lúc để thinh lặng tôn thờ đứng dưới chân thánh giá.----oa Kỳ Joe Biden đang xem xét thực hiện hành động pháp lý chống lại công ty nhu liệu Nga Kaspersky Lab, bị nghi ngờ gây ra mối đe doạ đối với an ninh mạng của Hoa Kỳ, theo báo Wall Street Journal. Hành động này sẽ nằm trong tay của Bộ Thương mại. Các nguồn tin cũng cho biết, nếu vụ việc thành công, nó sẽ là phép thử hoàn hảo cho các hành động chống lại TikTok của ByteDance Ltd. trong tương lai.Một đại diện của Bộ Thương mại nói với WSJ rằng Bộ không bình luận "về bất kỳ hành động cụ thể tiềm năng nào của công ty" nhưng vẫn "cam kết thực hiện đầy đủ quyền hạn của mình để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của người Mỹ và hợp tác với Quốc hội theo cách lưỡng đảng để thích ứng với những rủi ro đang phát triển."----ew Kacsmaryk của Quận phía Bắc Texas đã tạm dừng việc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA phê duyệt thuốc phá thai mifepristone trên toàn quốc hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, nó đã trì hoãn ngày phán quyết có hiệu lực thêm một tuần, để chính quyền Biden có thời gian để kháng cáo. FDA đã phê duyệt mifepristone gần 20 năm trước. Quyết định này được đưa ra gần một năm sau khi Toà án Tối cao Hoa Kỳ huỷ bỏ quyền phá thai theo hiến pháp đã có từ đầu những năm 1970.----h hồi năm 1997, Richard Glossip đã ba lần ăn "bữa ăn cuối cùng" với tư cách là một tử tù. Và cứ mỗi lần, anh ta "suýt chút nữa đã tránh được cái chết ... với ân xá hoặc hoãn thi hành án," CNN báo cáo. Bây giờ, sau 26 năm chờ bị tử hình, Glossip có thể sắp rời bỏ nó. Các luật sư bào chữa cho ông nói bằng chứng mới được tiết lộ chứng minh thân chủ của họ, với một ngày thi hành án sắp đến, là vô tội. Và trong một kiến nghị đệ trình lên Toà kháng án Hình sự Oklahoma hôm thứ Năm, Bộ Trưởng Tư Pháp của tiểu bang yêu cầu huỷ bỏ bản án của Glossip và chấp nhận một phiên toà mới.Duyên do là anh thợ đa năng Justin Sneed thú nhận đã đánh chết chủ nhà trọ Barry Van Treese hồi năm 1997, nhưng khai rằng anh ta làm vậy theo lệnh của Glossip, người quản lý nhà nghỉ, người đã đồng ý trả cho anh ta 10000. đô la. Sneed nhận bản án chung thân để đổi lấy lời khai chống lại Glossip. Tuy nhiên, các luật sư của Glossip gần đây đã thu hút sự chú ý đến những bức thư trong đó Sneed gợi ý rằng anh ta muốn rút lại lời khai của mình. Đội bào chữa cũng đã biết đuợc—tù+ hộp ghi chú của các công tố viên về vụ an—rắng Sneed "đã nói dối bồi thẩm đoàn về việc điều trị tâm thần và lý do dùng thuốc ổn định tâm trạng lithium."Bộ Trưởng Tư Pháp Gentner Drummond nói rằng ông không có thể cho tử hình Glossip, nhưng "không có nghĩa là tôi tin rằng ông ta vô tội. Nhưng tôi không tin rằng công lý được thực thi bằng cách xử tử một người đàn ông dựa trên lời khai của một nhân chứng không khả tín." Toà kháng án Oklahoma do vậy sẽ xử lại theo yêu cầu của Bộ Trưởng Drummond. Nếu không có bất ngờ cho xử lại đó, Glossip, người luôn khẳng định mình vô tội, dự kiến ​​sẽ phải chết vào ngày 185/2023/.----ang New Mexico, cảnh sát ở thành phố Farmington, New Mexico, đã tới nhầm nhà trong khi đáp ứng một cuộc gọi khẩn cấp và bắn chết một chủ nhà ở đó. Người phát ngôn Ray Wilson cho biết cảnh sát đã bắn chết Robert Dotson, 52 tuổi, khi ông Dotson mở cửa cho cảnh sát trong khi tay ông cầm súng. Vợ của Dotson sau đó đã nổ súng vào cảnh sát, rồi canhs? át đã bắn trả nhưng trượt. Theo Wilson, vợ của Dotson đã tuân thủ mệnh lệnh của cảnh sát ngay khi nhận ra họ là cảnh sát. Ba cảnh sát liên quan đã bị cho tạm nghỉ hành chính.----Theo Báo Pháp Luật. Theo lời khai của các bạn nhậu, thầy giáo Đ liên tục khoe mình có võ công cao cường rồi bất ngờ dùng chén tự đập lên đỉnh đầu của mình, sau đó ra múa võ thì gục xuống. Ngày 8-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y tử thi để điều tra cái chết của một thầy giáo trên địa bàn huyện Bắc Bình.----Theo Báo Người Lao Động. Ngày 84., UBND huyện Lệ Thuỷ (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đã chỉ đạo làm rõ vụ việc một hiệu trưởng đánh hiệu phó phải nhập viện xảy ra tại xã Ngư Thuỷ Bắc. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một hiệu trưởng đánh hiệu phó nhập viện. Thông tin cho rằng, sau trận cãi vã giữa hai người, ông Phan Anh Tuấn đã lao vào đánh đấm ông Lê Đức Huấn khiến ông Huấn bị nhiều thương tích ở vùng mặt, sau đó, ông Huấn phải nhập bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thuỷ điều trị.----. Theo VnExpress. Công ty Cổ phần sự kiện Peak, đơn vị tổ chức giải bơi quốc tế Oceanman bị phạt 25 triệu đồng vì đưa tin sai về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trước đó, trang thông tin điện tử chính thức của sự kiện bơi lội Oceanman do Công ty Cổ phần sự kiện Peak làm đại diện tổ chức tại Việt Nam đăng bản đồ định vị vị trí của giải bơi, lấy nguồn từ bản quyền bản đồ của Leaflet, OpenStreetMap (đơn vị tư nhân). Trong đó, khu vực quần đảo Trường Sa có một phần lãnh thổ được chú thích với tên gọi đảo Hải Dương; vùng biển thuộc quyền chủ quyền của Việt Nam có chú thích là quận Tam Sa và phần quần đảo Hoàng Sa có chú thích là quận Tây Sa. Những thông tin này đều có chú thích địa danh bằng tiếng Trung Quốc. Theo quyết định xử phạt, Công ty Cổ phần sự kiện Peak phải đăng thông tin về việc vi phạm hành chính, đính chính, xin lỗi vì các hành vi đã vi phạm.---: Hầu hết dân Mỹ trưởng thành chống cắt giảm Medicare hoặc An sinh xã hội?ĐÁP 1: Đúng thế. Hầu hết những người trưởng thành ở Hoa Kỳ phản đối các đề xuất cắt giảm lợi ích của Medicare hoặc An sinh xã hội và đa số ủng hộ việc tăng thuế đối với những người có thu nhập cao nhất quốc gia để duy trì hoạt động của Medicare như hiện tại.Những phát hiện mới, được tiết lộ trong một cuộc thăm dò vào tháng 3 của Trung tâm nghiên cứu các vấn đề công cộng của Associated Press-NORC, được đưa ra khi cả hai chương trình mạng lưới an toàn đều sẵn sàng cạn kiệt tiền mặt để chi trả đầy đủ các lợi ích trong thập kỷ tới.Rất ít người Mỹ sẽ đồng ý với một số cách mà các chính trị gia đã đề xuất để củng cố các chương trình: 79% nói rằng họ phản đối việc giảm quy mô phúc lợi An sinh xã hội và 67% phản đối việc tăng phí bảo hiểm hàng tháng cho Medicare. Khoảng 65 triệu người lớn tuổi và khuyết tật tiếp cận bảo hiểm y tế do chính phủ tài trợ thông qua Medicare và dựa vào các khoản thanh toán hàng tháng từ An sinh xã hội.Thay vào đó, đa số — 58 phần trăm — ủng hộ ý tưởng tăng thuế đối với các hộ gia đình kiếm được hơn 400000. đô la hàng năm để trả cho Medicare, một kế hoạch do Tổng thống Joe Biden đề xuất vào tháng trước.Chi tiết:----Bây giờ là lúc quá xấu để mua nhà?ĐÁP 2: Đa số nói thế. Niềm tin của người tiêu dùng vào thị trường nhà ở gần mức thấp nhất mọi thời đại vào tháng trước với hầu hết trong một cuộc khảo sát mới nói rằng đây không phải là thời điểm tốt để mua nhà. Chỉ số tâm lý mua nhà của Fannie Mae (HPSI) tăng nhẹ so với tháng trước trong tháng 3 trong khi vẫn ở gần mức thấp nhất đạt được vào cuối năm ngoái. Trong một cuộc khảo sát, 79 phần trăm cho biết đây là thời điểm tệ hại để mua nhà trong bối cảnh giá cả và lãi suất thế chấp cao liên tục.HPSI đạt mức thấp lịch sử vào tháng 10 với chỉ số 56,7 trong khi chỉ số từ tháng 3 cho thấy mức tăng hàng tháng lên 61,3. Chỉ số đầy đủ, đo lường niềm tin vào thị trường nhà ở và nền kinh tế, giảm gần 12% so với năm trước.Chi tiết:----