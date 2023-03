Tập Đoàn Sở Hữu Brand New Day Có Nguy Cơ Phá Sản

Theo tin tức từ trang mạng y tế https://www.fiercehealthcare.com/, Bright Health, một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, đang đối diện trước nguy cơ phá sản. Vấn đề đáng quan tâm là Bright Health là công ty mẹ của một số công ty chăm sóc sức khỏe hoạt động tại vùng Nam Cali, có nhiều khách hàng là người cao niên đang hưởng phúc lợi y tế từ chương trình Medicare, trong đó có các vị cao niên trong cộng đồng gốc Việt.

Hai trong số các công ty bảo hiểm sức khỏe sở hữu bởi Bright Health chính là Brand New Day và Central Health.

Fierce HealthCare đưa tin này vào ngày 2 Tháng Ba 2023. Theo đó, Bright Health Group cần huy động khoảng 300 triệu đô la để tránh phá sản, sau khi chi quá mức các khoản tín dụng của mình.

Tình trạng mất khả năng thanh toán tín dụng chỉ là một trong những khó khăn tài chính mà Bright Health đang phải đối mặt từ đầu năm nay. Công ty còn có nguy cơ bị trục xuất khỏi Sàn Giao Dịch Chứng Khoán New York nếu không ổn định giá cổ phiếu trên 1 đô la trước Tháng Năm 2023.

Bright Health là một công ty lớn trong lĩnh vực bảo hiểm và chăm sóc y tế. Công ty này cung cấp nhiều chương trình chăm sóc y tế, trong đó có Medicare Advantage để phục vụ cho khách hàng Medicare. Bright Health hiện đang hoạt động tại 13 tiểu bang, trong đó có California.

Vào khoảng Tháng Năm 2020, Bright Health hoàn tất thủ tục sát nhập công ty chăm sóc sức khỏe y tế Universal Care Inc. (Brand New Day). Đây là công ty đã cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại California trong hơn 35 năm. Giao dịch này được cho là sẽ mang lại sự hiện diện mạnh mẽ ở California cho Bright Health. Brand New Day thiết kế các chương trình Medicare Advantage để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của các nhóm khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình Medicare.

Theo https://www.bizjournals.com , vào Tháng Giêng 2021, Bright Health Group đã ký một thỏa thuận mua lại Central Health Plan of California Inc. có trụ sở tại Quận Los Angeles. Central Health Plan có 42,899 khách hàng ghi danh. Họ có chương trình phục vụ khách hàng Medicare tại năm quận hạt ở Nam California.

Được biết, một số tổ hợp y tế đang chăm sóc nhiều bệnh nhân gốc Việt của Brand New Day và Central Health Plan là Family Choice và United Care Medical Group, Noble AMA IPA.

Hiện nay vẫn chưa rõ là Bright Health Group có vượt qua nổi đợt khủng hoảng tài chính này không; cũng như những khó khăn tài chính của Bright Health sẽ ảnh hưởng ra sao đến Brand New Day và Central Health Plan. Tuy nhiên, những khách hàng của hai công ty chăm sóc y tế này cần lưu ý đến thông tin về Bright Health trong thời gian tới. Trong trường hợp xấu nhất, khách hàng cần có phương án thay đổi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế của mình cho phù hợp. (VB)