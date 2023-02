Thơ ĐÀO HIẾU

Translated by PHAN TẤN HẢI



ĐỢI

Ăn sáng một mình

Một mình ăn buổi sáng.

Gặm nhấm muỗng nĩa và tách cà phê

Gặm nhấm vỉa hè

Gặm nhấm sự chờ đợi.

*

Ăn sáng với cái mũ vải

Để ngửa trên bàn

Chờ em đến và ném vào một đồng xu.

*

Nếu ngày nào

Cũng ăn sáng một mình

Thì anh sẽ gặm nhấm đồng xu.

Và đợi.

*

Em mất hút như giọt cà-phê

Như chiếc lá rơi sau bức tường cũ

Khung cửa trống không.

Anh ngồi đội mũ.

Nhìn vạt nắng vàng xưa.

*

Con phố hẹp, những người đi qua.

Anh cần gì giữa đời phai nắng?

Chỉ cần đến, ăn với em bữa sáng

Rồi đi.

.

.

WAITING

Having breakfast alone

Alone having breakfast

Gnawing spoons, forks, and cups of coffee

Gnawing the sidewalk

Gnawing the wait.

*

Having breakfast with a cloth hat

put upside down on the table

and waiting for you to come and throw in a coin.

*

If every day

I have to have breakfast alone

then I will gnaw the coin.

and wait.

*

You disappear like a drop of coffee

Like a leaf falling behind an old wall

The door frame is empty.

I sit wearing a hat.

Looking at the old brush of golden sunshine.

*

Narrow street, and people passing by.

What do I need in the sun-faded life?

Just coming, having breakfast with you

Then wandering.

.

.

BẢN TÌNH CA CỦA NGƯỜI HÀNH KHẤT

Bản tình ca của đôi lứa yêu nhau

Người ăn xin mù hát nghêu ngao giữa chợ

Người ăn xin cầm đàn đi theo đứa nhỏ

Đứa nhỏ cầm ngửa chiếc mủ mềm

*

Người ăn xin tỏ tình với ai bên đường

Mà gân cổ nổi, mà đôi mắt mở?

Đôi mắt mở mù loà giữa phố

*

Tôi ngồi uống ly rau má

Người ăn xin đến và tỏ tình với tôi

Những lời văn hoa trong bản tình ca

Đó là lời tỏ tình của ai với ai?

Nào phải của người ăn xin với tôi

Nào phải của người ăn xin với những người qua đường.

.

.

A BEGGAR'S LOVE SONG

The love song of a couple in love

A blind beggar sings wavily in the market

Another beggar carries a guitar and follows a child.

*

The beggar confesses his love to someone on the sidewalk.

His neck tendons protrude, and his eyes are wide open.

CHỜ THỦ TRƯỞNG

WAITING FOR THE CHIEF

His eyes blind and wide open -- in town.I sit and drink a cup of gotu kolaThe beggar comes and confesses his love to me.The poetic words in a love song.Whose confession is that to whom?Not the beggar's words to meNot the beggar's words to the passersby.Để được gặp em ba mươi giâyPhải đứng chờ góc đường sáu mươi phútMuốn gặp em sáu mươi phútPhải đợi bao nhiêu giờ?Muốn gặp em suốt ngàyPhải chờ bao nhiêu tháng?Hãy cho ta mượn cái máy tínhĐể ta tính lại từ đầuĐể được gặp em ba mươi giâyPhải đứng đợi góc đường sáu mươi phútMuốn gặp em suốt đờiPhải nhân lên bao nhiêu?Đời ta không đủ dài để đứng chờ mỗi chiềuXe ta không đủ bền để chạy quanh phố xáMuốn gặp em suốt đời có lẽ phải chờ đủ một ngàn năm tất cảMột ngàn năm ta chết mấy mươi lầnMột ngàn năm ta cứ đứng tần ngầnĐể được gặp em ba mươi giâyPhải đứng chờ góc đường sáu mươi phútEm là thủ trưởng quan liêu số mộtAnh là dân nên phải đứng đợi góc đường.To see you in thirty seconds,I have to wait at the corner for sixty minutes.To see you in sixty minutes,how many hours do I have to wait?To see you in my whole day,how many months do I have to wait?Lend me a calculator,so I can start over with the calculation.To see you in thirty seconds,I have to wait at the corner for sixty minutes.To see you in my whole life,how many times do I have to multiply?My life is not long enough to wait every afternoon.My car is not durable enough to run around the city.If I want to see you for my whole lifetime, I probably have to wait a thousand years.In a thousand years, I would die dozens of times.In a thousand years, I would reluctantly stand forever.To see you in thirty seconds,I have to wait at the corner for sixty minutes.You are the number one bureaucratic chief.I am your subject, so I have to wait at the corner.