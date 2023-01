Tưng bừng Chợ Hoa Tết Cần Thơ 2023.

- Ukraine: Putin ra lệnh cho quân Nga phải chiếm Donbass trước tháng 3/2023.

- Nga: sẽ tăng quân lên 1,5 triệu người

- Ủy ban châu Âu: sẽ không có "sự miễn trừ" nào đối với "tội ác" của Nga ở Ukraine.

- Putin: kinh tế Nga đang tốt hơn dự đoán, bất kể trừng phạt.

- Đức: bổ nhiệm Boris Pistorius làm Bộ trưởng quốc phòng

- Đệ nhất phu nhân Ukraine: nếu không chặn bây giờ, cuộc chiến ở Ukraine có thể lan ra ngoài biên giới

- Oleksiy Arestovych xin rời chức cố vấn cho Zelensky vì lỡ nói phòng không Ukraine làm phi đạn Nga chệch hướng xuống nhà dân.

- Tổng thống Ba Lan: tất cả các nước tự do hãy gửi vũ khí cho Ukraine để ngăn chặn Nga.

- 1 lính Tập đoàn Wagner vượt sông, vào Na Uy xin tỵ nạn: không chiến đấu ở Ukraine là bị xử tử bằng búa tạ.

- Ukraine bắn 2 hỏa tiễn vào thành phố Khartsyzsk ở Donetsk

- Ukraine cảnh báo trên không toàn quốc

- Tướng Lục quân Anh: cấp cho Ukraine 2 đội xe tăng Challenger 2 sẽ tạm thời làm suy yếu quân lực Anh quốc.

- Taliban bắt đầu có tiếng nói trên Twitter

- Dân số TQ giảm lần đầu tiên sau 6 thập niên.

- TQ: đã vượt qua đỉnh các ca nhiễm COVID-19.

- 2 Ngoại Trưởng sẽ gặp nhau tại TQ vào ngày 5-6/2, bàn về Ukraine và về kho vũ khí nguyên tử của TQ

- Hạ viện: Cộng hòa đòi Biden tiết lộ danh sách khách tới nhà thăm; Biden nói không có số ghi tên khách.

- Ý bắt Trùm mafia Denaro, "trùm của các ông trùm" mafia đã trốn từ 3 thập niên sau nhiều vụ giết thẩm phán và cảnh sát

- London: cảnh sát David Carrick thú nhận hơn 80 tội danh về tấn công sex hàng chục phụ nữ

- Lời nói dối thô bạo nhất của Dân Biểu Santos là khoe học xong bằng MBA ở NYU, rồi chửi mắng giới trẻ lười học, nhưng NYU nói là chưa từng có sinh viên nào tên là Santos.

- Xe điện lần đầu đạt 10% thị phần xe thế giới, nhiều nhất là 4 hiệu xe: Tesla, BYD và SAIC Motor (cả 2 là của TQ), Volkswagen.

- Oxfam: 1% người giàu nhất thế giới đã gom được gần 2/3 tổng số tài sản mới được thế giới tạo ra.

- New York: sa thải đại úy cảnh sát Jackson Cheng vì lãnh 60.000 đô cho 400 giờ mà Cheng không hề làm việc

- Thành phố California tốt nhất để sinh sống: 1. Sacramento. 2. San Diego. 3. San Francisco. 4. Los Angeles. 5. San Jose. 6. Vallejo. 7. Oxnard. 8. Modesto. 9. Fresno. 10. Bakersfield.

- California: 6 người ở thị trấn Goshen, Quận Tulare, bị bắn chết, nghi băng đảng thảm sát

- California: 2 vé Mega Millions trúng 928.260 đô/vé.

- TIN VN. Nguyễn Xuân Phúc rời chức Chủ Tịch Nước và tất cả chức vụ khác.

- TIN VN. Bắt, khởi tố nguyên cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình.

- TIN VN. Dòng người xếp hàng dài đợi làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất.

- HỎI 1: Ngủ không đủ giấc sẽ già hơn tuổi? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Kinh tế sẽ chậm lại? ĐÁP 2: Đa số Tổng quản trị nghĩ như thế.

QUẬN CAM (VB-17/1/2023) ----- Có nên trao quyền tự do ngôn luận cho Taliban? Các thành viên của Taliban đã sử dụng chương trình xác minh 8 đô/tháng của Twitter để nhận được dấu kiểm màu xanh lam — với một thành viên reo hò rằng ông chủ Elon Musk [của Twitter] đang “làm cho Twitter trở nên tuyệt vời trở lại.” Hiện có ít nhất hai quan chức Taliban và bốn người ủng hộ nổi tiếng chưa được xác minh trước đây đã có kiểm tra màu xanh lam, giúp họ “xếp hạng ưu tiên trong tìm kiếm, được đề cập và trả lời”.

----- Dân số Trung Quốc giảm lần đầu tiên sau 6 thập niên, khi công bố hôm thứ Ba rằng số người chết trong năm 2022 nhiều hơn số người sinh ra. TQ đã báo cáo tỷ lệ sinh thấp kỷ lục là 9,56 triệu ca sinh vào năm 2022, tức là giảm 850.000 ca, tương đương 10% so với năm 2021, theo Sở Thống kê Quốc gia. Có 10,41 triệu người chết hồi năm 2022, đánh dấu lần đầu tiên dân số TQ giảm kể từ năm 1961 sau nạn đói kéo dài 3 năm khiến hàng chục triệu người thiệt mạng.

Cuối tuần qua, TQ báo cáo gần 60.000 người đã chết vì COVID-19 kể từ đầu tháng 12 sau khi kết thúc 3 năm áp dụng các biện pháp phong tỏa. Các chuyên gia dự đoán số người chết có thể tăng lên 1 triệu trong những tháng tới.

Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Hàn hiện nằm trong số những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Theo ước tính mới của LHQ, dân số Ấn Độ có thể tăng nhanh hơn dân số Trung Quốc vào cuối năm nay.

---- Phó Thủ tướng Trung Quốc Liu He hôm thứ Ba nói rằng TQ đã vượt qua đỉnh các ca nhiễm COVID-19. Liu nói trong hiội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2023 ở Davos, Thụy Sĩ rằng thay đổi trong chính sách COVID của chính phủ là một tín hiệu mở cửa trở lại, với tình hình COVID đang ổn định và cuộc sống cũng như sản xuất ở TQ đã khôi phục bình thường. Liu nói thêm rằng TQ dự kiến khi dân đi lại dịp Tết, sẽ có 5 tỷ chuyến đi trong dịp Lễ hội mùa xuân sắp tới.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba nói kinh tế Nga đang tốt hơn hầu hết các chuyên gia dự đoán. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã giảm 2,1% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 11/2022 và dự kiến sẽ giảm 2,5% trong cả năm. Ngân hàng Trung ương Nga trước đó dự báo mức giảm 3% vào năm 2022.

Putin nói rằng "bất chấp áp lực trừng phạt", sản lượng dầu của Nga đạt khoảng 535 triệu tấn trong năm 2022, tăng 2% hàng năm. Ông nói thêm rằng, do giá khí đốt tự nhiên tăng trong năm 2022, các công ty sản xuất khí đốt của Nga đã tăng mức đóng góp cho ngân sách thêm 10%.

---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm thứ Ba xác nhận việc bổ nhiệm ông Boris Pistorius làm Bộ trưởng quốc phòng kế tiếp của Đức. Thông báo đưa ra một ngày sau khi Christine Lambrecht từ chức. Scholz nói: "Pistorius là một chính trị gia cực kỳ giàu kinh nghiệm, người đã được thử thách và thử thách trong chính quyền, đã xử lý chính sách an ninh trong nhiều năm và với năng lực, sự quyết đoán và trái tim nhân hậu của mình, anh ấy chính xác là người phù hợp để lãnh đạo Bundeswehr (Lực lượng vũ trang Đức). ) qua kỷ nguyên thay đổi này," Scholz nói.

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo chí hôm thứ Ba rằng Nga tăng quân lên 1,5 triệu người là để đáp trả việc phương Tây chiến tranh ủy nhiệm. Peskov nói, cuộc chiến ủy nhiệm này bao gồm "các yếu tố tham gia gián tiếp vào chiến sự, và các yếu tố chiến tranh kinh tế, chiến tranh tài chính, chiến tranh pháp lý, vượt ra ngoài lĩnh vực pháp lý, v.v." Peskov nói rằng an ninh của đất nước phải được "đảm bảo vô điều kiện" và Bộ Quốc phòng Nga chỉ đơn giản là "hoàn thành vai trò của mình".

---- Những thay đổi quy mô lớn đối với Quân Lực Nga sẽ tiến hành từ năm 2023 đến năm 2026, theo lời Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba. Ngoài việc tăng quân số đã được công bố trước đó lên 1,5 triệu người, Nga sẽ thực hiện "sự thay đổi trong bộ phận hành chính-quân sự" của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu nhấn mạnh rằng "cần đặc biệt chú ý đến việc tuyển quân", cũng như "cung cấp kịp thời" các thiết bị quân sự và "tăng số lượng các trại huấn luyện."

---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói trước Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hôm thứ Ba rằng sẽ không có "sự miễn trừ" nào đối với "tội ác" của Nga: “Chúng tôi ở đó lâu nhất có thể và sát cánh bên những người bạn Ukraine của chúng tôi. Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh nhất từ trước đến nay, khiến nền kinh tế Nga phải đối mặt với một thập niên suy thoái và ngành công nghiệp Nga đang thiếu hụt bất kỳ công nghệ hiện đại và quan trọng nào.”

Bà nói rằng khu vực này "dễ bị Putin thao túng thị trường hồi một năm trước" vì sự phụ thuộc lâu dài vào nhiên liệu hóa thạch của Nga, nhưng bà der Leyen ca ngợi những nỗ lực của Liên Âu nhằm giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga tới 80% và hoan nghênh nỗ lực của khối trong việc giảm giá khí đốt bằng cách giảm tiêu thụ một cách hiệu quả.

---- Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska hôm thứ Ba cảnh báo rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể lan ra ngoài biên giới "nếu không dừng lại ngay bây giờ", vì mục tiêu của Nga "không bao giờ chỉ là về Ukraine. Quý vị đoàn kết ở đây vì tất cả quý vị đều có ảnh hưởng. Nhưng không phải tất cả quý vị đều sử dụng ảnh hưởng này. Và một số bạn sử dụng nó để chia rẽ. Đoàn kết sẽ mang lại hòa bình. Chúng tôi không muốn Chernobyl mới xảy ra. Chúng tôi không muốn trẻ em trên thế giới học cách tự bảo vệ mình khỏi căn bệnh phóng xạ." Bà nói, giao chiến ở Ukraine xung quanh nhà máy điện nguyên tử gây ra mối đe dọa cho toàn cầu.

---- Oleksiy Arestovych, một trong những cố vấn an ninh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói hôm thứ Ba rằng ông đã gửi đơn từ chức sau một "sai lầm cơ bản". Chưa rõ đơn từ chức có được Tổng thống phủ, nơi Arestovych làm cố vấn an ninh và quốc phòng, chấp nhận hay không. Hồi cuối tuần qua, Arestovych nói trên video rằng quân Ukraine bắn rớt một hỏa tiễn do Nga bắn ra, sau đó hỏa tiễn này đổi hướng và rồi đánh trúng một tòa nhà dân cư ở Dnepr, làm chết hàng chục dân thường. Arestovych sau đó đã xin lỗi và rút lại tuyên bố về phi đạn đổi hướng.

---- Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm thứ Ba nói tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos rằng việc gửi thiết bị quân sự cho Kiev, kể cả triển khai công nghệ hiện đại cho Quân Lực Ukraine, có khả năng "ngăn chặn Nga. Mỹ đóng vai trò quan trọng trong quá trình này, nhưng không nên đánh giá thấp vai trò của phần còn lại của liên minh NATO. Quyết định gửi xe tăng Leopards của chúng tôi tới Ukraine sẽ bắt đầu một chương mới trong sự hỗ trợ quân sự này cho Kiev. Luôn có một thông điệp [từ Ukraine] – vũ khí, vũ khí và nhiều vũ khí hơn nữa”.

Duda nói thêm rằng trong chuyến thăm Kiev cùng Tổng Thống Litva Gitanas Nauseda chỉ "vài giờ" trước "cuộc xâm lược", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói "Chúng tôi thực sự sẵn sàng. Và chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng."

---- Hồi tháng 11/2022, một câu chuyện kinh hoàng kể về một chiến binh bán quân sự người Nga đã bị xử tử bằng búa tạ sau khi quyết định không muốn chiến đấu ở Ukraine nữa. Giờ đây, một chiến binh khác từ cùng một tổ chức bán quân sự ủng hộ Putin - Tập đoàn Wagner - đã vượt biên sang Na Uy với hy vọng tránh được số phận tương tự. Theo Financial Times, cuộc vượt biên của Andrei Medvedev, 26 tuổi, là trường hợp đầu tiên được biết đến về việc một thành viên Wagner chạy trốn sang phương Tây để thoát khỏi chiến tranh. Nhóm Wagner thường được mô tả là "đội quân ngoài sổ sách" của Vladimir Putin, và các chiến binh này được cho là chiếm khoảng 10% lực lượng Nga ở Ukraine.

Medvedev nói với nhóm nhân quyền Gulagu.net trong một cuộc phỏng vấn: “Chúng tôi bị ném vào cuộc chiến như bia đỡ đạn." Na Uy xác nhận rằng Medvedev đã xin tị nạn, nhưng không giải thích thêm. Luật sư của Medvedev, Brynjulf Risnes, nói với BBC rằng thân chủ của ông có bằng chứng về tội ác chiến tranh do Nga gây ra và dự định chia sẻ với các nhà điều tra. Trong cuộc phỏng vấn của mình, Medvedev nói anh quyết định đào ngũ khi Wagner gia hạn hợp đồng vô thời hạn. Anh kể lại cách anh ta trốn qua sông Pasvik băng giá trong khi bị lính Nga bắn theo và bị chó rượt theo, theo Financial Times.

---- Quân đội Ukraine đã phóng 2 hỏa tiễn vào thành phố Khartsyzsk ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự phong, theo Trung tâm Kiểm soát và Điều phối Chung của DPR thông báo trên Telegram. Pháo kích diễn ra sau nửa đêm thứ Ba, nhắm vào các khu định cư Konstantinovka và Khartsyzsk. Vụ tấn công xảy ra khi cảnh báo không kích vang lên khắp Ukraine, cảnh báo một số khu vực về khả năng bị Nga tấn công.

---- Dữ liệu chính thức do Bộ chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine cung cấp cho thấy cảnh báo trên không đã được kích hoạt ở nhiều khu vực Ukraine vào đêm thứ Hai, cảnh báo cư dân của họ về khả năng bị Nga pháo kích. Còi báo động vang lên ở Kharkiv, Dnipropetrovsk, Sumy, Poltava, Kirovohrad và một phần của Zaporizhzhia do Ukraine kiểm soát, theo thông báo.

---- Putin đã chỉ thị cho Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov chiếm Donbass trước tháng 3/2023, theo Tổng cục Tình báo chính (GUR) của Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) Andriy Yusov nói với FreeDom TV hôm thứ Hai. Yusov nói, theo tình báo Ukraine đã thu nhận tin, chiếm Donbass và tạo ra cái mà ông mô tả là "khu vực an ninh nhất định ở đó" là những ưu tiên của Nga vào lúc này. Yusov nói thêm rằng "lần này Nga cũng sẽ không chiếm nổi." Trước đó cùng ngày, Ukraine nói việc Nga sử dụng hỏa tiễn phòng không S-300 và S-400 để tấn công cho thấy kho hỏa tiễn đạn đạo của Nga đã giảm nhiều.

TIN VN. Nguyễn Xuân Phúc rời chức Chủ Tịch Nước và tất cả chức vụ khác. T

TIN VN. Bắt, khởi tố nguyên cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình.

- TIN VN. Dòng người xếp hàng dài đợi làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất.

----trick Sanders nói hôm thứ Hai rằng quyết định của chính phủ cấp cho Ukraine 2 đội xe tăng Challenger 2 sẽ tạm thời làm suy yếu quân lực Anh quốc. Trong thư nội bộ gửi tới quân đội mà Sky News xem được, Tướng Sanders nói rằng việc giao vũ khí sẽ giúp Ukraine đánh bại Nga và giúp Anh an toàn hơn, tuy nhiên nhấn mạnh rằng việc khôi phục khả năng của quân đội Anh là "quan trọng. Ukraine cần xe tăng và súng của chúng ta ngay bây giờ. Tôi biết họ sẽ sử dụng một cách hiệu quả. Và không thể có lý do nào tốt hơn... Cho đi những khả năng này sẽ khiến quân đội chúng ta yếu đi tạm thời. Không thể phủ nhận điều đó."----iao Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ họp với Bộ trưởng Ngoại giao TQ Qin Gang, theo Politico đưa tin. Hai bên dự kiến gặp nhau tại Trung Quốc vào ngày 5-6/2 và có thể thảo luận về cuộc xung đột Ukraine và việc mở rộng kho vũ khí nguyên tử của Bắc Kinh. ---- Lời nói dối thô bạo nhất của Dân Biểu Santos là khoe học xong bằng MBA ở NYU. Dân Biểu George Santos (R-NY) đã nặng lời chửi mắng những người trẻ tuổi vì thiếu đạo đức làm việc trong lần xuất hiện trên làn sóng podcast năm 2020 — nhưng Santos phun ra toàn lời dối trá: "Tôi đã học hết đại học và lấy bằng thạc sĩ MBA từ đại học NYU và tôi không mắc nợ xu nào."Santos nói như thế trong lần xuất hiện trên podcast Police Off The Cuff trong lần tranh cử đầu tiên (và thất bại) vào Quốc hội. "Tôi ghét nhìn vào giới trẻ ngày nay và thấy họ ngồi thừ ra và than thở như thể, 'Ồ, điều này khó quá.'"Thực tế, Santos chưa bao giờ tốt nghiệp Đại học New York hay bất kỳ trường cao đẳng hay đại học nào. Santos cũng nói trên podcast rằng cha mẹ Santos đã "giúp đỡ những gì họ có thể" trong khi giải quyết tình trạng phá sản, mặc dù không có báo cáo chính thức nào cho thấy cha mẹ Santos đã nộp đơn xin phá sản. NYU ước tính tổng chi phí theo học cho một sinh viên theo học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA trong niên khóa 2022-2023 là $123,253. ---- Xe điện đã vượt qua một cột mốc quan trọng hồi năm ngoái, lần đầu đạt 10% thị phần trong bối cảnh doanh số bán xe mới ngày càng giảm. Trong khi doanh số bán xe điện mới ở Mỹ đang tụt lại phía sau, chỉ dưới 6%, nhóm nghiên cứu LMC Automotive cho biết xe điện chiếm 19% doanh số bán xe hơi ở Trung Quốc hồi năm ngoái và 11% ở châu Âu, theo báo Wall Street Journal.Các nhà nghiên cứu cho biết doanh số bán xe chạy hoàn toàn bằng điện đã tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi doanh số bán xe hơi nói chung giảm 1%. Hai phần ba doanh số bán xe điện toàn cầu là ở Trung Quốc, nơi tổng doanh số bán xe hơi tăng 1% vào năm ngoái, bù đắp cho mức giảm 7% ở châu Âu và 8% ở Mỹ, theo LMC Automotive.Khoảng 80% xe hơi mới được bán ở Na Uy hiện nay là xe điện, theo CBS. Ở Đức, con số này là 25% và đang tăng lên nhanh chóng. Chỉ mới hai năm trước, Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự đoán rằng xe điện sẽ không đạt được 10% thị phần cho đến năm 2030. Tesla vẫn là công ty sản xuất xe điện hàng đầu thế giới, nhưng các đối thủ Trung Quốc BYD và SAIC Motor đang bắt kịp nhanh chóng, với Volkswagen ở vị trí thứ tư toàn cầu. ---- Tổ chức phi lợi nhuận Oxfam cho biết trong vài năm qua, 1% người giàu nhất thế giới đã gom được gần 2/3 tổng số tài sản mới được tạo ra. Theo bản báo cáo mới, 42 nghìn tỷ đô la tài sản mới đã được tạo ra kể từ năm 2020.Trong số tiền đó, 26 nghìn tỷ đô la, tương đương 63%, được gom vào túi của 1% những người siêu giàu. 99% còn lại trong chúng ta chỉ bỏ túi 16 nghìn tỷ đô la tài sản mới. Báo cáo viết: "Một tỷ phú kiếm được khoảng 1,7 triệu đô la cho mỗi 1 đô la tài sản toàn cầu mới mà một người thuộc nhóm 90% dưới đáy nghèo kiếm được".Điều đó không có gì mới: 1% người giàu nhất đã kiếm được khoảng một nửa tổng số tài sản mới được tạo ra trong 10 năm qua. Nghĩa là, đã giàu là càng giàu hơn. ---- Sở cảnh sát New York đã sa thải đại úy Jackson Cheng, 45 tuổi, sau khi các điều tra viên kết luận rằng Cheng được lãnh gần 60.000 đô la cho 400 giờ mà Cheng không bao giờ làm việc, theo New York Daily News. Cựu đại úy Jackson Cheng ban đầu khai rằng Cheng đang chăm sóc cha mẹ ốm yếu, nhưng ngay cả khung thời gian Cheng cung cấp cho các nhà điều tra cũng không tính đến toàn bộ thời gian không làm việc của anh ta từ tháng 5/2019 đến tháng 10/2020.Hành vi sai trái bị lộ trong quá trình Sở Nội Vụ [của cảnh sát] duyệt xét tình hình làm việc và lãnh tiền quá giớ. Một số quản trị viên đòi sa thải Cheng, nhưng NYU ước tính tổng chi phí theo học cho một sinh viên theo học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA trong niên khóa 2022-2023 là $123,253.----c quan trọng hồi năm ngoái, lần đầu đạt 10% thị phần trong bối cảnh doanh số bán xe mới ngày càng giảm. Trong khi doanh số bán xe điện mới ở Mỹ đang tụt lại phía sau, chỉ dưới 6%, nhóm nghiên cứu LMC Automotive cho biết xe điện chiếm 19% doanh số bán xe hơi ở Trung Quốc hồi năm ngoái và 11% ở châu Âu, theo báo Wall Street Journal.Các nhà nghiên cứu cho biết doanh số bán xe chạy hoàn toàn bằng điện đã tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi doanh số bán xe hơi nói chung giảm 1%. Hai phần ba doanh số bán xe điện toàn cầu là ở Trung Quốc, nơi tổng doanh số bán xe hơi tăng 1% vào năm ngoái, bù đắp cho mức giảm 7% ở châu Âu và 8% ở Mỹ, theo LMC Automotive.Khoảng 80% xe hơi mới được bán ở Na Uy hiện nay là xe điện, theo CBS. Ở Đức, con số này là 25% và đang tăng lên nhanh chóng. Chỉ mới hai năm trước, Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự đoán rằng xe điện sẽ không đạt được 10% thị phần cho đến năm 2030. Tesla vẫn là công ty sản xuất xe điện hàng đầu thế giới, nhưng các đối thủ Trung Quốc BYD và SAIC Motor đang bắt kịp nhanh chóng, với Volkswagen ở vị trí thứ tư toàn cầu.----vài năm qua, 1% người giàu nhất thế giới đã gom được gần 2/3 tổng số tài sản mới được tạo ra. Theo bản báo cáo mới, 42 nghìn tỷ đô la tài sản mới đã được tạo ra kể từ năm 2020.Trong số tiền đó, 26 nghìn tỷ đô la, tương đương 63%, được gom vào túi của 1% những người siêu giàu. 99% còn lại trong chúng ta chỉ bỏ túi 16 nghìn tỷ đô la tài sản mới. Báo cáo viết: “Một tỷ phú kiếm được khoảng 1,7 triệu đô la cho mỗi 1 đô la tài sản toàn cầu mới mà một người thuộc nhóm 90% dưới đáy nghèo kiếm được”.Điều đó không có gì mới: 1% người giàu nhất đã kiếm được khoảng một nửa tổng số tài sản mới được tạo ra trong 10 năm qua. Nghĩa là, đã giàu là càng giàu hơn.----thải đại úy Jackson Cheng, 45 tuổi, sau khi các điều tra viên kết luận rằng Cheng được lãnh gần 60.000 đô la cho 400 giờ mà Cheng không bao giờ làm việc, theo New York Daily News. Cựu đại úy Jackson Cheng ban đầu khai rằng Cheng đang chăm sóc cha mẹ ốm yếu, nhưng ngay cả khung thời gian Cheng cung cấp cho các nhà điều tra cũng không tính đến toàn bộ thời gian không làm việc của anh ta từ tháng 5/2019 đến tháng 10/2020.Hành vi sai trái bị lộ trong quá trình Sở Nội Vụ [của cảnh sát] duyệt xét tình hình làm việc và lãnh tiền quá giớ. Một số quản trị viên đòi sa thải Cheng, nhưng rồi thay vào đó, Cheng được cho nghỉ hưu với một phần lương hưu.----? Một nghiên cứu của tạp chí Forbes đã xếp hạng các thành phố “tốt nhất” ở California mà mọi người nên sống trong năm mới 2023 dựa trên các yếu tố chính, chẳng hạn như giá nhà trung bình của thành phố, thu nhập cá nhân trên đầu người, tỷ lệ thất nghiệp và tội phạm.Nghiên cứu cho biết Sacramento được coi là thành phố “tốt nhất” của California để sinh sống, bởi vì đây là khu vực “thân thiện với gia đình” với chi phí sinh hoạt hợp lý và cư dân được tiếp cận với nền giáo dục chất lượng. Sacramento cũng được xếp hạng cao vì vị trí gần với các thành phố khác ở Bắc California đồng thời mang đến cho cư dân nhiều lựa chọn về giải trí và thư giãn gần nhà hơn.sống:1. Sacramento2. San Diego3. San Francisco4. Los Angeles5. San Jose6. Vallejo7. Oxnard8. Modesto9. Fresno10. Bakersfield.----u tra vụ bắn chết 6 người ở Goshen, theo Cảnh sát trưởng Mike Boudreaux, một trong những nạn nhân là một em bé 6 tháng tuổi. Boudreaux nói các cảnh sát đã có mặt tại khu nhà 6800 Block of Harvest Road vào khoảng 3:30 sáng vì nghe thấy nhiều tiếng súng và tin rằng có thể có một tay súng đang bắn ra.Khi cảnh sát đến, họ thấy 2 nạn nhân đã chết trên đường phố. Và rồi thấy nạn nhân thứ ba ở ngưỡng cửa của một ngôi nhà. Một nạn nhân vẫn còn sống và được đưa đến bệnh viện, sau đó đã chết tại bệnh viện. Cảnh sát lại thấy nhiều nạn nhân hơn trong đó có một bà mẹ 17 tuổi và một đứa trẻ 6 tháng tuổi đã bị bắn chết.Boudreaux nói rằng có ít nhất 2 kẻ tình nghi, và đây không phải là một hành động bạo lực ngẫu nhiên. Có vẻ như gia đình này đã bị nhắm mục tiêu và có các băng đảng liên hệ, cũng như có thể liên hệ ma túy. Một tuần trước, Cảnh sát Quận Tulare đã tiến hành lệnh khám xét ma tuý tại nhà của các nạn nhân. Cảnh sát Quận Tulare nói rằng bất kỳ ai có thông tin hãy gọi cho Cảnh sát Quận Tulare theo số 559-733-6218.----n California nào trúng số độc đắc Mega Millions trị giá 1,3 tỷ đô la hôm thứ Sáu, có 2 cư dân đã trúng 5 trong 6 con số trúng giải, và thắng được 928.260 đô la mỗi vé số.Một vé đã bán tại trạm xăng Chevron trên 1101 Broadway ở Burlingame, nằm ở Quận San Mateo. Chiếc vé còn lại đã bán tại một siêu thị Stater Bros ở Riverside, tọa lạc tại 2995 Iowa Ave. Tên của 2 người trúng số vẫn chưa rõ.----heo tin VnExpress. Trung ương đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021-2026, theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định được Ban Chấp hành Trung ương thống nhất tại cuộc họp bất thường chiều 17/1, sau khi xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Nguyễn Xuân Phúc. Theo các tin ngoài luồng, “trùm cuối” của vụ Việt Á là bà Trần Thị Nguyệt Thu, phu nhân của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, và cho Phúc về hưu là giải pháp "nhân đạo" để giữ thể diện cho tứ trụ CSVN.----Theo Báo Tuổi Trẻ. Theo Công an TP.HCM, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trần Kỳ Hình, nguyên cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, để điều tra về tội nhận hối lộ. Cùng bị bắt với ông Hình còn có 4 thuộc cấp.----Theo Báo Người Lao Động. Tại các khu vực làm thủ tục của sân bay Tân Sơn Nhất luôn chật kín người đứng chờ đến lượt làm thủ tục. Dòng người mang theo hành lý lỉnh kỉnh ùn ùn kéo về sân bay càng lúc càng đông. Sáng 16-1 (nhằm 25 tháng Chạp), sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người dân đến làm thủ tục. Đa số người dân cùng gia đình về quê ăn tết.---- Tưng bừng Chợ Hoa Tết Cần Thơ 2023.---- HỎI 1: Ngủ không đủ giấc sẽ già hơn tuổi?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một nghiên cứu, những người ngủ không đủ giấc thường thấy mình già hơn tuổi thật, trong khi những người ngủ đủ giấc lại cảm thấy trẻ trung. Một nhóm các nhà nghiên cứu đã cố gắng đánh giá nhận thức chủ quan của mọi người về tuổi tác và mối quan hệ của nó với giấc ngủ bằng cách hỏi 2.349 người xem họ cảm thấy bao nhiêu tuổi và so sánh phản ứng của họ với kiểu ngủ của họ trong khoảng thời gian 4 tuần. Khoảng 17% cho biết họ cảm thấy già hơn so với tuổi thật và điều này trở nên rõ ràng hơn ở những người ngủ không đủ giấc, đặc biệt là ở phụ nữ trên 50 tuổi.Chi tiết:---- HỎI 2: Kinh tế sẽ chậm lại?ĐÁP 2: Đa số Tổng quản trị nghĩ như thế. Có tới 3/4 các CEO trong một cuộc khảo sát mới dự đoán tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại trong năm nay do lo ngại về suy thoái kinh tế đang âm ỉ trên toàn thế giới. Con số bi quan, một phần của báo cáo được công bố hôm thứ Hai từ công ty tư vấn PricewaterhouseCoopers, là một sự thay đổi ảm đạm so với năm ngoái, khi 77% CEO cho biết họ dự đoán nền kinh tế toàn cầu đang đi theo hướng tích cực.Chi tiết: