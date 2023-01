Thiên Vũ tại thủ đô Cali

Công Tố Viên Hồ Quang Thiên Vũ làm lễ tuyên thệ nhậm chức Chánh Biện Lý Thủ Phủ Sacramento.







Người Mỹ gốc Việt đầu tiên tại Ca li được bầu vào chức vụ này.



(CA News) Vào lúc 12:15 trưa ngày thứ ba 3 tháng 1, 2023 Chánh Biện Lý Hồ Quang Thiên Vũ đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức tại Kotsiopoulos Library Galleria ở Thủ Phủ Sacramento đánh dấu một một điểm mới của nền Tư pháp Hoa Kỳ khi một người Việt Nam đầu tiên trên đất Mỹ đắc cử vào chức vụ Chánh Biện Lý tại Thủ Phủ Sacramento.





Mở đầu buổi lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức của Chánh Biện Lý là Toán Quân Danh Dự của Cảnh Sát Cơ Động tiến vào vị trí hành lễ với lời Tuyên Thệ Dưới Cờ: “Pledge of Allegiance” và sau đó là Quốc Ca Hoa Kỳ được hát bởi một Sỉ Quan Cảnh Sát người Mỹ gốc Việt Duke Nguyễn.





Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm Liên Bang Carlton Davis chủ tọa Lễ Tuyên Thệ khi xướng lời tuyên thệ và Chánh Biện Lý Hồ Quang Thiên Vũ đã lập lại lời tuyên hứa: “ Tôi, Hồ Quang Thiên Vũ xin thề trung thành và bảo vệ Hiến Pháp Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ cũng như luật lệ của Tiểu Bang California chống lại mọi kẻ thù, ngoại quốc cũng như trong nước, luôn luôn tôn trọng sự bình đẳng, quyền căn bản của mọi người, không phân biệt chủng tộc, màu da, phái tính...”



Hiện diện trong Lễ Tuyên Thệ có trên 500 quan khách trong đó hơn 80 Thẩm Phán Liên Bang và Tiểu Bang, Thị Trưởng các Thành phố Sacramento, Elk Grove, Folsom, Arden-Arcade, Citrus Heights, Rancho Cordova, Carmichael, Florin, Antelope, North Highlands. Cảnh Sát Trưởng của các Thành Phố trực thuộc Sacramento, Sacramento Sheriff cùng với gia đình và thân nhân của tân Chánh Biện Lý.



Về phía Cộng Đồng Việt Nam tại Sacramento cùng với đại diện các cộng đồng thuộc các sắc dân thiểu số như Hmong, Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản, Nam Hàn người ta nhận thấy có sự hiện diện của Phái Đoàn Việt Nam đến từ San Jose: Hội Đồng Hương Ninh Thuận, Phan Rang, Ông Cao Hồng Giám Đốc Việt Museum.



Trả lời cho Nhật Báo Sacramento Bee, Hồ Quang Thiên Vũ đã trả lời: “Hiểu rõ vai trò của tôi trong việc bảo vệ công lý tại Thủ Phủ Sacramento . Kể từ ngày lập quốc đến nay, trước tôi đã có đến 35 Chánh Biện Lý. Tôi là Chánh Biện Lý thứ 36. Hôm nay ở đây tôi đã nhìn về họ. Mỗi người trong 35 Chánh Biện Lý trước đây đều là những Công Tố Viên tài ba, những luật sư giỏi, vài người trong số sau này đã trở thành những thẩm phán tài năng. Nhưng với riêng tôi đây là một ngày lịch sử. Trong số 2400 Chánh Biện Lý được bầu khắp Hoa Kỳ, tôi là người Mỹ Á Châu thứ 5 nhưng là người Mỹ gốc Việt thứ nhất được bầu vào chức vụ này. Do đó, tôi là người Việt Nam tị nạn Cộng Sản, đại diện cho sắc dân thiểu số trong guồng máy tư pháp Hoa Kỳ. .”

Khi các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ như ABC, CBS, NBC, CapRadio phỏng vấn, ông đã phát biểu: “Các phiếu bầu đã bày tỏ ước mong của dân chúng tại Thủ phủ Sacramento là muốn có một đời sống an lành không bị đe dọa, không bị áp bức, không bị kỳ thị. Tôi đã hứa trong cuộc vận động tranh cử, và tôi sẽ thực hiện những gì mà dân chúng mong muốn là có một đời sống an bình và hạnh phúc.” Nhiệm vụ hàng đầu của Chánh Biện Lý là đảm bảo sự bình đẳng và quyền được bảo vệ không phân biệt màu da, chủng tộc, giới tính.”Tưởng cũng nên nhắc lại, Chánh Biện Lý Hồ Quang Thiên Vũ từng là Công Tố Viên nổi tiếng trong vụ án “Kẻ Sát Nhân của Tiểu Bang Vàng, Joseph DeAngelo, người đã sát thủ và hiếp dâm hàng chục nạn nhân trải dài trong tiểu bang California trong suốt 2 thập niên 70 và 80. Với kinh nghiệm công tố ông cũng là Giáo Sư dạy môn biện hộ trước Tòa tại Trường Đại Học Luật Mcgeorge Law School ở Sacramento. Công Tố Viên Hồ Quang Thiên Vũ được trao giải “Công Tố Viên năm 2017” (Annual Prosecutor of 2017) do Hiệp Hội Luật Sư Thủ Phủ Sacramento và Hiệp Hội Công Tố Viên gốc Á Châu lập nên.Ông nói kinh nghiệm là một người Việt Nam tị nạn Cộng Sản cũng đã giúp ông đi đến quyết định tranh cử chức vụ Chánh Biện Lý tại thủ phủ Sacramento. “ Là một di dân, một người tị nạn. Tôi hiểu rõ sự nghèo khổ và sự khó khăn khi chúng ta sống trong cảnh túng thiếu. Tôi cũng hiểu rõ những đau đớn khi chúng ta bị kỳ thị. Quý vị thấy không, chúng ta có Nữ Thần Công Lý, một tay cầm thanh gươm biểu tượng cho trách nhiệm và tay kia cầm một cái cân biểu tượng cho sự bình đẳng, công bằng và lẽ phải.”Công Tố Viên Hồ Quang Thiên Vũ là người Việt Nam đầu tiên tại Hoa Kỳ đắc cử vào chức vụ Chánh Biện Lý này. Trước đây ông là cư dân của thành phố San Jose, từng là Phó Biện Lý của Contra Costa County, Santa Clara County, và Sacramento County . Ông cũng là trưởng nam của ông bà Phó Tế Hồ Quang Nhựt ở San Jose, một người trước đây có nhiều sinh hoạt trong Cộng Đồng Việt Nam, đương kim Tổng Thư Ký Hội Đồng Quản Trị IRCC-Viet Museum và từng là Đại Biểu chính thức của Đảng Cộng Hòa trong nhiều năm tại California (California Republican Official Delegate)--