Dân biểu tiểu bang Rochelle Nguyễn (Dân Chủ-Las Vegas) có thể sẽ được chọn lên thay thế Thượng nghị sĩ sắp mãn nhiệm Chris Brooks (Dân Chủ-Las Vegas) của tiểu bang Nevada.

.

- Georgia: hôm nay, Thứ Ba 6/12/2022, bầu chung kết cho chức vụ Thượng nghị sĩ liên bang

- Sau cậu con, là tới Rupert Murdoch (bố già Fox News) ra tòa để khai vì sao đài Fox loan tin vịt về "gian lận bầu cử" năm 2020.

- Báo WSJ: Mỹ lặng lẽ điều chỉnh, rút ngắn tầm bắn các đại pháo tối tân trước khi viện trợ cho Ukraine.

- Nga: đã tấn công đợt mới, làm gián đoạn quá trình sửa chữa và sản xuất vũ khí của Ukraine.

- Ukraine: Nga bị thương vong 92.200 người, mất 2929 xe tăng, 5905 xe bọc thép. Riêng 24 giờ qua, Nga bị bắn rớt 5 phi cơ robot, 61 phi đạn hành trình.

- Nga: một xe bồn dầu gần phi trường Kursk của Nga, gần biên giới Ukraine đã bốc cháy trong đêm.

- Zelensky: Nga đã phóng 70 phi đạn vào Ukraine hôm thứ Hai, hầu hết đã bị bắn chận; Nga làm Moldova mất điện. Ukraine: 3 nhà máy năng lượng bị Nga bắn phi đạn.

- Moldova (giáp biên Ukraine): bắt gặp 1 hỏa tiễn bay lạc.

- Bắc Kinh nới lỏng, cho du khách miễn xét COVID.

- Florida: FBI bắt 1 cựu dân biểu Cộng hòa bí mật làm việc cho Venezuela.Một cộng sự cũng bị bắt, truy tố.

- Trump vay 19,8 triệu đô từ 1 hãng dính với Bắc Hàn, vào Bạch Ốc 5 tháng sau đã trả nợ: sai luật vì không khai báo.

- Lạnh cẳng, Trump thanh minh: chỉ tạm xóa Hiến Pháp thôi, là nhằm đưa Trump vào lại Bạch Ốc

- Cộng Hòa cũng giận vì Trump đòi dẹp Hiến Pháp, cựu PTT Mike Pence và TNS Lisa Murkowski chỉ trích Trump

- Biện Lý Manhattan cựu công tố Matthew Colangelo điều tra Trump vụ khai gian tài sản bất hợp pháp.

- Sau khi huề 1-1 kể cả đá thêm giờ, đội tuyển Croatia thắng Nhật Bản nhờ đá thắng luân lưu 3-1.

- Thắng Nam Hàn tỷ số 4-1 xong, Brazil vào tứ kết sẽ đá với Croatia trong trận tứ kết vào thứ Sáu 9/12/2022.

- Điều tra Neuralink (của Musk) vì có tin 1.500 thú vật đã bị giết trong các cuộc thử nghiệm kể từ năm 2018.

- Giám đốc CDC kêu gọi dân Mỹ nên đeo khẩu trang để ngừa COVID-19 và ngừa cúm.

- Căn cước Real ID được cho hoãn 2 năm nữa.

- Nevada: DB/TB Rochelle Nguyễn có thể được chọn lên Thượng nghị sĩ/TB thay chọ 1 TNS sắp về vườn.

- Minnesota: Aaron Le bắn chết Phan Phan, ra tòa.

- Washington: Chau Nguyen huấn luyện lính cứu hỏa, bị điều tra vì tân binh cáo buộc sách nhiễu tình dục.

- Samsung nâng vốn lên 20 tỉ USD tại Việt Nam.

- Sạt lở ở miền Tây cuốn trôi 12 nhà dân.

- HỎI 1: Trí tuệ suy giảm, nếu bạn hàng ngày ăn thức ăn đã chế biến rất nhiều (ultra-processed foods)? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỒ SƠ: Đằng sau lệnh hoãn thi IELTS của Bộ Giáo dục (Lý Trần)

.

QUẬN CAM (VB-6/12/2022) ---- Nếu bạn là cư dân tiểu bang Georgia, xin nhớ rằng hôm nay, Thứ Ba 6/12/2022, là ngày bầu cử chung kết cho chức vụ Thượng nghị sĩ liên bang đại diện tiểu bang Georgia. Bạn sẽ chọn giữa 2 ứng cử viên: hoặc đương nhiệm TNS Raphael Warnock (Dân Chủ), hoặc Herschel Walker (Cộng Hòa).

.

Tuy TNS Warnock là đương nhiệm, chỉ vào Thượng Viện 2021 là qua bầu cử đặc biệt, nhưng bầu cử 2022 sẽ là ứng cử cho đầy đủ nhiệm kỳ Thượng nghị sĩ. Dù bất kỳ ai thắng, cũng là một dấu mốc lịch sử, vì 2 ứng cử viên đều là da đen, họ sẽ là người da đen đầu tiên từ Georgia được bầu vào Thượng viện đủ nhiệm kỳ. Warnock là người da đen đầu tiên của tiểu bang từng được bầu vào Thượng viện khi ông giành được một phần nhiệm kỳ hiện tại của mình.

.

Theo NBC News, ứng cử viên Dân chủ Warnock đã có lợi thế 13 điểm trong cuộc bỏ phiếu sớm tính đến tối thứ Hai. Đó là một sự gia tăng lớn so với 8 điểm mà Đảng Dân chủ đã có được khi bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử tháng 11. Mặc dù Walker dự kiến ​​sẽ nhận được nhiều phiếu bầu hơn vào thứ Ba (vì Cộng Hòa không ưa bầu sớm, không ưa bầu qua bưu điện), nhưng không rõ liệu ông có thể nhận được đủ số phiếu bầu đó hay không. Một cố vấn của Thống đốc Đảng Cộng hòa Brian Kemp cho biết Walker "cần phải giành chiến thắng trong Ngày bầu cử với hai con số".

.

Cựu Tổng thống Trump đã sớm ủng hộ Walker, nhưng đã không vận động cho Walker trong suốt cuộc tranh cử. CNN giải thích việc Trump không được ưa chuộng ở Georgia có thể giúp ích cho Warnock như thế nào. Sau bầu cử 2020, chính Trump là người trực tiếp điện thoại cưỡng ép các quan chức Georgia phải moi cho ra 11.780 phiếu bầu để TRump hơn Biden 1 phiếu, nhưng Trump bị từ chối, và việc này đang bị điều tra. Xin nhớ, chưa đi bầu, hãy nhớ đi bầu.

.

---- Sau khi người con ra khai trước tòa, bây giờ tới bố già Fox News phải ra tòa trả lời về chuyện vì sao Fox News loan tin vịt rằng máy bầu phiếu Dominion đã gài nhu liệu (phần mềm) để lật phiếu bầu Trump thành phiếui bầu Biden trong bầu cử 2020. Rupert Murdoch sẽ là nhân vật nổi tiếng nhất bị Dominion Voting Systems lôi ra tòa để bị chất vấn trong vụ kiện Fox News phỉ báng Dominion.

.

Murdoch, người sở hữu công ty mẹ của Fox là Fox Corp, sẽ phải tuyên thệ nói sự thật khi trả lời các câu hỏi vào ngày 13 và 14 tháng 12/2022, theo Washington Post đưa tin. Dominion cho biết Fox News cố tình đánh lừa người xem về vai trò của Dominion trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, lặp lại những tuyên bố sai sự thật rằng Dominion tham gia gian lận cử tri để gian lận cuộc bầu cử cho Joe Biden. Con trai cả của Murdoch và có khả năng là người kế vị, Lachlan Murdoch, Giám đốc điều hành của Fox Corp, đã bị chất vấn hữu thệ hôm thứ Hai 5/12/2022, và em trai của ông ta là James đã bị chất vấn hồi tháng 10/2022.

.

Những người dẫn chương trình nổi tiếng của Fox News bao gồm Sean Hannity, Jeanine Pirro và Tucker Carlson, cũng như các nhân vật nổi tiếng bao gồm Shepard Smith, cũng đã bị lôi ra tòa để trả lời câu hỏi vì sao họ loan tin bịa đặt và vu khống về cái gọi là "gian lận bầu cử 2020" --- cho đến nay, lập luận của Fox News là đài chỉ phát sóng các tuyên bố gian lận cử tri của những người khác. Người phát ngôn của Dominion cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai: “Thay vì hành động có trách nhiệm và thể hiện sự hối hận vì đã loan tin vịt, Fox vẫn bướng, nói là chỉ làm chức năng truyền thông, loan đi các lời người khác nói." Nhưng Dominion nói, Fox News không chỉ loan tin mà còn ủng hộ, tán thành các lời bịa đ8ạt của Trump và Rudy Giuliani. Phiên tòa sẽ bắt đầu vào tháng 4/2023.

.

---- Trước khi cung cấp cho Ukraine một số hệ thống phi đạn tiên tiến cho phép quân Ukraine có sân chơi bình đẳng, để tấn công các đơn vị Nga từ xa bên ngoài chiến tuyến của kẻ thù, Pentagon đã lặng lẽ sửa đổi các bệ phóng của hệ thống để chúng không thể bắn phi đạn tầm xa, theo lời các quan chức Mỹ nói với Wall Street Journal. Tờ báo đưa tin hôm thứ Hai rằng chính quyền Biden tin rằng điều này là cần thiết để tránh nguy cơ leo thang cuộc chiến, vì Biden không muốn Ukraine bắn quá xa vào lãnh thổ Nga và rồi sẽ lôi kéo NATO và cuộc chiến.

.

Kể từ tháng 6/2022, Hoa Kỳ đã cung cấp cho Kyiv khoảng 20 Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS, hay M142, cùng với các phi đạn có tầm bắn 50 dặm cho phép binh lính Ukraine nhắm mục tiêu vào các sở chỉ huy và kho đạn dược của Nga. Nhưng một bệ phóng HIMARS chưa sửa đổi có khả năng bắn phi đạn với tầm bắn gần 200 dặm (322 kilômét) - vũ khí tầm xa mà Mỹ không cung cấp nhưng Kyiv có khả năng có được ở nơi khác. Pentagon từ chối bình luận về bản tin nói rằng Mỹ đã sửa để rút ngắn tầm bắn của đại pháo trước khi giao cho Ukraine.

.

---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba nói rằng Nga đã tiến hành một đợt tấn công quan trọng khác vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, làm gián đoạn quá trình sửa chữa và sản xuất vũ khí của Ukraine. Theo Bộ, cuộc tấn công diễn ra vào thứ Hai và nhắm mục tiêu vào các cơ sở được sử dụng bởi bộ chỉ huy quân sự của Ukraine, nơi họ giữ các hệ thống điều khiển và công nghệ quốc phòng. Nó cũng tấn công các bộ phận của cơ sở hạ tầng năng lượng của quốc gia đó.

.

Bộ này nói: "Do hậu quả của cuộc đình công, việc sản xuất và sửa chữa vũ khí Ukraine tại các doanh nghiệp của tổ hợp công nghiệp quân sự đã bị dừng lại; việc vận chuyển đường sắt các thiết bị quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine, bao gồm cả sản xuất nước ngoài, đã bị gián đoạn."

.

---- Số thương vong của Nga ở Ukraine cho đến nay là 92.200 người, theo Bộ Quốc phòng Ukraine đưa tin trên trang Twitter hôm thứ Ba. Trong đó, Nga thiệt hại về số lượng xe chiến đấu bọc thép và xe tăng bị "loại bỏ" lần lượt là 5905 và 2929.

.

Trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã tiêu diệt thêm 5 phi cơ không người lái với tổng số 1587 chiếc trong toàn bộ cuộc xung đột và đã phá hủy được 61 phi đạn hành trình mới với tổng số 592 chiếc từ ngày 24/2 đến ngày 6/12/2022.

.

----- Một xe bồn chứa dầu gần phi trường Kursk gần biên giới Nga với Ukraine đã bốc cháy trong đêm sau khi nghi bị trúng phi đạn, theo lời Thống đốc khu vực Roman Starovoit thông báo hôm thứ Ba. "Không có thương vong," ông nói, nói rằng đám cháy đã được khoanh vùng. Chưa biết liệu pháo kích của Ukraine có phải là nguyên nhân bốc cháy hay không. Trước đó, Nga cáo buộc Ukraine sát hại 3 quân nhân Nga trong cuộc tấn công vào 2 căn cứ không quân Nga ở miền trung nam nước Nga.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu trên phương tiện truyền thông hàng ngày cho biết Nga đã phóng 70 phi đạn vào Ukraine hôm thứ Hai, tuy nhiên, lưu ý rằng hầu hết phi đạn đã bị bắn hạ: "Mỗi phi đạn của Nga bị bắn hạ là bằng chứng cụ thể rằng khủng bố có thể bị đánh bại. Tuy nhiên, hiện nay Ukraine không có đủ hỏa lực để bảo vệ bầu trời hoàn toàn, và 4 người đã chết."

.

Zelensky nói Nga pháo kích đã làm gián đoạn nguồn cung cấp điện sang Moldova và "điều này một lần nữa chứng minh rằng khả năng thực hiện các cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn như vậy của Nga là mối đe dọa không chỉ đối với Ukraine mà còn toàn bộ khu vực."

.

Loạt bắn phi đạn mới nhất của Nga được đưa ra, theo Nga giải thích, là để đáp trả việc Ukraine sử dụng máy bay không người lái tấn công 2 phi trường quân sự của Nga trong lãnh thổ Nga, nơi cách xa biên giới Ukraine vài trăm dặm.

.

---- Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal báo cáo rằng 3 nhà máy năng lượng đã bị tấn công trong làn sóng không kích ngày hôm nay của Nga, nhưng hệ thống năng lượng của Ukraine vẫn hoạt động: "Chính phủ khủng bố Nga đã cố gắng thực hiện kế hoạch tội ác của mình một lần nữa để - nhấn chìm Ukraine vào bóng tối và lạnh giá. Nhờ Quân Lực anh hùng và phòng không hữu hiệu, kẻ thù một lần nữa thất bại trong kế hoạch của mình." Shmyhal giải thích rằng phi đạn Nga bắn vào các cơ sở nêu trên nằm ở các vùng Kiev, Vinnytsia và Odesa.

.

---- Trong một tuyên bố, Bộ Nội vụ Moldova xác nhận trong một tuyên bố rằng lực lượng tuần tra biên giới Moldovan đã phát hiện một hỏa tiễn ở thành phố Briceni phía bắc trong một cuộc kiểm tra dọc biên giới Ukraine do làn sóng pháo kích mới của Nga.

.

"Cảnh sát tuần tra biên giới đã phát hiện ra vật thể nổ... khu vực tìm thấy hỏa tiễn đã được cảnh sát và lực lượng tuần tra biên giới phong tỏa", Bộ cho biết và cho biết thêm rằng các dịch vụ chuyên trách xử lý bom và các cơ quan chính phủ khác đã được triển khai tới hiện trường. Cuộc điều tra về nguồn gốc của hỏa tiễn đang được tiến hành.

.

Hồi tháng 11, hai người đã thiệt mạng ở miền bắc Ba Lan bởi một phi đạn bay lạc được cho là do các hệ thống phòng không Ukraine bắn đi sau các cuộc không kích của Nga.

.

---- Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hôm thứ Hai đã bắt đầu dỡ bỏ một số biện pháp nhằm giảm thiểu sự lây lan của coronavirus, theo báo South China Morning Post đưa tin hôm thứ Ba. Tờ báo có trụ sở tại Hồng Kông cho biết thành phố một lần nữa cho phép du khách ở thủ đô sử dụng phương tiện giao thông công cộng mà không cần cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Tuy nhiên, nó nói rằng do những hạn chế đối với các công ty, khu thương mại trung tâm của Bắc Kinh vẫn "vắng vẻ". Việc nới lỏng đã được công bố vào thứ Bảy, khi công an kìm hãm các cuộc biểu tình lớn lan rộng khắp đất nước về chính sách "zero-Covid" nghiêm ngặt của chính phủ.

.

---- Một cựu dân biểu đảng Cộng hòa từ Florida đã bị chính quyền liên bang bắt hôm thứ Hai và bị buộc tội âm mưu, không đăng bộ làm đặc vụ nước ngoài và một loạt tội danh khác, theo các quan chức cho biết. Các cáo buộc bắt nguồn từ một hợp đồng bí mật mà Dân Biểu David Rivera - người đại diện cho một phần Miami tại Hạ viện từ năm 2011 đến 2013 - đã ký kết với một công ty chi nhánh của Mỹ thuộc công ty dầu mỏ nhà nước Venezuela, theo The New York Times.

.

Thỏa thuận trị giá 50 triệu đô la, thực hiện từ năm 2017-2018, bao gồm một thỏa thuận nhằm thúc đẩy sự tan băng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Venezuela — điều mà Rivera bị cáo buộc chưa bao giờ tiết lộ cho Bộ Tư pháp, trên nguyên tắc theo luật liên bang là phải ghi danh với liên bang theo thủ tục hoạt động hành lang cho nước ngoài.

.

Esther Nuhfer -- một người Mỹ gốc Cuba và là người chống cộng gay gắt và là một cộng sự lâu năm của Rivera -- cũng mới bị bắt giam tại Phi trường Hartsfield-Jackson ở Atlanta hôm thứ Hai. Esther Nuhfer cũng bị Bộ Tư Pháp truy tố vì thỏa thuận này.

.

---- Trump đã không tiết lộ khoản vay 19,8 triệu đô la từ một công ty có quan hệ với Bắc Hàn khi Trump còn là tổng thống, theo Forbes đưa tin hôm Chủ nhật, trích dẫn các tài liệu do văn phòng Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp New York phát hiện.

Theo hồ sơ, Trump đã nợ L/P Daewoo số tiền này khi đang vận động tranh cử vào năm 2016 và trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Trump đã không liệt kê khoản nợ trong hồ sơ tiết lộ tài chính, như các ứng cử viên và tổng thống dự kiến sẽ làm, theo Forbes đưa tin. Khoản vay đã được trả hết chỉ hơn 5 tháng trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Forbes cho biết các tài liệu không nêu rõ ai thực hiện việc trả nợ.

.

Daewoo là một tập đoàn của Nam Hàn đã hợp tác với Trump trong một dự án phát triển gần trụ sở Liên Hợp Quốc ở Thành phố New York và một số dự án khác trong nhiều năm. Công ty có quan hệ với Bắc Hàn, theo báo Forbes, và là công ty Nam Hàn duy nhất được phép hoạt động kinh doanh ở Bắc Hàn vào giữa những năm 1990.

.

Forbes lưu ý rằng Trump có thể đã tránh né luật về tiết lộ thông tin và không vi phạm hoàn toàn vì khoản vay nằm trong sổ sách của công ty Trump Organization, và không được xác định là khoản vay cá nhân.

.

Khoản nợ này sẽ làm dấy lên những lo ngại về xung đột lợi ích đối với việc một tổng thống Mỹ mắc nợ một hoạt động nước ngoài dễ bị ảnh hưởng bởi chính phủ Bắc Hàn gian tà. Trump vẫn thường nói về mối quan hệ thân thiết của Trump với lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un.

.

---- Lạnh cẳng, Trump thanh minh. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thanh mnh rằng Trump bảo lật ngược Hiến Pháp Hoa Kỳ chỉ là để đưa Trump vào Bạch Ốc thay cho người đương nhiệm Joe Biden. Trump hôm thứ Hai tuyên bố rằng truyền thông báo chí đang lan truyền "thông tin sai lệch" và "dối trá", giống như thời điểm ông bị buộc tội thông đồng với Nga để đắc cử vào năm 2016.

.

Trump giải thích [kiểu vu khống] rằng bởi vì có "gian lận và lừa dối quy mô lớn và phổ biến" mà ông gọi là "đã được chứng minh một cách không thể chối cãi trong Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020" và nhấn mạnh rằng ông chỉ kêu gọi thực hiện các bước để "ngay lập tức làm điều đúng trở lại để thay cho cái sai."

.

Trump thanh minh rằng vì có [cáo buộc[ gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020 nên cần "cho phép chấm dứt tất cả các quy tắc, quy định và điều khoản, ngay cả những điều được tìm thấy trong Hiến pháp" để đưa Trump vào Bạch Ốc tức khắc.

.

---- Cộng Hòa cũng nổi giận vì Trump đòi xóa sổ Hiến Pháp. Cựu Phó Tổng Thống Mike Pence nói với đài WVOC: “Tất cả những người phục vụ trong công sở, tất cả những người mong muốn phục vụ công sở hoặc muốn lần nữa phục vụ công, hãy nên nói rõ rằng chúng ta sẽ ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ.”

.

Alvin Bragg (Biện Lý M

World Cup 2022. Đội

World Cup 2022.

Liên bang đang điều

Giám đốc CDC, B

Bộ An ninh Nội địa

Các nguồn tin thâ

Rochelle Nguyễn

Aaron Le bị truy tố về tội giết

Chau Nguyen, một lính cứu h

Samsung nâng vốn lên 20 tỉ USD tại Việt Nam.

Sạt lở ở miền Tây cuốn trôi 12 nhà dân

HỎI 1:

HỒ SƠ:

Đằng sau lệnh hoãn thi IELTS của Bộ Giáo dục

Lý Trần

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lisa Murkowski, người đã tái đắc cử vào tháng trước khi đánh bại một ứng cử viên được Trump tán thành, cho biết lời Trump kêu gọi xóa sổ Hiến pháp quốc gia "không chỉ là sự phản bội Lời thề nhậm chức của chúng ta, mà còn là một sự sỉ nhục đối với nền Cộng hòa của chúng ta."----anhattan hôm Thứ Hai đã thuê Matthew Colangelo, một cựu quan chức Bộ Tư Pháp, để dẫn đầu cuộc điều tra hình sự của thành phố về Donald Trump, xem có phải Trump đã thổi phồng giá trị tài sản của mình một cách bất hợp pháp hay không.Colangelo cũng từng là người cấp cao thứ ba tại Bộ Tư pháp và trước đây từng làm việc trong chính quyền Obama với tư cách là quan chức Bộ Lao động, có kinh nghiệm riêng trong việc điều tra về Trump, đã chỉ huy và giám sát cuộc điều tra dân sự của Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp New York về Trump và nhiều vụ kiện chống lại chính quyền của Trump về vấn đề nhập cư và đồng tính LGBTQ+. Colangelo cũng là công tố đứng sau vụ kiện dẫn đến việc giải thể Trump Foundation.----tuyển Croatia lọt vào tứ kết World Cup hôm thứ Hai nhờ đá thắng đội tuyển Nhật Bản. Hai đội đã kết thúc trận với huề 1-1, sau đó đá các quả luân lưu, chính nhờ loạt đá nơi đây đội tuyển Croatia thắng Nhật Bản với tỷ số 3-1.Mario Pasalic thực hiện quả phạt đền quyết định để đưa Croatia đi tiếp sau khi Ivan Perisic gỡ huề cho Croatia ở phút thứ 55 của thời gian thi đấu chính thức sau bàn mở tỷ số của Daizen Maeda cho Nhật Bản ngay trước giờ nghỉ giải lao. Đội tuyển Croatia sẽ phải đối mặt với đội Brazil trong vòng 8 đội gần nhất.Dù vậy, Huấn luyện viên Nhật Bản Hajime Moriyasu nhận định: “Các cầu thủ đã cho chúng tôi thấy tương lai, một kỷ nguyên mới của làng túc cầu Nhật Bản. Chúng tôi đã chiến thắng Đức, chúng tôi đã chiến thắng Tây Ban Nha... Nếu chúng tôi tự tin vào điều đó, và nếu chúng tôi nghĩ đến việc vượt qua các đội này thay vì chỉ bắt kịp, thì tương lai sẽ rất tươi sáng."----Nỗ lực của đội tuyển túc cầu Nam Hàn tại World Cup 2022 ở Qatar đã kết thúc với thất bại 1-4 trước đội tuyển Brazil ở Vòng 16 đội tại Sân vận động 974 ở Qatar hôm thứ Hai 5/12/2022. Màn đá banh vượt trội của Brazil trong hiệp một đã giúp họ bước vào giờ nghỉ giải lao với 4 bàn thắng. Nam Hàn đã gỡ lại một bàn trong hiệp hai, nhưng không thể tạo ra phép lạ nào thần kỳ trên sân cỏ.Đội Brazil dẫn trước nhờ bàn thắng của Vinicius Junior ở phút thứ bảy. Nam Hàn được hưởng một quả phạt đền bốn phút sau đó với một pha phạm lỗi của Jung Woo-young với tiền đạo Richarlison, mà Neymar đã chuyển thành bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Brazil. Thế rồi, Richarlison đã tự mình ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 29, với tiền vệ Lucas Paqueta ghi bàn thứ 4 trong bảy phút sau đó.Hiệp hai bắt đầu chậm rãi cho cả hai bên, nhưng Nam Hàn đã có thể ghi bàn nhờ công cầu thủ vào thay Paik Seung-ho, trong trận World Cup ở phút 65. Nỗ lực sút xa của anh đã đi vào lưới 11 phút sau đó để giúp Nam Hàn gỡ cho đỡ mất mặt. Sau khi đội Brazil thắng Nam Hàn xong, dự kiến sẽ gặp đội Croatia trong trận tứ kết tại Sân vận động Thành phố Giáo dục ở Doha vào thứ Sáu 9/12/2022.----tra Neuralink, công ty khởi nghiệp công nghệ thần kinh do Elon Musk thành lập, để xem công ty này có phải đã vi phạm luật phúc lợi động vật hay không, theo Reuters, với hơn 20 nhân viên hiện tại và cựu nhân viên nói với hãng tin rằng các thử nghiệm đã được tiến hành gấp rút và thất bại trong một nền văn hóa làm việc mà kết quả ưu tiên trên hết.Hai người trong cuộc cho biết cuộc điều tra liên bang về Neuralink, công ty đã cố gắng thể hiện mình là một công ty đánh giá cao các thử nghiệm nhân đạo trong những ngày gần đây, đã bị Tổng thanh tra Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ mở hồ sơ điều tra trong năm nay theo yêu cầu của một công tố viên liên bang. Khoảng 1.500 thú vật đã bị giết trong các cuộc thử nghiệm kể từ năm 2018, với các nhân viên nói rằng con số này cao hơn mức cần thiết cho các mục đích khoa học.Rủi ro đối với các đối tượng thử nghiệm — bao gồm cừu, heo, khỉ, chuột cống và chuột nhắt — trở nên trầm trọng hơn khi các nhân viên bị căng thẳng cố gắng hoàn thành đúng thời hạn, dẫn đến điều mà một cựu nhân viên đã giận dữ gọi là “hack job” trong một thông báo nội bộ mà Reuters xem được. Tệ hơn nữa, các thử nghiệm hỏng do lỗi của con người bắt buộc phải lặp lại chúng, khiến nhiều thú vật gặp nguy hiểm hơn, theo 3 nguồn tin cho biết.----ác sĩ Rochelle Walensky nhắc lại hôm thứ Hai rằng mọi người nên đeo khẩu trang bảo vệ để giảm khả năng mắc bệnh về đường hô hấp như COVID-19 hoặc cúm: "Chúng tôi cũng khuyến khích bạn đeo khẩu trang vừa vặn, chất lượng cao để ngăn ngừa sự lây lan của các bệnh về đường hô hấp." Bác sĩ Walensky nói với các phóng viên trong một cuộc gọi, nhấn mạnh rằng những người Mỹ sống ở những khu vực bị ảnh hưởng rộng rãi bởi sự lây lan của coronavirus nên đặc biệt xem xét việc đeo mặt nạ. Giám đốc CDC cũng kêu gọi những người chưa chích vaccine ngừa COVID-19 hoặc vaccine ngừa cúm thì hãy thực hiện ngay khi đủ điều kiện.----Hoa Kỳ hôm thứ Hai nói rằng luật buộc công dân phải có thẻ căn cước mới sẽ bị hoãn lại trong hai năm nữa, sẽ có hiệu lực vào tháng 5 năm 2025. Cơ quan này cho biết quyết định này được đưa ra một phần do “những tác động kéo dài của đại dịch COVID-19”. "Việc gia hạn này sẽ giúp các tiểu bang có thời gian cần thiết để đảm bảo cư dân của họ có thể nhận được giấy phép hoặc thẻ căn cước theo mô hình Real ID", theo lời Bộ trưởng Alejandro Mayorkas tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng việc trì hoãn sẽ giúp quá trình này hiệu quả và dễ tiếp cận hơn.Đạo luật Real ID được thông qua vào năm 2005 để đối phó với các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 nhằm nâng cao các tiêu chuẩn bảo mật và đã được lên kế hoạch có hiệu lực vào năm 2023. Chủ yếu là chống việc làm giả văn cước. Các thẻ căn cước Real ID mới sẽ được yêu cầu để có quyền truy cập vào nhiều dịch vụ, bao gồm cả lên các chuyến bay nội địa ở Mỹ.----n cận với Nicole Cannizzaro (Trưởng khối Đa số Thượng viện tiểu bang Nevada) xác nhận rằng bà sẽ đề nghị Ủy ban Quận Clark chọn Dân biểu tiểu bang Rochelle Nguyễn (Dân Chủ-Las Vegas) lên thay thế Thượng nghị sĩ sắp mãn nhiệm Chris Brooks (Dân Chủ-Las Vegas) của tiểu bang Nevada.Brooks đã thông báo hồi tháng 5 rằng ông sẽ từ chức Thượng viện tiểu bang vào cuối năm để nhận một vị trí tại một công ty năng lượng tư nhân. Rochelle Nguyễn nhậm chức lần đầu tiên vào năm 2018 sau khi cô được Ủy ban Quận Clark bổ nhiệm vào Hạ viện tiểu bang Nevada để thay thế vị trí khuyết của Brooks vào thời điểm đó. Thông thường, các ủy viên chú ý đến khuyến nghị họp kín.Việc bổ nhiệm dự kiến sẽ diễn ra tại cuộc họp ủy ban ngày 20 tháng 12/2022. Chưa có tên nào được đặt ra cho người sẽ thay thế Nguyen, nếu cô rời ghế Hạ Viện để phục vụ tại Thượng Viện. Dự kiến, Ủy ban sẽ tổ chức quy trình ghi danh ứng viên và phỏng vấn trước khi bổ nhiệm ai đó vào ghế vào đầu tháng Giêng. Phiên họp lập pháp tiếp theo bắt đầu vào ngày 6 tháng 2/2023.----người cấp độ hai trong cái chết của Phan Phan, 49 tuổi. Vào hôm thứ Hai, tiền bảo lãnh của Le được đặt ở mức 1 triệu đô la có điều kiện và 2 triệu đô la không có điều kiện. Le bị cho là đã bắn chết Phan bên trong một nhà hàng ở Bloomington (Minnesota) vào tháng trước.Hồ sơ truy tố và cảnh sát Bloomington cho biết Le đã đến Cô Tu' Oriental Cuisine và bắn Phan vào ngày 23 tháng 11/2022. Cảnh sát nói động cơ là do ghen tuông vì Phan bị cáo buộc có quan hệ với vợ cũ của Le. Le cũng bị cáo buộc bắn và làm bị thương một người tiếp viên tại nhà hàng. Le bị bắt ở Oklahoma vào Lễ Tạ ơn. Lê dự kiến sẽ ra tòa vào chiều thứ Sáu tuần này.----ỏa thị trấn Everett (tiểu bang Washington) được giao nhiệm vụ đào tạo nhân viên mới, đã từ chức khỏi sở hồi đầu năm nay trong khi bị điều tra về hành vi quấy rối tình dục dai dẳng đối với các tân binh cứu hỏa.Chau Nguyen, được tuyển dụng vào năm 2018, đã phải đối mặt với cáo buộc từ một số nhân viên cứu hỏa mới tuyển về hành vi không phù hợp tại Snohomish County Fire Training Academy (Học viện Huấn luyện Cứu hỏa Quận Snohomish), với kiểu nhận xét như “hãy nhìn vào cái mông đó” và muốn quan hệ tình dục với những người mới được tuyển dụng, cũng như hành động đụng chạm không mong muốn, theo các tài liệu của thành phố do báo The Daily Herald thu được.Trong một tuyên bố, người phát ngôn của thành phố cho biết “Thành phố Everett đã và vẫn cam kết cung cấp một nơi làm việc không có hành vi quấy rối và phân biệt đối xử.” Thành phố từ chối bình luận về các chi tiết cụ thể của vụ kiện vì đang chờ giải quyết.----Theo Báo Tuổi Trẻ. Sáng 6-12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp lãnh đạo 3 doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc là Samsung Electrics, Hyosung và Ngân hàng KDB. Samsung cho biết đang có kế hoạch nâng vốn đầu tư tại Việt Nam lên 20 tỉ USD. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng chúc mừng thành công của tập đoàn khi đầu tư hiệu quả tại Việt Nam với số vốn lên tới 18 tỉ USD và năm ngoái xuất khẩu các sản phẩm đạt 65 tỉ USD. Chủ tịch nước hoan nghênh việc Samsung nâng vốn đầu tư lên 20 tỉ USD và mong muốn tập đoàn tiếp tục đầu tư các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, công nghệ thông minh.----. Theo VnExpress. VĨNH LONG12 nhà dân cùng hàng chục ha vườn cây, ao cá ở xã Hoà Ninh, huyện Long Hồ, bị sạt lở cuốn trôi xuống sông Cổ Chiên. Sáng 6/12, ông Nguyễn Hoàng Nguyên, Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh, cho biết vụ sạt lở tại ấp Bình Thuận 1 bắt đầu từ chiều qua, đang diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu dừng lại. "Hiện trường vụ xói mòn dài khoảng 500 m, ăn sâu vào bờ 250-300 m", ông Nguyên nói và cho biết địa phương đã huy động lực lượng sơ tán gần 20 hộ dân (trong đó có 12 hộ mất nhà) ở khu vực này vào nơi an toàn, ở nhờ nhà người dân, trú tạm tại nhà văn hoá xã.----Trí tuệ suy giảm, nếu bạn hàng ngày ăn thức ăn đã chế biến rất nhiều (ultra-processed foods)?ĐÁP 1: Đúng thế. Có một mối liên hệ giữa việc hàng ngày ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến (ultra-processed foods) và bị suy giảm nhận thức, theo một nghiên cứu lớn với thời gian theo dõi dài hạn được công bố hôm thứ Hai cho thấy.Các nhà khoa học cho biết, nhìn chung, 58% lượng calo tiêu thụ ở Mỹ, 57% ở Anh, 48% ở Canada và 30% ở Brazil đến từ thực phẩm siêu chế biến. Thức ăn đó bao gồm đồ ăn nhẹ (snacks), đồ ngọt và mặn, bánh kẹo, ngũ cốc ăn sáng, kem, đồ uống có đường, thịt chế biến và các bữa ăn đông lạnh ăn liền.Chi tiết:----Đằng sau lệnh hoãn thi IELTS của Bộ Giáo dục (Lý Trần)- 4-12-2022Báo Tiếng DânQuyết định đột ngột hoãn thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, đặc biệt là bài thi IELTS, đã gây ra nhiều xáo trộn, bất tiện và tốn kém cho nhiều người. Vì cần có chứng chỉ nộp đúng hạn để nhập học, có người phải bay sang tận Thailand để thi, rất nhiêu khê và tốn kém.

Mục đích rất “cao đẹp”, với lý do ngăn chặn gian lận trong thi cử. Đó là điều đáng làm lắm, nhưng rất … thừa với những tổ chức cấp phát chứng chỉ quốc tế như BC (Anh), IDP (Australia) hay ETS (Hoa Kỳ), …

Vì sao? Họ phải lo đến uy tín và độ tin cậy của chứng chỉ họ phát ra hơn bất cứ ai khác vì nó ảnh hưởng đến uy tín của họ, mà uy tín chính là bảo đảm sự sống còn và phát triển của tổ chức họ. Cho nên khả năng lộ đề thi, bán đáp án … hầu như chưa bao giờ xảy ra.

Chẳng nơi đâu trên thế giới này có những vụ bê bối thi cử như đã xảy ra ở Việt Nam, kể cả ở Bộ Giáo dục – Đào tạo của Việt Nam năm 2018, dẫn đến kỷ luật, trong đó có thứ trưởng của Bộ.

Thông thường, các cơ quan cấp chứng chỉ quốc tế như BC, ETS, … xem xét rất kỹ điều kiện vật chất của tổ chức đăng ký làm nơi tổ chức thi trước khi cho phép. Chỉ khi đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của họ về cơ sở vật chất, đội ngũ coi thi, an toàn địa điểm tổ chức thi, … thì họ mới công nhận và cho phép tổ chức thi.

Người viết bài này cũng từng thi lấy chứng chỉ quốc tế ở Việt Nam. Mọi thí sinh phải trình ID có ảnh, giấy báo thí sinh có ảnh, đi qua cổng rà soát an ninh như tại cửa kiểm tra an ninh trước khi lên máy bay, thí sinh ngồi cách nhau cả mét, có camera theo dõi… Nói tóm lại là vô cùng khó có chuyện thi thay/ hộ.

Vây, hà cớ gì mà Bộ Giáo dục ra thông tư 11/2022/TT – Bộ GDĐT làm một việc được nôm na gọi là “trứng khôn hơn vịt”, dạy các tổ chức cấp chứng chỉ như BC, IDP, ETS, DELF, hay HSK, … những thứ mà họ là thầy của mình? Họ đã làm như vậy cả trăm năm nay khi chưa có Bộ GDĐT!

Câu trả lời nằm trong cụm từ “một vài vấn đề tế nhị” mà cán bộ của BC phát biểu. Chuyện tế nhị đó, với người Việt trong nước có thể được diễn dịch là “làm khó để ló ra tiền”! Căn cứ vào các phát biểu, hành vi này của Bộ GD và Trung tâm khảo thí mang đậm mùi … tiền.

Đó mới là mục đích cuối cùng. Họ muốn độc quyền và thao túng việc cấp chứng chỉ ngoại ngữ, một nguồn thu khá. Thao túng cấp chứng chỉ ngoại ngữ nội địa còn mang ý nghĩa thao túng quyền lực. Nghe có vẻ vô lý, nhưng thực tế cho thấy, cán bộ cấp cao của Nhà nước CSVN này mua chứng chỉ/ bằng tiếng Anh để lên chức! Nổi đình nổi đám là vụ cán bộ cấp cao mua bằng tiếng Anh của ĐH Đông Đô. Đó chỉ là một trong muôn vàn ví dụ ở VN.

Bộ GD còn muốn đi xa hơn thế. Người ta được biết Bộ GD gần đây thành lập cái gọi là Trung tâm khảo thí quốc gia, do một ông giáo người dân tộc từ một tỉnh miền núi về làm Giám đốc. Nơi này muốn độc quyền chuyện thi cử của mọi cơ sở giáo dục trên phạm vi cả nước và với tới các tổ chức cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài. Theo đà này, Việt Nam sắp quay lại bán chứng chỉ ABC (tiếng Anh, Pháp, Hoa, …) nội địa “cơm chấm cơm” theo cách gọi của người trong nước. Chẳng mấy chốc, ông không chỉ cấp chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Hoa, … mà còn cấp chứng chỉ tiếng … Tày của ông?

Trong hệ thống hành chính của Việt Nam, các Vụ (thuộc Bộ) lo về chính sách đường hướng, các Cục thường chịu trách nhiệm về chuyên môn hẹp. Có nghĩa là người phụ trách Cục/ trung tâm khảo thí phải là người có chuyên môn về lĩnh vực khảo thí. Tuy nhiên, theo cán bộ của Bộ Bộ Giáo dục, ông giám đốc trung tâm khảo thí quốc gia không có chút đào tạo nào về đánh giá, ngoài vài năm làm công việc giáo vụ tại Cục khảo thí của Bộ Giáo dục.

Soi mói vào việc của người khác một cách không cần thiết, trong khi vụ bê bối thi cử quốc gia năm 2018 của Bộ Bộ Giáo dục vẫn còn đang lùng bùng. Cho đến nay, việc lộ đề thi môn Sinh học, kỳ thi THPT QG 2018 mới bắt một hai con muỗi: Khởi tố một cô giáo và một thầy giáo của trường ĐHSP Hà Nội, trong khi bộ phận cai quản đề nguồn là Bộ GD thì chỉ cảnh cáo vài con ruồi và khiển trách Thứ trưởng Độ.

Giáo viên đều rất bức xúc về việc làm không công bằng này, vì, theo mô tả của Bộ GD về quy trình ra đề, nếu kho đề của Bộ không giao đề nguồn từ trong kho ra cho hai giáo viên kia của tổ ra đề thì họ không thể có đề nguồn để dựa vào đó mà ra đề. Cũng theo Bộ GD, người ra đề không thể tự tiện mang tài liệu vào nơi làm thi vì chế độ kiểm tra an ninh rất nghiêm ngặt. Vậy mà, với tội lớn hơn nhóm giáo viên kia, cán bộ của Bộ GD chỉ bị cảnh cáo còn giáo viên thì bị khởi tố hình sự. Công bằng ở chỗ nào?

Nhưng quen với thân phận “con sâu, cái kiến”, giáo viên chỉ còn biết ngậm ngùi cúi đầu.

