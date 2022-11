Làm gì để tránh xảy ra thảm họa trong dịp Lễ Tạ Ơn

Thông báo cộng đồng



Gà tây, gia đình, bóng bầu dục… và an toàn!



Vào Lễ Tạ Ơn, quý vị không thể tận hưởng ba món phổ biến nêu trên khi thiếu an toàn. Vì vậy, trong ngày có nhiều vụ hỏa hoạn nhất do nấu ăn ở nhà được báo cáo hàng năm, sự an toàn bắt đầu từ trong nhà bếp.



Luôn chú ý khi nấu bếp vào Lễ Tạ Ơn là khởi đầu tuyệt vời vì nấu ăn mà không có người đứng bếp là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ hỏa hoạn trong nhà. Theo Hiệp Hội Cứu Hỏa Quốc Gia, trung bình có 1,400 vụ hỏa hoạn xảy ra trong ngày này trên toàn quốc, cao gấp ba lần mức trung bình 430 vụ của một ngày bình thường.



Southern California Edison, cũng như các sở cứu hỏa và cơ quan an toàn công cộng trên toàn quốc, kêu gọi các biện pháp cẩn trọng và phòng ngừa vào ngày này, khi hỏa hoạn và các mối nguy hiểm về điện có thể dẫn đến trung bình năm trường hợp tử vong, 25 trường hợp bị thương tích và 26 triệu Mỹ Kim thiệt hại tài sản.



Ông Adam Dow, giám đốc Quản Lý Rủi Ro Vận Hành & An Toàn Công Cộng tại SCE cho biết: "Tin tốt là hầu hết các vụ hỏa hoạn do nấu ăn đều có thể phòng ngừa được bằng sự cảnh giác và nhận thức. Vì vậy, cho dù quý vị đang giải trí, theo dõi một trận bóng hoặc nói chuyện điện thoại, không bao giờ được bỏ lơ khi đang nấu ăn trên bếp. Ngay cả khi quý vị chỉ rời khỏi bếp trong chốc lát, hãy tắt bếp hoặc nhờ người khác đứng trông bếp.”



Nhấn mạnh sự cần thiết phải chú ý vì hai phần ba số vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ nguyên liệu nấu ăn, bao gồm cả thực phẩm và một nửa số vụ hỏa hoạn là do bắt lửa từ dầu ăn, dầu mỡ tích tụ và các chất liên quan.

Một mối nguy hiểm đáng kể khác từ Lễ Tạ Ơn là bếp chiên gà tây, vẫn chưa được hiệp hội cứu hỏa khuyến khích nấu ở nhà vì có thể dẫn đến bỏng nặng và thiệt hại tài sản. Ul Solutions (công ty kiểm tra an toàn tổng quát, có tên gọi cũ là Underwriters Laboratories) vẫn chưa cấp giấy chứng nhận cho sử dụng loại bếp này. Phương pháp an toàn hơn là mua gà tây chiên từ các nhà hàng, tiệm tạp hóa và các nhà bán lẻ thực phẩm thay vì cố gắng tự nấu.SCE có thêm lời khuyên về những điều nên và không nên làm để mừng Lễ Tạ Ơn an toàn:

NÊN LÀM TRONG LỄ TẠ ƠN:

Không để bếp và lò nướng dính dầu mỡ cặn, có thể gây ra hỏa hoạn.

Tắt và đóng cửa lò khi bị cháy trong lò nướng.

Nhớ dùng các đồ điện gia dụng có nhãn hiệu của các tổ chức an toàn độc lập đáng tin cậy như UL Solutions.

Giữ trẻ em và vật nuôi cách bếp ít nhất ba feet.

Dùng đồng hồ bấm giờ khi nấu ăn, nếu cần

Kiểm tra để biết đã tắt hết tất cả khi nấu ăn xong.

KHÔNG NÊN LÀM TRONG LỄ TẠ ƠN: